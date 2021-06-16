Arquivos & Anexos
16-06-21 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas - 16/06/2021
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: FLÁVIO JÚNIO MALVÃO, natural de Ipatinga-MG, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de farmácia, residente na Rua Minas Gerais, nº 166, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e BRUNA AVARINTO COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), copeira, residente na Rua Minas Gerais, nº 166, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31690 2.: MARCOS VINICIUS DE MATOS SILVA, natural de Vitória da Conquista-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Rua Dom Pedro II, nº 241, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e BEATRIZ MACHADO RAMOS, natural de Volta Redonda-RJ, com 45 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Dom Pedro II, nº 241, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31691 3.: DANNIEL BASTOS MANGOLIN MOURA, natural de Governador Valadares-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Copacabana, nº 739, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e FERNANDA DE SOUZA SANT'ANA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Copacabana, nº 739, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31692 4.: JULIO CESAR GODOI DE OLIVEIRA, natural de São Paulo-SP, com 46 anos de idade, divorciado(a), supervisor geral, residente na Rua José Salles Nogueira, nº 132, Taquara I, Serra-ES e FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Rua José Salles Nogueira, nº 132, Taquara I, Serra-ES. 31693 5.: FRANCISCO ROBERTO CAVALCANTE, natural de Ceará-CE, com 61 anos de idade, Divorciado(a), professor, residente na Rua Cristovão Colombo, nº 75, São Diogo II, Serra-ES e ADENILDE MOURA AGUILAR, natural de Itamaraju-BA, com 40 anos de idade, Divorciada(o), cabelereira, residente na Rua Cristovão Colombo, nº 75, São Diogo II, Serra-ES. 31694 6.: RENATO HENRIQUE ROCHA BESSA, natural de Divinópolis-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnico em operaçãoes, residente na Rua Ipanema, nº 52, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e ADRIANA OLIVEIRA DE BARBE, natural de Camacan-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnica em quimíca, residente na Rua Ipanema, nº 52, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31695 7.: TOMÉ AUGUSTO BARBOSA DA SILVEIRA, natural de Resplendor-MG, com 36 anos de idade, divorciado(a), analista de sistemas, residente na Rua Valença, nº 105, Barcelona, Serra-ES e PRISCILA PASSOS BONOMO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativo, residente na Rua Valença, nº 105, Barcelona, Serra-ES. 31696 8.: WALLACE SIQUEIRA MACHADO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Rio Ipiranga, nº 06, Hélio Ferraz, Serra-ES e VANESSA CALAZANS DOS SANTOS, natural de Jundiaí-SP, com 24 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Rio Ipiranga, nº 06, Hélio Ferraz, Serra-ES. 31697 9.: MANOEL DA SILVA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), Tec. Teletrotecnico, residente na Avenida Eudes Scherrer Souza, 2286, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e ILMA GOMES DA SILVA, natural de Rio do Prado-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), técnico em contabilidade, residente na Avenida Eudes Scherrer Souza, 2286, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31698 10.: FABIO BATISTA DE NOVAES, natural de Belmonte-BA, com 62 anos de idade, divorciado(a), encarregado, residente na Rua das Gardênias, nº 17, Feu Rosa, Serra-ES e ANGELA MARIA DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), professora aposentada, residente na Rua das Gardênias, nº 17, Feu Rosa, Serra-ES. 31699 11.: JACKSON FAGUNDES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Ibitirama, 260, Jardim Carapina, Serra-ES e RANIELLI FREITAS OLIVEIRA DE ANDRADE, natural de Tombos-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), recuperadora de crédito, residente na Rua Ibitirama, 260, Jardim Carapina, Serra-ES. 31700 12.: RODRIGO DOS SANTOS MOURA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Divorciado(a), técnico em edificações, residente na Rua Macanaíba, nº 18, Feu Rosa, Serra-ES e LORAINE DE ALMEIDA, natural de Iúna-ES, com 36 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Macanaíba, nº 18, Feu Rosa, Serra-ES. 31703 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 15 de junho de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAX SILVA RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Gabino Rios, nº 77, Porto de Santana, Cariacica-ES e MYLENA MAXIMO ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Rua Colatina, nº 358, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 13620 2.: SAMUEL DE SOUSA PAULA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Raul Schaeffer, 402, Campo Verde, Cariacica-ES e AMANDA FERREIRA LICHTENHELD, natural de Santa Maria de Jetibá-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), fúncionária pública, residente na Rua Santana, nº 33, Bubú, Cariacica-ES. 13678 3.: DANIEL DA CONCEIÇÃO PAULA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de oficina, residente na Rua Jerusalém, nº 607, Santa Luzia, Cariacica-ES e CLAUDIANA LOPES DOS SANTOS, natural de Resplendor-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), monitora, residente na Rua Jerusalém, nº 607, Santa Luzia, Cariacica-ES. 13689 4.: ELIOMAR OLIVIO QUINTINO, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua Linhares, nº 126, Nova Brasília, Cariacica-ES e JULIANA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Linhares, nº 126, Nova Brasília, Cariacica-ES. 13694 5.: CHARLES DA VITORIA RIBEIRO COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de técnologia da informação, residente na Rua Cento e Vinte e Oito, nº 01, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e CARINA DE SOUZA MENEZES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), coordenadora, residente na Rua Cento e Vinte e Oito, nº 01, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13704 6.: JOÃO BATISTA DE SOUZA, natural de São José dos Quatro Marcos-MT, com 41 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua São Benedito, S/nº, Graúna, Cariacica-ES e GLAUCIA LUBASE DOS REIS, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, viúvo(a), técnico de laboratório, residente na Rua São Benedito, S/nº, Graúna, Cariacica-ES. 13715 7.: MOISÉS ALMEIDA DA CUNHA, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, Solteiro(a), Calceteiro, residente na Rua Colatina, s/n, Nova Brasilia, Cariacica-ES e RAQUEL SARMENTO DE AZEVEDO, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Colatina, 26, Nova Brasilia, Cariacica-ES. 13723 8.: NELSON CABRAL DE ANDRADE, natural de Muniz Freire-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), promotor de vendas, residente na Travessa Bela Vista, nº 23, Aparecida, Cariacica-ES e ANDRESSA GONÇALVES FRANCO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Travessa Bela Vista III, nº 24, Aparecida, Cariacica-ES. 13736 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 15 de junho de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: NEUBEM LUIZ ROSA SANTOS, natural de Linhares-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Artur Pinto Santana, S/N, Interlagos, Linhares-ES e NEUSA MARTINS, natural de Linhares-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Artur Pinto Santana, S/N, Interlagos, Linhares-ES. 11041 2.: MATEUS CARRARA SANTANA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente comercial, residente na Avenida Uruguai, nº 1806, Jardim Laguna II, Linhares-ES e KAMYLE DA SILVA GUZZO, natural de Itamaraju-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Operários, nº 17, Novo Horizonte, Linhares-ES. 11042 3.: VITOR HUGO DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), motorista autônomo, residente na Avenida Celeste Faé, Nº 260, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e GEISIANE VIEIRA FRAGA, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), desempregada, residente na Avenida Celeste Faé, Nº 260, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES. 11043 4.: RONDINELI BISPO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), operador conferente, residente na Rua Santa Catarina, Nº 359, Quadra 286/2, Aviso, Linhares-ES e ARLENE DOS SANTOS CHAGAS, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), assistente de logística, residente na Rua Santa Catarina, Nº 359, Quadra 286/2, Aviso, Linhares-ES. 11044 5.: ALISSON JOSÉ ALVES LORENZON, natural de Alfredo Chaves-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), analista de RH, residente na Avenida Guerino Giubert, Nº 511, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e TAINÁ CUZZUOL DOS SANTOS, natural de Jaguaré-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Avenida Guerino Giubert, Nº 511, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES. 11045 6.: FABIANO MELO BARBOSA, natural de Olho D'Água das Flores-AL, com 37 anos de idade, divorciado(a), pescador, residente na Rua Paulo Damião Tristão, Nº 98, Santa Cruz, Linhares-ES e JUCENILDA CRISMA PASSOS, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), marisqueira, residente na Rua Paulo Damião Tristão, Nº 98, Santa Cruz, Linhares-ES. 11046 7.: FLAVIO DE JESUS SOUZA, natural de Canavieiras-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), ajudante de entrega, residente na Rua Presidente Gaspar Dutra, Nº 361, Novo Horizonte, Linhares-ES e JACKELINE ALVES BORGES, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Presidente Gaspar Dutra, Nº 361, Novo Horizonte, Linhares-ES. 11047 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 15 de junho de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: VICTOR MANOEL DE SOUZA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Afonso Sarlo, nº 225, Jesus de Nazareth, Vitória-ES e THAMIRES FRANÇA CUPERTINO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Afonso Sarlo, nº 225, Jesus de Nazareth, Vitória-ES. 24761 2.: LEONARDO SEVERIANO LAMAS DE SOUZA, natural de Afonso Cláuudio-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), gerente de engenharia de software, residente na Rua Comissário Octávio Queiroz, nº 120, Aptº 503, Jardim da Penha, Vitória-ES e INGRID CORREA DA SILVA MAGESCKE, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, viúvo(a), professora, residente na Avenida Vitória Régia, nº 1488, Jardim Asteca, Vila Velha-ES. 24762 3.: MICHEL DA SILVA FERREIRA KNAAK, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Doutor Eurico de Aguiar, nº 718 , Santa Lúcia, Vitória-ES e BEATRIZ SYLVAN FERRI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Moacir Avidos, nº 371, Apto 602, Praia do Canto, Vitória-ES. 24763 4.: DEVERSON WULPI FRAGA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Avenida Adolpho Cassoli, nº 50, Apto 103, Bloco 1, São Cristóvão, Vitória-ES e RAFAELLI OLIVEIRA MARROQUE, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Pedagoga, residente na Avenida Adolpho Cassoli, nº 50, Apto 103, Bloco 1, São Cristóvão, Vitória-ES. 24764 5.: DAN MARCOS BRANDÃO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Rua Almirante Soído, nº 445, Santa Helena, Vitória-ES e ANNA LUISA SILVA CAMPOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Almirante Soído, nº 445, Santa Helena, Vitória-ES. 24765 6.: RENATO BARCELLOS RÉDUA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Odontólogo, residente na Rua Doutor Eurico de Aguiar, nº 35, Santa Helena, Vitória-ES e FRANCINE POLACK FORZA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Doutor Eurico de Aguiar, nº 35, Santa Helena, Vitória-ES. 24766 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 15 de junho de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIANO LAURINDO DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, Divorciado(a), construtor, residente na Rua das Orquideas, S/nº, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES e NEUZELI FERNANDES FABIANO, natural de Itapemirim-ES, com 48 anos de idade, Divorciada(o), microempreendedora, residente na Rua das Orquideas, S/nº, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES. 14092 2.: ADHEMAR JOSÉ DE OLIVEIRA, natural de Mimoso do Sul-ES, com 64 anos de idade, Divorciado(a), comerciante, residente na Rua Projetada, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES e RENATA MIGUEL SCHAYDER, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 46 anos de idade, Solteira(o), cabelereira, residente na Rua Projetada, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14093 3.: THAYNAN DE FREITAS BERNARDES CORDEIRO, natural de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Projetada, nº 45, Campo Acima, Itapemirim-ES e VICTORIA CRISTINA CARVALHO SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), cabelereira, residente na Rua Projetada, nº 45, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14094 4.: CUSTÓDIO DE OLIVEIRA LIMA, natural de Itapemirim-ES, com 71 anos de idade, Viúvo(a), pescador aposentado, residente na CRG Àrea Rural , S/nº, Palmital, Itapemirim-ES e ADRIANA LEAL LIMA, natural de Itapemirim-ES, com 56 anos de idade, Divorciada(o), professora, residente na CRG Àrea Rural , S/nº, Palmital, Itapemirim-ES. 14095 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 15 de junho de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO PAULO FERNANDES PINTO, natural de Nova Friburgo-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Ludwik Macal, Jardim da Penha, Vitória-ES e DÂNDARA CALAZANS SILY CARNEIRO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Ludwik Macal, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24565 2.: RODRIGO MEDEIROS PRETTI, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Doutor Dido Fontes, Jardim da Penha, Vitória-ES e GIZELDA RIBEIRO DA FONSECA, natural de Mantena-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Doutor Dido Fontes, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24566 3.: MICHAEL RODRIGUES CALILI, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Silvino Grecco, Jardim Camburi, Vitória-ES e LAYZA SEMBLANO LOUREIRO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), fisioterapeuta, residente na Rua Silvino Grecco, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24568 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 15 de junho de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: SAMUEL RAMOS ROSA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 57 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza N° 1000, Apto 1203, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e KELLY CRISTINY VEIGA, natural de Divinópolis-MG, com 49 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza N°1000 Apto 1203, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18903 2.: ANDRE HENRIQUE RABBI TARRONI BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 65 , Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e LORRANY DE OLIVEIRA GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), ENGENHERIA QUIMICA, residente na Rua Mangabeira, nº 75, Ataíde, Vila Velha-ES. 18904 3.: MATEUS VIEIRA TRANCOSO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Milton Caldeira, N° 564, Itapoã, Vila Velha-ES e ACSA DA SILVA SANTOS, natural de Goiânia-GO, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Contorno, Quadra 30, Lote 20, nº 153, Setor Sul, Trindade-GO. 18905 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de junho de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: OSVALDO BOTELHO SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Av Muriae, 376, Nova Carapina II, Serra-ES e LARA OSCAR DE ALMEIDA, natural de Ecoporanga-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Av Muriae, 376, Nova Carapina II, Serra-ES. 10973 2.: JOSÉ EUSTÁQUIO DA SILVA, natural de Mesquita-MG, com 44 anos de idade, divorciado(a), operador de máquinas, residente na Rua Vinte, S/n, Jardim Bela Vista, Serra-ES e ELIANA MOREIRA DE PAULA, natural de Aracruz-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Vinte, S/n, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 10994 3.: JOSÉ VICENTE BRAS RIBEIRO, natural de Vitória da Conquista-BA, com 43 anos de idade, divorciado(a), metalúrgico, residente na Rua Tocantins, nº 312, Nova Carapina I, Serra-ES e SOLANGE PEREIRA BRAZ, natural de Colatina-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), técnico em enfemagem, residente na Rua Tocantins, nº 312, Nova Carapina I, Serra-ES. 11019 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 15 de junho de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: DEJARLES CORDEIRO, natural de Pedro Canário-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), soldador, residente na Rua Militão Ramos, 01, Bairro Planalto, Aracruz-ES-ES e CARLA PATRÍCIA DE SOUZA SILVA, natural de Mantena-MG, com 32 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Militão Ramos, 01, Bairro Planalto, Aracruz-ES. 13194 2.: CLEBSON DE OLIVEIRA FRANCISCO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Herminia Sirtoli Soprani, 26, Cupido, Aracruz-ES e PRISCILA DA SILVA DE PAULA, natural de Belo Horizonte-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa, residente na Rua Herminia Sirtoli Soprani, 26, Cupido, Aracruz-ES. 13195 3.: DIOGO ANTUNES DA SILVA, natural de Aimorés-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Santa Catarina, S/n°, Bairro Guaxindiba, Aracruz-ES e LUCIENE BARBOSA DA SILVA, natural de Baixo Guandu-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Santa Catarina, S/n°, Bairro Guaxindiba, Aracruz-ES. 13196 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 15 de junho de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS VIEIRA DE SOUSA, natural de Itabira-MG, com 29 anos de idade, Solteiro(a), servente, residente na Rua Pres. Kennedy, nº 35, Barramares, Vila Velha-ES e CÍNTHYA RUFINO DA CRUZ, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Pres. Kennedy, nº 35, Barramares, Vila Velha-ES. 08874 2.: LEONARDO ALLEN DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), Motorista, residente na Avenida Vitória, Nº651 , Riviera da Barra, Vila Velha-ES e EVELYN FERREIRA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Vitória, Nº651 , Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 08876 3.: ROBSON OLIVEIRA DIAS, natural de Palmópolis-MG, com 29 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Adolpho Oliveira, nº 82, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e MILA CRYS PEREIRA BRANDÃO, natural de Palmópolis-MG, com 24 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Adolpho Oliveira, nº 82, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08878 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de junho de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: AILTON SENNA RANGEL AMORIM, natural de Alegre-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Liberato Candido de Almeida, Número 171, Bairro Centro, Iúna-ES e ISABELLA BASTOS DE ALMEIDA, natural de Estado do Espírito Santo-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Liberato Candido de Almeida, Número 171, Bairro Centro, Iúna-ES. 08838 2.: ELIEL TOMAZ DE MIRANDA, natural de Alegre-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Principal, sem Número, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES e ROSANA VIEIRA DE AQUINO, natural de Iúna-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), lavradeira, residente na Rua Principal, sem Número, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES. 08839 3.: JOÃO BATISTA BITENCOURT, natural de Muniz Freire-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Ponte Alta, Zona Rural, Iúna-ES e ALAIDE MARIA DE OLIVEIRA, natural de Iúna-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Ponte Alta, Zona Rural, Iúna-ES. 08840 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 15 de junho de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILLISNGTON LUCAS DE OLIVEIRA BAHIENSE, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Guarulhos, nº 124, Marcílio de Noronha, Viana-ES e VERONICA SILVA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Guarulhos, nº 124, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07316 2.: DIEGO LORENCINI PASSAMANI, natural de Anchieta-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua J, S/n°, Universal, Viana-ES e KATIA PETERLE DA ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua J, S/n°, Universal, Viana-ES. 07319 3.: ALAN GOMES SANTOS, nacionalidade brasileira, profissão marceneiro, estado civil solteiro, com trinta (30) anos de idade, natural de Eunápolis-BA, nascido em 27 de setembro de 1990, residente na Avenida Amazonas, S/nº, Canaã em Viana-ES, filho de ADENILTON VITORIANO DOS SANTOS e MARIA CRISTINA GOMES DA SILVA e JOICE BATINI NEGRELLI, nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil solteira, com vinte e quatro (24) anos de idade, natural de Vitória-ES, nascida em 19 de janeiro de 1997, residente na Avenida Amazonas, S/nº, Canaã em Viana-ES, filha de WANDERLI ANTÔNIO NEGRELLI e GENILDA JOSÉ BATINI NEGRELLI. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 15 de junho de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: SHARLEY DA CONCEIÇÃO GOMES, natural de Muqui-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Padre Humberto, nº 870, Caixa 03, Sagrada Família, Vila Velha-ES e FRANCIELEN COSTA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Padre Humberto, nº 870, Caixa 03, Sagrada Família, Vila Velha-ES. 04261 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de junho de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião