Proclamas - 16/07/2021
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO NUNES COUTINHO, natural de São Mateus-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Aracajú, nº 10, Central de Carapina, Serra-ES e SHIRLEY CORREIA DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Aracajú, nº 10, Central de Carapina, Serra-ES. 31826 2.: SANTO FELIPE, natural de Linhares-ES, com 62 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Tangará, C 02, Lt 16, Qd 142, Novo Horizonte, Serra-ES e LUZIMAR CORRÊA DA SILVA, natural de Carapina, Serra-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Tangará, C 02, Lt 16, Qd 142, Novo Horizonte, Serra-ES. 31828 3.: ABEL FONTES VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), técnico de refrigeração, residente na Rua Nova Almeida, nº 23, Valparaíso, Serra-ES e TAMILE DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Nova Almeida, nº 23, Valparaíso, Serra-ES. 31829 4.: ÁTILA DE ANDRADE VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Técnico mecânico, residente na Rua Natalino Ribeiro, Sn Bl 115 Apt 401, Conjunto Jacaraípe, Serra-ES e SILNARIA DUARTE TONINI, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Natalino Ribeiro, Sn Bl 115 Apt 401, Conjunto Jacaraípe, Serra-ES. 31831 5.: CARLOS ALBERTO REZENDE DE CARVALHO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânico, residente na Rua Pasteur N° 54, Parq. Res. Laranjeiras, Serra-ES e DUBRILLA TOFOLI DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Pasteur N° 54, Parq. Res. Laranjeiras, Serra-ES. 31832 6.: JACKSON ANDRADE LOPES, natural de Feira de Santana-BA, com 36 anos de idade, Solteiro(a), prestador de serviços, residente na Rua Dom Pedro II, nº 312, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e PATRÍCIA ARAÚJO DOS SANTOS, natural de Euclides da Cunha-BA, com 27 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Dom Pedro II, nº 312, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31852 7.: ADELCIDES DA SILVA VIDAL, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, Divorciado(a), vendedor, residente na Rua Paraíso, nº 28, Jardim Tropical, Serra-ES e ADRIANA MÁXIMA SANT'ANNA, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, Divorciada(o), Promotor de vendas, residente na Rua Paraíso, nº 28, Jardim Tropical, Serra-ES. 31853 8.: BRENO BOTELHO GOMES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Paraíso, nº 28, Jardim Tropical, Serra-ES e RAYANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Paraíso, nº 28, Jardim Tropical, Serra-ES. 31857 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 15 de julho de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL ARAUJO DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Avenida França, S/nº, Jabaeté, Vila Velha-ES e MONIQUE GOMES COIMBRA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida França, S/nº, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08921 2.: JOELSON SANTOS NOVAIS, natural de Ubaitaba-BA, com 49 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Avenida Primavera, 242, Barramares, Vila Velha-ES e SIMONI NOVAES DOS SANTOS, natural de Ibirataia-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Avenida Primavera, 242, Barramares, Vila Velha-ES. 08922 3.: VALDIR DA CONCEIÇÃO BISPO, natural de Aurelino Leal-BA, com 35 anos de idade, divorciado(a), técnico em edificações, residente na Rua Primavera, nº 12, Aptº 104, Barramares, Vila Velha-ES e ELMA DE JESUS DOS SANTOS, natural de Uruçuca-BA, com 35 anos de idade, divorciado(a), atendente, residente na Rua Primavera, nº 12, Aptº 104, Barramares, Vila Velha-ES. 08923 4.: ALESSANDER DE SOUZA REIS, natural de Itabira-MG, com 46 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Santa Edvirgens, nº 196, Santa Paula II, Vila Velha-ES e KÁTIA CRISTINA SILVA DE FRANÇA, natural de Vitoria-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Rua Santa Edvirgens, nº 196, Santa Paula II, Vila Velha-ES. 08925 5.: OZEAS BENEDITO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar técnico de copiadora, residente na Rua Três, nº 150, Rio Marinho, Cariacica-ES e DAYANE GLEYCE NOLASCO FAGUNDES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), atendente de relacionamento, residente na Rua Alagoas, nº 125, Normília Cunha, Vila Velha-ES. 08926 6.: JULIO MARIA DE MORAIS, natural de Alegre-ES, com 63 anos de idade, solteiro(a), MOTORISTA, residente na RUTA ITA Nº 158, Vila Velha-ES e IZABEL CRISTINA JUNQUEIRA, natural de MIMOSO DO SUL-MG, com 55 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na RUTA ITA Nº 158, Vila Velha-ES. 08927 7.: MÁRIO CÂNDIDO RODRIGUES NETO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua do Cajá, nº 01, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e EMILY ARAUJO SILVA, natural de Vitoria-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), garçonete, residente na Rua do Cajá, nº 01, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08928 8.: ROGÉRIO SANTOS DO NASCIMENTO, natural de Uruçuca-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), EMPRESÁRIO, residente na RUA SANTO ANTONIO Nº 5, BARRAMARES, Vila Velha-ES e LUANA DUARTE FIGUEIREDO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na RUA SANTO ANTONIO Nº 5, BARRAMARES, Vila Velha-ES. 08930 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de julho de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: IVAM PEREIRA, natural de Boa Esperança-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), encarregado, residente na Rua da Tijuca,06, Jardim Guanabara, Serra-ES e NELMA COSTA VIEIRA, natural de Ilhéus-BA, com 37 anos de idade, divorciado(a), artesã, residente na Rua da Tijuca,06, Jardim Guanabara, Serra-ES. 11039 2.: JHEYMERSON PIRES SANTOS, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), conferente, residente na Avenida João Miguel, nº 286, Jardim Bela Vista, Serra-ES e JOHÉLIA PEREIRA SESARIO, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Avenida João Miguel, nº 286, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 11048 3.: VICENTE FERREIRA DOS SANTOS NETO, natural de Itabuna-BA, com 22 anos de idade, Solteiro(a), trabalhador rural, residente na Av, Martin Pescador, 21 Eldorado, Serra-ES e LORENA DE JESUS LOPES, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Av, Martin Pescador, 21 Eldorado, Serra-ES. 11049 4.: LEONARDO CHAVES MURTA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Topázio, nº 287, Nova Carapina I, Serra-ES e DAYANE NASCIMENTO RAMOS, natural de Cariacica-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Topázio, nº 287, Nova Carapina I, Serra-ES. 11050 5.: ANTÔNIO MARCOS TEODORO, natural de Belo Horizonte-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), coordenador de obras, residente na Rua Vista da Serra, nº 491, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e TELMA COELHO DA SILVA, natural de Viçosa-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), gestora de cooperativas, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, 1990, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 11055 6.: HENRIQUE QUARESMA VIANA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), jardineiro, residente na Rua Abaeté, nº 04, Divinópolis, Serra-ES e LARISSA FERREIRA COIMBRA DE ARAÚJO, natural de Belo Horizonte-MG, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Abaeté, nº 04, Divinópolis, Serra-ES. 11062 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 15 de julho de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LÍNIQUER SABINO, natural de Santa Teresa-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), pedagogo, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 240, Apartamento 1006/1007, Centro, Vitória-ES e JEFERSON CINELLI SPADETO, natural de Mantena-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 240, Apartamento 1006/1007, Centro, Vitória-ES. 24859 2.: DANIEL FERREIRA DAMASCENO, natural de Duque de Caxias-RJ, com 50 anos de idade, divorciado(a), lanterneiro, residente na Rua Coronel Alziro Vianna, nº 624, Centro, Vitória-ES e MARTA PEREIRA DOS SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 50 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Coronel Alziro Vianna, nº 624, Centro, Vitória-ES. 24860 3.: DANNY AUGUSTO GAZONI SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), professor de educação física, residente na Rua Doutor Antônio Basílio, nº 120, Jardim da Penha, Vitória-ES e PATRICIA FABRIS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Dante Michelini, nº 1545, Mata da Praia, Vitória-ES. 24862 4.: GUSTAVO BARCELLOS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Avenida Presidente Florentino Avidos, nº 300, Apto 1901, Bloco A Parque Moscoso, Vitória-ES e ANA CRISTINA FAVATO COSTA, natural de Alegre-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Presidente Florentino Avidos, nº 300, Apto 1901, Bloco A Parque Moscoso, Vitória-ES. 24865 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 15 de julho de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS ANTONIO BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua A, nº 384, Prolar, Cariacica-ES e MICHELE GONÇALVES CAMPOS, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, Divorciada(o), cabeleireira, residente na Rua A, nº 384, Prolar, Cariacica-ES. 13800 2.: MOACIR VENANCIO DA SILVA, natural de Pancas-ES, com 58 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Trinta e Seis, S/n, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e MARIA APARECIDA AMARO SIQUEIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 57 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Trinta e Seis, S/n, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13801 3.: DELSON GOMES, natural de Linhares-ES, com 58 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Campos, nº 63, Porto Novo, Cariacica-ES e ELIANE MARIA DE OLIVEIRA, natural de Ibatiba-ES, com 47 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Rua Campos, nº 63, Porto Novo, Cariacica-ES. 13802 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 15 de julho de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO LUIZ GRASSI, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), BANCÁRIO, residente na Avenida Longipes, N° 204, Bairro São José, Linhares-ES e JULIANA SENA SOUZA, natural de Nanuque-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Avenida Longipes, N° 204, Bairro São José, Linhares-ES. 11110 2.: GUILHERME ROCHA SILVA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Gilson Aguiar Batisti, Nº 15, São José, Linhares-ES e LARA FERREIRA LOUREIRO, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Barão Rio Branco, Nº 289, Interlagos, Linhares-ES. 11111 3.: EDUARDO PASSOS SAITER, natural de Montanha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro civil, residente na Avenida Governador Lindenberg, nº 1887, Colina, Linhares-ES e IZABELA BRENDA ANDRADE SENRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Avenida Governador Lindenberg, nº 1887, Colina, Linhares-ES. 11112 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 15 de julho de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDREAZA CARDOSO DO NASCIMENTO, natural de Vitoria-ES, com 44 anos de idade, Divorciado(a), coletor, residente na Rua Bela Vista, nº 58, Inhanguetá, Vitoria-ES e ADEILZA DE SOUZA SOARES, natural de Inhapim-MG, com 25 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Bela Vista, nº 58, Inhanguetá, Vitoria-ES. 17446 2.: PAULO FERREIRA PINTO, natural de Ilhéus-BA, com 54 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 107, Resistência, Vitória-ES e CREMILDA NUNES DE JESUS, natural de Nova Ibiá, Gandu-BA, com 46 anos de idade, Divorciada(o), segurança privada, residente na Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 107, Resistência, Vitória-ES. 17447 3.: RODRIGO FERREIRA MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua da Vitoria, nº 127, Grande Vitoria, Vitória-ES e MARIA GABRIELLA SANTOS MONTEIRO, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Rua da Vitoria, nº 127, Grande Vitoria, Vitória-ES. 17448 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 15 de julho de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALAN CLETO MINETE NODARI, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Angela Cristina Bazzei, 100, Centro, Venda Nova do Imigrante-ES e JUREMA BELISARIO MOREIRA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Angela Cristina Bazzei, 100, Centro, Venda Nova do Imigrante-ES. 03269 2.: ARGEONE ELIUD HERBST, natural de Domingos Martins-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Alberto Zavarize, 231, Vila Betania, Venda Nova do Imigrante-ES e ANA VANESSA ULIANA, natural de Domingos Martins-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Canal, S/n, Pedra Azul, Domingos Martins-ES. 03270 3.: RODRIGO POLETTO CASAGRANDE, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Zona Rural, S/n, Forno Grande, Castelo-ES e EDIVANE FARIAS DA CRUZ, natural de Barra de São Francisco-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Zona Rural, S/n, Alto Caxixe Frio, Venda Nova do Imigrante-ES. 03271 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Venda Nova do Imigrante-ES, 15 de julho de 2021 Paula Mafra Nunes Leite Oficiala e Registradora Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: LAYRONE PIRES IGNÊS, natural de Guarapari-ES, com 31 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Professor Mauro Fontoura Borges, nº 296, Apto 302, Maria Ortiz, Vitória-ES e MICHELA RAIANI DE JESUS VIEIRA, natural de Guarapari-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Professor Mauro Fontoura Borges, nº 296, Apto 302, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24636 2.: HIAGO SOUZA FERNANDES SANT'ANA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Sebastião da Silva Rabello, Jardim Camburi, Vitória-ES e NATHALIA GOMES SIMONELI, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Sebastião da Silva Rabello, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24640 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 15 de julho de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADLEY PEREIRA BRANDÃO, natural de Vitoria-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Avenida Capixaba,n° 100, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e MARIA TERESA CERQUEIRA PATARO GURGEL, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Monteiro Lobato, N° 436, Soteco, Vila Velha-ES. 19006 2.: NATHAN DOS SANTOS KUSTER PINHEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Itaipava,n° 247 Ap 303, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e RAYANNE PINHEIRO DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Itaipava,n° 247 Apt 303, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19007 3.: GÉRARD VINCENT PIERRE DUBREIL, de nacionalidade francesa, profissão oficial da marinha mercante, com sessenta e quatro (64) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Gonesse (Val-D'oise), França e CRISLEY LYRIO DEGASPERI, de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira, com quarenta e três (43) anos de idade, estado civil divorciada, natural de Colatina-ES, com residência e domicílio na Rua Jofredo Novais, Nº 128, Ap 903, Praia da Costa, em Vila Velha-ES. Republicado por Incorreição. 4.: DANIEL MAXIMO GRAMLICH, de nacionalidade brasileira, profissão analista, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vila Velha-ES, com residência e domicílio na Rua Tocantins, Nº 360, Soteco, em Vila Velha-ES e MARINA PINHEIRO BONELA, de nacionalidade brasileira, profissão fotógrafa, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteira, natural de Cariacica-ES, com residência e domicílio na Rua Domingos Martins, nº 62, Vila Capixaba, em Cariacica-ES. Republicado por incorreção Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de julho de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENZO MAGNO NOGUEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Coelho Mello, nº 29, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARIANE SANTOS ANHOLETI, natural de Castanhal-PA, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Pedro Macedo, nº 51, Santa Cecília, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04732 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 15 de julho de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENATO AGENOR DA SILVA, natural de Lajinha-MG, com 43 anos de idade, Divorciado(a), Polidor de pedras, residente na Rua Romário Vieira, N° 88, Bairro Nicolau de Vargas e Silva, Conceição do Castelo-ES e LUCILENE MARTINS DE SOUZA, natural de Santa Rita de Minas-MG, com 46 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Romário Vieira, N° 88, Bairro Nicolau de Vargas e Silva, Conceição do Castelo-ES. 00586 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 15 de julho de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: EULLER DOS SANTOS ANDRADE, natural de Piuma-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Caratinga S/n, Itaipava, Itapemirim-ES e LUCYELLI VICTORIA SABINO MARTINS, natural de Itapemirim-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Caratinga S/n, Itaipava, Itapemirim-ES. 01531 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 15 de julho de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina