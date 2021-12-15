Proclamas - 15/12/2021
_____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDIMAR PREISIGKE FERREIRA, natural de Aracruz-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), instrumentista tubista, residente na Rua Leandro Marastoni, S/nº, Residencial Solar Bitti, Aracruz-ES e ANA CLAUDIA MARIA DA SILVA, natural de Jaboatão dos Guararapes-PE, com 36 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Leandro Marastoni, S/nº, Residencial Solar Bitti, Aracruz-ES. 13400 2.: ÍGOR KOCH, natural de João Neiva-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rodovia Luiz Theodoro Musso, 950, Bairro De Carli, Aracruz-ES e TAMIRIS LEONCIO BLANCK, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rodovia Luiz Theodoro Musso, 950, Bairro De Carli, Aracruz-ES. 13401 3.: EDUARDO PACHECO DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), mecânico montador, residente na Rua Theodorico Leal, nº 12, Vila Nova, Aracruz-ES e ANA PAULA DA COSTA FELICIO, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Durval Barcellos Rebuzzi, 31, São José, Guaxindiba, Aracruz-ES. 13402 4.: DIEGO RAFAEL DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), almoxarife, residente na Rua Ananias Netto, nº 197, Centro, Aracruz-ES e JESSICA ZANCHETTA, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Ananias Netto, nº 197, Centro, Aracruz-ES. 13403 5.: JOHNSON BARCELLOS COSTA, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Primola, S/n, Bairro São Marcos, Aracruz-ES e THAYNÁ MENDONÇA RUI, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira química, residente na Rua Padre João Bauer, 216, Bairro Centro, Aracruz-ES. 13404 6.: JOSÉ IRINEU FERRETTI, natural de João Neiva-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), Eletricista, residente na Rua José dos Santos Lopes, S/nº, De Carli, Aracruz-ES e GILVANIA GONÇALVES DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Técnica de enfermagem, residente na Rua 3 de Outubro, S/nº, Vila Nova, Aracruz-ES. 13406 7.: ANTONIO DELUNARDO PANDOLFI FILHO, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professor de ciências, residente na Rua Herminia Sirtoli Soprani, 125, Bairro Cupido, Aracruz-ES e MAYTÊ KLITZKE, natural de Aimores-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Herminia Sirtoli Soprani, 125, Bairro Cupido, Aracruz-ES. 13407 8.: LEONARDO DA SILVA SALDANHA, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico de segurança do trabalho, residente na Rua das Patativa, N° 26, Planalto, Aracruz-ES e ELIS LAYNE COUTINHO LUIZ, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Cravo Branco, nº 26, Bairro São Marcos, Aracruz-ES. 13409 9.: JOÃO EDUARDO SOBRINHO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), acessor comerial, residente na Rua Plácido De Carli, 136, Ap. 2, De Carli, Aracruz-ES e MARÍA-MARGARITA ORTEGA CADAVID, natural de Ferrol-ET, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Camiño Carricoa, 60, Andar B, Ferrol, A Coruña-ET. 13410 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 14 de dezembro de 2021 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala Interina _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEFERSON LEANDRO BRANDÃO, natural de Vila Velha-ES, com 47 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Padre Humberto, nº 344, Sagrada Família, Vila Velha-ES e DENISE CONCEIÇÃO GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Padre Humberto, nº 344, Sagrada Família, Vila Velha-ES. 04352 2.: RAMONE JESUS DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), do lar, residente na Rua Irene Lorenzoni, nº 01, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e VANESSA RODRIGUES PINTO, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Irene Lorenzoni, nº 01, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04353 3.: VITOR BIANCHI BOTELHO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Ana Siqueira, nº 53, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES e JÉSSICA CARVALHO PORTUGAL, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Ana Siqueira, nº 53, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES. 04355 4.: BRUNO CAETANO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), operador de estacionamento, residente na Rua das Pedras, N.º 55, Vila Batista, Vila Velha-ES e MARIA RUTE SOUZA DOS SANTOS, natural de Conceição da Barra-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua das Pedras, N.º 55, Vila Batista, Vila Velha-ES. 04356 5.: VAGLEI FERREIRA LIMA, natural de Caravelas-BA, com 44 anos de idade, Solteiro(a), pintor automotivo, residente na Rua Ana Brandão, nº 12, Bairro Paul, Vila Velha-ES e GERCINA RODRIGUES GONÇALVES, natural de GOVERNADOR VALADARES-MG, com 42 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar administrativo, residente na Rua Ana Brandão, nº 12, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04359 6.: JEFERSON COSTA BRITO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), Pintor, residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 80, Vila Garrido, Vila Velha-ES e LIDIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 37 anos de idade, Solteira(o), saladeira, residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 80, Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04360 7.: DERIONE ROSA DA CUNHA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Paulo Cesar Lira, S/n, Alecrim, Vila Velha-ES e JOEDINA MONTEIRO DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), Técnico de enfermagem, residente na Rua Paulo Cesar Lira, S/n, Alecrim, Vila Velha-ES. 04368 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de dezembro de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: SAULO SILVA DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de andaime, residente na Rua Ormantino Röhr, nº 365, Ilha do Príncipe, Vitória-ES e LIVIANE DA SILVA CARNEIRO MOTA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), auxiliar em saúde bucal, residente na Rua Ormantino Röhr, nº 365, Ilha do Príncipe, Vitória-ES. 17636 2.: JADSON OLIVEIRA SANTOS, natural de Conceição do Coité-BA, com 40 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua Ormantino Röhr, nº 365, Ilha do Príncipe, Vitória-ES e MARCIA MARIA DA SILVA CARNEIRO, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de saúde bucal, residente na Rua Ormantino Röhr, nº 365, Ilha do Príncipe, Vitória-ES. 17637 3.: WANDERSON SANTOS MOREIRA, natural de Macarani-BA, com 22 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Tiradentes, nº 61, Nova Palestina, Vitória-ES e SCARLETTY DE MORAES OLIVEIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Tiradentes, nº 61, Nova Palestina, Vitória-ES. 17639 4.: PAULO VITOR DA CONCEIÇÃO RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de preparo, residente na Rua da Conquista, nº 114, Redenção, Vitória-ES e DEBORA OLIVEIRA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua da Conquista, nº 114, Redenção, Vitória-ES. 17640 5.: LORRAN COÊLHO SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), motorista de aplicativo, residente na Rua São Sebastião nº 600, Resistência, Vitória-ES e ALINE DINIZ PEREIRA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), camareira, residente na Rua São Sebastião nº 600, Resistência, Vitória-ES. 17641 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de dezembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOCIMAR MARTINS HAIDMANN, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), expedidor, residente na Rua Ateneu, N° 120, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e MICHELLE SANTOS NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), inspetora de qualidade, residente na Rua Ateneu, N° 120, Casa Duplex, Residencial Itaparica, Vila Velha-ES. 19534 2.: CARLOS AUGUSTO XAVIER BENJAMIN, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 56 anos de idade, solteiro(a), economista, residente na Rua Diógenes Malacarne, nº 260, Apartamento 604, Praia da Costa, Vila Velha-ES e SIDNEI APARECIDO GOMES, natural de São João do Ivaí-PR, com 44 anos de idade, viúvo(a), psicanalista, residente na Rua Diógenes Malacarne, nº 260, Apartamento 604, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19535 3.: GENILSON GALVÃO, natural de Colatina-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), armador, residente na Rua Angelina Leal, nº 90, Soteco, Vila Velha-ES e RAQUEL LOPES VIANA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Angelina Leal, nº 90, Soteco, Vila Velha-ES. 19536 4.: ALCIDES TRIGUEIRO DA SILVA JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 19, Soteco, Vila Velha-ES e RAYANNE GOLDGNER GOMES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 19, Soteco, Vila Velha-ES. 19537 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de dezembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAULINO VIEIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua José Cardoso, nº 254, Cariacica Sede, Cariacica-ES e PRISCILA NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, Divorciada(o), manicure autônoma, residente na Rua José Cardoso, nº 254, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 14210 2.: CLAUCIMAR DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Laurinda Pereira do Nascimento, nº 78, Graúna, Cariacica-ES e ALINE NUNES BRASIL, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Laurinda Pereira do Nascimento, nº 78, Graúna, Cariacica-ES. 14211 3.: EDVAN MATOS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida União, S/nº, Nova Esperança, Cariacica-ES e KÉTERIM DO NASCIMENTO PINTO, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida União, S/nº, Nova Esperança, Cariacica-ES. 14212 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 14 de dezembro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 36 anos de idade, Solteiro(a), ajudante geral, residente na Rua Intendente Câmara, nº 224, Nova Carapina I, Serra-ES e LÚCIA HELENA VERÍSSIMO DA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 50 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Intendente Câmara, nº 224, Nova Carapina I, Serra-ES. 11391 2.: THIAGO DOS SANTOS DUARTE, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de marcenaria, residente na Rua Berilo Fundos, nº 23, Serra Dourada I, Serra-ES e CARLA CRISTINA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de cozinha, residente na Rua Berilo Fundos, nº 23, Serra Dourada I, Serra-ES. 11396 3.: FILIPE VITORINO SILVÉRIO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), metalúrgico, residente na Rua Aripuana, nº 3, Serra Dourada II, Serra-ES e FABRÍCIA DOS SANTOS LOPES, natural de Pedro Canario-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Aripuana, nº 3, Serra Dourada II, Serra-ES. 11408 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 14 de dezembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICARDO DOS SANTOS KOPPERSCHMIDT, natural de Santa Bárbara-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), geólogo, residente na Rua José Pinto da Silva, nº 91, Aptº 902, Mata da Praia, Vitória-ES e BRUNA ANTUNES CAVATERRA, natural de São Paulo-SP, com 39 anos de idade, solteiro(a), geóloga, residente na Rua José Pinto da Silva, nº 91, Aptº 902, Mata da Praia, Vitória-ES. 25224 2.: ARIEL BERTAZZO, natural de Santa Maria-RS, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Doutor Antônio Basílio, nº 555/302, Jardim da Penha, Vitória-ES e JÚLIA ANGÉLICA POZZATTI, natural de Barra de São Francisco-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Doutor Antônio Basílio, nº 555/302, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25225 3.: WAGNER CONCEIÇÃO BORGES, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), médico veterinário, residente na Ladeira Manoel Mindela, nº 43, Ilha de Santa Maria, Vitória-ES e CAMILA MARTINS MAGALHÃES, natural de Leopoldina-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), médica veterinária, residente na Rua João Joaquim da Mota, nº 20/704, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 25226 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de dezembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ LUCAS NETTO DE SOUZA, natural de Mutum-MG, com 50 anos de idade, viúvo(a), cozinheiro industrial, residente na Avenida Álvaro de Souza, nº 17, Vila do Riacho, Aracruz-ES e JOSIENI DA COSTA FLORENCIO, natural de Aracruz-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), ajudante de cozinha, residente na Avenida Álvaro de Souza, nº 17, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00706 2.: CRISTIANO LIMA DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Fazenda Pouso das Garças, Zona Rural, Vila do Riacho, Aracruz-ES e NÁGILA FIGUEIREDO, natural de Conceição da Barra-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Fazenda Pouso das Garças, Zona Rural, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00707 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 14 de dezembro de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS FIALHO CUNHA, natural de Governador Valadares-MG, com 52 anos de idade, solteiro(a), funcionario público, residente na Rua Milton Paiva, República, Vitória-ES e ADRIANA FERREIRA ALVARENGA, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Milton Paiva, República, Vitória-ES. 25091 2.: MARCUS ANTONIO CORDEIRO GRASSELLI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Rua Dionysio Abaurre, Jardim Camburi, Vitória-ES e RAISSA PANETTO FRACALOSSI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Hamilton Almeida Guimarães, Morada de Camburi, Vitória-ES. 25092 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de dezembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARIANO DE PAULA SILVEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de departamento pessoal, residente na Rua Alagoas, nº 07, Central Carapina, Serra-ES e LUANA MOTTA FELICIANO, natural de São Mateus-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Alagoas, nº 07, Central Carapina, Serra-ES. 32831 2.: PAULO BARBOSA DA SILVA, natural de Contagem-MG, com 45 anos de idade, Divorciado(a), pintor, residente na Rua Minas Gerais, nº 75, José de Anchieta III, Serra-ES e ZENILDA NUNES CARDOSO, natural de Epaminondas Otoni-MG, com 56 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Minas Gerais, nº 75, José de Anchieta III, Serra-ES. 32846 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 14 de dezembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VITOR RAPOSO SOARES DE OLIVEIRA, natural de Iúna-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego São José das Tres Pontes, sem Número, São João do Príncipe, Iúna-ES e HEMILY RIBEIRO ALVES, natural de Manhumirim-MG, com 17 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego São José das Tres Pontes, sem Número, São João do Príncipe, Iúna-ES. 08975 2.: SAMUEL MARTINS MOTTA, natural de Iúna-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Sítio São José, Zona Rural, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES e THAÍS PEREIRA DE AGUIAR, natural de Iúna-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Sítio São José, Zona Rural, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES. 08976 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 14 de dezembro de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: HENRIQUE RAMOS GOMES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), coletor, residente na Rua João Marques de Oliveira, S/nº, Doutor Gilson Carone, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ERCILANE FRANCIELE RANGEL, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua João Marques de Oliveira, S/nº, Doutor Gilson Carone, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04946 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 14 de dezembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: IGOR DO NASCIMENTO VIANA, natural de Iconha-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), estivador, residente na Rua Projetada 1, Itaipava, Itapemirim-ES e LUZIA VIEIRA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), fúncionaria pública municipal, residente na Rua Projetada 1, Itaipava, Itapemirim-ES. 01576 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 14 de dezembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: MIGUEL VELOZO DE ANDRADE, natural de ALAGOINHAS-BA, com 35 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na RUA TREZE DE MAIO, S/N, JOÃO GOULART, VILA VELHA-ES e PAULA NAZARETT DOS SANTOS BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Divorciada(o), DO LAR, residente na RUA TREZE DE MAIO, S/N, JOÃO GOULART, VILA VELHA-ES. 09194 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de dezembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã