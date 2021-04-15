Arquivos & Anexos
Proclamas - 15/04/21
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GIORGIO TORRIELLI NOGUEIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), operador de mercados capitas, residente na Avenida Hugo Musso, nº 1464, Ed. Gallatas, Apto. 701, Praia da Costa, Vila Velha-ES e FABIOLA BANDEIRA REZENDE, natural de Teresina-PI, com 32 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Moema, nº 275, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 08070 2.: ROGER ANDRADE SPERANDIO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Mergulhador, residente na Rua Diogo Feijo, N° 148, Soteco, Vila Velha-ES e CLEYDIANI BAPTISTA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Afrânio Peixoto,nº 242, Soteco, Vila Velha-ES. 18745 3.: VALMIR LOPES DA CRUZ OLIVEIRA, natural de Itaipé-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), Porteiro, residente na Rua Coronel Sodré, Casa 2, Nº 988, Centro de Vila Velha, Vila Velha-ES e MARIA SÔNIA ASCENÇÃO SANTOS, natural de Ponto do Marambaia-MG, com 41 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Coronel Sodré, nº 988, Casa 2, Centro de Vila Velha, Vila Velha-ES. 18746 4.: RAFAEL RAUTA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), supervisor de manutenção, residente na Rua Belém,nº 621, Itapuã, Vila Velha-ES e NOUARA CYPRIANO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de marketing, residente na Rua Belém,nº 621, Itapuã, Vila Velha-ES. 18747 5.: CARLOS SALVADOR NETO, natural de Nova Venécia-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Avenida Afonso Pena, nº 50 Apartamento 1101, Praia da Costa, Vila Velha-ES e THAÍS LUGON RODRIGUES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 37 anos de idade, solteiro(a), analista processual, residente na Anevida Sartunino Rangel Mauro, nº 3390, Apartamento 205, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18748 6.: FABRISIO PEREIRA, natural de Barbacena-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), corretor de seguros, residente na Avenida Hugo Musso, nº 1391, Praia da Costa, Vila Velha-ES e RAQUEL TEIXEIRA NOGUEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Castelo Branco, nº 139, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18749 7.: MARCIO AUGUSTO PITTA MACHADO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 47 anos de idade, divorciado(a), contador, residente na Rua Gastão Roubach, Nº 350, Apartamento 501, Praia da Costa, Vila Velha-ES e SINTIA MARCIA RODRIGUES BARBOSA BORGES, natural de Jequié-BA, com 54 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua Gastão Roubach, nº 350, Apartamento 501, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18750 8.: WELISON SILVA RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente de loja, residente na Rua Milton Caldeira, N° 99, Apartamento 102, Itapua, Vila Velha-ES e JULYANA DA SILVA RUBIM, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Milton Caldeira, N° 99, Apartamento 102, Itapua, Vila Velha-ES. 18751 9.: GABRIEL CONTARINI SALUME, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Curitiba, N° 320, Apartamento 905, Praia de Itapoa, Vila Velha-ES e ELIZA PETRONETTO ZON, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Inácio Higino, N° 1170, Apartamento 507, Bl B, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18752 10.: JAEDER SIMÕES ASSUNÇÃO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Santa Leopoldina, sem Numero, Bloco 123, Condominio Itaparica Sol, Edificio Fava, Apartamento 201, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e MANUELA DOS SANTOS SANT'ANA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), analista comercial, residente na Avenida Santa Leopoldina, Edificio Fava, sem Numero, Apartamento 201, Bloco 123, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 18753 11.: RODRIGO SAGRILLO ZANDOMENICO, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), educador fisico, residente na Rua Cristovao Colombo, N°163, Cristovao Colombo, Vila Velha-ES e GISELLE LEITE FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 1200, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 18754 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de abril de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO FERNANDO BARBOSA FURTOSO, natural de Goioerê-PR, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Walfredo Ferreira Paiva, nº 120, Campo Grande, Cariacica-ES e LEYLLA ANTHONYA DA SILVA CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Walfredo Ferreira Paiva, nº 120, Campo Grande, Cariacica-ES. 27643 2.: BRUNO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua Espirito Santo, nº 21, Castelo Branco, Cariacica-ES e EDIVÂNIA GOMES VIANA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Espirito Santo, nº 21, Castelo Branco, Cariacica-ES. 27679 3.: JOÃO VITOR DE AMORIM PORRECA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Autônomo, residente na Rua da Matriz, nº 61, São Geraldo, Cariacica-ES e GABRIELLY DAMASCENO BORGES, natural de Belo Horizonte-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua da Matriz, nº 61, São Geraldo, Cariacica-ES. 27686 4.: PATRICK RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Costa Brandão, S/n, Rosa da Penha, Cariacica-ES e LORRAYNE CRISPIM DE MOURA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Costa Brandão, S/n, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 27705 5.: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), metalúrgico, residente na Rua Amália Faria Santos, nº 115, São Geraldo, Cariacica-ES e LETÍCIA JARDIM PEREIRA COMPART, natural de Jaguaré-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Amália Faria Santos, nº 115, São Geraldo, Cariacica-ES. 27714 6.: RAFAEL PEREIRA MACEDO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Frei Pio, 2, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e DANIELI KUSTER SILVA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Frei Pio, 2, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES. 27718 7.: ADEVAN ASSUNÇÃO DEVEZA, natural de São Paulo-SP, com 35 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Primeiro de Maio, nº 629, Castelo Branco, Cariacica-ES e MARIA ELIANE DOS ANJOS DA SILVA, natural de Água Branca-AL, com 36 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Primeiro de Maio, nº 629, Castelo Branco, Cariacica-ES. 27719 8.: MARCOS PAULO ALVARENGA BORGES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de engenharia, residente na Rua Albertina Mazelli, nº 92, Alto Lage, Cariacica-ES e BRENDA KAMILA NUNES MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Albertina Mazelli, nº 92, Alto Lage, Cariacica-ES. 27720 9.: HENRIQUE CASAL VENTURA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua José Monteiro, nº 27, Campo Grande, Cariacica-ES e CAROLINE CALVI DE BONE, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assessora técnica, residente na Rua Santana, nº 46/201, Campo Grande, Cariacica-ES. 27722 10.: WALACE ROCHA OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnico de segurança eletrônica, residente na Rua Doze de Maio, nº 8, Alzira Ramos, Cariacica-ES e ESTER DE SOUZA GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Vila Regis, nº 80, Chacaras União, Cariacica-ES. 27723 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 14 de abril de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO VITOR NOVAES, natural de Vitoria-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Abiail do Amaral Carneiro, nº 84/1301, Enseada do Suá, Vitória-ES e TATHIANA FERREIRA SÁ ANTUNES, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Farmacêutica em bioquímica, residente na Rua Abiail do Amaral Carneiro, nº 84, Aptº 1301, Enseada do Suá, Vitória-ES. 24620 2.: JEFFERSON LOPES DE SOUZA, natural de Cacoal-RO, com 29 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Doutor Arlindo Sodré, nº 197, Itararé, Vitória-ES e GENESIS BETTY LANDIVAR KARAGEORGE, natural de Santa Cruz de La Sierra, Bolivia-ET, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Z.Este C/ Francisco de Coimbra, nº 3240, Zona: Distr. 3 MZA.005ª UV.0042, Bairro La Belgica, Santa Cruz de La Sierra, Bolívia-ET. 24621 3.: TIAGO SANTOS DE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Rio Iguaçu, nº 24, Hélio Ferraz, Serra-ES e MELISSA EWALD CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, Nº 243, Aptº 101, Praia do Canto, Vitória-ES. 24622 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de abril de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO RIBEIRO CARDOSO, natural de Manhuaçu-MG, com 38 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Presidente Getúlio Vargas, Número 305, Centro, Iúna-ES e LÍVIA BERBERT FONSECA SILVA, natural de Lajinha-MG, com 28 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Avenida Presidente Getúlio Vargas, Número 305, Centro, Iúna-ES. 08812 2.: ROBERTO CARLOS VICENTE, natural de Muniz Freire-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de inspeção, residente na Rua Leoteniro Ribeiro de Almeida, Número 67, Bairro Quilombo, Iúna-ES e LARINE CORREIA DA COSTA, natural de Iúna-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Leoteniro Ribeiro de Almeida, Número 67, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08813 3.: GERALDO VITOR DE OLIVEIRA, natural de Manhuaçu-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego São José da Três Pontes, Zona Rural, Iúna-ES e ALINE VIRTUOSO DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego São José da Três Pontes, Zona Rural, Iúna-ES. 08814 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 14 de abril de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS ANTONIO MODENESI MASSOLIO, natural de Cariacica-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), funcionário público aposentado, residente na Rua Victorino Cardoso, S/n, Jardim Camburi, Vitória-ES e CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA, natural de Ipatinga-MG, com 51 anos de idade, divorciado(a), investigadora policial, residente na Rua Victorino Cardoso, S/n, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24418 2.: RENATO JUNQUEIRA CARVALHO, natural de Leopoldina-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Nicolau Von Schïlgen, nº 130 Apto 402, Mata da Praia, Vitória-ES e KARINA SILVA MELO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, nº 407, Apto 105, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24420 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de abril de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO VÍCTOR PAULINO DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de pavimentação, residente na Rua Waldemir Simões, nº 19, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES e EDNA ALVES DA SILVA OLIVEIRA, natural de Itapemirim-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Waldemir Simões, nº 19, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04620 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 14 de abril de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ MESQUITA DA SILVA JUNIOR, natural de Caratinga-MG, com 24 anos de idade, Solteiro(a), tecnico de emfermagem, residente na Rua Fernando de Abreu, N° 73, Ferroviarios, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JÉSSICA DALMAZIO MACIEL, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua do Piaui, S/n, Itaoca, Itapemirim-ES. 01509 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 14 de abril de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: UALACÍ DA SILVA HENRIQUE JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Escadaria Marcelo Duarte Nunes, nº 09, São Pedro, Vitória-ES e JOSLAYNE DA SILVA DA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Escadaria Marcelo Duarte Nunes, nº 09, São Pedro, Vitória-ES. 17340 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de abril de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICARDO DELBONI, natural de Nova Venécia-ES, com 45 anos de idade, Divorciado(a), professor, residente na Rua Urbano Marrani, Municipal I, Nova Venécia-ES e ELIANE SPEROTTO, natural de Nova Venécia-ES, com 38 anos de idade, Divorciada(o), técnica em enfermagem, residente na Rua Urbano Marrani, Municipal I, Nova Venécia-ES. 04619 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 14 de abril de 2021 Arielly Caetano Ragazzi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO DA ROCHA GONÇALVES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 43 anos de idade, divorciado(a), maquinista, residente na Rua Sebatião Correa Do Nascimento, nº 42, Caçaroca, Serra-ES e MICHELE GOMES PINTO, natural de Itabuna-BA, com 27 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Rua Sebatião Correa Do Nascimento, nº 42, Caçaroca, Serra-ES. 10868 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 14 de abril de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISMAEL CORREA CAETANO, natural de Curitiba-PR, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Marataízes, nº 250, Valparaíso, Serra-ES e THAIZ CRISTINA VALLE DE SOUSA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Marataízes, nº 250, Valparaíso, Serra-ES. 31413 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 14 de abril de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ MARVILA MARQUES, natural de Itapemirim-ES, com 65 anos de idade, Viúvo(a), lavrador, residente na Rua Projetada, S/nº, Candéus, Itapemirim-ES e ANGELA MAURICIO SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 57 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua Projetada, S/nº, Candéus, Itapemirim-ES. 14061 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 14 de abril de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã