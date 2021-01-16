Proclamas - 16/01/2020

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS LEONARDO SILVA DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Goiás, nº 20, Kubitschek, Guarapari-ES e PÂMELA CRISTINA LEMOS ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua Goiás, nº 20, Kubitschek, Guarapari-ES. 12111 2.: MÁRCIO SANT'ANA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua José Barcellos de Mattos, S/n, Parque da Areia Preta, Guarapari-ES e ANA FLORA ABREU BRUM, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Arquiteta urbanista, residente na Rua São Pedro, nº 154, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12112 3.: ISRAEL CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Rua Manoel Gomes Paula, nº 98, Camurugi, Guarapari-ES e LUANA MATOS CORRÊA, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Manicure, residente na Rua Manoel Gomes Paula, nº 98, Camurugi, Guarapari-ES. 12113 4.: ALESSANDRO BARBOSA NUNES, natural de Guarapari-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Ladeira Doutor Gérson da Silva Freire, nº 652 , Ipiranga, Guarapari-ES e SIRLENE DOS ANJOS PINTO, natural de Governador Valadares-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Ladeira Doutor Gérson da Silva Freire, nº 652, Ipiranga, Guarapari-ES. 12114 5.: LUCAS NASCIMENTO SIMOES, natural de Anchieta-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), desempregado, residente na Rua Itaguaçú, nº 300, Belo Horizonte, Guarapari-ES e FRANCIENE FERREIRA BOAVENTURA, natural de Tefé-AM, com 23 anos de idade, solteiro(a), desempregada, residente na Rua Itaguaçú, nº 300, Belo Horizonte, Guarapari-ES. 12115 6.: FERNANDO BELARMINDO, natural de Guarapari-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Pedro Honorato Pereira, nº 1, Concha D'Ostra, Guarapari-ES e JOSIMARA RIBEIRO DE MATOS, natural de Guarapari-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Pedro Honorato Pereira, nº 1, Concha D'Ostra, Guarapari-ES. 12116 7.: IGOR BRENDO OLIVEIRA CHAGAS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), manutenção de TI, residente na Rua Afonso Pena, nº 158, Guarapari-ES e EMILY BAPTISTA LOPES, natural de Santarém-PA, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Afonso Pena, nº 158, Guarapari-ES. 12117 8.: CLAUDIO RANGEL DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Rua João Bigossi, nº 772, Itapebussu, Guarapari-ES e LARISSA SERAFIM COITINHO, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Balconista, residente na Rua João Bigossi, nº 772, Itapebussu, Guarapari-ES. 12118 9.: CARLOS HENRIQUE SOUZA, natural de Guarapari-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua São Pedro, nº 106, Perocão, Guarapari-ES e PATRICIA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua São Pedro, nº 106 , Perocão, Guarapari-ES. 12119 10.: GERALDO PATRICK DA SILVA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 43 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Dalmácio Coutinho, nº 120, Lameirão, Guarapari-ES e LARISSA PEREIRA SQUASSANTI, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Dalmácio Coutinho, nº 120, Lameirão, Guarapari-ES. 12120 11.: GIOVANE VAZ DA COSTA, natural de Guarapari-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Sagrada Família, nº 160, Praia do Riacho, Guarapari-ES e ROSE MARTINS DE MELO SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 39 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Avenida Santa Cruz, nº S/n, Jabaraí, Guarapari-ES. 12121 12.: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES, natural de Itaperuna-RJ, com 37 anos de idade, solteiro(a), motorista de aplicativo, residente na Rua Linhares N° 498, Nossa Senhora da Conceição, Guarapari-ES e JOCIARA TAVARES SILVA, natural de Camacan-BA, com 34 anos de idade, divorciado(a), camareira, residente na Rua Linhares N° 498, Nossa Senhora da Conceição, Guarapari-ES. 12122 13.: RONIE OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Taquara do Reino I, Guarapari-ES e FABIOLA MIRANDA SIMÕES, natural de Guarapari-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Zona Rural, Taquara do Reino, Guarapari-ES. 12123 14.: WANDERSON LUIZ SIMÕES, natural de Guarapari-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), Pedreiro, residente na Rua Maria de Lourdes Calente, nº S/n, Jabaraí, Guarapari-ES e FERNANDA DA CRUZ DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Maria de Lourdes Calente, nº S/n, Jabaraí, Guarapari-ES. 12124 15.: EMERSON FERREIRA, natural de Guarapari-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua São Jorge, nº 50, São José, Guarapari-ES e ROSEMARA SANTOS FERNANDES, natural de Anchieta-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua São Jorge, nº 50, São José, Guarapari-ES. 12125 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 15 de janeiro de 2021 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: BISMARK SCHNEROKE ALVES, natural de Afonso Cláudio-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), encarregado operacional, residente na Avenida João Mendes, N°1528, Apt°1503, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e CAROLINY SILVA DE BRITO, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida João Mendes, N°1528, Apt°1503, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07929 2.: DEUSDETH BRITO PACHECO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), gerente de loja, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 3518, Residencial Al Mare, Aptº 904, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e KÉDIMA ALVES CELESTINO, natural de Guaçuí-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), coordenadora de treinamentos, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 3518, Residencial Al Mare, Aptº 904, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07930 3.: MATHEUS CAETANO LEAL DE OLIVEIRA, natural de Vitoria-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Cassimiro de Abreu, nº 05, Boa Vista I, Vila Velha-ES e ALEXANDRA KELLY PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), empreendedora, residente na Rua Cassimiro de Abreu, nº 05, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 07931 4.: BERNARD ARJAN DRAAISMA, natural de Sneek - Holanda-ET, com 39 anos de idade, divorciado(a), Engenheiro eletrônico, residente na Rua Curitiba, nº 470, Ed. Monte Verde, Apto. 602, Itapuã, Vila Velha-ES e ÉBONI SCARDUA DINIZ, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Curitiba, nº 470, Ed. Monte Verde, Apto. 602, Itapuã, Vila Velha-ES. 07932 5.: JULIANO RODRIGUES MIRANDA, natural de Medeiros Neto-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Ernani Souza, N° 609, Divino Espirito Santo, Vila Velha-ES e SUMAIA SOUZA SANTOS, natural de Aurelino Leal-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), dona de casa, residente na Ernani de Souza, N° 609, Divino Espirito Santo, Vila Velha-ES. 18618 6.: ROBERTO CARLOS FERREIRA, natural de Cataguases-MG, com 52 anos de idade, divorciado(a), professor universitário, residente na Rua Maranhão, nº 285, Edificio Solar Dom Fernando, Apartamento 301, Praia da Costa, Vila Velha-ES e EDILSON TRANCOSO FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Maranhão, N° 285, Apartamento 301, Edifício Solar Dom Fernando, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18619 7.: JARDSON RUFINO GUIO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Operador de Caixa, residente na Rua Anhanguera, nº 360, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e LORENA BATISTA DE SOUZA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), Operador de Caixa, residente na Rua Anhanguera, nº 360, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 18620 8.: CLEVERSON LEITE DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Luiz Fernandes Reis, nº 550, Apt 304, Ed. Costa Marina, Praia da Costa, Vila Velha-ES e EDVANYA MARIA CHISTÉ BARCELLOS, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), economista, residente na Rua Luiz Fernado Reis, nº 550, Ap 0304, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18621 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de janeiro de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: THALLYS ALEXANDRE COELHO, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Domingos Duda, nº 10, Juparanã, Linhares-ES e THIARA ALVES SENA MACHADO, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Domingos Duda, nº 10, Juparanã, Linhares-ES. 10674 2.: DIEGO FERREIRA BOLDRINI, natural de São Mateus-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), montador, residente na Rua Jacinto Campos de Araújo, nº 110, Santa Cruz, Linhares-ES e DANIELE SOUTO FELIPE, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), montador embalador, residente na Rua Jacinto Campos de Araújo, nº 110, Santa Cruz, Linhares-ES. 10675 3.: WELLINGTON LIMA MONTES, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), ajudante de produção, residente na Avenida Virgílio Grassi, nº 2, Boa Vista, Linhares-ES e MICAELLE LOUREIRO DO ROSARIO, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), designer de sobrancelhas, residente na Avenida Contorno, nº 11, Shell, Linhares-ES. 10676 4.: EVAILTON DE OLIVEIRA SOUZA, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Rua Jacinto Campos de Araújo, nº 110, Santa Cruz, Linhares-ES e MAGNA DALUZ BISPO DOS SANTOS, natural de Uruçuca-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), agricultora, residente na Rua Jacinto Campos de Araújo, nº 110, Santa Cruz, Linhares-ES. 10677 5.: NURYER TESSARO DELFINO, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Vitório Bispo, S/nº, Canivete, Linhares-ES e LUANNA GOTARDO RONCONI, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Vitório Bispo, S/nº, Canivete, Linhares-ES. 10678 6.: ANDERSON SANTOS NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Goiás, nº 235, Aviso, Linhares-ES e JAMILLY CELINO DA CONCEIÇÃO, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), interprete em libras, residente na Rua S Francisco, N° 208, Bairro Centro, Sooretama-ES. 10679 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 15 de janeiro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: AMÓS MOREIRA DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), assistente fiscal, residente na Rua Sessenta e Dois, nº 119, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e DANIELA DE JESUS FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Sessenta e Dois, nº 119, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13430 2.: INDIONAS MENDES DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de caminhão, residente na Rua da Alegria, nº 181, Porto de Santana, Cariacica-ES e JOICE KELLI SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), merendeira, residente na Rua da Alegria, nº 181, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13433 3.: JOSÉ MARCOS FELIX, natural de Aimorés-MG, com 50 anos de idade, Viúvo(a), vigilante, residente na Rua Manoel Joaquim dos Santos, nº 48, Itacibá, Cariacica-ES e EDNA RODRIGUES DOS ANJOS, natural de Salto da Divisa-MG, com 49 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Manoel Joaquim dos Santos, nº 48, Itacibá, Cariacica-ES. 13434 4.: DANIEL SAMORA COUTINHO, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de polimento, residente na Rua Bahia, S/nº, Parque Nacional, Cariacica-ES e KAMILA MATOS GONÇALVES, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), fotógrafa, residente na Rua Bahia, S/nº, Parque Nacional, Cariacica-ES. 13435 5.: LUCIANO DA SILVA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Belo Horizonte, nº 74, Nova Valverde, Cariacica-ES e MAYARA LOPES DE LIMA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Belo Horizonte, nº 74, Nova Valverde, Cariacica-ES. 13436 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 15 de janeiro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEUBSON HENRIQUES DE PAULA, natural de Nova Belém-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), Cobrador, residente na Beco da Sorte, nº 36, São José, Vitória-ES e CREIDE GOMES PALMEIRA, natural de Itagibá-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Beco da Sorte, nº 36, São José, Vitória-ES. 17258 2.: KENNY SIDENI AMORIM DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), padeiro prático, residente na Rua Maria Cristina Conceição, nº 04, Inhanguetá, Vitória-ES e LAIANE BATISTA SANTOS, natural de Ubira-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Maria Cristina Conceição, N° 4, Inhanguetá, Vitória-ES. 17259 3.: WANDERSON FERNANDES MARTINS, natural de Conselheiro Pena-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), vigilante patrimonial motorista, residente na Rua Soldado Efranio Rodrigues de Oliveira, nº 103, Grande Vitória, Vitória-ES e ELINA GONÇALVES GOMES, natural de Resplendor-MG, com 51 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Soldado Efranio Rodrigues de Oliveira, nº 103, Grande Vitória, Vitória-ES. 17260 4.: IGOR GUEDES SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Fenelon Gomes, nº 177, Ilha do Príncipe, Vitória-ES e CAMILA MARTINE LEAL, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Fenelon Gomes, nº 177, Ilha do Príncipe, Vitória-ES. 17261 5.: FERNANDO VIEIRA BORGES, natural de Aracruz-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua Guilherme Bassini, nº 307, 2º Pavimento, São Pedro, Vitória-ES e CLEIA GOUVEA DOS SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 44 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Guilherme Bassini, nº 307, 2º Pavimento, São Pedro, Vitória-ES. 17262 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 15 de janeiro de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: KAIQUE DA SILVA ALCANTARA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 25 anos de idade, Solteiro(a), terapeuta, residente na Rua dos Eucaliptos, nº 538, Feu Rosa, Serra-ES e MILLENA COSTA DE SOUSA, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua dos Eucaliptos, nº 538, Feu Rosa, Serra-ES. 31042 2.: CLAUDIO CALIXTO AGUIAR, natural de Santa Cruz Cabrália-BA, com 35 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua do Jacarandá, nº 211, Balneário de Carapebus, Serra-ES e LARISSA SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Camacan-BA, com 20 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua do Jacarandá, nº 211, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 31052 3.: MARCIA NASCIMENTO DAS NEVES, natural de Serra-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), do lar, residente na Rua Belo Horizonte, N°186, Jardim Limoeiro, Serra-ES e CAUÊ DO NASCIMENTO MARQUES, natural de São Bernardo do Campo-SP, com 32 anos de idade, Solteira(o), motorista, residente na Rua Belo Horizonte, N°186, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 31053 4.: JOSIVALDO SANTOS DA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), gerente de loja, residente na Rua Augusto dos Anjos,269, Ap. 107, Jardim Limoeiro, Serra-ES e ARIANE DULTRA BERTOLDO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Augusto dos Anjos,269, Ap. 107, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 31054 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 15 de janeiro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS DE LIMA MENDES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de carga e entrega, residente na Rua Gertrudes, nº 41, Vila Bethânia, Viana-ES e GABRIELLY PENHA DA SILVA MARTINS, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua José Marcelino de Melo, nº 17, Primavera, Viana-ES. 07179 2.: GIULIANO OTTONI, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Divorciado(a), barbeiro, residente na Av. Florentino Avidos, S/n°, Centro, Viana-ES e CAROLINE FONTES MUNHÉ, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua São Paulo, S/nº, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07180 3.: FLAVIO FARIAS DE JESUS, natural de Governador Valadares-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Belo Horizonte, nº 38, Marcílio De Noronhal, Viana-ES e ZERIDA VIEIRA CHAGAS, natural de Pancas-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), microempreendedora, residente na Rua Belo Horizonte, N°38, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07181 4.: MARCOS PAULO CARDOSO PEREIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Santa Catarina, nº 01, Areinha, Viana-ES e STEFANY SIMÕES ARAÚJO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Santa Catarina, nº 01, Areinha, Viana-ES. 07182 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 15 de janeiro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALBERTO DANTAS DE MORAES, natural de Governador Valadares-MG, com 49 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 55, Jardim Camburi, Vitória-ES e LUANA ROVETTA POTON, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 55, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24230 2.: FELIPE SARAIVA RANGEL, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, nº 435, Jardim Camburi, Vitória-ES e MONIQUE LOUREIRO, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Fernando Coelho, nº 52, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES. 24231 3.: VÍTOR SIMÕES DE REZENDE, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Genserico Encarnação, nº 185, BL F, Ed. Pedra Da Cebola, Mata da Praia, Vitória-ES e MAYRA LORENCINI TELES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 950, Apto 503, Ed. Olimpus, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 24232 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 15 de janeiro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENALDERSON PEREIRA ALVES, natural de Resplendor-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), metalúrgico, residente na Rua José Ferreira dos Santos, nº 110, Apartamento 01, Tabuazeiro, Vitória-ES e MONIQUE LORENCINI MENDES, natural de Anchieta-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua José Ferreira dos Santos, nº 110, Apartamento 01, Tabuazeiro, Vitória-ES. 24449 2.: MICHAEL GONÇALVES CARASSO, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Elesbão Linhares, nº 420, Praia do Canto, Vitória-ES e FERNANDA FAVORETO GENELHU, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, Nº 152 , Praia da Costa, Vila Velha-ES. 24450 3.: BRUNO LIMA GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), publicitário, residente na Rua Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto, nº 211, Mata da Praia, Vitória-ES e FABIANA RODRIGUES COELHO, natural de Betim-MG, com 40 anos de idade, divorciado(a), analista financeiro, residente na Rua dos Pombos, nº 82, Porto Canoa, Serra-ES. 24451 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 15 de janeiro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: RUBENS FRANCISCO PIMENTEL, natural de João Neiva-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua Domicio Martins da Silva, S/n, Cohab, Ibiraçu-ES e LUCIANA GOMES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Domicio Martins da Silva, S/n, Cohab, Ibiraçu-ES. 00858 2.: AFONSO HENRIQUE SOUZA LIMA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Getulio Vargas, 1390, São Benedito, Ibiraçu-ES e GILDA BORGES PEREIRA, natural de João Neiva-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Avenida Getulio Vargas, 1390, São Benedito, Ibiraçu-ES. 00859 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 15 de janeiro de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: FARLLEY MARRANE DE AMORIM, natural de Nova Venécia-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), balconista, residente na Rua Mucurici, nº 85, Bairro São Francisco, Nova Venécia-ES e GISLAYNE RAYMUNDO MENON, natural de Nova Venécia-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Mucurici, nº 85, Bairro São Francisco, Nova Venécia-ES. 04546 2.: WENDER ARAUJO WUTIKOSKI, natural de Nova Venécia-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), mecanico, residente na Rua Lauri Barbosa, S/n, Bairro Bela Vista, Nova Venécia-ES e DAYANI LÁZARO SOARES, natural de Nova Venécia-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Alegria, nº 181, Bairro Bonfim, Nova Venécia-ES. 04549 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 15 de janeiro de 2021 Luiz Henrique Xavier Gomes Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEBER ANTONIO BARBOSA, natural de João Neiva-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Projetada, S/n, São Carlos I, João Neiva-ES e JANAINA RAMOS BOZI, natural de Ibiraçú-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Projetada,S/n, São Carlos I, João Neiva-ES. 03071 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 15 de janeiro de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO PRÊMOLI RIGONI, natural de Anchieta-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), mecanico, residente na Rua Santa Rosa Centro, Itaoca, Itapemirim-ES e DANIELA CARDOZO CONTAIFFER, natural de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Santa Rosa Centro, Itaoca, Itapemirim-ES. 01487 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 15 de janeiro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO BARCELLOS SILVÉRIO RAMOS, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), designer, residente na Rua Major Pissara, nº 65, Serra Centro, Serra-ES e THAYS KELLY PULZ REBONATO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua São Domingos, nº 290, São Domingos, Serra-ES. 10655 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 15 de janeiro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRAYAN DA SILVA MARQUES ALVES, natural de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), técnico de infraestrutura, residente na Rua Bernardino Monteiro, 291, Centro, Itapemirim-ES e REBBECCA MORAES ARANHA, natural de Macapá-AP, com 20 anos de idade, Solteira(o), técnica em enfermagem, residente na Rua Bernardino Monteiro, 291, Centro, Itapemirim-ES. 14024 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 15 de janeiro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: RONAN RANGEL DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, natural de Cariacica-ES, nascido em 08 de janeiro de 1999, estado civil solteiro, profissão magarefe, residente na Rua Duque de Caxias, nº07, Universal em Viana-ES, filho de JOSÉ ROQUE DOS SANTOS e VANDA RANGEL DA VITÓRIA & FERNANDA VARGAS MACHADO, nacionalidade brasileira, natural de Vila Velha-ES, nascida em 24 de fevereiro de 1997, estado civil solteira, profissão auxiliar de saúde bucal, residente na Rua Duque de Caxias, nº07, Universal-ES, filha de JOSÉ CARLOS MACHADO e CELÍ DE SOUZA VARGAS MACHADO. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 15 de janeiro de 2021 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã e Oficiala