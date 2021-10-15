Proclamas - 15/10/2021
_____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS ROBERTO FRANCISCO DOS SANTOS, natural de Corumbá-MS, com 24 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Dom João VI, N° 124, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e SARA OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Anézio Boechat, N°52, Praia De Itapuã, Vila Velha-ES. 19327 2.: DANILO FERREIRA DA SILVA, natural de São Bernardo do Campo-SP, com 40 anos de idade, solteiro(a), Autonomo, residente na Rua Sete, Nº170, Ap 703, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e IVONE DO NASCIMENTO MENEZES, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, viúvo(a), Porteira, residente na Rua Sete, nº 170, Ap 703, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19328 3.: PAULO ANDRÉ DO NASCIMENTO FANELI, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Avenida Henrique Moscoso, nº 711, Aptº 101, Ed. Mirante da Vila, Praia da Costa, Vila Velha-ES e DAIANE KLEIN, natural de Domingos Martins-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua C, S/n, Aptº 302, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 19329 4.: GABRIEL TOLEDO ZUCOLOTO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua Itabaiana, nº 775, Apartamento 902, Torre A, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e JULIANA DA CUNHA POLONIO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Itabaiana, nº 775, Apartamento 902, Torre A, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19330 5.: ADEMILSON DE JESUS, natural de Conceição da Barra-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), ajudante de motorista, residente na Rua Joaquim Nabuco, Nº 777, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES e DELÂNIA BOTELHO BARBOSA, natural de Pedro Canário-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Rua Joaquim Nabuco, nº 777, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES. 19331 6.: ANDRÉ BORGES THOMAZ, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Fortaleza, nº 2666, Itapuã, Vila Velha-ES e CAROLINA SILVEIRA BORGES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), coordenadora de projetos, residente na Avenida Fortaleza, nº 2666, Itapuã, Vila Velha-ES. 19332 7.: IGOR PARANAGUA SANTOS TOZZI, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), agente de telecomunicações, residente na Avenida Getúlio Vargas, Nº 503, Apartamento 204, Glória, Vila Velha-ES e EDUARDA ROVETTA BATISTA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Avenida Getúlio Vargas, Nº 503, Apartamento 204, Glória, Vila Velha-ES. 19333 8.: LUIZ CARLOS IMBERTI, natural de Vila Velha-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Belchior de Azevedo, nº 13, Garoto, Vila Velha-ES e VALDINETE DAS NEVES SOUZA, natural de Colatina-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), psicóloga, residente na Rua Ramiro Leal Reis, nº 09, Aribiri, Vila Velha-ES. 19335 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de outubro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS DA SILVA VIEIRA, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), promotor de vendas, residente na Avenida Colatina, nº S/n, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e PAÔLA BICALHO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Colatina, nº S/n, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 11246 2.: ANAILSON DE FRANÇA SILVA, natural de Barra do Rocha-BA, com 42 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obra, residente na Rua Governador Valadares, nº 4, Divinópolis, Serra-ES e TATIANA LOPES, natural de Baixo Guandu-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Governador Valadares, nº 4, Divinópolis, Serra-ES. 11255 3.: GERALDO GOMES DE SOUZA, natural de Coroaci-MG, com 64 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua dos Cravos, nº 21, Campinho da Serra I, Serra-ES e EDNA ALVES GONÇALVES, natural de Vitoria-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), tecnica de enfermagem, residente na Rua dos Cravos, nº 21, Campinho da Serra I, Serra-ES. 11260 4.: DARIO SERGIO DA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), jardineiro, residente na Travessa Goiabeiras, S/n, Vista da Serra II, Serra-ES e MARINETE SANTIAGO, natural de Marilandia-ES, com 49 anos de idade, Divorciada(o), massoterapeura, residente na Travessa Goiabeiras, S/n, Vista da Serra II, Serra-ES. 11266 5.: LUIZ ANTONIO FRANCO RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Divorciado(a), frentista, residente na Rua Camará, 358, Lt 28, Qd M, Maria Niobe, Serra-ES e DINALVA COSTA DOS SANTOS, natural de Fundão-ES, com 37 anos de idade, Divorciada(o), balconista, residente na Rua Camará, 358, Lt 28, Qd M, Maria Niobe, Serra-ES. 11269 6.: MARCOS PAULO GONÇALVES ARNALDO, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Américo Miranda, nº 10, São Marcos II, Serra-ES e FABIANA DE JESUS CARVALHO, natural de Jaru-RO, com 20 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Américo Miranda, nº 10, São Marcos II, Serra-ES. 11290 7.: LEONARDO FERREIRA RAMOS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), cuidador social, residente na Rua Juruá, nº 41, Serra Dourada II, Serra-ES e ANA CLAUDIA GARCIA VOMOCA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), educadora social, residente na Rua Juruá, nº 41, Serra Dourada II, Serra-ES. 11293 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 14 de outubro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONALDO SANTOS DA SILVA, natural de Castelo-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), operador de ponte, residente na Rua Lauro Lemos, nº 121, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES e FLÁVIA AVANCI MACEDO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua José Riso, nº 13, Agostinho Simonato, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04852 2.: MATEUS SANTOS DE RESENDE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Pintor de automóveis, residente na Rua Nilson Leal, nº 5, Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ANA PAULA GOUVÊA CONCEIÇÃO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), Professor de projeto, residente na Rua Nilson Leal, nº 5, Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04856 3.: MAURÍCIO SILVA DE MIRANDA, natural de Castelo-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Maria Dolores Santana, nº 2, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES e KAMYLLA PARMANHANI PAULINO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Maria Dolores Santana, nº 2, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04857 4.: MAYCOW DE SOUZA PAVANI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), analista desenvolvedor de sistema, residente na Rua Marcolino Lino de Novaes, nº 219, Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim-ES e GABRIELA RODRIGUES AZEVEDO SANTOS ALMEIDA XAVIER, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), analista de desenvolvimento de sistema, residente na Rua Marcolino Lino de Novaes, nº 219, Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04858 5.: LEANDRO GOMES DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), secretário escolar, residente na Rua Álvaro Pereira Viana, nº 54, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ANA PAULA DA SILVA MATTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Henrique Scárdua, nº 22, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04859 6.: MAYCON DEPOLLI DOS SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista de suporte de TI, residente na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 1132, Agostinho Simonato, Cachoeiro de Itapemirim-ES e DAYLANE NUNES CARDOSO, natural de Rio Bananal-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), analista contábil, residente na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 1132, Agostinho Simonato, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04860 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 14 de outubro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WATISÕN VITORINO ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), ajudante, residente na Rua Luiz Pereira de Melo 2, nº 15, Qd. 03, Casa 15, Santa Martha, Vitória-ES e GEISIANE FERNANDES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Luiz Pereira de Melo 2, nº 15, Qd. 03, Casa 15, Santa Martha, Vitória-ES. 25087 2.: VICTOR CORASSA PINHEIRO, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), programador de sistemas, residente na Rua Carlos Nicoletti Madeira, nº 120, Barro Vermelho, Vitória-ES e VERÔNICA PAES BARRETO MOURA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), gerente de televendas, residente na Rua Carlos Nicoletti Madeira, nº 120, Barro Vermelho, Vitória-ES. 25091 3.: RODRIGO RICARDO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de produção, residente na Avenida Leitão da Silva, nº 180, Praia do Suá, Vitória-ES e SUELEN VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), supervisora de telemarketing, residente na Rua Aracruz, nº 414, Bandeirantes, Cariacica-ES. 25093 4.: DENILTON SOUZA DE ANDRADE, natural de Salvador-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), consultor TI, residente na Rua Desembargador Sampaio, nº 94, Praia do Canto, Vitória-ES e LÍLIAM LIMA DOS SANTOS, natural de Salvador-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), consultora TI, residente na Rua Desembargador Sampaio, nº 94, Praia do Canto, Vitória-ES. 25094 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de outubro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY MATTOS BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar logistica, residente na Rua Pedro Machado da Silva, nº 31, Marcílio de Noronha, Viana-ES e MARCILENE DE OLIVEIRA COSTA, natural de Aracati-CE, com 42 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Espírito Santo, nº 27, Qd. 20, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07455 2.: BRUNO SILVA DA CRUZ, natural de Mucurici-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Armazenista, residente na Rua Dezenove, N° 16, Universal, Viana-ES e ERENILDES DE SOUZA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Dezenove, N° 16, Universal, Viana-ES. 07456 3.: GEAN COSTA DOS REIS, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Av. Florentino Avidos, nº 41, Tucum, Cariacica-ES e ALLANA BUENO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), publicitaria, residente na Rua Resplendor, nº 60, Canaã, Viana-ES. 07457 4.: JOANDERSON SILVA DE SOUZA, natural de Itabuna-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Amazonas, nº 09, Arlindo Villaschi, Viana-ES e CAROLINA MATOS ARAÚJO, natural de Itabuna-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), subgerente, residente na Avenida Amazonas, nº 09, Arlindo Villaschi, Viana-ES. 07458 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 14 de outubro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: DILTON NERES DA SILVA, natural de Baixa Grande-BA, com 52 anos de idade, divorciado(a), cabeleireiro, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, Jardim da Penha, Vitória-ES e MEROIZA FERREIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 67 anos de idade, divorciado(a), assessora parlamentar, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24902 2.: THIAGO DOS SANTOS CÓ, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua José Neves Cypreste, nº 118, Jardim da Penha, Vitória-ES e LUDMILA COVRE DA COSTA, natural de Belo Horizonte-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Rua José Neves Cypreste, nº 84, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24924 3.: GABRIEL KOEHLER BEZERRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), agente de atendimento, residente na Rua Rio Capibaribe, Hélio Ferraz, Serra-ES e MILENA VITORIA LISBOA ROCHA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Paulo de Vasconcelos, Jabour, Vitória-ES. 24925 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de outubro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEBER DO LAGO DE SOUZA, natural de Salvador-BA, com 52 anos de idade, divorciado(a), Militar, residente na Rua Piracicaba, N° 185, Jardim Marilandia, Vila Velha-ES e NORMA FERREIRA IGNACIO, natural de Vila Velha-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), Assistente administrativo, residente na Rua Piracicaba, N° 185, Jardim Marilandia, Vila Velha-ES. 06231 2.: FELIPE ANDRADE DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Autonomo, residente na Rua Jataí, nº 95, Alvorada, Vila Velha-ES e LORRAYNE RODRIGUES DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Enfermeira, residente na Rua Jataí, nº 95, Alvorada, Vila Velha-ES. 06232 3.: GERLAN DIAS NOVAIS, natural de Mucurici-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços portuarios, residente na Rua Ilha Bela, nº 910, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e SONIA MARIA DE JESUS, natural de Nova Venécia-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), Técnica em segurança do trabalho, residente na Rua Ilha Bela, nº 910, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06233 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de outubro de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL FELISBERTO CUBA, natural de Serra Negra-SP, com 33 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de açougue, residente na Rua Luiz Vaz de Camões, Nº 101, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e KARLA CONCEIÇÃO MENDES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Divorciada(o), atendente, residente na Rua Luiz Vaz de Camões, Nº 101, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 30967 2.: MARCIO TEIXEIRA SILVA, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, Divorciado(a), eletricista, residente na Avenida Coronel Manoel Nunes, nº 2931, Jardim Tropical, Serra-ES e MÁRCIA RICARDO SIPRIANO, natural de Nova Viçosa-BA, com 38 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Avenida Coronel Manoel Nunes, nº 2931, Jardim Tropical, Serra-ES. 32121 3.: VANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de estoque, residente na Rua dos Eucaliptos, nº 458, Feu Rosa, Serra-ES e DANIELLY RODRIGUES ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar administrativa, residente na Rua dos Eucaliptos, nº 458, Feu Rosa, Serra-ES. 32408 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 14 de outubro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROMULO JOSÉ FACCINI, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), analista de logística, residente na Rua da Capivara, Nova Esperança, Linhares-ES e MAYANE RIBEIRO, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), analista juridico, residente na Rua da Capivara, S/n, QD 48, LT 12, Nova Esperança, Linhares-ES. 11372 2.: CARLOS FELIPE REALI, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Ouro Preto, S/n, Interlagos, Linhares-ES e EMILY CASTIGLIONI GAROZE, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Governador Santos Neves, nº 1102 Ap 302 Ed Borlini, Centro, Linhares-ES. 11373 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 14 de outubro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARLOM SANTOS MAIRINS, natural de Timoteo-MG, com 27 anos de idade, Solteiro(a), servidor publico, residente na Rua Herculano Cristiano Maia, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES e SABRINA SILVA DOS SANTOS, natural de Piúma-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Herculano Cristiano Maia, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES. 01561 2.: RONALT DA SILVA LEAL, natural de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de destilaria, residente na Area Rural, S/n, Limão, Itapemirim-ES e LÍVIA DE AMORIM SILVA INÁCIO, natural de Itapemirim-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Area Rural, S/n, Limão, Itapemirim-ES. 01562 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 14 de outubro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADIMAR CASTELIONE, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 62 anos de idade, viúvo(a), produtor rural, residente na Localidade Sapucaia, Itapecoá, Itapemirim-ES e NEUZELI FERNANDES FABIANO, natural de Itapemirim-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), micro empreendedora, residente na Localidade Sapucaia, Itapecoá, Itapemirim-ES. 01208 2.: LUCAS DIAS SANTANA, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Localidade Sapucaia, Itapecoá,, Itapemirim-ES e MAYARA PASCHOAL CASTELIONI, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Localidade Sapucaia, Itapecoá,, Itapemirim-ES. 01209 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 14 de outubro de 2021 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS FERREIRA DE SOUZA SILVA, natural de ITAMBACURI-MG, com 22 anos de idade, Solteiro(a), GESTOR ADMINISTRATIVO, residente na ESTRADA AIRTON SENNA S/N, XURI, Vila Velha-ES e BRUNA DE OLIVEIRA, natural de CAPELINHA-MG, com 23 anos de idade, Solteira(o), Outras, residente na ESTRADA AIRTON SENNA S/N, XURI, Vila Velha-ES. 09092 2.: IVAN ERMELINDO DA PAIXÃO BRAGA PAULINO, natural de Rio Casca-MG, com 28 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Angelim, Casa 02, Jabaeté, Vila Velha-ES e ESDRAS SOUZA SANTOS, natural de Ipiaú-BA, com 31 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua Angelim, Casa 02, Jabaeté, Vila Velha-ES. 09094 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de outubro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: HAROLDO FERREIRA DA SILVA PIRES, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 39 anos de idade, viúvo(a), motorista, residente na Rua Lídio Cordeiro, nº 150, Barra do Riacho, Aracruz-ES e VANIA DE OLIVEIRA, natural de Aracruz-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Lidio Cordeiro, nº 150, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00687 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 14 de outubro de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARTHUR ROCHA DOS SANTOS, natural de Nanuque-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de produção, residente na Rua Adelaide Schwab Braga, nº 14, Porto Belo, Cariacica-ES e ANE CAROLINE DOS SANTOS, natural de Nanuque-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), empreendedora, residente na Rua Itambacuri, nº 786, Centro, Nanuque-MG. 14060 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 14 de outubro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ LÚCIO OLIVEIRA ADEODATO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), advogado, residente na Rua São Simão, nº 22, Vila Rubim, Vitória-ES e KETHELLYN CHRISTINA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua São Simão, nº 22, Vila Rubim, Vitória-ES. 17563 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de outubro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: SANDER CARNEIRO DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), gerente, residente na Rua Luzia Lucas, nº 575, Itaipava, Itapemirim-ES e MARIA EDUARDA TREBES MAGALHÃES, natural de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Luzia Lucas, nº 575, Itaipava, Itapemirim-ES. 14179 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 14 de outubro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WAGNER DA SILVA SOUZA, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), coletor de resíduos, residente na Rua Continente Oceânico, 09, Itaputera, Aracruz-ES e BEATRIZ DOS SANTOS SILVA, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua João Jose De Carvalho, 35, Cupido, Aracruz-ES. 13336 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 14 de outubro de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ADENILTO DE ASSIS DA CUNHA, nacionalidade brasileira, natural de Afonso Cláudio-ES, nascido em 17 de novembro de 1991, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente na Avenida Central, S/n, Campo Verde em Viana-ES, filho de ADIMILSON SANTANA DA CUNHA e ROSILENE DE FÁTIMA FONSECA DA CUNHA & JESSYCA DOS REIS MACHADO, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascida em 10 de outubro de 1991, estado civil solteira, profissão funcionária pública, residente na Avenida Central, S/n, Campo Verde em Viana-ES, filha de JOSÉ MACHADO e VANETE DOS REIS MACHADO. 2.: DOUGLAS JUNIOR WOLKRES, nacionalidade brasileira, natural de Vila Velha-ES, nascido em 17 de novembro de 1993, estado civil solteiro, profissão operador de empilhadeira, residente na Sitio Olho Dagua, S/n, Formate em Viana-ES, filho de REINALDO PAULO WOLKERS e MARIA ALDA DA CONCEIÇÃO WOLKERS & LUCINEIA RODRIGUES SOUZA, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascida em 24 de fevereiro de 1988, estado civil divorciada, profissão doméstica, residente na Rua João Nascimento, S/n, Araçatiba em Viana-ES, filha de GENTIL DE SOUZA NEVES e MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES SOUZA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 14 de outubro de 2021 Walmir de Oliveira Ricco Tabeliã e Oficial Interino