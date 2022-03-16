Proclamas - 16/03/2022

Arquivos & Anexos
16-03-22 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL LECOQUE FRANCISCO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua São José, nº 26, Itacibá, Cariacica-ES e EMILY SANTANA DO CARMO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua São José, nº 26, Itacibá, Cariacica-ES. 14286 2.: ALEX SANDRO TRINDADE, natural de Santa Leopoldina-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Visconde do Rio Branco, nº 210, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e ÁGATA DA SILVA FIRMINO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), assitente de atendimento, residente na Rua Visconde do Rio Branco, nº 240, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 14312 3.: LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Vicente Santório, nº 160, Flexal, Cariacica-ES e ANDRESSA BORGES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Vicente Santório, nº 160, Flexal, Cariacica-ES. 14316 4.: JHEFFERSON GOMES SILVA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), almoxarife, residente na Rua Rui Barbosa, 74, Grauna, Cariacica-ES e JOYCE STOFEL DA SILVA SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Rui Barbosa, 74, Grauna, Cariacica-ES. 14336 5.: DAVID SOUZA DE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), montador, residente na Rua Lourival de Almeida, nº 76, Flexal I, Cariacica-ES e ANA CAROLINE DO NASCIMENTO PINTO, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritorio, residente na Rua Lourival de Almeida, nº 76, Flexal I, Cariacica-ES. 14340 6.: PAULO VINÍCIUS FERREIRA LIMA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Beco Zero, S/n , Porto Novo, Cariacica-ES e MILENA DOS SANTOS SILVA, natural de Ilhéus-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Beco São João, S/n, Porto de Santana, Cariacica-ES. 14346 7.: COSME PEREIRA, natural de Rio Bananal-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Laurinda Pereira do Nascimento, nº 5, Graúna, Cariacica-ES e DEBORA LISBÔA DA SILVA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, viúvo(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Laurinda Pereira do Nascimento, nº 150, Graúna, Cariacica-ES. 14348 8.: WEVERTON COSTA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de corte, residente na Rua São Benedito, 16, Porto de Santana, Cariacica-ES e BRENDA VICTÓRIA RODRIGUES BRAGA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua São Benedito, 16, Porto de Santana, Cariacica-ES. 14350 9.: VINICIUS MEDINA CALDONAZZI, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Doze De Outubro, s/nº , Retiro Saudoso, Cariacica-ES e WALESCA DA SILVA GUAITOLINI, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Doze De Outubro, s/nº , Retiro Saudoso, Cariacica-ES. 14351 10.: JHONY SANTANA DA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), designer gráfico, residente na Rua Juscelino Kubitschek, nº 235, Tabajara, Cariacica-ES e SARAH DE OLIVEIRA SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), terapeuta, residente na Rua Juscelino Kubitschek, nº 235, Tabajara, Cariacica-ES. 14353 11.: JHONY MONTEIRO DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua 21 de Abril, S/nº, Bairro Grauna, Cariacica-ES e ADRIELE CONSTANCIA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua 21 de Abril, S/nº, Bairro Grauna, Cariacica-ES. 14357 12.: ELIEL FERREIRA ROQUE, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Dinamarca, 13, Nova Esperança, Cariacica-ES e PALOMA ARIELLY PETROVICHI COSTA, natural de Sete Lagoas-MG, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxilia administrativo, residente na Rua Dinamarca, 13, Nova Esperança, Cariacica-ES. 14361 13.: JÉRRI ROMÃO DOS SANTOS, natural de Barro Preto-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), gesseiro, residente na Rua Resplendor, 21, Flexal I, Cariacica-ES e TATIANE ESPANHOL PEREIRA, natural de Colatina-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Resplendor, 21, Flexal I, Cariacica-ES. 14362 14.: ISAIAS FERNANDES MOREIRA, natural de Resplendor-MG, com 69 anos de idade, viúvo(a), porteiro, residente na Rua Trinta e Um de Março, nº 15, Itacibá, Cariacica-ES e REGINA LUCIA FERREIRA NASCIMENTO, natural de Cariacica-ES, com 58 anos de idade, viúvo(a), porteira, residente na Rua Virginia Figueiredo dos Santos, 11, Itacibá, Cariacica-ES. 14367 15.: CHARLIE DE CARVALHO BERNADINO, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), bombeiro hidráulico, residente na Rua Framboeza, S/n, Prolar, Cariacica-ES e LUANA DE SOUZA ALVES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Framboeza, S/n, Prolar, Cariacica-ES. 14370 16.: ALEX JESUS MONTAIA, natural de Baixo Guandu-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Alexandre Martins, S/nº, Bairro Flexal I, Cariacica-ES e KELY DOS REIS DE SOUZA, natural de Vitoria-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Alexandre Martins, S/nº, Bairro Flexal I, Cariacica-ES. 14371 17.: ENECIR DO NASCIMENTO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), ajudante autônomo, residente na Rua Adelaide Schwab Braga, nº 244, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e ARYANE CRISTINA DIAS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), vendedora autônoma, residente na Rua Adelaide Schwab Braga, nº 244, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 14386 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 15 de março de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDILSON OLIVEIRA MOTA, natural de Itanhém-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), Professor, residente na Rua Edmilson Varejão, nº 61, Alto Lage, Cariacica-ES e PAOLA PINHEIRO FAUSTINO, natural de Governador Valadares-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), Fonoaudióloga, residente na Rua Edmilson Varejão, n 61, Alto Lage, Cariacica-ES. 28672 2.: JOÃO CRISSOSTOMO LACERDA FILHO, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Augusto Campos Couto, nº 35, Vista Mar, Cariacica-ES e EMILY STINGHEL, natural de Cariacica-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Augusto Campos Couto, nº 35, Vista Mar, Cariacica-ES. 28674 3.: FLAVIANO MODOLO FRANCISCO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de limpeza técnica, residente na Rua Henrique Eller, nº 1, Itanguá, Cariacica-ES e ANA PAULA SANTOS ROCHA, natural de Cariacica-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Henrique Eller, nº 1, Itanguá, Cariacica-ES. 28676 4.: ANDRÉ LUIZ GONZAGA DA SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Mariano Firme, nº 05, Vista Mar, Cariacica-ES e ADRIANA APARECIDA DE FREITAS, natural de Itarana-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Mariano Firme, nº 05, Vista Mar, Cariacica-ES. 28677 5.: JOSÉ MARIA DA SILVA BELEM, natural de Aldeia-MG, com 64 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Ceara, nº 13 , Vista Mar, Cariacica-ES e IRACI DE OLIVEIRA BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Ceara, nº 13 , Vista Mar, Cariacica-ES. 28678 6.: ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua da Comunidade, nº 264, Rosa da Penha, Cariacica-ES e MARIANA SPERANDIO TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora de artes, residente na Rua da Comunidade, nº 264, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 28679 7.: FELIPE RAMOS COELHO, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Curitiba, nº 28, Rio Branco, Cariacica-ES e JESSICA GONÇALVES ESCARDUA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativa, residente na Rua Curitiba, nº 28, Rio Branco, Cariacica-ES. 28680 8.: JAYME PINTO DA VITÓRIA, natural de Viana-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), alimentador, residente na Rua Domingos Martins, 50, Jardim Botanico, Cariacica-ES e TANIA REGINA FRAGA, natural de Cariacica-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Domingos Martins, 50, Jardim Botanico, Cariacica-ES. 28681 9.: WILLIAM BRUNO SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua K, nº 282, Jardim de Alah, Cariacica-ES e ANA CLARICE CATARINO DA CONCEIÇÃO, natural de Ituberá-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua K, nº 282, Jardim de Alah, Cariacica-ES. 28682 10.: ALESSANDRO MATIAS DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Operador industrial, residente na Rua da Paz, nº 11, Novo Horizonte, Cariacica-ES e JAMILA BERALDO GONÇALVES, natural de Aracruz-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), Fiscal de tráfego, residente na Rua da Paz, nº 11, Novo Horizonte, Cariacica-ES. 28683 11.: GUSTAVO GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Itacibá, nº 99, Bela Aurora, Cariacica-ES e MARIA APARECIDA CODECO, natural de Cariacica-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Itacibá, nº 99, Bela Aurora, Cariacica-ES. 28684 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 15 de março de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOVANE LEITE DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Avenida Contorno, nº 65, Shell, Linhares-ES e KEILIANE OLIVEIRA GOMES DE JESUS, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Contorno, nº 65, Shell, Linhares-ES. 11725 2.: ELIANDRO DE SOUSA, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), carreteiro, residente na Avenida Frederico Sponfeldner, nº 7, São José, Linhares-ES e ELIANE RIBEIRO MIRANDA, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), gari, residente na Avenida Frederico Sponfeldner, nº 7, São José, Linhares-ES. 11726 3.: DJALMA RIBEIRO DE SÁ, natural de Caracol-PI, com 37 anos de idade, divorciado(a), aux. serviços gerais, residente na Avenida Maria Deoclécio Barbosa, S/n, Canivete, Linhares-ES e APARECIDA FERREIRA DE SOUZA, natural de Aracruz-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Maria Deoclécio Barbosa, S/n, Canivete, Linhares-ES. 11727 4.: WALNEY BATISTA DE AZEVEDO, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), supervisor tecon, residente na Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 1261, Interlagos, Linhares-ES e LUANA RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), analista de desenvolvimento social, residente na Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 1261, Interlagos, Linhares-ES. 11728 5.: PEDRO HENRIQUE THEOBALDO, natural de Mantena-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Álvaro Garcia Durão, nº 790, Três Barras, Linhares-ES e GABRIELLE DEISE MÁXIMO SANTOS, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagen, residente na Rua Álvaro Garcia Durão, nº 790, Três Barras, Linhares-ES. 11729 6.: MIQUEIAS BEZERRA CAVALCANTE, natural de Ibimirim-PE, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Antônio dos Reis Paiva, nº 2, Planalto, Linhares-ES e JANIELLY LEITE DA SILVA, natural de Caruaru-PE, com 19 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Antônio dos Reis Paiva, nº 2, Planalto, Linhares-ES. 11730 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 15 de março de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO VICTOR DECOTTIGNIES CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), balconista de farmácia, residente na Rua Putiri, nº 224, Caçaroca, Serra-ES e CARLA LOUREIRO RANGEL, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Putiri, nº 224, Caçaroca, Serra-ES. 11509 2.: IRANILDO FRANCISCO DE FREITAS, natural de Mamanguape-PB, com 50 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Pau Ferro, nº 28, Cidade Pomar, Serra-ES e ANDRÉIA DA SILVA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Pau Ferro, nº 28, Cidade Pomar, Serra-ES. 11589 3.: JÚLIO CÉZAR FIUZA DE OLIVEIRA, natural de Resplendor-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Luiz D'isep I, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES e LETÍCIA RAMIRO KUINCHE, natural de Vitoria-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Luiz D'isep I, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES. 11592 4.: EBERSON BREMENKAMP ANNECCHINI, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Camburi, 173, Maria Niobe, Serra-ES e LUANA PAULA SANT'ANA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Camburi, 173, Maria Niobe, Serra-ES. 11604 5.: FERNANDO DA COSTA FARIAS, natural de Uruçuca-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Americo Miranda, 520, São Marcos Ii, Serra-ES e MONYQUE BOMFIM DE JESUS, natural de Itabuna-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Americo Miranda, 520, São Marcos Ii, Serra-ES. 11611 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 15 de março de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY PINTO ALVES, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Solteiro(a), técnico de contabilidade, residente na Rua Victor Fritoli, nº 166, da Penha, Vitória-ES e MARIA DA PENHA CORREIA LIMA, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, Solteira(o), analista contábil, residente na Rua Victor Fritoli, nº 166, da Penha, Vitória-ES. 25364 2.: JEFFERSON CARLOS LEMOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), técnico em TI, residente na Rua Augusta Mendes, nº 341, Monte Belo, Vitória-ES e CAMILLY DEIRÓ RIBEIRO, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), operadora de telemarketing, residente na Rua Augusta Mendes, nº 341, Monte Belo, Vitória-ES. 25372 3.: MATHEUS DE OLIVEIRA FELISDORIO, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Beco Nestor Pereira da Chacrinha, nº 123, Gurigica, Vitória-ES e SARA CRISTINA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), zeladora, residente na Avenida Professor Hermínio Blackman, S/nº, Bonfim, Vitória-ES. 25374 4.: EDUARDO MATHIAS SILVA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Araújo Padilha, nº 98, Jesus de Nazareth, Vitória-ES e ARIADNA OLIVEIRA SANTOS, natural de Porto Seguro-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Araújo Padilha, nº 98, Jesus de Nazareth, Vitória-ES. 25375 5.: EVERTON NASCIMENTO OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), armador, residente na Avenida Robert Kennedy, nº 419, Itararé, Vitória-ES e JAMILY PATROCINIO CAETANO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente de relacionamento, residente na Rua das Palmeiras, nº 72, Itararé, Vitória-ES. 25376 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 15 de março de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO GOMES RODRIGUES, natural de Jati-CE, com 43 anos de idade, divorciado(a), Pedreiro, residente na Rua Miguel Fernandes, nº 140, Rubem Braga, Cachoeiro de Itapemirim-ES e FABIANA DIAS, natural de Iúna-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), Faxineira, residente na Rua Miguel Fernandes, nº 140, Rubem Braga, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05022 2.: ROBERTO CARLOS CANDEIA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), oficial polivalente, residente na Rua Projetada, Nº 1, São Joaquim, Cachoeiro de Itapemirim-ES e IONE QUINTINO PERFEITO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Projetada, Nº 1, São Joaquim, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05023 3.: ALAN FIORIN CARLETE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 93, Santo Antônio, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MAIARA DE JESUS PARMANHANI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 93, Santo Antônio, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05024 4.: MATHEUS AMORIM COUTINHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Rua Fernando de Abreu, nº 39, Ferroviários, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MAYARA MATOS ABREU, natural de Atilio Vivacqua-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), Vendedora, residente na Rua Tietê, nº 20, Centro, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05026 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 15 de março de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE SEIDEL ALBUQUERQUE, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), funcionário publico, residente na Rua Armando Rosemberg Menezes, nº 65, Centro, Vila Velha-ES e TÉSSIA VAREJÃO PIGNATON, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 18, Jardim da Penha, Vitória-ES. 19799 2.: RAFAEL GUIMARÃES GUEDES, natural de Governador Valadares-MG, com 122 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Bárbara Heliodora, nº 180, Apartamento 601, Centro, Governador Valadares-MG e CAMILA MIRANDA MURTA DE ANDRADE, natural de Governador Valadares-MG, com 122 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Luiz Fernandes Reis, nº 439, Edifício Monte Catini, Apartamento 401, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19800 3.: JHUAN AMARAL SANTOS FRÓIS, natural de Itanhém-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Rio Grande do Sul, nº 31, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e KÁSSIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Rio Grande do Sul, nº 31, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 19801 4.: GUSTAVO MODENESI FALCÃO, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua Maranhão, nº 335, Praia da Costa, Vila Velha-ES e SÍLVIA SOARES BLOISE, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 42 anos de idade, divorciado(a), arquiteta urbanista, residente na Rua Coronel José Gabriel Marques Filho, nº 795, Apartamento 503 D, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 19802 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de março de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: DEIVISON PEREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Wilson Toledo, nº 270, Vitória-ES e SANDY OTONI NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Wilson Toledo, nº 270, Vitória-ES. 17727 2.: THIAGO MOURA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), técnico de informática, residente na Rua Camarões, nº 2, Estrelinha, Vitória-ES e ANAMERE DA HORA NUNES COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Divorciada(o), vigilante, residente na Rua Camarões, nº 2, Estrelinha, Vitória-ES. 17728 3.: DIEGO BRANDÃO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), almoxarife, residente na Rua Nova Era, nº 3, Grande Vitória, Vitória-ES e MARYARA MOREIRA RIBAS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Nova Era, nº 3, Grande Vitória, Vitória-ES. 17729 4.: RHAYNI DA SILVA RASSELI, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Travessa Joaquim Gáudio, Ilha do Príncipe, Vitória-ES e PRISCILA DOS SANTOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Travessa Joaquim Gáudio, Ilha do Príncipe, Vitória-ES. 17731 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 15 de março de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: FILHOMATHEUS LAUDEVINO SANTANA, natural de João Neiva-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), almoxarife, residente na Rua João de Nardi Filho, 101, Vila Nova de Cima, João Neiva-ES e FABRÍCIA DE OLIVEIRA FIRMINO, natural de João Neiva-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua João de Nardi Filho, 101, Vila Nova de Cima, João Neiva-ES. 03159 2.: FLÁVIO DA CONCEIÇÃO LIMA, natural de Açailândia-MA, com 33 anos de idade, Solteiro(a), soldador, residente na Rua Luiz Tonon, S/n, Caboclo Bernardo, João Neiva-ES e JANAÍNA SOUSA CORREIA, natural de Açailândia-MA, com 25 anos de idade, Solteira(o), técnica em segurança do trabalho, residente na Rua Luiz Tonon, S/n, Caboclo Bernardo, João Neiva-ES. 03160 3.: ISMACIEL CARDOSO DE SOUZA, natural de Caravelas-BA, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Arnulfo Nevess, 34, Centro, João Neiva-ES e PATRICIA DE NARDI ARAUJO, natural de João Neiva-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), cuidadora, residente na Rua Projetada, S/n, Santo Afonso, João Neiva-ES. 03161 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 15 de março de 2022 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO BARAUNA DO COUTO, natural de Salvador-BA, com 47 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Florêncio Baptista, Jardim Camburi, Vitória-ES e LUCIANA OLIVEIRA MACHADO, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), assistente social, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 25273 2.: PAULO HENRIQUE DA COSTA E SILVA MATTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Arthur Czartoryski, Jardim da Penha, Vitória-ES e VIVIAN CYPRIANO CHIABAY, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Arthur Czartoryski, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25274 3.: RAMON DE JESUS ZIBEL, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), criador de sinais, residente na Rua 13 de Maio, Jardim Tropical, Serra-ES e ESTER ENDLICH RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Professora Odila Simões, Maria Ortiz, Vitória-ES. 25277 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 15 de março de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO SUNDERHUS DAS NEVES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Xavier, nº 52, Marcílio de Noronha, Viana-ES e KAREN SILVA BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Xavier, nº 52, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07589 2.: ESTEVÃO DA SILVA MELO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Promotor de vendas, residente na Rua do Girassol, nº 28, Arlindo Villaschi, Viana-ES e STEFANY RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de limpeza, residente na Rua do Girassol, nº 28, Arlindo Villaschi, Viana-ES. 07590 3.: JONAS OLIVEIRA ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua São Clemente, nº 23, Nova Bethânia, Viana-ES e MARIA APARECIDA DA VITÓRIA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), domestica, residente na Rua São Clemente, nº 23, Nova Bethânia, Viana-ES. 07591 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 15 de março de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: SAULO ADRIANO PONTES, natural de Conceição da Barra-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Presidente Castelo Branco, nº 64, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e PALOMA CHAVES MATTOS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), Garçonete, residente na Rua Presidente Castelo Branco, nº 64, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 09303 2.: RAIMUNDO JESUS DE OLIVEIRA, natural de Ituberá-BA, com 44 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Dom Pedro Primeiro, João Goulart, Vila Velha-ES e VALDILENE DE JESUS DOS SANTOS, natural de Ituberá-BA, com 39 anos de idade, Divorciada(o), domestica, residente na Rua Dom Pedro Primeiro, João Goulart, Vila Velha-ES. 09305 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de março de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: EGNALDO BISPO MENEZES, natural de Ubaitaba-BA, com 44 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Alexandrino Miranda, sem Numero, Barra do Riacho, Aracruz-ES e TADIMAR PEREIRA DOS SANTOS, natural de Camamu-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Alexandrino Miranda, sem Número, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00727 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 15 de março de 2022 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: GLEYDISTONY DE SOUZA FERREIRA, natural de Serra, ES, com 18 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no Córrego Santa Rita, zona rural, em Brejetuba-ES e VITÓRIA CRISTINA FRAGA DA SILVA, natural de Vila Velha, ES, com 18 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no Córrego Santa Rita, zona rural, em Brejetuba-ES - 001072 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 15 de março de 2022. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã