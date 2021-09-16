Proclamas - 16/09/2021
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONALDO SCHIMIDER RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), Corretor de imóveis, residente na Rua Japão, nº 36, Rosa da Penha, Cariacica-ES e GLEYCIANA MAXIMO TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Rua Japão, nº 36, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 28079 2.: LUCIANO SILVA DOS SANTOS, natural de Arataca-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Aracaju, 207, Campina Grande, Cariacica-ES e LUDMILLA MARQUES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Aracaju, 207, Campina Grande, Cariacica-ES. 28135 3.: ROMULO CARVALHO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Bertino Borges, nº 218, Boa Sorte, Cariacica-ES e NÚBIA FERNANDES DOS SANTOS, natural de Nanuque-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente virtual, residente na Rua São Francisco de Assis, 55, Bela Aurora, Cariacica-ES. 28159 4.: CHARLYS DE SOUZA ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Castelo, nº 171, Vista Linda, Cariacica-ES e FRANCYELLY LAINE DA SILVA BINDA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Castelo, nº 171, Vista Linda, Cariacica-ES. 28163 5.: KÉVINY GOMES DIOLINO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Distrito Federal, nº 03, Marcílio de Noronha, Viana-ES e DAIANY NASCIMENTO CAMPOS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), repositora, residente na Travessa Marechal Floriano, nº 75, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 28169 6.: JASSON PINHEIRO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), metalúrgico, residente na Rua João Rodrigues Trancoso, nº 21, Oriente, Cariacica-ES e ALESSANDRA LOURENÇO, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de farmácia, residente na Rua João Rodrigues Trancoso, nº 21, Oriente, Cariacica-ES. 28172 7.: GEOVANE BARROS VAREJÃO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Ajudante de motorista, residente na Rua Rei Alexandre Magno, s/nº , Vale dos Reis, Cariacica-ES e KAREN DOS SANTOS BERNARDINO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Nutricionista, residente na Rua Rei Alexandre Magno, S/ nº , Vale dos Reis, Cariacica-ES. 28174 8.: GUSTAVO OLIVEIRA DE AGUILAR, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Operador de empilhadeira, residente na Rua Um, Nº 466, Maracanã, Cariacica-ES e BÁRBARA LOYOLA DE ALMEIDA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua das Violetas, nº 291, Santo André, Cariacica-ES. 28175 9.: GABRIEL VINÍCIUS BRITIS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Sebastião Vieira, s/nº , Mucuri, Cariacica-ES e NATÁLIA RIBEIRO COIMBRA, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Mariana, nº 7, Vila Independencia, Mucuri, Cariacica-ES. 28176 10.: MARCIEL JOSÉ DE LIMA, natural de Custódia-PE, com 40 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Padre Gabriel, 77, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e MARIA APARECIDA DOS SANTOS BRITO, natural de Santa Cruz Cabrália-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Padre Gabriel, 77, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES. 28177 11.: IGOR HENRIQUE KLEIN KUMM, natural de Domingos Martins-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Rio Grande do Sul, 30, Valparaiso, Cariacica-ES e MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Atendente de telemarketing, residente na Rua Rio Grande do Sul, 30, Valparaiso, Cariacica-ES. 28181 12.: DJHONATAN TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Falcão, nº 76, Novo Horizonte, Cariacica-ES e FERNANDA DE ALBUQUERQUE ROCHA ATAIDE, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Falcão, nº 76, Novo Horizonte, Cariacica-ES. 28182 13.: LUCAS SMASSARO ALVES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Programador de multimídia, residente na Rua Jandaia, nº 27, Florida, Cariacica-ES e KAROLINE KUSTER VALTER, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Jandaia, nº 27, Florida, Cariacica-ES. 28187 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 15 de setembro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARIVALDO AMARAL DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 46 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua José Machado de Paula, nº 01, Santos Dumont, Vila Velha-ES e PRISCILA DA SILVA SANTOS, natural de Paracambi-RJ, com 19 anos de idade, solteiro(a), porteira, residente na Rua José Machado de Paula, nº 01, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232729308 2.: PEDRO FELIPE TIMÓTEO MARTINS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Paulo Natali, nº 115, Paul, Vila Velha-ES e LIVIA SOUSA GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar informatica, residente na Rua Moacyr Motta, nº 04, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES. 232729309 3.: BRUNO LUIZ DE JESUS PEREIRA DA SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Trinta e Quatro, nº 189, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e LORENA LURDES ESPINDULA RANGEL, natural de Domingos Martins-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Trinta e Quatro, nº 189, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 232729310 4.: VINÍCIUS JÚNIO FERREIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Lisboa, nº 121, Araçás, Vila Velha-ES e ANA JESSICA PEREIRA DE SOUZA, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 23 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Lisboa, nº 121, Araçás, Vila Velha-ES. 232729311 5.: ITALO DA SILVA ALEXANDRE, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), estofador, residente na Rua Itabaiana, nº 415, Apto 1201, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MARLEANE LORETTI MENDES, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Fernando Antônio da Silveira, nº 418, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232729312 6.: FERNANDO SAIBERT FERREIRA, natural de Vitoria-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua João Antônio Afonso, nº 99, Santa Inês, Vila Velha-ES e TATIANA KELY PIMENTEL, natural de Manhuaçu-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Itaquari, nº 210, Praia de Itapoa, Vila Velha-ES. 232729313 7.: BRUNO GOMES SERAFIM, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), tecnico de enfermagem, residente na Rua Begônia, nº 88, Jardim Colorado, Vila Velha-ES e DEBORA PEREIRA CAMPANA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Begônia, nº 88, Jardim Colorado, Vila Velha-ES. 232729314 8.: LUCIANO ROCHA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), ferroviario, residente na Praça José Vereza, nº 36, Aptº 101, Aribiri, Vila Velha-ES e SUELLEN COSTA DE SOUZA, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Praça José Vereza, nº 36, Aptº 101, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729315 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de setembro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOHNNY MACEDO ORGINO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Itaperuna, nº 30, Condomínio Residencial Sun Beach, Unidade 1106, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LETÍCIA ASSIS VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente fiscal, residente na Rua Itaperuna, nº 30, Condomínio Residencial Sun Beach, Unidade 1106, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19213 2.: CLEUDEMIR PEREIRA DA CUNHA, natural de Iúna-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), marinheiro, residente na Rua 3, Nº 6, Cocal, Vila Velha-ES e MARCELLA LIMA NUNES, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua 3, Nº 6, Cocal, Vila Velha-ES. 19215 3.: LÚCIO VIANA BENDEL, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Romero Botelho, nº 433, Apartamento 707, Praia da Costa, Vila Velha-ES e PAOLA DE TARSO VIEIRA NAZARIO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Romero Botelho, nº 433, Apartamento 707, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19216 4.: ANDRÉ LUIZ ABREU DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 50 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza - Lado Par, nº 3300 , Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e CAROLINA FALCÃO XIMENES, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Humberto Pereira, nº 170, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19217 5.: BRUNO PIRES FREITAS, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Aguiar Lemos, nº 41, Vista da Penha, Vila Velha-ES e JOSEMAIRY MENDONÇA MESQUITA BARROS, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Aguiar Lemos, nº 41, Vista da Penha, Vila Velha-ES. 19218 6.: IVAN DE MELO ASSUNÇÃO, natural de Tomé Açú-PA, com 38 anos de idade, divorciado(a), torneiro mecânico, residente na Rua 26, nº 36, Vila Nova, Vila Velha-ES e CÍNTIA DE OLIVEIRA SOARES, natural de Duque de Caxias-RJ, com 32 anos de idade, divorciado(a), recepcionista, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2050, 2ª Etapa, Edifício Molungú, Apartamento, 401, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 19220 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de setembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERICK LOYOLA FRIGINI, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), supervisor de produção, residente na Avenida Conceição da Barra, nº 1344, Aviso, Linhares-ES e MARLENE SELESTRINI GRASSI, natural de Colatina-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Monsenhor Pedrinha, nº 1169, AP 102, Centro, Linhares-ES. 11271 2.: OTÁVIO ACERBI MARIN, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Wilson Montovanelli, nº 1320, QD 12/7, Planalto, Linhares-ES e MARCIELE ELIZIÁRIO, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Rua Wilson Montovanelli, nº 1320, QD 12/7, Planalto, Linhares-ES. 11272 3.: RODRIGO MAXIMINO POMPERMAYER, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de farmácia, residente na Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 253, Interlagos, Linhares-ES e LETICIA MARIANA MARINHO DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Juerana, Nº 818, Movelar, Linhares-ES. 11273 4.: GENILSON GONÇALVES COTA, natural de Ji-Paraná-RO, com 42 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua Turuna, Nº 18, Nova Esperança, Linhares-ES e THACIANA MONIQUE SANTOS FERREIRA, natural de Pirapora-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Turuna, Nº 18, Nova Esperança, Linhares-ES. 11274 5.: WELSON DOS SANTOS LOPES, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnico óptico, residente na Rua Maranhão, nº 188, Aviso, Linhares-ES e AMANDA BATISTA LEMOS, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Jequitibá, Nº 319, QD 65/9, Movelar, Linhares-ES. 11275 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 15 de setembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL DA SILVA ALVES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de informática, residente na Avenida dos Expedicionários, nº 77, Jardim Camburi, Vitória-ES e ANA CLARA BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), tosadora, residente na Avenida dos Expedicionários, nº 77, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24809 2.: STENIO ERICK SFALSIN, natural de Colatina-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), analista de rede, residente na Rua Leopoldo Gomes de Salles, Goiabeiras, Vitória-ES e WALLESCKA BAUSEN, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Leopoldo Gomes de Salles, Goiabeiras, Vitória-ES. 24824 3.: GUILHERME FAZZOLO DE NADAI, natural de Resplendor-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, Jardim da Penha, Vitória-ES e MARCELA MOREIRA GARCIA ZANNI, natural de Resplendor-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24825 4.: DANIEL FRANKLIN GOMES MEDEIROS DE ARAÚJO, natural de Vista Serrana-PB, com 32 anos de idade, solteiro(a), biomédico, residente na Rua Pedro Busatto, nº 170, Jardim Camburi, Vitória-ES e AMANDA MOREIRA BERNARDO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Pedro Busatto, nº 170, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24826 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 15 de setembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RUBENS ALVES PATRICIO, natural de Ferraz de Vasconcelos-SP, com 62 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua do Agapanto, nº 25, Cascata, Serra-ES e MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 60 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua do Agapanto, nº 25, Cascata, Serra-ES. 11183 2.: EDILSON MESQUITA DE JESUS, natural de Lajedão-BA, com 54 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Felipe dos Santos, nº 38, Novo Porto Canoa, Serra-ES e ADRIANA DA SILVA AMORIM, natural de Italva-RJ, com 49 anos de idade, divorciado(a), prensista de boracha, residente na Rua Felipe dos Santos, nº 38, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 11185 3.: FABIANO ISIDÓRIO, natural de Macaé-RJ, com 43 anos de idade, solteiro(a), técnico de qualidade, residente na Rua Tiriva, 04, Chácara, Serra Dourada III, Serra-ES e IONARIA DOS SANTOS SOUZA, natural de Ilhéus-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Tiriva, 04, Chácara, Serra Dourada III, Serra-ES. 11191 4.: MARCOS LUIZ PEREIRA OHNEZORGE, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), agente de aeroporto, residente na Rua Sabara, 313, Nova Carapina I, Serra-ES e LORRAINE LIMA VIANA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Sabara, 313, Nova Carapina I, Serra-ES. 11226 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 15 de setembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEOMIR SIQUEIRA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 70 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Landry de Carvalho, nº 61, Tabuazeiro, Vitória-ES e NANCI MARIA ROCON, natural de Santa Teresa-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Landry de Carvalho, nº 61, Tabuazeiro, Vitória-ES. 25016 2.: MAYCON DOUGLAS PACHECO PEREIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Ithobal Rodrigues de Campos, 63, Forte São João, Vitória-ES e ALICE CARDOSO MURTA MOREIRA, natural de Teófilo Otoni-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), professora particular, residente na Rua Olímpia Barbosa, nº 65, Concórdia, Teófilo Otoni-MG. 25017 3.: EVANDRO DE CASTRO BASTOS, natural de Colatina-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rua Celso Calmon, nº 53, Praia do Canto, Vitória-ES e MARIANA LISBOA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), juiza de direito, residente na Rua Celso Calmon, nº 53, Praia do Canto, Vitória-ES. 25018 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 15 de setembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO PAULO OLIVEIRA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), coletor, residente na Beco do Siri, nº 54, Ilha das Caieiras, Vitória-ES e JÚLIA ALVES XAVIER, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Felicidade Correia dos Santos, nº 686, Ilha das Caieiras, Vitória-ES. 17526 2.: KELISSON DA COSTA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), fabricante, residente na Beco Jurema Barroso, nº 44, Ilha do Príncipe, Vitória-ES e DÉBORA SIQUEIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua Santo Agostinho, nº 26, do Cabral, Vitória-ES. 17527 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 15 de setembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAVID RIBEIRO RANGEL, natural de Vargem Alta-ES, com 24 anos de idade, Divorciado(a), barbeiro, residente na Rua Ailton Silva, nº 66, Campo Acima, Itapemirim-ES e HOSIANA MAURICIO GAIOTE, natural de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), técnica em enfermagem, residente na Rua Ailton Silva, nº 66, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14157 2.: WANDERSON SILVA COSTA, natural de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), funcionário público municipal, residente na Rua do Colégio WPM, S/nº, Centro, Itapemirim-ES e GILMARA DA SILVA CRUZ PIGATTI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 43 anos de idade, Divorciada(o), funcionária pública estadual, residente na Rua do Colégio WPM, S/nº, Centro, Itapemirim-ES. 14159 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 15 de setembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: PALMECI GAMA, natural de Mimoso do Sul-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), músico, residente na Rua Antônio Cardoso Coelho, nº 101 , Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ROSIANE RIOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Antônio Cardoso Coelho, nº 101 , Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04815 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 15 de setembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: SAULO LEONARDO DOS SANTOS SILVA, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de armazén, residente na Rua Manoel Coutinho, nº 380, Barra do Riacho, Aracruz-ES e WERICA COELHO PEREIRA, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), agente de credito, residente na Rua Manoel Coutinho, nº 380, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00680 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 15 de setembro de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRIAN PEREIRA SILVERIANO, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Sílvio Aguiar, nº 491, Nova Canaã, Cariacica-ES e MARIANA VARGAS DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Sílvio Aguiar, nº 491, Nova Canaã, Cariacica-ES. 13965 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 15 de setembro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAYKON FIRGULHA DA SILVA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua das Flores, N° 1, Centro, Conceição do Castelo-ES e NATÁLIA CARNIELI BELISÁRIO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Souza Pinto, nº 75, Centro, Conceição do Castelo-ES. 00601 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 15 de setembro de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIORGENES CARDOSO ROHR, natural de Anchieta-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Emilio Rohr, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES e MONIQUE FREITAS MARVILA, natural de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), designer de unhas, residente na Rua Timoteo, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES. 01545 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 15 de setembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAIR JUSTO SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), operador de equipamentos, residente na Rua Águia Branca, nº 31, Jardim Carapina, Serra-ES e MARIA ISABELA DOS SANTOS DA SILVA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Águia Branca, nº 31, Jardim Carapina, Serra-ES. 32074 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 15 de setembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCUS VINICIUS DE SOUZA RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), encarregado geral, residente na Avenida Belo Horizonte, S/n°, Industrial, Viana-ES e MARILENE MARTINS FERREIRA, natural de Viana-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), Operadora de telemarketing, residente na Avenida Belo Horizonte, S/n°, Industrial, Viana-ES. 07419 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 15 de setembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JOVANI ALVES DA SILVA, natural do Distrito de Brejetuba, Afonso Cláudio-ES, com 43 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no Córrego Santa Rita, zona rural, Brejetuba-ES e ANDREIA MOREIRA NETO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no Córrego Santa Rita, zona rural, Brejetuba-ES - 001020. 2.: EDSON GOMES CEZARIO, natural de Mutum, -MG, com 36 anos de idade, solteiro,. lavrador, residente e domiciliado no Córrego Vargem Grande, zona rural, em Brejetuba-ES e LARISSA COELHO GARCIA, natural de Afonso Cláudio, -ES, com 22 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no Córrego Vargem Grande, zona rural, em Brejetuba-ES – 001021 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 15 de setembro de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã