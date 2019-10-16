Proclamas - 16/10/19

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 00:00
Proclamas
CARTÓRIO CAMPO GRANDE – REGISTRO CIVIL e TABELIONATO DE NOTAS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: 26404: WESLEY SILVA LOPES,nacionalidade brasileira, profissão programador com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteiro, natural de São Paulo -SP, residente na Rua Marataízes, nº 250, Valparaíso Serra-ES e JÉSSICA MARQUES VIEIRA nacionalidade brasileira, profissão empresária, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vila Velha- -ES, residente na Rua Maria Paiva, 495, Bl 04, Ap 301, Resid. São Geraldo, São Geraldo, Cariacica -ES. 2.: 26403: FLORISVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA,nacionalidade brasileira, profissão professor com quarenta e nove (49) anos de idade, estado civil viúvo, natural de Pedro Canário -ES, residente na Rua Boa Vista,nº314, Rosa da Penha Cariacica-ES e ROSILENE NASCIMENTO DE OLIVEIRA nacionalidade brasileira, profissão auxiliar educacional, com quarenta e oito (48) anos de idade, estado civil solteira , natural de Resplendor- -MG, residente na Avenida Amazonas, nº 545, Itapemirim, Cariacica -ES. 3.: 26402: MARCOS PAULO GUEDES DA SILVA JÚNIOR,nacionalidade brasileira, profissão Vendedor interno com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória -ES, residente na Rua Barbara, N°11, Bela Aurora Cariacica-ES e ANA PAULA JORGE FERREIRA nacionalidade brasileiro(a), profissão vendedora, com dezenove (19) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vitória- -ES, residente na Rua Barbara, N°11, Bela Aurora, Cariacica -ES. 4.: 26401: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA,nacionalidade brasileiro(a), profissão sub oficial de montagem com trinta e três (33) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Cacoal -RO, residente na Rua Vista Mar, Nº 13, Vista Mar Cariacica-ES e RANIELE ALMEIDA HERCULANO nacionalidade brasileiro(a), profissão do lar, com trinta e dois (32) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vitória- -ES, residente na Rua Vista Mar, Nº 13, Vista Mar, Cariacica -ES. 5.: 26400: JOÃO FELIPE COIMBRA DA COSTA,nacionalidade brasileiro(a), profissão eletricista automotivo com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória -ES, residente na Rua Jairo Maia, nº 27, Oriente Cariacica-ES e KETHELY RUBIM DE SOUZA nacionalidade brasileiro(a), profissão do lar, com dezoito (18) anos de idade, estado civil solteira , natural de Cariacica- -ES, residente na Rua Jairo Maia, nº 27, Oriente, Cariacica -ES. 6.: 26399: BENJAMIM EMANUEL PITTIZER DE MORAES,nacionalidade brasileiro(a), profissão autônomo com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Paracambi -RJ, residente na Rua Vinte e Três, nº 63 , Castelo Branco Cariacica-ES e DORCAS MARIA ISABEL OLIVEIRA SILVA nacionalidade brasileiro(a), profissão operadora de caixa, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vitória- -ES, residente na Rua Vinte e Três, nº 63 , Castelo Branco, Cariacica -ES. 7.: 26398: EDUARDO DE OLIVEIRA STURARO,nacionalidade brasileiro(a), profissão lanterneiro com cinquenta e quatro (54) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Colatina -ES, residente na Rua Minas Gerais, Nº 19, Jardim América Cariacica-ES e LUCIANA RODRIGUES DA SILVA nacionalidade brasileira, profissão do lar, com quarenta e nove (49) anos de idade, estado civil divorciada , natural de Baixo Guandu- -ES, residente na Rua Minas Gerais, Nº 19, Jardim América, Cariacica -ES. 8.: 26397: ERILDO DA SILVA CORDEIRO,nacionalidade brasileira, profissão CREDIARISTA com trinta e nove (39) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Afonso Cláudio -ES, residente na Rua Monte Carlo, S/n, Vale dos Reis Cariacica-ES e IVONE DA SILVA MARTINS nacionalidade brasileiro(a), profissão auxiliar de confecção, com vinte e nove (29) anos de idade, estado civil solteira , natural de Araruama- -RJ, residente na Rua Monte Carlo, S/n, Vale dos Reis, Cariacica -ES. 9.: 26396: VALMIR PEREIRA,nacionalidade brasileira, profissão Pedreiro com cinquenta e quatro (54) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Afonso Claúdio -ES, residente na Rua Presidente Costa e Silva, nº 08, Castelo Branco Cariacica-ES e MARLI ROSARIO SOUZA nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de serviços gerais, com cinquenta e seis (56) anos de idade, estado civil solteira , natural de Cariacica- -ES, residente na Rua Presidente Costa e Silva, nº 08, Castelo Branco, Cariacica -ES. 10.: 26395: ALEXSANDRO RODRIGO LOPES ASSIS,nacionalidade brasileiro(a), profissão ministro do evangelho com quarenta e nove (49) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Ipatinga -MG, residente na Rua Moacir Ribeiro, nº 117, Jardim de Alah Cariacica-ES e LOURDES ZOCOLOTO DA SILVA nacionalidade brasileiro(a), profissão aposentada, com sessenta (60) anos de idade, estado civil divorciada , natural de Afonso Claudio- -ES, residente na Rua Quinze de Novembro, nº 57, Campo Grande, Cariacica -ES. 11.: 26394: RODOLPHO SIMÕES CONCEIÇÃO,nacionalidade brasileiro(a), profissão diretor escolar com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vila Velha -ES, residente na Rua Costa Rica, Nº: 14, Jardim América Cariacica-ES e BRUNA BLASER TONETTO nacionalidade brasileiro(a), profissão pedagoga, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vila Velha- -ES, residente na Rua Vinte, Nº: 28, Cocal, Vila Velha -ES. 12.: 26393: IVONIDE RAMOS,nacionalidade brasileira, profissão motorista com sessenta e nove (69) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Cariacica -ES, residente na Rua Demóstenes Nunes Vieira, Nº555, Alto Lage Cariacica-ES e GRACIETE DA SILVA COSTA LIMA nacionalidade brasileira, profissão do lar, com cinquenta e seis (56) anos de idade, estado civil viúva , natural de Cariacica- -ES, residente na Rua Demóstenes Nunes Vieira, Nº555, Alto Lage, Cariacica -ES. 13.: 26392: JOSÉ DE SOUZA MARQUES,nacionalidade brasileira, profissão micro empresário com sessenta e sete (67) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Iúna -ES, residente na Rua João Pessoa, nº 18, Novo Brasil Cariacica-ES e MARIA DA GLORIA MOREIRA DA SILVA nacionalidade brasileiro(a), profissão do lar, com sessenta e três (63) anos de idade, estado civil solteira , natural de Itapebi- -BA, residente na Rua João Pessoa, nº 18, Novo Brasil, Cariacica -ES. 14.: 26391: FÁBIO PRESENZA,nacionalidade brasileira, profissão Mecânico com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória -ES, residente na Rua Equador, Nº22 , Campina Grande Cariacica-ES e EMILLY COSTA SILVA nacionalidade brasileiro(a), profissão técnica de enfermagem, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteiro , natural de Vitória- -ES, residente na Rua Equador, Nº22, Campina Grande, Cariacica -ES. 15.: 26390: TÁRIK LIRA SOUZA NUNES,nacionalidade brasileiro(a), profissão Lingotador com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória -ES, residente na Rua Mal Deodoro , Nº10, Jardim Botânico Cariacica-ES e DAÍSE SANTOS SILVA nacionalidade brasileiro(a), profissão do lar, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vilva Velha- -ES, residente na Rua Mal Deodoro , Nº10, Jardim Botânico, Cariacica -ES. 16.: 26389: ENIO NALLI NALESSO,nacionalidade brasileira, profissão empresário com trinta e seis (36) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Vitória -ES, residente na Rua Maria Ogioni Pupim, S/n, Campo Grande Cariacica-ES e JOSILÉIA ROVETTA WUTKOVSKY nacionalidade brasileira, profissão bancária, com trinta e oito (38) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vila Velha- -ES, residente na Avenida Cariacica, nº 392, Vila Capixaba, Cariacica -ES. 17.: 26388: NELCINO JACINTO DOS ANJOS,nacionalidade brasileiro(a), profissão eletricista com trinta e oito (38) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Mantenópolis -ES, residente na Rua Onze,nº20, Parque Residencial Maracanã Cariacica-ES e LUCÉLIA SOUZA ALOMBA nacionalidade brasileiro(a), profissão Doméstica, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteira , natural de Itamaraju- -BA, residente na Rua Onze,nº20, Parque Residencial Maracanã, Cariacica -ES. 18.: 26387: WESLLEY FERREIRA,nacionalidade brasileira, profissão autônomo com vinte e nove (29) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Aimores -MG, residente na Rua Brasília, nº 325, Itapemirim Cariacica-ES e NATHALIA SILVÉRIO ROSA nacionalidade brasileiro(a), profissão operadora de comercio, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vila Velha- -ES, residente na Rua I, nº 20, Campo Belo, Cariacica -ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica – ES, 10 de Outubro de 2019. Fabiana Aurich – Oficiala RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADEMILSON BENJAMIN FERNANDES, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Joel Antonio de Jesus, nº 148, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e LAIZ DA COSTA ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Joel Antonio de Jesus, nº 148, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 03977 2.: WAFRISON DOS SANTOS RAMOS, natural de Ibicaraí-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), cabo de turma, residente na João Correa Lemos, nº 149, Vila Garrido, Vila Velha-ES e EMANOELA ALVES IGNACIO, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua São Sebastião nº 58, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 03982 3.: MARCELO FARIA STIBA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Henrique Laranja, Nº 500, Bairro Paul, Vila Velha-ES e FERNANDA COELHO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Itapagipe, Nº 123, Ed. Aline, Aptº 302, Bairro Glória, Vila Velha-ES. 03983 4.: JOSENILDO MARTINS FAGUNDES, natural de Resplendor-MG, com 64 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua São Jorge, nº 20, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES e VIRGINIA GRIPPA, natural de Ibiraçu-ES, com 60 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Jorge, nº 25, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES. 03984 5.: TIAGO DOS SANTOS AGUIAR, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), embalador, residente na Rua Maria Nascimento Pereira, nº 10, Bairro Primeiro de Maio, Vila Velha-ES e JECIENE COSTA DOS SANTOS, natural de Prado-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), embaladora, residente na Rua Maria Nascimento Pereira, nº 10, Bairro Primeiro de Maio, Vila Velha-ES. 03991 6.: ALEXANDRE MAGNONI NICÁCIO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Boa Morte, nº 148, Bairro Ilha da Conceição, Vila Velha-ES e JOELMA LIMA SCARABELLI, natural de São Mateus-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Boa Morte, nº 148, Bairro Ilha da Conceição, -ES. 03999 7.: WESLEY GOUVEA DE ARAÚJO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Pe Humberto, nº 40, Bairro Sagrada Familia, Vila Velha-ES e HEVELYN DOS SANTOS SILVA, natural de Pancas-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Eugenio Alves, nº 124, Bairro Sagrada Família, Vila Velha-ES. 04000 8.: ALCIDES CORDEIRO VIEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Amsterdam, nº 40, Bairro Araças, Neste Município, Vila Velha-ES e MARIANA TEIXEIRA GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), farmaceutica, residente na Rua Bernardino Monteiro, nº 380, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04001 9.: FELLYPE GUIJANSQUE DA SILVA, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), universitário, residente na Rua Otavio Carneiro, nº 370, Ilha das Flores, Vila Velha-ES e STÉFANI SALLES FERRO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Publicitário, residente na Rua Otavio Carneiro, nº 370, Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04002 10.: ALAM PIEDADE DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Padre Humberto, nº 25, Bairro Sagrada Familia, Vila Velha-ES e THAIS DOS SANTOS DURVAL, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Padre Humberto, nº 25, Bairro Sagrada Familia, Vila Velha-ES. 04003 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de outubro de 2019 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião CARTÓRIO GUARAPARI Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO RENATO ZACHÉ RAMOS, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), produtor rural, residente na Rua Maria Silva, nº 40, Parque da Areia Preta, Guarapari-ES e LIVIA AMORIM AZEVEDO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), oficial de justiça, residente na Rua Maria Silva, nº 40, Parque da Areia Preta, Guarapari-ES. 11506 2.: JOÃO TEIXEIRA DE SOUSA, natural de Santa Maria do Suaçuí-MG, com 46 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua dos Camarás, nº 23, Ipiranga, Guarapari-ES e FABIANA COSTA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua dos Camarás, nº 23, Ipiranga, Guarapari-ES. 11507 3.: ORESTES FÁBIO SILVA QUEIROZ, natural de Camacan-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Belo Horizonte, nº 150, Praia do Morro, Guarapari-ES e SILVIA ALVES DOS SANTOS, natural de Duque de Caxias-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Belo Horizonte, nº 150, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11508 4.: INÁCIO DE JESUS AZEVEDO FILHO, natural de São Luís-MA, com 54 anos de idade, divorciado(a), ferroviário, residente na Rua Bahia, nº 11, Muquiçaba, Guarapari-ES e SONIA FURLAN, natural de Alfredo Chaves-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Bahia, nº 11, Muquiçaba, Guarapari-ES. 11509 5.: ADSON ANGELO DOS SANTOS, natural de Ituberá-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), pastor, residente na Rua Emília Trindade da Silva, nº 391, Itapebussu, Guarapari-ES e GABRIELLA ALMEIDA DO ESPIRITO SANTO, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estagiaria, residente na Avenida Anchieta, nº 1014, Ipiranga, Guarapari-ES. 11510 6.: VALTER DE OLIVEIRA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Projetada, Bairro Village do Sol, Guarapari-ES e LEANDRA MOREIRA FERREIRA, natural de Itapé-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), faxineira, residente na Rua Projetada, Bairro Village do Sol, Guarapari-ES. 11511 7.: JOSÉ ROBERTO REIS CASTRO, natural de Camacan-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), ajudante geral, residente na Rua Bom Jesus do Norte, S/n, Bela Vista, Guarapari-ES e REGIANE VIEIRA PEREIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Bom Jesus do Norte, S/n, Bela Vista, Guarapari-ES. 11512 8.: PEDRO HENRIQUE SOUSA REIS, natural de Belo Horizonte-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Doutor Silva Mello, nº 180, Centro, Guarapari-ES e VANESSA GONÇALVES DE LYRIO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Doutor Silva Mello, nº 180, Centro, Guarapari-ES. 11513 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 15 de outubro de 2019 ALBERSON RAMALHETE COUTINHO Oficial e Tabelião Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO BIAZUTI PUTON, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Vista da Serra, S/n, Planalto Serrano, Bl A, Serra-ES e MÊNARA PEREIRA JEREMIAS MIRANDA VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Alm Silvestre Miranda, 99, Centro Serra, Serra-ES. 09661 2.: SANDRO DA COSTA LIMA, natural de Itagimirim-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), montador de andaimes, residente na Rua das Manacas, 02, Cascata, Serra-ES e VANICLEIA DOS SANTOS AMARAL, natural de Eunápolis-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua das Manacas, 02, Cascata, Serra-ES. 09669 3.: VALDECIR VALENTIN ROSA RAMIRO, natural de Colatina-ES, com 55 anos de idade, Solteiro(a), encarregado hidráulico, residente na Avn Argentina, 551, Vista da Serra I, Serra-ES e SANDRA RODRIGUES SALOMÃO, natural de Nanuque-MG, com 50 anos de idade, Solteira(o), domestica, residente na Avn Argentina, 551, Vista da Serra I, Serra-ES. 09678 4.: MÁRIO DOMINGOS DA SILVA, natural de Camacan-BA, com 69 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Avenida Pau Brasil, nº S/n, Cidade Pomar, Serra-ES e TEREZA BARBOSA DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 57 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Avenida Pau Brasil, nº S/n, Cidade Pomar, Serra-ES. 09679 5.: DIRCEU VICENTE DE SOUZA JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), operador de forno, residente na Rua Manaus, 17, São Marcos I, Serra-ES e KAMILA PROLICIANO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Manaus, nº 11, Central Carapina, Serra-ES. 09680 6.: MANOEL LUCAS, natural de Resplendor-MG, com 47 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Principal, S/n, Campinho da Serra I, Serra-ES e RITA DE CÁSSIA BERTOLANI COSTA, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua Principal, S/n, Campinho da Serra I, Serra-ES. 09681 7.: JHONI BORGES MOREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Mangueira, 42, Cidade Pomar, Serra-ES e LORRAINE DE OLIVEIRA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Mangueira, 42, Cidade Pomar, Serra-ES. 09682 8.: LUCAS DIAS SCHUNK, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), industriário, residente na Rua Bougainville, nº 30, Serra Dourada II, Serra-ES e TATIANY SANT'ANA PINA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), recreadora, residente na Rua Bougainville, nº 30, Serra Dourada II, Serra-ES. 09685 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 15 de outubro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADRIANO DOS SANTOS BERTOLDO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), Outras, residente na Rua Doutor Gastão Pache de Faria, s/nº , Santos Dumont, Vitória-ES e ERIKA SIQUEIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Doutor Gastão Pache de Faria, S/nº, Santos Dumont, Vitória-ES. 23651 2.: RENZO NEVES DO CARMO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), técnico em eletrotécnica, residente na Rua Polônia, nº 11, Cidade Continental-Setor Europa, Serra-ES e ANA KÉSIA DA CRUZ PINK, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), estagiária, residente na Rua Coronel Alziro Vianna, nº 110, 1º Andar, Centro, Vitória-ES. 23654 3.: LUIZ RICARDO COSTA GALLETTI, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua São Bartolomeu, nº 128, Vila Rubim, Vitória-ES e JULLIA FERREIRA CABIDELLI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), médica veterinária, residente na Rua São Bartolomeu, nº 128, Vila Rubim, Vitória-ES. 23656 4.: JHONATAS CABRAL DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Doutor Eurico de Aguiar, nº 451, Praia do Canto, Vitória-ES e JULIANA MARTINS GAVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua José Teixeira, nº 880, Praia do Canto, Vitória-ES. 23659 5.: LUCIANO TEODORO, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), microempreendedor, residente na Rua Euclides Motta, nº 250, Santos Dumont, Vitória-ES e CHIRLEI RUFINO MOTTA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), agente de relacionamento, residente na Rua Euclides Motta, nº 250, Santos Dumont, Vitória-ES. 23660 6.: DEJAIR NOGUEIRA PORTO ALVES, natural de Arraial do Cabo-RJ, com 39 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Augusta Mendes, nº 112, Monte Belo, Vitória-ES e LUDMILA ALVES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Rua Augusta Mendes, nº 112, Monte Belo, Vitória-ES. 23661 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 15 de outubro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS BORGES FRANZOSI, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro civil, residente na Rua Júlia Lacourt Penna, nº 351, Jardim Camburi, Vitória-ES e ANA CAROLINA SIAS FRANCO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Dentista, residente na Rua Júlia Lacourt Penna, nº 351, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23316 2.: LEANDRO DAS NEVES FALTZ, natural de Fundão-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de obra, residente na Rua Arthur Czartoryski, nº 421, Jardim da Penha, Vitória-ES e VANESSA APARECIDA CRUZ DOS SANTOS, natural de Alcobaça-BA, com 119 anos de idade, Divorciada(o), técnica de enfermagem, residente na Rua Arthur Czartoryski, nº 421, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23325 3.: MARCOS FELIPE NEVES FERNANDES, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Professora Laurentina Silva Carneiro, nº 12, Maria Ortiz, Vitória-ES e JULIANA RODRIGUES MARTINS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnica em mecânica, residente na Rua Professora Laurentina Silva Carneiro, nº 12, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23328 4.: JEFFERSON PIMENTEL DUTRA, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, Solteiro(a), mecanico, residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 112, Maria Ortiz, Vitória-ES e MARIA DALVA DE OLIVEIRA, natural de Umburatiba-MG, com 50 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 112, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23329 5.: CARLOS ASSIS OLIVEIRA GOUVÊA, natural de Nanuque-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro - de 608 Ao Fim - Lado Par, nº 880, Jardim da Penha, Vitória-ES e DEBORAH CARLA JORDÃO GONÇALVES, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro - de 608 Ao Fim - Lado Par, nº 880, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23334 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 15 de outubro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: DEIVISON FELIX DA SILVA, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Atilio Vivacqua, 358, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e NATACHA OLIVEIRA VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Atilio Vivacqua, 358, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 29215 2.: RAFAEL FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obra, residente na Rua Mimoso do Sul, 23, Jardim Carapina , Carapina, Serra-ES e FABÍOLA FERREIRA DA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Mimoso do Sul, 23, Jardim Carapina , Carapina, Serra-ES. 29216 3.: WEVERTON SILVA DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Alfredo Galeno, nº 1070, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e RENATA CASTRO DO AMPARO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Alfredo Galeno, nº 1070, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29218 4.: ZILMAR DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), chefe de pista, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, nº 191, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e ROSIANE VIEIRA LISBOA TEIXEIRA, natural de Conceição da Barra-ES, com 41 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, nº 191, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29221 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 15 de outubro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: VILMAR AUGUSTO LOPES, natural de Ecoporanga-ES, com 50 anos de idade, Divorciado(a), Maçariqueiro, residente na Rua José Coelho, nº 2133, Nova Palestina, Vitória-ES e RITA DE CASSIA RAMOS DE JESUS, natural de Carlos Chagas-MG, com 48 anos de idade, Divorciada(o), Caixa, residente na Rua José Coelho, nº 2133, Nova Palestina, Vitória-ES. 16806 2.: RAFAEL LUCAS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 6330, Conquista, Vitória-ES e SAIONARA DE JESUS COSTA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 6330, Conquista, Vitória-ES. 16808 3.: LEANDRO REIS DOS SANTOS, natural de Salvador-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), Funcionário público estadual, residente na Rua Flamboyans, nº 166, Universitário, Vitória-ES e LARA EVELYN PAIXÃO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Rua Flamboyans, nº 166, Universitário, Vitória-ES. 16811 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 15 de outubro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO DIAS DE SOUZA, natural de Vitoria-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 1200, Ed. Douro, Apto. 202, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e LUCIMAR DA CONCEIÇÃO ROCHA, natural de Colatina-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), Diarista, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 1200, Ed. Douro, Apto. 202, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07356 2.: MAICON JEFERSON MORAES DOS SANTOS, natural de Campo Bom-RS, com 36 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Avenida Carlos Lindenberg, nº 4000, Torre Corais, Apt. 907, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e RAFAEL PEREIRA ROSA, natural de Osório-RS, com 37 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Avenida Carlos Lindenberg, nº 4000, Torre Corais, Apt. 907, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 17916 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de outubro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora
