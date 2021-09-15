Proclamas - 15/09/2021
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS DE OLIVEIRA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Lírio dos Vales, nº 233, Jardim Carapina, Serra-ES e LUDMILA VIEIRA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), representante de atendimento, residente na Rua Lírio dos Vales, nº 233, Jardim Carapina, Serra-ES. 32057 2.: ALEF MUTZ OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Itaipú, S/nº, Vila Nova de Colares, Serra-ES e KAROLINA OLEGARIO, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Itaipú, S/nº, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32062 3.: JOSUÉ HAAGENSEN DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Divorciado(a), operador, residente na Avenida Perimental, nº 27, Maringá, Serra-ES e GABRIELA CANDIDO LOIOLA, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), esteticista, residente na Avenida Perimental, nº 27, Maringá, Serra-ES. 32064 4.: ISAAC PANDOLFI, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Av. Brauna, nº 264, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e DANIELE VASCONCELLOS MARIM, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Av. Brauna, nº 264, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 32248 5.: CARLOS EDUARDO MENEGUSSI DE MELO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Afonso Cláudio, nº 142, Valparaíso, Serra-ES e DÉBORA MARTINS FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua Afonso Cláudio, nº 142, Valparaíso, Serra-ES. 32250 6.: GUSTAVO ROQUE SANTA CLARA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico de medição, residente na Rua Hade, nº 550, Praia de Carapebus, Serra-ES e MARIANA COSTA, natural de Baixo Guandu-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnica de obras, residente na Rua Hade, nº 550, Praia de Carapebus, Serra-ES. 32251 7.: PAULO JORGE LOPES FERNANDES, natural de Freguesia de Coimbra (Sé Nova)-ET, com 52 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Comendador Eduardo Filipe, nº 201, Coimbra-ET e ELIETE NASCIMENTO DA SILVA, natural de Conceição da Barra-ES, com 58 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Tiago Antônio da Silva, nº 113, Praia de Carapebus, Serra-ES. 32252 8.: DOUGLAS PASSAMANI METZKER, natural de São Paulo-SP, com 35 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Avenida São Mateus, nº 358, Barcelona, Serra-ES e KARINA CONSTANTINO DUARTE, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), fotógrafa, residente na Avenida São Mateus, nº 358, Barcelona, Serra-ES. 32253 9.: CLÊNIO PEREIRA FAGUNDES, natural de Matozinhos-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Amapá, nº 306, Bicanga, Serra-ES e DÉBORA RODRIGUES FONSECA, natural de Belo Horizonte-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), confeiteira, residente na Rua Amapá, nº 306, Bicanga, Serra-ES. 32256 10.: DOUGLAS FERNANDES DE PAULA, natural de Itaguaçu-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Nascimento Silva, nº 108, Vila Nova de Colares, Serra-ES e JÉSSICA CAMARGO DA SILVA, natural de Baixo Guandu-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Nascimento Silva, nº 108, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32257 11.: EVERALDO DOS SANTOS, natural de São José da Tapera-AL, com 42 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Cisne, nº 16, Novo Horizonte, Serra-ES e EDSÔNIA APARECIDA PEREIRA, natural de Coroaci-MG, com 46 anos de idade, divorciado(a), Vendedora, residente na Rua Quero-quero, nº 3, Novo Horizonte, Serra-ES. 32258 12.: VALDENIR ROCHA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua São Paulo, nº 11, Planície da Serra, Serra-ES e NATALLIA ERLANDES SANTOS, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), assistente fiscal, residente na Rua São Paulo, nº 11, Planície da Serra, Serra-ES. 32259 13.: LEANDRO FUNABASHI, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnico de operações, residente na Rua dos Ipês, N° 312, Santa Luzia, Serra-ES e LAVÍNYA MOREIRA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua dos Ipês, N° 312, Santa Luzia, Serra-ES. 32260 14.: LEANDRO PINTO DIAS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), técnico em automação, residente na Beco da Alegria, nº 98, Carapina Grande, Serra-ES e SHAIANNE DE OLIVEIRA LOIOLA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua São José, nº 99, Praia de Carapebus, Serra-ES. 32261 15.: FERNANDO NASCIMENTO RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), lavador de carro, residente na Rua Gilseppi Verdi, nº 234, Praia de Carapebus, Serra-ES e JULIANA DA SILVA THOMAZ, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), cabeleireira, residente na Rua Gilseppi Verdi, nº 234, Praia de Carapebus, Serra-ES. 32262 16.: WILLIAM JARDIM DE AGUILAR FERREIRA DOS SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 42 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua dos Canarios, N° 11, Lagoa de Carapebus, Serra-ES e SIRLENE MARIA DO AMARAL, natural de Manhuaçu-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Travessa Jose Hott, N°37, Centro, Reduto-MG. 32263 17.: EMERSON SILVA DE SOUZA, natural de Mucuri-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Carolina, nº 09, Chico City, Serra-ES e IZABELLA NEVES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Carolina, nº 09, Chico City, Serra-ES. 32265 18.: WAGNER MOREIRA PAULO, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Castro Alves, nº 170, São Diogo II, Serra-ES e ESTER FERREIRA MARINHO, natural de Mutum-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Rua Castro Alves, nº 170, São Diogo II, Serra-ES. 32266 19.: WESLEY CARLOS ALVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Dom Pedro, S/N°, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e ERIKA HORTA DE OLIVEIRA, natural de Nova Era-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Dom Pedro, S/N°, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 32267 20.: JOSÉ MARTINS DA SILVA, natural de Camacan-BA, com 77 anos de idade, solteiro(a), caseiro, residente na Rua Camacuã, nº 36, Porto Canoa, Serra-ES e LAURIETE MARIA CONCEIÇÃO, natural de Camacan-BA, com 70 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Camacuã, nº 36, Porto Canoa, Serra-ES. 32270 21.: IGOR ALEXANDRE VENTURA, natural de Mariana-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), cozinheiro, residente na Avenida Desembargador Antonio Jose Miguel Feu Rosa, N° 747, Praia da Baleia, Serra-ES e VITORIA SPADETO NUNES, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Avenida Desembargador Antonio Jose Miguel Feu Rosa, N° 747, Praia da Baleia, Serra-ES. 32271 22.: JOHNNY RANGEL CARDOSO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Santa Luzia, nº 117, Boa Vista, Serra-ES e SARAH PEREIRA DE CASTRO, natural de Santo André-SP, com 24 anos de idade, solteiro(a), microempreendedora, residente na Rua Santa Luzia, nº 117, Boa Vista, Serra-ES. 32272 23.: GUARACI MARTINS CAVALCANTI, natural de Vitória-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), Funcionário Público Estadual, residente na Rua Pedreiras, nº 53, Barcelona, Serra-ES e CREUZENIR BARBOZA, natural de Colatina-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), Cabeleireira, residente na Rua Pedreiras, nº 53, Barcelona, Serra-ES. 32273 24.: ALEXANDRE IGNÁCIO DA COSTA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 44 anos de idade, divorciado(a), técnico em telecomunicações, residente na Rua Dom Pedro II, N° 312, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e LEIDYANNE CHAVES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnica em logistica, residente na Rua Dom Pedro II, N° 312, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 32274 25.: ANDRÉ RODRIGUES SOUZA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), operador de perfuração, residente na Rua Castro Alves, nº 237, Jardim Limoeiro, Serra-ES e GEOVANA EVANGELISTA DA LUZ, natural de Ariquemes-RO, com 34 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua Castro Alves, nº 237, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 32276 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 14 de setembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DA COMARCA DE ARACRUZ/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GLEIDSON NUNES PEREIRA, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Rio Comboios, nº 15, Fátima, Aracruz-ES e LORENA KATIUSCIA LOPES BRUM, natural de Barra de São Francisco-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Rio Comboios, nº 15, Fátima, Aracruz-ES. 13291 2.: ALEF MAGALHÃES NASCIMENTO, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente técnico de manutenção, residente na Rua Izabel Maioli Modenesi, 111, Bela Vista, Aracruz-ES e NICOLE CAROLINE CAMPOS MACHADO, natural de João Neiva-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Izabel Maioli Modenesi, 111, Bela Vista, Aracruz-ES. 13292 3.: JOSÉ MOROZESKY, natural de Itaguaçu-ES, com 69 anos de idade, viúvo(a), operador, residente na Rua Rio do Norte, nº 17, Fátima, Aracruz-ES e PERCILIANA MARTINS BRAGA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 66 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Francisco Alves, 46, Vila Bethania, Viana-ES. 13295 4.: FABRICIO ANACLETO GASPARINI, natural de João Neiva-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), técnico em elétrica, residente na Avenida Morobá, S/nº, Morobá, Aracruz-ES e FABIOLA OLIVEIRA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Morobá, S/nº, Morobá, Aracruz-ES. 13296 5.: MAYCON SILVA CASOTTO, natural de João Neiva-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vidraceiro, residente na Rua Três de Outubro, S/n°, Vila Nova, Aracruz-ES e BIANKA BARBOSA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Carlos Suella, 22, Bela Vista, Aracruz-ES. 13297 6.: RENAN DO NASCIMENTO JULIÃO, natural de Aracruz-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 96, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES e GÉSSICA DA SILVA, natural de Rio Bananal-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de cozinha, residente na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 96, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES. 13298 7.: DAVI VIEIRA DE OLIVEIRA, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), encarregado de tubulação e estruturas metálicas, residente na Rua Eurico de Aguiar Salles, nº 611, Cohab 2, Aracruz-ES e ÁDNA LOUREIRO SANTOS, natural de Colatina-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assessora jurídica, residente na Rua Leda Rocha Lopes, nº 12, Fátima, Aracruz-ES. 13299 8.: MARCIO LEANDRO AIOLFI NASCIMENTO, natural de Aracruz-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), analista administrativo, residente na Rua Lídio Flores, S/n, Bairro De Carli, Aracruz-ES e ROSANGELA FREGINI LECCHI, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Lídio Flores, S/n, Bairro De Carli, Aracruz-ES. 13300 9.: HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Santa Leopoldina-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Dália, 65, Bairro São Marcos, Aracruz-ES e RANIELI CARDOSO NASCIMENTO, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Manoel Bandeira, S/n, Bairro Villa Santi, Cupido, Aracruz-ES. 13301 10.: JULIO CESAR TRIVILIN NUNES, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Lúcio Costa, S/n°, Bairro Cupido, Aracruz-ES e CLARICE OTACIANO ALVES, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa, residente na Rua Gloxínia, 68, São Marcos, Aracruz-ES. 13302 11.: THULIO AUGUSTO SOUZA SUZANO, natural de João Neiva-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Theodorico Leal, 49, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES e JANAINA MARTA MALOVINI, natural de João Neiva-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Theodorico Leal, 49, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES. 13303 12.: GUILHERME GUIMARÃES GIACOMIN, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro florestal, residente na Rua Professor Berilo Basílio dos Santos, nº 490, Bairro De Carli, Aracruz-ES e RAISSA TREVELIN TERCI, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de produção, residente na Rua Napoleão Nunes Ribeiro dos Santos,561, Polivalente, Aracruz-ES. 13305 13.: JUVENAL VICENTE, natural de João Neiva-ES, com 44 anos de idade, Divorciado(a), Montador de andaimes, residente na Rua Cidade de Brasília, S/n° Bairro Itaputera, Aracruz-ES e JACIARA GUERRA DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 40 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Cidade de Brasília, S/nº, Itaputera, Aracruz-ES. 13306 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 14 de setembro de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FERNANDO VIEIRA DE CARVALHO, natural de Iúna-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua José Roberto de Moraes, Número 54, Centro, Iúna-ES e ANDRESSA KHRISTINA KALILIO, natural de Ibatiba-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua José Roberto de Moraes, Número 54, Centro, Iúna-ES. 08905 2.: DIEGO ANDRADE DA COSTA, natural de Iúna-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Prefeito Romeu Rios, Número 159, Bairro Centro, Iúna-ES e LIANE HENRIQUE, natural de Iúna-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Prefeito Romeu Rios, Número 159, Bairro Centro, Iúna-ES. 08906 3.: VALDINEI GOMES SILVA, natural de Iúna-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Córrego Barra Grande, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e EDINEI CARLA ALVES DE PAULA, natural de Iúna-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), lavradeira, residente na Córrego Barra Grande, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08907 4.: VAGNER ALMEIDA DIAS, natural de Irupi-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), produtor rural, residente na Rua Vereador Braz Lofego, Número 53, Bairro Quilombo, Iúna-ES e ADRIANA DA PENHA OLIVEIRA DIAS, natural de Irupi-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), porodutora rural, residente na Rua Vereador Braz Lofego, Número 53, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08908 5.: WELLINGTON PEREIRA NUNES, natural de São João de Meriti-RJ, com 51 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Avenida Antonio Augusto de Oliveira, sem Número, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e ARIANE CARLA RIBEIRO DE OLIVEIRA, natural de Alegre-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), funcionária pública, residente na Avenida Antonio Augusto de Oliveira, sem Número, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08909 6.: GLEYDSON GONÇALVES MIRANDA, natural de Iúna-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), empresário, residente na Rua Capitão João Inácio de Almeida, sem Número, Bairro Centro, Iúna-ES e LUANA CORRÊA DE SOUZA, natural de Iúna-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), empresária, residente na Rua Capitão João Inácio de Almeida, sem Número, Bairro Centro, Iúna-ES. 08910 7.: LUCAS RAFAEL PORTO AZEVEDO, natural de Iúna-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista, residente na Avenida Vereador Braz Lofêgo, Número 189, Bairro Quilombo, Iúna-ES e ALINE GUIMARÃES ANDRADE, natural de Iúna-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Córrego Barra do Recreio, Zona Rural, Iúna-ES. 08911 8.: WILIAN NOGUEIRA DOS SANTOS, natural de Iúna-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Carlos Martins Figueiredo, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e AMANDA BOREL MACHADO, natural de Iúna-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Carlos Martins Figueiredo, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08912 9.: JOSÉ ALCIDES DA COSTA ROCHA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Maria Ribeiro Florindo, Número 222, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e HILDA RODRIGUES LEITE, natural de Iúna-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Maria Ribeiro Florindo, Número 222, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08913 10.: DANILO BERNARDO DE OLIVEIRA, natural de Ibatiba-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Figueira, Zona Rural, Iúna-ES e BRUNA NAIARA DE OLIVEIRA SILVA, natural de Ibatiba-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Córrego Figueira, Zona Rural, Iúna-ES. 08914 11.: AFONSO MACHADO FERNANDES COELHO, natural de Iúna-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), eletricista de rede de distribuição, residente na Rua Odneir de Freitas Castro, Número 69, Bairro Quilombo, Iúna-ES e RENATA JOANA DE OLIVEIRA, natural de Iúna-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Odneir de Freitas Castro, Número 69, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08915 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 14 de setembro de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), gari, residente na Rua Bela Vista I, nº 34, Aparecida, Cariacica-ES e LUANNY GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Bela Vista I, nº 34, Aparecida, Cariacica-ES. 13905 2.: IGOR MESQUITA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Cinquenta e Três, nº 148, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e ANA LUIZA RODRIGUES PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Cinquenta e Três, nº 148, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 13906 3.: TIAGO CARVALHO MOREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), balconista, residente na Rua 29 de Julho, nº 35, Bairro Grauna, Cariacica-ES e AMÉLIA EVANGELISTA OLIVEIRA BARROS, natural de Itabuna-BA, com 33 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Maia, nº 4, Mucuri, Cariacica-ES. 13907 4.: SEBASTIÃO GOMES DE OLIVEIRA, natural de Colatina-ES, com 50 anos de idade, viúvo(a), oficial pleno, residente na Rua Barão De Itapemirim, nº 546 , Planeta, Cariacica-ES e SILVANA DOS SANTOS LARA, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, viúvo(a), zeladora, residente na Rua Barão De Itapemirim, nº 546 , Planeta, Cariacica-ES. 13909 5.: LUCIANO RAMOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), feirante, residente na Rua Joinvile, S/nº, Nova Valverde, Cariacica-ES e INGRID GOMES RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), operadora de telemarketing, residente na Rua Joinvile, S/nº, Nova Valverde, Cariacica-ES. 13911 6.: RENATO FRANCISCO DE OLIVEIRA, natural de Mantena-MG, com 33 anos de idade, divorciado(a), conferente, residente na Rua 108, Nº 280, Nova Rosa da Penha 2, Cariacica-ES e KARINA SABINO BARROS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua 108, Nº 280, Nova Rosa da Penha 2, Cariacica-ES. 13912 7.: WALYSON JOSÉ GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de manutenção, residente na Rua Princesa Isabel, nº 252, Porto de Santana, Cariacica-ES e ANA CLARA ARAUJO SOARES, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Princesa Isabel, nº 252, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13960 8.: MICHAEL SILVA DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 31 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Brinco de Ouro, S/ Nº, Bela Vista, Cariacica-ES e NEIARA SILVA SANTOS, natural de Aurelino Leal-BA, com 31 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de obras, residente na Rua Brinco de Ouro, S/ Nº, Bela Vista, Cariacica-ES. 13962 9.: CÉSAR ANTÔNIO VIEIRA, natural de Muniz Freire-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), avicultor, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 895, Flexal II, Cariacica-ES e GILCIMARA DA SILVA FELICIANO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 895, Flexal II, Cariacica-ES. 13963 10.: DIEGO DANIEL SANTOS OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Rio Nilo, S/n, Santa Luzia, Cariacica-ES e WANDRA MONTEIRO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Rio Nilo, S/n, Santa Luzia, Cariacica-ES. 13964 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 14 de setembro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS DE FREITAS ROSA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), agente autônomo de investimentos, residente na Avenida Coronel Pedro Maia de Carvalho N° 474, Ap 1204, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e LORENA ARDIVEL ROSEMBERG, natural de Vitoria-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Coronel Pedro Maia de Carvalho, N° 474, Ed. Alta Vila, Apt 1204, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 19207 2.: MÁRIO SÉRGIO AZEVEDO BORGES, natural de Belém-PA, com 51 anos de idade, solteiro(a), pedagogo, residente na Avenida Hugo Musso, nº 456, Unico 702, Praia da Costa, Vila Velha-ES e GIORDANA DOS ANJOS COSTA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 46 anos de idade, divorciado(a), designer gráfico, residente na Avenida Hugo Musso, nº 456, Apartamento 702, Edifício Malaga, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19208 3.: DAVI RIGO ROCHA, natural de Sao Paulo-SP, com 55 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Silvia de Oliveira Simões, Nº 109, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e ADRIANA PEREIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), contadora, residente na Rua Sílvia de Oliveira Simões, nº 109, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 19209 4.: RENAN GABRIEL DE AGUIAR CERQUEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Goiânia, N° 255, Edificio Gília Borgo, Apartamento 904,, Itapuã, Vila Velha-ES e ISABELLA LOPES DE BRITTO, natural de São Mateus-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Goiânia, N° 255, Apartamento 904, Edificio Gília Borgo, Itapuã, Vila Velha-ES. 19210 5.: MARCOS LUIZ SANTOS CAMPOS JUNIOR, natural de Ilhéus-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Gonçalves Dias,ed. Acaácia Ala A, Bloco 201, Boa Vista II, Vila Velha-ES e MARCIA DOS SANTOS OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Ilhéus-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), Do lar, residente na Rua Gonçalves Dias,ed. Acácia Ala A, Bloco 201, Boa Vista II, Vila Velha-ES. 19211 6.: LUIZ CARLOS SANCIO FILHO, natural de Santa Teresa-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), analista financeiro, residente na Rua Ceará, nº 155, Apartamento 604, Edificio Corais da Costa, Vitória-ES e ROSIANE CRISTINA POTRATZ, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Ceará, nº 155, Apartamento 604, Edifício Corais da Costa, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19212 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de setembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO HENRIQUE FEITAL COLODETTI, natural de Governador Valadares-MG, com 22 anos de idade, Solteiro(a), estoquista, residente na Rua Natalina Daher Carneiro, nº 135, Jardim da Penha, Vitória-ES e LUANA FERREIRA PESSOA, natural de Bauru-SP, com 21 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Natalina Daher Carneiro, nº 135, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24815 2.: CLEBERSON BONDI, natural de Colatina-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), técnico em T.I., residente na Rua São Pedro, nº 276, Jabour, Vitória-ES e SINÉLIA DICBERNER, natural de Teófilo Otoni-MG, com 43 anos de idade, Solteira(o), microempreendedora, residente na Rua São Pedro, nº 276, Jabour, Vitória-ES. 24816 3.: WEMERSON RAMOS PARANHA, natural de Belmonte-BA, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Antônio Nobre Filho, nº 265, Jabour, Vitória-ES e PÂMELA DE ALMEIDA CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Rua Antônio Nobre Filho, nº 265, Jabour, Vitória-ES. 24820 4.: RHUAN DORING GHISOLFE, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Oswaldo Bastos de Souza Freitas, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARIELLY HARTUIQUE DE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Oswaldo Bastos de Souza Freitas, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24821 5.: LEONARDO SEZINI BUFFOLO, natural de Anchieta-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Robert Kennedy, Itararé, Vitória-ES e GABRIELA SANTOS PUZIOL, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 35 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Doutor Dido Fontes, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24823 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de setembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO POUBEL DE MATOS NASCIMENTO PIMENTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Bom Pastor, nº 28, Bela Vista, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ROSANGELA DA COSTA QUEIROZ, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 46 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Bom Pastor, nº 28, Bela Vista, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04812 2.: PEDRO PAULO MENASSA, natural de Castelo-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Rua José Renaldo Rodrigues, nº 79, Agostinho Simonato, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ELIZABETE DE BRITO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Antônio Cardoso Coelho, nº 17 , Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04813 3.: GABRIEL ASSUMPÇÃO PANETO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Jorge Simão, nº 38, Coramara, Cachoeiro de Itapemirim-ES e DAYANE PERIM BAHIENSE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Agostinho Simonato, 9, Caiçara, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04814 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 14 de setembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTÔNIO LAGASS, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), agricultor, residente na Rua Presidente Castelo Branco, Nº 64 , Juparanã, Linhares-ES e JERUSA GERHARDT VIEIRA, natural de Bebedouro, Neste Distrito-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua Presidente Castelo Branco, nº 64, Juparanã, Linhares-ES. 11268 2.: EDUARDO BARROS, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Avenida Presidente Kennedy, nº 215 AP 004, Araçá, Linhares-ES e DYOVANA NUNES ANACLETO, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Avenida Presidente Kennedy, nº 215 AP 004, Araçá, Linhares-ES. 11269 3.: DIOGO HENRIQUE CONTI, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), cirurgião dentista, residente na Avenida Rui Barbosa, nº 204, Colina, Linhares-ES e LAIS CARVALHINHO MOTA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), biologa, residente na Avenida Rui Barbosa, nº 204, Colina, Linhares-ES. 11270 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 14 de setembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALDIR GRAZZIOTTI, natural de Ibiraçu-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Ruaaryton Osvaldo Bonesi, S/n, Boa Vista, Ibiraçu-ES e TEREZINHA BARBOZA, natural de Ibiraçu-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Humberto Paulo Cutini, 539, São Cristóvão, Ibiraçu-ES. 00920 2.: RAFAEL GOUVÊA PASTE, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Doutor João Carlos de Souza, Nº 40, Santa Luíza, Vitória-ES e MUNIQUE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), veterinária, residente na Estrada Valada Mafei, Nº 250, Pedra Branca, Ibiraçu-ES. 00921 3.: ELENILTON PORTO MARQUES, natural de Aimores-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), operador de ponte rolante, residente na Rua Constantino Jorge Furieri, Nº.52, Bragatto, Ibiraçu-ES e GLAUCIA PEREIRA DE SOUZA, natural de Colatina-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Constantino Jorge Furieri, 52, Bragatto, Ibiraçu-ES. 00926 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 14 de setembro de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO JUNIO SENA DANTAS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Vidraceiro, residente na Rua Cajamar, nº 428, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e AMANDA SOUZA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Do lar, residente na Rua Cajamar, nº 428, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06196 2.: RENAN BOAVENTURA DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Coletor, residente na Rua Bonfinópolis, nº 44, Cobilândia, Vila Velha-ES e BRUNA RIBEIRO SOARES, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), jovem aprendiz, residente na Rua Bonfinópolis, nº 44, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06197 3.: GERALDO JOSÉ FERNANDES VIEIRA, natural de Guarapari-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Operador de ponte rolante, residente na Avenida João Francisco Gonçalves, N° 131, Cobilandia, Vila Velha-ES e ADRYANNE CORSINI DE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Farmacêutica, residente na Avenida João Francisco Gonçalves, N° 131, Cobilandia, Vila Velha-ES. 06198 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de setembro de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ GONÇALVES NASCIMENTO JÚNIOR, natural de Itabuna-BA, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Avenida Cataguases, nº 94, Nova Carapina I, Serra-ES e GISELE DE JESUS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Cataguases, nº 94, Nova Carapina I, Serra-ES. 11181 2.: MARCOS HENRIQUE VITALI INEZ, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Santo Antônio, 407, Bloco A, Planalto Serrano, Serra-ES e JULIANA DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Bela Vista, nº 246, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 11182 3.: BRENDON DE ALMEIDA ROCHA, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Mestre Valentim, nº 65, Novo Porto Canoa, Serra-ES e KHEMELLY HYLLARY SILVA VETORINI, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Tiradentes, nº 164, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 11196 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 14 de setembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), analista de suporte, residente na Rua Vitalino dos Santos Valadares, nº 125, Santa Luíza, Vitória-ES e TALITA PEREIRA BOTELHO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Vitalino dos Santos Valadares, nº 125, Santa Luíza, Vitória-ES. 25013 2.: IVAN MAYER CARON, natural de Curitiba-PR, com 33 anos de idade, solteiro(a), defensor público, residente na Rua Abiail do Amaral Carneiro, nº 84/1203, Enseada do Suá, Vitória-ES e RAIANNA FERREIRA DA SILVA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Abiail do Amaral Carneiro, nº 84/1203, Enseada do Suá, Vitória-ES. 25014 3.: RAFAEL DE PAULA CORRÊA, natural de Batatais-SP, com 28 anos de idade, solteiro(a), supervisor de polo, residente na Rua do Vintém, nº 101, Aptº 804, Centro, Vitória-ES e SÔNYA CRISTINA PLÁCIDO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua do Vintém, nº 101, Aptº 804, Centro, Vitória-ES. 25015 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de setembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: JENIVALDO RABÊLO DOS SANTOS, natural de Santa Cruz da Vitória-BA, com 57 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Avenida Céu Azul, nº 02, Vila do Riacho, Aracruz-ES e MARIA DO ROSARIO DE MORAES ARAUJO, natural de Batalha-PI, com 59 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Céu Azul, nº 02, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00678 2.: PAULO DOS SANTOS MARTINS, natural de Colatina-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), técnico em instrumentação, residente na Rua: Juvenal Azeredo, nº 230, Barra do Riacho, Aracruz-ES e DAYARA MORAIS DA COSTA, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua: Juvenal Azeredo, nº 230, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00679 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 14 de setembro de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO GOMES DOS SANTOS REIS, natural de Magé-RJ, com 27 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Porto Seguro, nº 440, João Goulart, Vila Velha-ES e CRISTIANE GARCIA PRUDENCIO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Porto Seguro, nº 440, João Goulart, Vila Velha-ES. 09035 2.: JOÃO ANTONIO GRUGIKI, natural de Colatina-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Edimar Meneguelli, nº 01, Morro da Lagoa, Vila Velha-ES e DANIELLY CRISTINA WILLIAN DA SILVA, natural de Teófilo Otoni-MG, com 32 anos de idade, Solteira(o), autônomo, residente na Rua Edimar Meneguelli, nº 01, Morro da Lagoa, Vila Velha-ES. 09039 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de setembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOCIMAR MANTOVANI TOFFOLI, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), mecanico, residente na Av Sete de Setembro, Sn, João Neiva-ES e LARISSA SIMONELLI AGAPITO, natural de João Neiva-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), repositora, residente na Av Sete de Setembro, Sn, João Neiva-ES. 03119 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 14 de setembro de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEMILSON MARTINS DE OLIVEIRA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), Lavrador, residente na Localidade de Indaiá, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES e FLÁVIA DA ROCHA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Lavradora, residente na Localidade de Indaiá, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES. 00600 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 14 de setembro de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: GEFERSON DE SOUZA BARBOZA, natural de Distrito de Brejetuba, Município de Afonso Cláudio-ES, com 47 anos de idade, solteiro, pedreiro, residente e domiciliado no Córrego Vargem Grande, zona rural, Brejetuba-ES e JUCILÉIA GONÇALVES DE SOUZA, natural de Venda Nova, Município de Conceição do Castelo-ES, com 37 anos de idade, divorciada, consultora de beleza, residente e domiciliada no Córrego Vargem Grande, zona rural, Brejetuba-ES - 001019. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 14 de setembro de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã