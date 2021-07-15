Publicidade Legal

Proclamas - 15/07/2021

Quinta-feira

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 01:00

Publicado em 

15 jul 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

15-07-21 - PROCLAMAS.pdf

Tamanho do arquivo: 90kb
Proclamas - 15/07/2021

_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONEY BRUM DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Empresário, residente na Rua Pastor José de Paula, nº 55, Campo Grande, Cariacica-ES e LUCIANA APARECIDA GOMES, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), Esteticista, residente na Rua Pastor José de Paula, nº 55, Campo Grande, Cariacica-ES. 27879 2.: RUDYÉRIO RODRIGUES QUINTINO, natural de Ibatiba-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua da Matriz, nº 62, AP. 202 PRD ED. Aquar. São Geraldo, Cariacica-ES e KEYLA EVA FIRME, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Rua da Matriz, nº 62, AP. 202 PRD ED. Aquar. São Geraldo, Cariacica-ES. 27963 3.: RAMILSON DE MOURA, natural de Pinheiros-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Mato Grosso, nº 27, Colina, Cariacica-ES e PATRICIA KELLE SILVA DE LIMA, natural de Paulista-PE, com 40 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Mato Grosso, nº 27, Colina, Cariacica-ES. 27966 4.: JOSÉ RODRIGUES PEREIRA, natural de Frei Inocêncio-MG, com 58 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Fernando de Noronha, nº 65, Bela Vista, Cariacica-ES e ELIANE SANTOS CUNHA DIAS, natural de Pedro Canário-ES, com 42 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Fernando de Noronha, nº 65, Bela Vista, Cariacica-ES. 27967 5.: PATRICK CUNHA FRANCISCO DA SILVA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Forneiro, residente na Rua dos Comerciários, nº 191, Operário, Cariacica-ES e SUELEN SOUZA SILVA VICENTE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua dos Comerciários, nº 191, Operário, Cariacica-ES. 27968 6.: CARLOS EDUARDO MARTINELLI, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), Técnico em automação industrial, residente na Rua dos Milagres, nº 46, Vila Palestina, Cariacica-ES e MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA HEMERLY, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua dos Milagres, nº 46, Vila Palestina, Cariacica-ES. 27971 7.: MARCELO FERNANDES RAMOS DE LIMA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), ajudante de carga e descarda, residente na Rua São João Batista, nº 27 , Alto Lage, Cariacica-ES e TEREZINHA MARIA FONSECA DE JESUS, natural de Cariacica-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), cuidadora de criança, residente na Avenida João Batista, nº 27 , Alto Lage, Cariacica-ES. 27972 8.: RENATO FERREIRA DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rua Apolo XV, nº 23, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e JOSELAINA RAMOS GRAMPINHA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Apolo XV, nº 23, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES. 27973 9.: SOLIVAM DE OLIVEIRA ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), ajudante de motorista, residente na Rua EDESSA, nº 26, Vila Palestina, Cariacica-ES e PRISCILLA VIEIRA DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua EDESSA, nº 26, Vila Palestina, Cariacica-ES. 27974 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 14 de julho de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALYSSON PEREIRA PIMENTEL, natural de Vitoria-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), fiscal de loja, residente na Rua Maria Nieiro da Silva, nº 66, Glória, Vila Velha-ES e CAROLINA CECÍLIA EMIDIO RIBEIRO, natural de Ecoporanga-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua São Pedro, nº 1126, Jaburuna, Vila Velha-ES. 18999 2.: WELLINGTON GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Ajudante geral, residente na Rua Guilherme Almeida,n° 30 Ap 105, Soteco, Vila Velha-ES e GECIANE RODRIGUES LOPES, natural de Ecoporanga-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Guilherme Almeida, nº 30 Ap 105, Soteco, Vila Velha-ES. 19000 3.: BRUNO ROCHESSO PRATTI, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Piratininga,n°180, Edifício Terra Esperança, Apartamento 1003, Praia da Costa, Vila Velha-ES e NATASSIA MIRANDA DA SILVA E SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Piratininga,n°180, Edifício Terra Esperança, Apartamento N° 1003,, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19001 4.: THALIS VITOR DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), segurança, residente na Rua Emília Espírito Santo, nº 44, Prédio Amarelo, Interfone 402, Padaria do Divino, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e GABRIELLI SANTOS GERALDO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Travessa Moema, nº 09, Divino Esp. Santo, Vila Velha-ES. 19002 5.: CARLOS RAMON GONÇALVES COUTINHO DA CRUZ, natural de Guaraparí-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Vinte e Nove, 10, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e EMMILAINE BARBOSA DOS SANTOS, natural de Irecê-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Mercúrio, 56, Vista da Penha, Vila Velha-ES. 19003 6.: MARCOS SAMUEL RIBEIRO GUIMARÃES, natural de Vitória da Conquista-BA, com 46 anos de idade, divorciado(a), Representante Comercial, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 3250, Edifício Vila D'Itá, Apartamento 607, T, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MARCILEIA KOFFLER COELHO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Paulo Delazare, N° 74, Santa Martha, Vitória-ES. 19004 7.: SAMUEL YURE DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), aux. administrativo, residente na Rua Araribóia, Centro, Vila Velha-ES e JÉSSICA CASSIANO LOPES, natural de Aimores-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Araribóia, Centro, Vila Velha-ES. 19005 8.: GABRIEL INDUZZI VARGAS DE MACEDO LEMOS, de nacionalidade brasileira, profissão empresário, com vinte e nove (29) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vitória-ES, com residência e domicílio na Rua Desembargador Augusto Botelho, Numero 108, Praia da Costa, em Vila Velha-ES e GABRIELLE CORTI SEDEL, de nacionalidade brasileira, profissão empresária, com trinta e cinco (35) anos de idade, estado civil solteira, natural de Colatina-ES, com residência e domicílio na Rua Desembargador Augusto Botelho, Número 108, Praia da Costa, em Vila Velha-ES. Republicado por Incorreção. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de julho de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO FABRICIO BRITTES DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Administrador, residente na Rua dos Sanhaços, nº 51, Porto Canoa, Serra-ES e NAIARA BOLZAN, natural de Muniz Freire-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Fotógrafa, residente na Rua dos Sanhaços, nº 51, Porto Canoa, Serra-ES. 31811 2.: FERNANDO FERREIRA RAMOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), operador de equipamentos, residente na Rua Herman Stern, nº 235, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e BRUNA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA, natural de Conselheiro Lafaiete-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Herman Stern, nº 235, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31817 3.: MATEUS GONÇALVES SUQUE, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador industrial, residente na Rua Presidente Alves, nº 118, Vila Nova de Colares, Serra-ES e GABRIELA MARTINS RÉBOLI, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), Atendente de farmácia, residente na Rua Presidente Alves, nº 118, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31818 4.: ALEF FERREIRA MUNIZ, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Águia Branca, 60, Jardim Carapina, Serra-ES e LAYANE ROCHA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente juridico, residente na Rua Águia Branca, 60, Jardim Carapina, Serra-ES. 31820 5.: JOSE AVELAR VIANA ROCHA, natural de Belo Horizonte-MG, com 46 anos de idade, solteiro(a), carteiro motorizado, residente na Rua Rosemberg, nº 15, Cidade Continental-Setor Ásia, Serra-ES e EDNA MARIA CHAVES DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), corretora de imóveis, residente na Rua Rosemberg, nº 15, Cidade Continental-Setor Ásia, Serra-ES. 31822 6.: RENAN INÁCIO FERNANDES, natural de Boa Esperança-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Castro Alves, nº 237, São Diogo II, Serra-ES e KÁSSIA NUNES BERNARDO, natural de Jaboatão-PE, com 22 anos de idade, solteiro(a), Recepcionista, residente na Rua Castro Alves, nº 237, São Diogo II, Serra-ES. 31824 7.: CLEBSON DE SOUZA LIMA, natural de Camacan-BA, com 41 anos de idade, Solteiro(a), operador de bitoleira, residente na Rua Santa Luzia, nº 347, Jardim Tropical, Serra-ES e WILSINÉA DOS PASSOS MACIEL, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Santa Luzia, nº 347, Jardim Tropical, Serra-ES. 31850 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 14 de julho de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO SIMÕES HOLZ, natural de São Luís-MA, com 31 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, Jardim da Penha, Vitória-ES e LUIZA PATERLINI DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira eletricista, residente na Rua Doutor Moacyr Gonçalves, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24626 2.: CARLOS GIOVANI DE FREITAS, natural de Nova Venecia-ES, com 49 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Filogonio Mota nº1029-Jardim Camburi,, Vitória-ES e ANA PAULA RODRIGUES DA COSTA, natural de Santana do Ipanema-AL, com 55 anos de idade, Divorciada(o), professora aposentada, residente na Rua Filogônio Motta, nº 1029, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24634 3.: FINEIAS DA ROCHA SILVA, natural de Manaus-AM, com 54 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rua Paulo de Vasconcelos, Jabour, Vitória-ES e VERA LUCIA ROCHA DE SOUZA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), cuidadora, residente na Rua Paulo de Vasconcelos, Jabour, Vitória-ES. 24635 4.: ARTHUR HENRIQUE ALMEIDA SUNDERHUS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Júlia Lacourt Penna, Jardim Camburi, Vitória-ES e RACHEL MOCELIN DIAS COELHO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Júlia Lacourt Penna, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24637 5.: WANDERLLYAS JARETA FREIRE, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), técnico mecânico, residente na Rua São João, André Carloni, Serra-ES e GELZIANA MARIA SOUZA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Avenida dos Expedicionários, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24638 6.: DIEGO SIMMER MENDES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), profissional de educação física, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, Jardim da Penha, Vitória-ES e GERSIA ROSA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), tutora pedagogica, residente na Rua Humberto Martins de Paula, Enseada do Suá, Vitória-ES. 24639 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de julho de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARTHUR MONTEIRO DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), dedetizador, residente na Euridice Dionizia Bueno, 125, Vila Velha-ES e KELLEN FERNANDES RAINHA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de farmácia, residente na Euridice Dionizia Bueno, 125, Vila Velha-ES. 232729159 2.: VICTOR POTHIN DE MELLO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Angelo Borgo, 90, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES e STELLA ROQUE RIBEIRO, natural de Nova Venécia-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Angelo Borgo, 90, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES. 232729160 3.: LUCAS CUNHA DA NEVES GAMA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), operador de frios camarista, residente na Travessa Etero Fabri, nº 282, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES e JAMILLY VICTÓRIA LITIG DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Travessa Etero Fabri, nº 282, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES. 232729161 4.: CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua dos Limões, Nº10, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES e CAROLLINE DE FREITAS CALDEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua dos Limões, Nº10, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES. 232729162 5.: MAIKE BRUNO DE SOUZA CASSIANO, natural de Galileia-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logistica, residente na Rua Rio Ipiranga, nº 26, Dom João Batista, Vila Velha-ES e LORRAINE DE MOURA SILVA FERNANDO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de consultório dentário, residente na Rua Rio Ipiranga, nº 26, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 232729163 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de julho de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL CARVALHO CORREA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), assistente técnico de melhoria, residente na Rua Presidente Pedreira, nº 645, Porto de Santana, Cariacica-ES e THAMIRES BRITES DOS REIS, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Presidente Pedreira, nº 645, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13796 2.: VALDEIR DE OLIVEIRA LEPAUS, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Geraldo Gonçalves, S/nº, Graúna, Cariacica-ES e LUCIANA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Divorciada(o), assistente de faturamento, residente na Rua Geraldo Gonçalves, S/nº, Graúna, Cariacica-ES. 13797 3.: CLEIBE BALDOINA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), padeiro, residente na Rua Cento e Um, nº 12, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e DAIANA RODRIGUES DE LIMA, natural de Mantena-MG, com 27 anos de idade, Solteira(o), conferente, residente na Rua Cento e Um, nº 12, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 13798 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 14 de julho de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO CAETANO ELOI, natural de Guaçui-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), ajudante geral, residente na Buraca, Itapecoá, Itapemirim-ES e RAIANE SOUZA BRANDÃO, natural de Cachoeiro De Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Buraca, Itapecoá, Itapemirim-ES. 01192 2.: JOSEMAR GOMES BARBOSA, natural de Timóteo-MG, com 45 anos de idade, viúvo(a), empresário, residente na Ilha Grande, Itapecoá,, Itapemirim-ES e LORIANE CAMARGO MARTINS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), estudante, residente na Ilha Grande, Itapecoá,, Itapemirim-ES. 01193 3.: ANDERSON LIMA DE SOUZA, natural de Alegre-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), trabalhador da pecuária, residente na Na Localidade De Sapucaia, Itapecoá, Itapemirim-ES e GRACIELE PEREIRA KELIS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora autônoma, residente na Na Localidade De Sapucaia, Itapecoá, Itapemirim-ES. 01194 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 14 de julho de 2021 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEFERSON SANTOS GOMES, natural de São Paulo-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), supervisor comercial, residente na Avenida Governador Lindenberg, nº 1144, Centro, Linhares-ES e CAMYLI BRUNELLI RANGEL, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Governador Lindenberg, nº 1144, Centro, Linhares-ES. 11108 2.: GLAYBSON SILVA MARTINIANO, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), moto taxista, residente na Rua Projetada, S/n, Jardim Laguna, Linhares-ES e ERICA DE BRITO DE SOUZA REIS, natural de São Paulo-SP, com 30 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Sergipe, Nº 168, Aviso, Linhares-ES. 11109 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 14 de julho de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARILDO FRANCISCO VIEIRA, natural de Linhares-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), caminhoneiro, residente na Rua Carlos Alves, nº 200, Aptº 303, Bento Ferreira, Vitória-ES e SANDRA NASCIMENTO THOMAZINI, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Carlos Alves, nº 200, Aptº 303, Bento Ferreira, Vitória-ES. 24856 2.: LUIZ CESAR DA SILVA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), economista, residente na Rua Moacir Avidos, nº 184, Aptº 1003, Praia do Canto, Vitória-ES e LUCIANA CELANTE, natural de Domingos Martins-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), educadora física, residente na Rua Moacir Avidos, nº 184, Aptº 1003, Praia do Canto, Vitória-ES. 24858 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de julho de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS PONTINI, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Marechal Hermes da Fonseca, nº 12, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARIA CLARA DA COSTA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), encarregada de departamento pessoal, residente na Rua Marechal Hermes da Fonseca, nº 12, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04731 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 14 de julho de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ESMAEL JORGE GRIPPA, natural de João Neiva-ES, com 47 anos de idade, Divorciado(a), siderúrgico, residente na Rua Nascente, Nº 9, Cristal, João Neiva-ES e JAQUELLINE ALVES DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua Nascente, Nº 9, Cristal, João Neiva-ES. 03100 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 14 de julho de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO LOURENÇO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua Onze de Janeiro, nº 66, Grande Vitória, Vitória-ES e MARIANE PEREIRA DEMONER, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), artesã, residente na Rua Onze de Janeiro, nº 66, Grande Vitória, Vitória-ES. 17444 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de julho de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY SILVA LEONEL, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Jaqueira, nº 33, Cidade Pomar, Serra-ES e CAMILA DOS SANTOS ALMEIDA, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), oepradora de caixa, residente na Rua Jaqueira, nº 33, Cidade Pomar, Serra-ES. 11025 2.: ANDRE SOARES SOUZA, natural de Vitória, ES, com 26 anos de idade, solteiro, porteiro, residente e domiciliado na Rua Copacabana, 455, Jardim Guanabara, Serra, ES e LYDIANE DOS SANTOS CAMPOS, natural de Vitória, ES, com 24 anos idade, solteira, operadora de telemarketing, residente e domiciliada na Rua Copacabana, 455, Jardim Guanabara, Serra, ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 14 de julho de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS LOURENÇO BATISTA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Quartzo, 60, Bairro Guanabara, Aracruz-ES e KÉLLEM SILVA DOS REIS, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua Quartzo, 60, Bairro Guanabara, Aracruz-ES. 13230 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 14 de julho de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO PIRES SOARES, natural de Jequié-BA, com 31 anos de idade, Solteiro(a), polidor, residente na Rua Ernesto Diniz, nº 25, João Goulart, Vila Velha-ES e ROSEMARY MAGALHÃES BERTOLINI, natural de Antonio Dias-MG, com 41 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ernesto Diniz, nº 25, João Goulart, Vila Velha-ES. 08924 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de julho de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: SADY ANDRADE BARBOSA, natural de Martins Soares-MG, com 44 anos de idade, solteiro(a), instrutor, residente na Rua Eugênio Alves, nº 87, Bairro Sagrada Família, Vila Velha-ES e ELISANGELA VALENTIM DE ARAUJO, natural de São Paulo-SP, com 37 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Eugênio Alves, nº 87, Bairrro Sagrada Família, Vila Velha-ES. 04279 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de julho de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas de Burarama Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 55 anos de idade, Divorciado(a), lavrador, residente na Pedra Lisa, Zona Rural, Distrito De Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim-ES e VANESSA BARBOSA GOMES, natural de Guarapari-ES, com 35 anos de idade, Divorciada(o), lavradora, residente na Pedra Lisa, Distrito de Pacotuba,, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 00132 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 14 de julho de 2021 Nelisa Galante de Melo Santos Registradora Civil e Tabeliã de Notas _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLÁUDIO ROZA VIEIRA, natural de Iúna-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Vereador Otacilio Severino da Silva, sem Número, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES e KAMILLA DE LIMA MOTA, natural de Iúna-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), lavradeira, residente na Rua Vereador Otacilio Severino da Silva, sem Número, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES. 08857 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 14 de julho de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: RODRIGO JOSÉ LIMA DA SILVA, natural de Afonso Cláudio -ES, nascido em 19 de março de 1991, estado civil solteiro, profissão caminhoneiro, residente e omiciliado Loteamento Vivendas de Pedra Azul, S/N, Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filho de Nadir Rodrigues da Silva e Dalva Zambom de Lima da Silva e BEATRIZ PEREIRA PINTO BLEIDORN, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascida em 24 de janeiro de 1996, estado civil solteira, profissão professora, residente e domiciliada Rua Projetada, S/N, zona rural, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Abilio Bleidorn e Izaneti Pereira Pinto Bleidorn. 2.: ADRIANO SCHILIWE SALES, natural de Afonso Cláudio -ES, nascido em 28 de junho de 1990, estado civil solteiro, profissão trabalhador rural, residente e domiciliado Estrada Vicinal, S/N, São Floriano, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Paulo Roberto Sales e Dalila Schiliwe Sales e STÉFANI MARTINS BONING, natural de Afonso Cláudio -ES, nascida em 07 de outubro de 2003, estado civil solteira, profissão Trabalhadora rural, residente e domiciliada Estrada Vicinal, S/N, São Floriano, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Arnildo Boning e Vanilza Martins de Freitas Boning. 3.: ADELANDRE KNAK, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascido em 14 de novembro de 1994, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado Estrada Vicinal, S/N, zona rural, Alto Jucu, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Ademar Knak e Ducelina Schulz Knak e ELIZETE BÜGER BERNDT, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascida em 07 de dezembro de 2000, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada Estrada Vicinal, S/N, zona rural, Alto Jucu, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Adelmo Berndt e Marli Büger. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 14 de julho de 2021. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil

