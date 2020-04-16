Arquivos & Anexos
Proclamas - 16/04/20
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADEMIR PÊGO BRUM, natural de Carlos Chagas-MG, com 42 anos de idade, Divorciado(a), ajudante de obra, residente na Rua Avenida Guarapari, 861, Planalto de Carapina, Serra-ES e LENIRA CAITANO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 46 anos de idade, Divorciada(o), ajudante de padaria, residente na Rua Avenida Guarapari, 861, Planalto de Carapina, Serra-ES. 29904 2.: BISMARK CORDEIRO ALVES, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviço gerais, residente na Rua Santa Tereza, 34, Central Carapina, Carapina, Serra-ES e LUZILENE BERNARDO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Santa Tereza, 34, Central Carapina, Carapina, Serra-ES. 29919 3.: RENAN FERREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de pizzaiolo, residente na Rua Antonio Francisco Vecci, 35, Apt. 201, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e PATRICIA MARIA DE SOUZA, natural de São Paulo-SP, com 39 anos de idade, Divorciada(o), costureira, residente na Rua Antonio Francisco Vecci, 35, Apt. 201, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 29920 4.: PABLO JUNIOR SIQUEIRA DE OLIVEIRA, natural de Iúna-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar logistico, residente na Rua Berlim, 54, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES e JHENNIFER KELLY SANTOS SILVA, natural de Guarapari-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Berlim, 54, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES. 29922 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 15 de abril de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIF GIL VIEIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Padre Humberto Piacente, nº 313, Paul, Vila Velha-ES e GABRIELA PAIVA KUNSCH, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Vasco Alves de Oliveira, nº 166, Paul, Vila Velha-ES. 04056 2.: ANDERSON LAERTI SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), MEI, residente na Rua Leste, nº 47, Argolas, Vila Velha-ES e MARCELA LIRIO CORTELETTI, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Leste, nº 47, Argolas, Vila Velha-ES. 04064 3.: SANDRO NEVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Capitão Vieira de Melo, nº 475, Vila Garrido, Vila Velha-ES e JOELICE DOS SANTOS BERNARDO, natural de Prado-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua São Sebastião, nº 81, Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04068 4.: DAVID DOS SANTOS VITORIO, natural de Vila Velha-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), Cabo da polícia militar, residente na Rua S Mateus 7, Ataíde, Vila Velha-ES e JUSSARA VIGNA CERQUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua S Mateus 7, Ataíde, Vila Velha-ES. 04071 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de abril de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALDEMIR DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Reginaldo Lopes, nº 05, Vila do Riacho, Aracruz-ES e MARLY DE SEQUEIRA ELIAS, natural de Aracruz-ES, com 54 anos de idade, viúvo(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Reginaldo Lopes, nº 05, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00582 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 15 de abril de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIAS LUCAS VIEIRA DIAS, natural de Governador Valadares-MG, com 52 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Japura, nº 38, Serra Dourada II, Serra-ES e LUCIMAR DE FATIMA DE SOUZA, natural de Bandeirantes-PR, com 47 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Japura, nº 38, Serra Dourada II, Serra-ES. 10042 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 15 de abril de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã Registro Civil e Tabelionato de Notas de Burarama Faço saber que pretender casar-se: 1.: EVALDO LUNZ GOMES FILHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), supervisor de armazém, residente na Rua Dom Luiz Scortegagna, nº 11, Distrito de Burarama, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MAYRA FERNANDES DE OLIVEIRA, natural de Jerônimo Monteiro-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista administrativo, residente na Av. Dr. Jose Farah 293, Centro, Jerônimo Monteiro-ES. 00095 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 15 de abril de 2020 Nelisa Galante de Melo Santos Registradora Civil e Tabeliã de Notas TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO SOUZA RODRIGUES, natural de Iúna-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Residente e Domiciliado no Lugar Denominado ''Córrego Vargem Alegre'', S/nº, Área Rural, Iúna-ES e MILLENA SOUSA LADEIRA, natural de Iúna-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Residente e Domiciliado no Lugar Denominado ''Córrego Vargem Alegre'', S/nº, Área Rural, Iúna-ES. 08587 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 15 de abril de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas