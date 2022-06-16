Proclamas - 16/06/2022

Proclamas
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOÃO MARCOS PACHECO DE JESUS, natural de Wenceslau Guimaraes-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), Repositor, residente na Rua Arthur Mazelli, nº 9, Cariacica-ES e KARINE SOUZA PEROZINI, natural de Barra de São Francisco-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Joana Oliveira Rodrigues, nº 7, Cariacica-ES. 14473
2.: GUSTAVO DE AMORIM AMANCIO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de fabricação, residente na Rua Santa Clara, 1154, Cariacica-ES e CASSIANE DE SOUZA AUGUSTO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Santa Clara, 1154, Cariacica-ES. 14500
3.: EMERSON LUIZ TONANE DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Deolindo Perim, nº 373, Vila Velha-ES e GABRIELY RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Floriano Peixoto, 563, Cariacica-ES. 14507
4.: RODRIGO ALBINO BÔTELHO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Quarenta e Três, S/n, Cariacica-ES e ALINY ADRIANO ALVES, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), babá, residente na Rua Quarenta e Três, S/n, Cariacica-ES. 14511
5.: FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA QUINDELER, natural de Barra de São Francisco-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), auxiliarde manutenção, residente na Rua Henrique Rosetti, s/nº , Cariacica-ES e DULCICLEA SARMENTO DO COUTO, natural de Santa Leopoldina-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Henrique Rosetti, s/nº , Cariacica-ES. 14527
6.: MARLON FERRÃO ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), pizzaiolo, residente na Avenida Girassol, nº 92, Cariacica-ES e HELLEN YASMIN SANTOS DA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Avenida Girassol, nº 92, Cariacica-ES. 14539
7.: DEOCIDES REIS, natural de Guarapari-ES, com 71 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Cento e Dez, nº 590, Cariacica-ES e MÁRCIA SANTOS DANTAS, natural de Itabuna-BA, com 46 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cento e Dez, nº 590, Cariacica-ES. 14540
8.: IGOR DANIEL DE OLIVEIRA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Alecrim, 42, Cariacica-ES e ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA, natural de Marabá-PA, com 33 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Alecrim, 42, Cariacica-ES. 14544
9.: JOÃO SANTANA ALVES FERNANDES, natural de Água Boa-MG, com 67 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Trv 03, nº 49, Cariacica-ES e FABIANA DOS SANTOS VIANA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), Do lar, residente na Trv 03, nº 49, Cariacica-ES. 14547
10.: RAFAEL BOMFIM DA COSTA, natural de Itagimirim-BA, com 35 anos de idade, divorciado(a), operador de máquinas, residente na Rua Vinte e Cinco de Dezembro, nº 13, Cariacica-ES e CRISTIANA DIAS FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Vinte e Cinco de Dezembro, nº 13, Cariacica-ES. 14555
11.: ELTON BARBOZA ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Almir Laranja, nº 16, Cariacica-ES e RAYLANE VICENTE DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Almir Laranja, nº 16, Cariacica-ES. 14558
12.: ALVAIR SILVA DE PAULA, natural de Iúna-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), lavrador aposentado, residente na Rua Nova São Vicente, nº 646, Cariacica-ES e ALDA SIMÕES DAS NEVES, natural de Vila Velha-ES, com 67 anos de idade, viúvo(a), doméstica aposentada, residente na Rua Nova São Vicente, nº 646, Cariacica-ES. 14561
13.: NATAN GOMES DECO, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de estoque, residente na Rua São Luiz, s/nº, Cariacica-ES e GISELLE FERREIRA DE AZEVEDO, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua São Luiz, s/nº, Cariacica-ES. 14572
14.: RENATO DA SILVA COUTO, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Araponga, S/nº , Cariacica-ES e LUCIANA MATTOS DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Araponga, S/nº , Cariacica-ES. 14595
15.: ALEX DE OLIVEIRA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Bela Vista, S/nº, , Cariacica-ES e ISABELA FREITAS RACIMON, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Sagrada Família, 07, Cariacica-ES. 14596
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 15 de junho de 2022
Milson Fernandes Paulin
Tabelião e Oficial
Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JERRY ADRIANO ROSA GRATZ, natural de Aracruz-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), ajudante de padaria, residente na Rua Manoel Pereira Pinto, s/nº , Aracruz-ES e JAQUELINE MELO DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua do Campo, S/nº, Aracruz-ES. 13578
2.: EDSON VIANA FERREIRA, natural de Aracruz-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Coronel José Barbosa Lima, 1, Aracruz-ES e MARCELA CUZZUOL DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Herminia Sirtoli Soprani, 261, Aracruz-ES. 13580
3.: CREVERSON CORDEIRO DE COUTO, natural de Ibiraçu-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), encarregado, residente na Rua Izabel Maioli Modenesi, nº 73, Aracruz-ES e ALDIMARA MARTINS PEREIRA, natural de Aracruz-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), engenheira química, residente na Rua Santa Sarmenghi Devéns, nº 70, Aracruz-ES. 13581
4.: RAFAEL COUTINHO SIQUEIRA, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), inspetor de elétrica, residente na Rua Régis da Silva, nº 13, Aracruz-ES e BRUNA ROSSI MAI, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua José Nunes Vieira, nº 21, Aracruz-ES. 13582
5.: COSME JUNIOR LIMA DE SOUSA PEREIRA, natural de Fundão-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rodovia ES 440, Km 02, Linhares-ES e TATIANE MORGADO, natural de Santa Bárbara-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Santa Teresa, 13, Aracruz-ES. 13583
6.: CAIUS BITENCOURT, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Manoel Luiz Selvatici, nº 19, Aracruz-ES e MARIA EDUARDA PIRES DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Aracruz-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), menor aprendiz (caldeiraria), residente na Rua Wilson Rogério Sarmento Loureiro, 17, Aracruz-ES. 13584
7.: WILLIAN DE JESUS VESCOVI, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na 10, Heathfield Close, Beckton, Londres, Reino Unido, Código Postal: E16 3SS, e com domicílio eleito no Brasil sito à Rua Nathalina Daher Carneiro, 871, Vitória-ES e CLARISSA BARCELOS SANT'ANA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Augusto Garcia Duarte, 275, Aracruz-ES. 13585
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Aracruz-ES, 15 de junho de 2022
Shirley Pissinate Garcia Santi
Oficiala e Tabeliã Interina
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas
Faço saber que pretender casar-se:
1.: EDEILSON MARTINS DE OLIVEIRA, natural de Mantenópolis-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Aristeu Oliveira, nº 09, Cariacica-ES e ITAMIR FIRMINO FERREIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Aristeu Oliveira, nº 9, Cariacica-ES. 28934
2.: FRANCISCO OZIRES DO NASCIMENTO, natural de Meruoca-CE, com 49 anos de idade, divorciado(a), Açougueiro, residente na Rua Antenor Caldas, nº 161, Cariacica-ES e CELIA MOURA DOS SANTOS, natural de Mucuri-BA, com 47 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Antenor Caldas, nº 144, Cariacica-ES. 28935
3.: NÍCOLAS WILLIAN DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Vinte e Tres de Maio, nº 110, Cariacica-ES e MAYSA BRITIS DE ASSUNÇÃO, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Vinte e Tres de Maio, nº 110, Cariacica-ES. 28936
4.: ROQUE DAS VIRGENS SANTOS, natural de Ibirataia-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Pardal, s/nº, Cariacica-ES e IANA CAROLINE DA SILVA COSTA, natural de Ilhéus-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), Confeiteira, residente na Rua Pardal, s/nº , Cariacica-ES. 28937
5.: FELIPE DA SILVA MILKA, natural de VITORIA-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Gari, residente na Avenida Bom Pastor, nº 627, Cariacica-ES e ALDINÉIA DE JESUS DA PENHA, natural de VITÓRIA-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), Copeira, residente na Avenida Bom Pastor, nº 627, Cariacica-ES. 28938
6.: LUCIANO NEVES MORAIS, natural de Itanhém-BA, com 43 anos de idade, divorciado(a), estoquista, residente na Rua Castelo Branco, 248, apto 302, Cariacica-ES e FERNANDA ROQUE DA SILVA, natural de Leopoldina-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), CabeleireirA, residente na Rua Castelo Branco, 248, apto 302, Cariacica-ES. 28939
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 15 de junho de 2022
Fabiana Aurich
Oficiala e Tabeliã
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: IVO ALEXANDRE DA SILVA BACELETTE, natural de Itabira-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), Controle financeiro, residente na Rua Estrela Dalva, nº 162 , Vila Velha-ES e MEIRIELLE DE SOUZA COUTINHO, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), Coordenadora financeira, residente na Rua Estrela Dalva, nº 162 , Vila Velha-ES. 06441
2.: FRANCISCO FABIO DE SOUZA, natural de Vitoria-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), Bombeiro hidráulico, residente na Av. Rio Marinho 726, Vila Velha-ES e FABIANA DE SOUZA BRITO, natural de Vitoria-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), Autônoma, residente na Av. Rio Marinho, nº 726, Vila Velha-ES. 06442
3.: HORACIO CARPEGGIANI DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), Porteiro, residente na Rua Elias Alves Bibiano, nº 114, Vila Velha-ES e JOSIANE VENTURIM SILVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, viúvo(a), Doméstica, residente na Rua Elias Alves Bibiano, nº 114, Vila Velha-ES. 06443
4.: MARCOS ROGÉRIO DE SOUZA, natural de Terra Roxa-PR, com 49 anos de idade, divorciado(a), Portuário, residente na Rua Monte Sinai, nº 235, Vila Velha-ES e GISELE NUNES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Estudante, residente na Rua Monte Sinai, nº 235, Vila Velha-ES. 06444
5.: GUILMAR JOSÉ STEIN, natural de Domingos Martins-ES, com 62 anos de idade, solteiro(a), Aposentado, residente na Rua Lajinha, nº 44, Vila Velha-ES e CLEUZA FERREIRA DA SILVA, natural de Mutum-MG, com 59 anos de idade, solteiro(a), Cozinheira, residente na Rua Lajinha, nº 44, Vila Velha-ES. 06445
6.: RAPHAEL DE SOUZA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Faturista, residente na Rua Vinte e Seis, nº 807, Vila Velha-ES e KATHLLEM BERNABÉ SUBTIL, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), Atendente, residente na Rua Vinte e Seis, nº 807, Vila Velha-ES. 06446
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 15 de junho de 2022
ANTÔNIO NUNES BELÉM
Tabelião e Oficial
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MARCOS AURELIO CARDOSO FIGUEIREDO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 42 anos de idade, solteiro(a), auditor, residente na Rua Curitiba, 280, Apartamento 601, Edificio Acqua Verde, Praia de Itapoã, Vila Velha-ES e MARIA CLÁUDIA BENEVIDES VASCONCELOS, natural de Fortaleza-CE, com 39 anos de idade, divorciado(a), atriz, residente na Rua Curitiba, 280, Apartamento 601, Itapuã, Vila Velha-ES. 20079
2.: AUGUSTO FERREIRA DE SANT'ANA, natural de Aracruz-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Fortaleza, nº 1302,Casa em Frente Ao Ed, Praia de Itapua, Vila Velha-ES e LIVIA CRISTO FERREIRA, natural de Goiânia-GO, com 36 anos de idade, solteiro(a), química, residente na Avenida Sérgio Cardoso, 227, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 20080
3.: RAFAEL CORRÊA, natural de Petrópolis-RJ, com 43 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Avenida Luciano das Neves, 2555, Itapuã, Vila Velha-ES e JANDIRA SANTOS DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Luciano das Neves, 2555, Itapuã, Vila Velha-ES. 20081
4.: PAULO HENRIQUE SANTOS FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Rua Bonfinópolis, nº 553, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e ANA CAROLINE ALVES CARNEIRO QUEIROZ, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Itabaiana, n 415, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 20082
5.: WELINGTON DOS SANTOS CASALI, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 51 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Itapemirim, nº 155, Ap 1602, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e KETHELEY LEPAUS GUSS HONORATO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, viúvo(a), farmaceutica, residente na Rua Itapemirim, nº 155, Ap 1602, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 20083
6.: ELENILDO JESUS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, natural de Itamaraju-BA, com quarenta e um (41) anos de idade, estado civil solteiro, profissão analista de sistema residente na Rua Antônio Vieira, nº 03, Cristovão Colombo, Vila Velha-ES e ELENA COSTA, de nacionalidade brasileira, natural de Baixo Guandu-ES, com quarenta e dois (42) anos de idade, estado civil divorciada, profissão dentista residente na Rua Argeo de Angeli, nº 61, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES (Republicado por incorreção)
7.: JEFERSON MORAES PEREIRA DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteiro, profissão analista de redes residente na Rua Vitor Finamore, nº 220, São Benedito, Vitória-ES e KEREN THAYSLANE DOS SANTOS REIS, de nacionalidade brasileira, natural de Cariacica-ES, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteira, profissão auxiliar de disciplina residente na Rua Ernani de Souza, nº 601, Divino Espirito Santo, Vila Velha-ES. (Republicado por incorreção)
8.: FELIPE LUGÃO RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, com trinta (30) anos de idade, estado civil solteiro, profissão servidor público residente na Rua Vinte e Oito, nº 40, Vila Nova, Vila Velha-ES e BIANCA GAVI ANTUNES, de nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteira, profissão servidora pública residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, Nº1596, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES (Republicado por incorreção)
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 15 de junho de 2022
João Ferreira de Paiva
Oficial e Tabelião de Notas Interino
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede
Faço saber que pretender casar-se:
1.: KESLLEY GONÇALVES COELHO, natural de Serra-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), sepultador, residente na Rua Florêncio da Conceição, 238, Serra-ES e CAMILLA LIRIO, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), porteira, residente na Rua Florêncio da Conceição, 238, Serra-ES. 11852
2.: DANIEL SANTOS DAS NEVES, natural de Prado-BA, com 26 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Avenida Pau Brasil, 321, Centro da Serra, , Serra-ES e CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA, natural de Contagem-MG, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Pau Brasil, 321, Centro da Serra, , Serra-ES. 11859
3.: GUILHERME CÂNDIDO PRATES FERNANDES, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de caminhão, residente na Rua Ipatinga, nº 07, Divinópolis, Serra-ES e MAÍZA SOARES DOS SANTOS, natural de Santa Teresa-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ipatinga, nº 07, Divinópolis, Serra-ES. 11862
4.: SÉRGIO RODRIGUES GAMA, natural de Alcobaça-BA, com 38 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua Colatina, nº 381, Belvedere, Serra-ES e PRISCILA ALVES BANDEIRA, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Colatina, nº 381, Belvedere, Serra-ES. 11863
5.: ROMÁRIO SEGISMUNDO MACHADO, natural de Fundão-ES, com 28 anos de idade, Divorciado(a), lavador, residente na rua Santa Maria, s/n, Palmeiras, Serra-ES e ROSIELE MATEUS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na rua Santa Maria, s/n, Palmeiras, Serra-ES. 11864
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 15 de junho de 2022
Marisa de Deus Amado
Oficiala e Tabeliã
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MARCELO PIMENTEL, natural de Vitória-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), juiz de direito, residente na Rua Doutor Dório Silva, nº 94, Vitória-ES e FRANCIELLY RAMOS DE OLIVEIRA, natural de Santa Teresa-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Humberto Martins de Paula, nº 101, aptº 1003, Vitória-ES. 25562
2.: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS MATIAS, natural de Belo Horizonte-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), funcionário público estadual, residente na Rua Elvira Maria Monteiro, nº 26, Vitória-ES e MARIA CLARA MIRANDA ROCHA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), doceira, residente na Rua Elvira Maria Monteiro, nº 26, Vitória-ES. 25563
3.: RODOLFO MARTINS JUSTO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), barbeiro, residente na Rua Aleixo Netto, nº 335, Vitória-ES e ERONIDES BAHIENSE RAMOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Alemanha, nº 3, Serra-ES. 25564
4.: JADIR TEIXEIRA SERRA, natural de Santos-SP, com 65 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Ademar Luiz Nepomoceno, nº 470/401, Vitória-ES e KALYNKA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), secretária, residente na Rua Ademar Luiz Nepomoceno, nº 470/401, Vitória-ES. 25565
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 15 de junho de 2022
RODRIGO SARLO ANTONIO
Oficial
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: VINÍCIUS HENRIQUE FONTANA, natural de Panambi-RS, com 32 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Avenida Eugênio Pacheco de Queiroz, Jardim Camburi , Vitória-ES e SARITA PREM ZEFERINO REED, natural de Porto Alegre-RS, com 32 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Avenida Eugênio Pacheco de Queiroz, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25457
2.: DIOGO TONINI CHAGAS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), servidor público estadual, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Jardim Camburi, Vitória-ES e LEILA LOVATTI DALVI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25512
3.: DANILO CAMARGO SANTOS, natural de Guarulhos-SP, com 39 anos de idade, solteiro(a), biólogo, residente na Rua Arthur Czartoryski, Jardim da Penha, Vitória-ES e BIANKA GERHARDT ENDLICH, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), bióloga, residente na Rua Arthur Czartoryski, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25513
4.: RENNAN CUNHA PICCOLI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Izaltino Arão Marques, Mata da Praia, Vitória-ES e GABRIELA OLIOZA GONZALEZ, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheira ambiental, residente na Rua Elesbão Linhares, Praia do Canto, Vitória-ES. 25514
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 15 de junho de 2022
Paula Cecilia da Luz Rodrigues
Oficial
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOSIEL BRAZ DE SOUZA, natural de Pancas-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), Frentista, residente na RUA ROSA BRANCA Nº8 , Vila Velha-ES e ELICASSIA FARIA DE MATOS, natural de Colatina-ES, com 34 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Magnolia, nº 26, Jabaeté, , Vila Velha-ES. 09452
2.: JEFFERSON DE JESUS SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Álvares de Azevedo, nº 244, Vila Velha-ES e LILIANA CARVALHO SANTOS, natural de Nova Viçosa-BA, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Álvares de Azevedo, nº 244, Vila Velha-ES. 09453
3.: EDUARDO COSME DE OLIVEIRA MACIEL MEDEIROS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 47 anos de idade, Divorciado(a), vigilante, residente na Avenida Elioterio Guedes, nº 231, Vila Velha-ES e ELMA MARIA LIRIO, natural de Petrópolis-RJ, com 43 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Avenida Elioterio Guedes, nº 231, Vila Velha-ES. 09454
4.: JILIARD SANTOS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), GARAGISTA, residente na AVENIDA ELEOTERIO GUEDES Nº 586, BARRAMARES, Vila Velha-ES e VERÔNICA ARAUJO DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), AUXILIAR DE UMEI, residente na AVENIDA ELEOTERIO GUEDES Nº 586, BARRAMARES, Vila Velha-ES. 09455
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 15 de junho de 2022
Najla Aparecida Assad de Morais
Oficiala e Tabeliã
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ISAQUE DOS SANTOS CRUZ, natural de Salvador-BA, com 22 anos de idade, Solteiro(a), servente, residente na Rua Martim Cão, nº 179, Vitória-ES e MARIA EDUARDA COSTA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), estagiaria, residente na Rua Mussiano Freitas Ribeiro, nº 20, Vitória-ES. 17825
2.: WESKLEY DIAS DE CARVALHO SOUZA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Vera Lúcia Corrêa de Souza Dutra, nº 46, Vitória-ES e THAIS BULHÕES, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Vera Lúcia Corrêa de Souza Dutra, nº 46, Vitória-ES. 17826
3.: LUCAS CORREA ALVES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua José Rufino de Moraes, nº 195, Vitória-ES e LUANA FAUSTINO GOMES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua José Rufino de Moraes, nº 195, Vitória-ES. 17827
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 15 de junho de 2022
Paula Cecília da Luz Rodrigues
Delegatária Interina
RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ALEXANDRE DE ALMEIDA TAVARES, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de compras, residente na Rua Paulo Natali, nº 02, Paul, Vila Velha-ES e AURELIANA NUNES PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), agente de suporte operacional, residente na Rua Paulo Natali, nº 2, Paul, Vila Velha-ES. 04479
2.: SIVALDO VIEIRA DA SILVA, natural de Rio Pardo de Minas-MG, com 54 anos de idade, divorciado(a), gesseiro, residente na Rua São Paulo, nº 23, Ilha das Flores, Vila Velha-ES e ROCHANE DOS SANTOS BEZERRA, natural de Vila Velha-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), cobradora, residente na Rua São Paulo, nº 23, Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04481
3.: GABRIEL ABREU DAS NEVES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua Darcy Vargas, nº 367, Santa Rita, Vila Velha-ES e LUANA MAURICIO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Avenida Guaxindiba, nº 419, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 04484
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 15 de junho de 2022
Fabrini Leite Marçal
Oficial e Tabelião
Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: RUAN VICTORIANO DOS SANTOS, natural de Muniz Freire-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), extrusor, residente na Rodovia Ricardo Barbieri, nº 1, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JULIANE MENDES DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rodovia Ricardo Barbieri, nº , Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05117
2.: WANDERSON ALVES COSTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), Motorista, residente na Rua Machado de Assis, nº 172, Cachoeiro de Itapemirim-ES e GRAUCILANE MENDES GOULART, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), Outras, residente na Rua Machado de Assis, nº 172, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05153
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cachoeiro de Itapemirim-ES, 15 de junho de 2022
Gabrielle Jacomelli Silva
Oficiala e Tabeliã de Notas Interina
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8
Faço saber que pretender casar-se:
1.: SAIMO CRUZ MARRANE, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Braúna, nº 4, Linhares-ES e MARIA LUIZA BERCIMIRO TOLENTINO, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Braúna, nº 4, Linhares-ES. 11982
2.: JOEL DA SILVA MARTINS, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), auxiliar, residente na Rua Francisco Melo Palheta, nº 517, Linhares-ES e CLÁUDIA SANT'ANA RIBEIRO, natural de Linhares-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), faxineira, residente na Rua Francisco Melo Palheta, nº 517, Linhares-ES. 11983
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Linhares-ES, 15 de junho de 2022
FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Notário e Registrador Civil
CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES - CNS: 022111
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LUCIANO SIMÕES RIBEIRO, natural de Guaçui-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Bom Jardim, Alegre-ES e VIVIANE PEREIRA FURTADO, natural de Alegre-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Emilio Marins, Alegre-ES. 03584
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Alegre-ES, 15 de junho de 2022
Márcio Valory Silveira
Notário e Registrador Civil