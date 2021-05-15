Proclamas - 15/05/2021

Arquivos & Anexos
15-05-21 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDSON DOS SANTOS MIRANDA, natural de Guarapari-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), motorista carreteiro, residente na Rua Santana do Iapó, nº 115, Muquiçaba, Guarapari-ES e POLIANA JERÔNIMO QUINTINO, natural de Guarapari-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Santana do Iapó, nº 115, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12270 2.: ALLAN AUGUSTO SÁ ANDRADE, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Teotônio Ferreira Lima, nº 338, Praia do Morro, Guarapari-ES e BARBARA CHAYRA LAYBER PORTO, natural de Anchieta-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Teotônio Ferreira Lima, nº 338, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12271 3.: VANDEILSON GARCIA MARCELINO, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), pintor automotivo, residente na Rua Ozeias Santiago, nº 302, Itapebussu, Guarapari-ES e ADRIANA BUBACH BOLDI, natural de Guarapari-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de escritório, residente na Rua Ozeias Santiago, nº 302, Itapebussu, Guarapari-ES. 12272 4.: SAULO SILVA SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Programador de sistemas de informação, residente na Avenida Brasil, nº 3, Bela Vista, Guarapari-ES e MAELLI BATISTA RAMOS, natural de Camacan-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Brasil, nº 3, Bela Vista, Guarapari-ES. 12273 5.: ADILSON RAMOS DE SOUZA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 76 anos de idade, divorciado(a), técnico em refrigeração, residente na Rua Edson Soares Rocha, nº 8, Fátima Cidade Jardim, Guarapari-ES e ISMÉLIA RAMOS FERREIRA, natural de São Fidélis-RJ, com 59 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Edson Soares Rocha, nº 8, Fátima Cidade Jardim, Guarapari-ES. 12274 6.: RANIELLES PEREIRA DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Ajudante de padeiro, residente na Rua da Glória, nº 15, São Gabriel, Guarapari-ES e SARA DOS SANTOS ARAÚJO, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de Serviços Gerais, residente na Rua da Glória, nº 15, São Gabriel, Guarapari-ES. 12275 7.: RENZO CONDE, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro civil, residente na Avenida Oceânica, nº 1743, Praia do Morro, Guarapari-ES e RAIANA FRANCISCHETTO CALIMAN, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Arquiteto, residente na Avenida Oceânica, nº 1743, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12276 8.: CESAR MOREIRA CAMPOS, natural de Lima Duarte-MG, com 52 anos de idade, divorciado(a), engenheiro civil, residente na Rua Análio Moreira, Nº29, Centro, Lima Duarte-MG e BRUNA DE SOUZA VASCONCELOS, natural de Guarapari-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), técnica de segurança do trabalho, residente na Rua José Krohling, nº 38, Aeroporto, Guarapari-ES. 12277 9.: EDIVALDO FERREIRA DE SOUZA, natural de Resplendor-MG, com 44 anos de idade, solteiro(a), Jardineiro, residente na ETN Luziana, S/nº, Cx 02, Maxina, Guarapari-ES e ANA FLÁVIA PERUZZO, natural de Iconha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), Empregada doméstica diarista, residente na ETN Luziana, S/nº, Cx 02, Maxina, Guarapari-ES. 12278 10.: IRAN RODRIGUES SAMPAIO, natural de Pau Brasil-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais - na confecção de roup, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, S/n, Bela Vista, Guarapari-ES e SORAIA GAMA BARROS, natural de Niterói-RJ, com 46 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, S/n, Bela Vista, Guarapari-ES. 12279 11.: ROBERTO VIEIRA SANTÍSSIMO, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Muriaé, nº 100, Belo Horizonte, Guarapari-ES e EMANUELE MATTOS QUEIROZ, natural de Guarapari-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua do Sereno, nº 18, Bela Vista, Guarapari-ES. 12280 12.: FERNANDO ROQUE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rua Belo Horizonte, nº 29, São Gabriel, Guarapari-ES e MARINEIS CONCEIÇÃO SANTOS, natural de Presidente Kennedy-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), faxineira, residente na Rua Belo Horizonte, nº 29, São Gabriel, Guarapari-ES. 12281 13.: JOSÉ VALDOIR CAPELINI, natural de Alfredo Chaves-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), vendedor de comércio varejista, residente na Rua Todos os Santos, S/n, Zona Rural, Guarapari-ES e ALINE ROMÃO DE FARIAS, natural de Domingos Martins-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de escritório, residente na Rua Todos os Santos, S/n, Zona Rural, Guarapari-ES. 12282 14.: DALVINO DOMINGOS FILHO, natural de Santa Elisa do Panca-ES, com 64 anos de idade, solteiro(a), bombeiro hidráulico, residente na Rua Narciso Menelli, nº 52, Jardim Boa Vista, Guarapari-ES e MARIA DE FATIMA PIRES FRANÇA, natural de Guarapari-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Narciso Menelli, nº 52, Jardim Boa Vista, Guarapari-ES. 12283 15.: JOSÉ VANDERLEI DE DEUS, natural de Alfredo Chaves-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Doutor Silva Mello, nº 180, Centro, Guarapari-ES e MARCIA AHIDA MARINHO, natural de Dores do Rio Preto-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Doutor Silva Mello, Nº180 , Centro, Guarapari-ES. 12284 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 14 de maio de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO GABRIEL CORONA FERREIRA, natural de Colatina-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Autonomo, residente na Rua Costa Brandão, nº 329, Rosa da Penha, Cariacica-ES e THAYNARA SILVA OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), Professora, residente na Rua Costa Brandão, nº 320, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 27595 2.: ELY AUGUSTO OLIVEIRA CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), técnico em estradas, residente na Rua Eurico Salles de Aguiar, nº 77, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e MARIA JOSÉ DA CUNHA, natural de Resplendor-MG, com 63 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Eurico Salles de Aguiar, nº 77, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES. 27777 3.: VINICIUS FREITAS NASCIMENTO, natural de São Gonçalo-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua dos Jacarandás, nº 44, Parque Gramado, Cariacica-ES e FRANCISLAINE DE SOUZA BRAGA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua dos Jacarandás, nº 44, Parque Gramado,, Cariacica-ES. 27778 4.: RICARDO BEZERRA DA SILVA, natural de São Caetano do Sul-SP, com 34 anos de idade, solteiro(a), Padeiro, residente na Rua Albertina Mazelli, nº 221, Alto Lage, Cariacica-ES e NAYARA FALCÃO CHAGAS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Albertina Mazelli, nº 221, Alto Lage, Cariacica-ES. 27779 5.: WANDERSON MIRANDA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Avenida Alzira Ramos, nº 379, Jardim Botânico, Cariacica-ES e INGRID ARAUJO VICENTE, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Colatina, nº 621, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 27782 6.: MATEUS DALFIOR KLIPPEL, natural de Colatina-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua San Tiago, nº 154, Piranema, Cariacica-ES e JÉSSICA NASCIMENTO DE CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Odon Nascimento, nº 65, Ribeira, Viana-ES. 27787 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 14 de maio de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAICK PAIVA DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar operacional pleno, residente na Rua Sílvio Aguiar, nº 52, Nova Canaã, Cariacica-ES e ANACLÉIA DE JESUS CALDEIRA, natural de Itabuna-BA, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Sílvio Aguiar, nº 52, Nova Canaã, Cariacica-ES. 13665 2.: WEDERSON PACHECO LOPES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Anchieta, nº 160, Nova Brasília, Cariacica-ES e PRISCILA HILARIO PASSOS, natural de Cariacica-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Anchieta, nº 160, Nova Brasília, Cariacica-ES. 13666 3.: LUCIAN HENRIQUE SARMENTO BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de viagem, residente na Rua João Rodrigues Filho, S/n, Cariacica Sede, Cariacica-ES e BARBARA LETICIA GRIGIO QUEIROZ, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Topázio, nº 31, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 13667 4.: CELIO BARBOSA RODRIGUES, natural de Colatina-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), jardineiro, residente na Rua Boa Esperança, nº 123, Flexal II, Cariacica-ES e EDILAINE DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Boa Esperança, nº 123, Flexal II, Cariacica-ES. 13668 5.: CLEBERSON AZEVEDO PEREIRA, natural de Baixo Guandu-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Liberalino Santana I, nº 39, Itacibá, Cariacica-ES e LOUISE GAMA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Liberalino Santana I, nº 39, Itacibá, Cariacica-ES. 13669 6.: WILLIAM DOS SANTOS ROSA, natural de Itabuna-BA, com 30 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua Esperança, S/n, Cariacica Sede, Cariacica-ES e ANGÉLICA SCHREIDER DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Esperança, S/n, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 13670 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 14 de maio de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: FERNANDO RANGEL ZUMACK, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Avenida Barão Rio Branco, Lado Ímpar, 3, Interlagos, Linhares-ES e KENNIA CRISTHIAN ZONTA LOPES, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Barão Rio Branco, Lado Ímpar, 3, Interlagos, Linhares-ES. 10963 2.: JONACIR RELLA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), operador de máquina, residente na Rua Olinda Carvalho Calmon, Nº 5, Linhares V, Linhares-ES e JHENIFFER PENHA LAASS, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Olinda Carvalho Calmon, Nº 5, Linhares V, Linhares-ES. 10964 3.: BRUNO DOS SANTOS SILVA, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), ajudante de açougue, residente na Rua Olinda Carvalho Calmon, Nº 6, Q 14/6, Linhares V, Linhares-ES e FERNANDA HOFFMANN, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), açougueira, residente na Rua Olinda Carvalho Calmon, Nº 6, Q 14/6, Linhares V, Linhares-ES. 10965 4.: ALEXANDRE ARAUJO LOPES, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Mário Casoti, Nº 139, Santa Cruz, Linhares-ES e RENATA RODRIGUES, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), operadora de acabamento, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, Nº 1048, Interlagos, Linhares-ES. 10966 5.: JONAS DEONISIO DA CONCEIÇÃO, natural de Duque de Caxias-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), repositor FLV, residente na Rua Darcy Bon, S/nm Lt 20, QD J, Conjunto Plana, Linhares-ES e JOSIANE SIQUEIRA TRASPADINI, natural de Colatina-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Darcy Bon, S/nm Lt 20, QD J, Conjunto Plana, Linhares-ES. 10967 6.: CASCIANO LOURENÇO DO NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Paulina de S Sales, Nº 225, Aviso, Linhares-ES e RITA RAMOS VIANA, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Paulina de S Sales, Nº 225, Aviso, Linhares-ES. 10968 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 14 de maio de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIO FLAVIO FAVARO SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), técnico em manutenção, residente na Rua Joana Rosalém Miozi, nº 205, Goiabeiras, Vitória-ES e ELSIRLENE DE OLIVEIRA MARIA VALIM, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Joana Rosalém Miozi, nº 205, Goiabeiras, Vitória-ES. 24482 2.: AILTON CARLETTI CAMPANHARO JUNIOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua dos Rouxinóis, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e LUANA ZANOTELLI NICCHIO, natural de Colatina-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Arthur Czartoryski, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24484 3.: ENOQUE ALVES DE SOUZA PINTO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), contador, residente na Rua Desembargador Eurípdes Queiroz do Valle, Jardim Camburi, Vitória-ES e FERNANDA PAULA DAMACENO SERAFIM DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Contador, residente na Rua Desembargador Eurípdes Queiroz do Valle, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24485 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de maio de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: GENEROSO BATISTA PINTO, natural de Alcobaça-BA, com 59 anos de idade, Viúvo(a), pedreiro, residente na Rua Acerola, 01, Cantinho do Céu, Serra-ES e JOSENITH ROCHA BONIS, natural de Serra-ES, com 59 anos de idade, Viúva(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Acerola, 01, Cantinho do Céu, Serra-ES. 31549 2.: JHON ELDER SILVA SOARES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua São Pedro, S/n, São Francisco, Serra-ES e KEYLLA SOUSA FELIPE, natural de Carangola-MG, com 23 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Da Fartura, nº 422 , Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31550 3.: LUIS FELIPE DE CARVALHO, natural de Pedro Gomes-MS, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de caminhão vacuo, residente na Av. Des. Antonio Jose Miguel Feu Rosa, nº 665, Praia da Baleia, Serra-ES e ANANDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, natural de Ibirapitanga-BA, com 31 anos de idade, Divorciada(o), operadora de telemarketing, residente na Av. Des. Antonio Jose Miguel Feu Rosa, nº 665, Praia da Baleia, Serra-ES. 31552 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 14 de maio de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAXWELL SOARES VIEIRA, natural de VITORIA-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), ANALISTA DE PREVENÇÃO A FRAUDE, residente na Rua Cento e Vinte e Seis,N°197, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e SÂMELA DOS SANTOS GROLLA, natural de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), MODELISTA, residente na Rua São Pedro,N°142 APTO 101, Glória, Vila Velha-ES. 18828 2.: CRISTIAN WESLEY CORREA RAMOS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), coordenador de área, residente na Rua do Ipê, nº 19, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES e LETÍCIA MARTINS BERTULANI, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Cláudio Manoel da Costa, S/n, Caixa 3, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 18830 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de maio de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS NASCIMENTO SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedor técnico, residente na Rua Roberto Couto, nº 32, Expedito, Cariacica-ES e FERNANDA FAVARO FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Avenida Paulino Muller, nº 181 Fundos, Ilha de Santa Maria, Vitória-ES. 24682 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de maio de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JOARIO DA SILVA SANTOS, nacionalidade brasileira, natural de Camamu-BA, nascido em 24 de agosto de 1991, estado civil divorciado, profissão autônomo, residente na Avenida Espírito Santo, Nº42, Marcilio de Noronha em Viana-ES, filho de EDILSON ALMEIDA DOS SANTOS e ELINALVA JACINTO DA SILVA & CAROLINE JOHNSON PIGNATON, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascida em 18 de julho de 1987, estado civil solteira, profissão cuidadora infantil, residente na Avenida Espírito Santo, Nº42, Marcilio de Noronha em Viana-ES, filha de PAULO TESSAROLO PIGNATON e RITA DE CÁSSIA RODRIGUES JOHNSON. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 14 de maio de 2021 Walmir de Oliveira Ricco Tabeliã e Oficial Interino