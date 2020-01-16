Proclamas - 16/01/2020

Arquivos & Anexos
16-01 - PROCLAMAS - DIGITAL.pdf
Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALCICLEITON SEGURO CALDEIRA, natural de Rondonia-RO, com 28 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Lucilândia, nº 14, Vale Encantado, Vila Velha-ES e ITAMIRES FLORINDA DE FREITAS, natural de Belo Horizonte-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), cabelereira, residente na Rua Lucilândia,14, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232728309 2.: ELBER FIDELIS DE OLIVEIRA, natural de Ibatiba-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Esperança, 01, Dom João Batista, Vila Velha-ES e ADRIANA TORQUATO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Esperança, 01, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 232728311 3.: ALEXSANDRO SILVA PASSOS, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), agente administrativo, residente na Rua Sebastião Inácio da Silva, nº 976, Primeiro de Maio, Vila Velha-ES e MILENA DIAS MOREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Sebastião Inácio da Silva, nº 976, Primeiro de Maio, Vila Velha-ES. 232728312 4.: RODRIGO CAMILO GOMES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua São Gonçalo, nº 18, Vale Encantado, Vila Velha-ES e HELEN SANTOS MOTA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), auxiliar contabil, residente na Rua São Gonçalo, nº 18, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232728317 5.: FILIPE RIBEIRO CARNEIRO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Vinte e Dois, nº 08, Vila Nova, Vila Velha-ES e JULIANA SEGUNDO RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Lírio, nº 45, Jardim Colorado, Vila Velha-ES. 232728318 6.: LUIZ FELIPE CARDOSO DE ANDRADE, natural de Teófilo Otoni-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), ajudante de deposito, residente na Rua Todos os Santos, nº 23, Jardim do Vale, Vila Velha-ES e ADRIANA GOMES DE SOUZA, natural de Ataléia-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), recuperadora de credito, residente na Rua Todos os Santos, nº 23, Jardim do Vale, Vila Velha-ES. 232728319 7.: MATHEUS BERTUANI MAGNONI, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Ana Pestana, nº 187, Santa Inês, Vila Velha-ES e NYCOLLE DOMINGUES DE SANTANA, natural de Magé-RJ, com 20 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Ana Pestana, 187, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728320 8.: RENAN COSLOP TAVARES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 3165, Ataide, Vila Velha-ES e THAIS SCHWARZ SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente de vendas, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 3165, Ataide, Vila Velha-ES. 232728321 9.: CARLOS ANDRÉ RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Mônaco, nº 109, Araçás, Vila Velha-ES e LAURA ESTEVES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), assistente pedagogico, residente na Rua Korea, nº 08, Quadra 22, Lote 08, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. 232728322 10.: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, natural de Afonso Claudio-ES, com 71 anos de idade, Solteiro(a), aposentado, residente na Rua Jussara Rodrigues Lorenzutti, nº 23, Vila Guaranhuns,, Vila Velha-ES e SUELY PAULA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 52 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Jussara Rodrigues Lorenzutti, nº 23, Vila Guaranhuns,, Vila Velha-ES. 232728323 11.: VALTAIR DE SOUZA RAMOS, natural de Conselheiro Pena-MG, com 52 anos de idade, Divorciado(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua São José, nº 165, Dom João Batista, Vila Velha-ES e SEBASTIANA MARIA DE BRITO, natural de Conselheiro Pena-MG, com 57 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São José, N° 165, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728325 12.: RÔMULO PORTELA FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), consultor de vendas, residente na Rua Magnólio Silva, nº 07, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e KARINE SOARES ADÃO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Magnólio Silva, nº 07, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232728326 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de janeiro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _______________________________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1.: EDSON FERREIRA ROCHA e OLIVIA REJANE PRATES, ele natural de Vila Velha-ES, com quarenta (40) anos de idade, estado civil divorciado, profissão Bombeiro civil, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com quarenta e dois (42) anos de idade, estado civil divorciada, profissão professora, residente em Vila Velha-ES. 2.: WILLIAN DA COSTA ROSA e HEMANUELY LOPES SAAR, ele natural de Vitória-ES, com trinta (30) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Eletricista industrial, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteira, profissão universitária, residente em Vila Velha-ES. 3.: TIAGO BAUER CARCHENO e LORRAYNY VIEIRA DA SILVA, ele natural de Vila Velha-ES, com trinta e cinco (35) anos de idade, estado civil solteiro, profissão encarregado, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteira, profissão contadora, residente em Vila Velha-ES. 4.: SÉRGIO MONTEIRO GOMES e OLGA LUCIANA WANDERMUREM GONZALEZ, ele natural de Vitória-ES, com quarenta e dois (42) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Engenheiro mecânico, residente em Vila Velha-ES, ela natural de São Paulo-SP, com quarenta e dois (42) anos de idade, estado civil divorciada, profissão balconista de farmácia, residente em Vila Velha-ES. 5.: EDUARDO COZER SOARES e RAPHAELLA MICAELLA, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Instalador, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com trinta e três (33) anos de idade, estado civil solteira, profissão vendedora, residente em Vila Velha-ES. 6.: JOÃO VICTOR CORREIA DA SILVA e LETHICIA FARIA NUNES, ele natural de Vitória-ES, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteiro, profissão operador portuário, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteira, profissão estudante, residente em Vila Velha-ES 7.: PAULO VITOR MACIEL PINHEIRO e MAYARA PALAURO SAGRILO, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteiro, profissão analista de controladoria, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteira, profissão atendente de call center, residente em Vila Velha-ES. 8.: JUAREZ DA CONCEIÇÃO MONTEIRO e RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA, ele natural de Uruçuca-BA, com quarenta e oito (48) anos de idade, estado civil divorciado, profissão Gari, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Ibicaraí-BA, com quarenta e cinco (45) anos de idade, estado civil divorciada, profissão Doméstica, residente em Vila Velha-ES. 9.: LEONARDO FERREIRA GARCIA DA SILVA e KETELYN SENA SANTOS, ele natural de Rio de Janeiro-RJ, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Vigilante, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteira, profissão Esteticista, residente em Vila Velha-ES. 10.: CÁSSIO DA COSTA E SILVA e LEILA GOMES SOBRINHO, ele natural de Santos Dumont-MG, com cinquenta e três (53) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Metalurgico, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Barra de São Francisco-ES, com trinta e dois (32) anos de idade, estado civil solteira, profissão Cuidadora de idosos, residente em Vila Velha-ES. 11.: CLEYTON DIAS XAVIER e GEORGIA FERREIRA LUCIO, ele natural de Vitória-ES, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteiro, profissão auxiliar de manutenção mecânica diesel, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteira, profissão estudante, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 15 de janeiro 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO VÍTOR MARQUES FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnico celular, residente na Rua Belarmino Freire Assis, nº 2/402, Ed San Patrick , Campo Grande, Cariacica-ES e GERLAINE SOUZA SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Belarmino Freire Assis, nº 2/402, Ed San Patrick , Campo Grande, Cariacica-ES. 26623 2.: WELINTON FERREIRA BERNARDES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Av Alzira Ramos, 01, Alzira Ramos, Cariacica-ES e ANDREIA LEÃO DA SILVA, natural de Ituiutuba-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Av Alzira Ramos 01, Alzira Ramos, Cariacica-ES. 26624 3.: DANIEL CHRYSTIAN DOS SANTOS BRASIL, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Avenida Expedito Garcia, nº 61, Campo Grande, Cariacica-ES e ELISÂNGELA DELUCA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Avenida Expedito Garcia, nº 61, Campo Grande, Cariacica-ES. 26625 4.: MARCUS VINICIUS DA SILVEIRA GONÇALVES, natural de Itaperuna-RJ, com 33 anos de idade, divorciado(a), tecnico em informatica, residente na Rua Manoel Cardoso, nº 07, Campo Grande, Cariacica-ES e ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA, natural de Guarapari-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Primavera, Nº: 41, Marcilio de Noronha, Viana-ES. 26626 5.: ADEILSON RAIS JUNIOR, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), técnico de informatica, residente na Rua Bom Pastor, nº 15, Rio Marinho, Cariacica-ES e JAQUELINE DE SOUZA GAMA, natural de Contagem-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), representante de telemarkting, residente na Rua Bom Pastor, nº 15, Rio Marinho, Cariacica-ES. 26627 6.: JOAQUIM SOARES MOREIRA, natural de Caravelas-BA, com 63 anos de idade, divorciado(a), armador, residente na Rua Chico Mendes, nº 474, Padre Gabriel, Cariacica-ES e VILMA SANTANA, natural de Baixo Guandu-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Chico Mendes, nº 474, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 26628 7.: HÉRCULES DE OLIVEIRA SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), assistente de produção, residente na Rua Fernando Antônio da Silveira, nº 72, Santa Rita, Vila Velha-ES e ALINE APARECIDA BARRETO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), encarregada de departamento pessoal, residente na Rua Guarapari, nº 20, Bandeirantes, Cariacica-ES. 26629 8.: EMANUEL MATHEUS NOVAIS DOS SANTOS, natural de Teófilo Otoni-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), tecnico de folha de pagamento, residente na Rua Salvatore Záccaro, Nº28 , Q 04 L 28, São Conrado, Vila Velha-ES e ESTEFANY VIANA DE SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Operadora de caixa, residente na Rua NS Aparecida, S/n°, Dom Bosco, Cariacica-ES. 26630 9.: CARLOS ALBERTO DA SILVA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), atendente, residente na Rua São João, 18, São Benedito, Cariacica-ES e MARILDA FERREIRA DA SILVA, natural de Queimados-RJ, com 48 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Rua Nelio Chambarelli, 23, São Cristovão, Queimados-RJ. 26631 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 15 de janeiro de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRENER SANTOS DE SOUZA, natural de Jacinto-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), bombeiro civil, residente na Rua Sapucaia, nº 99, Barramares, VILA VELHA-ES e MILENA CRISTINA BARBOSA LEONATO, natural de Almenara-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Sapucaia, nº 99, Barramares, Vila Velha-ES. 08150 2.: EDUARDO VIEIRA SOARES, natural de Resplendor-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), supervisor de operações, residente na Rua Maringa, nº 29, Interlagos, Vila Velha-ES e DANIELLE SILVESTRE, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), assistente social, residente na Rua Maringa, nº 29, Interlagos, Vila Velha-ES. 08152 3.: MAYCON SOARES MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Maximiliano Ferrari, nº 37, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e BEATRIZ MAGESKI DE AQUINO, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), balconista de padaria, residente na Avenida Seringal, nº 02, Normilia da Cunha, Vila Velha-ES. 08153 4.: WILSON ALVES MOREIRA, natural de Alcobaça-BA, com 52 anos de idade, divorciado(a), padeiro, residente na Alameda N, S/nº, Jabaeté, Vila Velha-ES e NILZA MARIA DE JESUS, natural de Prado-BA, com 42 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Alameda N, S/nº, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08154 5.: RUI NUNES BARBOSA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 69 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Octamar Barcellos de Souza, nº 14, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e SÔNIA JULIA MAGALHÃES, natural de Euxenita-MG, com 50 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Octamar Barcellos de Souza, nº 14, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08155 6.: ROBERTO GOMES COUTINHO JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), vidraceiro, residente na Avenida Wolmar José Medice nº 03, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e JEOVANA DE SOUZA DIAS, natural de Lajinha-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), atendente de telemarketing, residente na Avenida Wolmar José Medice nº 03, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08156 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de janeiro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEX SANDRO CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Rua Alípio da Costa e Silva, nº 100, Jardim Camburi, Vitória-ES e PAULA LUIZ PAGOTTO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 43 anos de idade, solteiro(a), Pedagoga, residente na Rua Alípio da Costa e Silva, nº 100, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23540 2.: LEONARDO DUARTE VENCIONECK, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, nº 630, Jardim da Penha, Vitória-ES e MARIANE BERNARDO DE SOUZA BORGES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, nº 630, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23544 3.: WAGNER CAMATTA LAURETH, natural de São Mateus-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Desembargador Vicente Caetano, nº 71, Mata da Praia, Vitória-ES e ISABELLA PIRES ZAMPROGNO GOZZI, natural de Brasília-DF, com 28 anos de idade, solteiro(a), assessora juridica, residente na Rua Desembargador Vicente Caetano, nº 71, Mata da Praia, Vitória-ES. 23565 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 15 de janeiro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS DE JESUS ALVES, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Belo Horizonte, nº 05, Alterosas, Carapina, Serra-ES e BEATRIZ DE CASTRO TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Belo Horizonte, nº 05, Alterosas, Carapina, Serra-ES. 29593 2.: MARCIUS VINICIUS DE CARVALHO ORSINI, natural de Duque de Caxias-RJ, com 41 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Brasil, 130, Central de Carapina, Carapina, Serra-ES e MARLUCIA BARCELOS DIAS, natural de São Mateus-ES, com 48 anos de idade, Solteira(o), empregada doméstica, residente na Avenida Brasil, 130, Central de Carapina, Carapina, Serra-ES. 29598 3.: HILDO BORGES RIBEIRO, natural de Vitoria-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), montador de drywall, residente na Rua Pau Brasil, 37, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e MARIANA ROSÁRIO DOS SANTOS, natural de Mascote-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Pau Brasil, 37, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29602 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 15 de janeiro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FILIPE ÊLEAL PEREIRA LIMA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), conferente, residente na Rua E, nº 200, Santa Luzia, Cariacica-ES e DAIANE CHAVES FIORIN, natural de Colatina-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua E, nº 200, Santa Luzia, Cariacica-ES. 12678 2.: VINICIUS GOMES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), Padeiro, residente na Rua Presidente Vargas, nº 324, Presidente Médice, Cariacica-ES e STÉFANI SOARES EUGÊNIA, natural de Governador Valadares-MG, com 26 anos de idade, Solteira(o), caixa, residente na Rua Presidente Vargas, nº 324, Presidente Médice, Cariacica-ES. 12692 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 15 de janeiro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABRIZIO ALESSANDER BARCELOS DE ASSIS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de obras, residente na Rua Celestino José de Barros, S/nº, Areinha, Viana-ES e AMANDA ALVES SOARES, natural de Afonso Cláudio-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Celestino José de Barros, S/nº, Areinha, Viana-ES. 06806 2.: NIVALDO D' OLIVEIRA, natural de Domingos Martins-ES, com 45 anos de idade, Solteiro(a), desossador, residente na Rua São Gabriel da Palha, nº 25, Nova Bethânia, Viana-ES e JOELMA DE VETE FERREIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Gabriel da Palha, nº 25, Nova Bethânia, Viana-ES. 06807 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 15 de janeiro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO PAVAN SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), policial militar, r e SARA DOS SANTOS JORGE, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica. 18090 2.: RODRIGO BRAGA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Francisco Generoso da Fonseca, nº 247, Apt. 602, Ed. Costa Esmeralda, Jardim da Penha, Vitória-ES e THAINÁ ALVES PIRES SOARES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Belo Horizonte, nº 893, Apt. 203 A, Itapoã, Vila Velha-ES. 18091 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de janeiro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDERLEY SALLES GAMA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), executor I, residente na Rua Conceição do Castelo, S/n, Belvedere, Serra-ES e KAROLINI ISTORINO LACERDA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Conceição do Castelo, S/n, Belvedere, Serra-ES. 09886 2.: ADENILTON KOBBI VIEIRA, natural de Pancas-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Juruva, nº 53, Novo Porto Canoa, Serra-ES e LEIDIMAR VIEIRA DA SILVA, natural de Ecoporanga-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de estoque, residente na Rua Juruva, nº 53, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 09887 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 15 de janeiro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: BEZALIEL PASSOS SIQUEIRA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Aurora Maria Zanoti Fanti, nº 120,Morro da Gurigica, Vitória-ES e LORENA SOUZA DOS REIS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), operadora de call center, residente na Travessa Coronel Manoel Azeredo da Silva, nº 204, Itararé, Vitória-ES. 23808 2.: JUBERTO SIEPIERSKI, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Desembargador Sampaio, nº 120, Aptº 1001, Praia do Canto, Vitória-ES e BARBARA INOCENTE GOBBI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Desembargador Sampaio, nº 120, Aptº 1001, Praia do Canto, Vitória-ES. 23815 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 15 de janeiro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS SANTOS CUPERTINO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Avenida Santo Antônio, nº 2029, Santo Antônio, Vitória-ES e ANA CAROLINE NUNES OLIVEIRA NOBRES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Santo Antônio, nº 2029, Santo Antônio, Vitória-ES. 16930 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 15 de janeiro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial