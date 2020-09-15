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Proclamas - 15/09/20

15/09/20

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 01:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2020 às 01:00

Arquivos & Anexos

Proclamas - 15/09/20

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Proclamas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA O Presidente do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo - SINOREG-ES, CONVOCA nos termos da letra a, inciso II, do artigo 18, do Estatuto, os associados no gozo dos seus direitos estatutários para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 28 de novembro de 2020 (sábado), com início às 09h30min até às 12h30min, com qualquer número de associados presentes, na sede social na Av. Carlos Moreira Lima, nº 81, Bento Ferreira, Vitória, Espírito Santo, para deliberar sobre o seguinte: · Eleição da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho de Ética; Biênio 2021/2022. O prazo para registro de chapas será das 08h30min do dia 05/10/2020 até às 17h do dia 16/10/2020 na secretaria do SINOREG-ES, sendo registradas em livro próprio com termo de encerramento e assinaturas dos sócios presentes. A eleição será realizada no dia 28/11/2020 (sábado), com início às 09h30min e término às 12h30min, obedecidas as normas estatutárias e regulamento publicado no site do sindicato. Vitória/ES, 21 de setembro de 2020. MÁRCIO VALORY SILVEIRA Presidente do SINOREG-ES

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