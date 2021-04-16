Proclamas - 16/04/21
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: NORTON PESSOTTI MORO, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), investidor imobiliário, residente na Avenida Alegre, nº 1190, Ap 102, Araçá, Linhares-ES e ANGÉLICA MORAIS BARCELOS, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Avenida Alegre, nº 1190, Ap 102, Araçá, Linhares-ES. 10887 2.: EVERALDO SOUZA SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 43 anos de idade, divorciado(a), construtor, residente na Avenida Castro Alves, nº 1921, Interlagos, Linhares-ES e VANETE DA SILVA MARTINS FELIX, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), cuidadora, residente na Avenida Castro Alves, nº 1921, Interlagos, Linhares-ES. 10888 3.: THAYLAN MARCELINO PAULO, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Paulina de Souza Sales, nº 110, Aviso, Linhares-ES e CAMILA NEVES GONÇALVES, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxilar de serviços gerais, residente na Rua Paulina de Souza Sales, nº 110, Aviso, Linhares-ES. 10889 4.: KEVYN GALVÃO DO NASCIMENTO, natural de Taubaté-SP, com 20 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Quintino, nº 175, Interlagos, Linhares-ES e THAYS RIBEIRO DE OLIVEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), corretora de imóveis, residente na Avenida Quintino, nº 175, Interlagos, Linhares-ES. 10890 5.: ANDERSON RODRIGO DA RÉ, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Avenida Castro Alves, nº 1521 , Interlagos, Linhares-ES e INGRID FERRAZ DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Acre, nº 158, Aviso, Linhares-ES. 10891 6.: DAVID DE JESUS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Avenida República, nº 696, Interlagos, Linhares-ES e CAROLINE CARDOSO MEDEIROS, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritorio, residente na Avenida República, nº 696, Interlagos, Linhares-ES. 10892 7.: JEFFERSON HUPP DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de Serviços Gerais, residente na Rua Trinta e Um de Março, nº 05, Novo Horizonte, Linhares-ES e VANESSA SANTANA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), domestica, residente na Rua Trinta e Um de Março, nº 05, Novo Horizonte, Linhares-ES. 10893 8.: EDIONE COSTA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Av. Contorno, nº 10, Aviso, Linhares-ES e DARLENE BARBOSA DE ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), domestica, residente na Av. Contorno, nº 10, Aviso, Linhares-ES. 10894 9.: WEVERTON DO NASCIMENTO BOLDRINI, natural de Paragominas-PA, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnico de telecomunicações, residente na Rua Luiz de Camões, nº 1423, Interlagos, Linhares-ES e EMANUELLY DA SILVA ROSENO, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Luiz de Camões, nº 1423, Interlagos, Linhares-ES. 10895 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 15 de abril de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: IARLEY BORGES CRUZ, natural de Itarantim-BA, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar meecânico, residente na Rua Onze, 23, Jardim Bela Vista, Serra-ES e KÉZIA BATISTA NOVAIS, natural de Aracruz-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Onze, 23, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 10853 2.: MOISEIS SANTOS SANTANA, natural de Wenceslau Guimarães-BA, com 29 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua das Margaridas, nº 52, Cascata, Serra-ES e SUELEN REIS SIMÃO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Divorciada(o), estudante, residente na Rua das Margaridas, nº 52, Cascata, Serra-ES. 10855 3.: MAICON JESUS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Leonor Miguel Feu Rosa, nº 301, Jardim Bela Vista, Serra-ES e MILENA DOS SANTOS BORGES, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida João Miguel, S/n, Palmeiras, Serra-ES. 10858 4.: HIQUIAS DOS SANTOS SILVA, natural de Canavieiras-BA, com 32 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de entrega I, residente na Rua Carlos Gomes, nº 247, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e ELAINE FERREIRA MORAIS, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua João Pinheiro, nº 253, Nova Carapina I, Serra-ES. 10859 5.: ALEFE SOARES DA COSTA, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Hinhaiba, 437, Vista da Serra II, Serra-ES e LUDMYLLA DIAS DE ALMEIDA STOCCO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rio Cuiabá, nº 136, Eldorado, Serra-ES. 10860 6.: MANOEL FRANCISCO SILVA, natural de Santa Luzia-BA, com 88 anos de idade, Viúvo(a), aposentado, residente na Rua Santo Antonio, 135, Planalto Serrano, Serra-ES e MARINALVA DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 58 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de seviços gerais, residente na Rua Santo Antonio, 135, Planalto Serrano, Serra-ES. 10861 7.: ALEXANDRE ALVES DIAS, natural de Governador Valadares-MG, com 44 anos de idade, divorciado(a), seralheiro, residente na Rua Fernando de Noronha, nº 55, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e ADRIANA DE JESUS CRUZ, natural de Valença-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Fernando de Noronha, nº 55, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 10862 8.: JOCIMAR CORRÊIA DA SILVA, natural de Boa Esperança-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), gari, residente na Rua Independência, nº 192, Caçaroca, Serra-ES e CRISTIANE DE FÁTIMA DOS SANTOS, natural de Domingos Martins-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Independência, nº 192, Caçaroca, Serra-ES. 10864 9.: LUCAS HENRIQUE LOUCATELLI, natural de Muniz Freire-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Rio Jucu, nº 305, Novo Porto Canoa, Serra-ES e KAMYLA BORTOLOZO DE GODOY, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Rio Jucu, nº 305, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 10867 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 15 de abril de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCIO BOSCALHA RAMOS, natural de Colatina-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Cornélio Caldas Carvalho, nº 1023, Guaranhuns, Vila Velha-ES e ANDRESSA DA CRUZ FAGUNDES, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Cornélio Caldas Carvalho, nº 1023, Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232728997 2.: DIEGO ALVES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua Mahatma Gandhi, nº 303, Santa Inês, Vila Velha-ES e IVANY ALVES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Rua Mahatma Gandhi, nº 303, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728998 3.: PAULO CEZAR SANTOS, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), copeiro, residente na Rua da Goiabeira, nº 29, Aribiri, Vila Velha-ES e KILZAMARA FERREIRA DA SILVA, natural de Rio Casca-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua da Goiabeira, nº 29, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728999 4.: THIAGO DA HORA DE SOUSA, natural de São Luís-MA, com 33 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Açucena, 603, Jardim Asteca, Vila Velha-ES e THATIANNE TRAJANO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rua Açucena, 603, Jardim Asteca, Vila Velha-ES. 232729000 5.: GERSON RIBEIRO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), operador de video monitoramento, residente na Rua Manoel Dias Viana, nº 159, Santa Inês, Vila Velha-ES e NATÁLIA SANTOS GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Manoel Dias Viana, nº 159, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232729001 6.: PAULO VICTOR TOSO HELKER, natural de Baixo Guandu-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Gil Bernardes da Silveira, nº 18, Santos Dumont, Vila Velha-ES e BRUNA DE OLIVEIRA BINICÁ, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Princesa Isabel, nº 300, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729002 7.: RODOLPHO CÉSAR CHRISTO SIMÕES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Montevidéu, nº 395, Araçás, Vila Velha-ES e MAYANI SOARES GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Circular, nº 530, Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 232729003 8.: WEBER BENFICA GONÇALVES DE OLIVEIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Desembargador Eurípdes Queiroz do Valle, nº 675, Apto 603, Jardim Camburi, Vitória-ES e FRANCIELLE MICAELLA INACIO, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Amor Perfeito, nº 11, Jardim Asteca, Vila Velha-ES. 232729004 9.: ISMAEL LUIS DA ROCHA, natural de Patos de Minas-MG, com 51 anos de idade, divorciado(a), diarista, residente na Rua Olavo Bilac, nº 653, Santa Rita, Vila Velha-ES e MARIA SILVERIO DA SILVA, natural de Baixo Guandu-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), autonoma, residente na Rua Olavo Bilac, nº 653, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232729005 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de abril de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAPHAEL DA SILVA RODRIGUES, natural de Belford Roxo-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), montador, residente na Rua Principal, nº 987, Porto de Santana, Cariacica-ES e JÉSSICA CRISTIANE MENEGUELLI FABRIS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), farmaceutica, residente na Rua Principal, nº 987, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13520 2.: JOÃO DE PAULA GUEDES, natural de Castelo-ES, com 74 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Valter de Paula, nº 461, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e MARIA DO CARMO PEREIRA GONÇALVES GUEDES, natural de Alegre-ES, com 61 anos de idade, viúvo(a), aposentada, residente na Rua Valter de Paula, nº 461, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 13521 3.: ERICSON RAMOS DA VITÓRIA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Avenida Amarilio Schwab, S/n, Santa Luzia, Cariacica-ES e ANNE CAROLYNE PEREZ DANTAS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Amarilio Schwab, S/n, Santa Luzia, Cariacica-ES. 13538 4.: ANTONIO EDUARDO ROCHA DO ROSARIO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), inspetor estrutural, residente na Rua Da Alegria, nº 172, Presidente Médice, Cariacica-ES e MÔNICA DOS SANTOS VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), gestora administrativa, residente na Rua Da Alegria, nº 172, Presidente Médice, Cariacica-ES. 13558 5.: FERNANDO DOS SANTOS SCHUHMACHER, natural de Cariacica-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Almir Cruz de Amorim, nº 627, Nova Valverde, Cariacica-ES e ELAINE MOREIRA FRAGA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida Almir Cruz de Amorim, nº 627, Nova Valverde, Cariacica-ES. 13561 6.: MARCOS ANTONIO EDUARDO, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Soldado Mesaque do Nascimento, nº 67, Graúna, Cariacica-ES e MARIA DA PENHA XAVIER, natural de Barra de São Francisco-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Soldado Mesaque do Nascimento, nº 67, Graúna, Cariacica-ES. 13573 7.: ISAQUE LOYOLA ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Geraldo Gonçalves, nº 62, Graúna, Cariacica-ES e LARISSA FERREIRA SARMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Geraldo Gonçalves, nº 62, Graúna, Cariacica-ES. 13599 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 15 de abril de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDILSON JOSÉ ALVES, natural de Pinheiros-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Jose Minchio, Nº.231, São Cristovão, Ibiraçu-ES e LUCIANA MORO, natural de Aracruz-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Jose Ninchio 232, São Cristovão, Ibiraçu-ES. 00877 2.: GIOVANI BATTISTA SEGATTO, natural de João Neiva-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua das Flores, Nº.164, São Cristovão, Ibiraçu-ES e WANDREIA FERREIRA FREITAS, natural de Colatina-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), Pedagoga, residente na Rua das Flores, Nº.164, São Cristovão, Ibiraçu-ES. 00878 3.: JHON LENON DOS SANTOS, natural de João Neiva-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Jezulino Nascimento Santana, Nº.176, Bragatto, Ibiraçu-ES e TAMIRES GOMES DE SOUZA, natural de Contagem-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Jezulino Nascimento Santana, Nº.176, Bragatto, Ibiraçu-ES. 00880 4.: RENAN HENRIQUE PERONE TESTA, natural de João Neiva-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Santo Antonio, Zona Rural,, Ibiraçu-ES e LEIDIANI MACHADO DEBONI, natural de João Neiva-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Zona Rural Corrego Alegre, Aracruz-ES. 00881 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 15 de abril de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: PABLO RAMON ALVES DA SILVA, natural de Mantena-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Monte Sinai, S/n, AP 304, Bloco A, Vale Encantado, Vila Velha-ES e CAMILA NUNES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Cabiúnas, nº 98, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06054 2.: MARCELO SCHIFFER BASSINI, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Itinga, nº 90, Cobilândia, Vila Velha-ES e KAREN NASCIMENTO BENICIO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Itinga, nº 90, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06055 3.: THIAGO MEDEIROS GORZA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Bombeiro Militar, residente na Rua Joatuba, nº 170, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e RAÍZA FERRANDI MERLO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Consultor de vendas, residente na Rua Joatuba, nº 170, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06056 4.: ERIVALDO JOSÉ DA SILVA, natural de Recife-PE, com 51 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Rua Pendanga, nº 795, Rio Marinho, Vila Velha-ES e IZABEL CRISTINA BUENO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Nail designer, residente na Rua Pendanga, nº 795, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06057 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de abril de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADEMILSON ANTONIO MUNIZ JUNIOR, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), fiscal de prevenção, residente na Rua dos Cardeais, nº 75, Carapina Grande, Serra-ES e ESTERFANE SILVA GOMES, natural de Vitoria-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estoquista, residente na Rua dos Cardeais, nº 75, Carapina Grande, Serra-ES. 31414 2.: MAURÍCIO SANTOS DA SILVA, natural de Ilhéus-BA, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Quero-quero, nº 002, Novo Horizonte, Serra-ES e ROZANA ROCHA, natural de Duartina-SP, com 45 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Quero-quero, nº 002, Novo Horizonte, Serra-ES. 31415 3.: EDISON BOCHETE JUNIOR, natural de São Paulo-SP, com 55 anos de idade, Solteiro(a), agente de escolta, residente na Rua Mossoró, nº 587, Barcelona, Serra-ES e ÉMILY TEREZA MELO DA SILVA, natural de Uiramutã-RR, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Mossoró, nº 587, Barcelona, Serra-ES. 31425 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 15 de abril de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOCELI FERNANDES PEIXOTO, natural de Anchieta-ES, com 80 anos de idade, Divorciado(a), pescador, residente na Rua Jerônimo Monteiro, nº 65, Centro, Itapemirim-ES e MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO, natural de Itapemirim-ES, com 55 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Jerônimo Monteiro, nº 65, Centro, Itapemirim-ES. 14062 2.: RUAN SILVA, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pátio, residente na CRG Area Rural, 1, Retiro, Itapemirim-ES e ANA JÚLIA RONCATE SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na CRG Area Rural, 1, Retiro, Itapemirim-ES. 14063 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 15 de abril de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: YHURI YNGLISTON FERRARI DOS SANTOS, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 23 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Maximiliano Ferrari, nº 130, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e ESTÉFANY COSTA MODESTO, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Maximiliano Ferrari, nº 130, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08800 2.: SILVIO DA SILVA LOPES, natural de Mantenópolis-ES, com 49 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Agamalier Morais, nº 2021, Barramares, Vila Velha-ES e LORENA FERNANDA AMARAL CORREA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Rua Agamalier de Moraes, 2021, Barramares, Vila Velha-ES. 08803 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de abril de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTO CARLOS DE SOUSA, natural de Iúna-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rua Cícero de Souza, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e JOSIANE DE OLIVEIRA VENZEL, natural de Irupi-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), lavradeira, residente na Rua Cícero de Souza, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08815 2.: JUBERLAN CHAGAS VIEIRA, natural de Iúna-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), repositor de mercadorias, residente na Córrego das Araras, Zona Rural, Iúna-ES e VIVIANE DA SILVA DAL'RIO, natural de Iúna-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), atendente de laboratório, residente na Córrego das Araras, Zona Rural, Iúna-ES. 08816 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 15 de abril de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: AGUINALDO SANTOS DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Estrada Pau Brasil, sem Numero, Barra do Riacho, Aracruz-ES e LUCIENI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA, natural de Aracruz-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Estrada Pau Brasil, Sem Numero, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00648 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 15 de abril de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: DENYS RANGEL MORAES, natural de Campos-RJ, com 50 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rua Silvino Grecco, nº 150, Apto 701, Jardim Camburi, Vitória-ES e CHYRLLE AZERÊDO GREGÓRIO, natural de São Mateus-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), química, residente na Rua Silvino Grecco, nº 150, Apto 701, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24419 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 15 de abril de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRE GARDIOLI BELONE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua da Linha, S/n, Itaoca, Itapemirim-ES e LEIDDA OZÓRIO DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, Divorciada(o), pescadora artesanal, residente na Rua da Linha, S/n, Itaoca, Itapemirim-ES. 01510 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 15 de abril de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS DANIEL SANTOS BRITO, natural de Ilhéus-BA, com 24 anos de idade, Solteiro(a), atendente autônomo, residente na Rua Natalina Sirtoli de Angeli, nº 111, Nova Palestina, Vitória-ES e ELIANA DO NASCIMENTO DEOCLECIO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Natalina Sirtoli de Angeli, nº 111, Nova Palestina, Vitória-ES. 17342 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 15 de abril de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GENECI VARGAS DE OLIVEIRA, natural de Alegre-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rua Mj Quintino, nº 18, Centro, Alegre-ES e ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO, natural de Guaçuí-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), prendas do lar, residente na Rua Mj Quintino, nº 18, Centro, Alegre-ES. 03469 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 15 de abril de 2021 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABRÍCIO SANTOS GONZAGA, natural de Porto Seguro-BA, com 24 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua São Paulo, nº 39, Caxias do Sul, Viana-ES e KARIANE DAS GRAÇAS DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), estagiaria, residente na Rua São Paulo, nº 39, Caxias do Sul, Viana-ES. 07257 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 15 de abril de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala