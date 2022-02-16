16-02-22 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas - 16/02/2022
_____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALISTON DE OLIVEIRA CAROLINO, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Praia de Moçambique, 75, Bairro Sauaçú, Aracruz-ES e LUDMYLA EMERICK PORTO, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de educação infantil, residente na Rua Giuseppe Testa, 394, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES. 13461 2.: IGOR BAIOCO FELIX, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnico de operações, residente na Rua Piraquê Mirim, nº 36, Bairro de Fátima, Aracruz-ES e HYASMYN GARUZZI, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Jorge Amado, Villa Santi, Aracruz-ES. 13462 3.: MATHEUS DIIRR RICARTO NEPOMUCENO, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Presidente Getúlio Vargas, 47, Bela Vista, Aracruz-ES e KATIANE DA SILVA RAVANI, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de departamento pessoal, residente na Rua Rio Bom Jesus, nº 31, Bairro De Fátima, Aracruz-ES. 13463 4.: PHILIPPE ANDRÉ BATISTA CHRISTO, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), servidor público municipal, residente na Rua Augusto Garcia Duarte, S/nº, Vila Rica, Aracruz-ES e CAROLINE PÔRTO RUI, natural de João Neiva-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua Augusto Garcia Duarte, S/nº, Vila Rica, Aracruz-ES. 13464 5.: CLAUCI LAURETT, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), motorista carreteiro, residente na Rua José Modenesi, nº 15, Bairro de Fátima, Aracruz-ES e RENATA MARIA DA SILVA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), ajudante de cozinha, residente na Rua José Modenesi, nº 151, Bairro De Fátima, Aracruz-ES. 13465 6.: FABIO NUNES CARVALHO, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), encanador, residente na Rua Beira Rio, 11, Morobá, Aracruz-ES e LUANA FERREIRA TONON, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Osório da Silva Rocha, 20, Centro, Aracruz-ES. 13466 7.: PABLO DOS SANTOS AVELINO, natural de João Neiva-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua Eurico de Aguiar Salles, 611, Cohab II, Aracruz-ES e CAMILI MATTOS RAMOS, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de professor, residente na Rua Eurico de Aguiar Salles, 611, Paraiso, Aracruz-ES. 13467 8.: GABRIEL ALVES GARUZZI, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), meio oficial, residente na Rua Portugal, nº 09, Bairro Morobá, Aracruz-ES e KARINE AMARAL FERNANDES, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), atendente de padaria, residente na Rua Portugal, nº 09, Bairro Morobá, Aracruz-ES. 13468 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 15 de fevereiro de 2022 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONNATAN SANTOS FREITAS, natural de Belmonte-BA, com 26 anos de idade, Solteiro(a), leiturista, residente na Rua Peda Azul, 358, Nova Carapina II, Serra-ES e KAILANY REIS DE JESUS, natural de Belmonte-BA, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Peda Azul, 358, Nova Carapina II, Serra-ES. 11517 2.: JOSÉ BARBOSA DA SILVA JUNIOR, natural de Belo Horizonte-MG, com 38 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Marechal Rondon, nº 85, Novo Porto Canoa, Serra-ES e MARIA AUGUSTA BARBOSA GOMES, natural de Jacinto-MG, com 36 anos de idade, Solteira(o), cuidadora, residente na Rua Marechal Rondon, nº 85, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 11518 3.: ZENILTON ALVES DE SOUZA, natural de Itanhém-BA, com 48 anos de idade, divorciado(a), barbeiro, residente na Rua Rio Marinho, 500, Eldorado, Serra-ES e SEBASTIANA DA COSTA, natural de Floriano-PI, com 44 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Rio Marinho, 500, Eldorado, Serra-ES. 11537 4.: IHAN DA SILVA LUCAS, natural de Mutum-MG, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar operacional, residente na Rua Paraná, 184, Planalto Serrano, Serra-ES e MAÍSA FEITOSA TAVARES, natural de Garanhuns-PE, com 17 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Regina Bonnato Bernardina, nº 648, Vista da Serra I, Serra-ES. 11553 5.: PAULO CESAR VALENTIM, natural de Barra de São Francisco-ES, com 54 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua dos Cravos, nº 130, Campinho da Serra I, Serra-ES e TEREZINHA CABRAL DE SOUZA, natural de Ecoporanga-ES, com 56 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua dos Cravos, nº 130, Campinho da Serra I, Serra-ES. 11554 6.: JANES RIBEIRO RAMOS, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), sub-oficial polivalente, residente na Rua Santo Antônio, nº 31, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e NEUZELI RODRIGUES DA SILVA, natural de Muniz Freire-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Santo Antônio, nº 31, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 11555 7.: EUDINEI PIFFER, natural de Vitória, ES, com 40 anos de idade, solteiro, médico e JÉSSICA DA PENHA THOMES, natural de Domingos Martins, ES, com 30 anos de idade, solteira, advogada, residentes e domiciliados na Rua Copacabana, s/n, Jardim Guanabara, Serra, ES. CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 15 de fevereiro de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ALBERTO RAMOS BANDIM, natural de Recife-PE, com 54 anos de idade, divorciado(a), servidor público, residente na Rua 5 de Dezembro, nº 08, Bela Aurora, Cariacica-ES e JOSEANNE CHRISTINA SANTOS MELO, natural de Vila Velha-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), servidora pública, residente na Rua 5 de Dezembro, nº 08, Bela Aurora, Cariacica-ES. 28610 2.: WEVERTHON COVRE GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), supervisor de produção, residente na Rua Bahia, nº 304, Colina, Cariacica-ES e CRISTIANE DOS SANTOS CARVALHO, natural de Coaraci-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Bahia, nº 304, Colina, Cariacica-ES. 28612 3.: GABRIEL ALVES DE MELO, natural de Sabará-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Cinco de Dezembro, nº 02, Bela Aurora, Cariacica-ES e DÉBORA RODRIGUES SOUZA, natural de Araçuaí-MG, com 19 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua Cinco de Dezembro, nº 02, Bela Aurora, Cariacica-ES. 28613 4.: FABIO GONÇALVES BAZILATTO, natural de Mutum-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), serralheiro, residente na Rua São João, nº 49, Piranema, Cariacica-ES e EDLENE RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua São João, nº 49, Piranema, Cariacica-ES. 28614 5.: WAGNER BELARMINO AZZARI, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Belo Horizonte, nº 02, Sotelandia, Cariacica-ES e ARIELE SANTOS RODRIGUES, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), confeiteira, residente na Rua Belo Horizonte, nº 02, Sotelandia, Cariacica-ES. 28617 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 15 de fevereiro de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JAILSON SALUSTIANO DE SOUZA, natural de Salvador-BA, com 44 anos de idade, solteiro(a), técnico de mecânica, residente na Avenida Ipanema, N° 135, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e ANA CAROLINA FLORENZANO FERREIRA DE SOUZA, natural de Volta Redonda-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Avenida Ipanema, 135, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 19714 2.: ALEX MUNALDI LOUVEM, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua 25, nº 23, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e MARIANA ROSI FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Pernanbuco, nº 1147, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19715 3.: AUGUSTO TAGLIATE TEDESCO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Rodovia do Sol, nº 1980, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e JULIANA DA COSTA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rodovia do Sol, Nº 1980, Apartamento 1601, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19716 4.: HERNANI SOUZA DOS SANTOS, natural de Iguaí-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Sete, Casa nº 1, Cocal, Vila Velha-ES e GEANE LEANDRO DOS SANTOS, natural de Uruçuca-BA, com 44 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Sete, nº 1, Cocal, Vila Velha-ES. 19717 5.: ANDLER ROBERTO MOUTINHO KNUPP, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), especialista de produção, residente na Rua Pau Brasil, nº 177, Feu Rosa, Serra-ES e ALINIE ROSSI DOS SANTOS, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheira ambiental, residente na Rodovia do Sol, nº 808, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19718 6.: MATHEUS DE SOUSA DUARTE, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Antônio Gatti, nº 35, Oriente, Cariacica-ES e CAROLINA RIBEIRO LISBOA, natural de Juiz de Fora-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), médica veterinaria, residente na Avenida Santa Leopoldina, N°2200, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 19719 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de fevereiro de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: EMANOEL VICTOR MARTINS LEMOS, natural de Barra de São Francisco-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), sonorizador de ambiente autonômo, residente na Avenida Desembargador Dermeval Lyrio, Mata da Praia, Vitória-ES e NAARA BEATRIZ FERREIRA BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Desembargador Dermeval Lyrio, Mata da Praia, Vitória-ES. 25215 2.: MAURICIO MIRANDA LEITE, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), analista administrativo, residente na Avenida Judith Leão Castello Ribeiro, Jardim Camburi, Vitória-ES e LARISSA FOLADOR GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), funcionaria pública, residente na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25216 3.: THIAGO DOS SANTOS ALMEIDA, natural de São Paulo-SP, com 41 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, Jardim Camburi, Vitória-ES e PATRÍCIA SIQUEIRA CAVALCANTI, natural de São Paulo-SP, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25217 4.: MATHEUS BAPTISTA QUEIROZ, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Anabyr Lopes França, Santa Lúcia, Vitória-ES e AMANDA DA SILVA MORAES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25218 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 15 de fevereiro de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WEVERTON PORTELA GOVÊA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Escadaria dos Trabalhadores, S/nº, Bonfim, Vitória-ES e ALINE DE PAULA, natural de Belo Horizonte-MG, com 35 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Bela Vista, nº 18, Garoto, Vila Velha-ES. 25322 2.: JOÃO PEDRO ACCIOLY GASTÃO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), assessor de investimentos, residente na Rua Carlos Nicoletti Madeira, nº 60/302, Barro Vermelho, Vitória-ES e DANIELLE ALBANI COELHO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica psiquiatra, residente na Rua Aleixo Netto, Nº949/701 , Praia do Canto, Vitória-ES. 25324 3.: GIUSEPPE CAVALIERI DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Frederico Pretti, nº 191, Mata da Praia, Vitória-ES e AMANDA RABELLO CARVALHO LOUREIRO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Arlethe Buaiz, nº 115, Maruípe, Vitória-ES. 25325 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 15 de fevereiro de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL BETECHER CARDOSO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Ana Campos Delorto, nº 75, Rui Pinto Bandeira, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JHENIFER SOUZA MARTINS, natural de Nova Venécia-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Ana Campos Delorto, nº 30, Rui Pinto Bandeira, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04997 2.: JOSÉ ALEXANDRE ULTRAMAR MOURA, natural de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de produção, residente na Rua Joaquim Caiado, nº 37, Estelita Coelho Marins, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JÉSSIKA BATISTA MATTAR, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Joaquim Caiado, nº 37, Estelita Coelho Marins, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04998 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 15 de fevereiro de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXSSANDRO CUSINI MACEDO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Nova America, 1101, Porto de Santana, Cariacica-ES e AMANDA RODRIGUES BORGES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), sem profissão remunerada, residente na Rua Nova America, 1101, Porto de Santana, Cariacica-ES. 14324 2.: FABRÍCIO DE ASSIS PAZITO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de fabricação, residente na Rua Santa Izabel, nº 04, Antonio Ferreira Borges, Cariacica-ES e JULIELE RENSMANN PEREIRA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Santa Izabel, nº 04, Antonio Ferreira Borges, Cariacica-ES. 14325 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 15 de fevereiro de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE FERREIRA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Pedro Palácios, nº 741, Interlagos, Linhares-ES e ANTÔNIA SILVA SANTOS, natural de Icó-CE, com 31 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Pedro Palácios, nº 741, Interlagos, Linhares-ES. 11678 2.: GABRIEL DOS REIS MARTINS, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Gerles Rigo, nº 33, Juparanã, Linhares-ES e LETICIA CLARINDO NEVES, natural de São Mateus-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), tecnica em enfermagem, residente na Avenida Maria Deoclécio Barbosa, nº 161, Canivete, Linhares-ES. 11679 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 15 de fevereiro de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXSANDRE PENA BARBIERI, natural de Duque de Caxias-RJ, com 49 anos de idade, Solteiro(a), empresário, residente na Rua Girassol, N° 01, Centro, Itapemirim-ES e MANUELA CÂMARA BAYERL, natural de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, Divorciada(o), empresária, residente na Rua Girassol, N° 01, Centro, Itapemirim-ES. 14269 2.: EVANDRO NASCIMENTO ALMEIDA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), servidor público municipal, residente na Loteamento Jardim Paulista, S/nº, Centro, Itapemirim-ES e JUCIANE PRACIDIO DOS SANTOS, natural de Itapemirim-ES, com 45 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Loteamento Jardim Paulista, S/nº, Centro, Itapemirim-ES. 14270 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 15 de fevereiro de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS DE SANTANA AZEVEDO, natural de Carangola-MG, com 21 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua do Araçá, S/n, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e VITÓRIA SOARES SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida Brasíllia, S/n, Morro da Lagoa, Vila Velha-ES. 09254 2.: WAGNER FOEGER MARIANO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Cabista, residente na Rua Alagoas s/n, Normilia da Cunha, Vila Velha-ES e MARIANY SILVA MUNIZ, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Técnica de enfermagem, residente na Rua Alagoas s/n, Normilia da Cunha, Vila Velha-ES. 09262 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de fevereiro de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ÁTILA CURITIBA ALVES, natural de Piúma-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de entregas, residente na Rua São José, S/n, Itaoca, Itapemirim-ES e JOSIANE DE MATOS FERREIRA, natural de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), marisqueira, residente na Rua São José, S/n, Itaoca, Itapemirim-ES. 01589 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 15 de fevereiro de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO BARBOSA SANTANA, natural de João Neiva-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Projetada, S/n , Elias Bragatto, Ibiraçu-ES e ELIÉZYA GOMES SIQUEIRA, natural de João Neiva-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), embaladora, residente na Rua Santo Andre, N°68, Aricanga, Ibiraçu-ES. 00968 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 15 de fevereiro de 2022 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FÁBIO FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), Pedreiro, residente na Localidade de Pinga Fogo, Zona Rual, Conceição do Castelo-ES e PRISCILA PEREIRA DA CRUZ, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Localidade de Pinga Fogo, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES. 00636 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 15 de fevereiro de 2022 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL SOUZA SILVA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), churrasqueiro, residente na Escadaria Brígida Nader, nº 299, Ilha do Príncipe, Vitória-ES e LARISSE CORDEIRO DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 24 anos de idade, Solteira(o), arquivista, residente na Escadaria Brígida Nader, nº 299, Ilha do Príncipe, Vitória-ES. 17707 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 15 de fevereiro de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina