Arquivos & Anexos
Proclamas - 16/03/21
Proclamas
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL MENDES CANDIDO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), operador de usina, residente na Rua Belchior, nº 11, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e DANIELE DA SILVA DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Belchior, nº 11, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 13468 2.: JONNATHAN MARCOS SANTANA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), mecânico montador, residente na Praça Nossa Senhora da Penha, S/n, Flexal, Cariacica-ES e DANIELLE CORREIA DE ARAÚJO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Praça Nossa Senhora da Penha, S/n, Flexal, Cariacica-ES. 13479 3.: MARCOS WARLEY LOPES DE SOUSA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Eulália Mattedi Corona, nº 95, Tabajara, Cariacica-ES e BRUNA COELHO MENENGUCI, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Estudante, residente na Rua Abacateiro, Nº 29, Santana, Cariacica-ES. 13480 4.: ANTONIO HENRIQUE WELMER FERREIRA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Alexandre Martins, nº 193, Flexal I, Cariacica-ES e KÉTELY VANZELER DE SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), assistente fiscal, residente na Rua Sete, Nº 25, Prolar, Cariacica-ES. 13516 5.: PAULO EDUARDO DA SILVA BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), faturista, residente na Rua H, nº 03, Nova Canaã, Cariacica-ES e NÚBIA VALERIA DA SILVA, natural de Água Doce do Norte-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua H, nº 03, Nova Canaã, Cariacica-ES. 13547 6.: ARNALDO FERREIRA DA COSTA, natural de Cariacica-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), bombeiro hidráulico, residente na Rua Ouro Branco, nº 50, Nova Brasília, Cariacica-ES e FERNANDA VIEIRA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Ouro Branco, nº 50, Nova Brasília, Cariacica-ES. 13550 7.: FELIPE HAMER DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), maquinista, residente na Rua Joana D'Arc, nº 44, Itacibá, Cariacica-ES e DANIELE MORAES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Joana D'Arc, nº 44, Itacibá, Cariacica-ES. 13553 8.: MARCELL GRIJÓ SANTOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), gerente comercial, residente na Rua Maria Aleixo da Costa, 18, Tucum, Cariacica-ES e CLÁUDIA FERNANDA SOARES DA SILVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Guaçuí, S/nº, Nova Brasília, Cariacica-ES. 13554 9.: JOÃO ARAUJO DA SILVA, natural de Aimorés-MG, com 52 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua São Vicente, nº 14, Graúna, Cariacica-ES e MARTHA JOSÉ FERREIRA, natural de Montanha-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Vicente, nº 14, Graúna, Cariacica-ES. 13555 10.: CÉZAR LUIZ DA SILVA LOPES, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Beira Mar, nº 33, Porto de Santana, Cariacica-ES e MARAYAH KERIE NASCIMENTO BATISTA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Beira Mar, nº 33, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13557 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 15 de março de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de expedição, residente na Rua dos Carpinteiros, S/nº, Operário, Cariacica-ES e JANIELLE DE JESUS SILVA, natural de Camacan-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua dos Carpinteiros, S/nº, Operário, Cariacica-ES. 27632 2.: SEVERINO ELIAS DA SILVA SOUZA, natural de Orobó-PE, com 35 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Holanda, nº 27, Boa Sorte, Cariacica-ES e GEZIANE SCHIMITH RAPOSO, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Holanda, S/nº, Boa Sorte, Cariacica-ES. 27642 3.: HUGO QUEIROZ DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operador jatista, residente na Rua Rio Orenoco, nº 8, Hélio Ferraz, Serra-ES e AMANDA HELLEN SOUZA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua da Matriz, nº 46, São Geraldo, Cariacica-ES. 27646 4.: JOÃO PAULO DOS SANTOS CLETO, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Assunção, nº 6, Jardim América, Cariacica-ES e VANESSA FERREIRA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Assunção, nº 6, Jardim América, Cariacica-ES. 27653 5.: WALACE CHAVES CARDOSO, natural de Cariacica-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Operador de pá carregadeira, residente na Rua Mileto, S/nº, Vale dos Reis, Cariacica-ES e KEILA PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Atendente de telemarketing, residente na Rua Mileto, S/nº, Vale dos Reis, Cariacica-ES. 27656 6.: WAGNER GONÇALVES ELPIDIO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), investidor, residente na Rua Bom Pastor, nº 20, Vila Palestina, Cariacica-ES e ANA CLAUDIA LIMA SALEMA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Bom Pastor, nº 20, Vila Palestina, Cariacica-ES. 27658 7.: ROMULO PEREIRA CALAÇA, natural de Aimorés-MG, com 44 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua São Salvador, nº 30, Jardim Botânico, Cariacica-ES e LEIDIANA FLORES VENTURA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Luiz Lameira, nº 11, Alzira Ramos, Cariacica-ES. 27660 8.: MICHEL MAIKE LOPES TINOCO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua São Mateus, nº 09, Vila Independência, Cariacica-ES e VANESSA APARECIDA GREGORIO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente de licitações, residente na Rua Fundão, nº 732, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 27663 9.: JOSE ELIAS MAFUMBA, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), Motorista de ônibus rodoviário, residente na Rua Padre Pires, 59, Boa Sorte,, Cariacica-ES e PATRÍCIA PADOVANI, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), Porteiro, residente na Rua Padre Pires, 59, Boa Sorte,, Cariacica-ES. 27666 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 15 de março de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: NEWTON DARIO, natural de Vitória-ES, com 80 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Três, S/nº, Apto. 1103. Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MARIA APARECIDA TABOZA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 67 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Três, S/nº, Apto. 1103. Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 08023 2.: EDSON DOS SANTOS, natural de Nilópolis-RJ, com 51 anos de idade, solteiro(a), comerciário, residente na Rua Almirante Tamandaré, N° 142, Soteco, Vila Velha-ES e ELOISA ALVARENGA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Almirante Tamandaré, nº 142, Soteco, Vila Velha-ES. 18710 3.: JULIO CESAR SILVEIRA GONÇALVES, natural de Belo Horizonte-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), chaveiro, residente na Rua Pastor João Pedro da Silva,nº 122, Aribiri, Vila Velha-ES e MIRIENE DOS SANTOS REIS, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, viúvo(a), professora, residente na Rua Pastor João Pedro da Silva,nº 122, Aribiri, Vila Velha-ES. 18712 4.: EMÍLIO LUÍS CRUZ DOMINGOS, natural de Freguesia de São Sebastião da Pedreira, Concelho d, com 57 anos de idade, divorciado(a), gerente, residente na Tv da Calçada N° 10 Ribaldeira 2565-174, Dois Portos, -ET e SABRYNA FERREIRA BORGES, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira e maquiadora, residente na Rua Otavio Queiroz, N° 08, Itaparica, Vila Velha-ES. 18714 5.: DIEGO FIGUEIREDO NEVES, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua João Joaquim da Mota, 328, Apto 904, Praia da Costa, Vila Velha-ES e TATIANA RODRIGUES ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Rua Henrique Laranja, 400, Apto 301, Centro, Vila Velha-ES. 18715 6.: LEONARDO RALPHI GOMES DE SOUZA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro, residente na Rua Joseph Zogaib, nº 258, Edifício Montrer, Apartamento 502, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ANA PAULA VIEIRA SILVA, natural de Ecoporanga-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), analista de qualidade, residente na Rua Joseph Zogaib, nº 258, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18717 7.: GUILHERME LOYOLA SAKALO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Sinval Moraes, 260, Centro, Vila Velha-ES e JULIANA SANTOS MARCILINO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Dom Pedro II, nº 79, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. 18718 8.: LUCAS HENRIQUE SOUSA MELLO, natural de Aimorés-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), gerente de projeto, residente na Rua Henrique Moscoso, nº 544, Centro de Vila Velha, Vila Velha-ES e ÉRIKA DE ALMEIDA SEGATTO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Avenida Henrique Moscoso, nº 544, Centro de Vila Velha, Vila Velha-ES. 18721 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de março de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: BISMARK CHRISTIE SABINO, natural de Santa Leopoldina-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), produtor rural, residente na Rua Projetada, S/n, Área Rural, Santa Leopoldina-ES e JACQUELINE GUIMARÃES GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Apóstolo Paulo, nº 26, Darly Santos, Vila Velha-ES. 232728963 2.: ERIC FELIPI FERREIRA PEDROSA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), personal, residente na Rua Lindolpha Anders, nº 16, Santos Dumont, Vila Velha-ES e IRIS KOEMA OLIVEIRA VELOSO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Rua Lindolpha Anders, nº 16, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232728964 3.: LUCIANO DE OLIVEIRA BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), líder de sinistro, residente na Rua Caracas, nº 11, Araçás, Vila Velha-ES e NADIA GABRIELY CORTES D AVILA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Caracas, nº 11, Araçás, Vila Velha-ES. 232728965 4.: JOANIN STIEG, natural de Santa Maria de Jetibá-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Avenida Sérgio Cardoso, nº 1402, Araçás, Vila Velha-ES e FABIANA ALMEIDA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Sérgio Cardoso, nº 1402, Araçás, Vila Velha-ES. 232728966 5.: DOUGLAS DAMASIO SONEGHETI JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxilia de amostra, residente na Rua Carlos Larica, nº 415, Vila Guaranhuns, Vila Velha-ES e VITÓRIA DE CARVALHO BARCELOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Carlos Larica, nº 415, Vila Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232728967 6.: CLEYDSON MIRANDA DOS SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), analista fiscal, residente na Rua Coronel Darcy Pacheco de Queiroz, nº 99, Sotema, Cariacica-ES e LUCINEIA FIRMINO DA SILVA, natural de Santa Teresa-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Monte Sinai, SN, Ap, 104, Bloco I, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232728968 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de março de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROSIVALDO RANGEL BATISTA, natural de Linhares-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua Natalino Messias Pereira, nº 3, Quadra 03, Juparanã, Linhares-ES e MARIA APARECIDA VIANA, natural de Linhares-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Natalino Messias Pereira, nº 3, Quadra 03, Juparanã, Linhares-ES. 10835 2.: RODRIGO FERREIRA BUZATTO, natural de Cacoal-RO, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnico de manufatura, residente na Rua Farias, Farias, Linhares-ES e NAIARA NUNES MARABOTTE, natural de Jaguaré-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Farias, Farias, Linhares-ES. 10836 3.: WILLIAM PEREIRA ALVES, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), chapeiro, residente na Avenida Santos Dumont, nº 220, Araçá, Linhares-ES e AMANDA ALOQUIO COMÉRIO, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Santos Dumont, nº 220, Araçá, Linhares-ES. 10837 4.: EDIVALDO SOUZA MATIAS, natural de São Mateus-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Avenida República, nº 422, Interlagos, Linhares-ES e EUCENIRA LOZER, natural de Aracruz-ES, com 70 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Avenida República, nº 422, Interlagos, Linhares-ES. 10838 5.: JOÃO AUGUSTO CANDIDO DE OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Ouro Preto, Nº 702 , Interlagos, Linhares-ES e THAYS VIANNA DOS SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Ouro Preto, Nº 702 , Interlagos, Linhares-ES. 10839 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 15 de março de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: CAIQUE ARAUJO SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista, residente na Avenida Judith Leão Castello Ribeiro, nº 200, Apto 902, Jardim Camburi, Vitória-ES e MIRELA FIOROTTI FARDIN, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Avenida Judith Leão Castello Ribeiro, nº 200, Apto 902, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24364 2.: DONALDSON RODRIGUES THOMPSON, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Nº281 G101, Jardim Camburi, Vitória-ES e SARA ALINE DOS SANTOS DUARTE, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley nº 281 G101, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24374 3.: MATTHEW IAIN MORRISON, natural de Chichester no Condado de West Sussex-IG, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Av. Dante Michelini, nº 293, Jardim da Penha, Vitória-ES e KELEN DE FREITAS SOUZA, natural de Redenção-PA, com 35 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Av. Dante Michelini, nº 293, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24375 4.: FABRICIO DE FRANÇA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnico de marketing, residente na Avenida Desembargador Dermeval Lyrio, nº 310, Mata da Praia, Vitória-ES e LETYCIA SUZAN DE OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente de telemarketing, residente na Avenida Desembargador Dermeval Lyrio, nº 310, Mata da Praia, Vitória-ES. 24376 5.: VINICIUS CORRÊA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Rui Barbosa, nº 695, Maruípe, Vitória-ES e JÉSSICA RIGO ALMEIDA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, nº 645, Apto 202, Ed. Vila do Mar, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24377 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 15 de março de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO FERREIRA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Boa Vista, nº 73, Bairro Bonfim, Nova Venécia-ES e LARISSA FERNANDA ALVES RAMOS, natural de Nova Venécia-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Boa Vista, nº 73, Bairro Bonfim, Nova Venécia-ES. 04594 2.: ROSEMAR DETTMAN, natural de Nova Venécia-ES, com 40 anos de idade, Divorciado(a), lavrador, residente na Rua Carlos Chagas, nº 146, Bairro Filomena, Nova Venécia-ES e ELIETE RICARDO, natural de Nova Venécia-ES, com 43 anos de idade, Divorciada(o), lavradora, residente na Rua Carlos Chagas, nº 146, Bairro Filomena, Nova Venécia-ES. 04595 3.: CIDEMAR BOTELHO SALMORA, natural de Nova Venécia-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), lavrador, residente na Rua X, nº 51, Bairro Aeroporto, Nova Venécia-ES e MARILENE FIRME, natural de Nova Venécia-ES, com 39 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua X, nº 51, Bairro Aeroporto, Nova Venécia-ES. 04598 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 15 de março de 2021 Luiz Henrique Xavier Gomes Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO FERREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, Divorciado(a), armador pleno, residente na Rua Tenente Setúbal, S/nº, Gurigica, Vitória-ES e MARALUCIA CAETANO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Tenente Setúbal, S/nº, Gurigica, Vitória-ES. 24580 2.: FÁBIO JUSTINIANO DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), sondador, residente na Rua Severino Pantaleão Alves, nº 110, São Cristóvão, Vitória-ES e IZABEL CRISTINA GOMES DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Severino Pantaleão Alves, nº 110, São Cristóvão, Vitória-ES. 24582 3.: RÔMULO MEDEIROS SIMMER, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Doutor Guilherme Serrano, nº 119/106, Barro Vermelho, Vitória-ES e DÉBORA MOREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Rui Barbosa, nº 464, Maruípe, Vitória-ES. 24584 4.: MATHEUS SANTOS SOUZA, natural de Vitória-ES, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteiro, profissão auxiliar administrativo, residente na Rua Ana Marculina Marques, s/nº , Tabuazeiro, Vitória-ES e CAILANE FERREIRA DE ARAÚJO, natural de Nova Viçosa-BA, com dezoito (18) anos de idade, estado civil solteira, profissão estudante, residente na Rua Ana Marculina Marques, S/nº, Tabuazeiro, Vitória-ES - 24553. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 15 de março de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ CARLOS TRENTO JUNIOR, natural de Pato Branco-PR, com 29 anos de idade, Solteiro(a), analista de compras, residente na Rua Marambaia, 5, Praia dos Recifes, Vila Velha-ES e ANA CAROLINA PEREIRA MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), técnica enfermagem, residente na Rua Marambaia, 5, Praia dos Recifes, Vila Velha-ES. 08765 2.: CARLOS ROBERTO ALVES, natural de Mar de Espanha-MG, com 61 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Mimoso do Sul, nº 317, Morada da Barra, Vila Velha-ES e VILMA DE OLIVEIRA LIMA, natural de RIO DE JANEIRO-RJ, com 63 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Mimoso do Sul, nº 317, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08768 3.: ALESSANDRO DE BRITO BOTELHO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, Solteiro(a), Representante comercial autônomo, residente na Rua Projetada, S/n, João Goulart, Vila Velha-ES e GELSIANE FERREIRA DA CONCEIÇÃO, natural de Vitoria-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Projetada, S/n, João Goulart, Vila Velha-ES. 08769 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de março de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROMULO NANTES DETTOGNI, natural de João Neiva-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Ageno Firmino, S/n, Morro do Cruzeiro, João Neiva-ES e RAQUEL CATALINE DE PAULO PAQUIELA, natural de Ibiraçu-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresaria, residente na Rua Agno Firmino, S/n°, Morro do Cruzeiro, João Neiva-ES. 03078 2.: FLORISVALDO DE JESUS, natural de Argola-BA, com 55 anos de idade, divorciado(a), braçal, residente na Rua Bela Vista, S/nº, Santo Afonso, João Neiva-ES e MARLÚCIA FERNANDES RAMOS, natural de Água Doce do Norte-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Bela Vista, S/n, Santo Afonso, João Neiva-ES. 03080 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 15 de março de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: REGINALDO NOGUEIRA SANTOS, natural de Medeiros Neto-BA, com 44 anos de idade, Divorciado(a), operador de ETE, residente na Rua Três, nº 31, São Diogo I, Serra-ES e VANUSA SANTOS DA CONCEIÇÃO, natural de São Mateus-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Três, nº 31, São Diogo I, Serra-ES. 31305 2.: DOUGLAS SALUSTRYANO RODRIGUES MAIA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Beethoven, nº 270, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e LARISSA DOS SANTOS RIBEIRO, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), assistente clínica, residente na Rua Beethoven, nº 270, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 31306 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 15 de março de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDGAR DE JESUS SANTOS, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 47 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua São Benedito, sem Número, Vila do Riacho, Aracruz-ES e MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS MIRANDA, natural de Aracruz-ES, com 57 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida São Benedito, Sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00643 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 15 de março de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: CEDIMAR NOGUEIRA DA SILVA, natural de Ibitirama-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Sapucaia, Itapecoá, Itapemirim-ES e KALYANA CRISTINA CARVALHO COSTA, natural de Mossoró-RN, com 43 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Sapucaia, Itapecoá, Itapemirim-ES. 01178 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 15 de março de 2021 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALTER BARBOSA DE CASTRO, natural de Monte Azul-MG, com 53 anos de idade, divorciado(a), cabeleireiro, residente na Rua Condor, 05, Serra Dourada III, Serra-ES e KARLA ANGÉLICA GOMES BASÍLIO, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 44 anos de idade, solteiro(a), artesã, residente na Rua Condor, 05, Serra Dourada III, Serra-ES. 10836 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 15 de março de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIOGO RAMOS DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na no Lugar Assentamento Floresta, Alegre-ES e DAYANE MOURA DE SOUZA, natural de Alegre-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na no Lugar Assentamento Floresta, Alegre-ES. 03462 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 15 de março de 2021 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil