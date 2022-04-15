Proclamas - 15/04/2022

Proclamas
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO FERRARI LEMKE, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Crg. Área Rural, S/n, Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES e GABRIELLY ZEQUINI, natural de Domingos Martins-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), agricultora, residente na Rua Projetada, S/n, São Pedro, Venda Nova do Imigrante-ES. 03397 2.: CRISTIANO CASAGRANDE TEIXEIRA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Crg. Área Rural, S/n, Bela Aurora, Venda Nova do Imigrante-ES e LARA CAMPOS DE OLIVEIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Av. Domingos Perim, nº 776, Vila da Mata, Venda Nova do Imigrante-ES. 03398 3.: SÉRGIO DE SOUZA FERNANDES MONHOL, natural de Domingos Martins-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnico em agropecuária, residente na Avenida Justina Mascarelo, 52, Vicente Zandonadi, Venda Nova do Imigrante-ES e MARCIA LORDELO DALFIOR, natural de Conceição do Castelo-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), designer gráfico, residente na Avenida Justina Mascarelo, 52, Vicente Zandonadi, Venda Nova do Imigrante-ES. 03399 4.: JOSÉ KÜSTER, natural de Domingos Martins-ES, com 70 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Crg. Area Rural, S/n, Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES e LAURITA DENANIAS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 68 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Crg. Area Rural, S/n, Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES. 03400 5.: ALCELINO LOPES, natural de Guarapari-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), gesseiro, residente na Rua São Lourenço, 227, Centro, Venda Nova do Imigrante-ES e FERNANDA DORDENONI DA CONCEIÇÃO DE SOUZA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Lourenço, 227, Centro, Venda Nova do Imigrante-ES. 03401 6.: CLERISTON CALIMAN FALCHETTO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Prefeito Nicolau Falchetto, nº 2700, Bananeiras, Venda Nova do Imigrante-ES e ELISANGELA LOPES DE ALMEIDA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Treviso, nº 32, Ap. 301, Venda Nova do Imigrante-ES. 03402 7.: CARLOS EDUARDO RODRIGUES TRANHAGO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), matorista, residente na Rua São Pedro, nº 353, Ap. 102, Venda Nova do Imigrante-ES e MIRIAN GNISBERG HOFFMANN, natural de Domingos Martins-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), balconista, residente na Rua São Pedro, nº 353, Ap. 102, Venda Nova do Imigrante-ES. 03403 8.: ZUMÁRIO LUCIANO DE BRITO, natural de Saboeiro-CE, com 61 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Rua Projetada 1, Venda Nova do Imigrante-ES e MARIA DA PENHA DE PAULA, natural de Castelo-ES, com 61 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua Projetada 1, Venda Nova do Imigrante-ES. 03404 9.: RUAN RAMIRES ALVES, natural de Iúna-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, s/n, Venda Nova do Imigrante-ES e ALINE MALTA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), encarregada de compras, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, s/n, Venda Nova do Imigrante-ES. 03405 10.: ROSINALDO DOS SANTOS RIBEIRO, natural de Pão de Açúcar-AL, com 21 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Estrada da Providencia, s/n, Venda Nova do Imigrante-ES e JACKELYNE DA SILVA GOMES, natural de Afonso Cláudio-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Estrada da Providencia, s/n, Venda Nova do Imigrante-ES. 03406 11.: DANIEL PANSINI LORENZONI, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), selecionador, residente na Via Alto Caxixe, s/n, Venda Nova do Imigrante-ES e ELLEN DE SOUZA CEZATI, natural de Castelo-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Via Alto Caxixe, s/n, Venda Nova do Imigrante-ES. 03407 12.: RONIVALDO FERNANDES, natural de Muniz Freire-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Pierina Altoe Perim, nº 55, Ap. 101, Venda Nova do Imigrante-ES e SAMARA CATARINA DE MELO LUCIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Pierina Altoe Perim, nº 55, Ap. 101, Venda Nova do Imigrante-ES. 03408 13.: GESSIÉL CARDOSO DA CONCEIÇÃO, natural de Ecoporanga-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Ramiro Manoel Dias, S/n, Venda Nova do Imigrante-ES e MICHELY DE JESUS JARETTA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), agente de vendas, residente na Rua Ramiro Manoel Dias, S/n, Venda Nova do Imigrante-ES. 03409 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Venda Nova do Imigrante-ES, 14 de abril de 2022 Paula Mafra Nunes Leite Oficiala e Registradora Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONALD BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR, natural de Mendes-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), bilheteiro, residente na Ladeira dos Pássaros, nº 13, Guarapari-ES e JÉSSICA ALMEIDA NEUMANN, natural de Contagem-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Ladeira dos Pássaros, nº 13, Guarapari-ES. 12831 2.: THIÁLISON COSTA DOS SANTOS, natural de Anchieta-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Avenida Soteco, nº 265, Guarapari-ES e BEATRIZ VIEIRA BRANDÃO, natural de Guarapari-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), ajudante de cozinha, residente na Avenida Soteco, nº 65, Guarapari-ES. 12832 3.: HENRIQUE FELIPE DE MELO, natural de Piumhi-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro, residente na Rua Matilde Braga, nº 121, Guarapari-ES e NATANA CREMONINE VETORAZZI, natural de Anchieta-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Administradora, residente na Rua Matilde Braga, nº 121, Guarapari-ES. 12833 4.: JUCELINO AMORIM DO NASCIMENTO, natural de Guarapari-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), bombeiro hidráulico, residente na Rua Honório Machado de Souza, nº 310, Guarapari-ES e MARCIA ALVES DE AGUIAR BRITO, natural de Montanha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), porteira de condomínio, residente na Rua Honório Machado de Souza, nº 310, Guarapari-ES. 12834 5.: ANDRE JOSÉ VIALLI, natural de Iconha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Etn luziana, Maxina, Guarapari-ES e RITA DE CASSIA LOUREIRO SILVA, natural de Canavieiras-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), garçonete, residente na Etn luziana, Maxina, Guarapari-ES. 12835 6.: GLEDSON VICTOR SANTOS EDUARDO, natural de Belo Horizonte-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida São Paulo, nº 101, Guarapari-ES e ARIANE BOREL FERREIRA, natural de Manhumirim-MG, com 32 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Avenida São Paulo, nº 101, Guarapari-ES. 12836 7.: GUILHERME ALMEIDA PEREIRA MARQUES, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), pizzaiolo, residente na rua da eternidade, s/n, Guarapari-ES e JAMILE SANTOS PACHÊCO, natural de Camacan-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), atendente de farmácia, residente na rua da eternidade, s/n, Guarapari-ES. 12837 8.: ILMAR LOURDES DOS SANTOS, natural de Canavieiras-BA, com 51 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Santo Amaro, nº 1002, Guarapari-ES e MARINEIDES FRANCISCA DOS SANTOS, natural de Itapebi-BA, com 48 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Santo Amaro, nº 1002, Guarapari-ES. 12838 9.: ÉRIK DE OLIVEIRA SOUZA, natural de Itabuna-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Mimoso do Sul, s/n, Guarapari-ES e JULIA COUTINHO MATOS, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua Mimoso do Sul, s/n, Guarapari-ES. 12839 10.: FRANCISCO MARCELO DE FRANÇA, natural de Guaraciaba do Norte-CE, com 59 anos de idade, viúvo(a), prestador de serviços de contrução, residente na Rua Paulo Aguiar, nº 68, Apto 201, Guarapari-ES e REGINA CELIA BOTELHO VERAS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 68 anos de idade, viúvo(a), professora aposentada, residente na Rua Paulo Aguiar, nº 68, Apto 201, Guarapari-ES. 12840 11.: JOSÉ CARLOS CORRÊA HONORATO, natural de Anchieta-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Alcides Simões, s/n, Guarapari-ES e PATRICIA DE OLIVEIRA AMARAL, natural de Guarapari-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviço gerais, residente na Rua Alcides Simões, s/n, Guarapari-ES. 12841 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 14 de abril de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficial Interina _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADELSON RAMIRO BUENOS, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua Doze, nº 11, Cariacica-ES e THAÍS SILVA DO ROSARIO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Doze, nº 11, Cariacica-ES. 28759 2.: MATHEUS BRAGA POSSATTI, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Mecânico, residente na Rua Emílio Chagas, nº 09, Cariacica-ES e NATHALYA CANDIDO DA COSTA, natural de Guarapari-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Rua Emílio Chagas, nº 09, Cariacica-ES. 28760 3.: WEMERSON HUGO ROCHA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Alagoas, nº 6, Cariacica-ES e ESTER DA SILVA FREIRE, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Alagoas, nº 6, Cariacica-ES. 28761 4.: JOÃO CARLOS PEREIRA CAMPOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de almoxarifado, residente na Rua Londrina, nº 25, Cariacica-ES e EVILYN DE SOUZA DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Londrina, nº 25, Cariacica-ES. 28762 5.: OLIDIO COSTA AGUILAR, natural de Caravelas-BA, com 57 anos de idade, viúvo(a), autonomo, residente na Rua São Paulo, nº 17, Cariacica-ES e MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS, natural de Ataléia-MG, com 53 anos de idade, solteiro(a), zeladora, residente na Rua São Paulo, nº 17, Cariacica-ES. 28763 6.: HENRIQUE RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Avenida Santa Luzia, nº 667, Cariacica-ES e ANA PAULA AUGUSTO CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), supervisora de departamento, residente na Rua das Hortências, nº 231, Cariacica-ES. 28764 7.: TELMO LIONCIO JÚNIOR, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Borracheiro, residente na Rua Resplendor, nº 29, Cariacica-ES e KÉSIA ARAUJO SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Resplendor, nº 29, Cariacica-ES. 28765 8.: JEFFERSON NERES SAMPAIO, natural de Queimados-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), Carregador de transportes terrestres, residente na rua manoel sarmento,n°31, Cariacica-ES e MARCELA MARTINS DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua manoel sarmento ,n°31, Cariacica-ES. 28766 9.: IVANIR PEREIRA COSTA, natural de Mucurici-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Marataízes, nº 93, Cariacica-ES e CLÁUDIA PATRICIA LIMA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Marataízes, nº 93, Cariacica-ES. 28767 10.: MORENO RODRIGUES NOVAES GONÇALVES, natural de Vitoria-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), consultor de ti, residente na Rua Princesa Isabel, nº 135, Cariacica-ES e BRENDA SARMENTO SIQUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Psicóloga, residente na Rua Princesa Isabel, nº 135, Cariacica-ES. 28768 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 14 de abril de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBSON CAMILO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Avenida Antônio Teixeira de Almeida, S/n, Bubú, Cariacica-ES e MONIQUE TEIXEIRA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), sem profissao remunerada, residente na Avenida Antônio Teixeira de Almeida, S/n, Bubú, Cariacica-ES. 14378 2.: ELISEU DE AZEVEDO SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), farmacêutico, residente na Rua Florianopolis, 17, Rio Branco, Cariacica-ES e FLÁVIA DE SOUZA DALTO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), analista de sistemas, residente na Rua Leonel Silva, 04, Santana, Cariacica-ES. 14421 3.: FILIPE VALADARES VANZELER, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), encarregado de obras, residente na Rua João Rodrigues Filho, nº s/nº, Cariacica-ES e ANA CRISTINA RIBEIRO LIMA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua João Rodrigues Filho, nº s/nº, Cariacica-ES. 14427 4.: YAGO PABLO PINTO DO NASCIMENTO ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Vinte, s/nº, Cariacica-ES e ANA ANDRIELY CAMILO CARVALHO, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vinte, s/nº, Cariacica-ES. 14430 5.: LEIDIMAR MOTIM RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Trinta e Um de Março, S/N, Cariacica-ES e PÂMELA CRISTINA ALMEIDA GARCIA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), telefonista, residente na Rua Capixaba, S/n, Cariacica-ES. 14436 6.: ANDERSON DA SILVA ALMEIDA, natural de Colatina-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de montagem, residente na Rua Dominique, s/nº , Cariacica-ES e SABRINA DE JESUS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Dominique, s/nº , Cariacica-ES. 14439 7.: JHORANE WASZKEWICZ SCHIMIDT, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Padre Humberto, 02, Cariacica-ES e BRUNA NASCIMENTO MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na rua Manoel Martins, 42, Cariacica-ES. 14440 8.: HELIO WENDEL MATOS FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na rua 21 de abril, s/nº, Cariacica-ES e MICHELLE SOARES PETRONILHO, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 40 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar administrativo, residente na rua 21 de abril, s/nº, Cariacica-ES. 14453 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 14 de abril de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS VIEIRA, natural de Linhares-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na est. principal nº2, Area Rural , Linhares-ES e MARGARETE CARREIRO NETO, natural de Ecoporanga-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na est. principal nº2, Area Rural , Linhares-ES. 11818 2.: ANDRÉ FILIPE DA PENHA HONORATO, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), instrutor de informática, residente na Rua Valdevino Gonçalves, nº 1145, Linhares-ES e DIENIFFER SOUZA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), atendente de consultorio, residente na Rua Valdevino Gonçalves, nº 1145, Linhares-ES. 11819 3.: ALESSANDRO CARAPINA GIOVANELLI, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), técnico em TI de informação, residente na Avenida Alegre, nº 520, Linhares-ES e MARIA MARTINS DA SILVA, natural de Parambu-CE, com 34 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Avenida Alegre, nº 520, Linhares-ES. 11820 4.: LUCIANO JOSÉ DA SILVA, natural de Escada-PE, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Joaquim Calmon, s/n, Linhares-ES e EUZÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Joaquim Calmon, s/n, Linhares-ES. 11821 5.: ROMILDO DO NASCIMENTO GUILHERMINNO, natural de Linhares-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), auxiliar geral, residente na Rua Alexandre Colodetti, nº 132, Linhares-ES e VILMA DE CÁSSIA RIO BRANCO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Antônio Silva Araújo, nº 379, Linhares-ES. 11822 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 14 de abril de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: SILDMAR SPALENÇA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Avenida Luciano das Neves, nº 2391, Centro, Vila Velha-ES e SILVANA FERREIRA GASPAR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Avenida Luciano das Neves, nº 2391, Centro, Vila Velha-ES. 19901 2.: LEONARDO UCCELI, natural de Vitoria-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), mecanico industrial, residente na Rua Vasco da Gama, Boa Sorte, Cariacica-ES e ARIANE NEVES GAMA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), recuperadora de crédito, residente na Avenida Santa Leopoldina, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 19902 3.: CAIO BATISTA DORNELAS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Analista de Planejamento, residente na Rua Dr. Gilson Santos, 170, Ap 709, Vila Velha-ES e THAIS CEZANO MAGEWSKI, natural de Nova Venécia-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Dr. Gilson Santos, 170 Apt 709, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19903 4.: LEANDRO SIMÕES, natural de Vitoria-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Manaus, N° 148, Ataíde, Vila Velha-ES e ANDRESSA IMBERTI, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua Belchior de Azevedo, nº 13, Bairro Garoto, Vila Velha-ES. 19904 5.: JOY DIAS ARAUJO, natural de Belém-PA, com 39 anos de idade, divorciado(a), Empresário, residente na Av Estud Jose Julio de Souza, 2170, Ap 1502, Bl A, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e THAYLINE DE OLIVEIRA SILVA, natural de Itabuna-BA, com 30 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Avenida Estd Julio de Souza, 2170, Torre 01, Ap 1502, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19906 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de abril de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO GONÇALVES MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na rua angelim, 14, serra dourada I, Serra-ES e GEZIANE SOARES BASILIO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na rua flamboyant, 05, Serra Dourada I , Serra-ES. 11666 2.: MARTIM VICENTE DE JESUS, natural de Caravelas-BA, com 50 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Osório Duque Estrada, s/n, Serra-ES e ELIANA COUTINHO SILVA, natural de Camamu-BA, com 41 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Osório Duque Estrada, s/n, Serra-ES. 11667 3.: MATEUS FILIPE DAS SILVA COSTA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Kiwi, nº 28, Serra-ES e CLAUDIENE DOS REIS MARTINS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Kiwi, nº 28, Serra-ES. 11668 4.: WÉVERTON OLIVEIRA ALVES, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Arapuê, nº 227, Serra-ES e SAMIRA DOS SANTOS RIBEIRO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 20 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de logística, residente na Rua Arapuê, nº 277, Serra-ES. 11669 5.: CLÁUDIO ELI RODRIGUES PARREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar mecânico de refrigeração, residente na Rua Inhaíba, nº 449, Vista da Serra II, Serra-ES e KÉZIA PEREIRA BATISTA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), musicista, residente na Rua Atílio Viváqua, nº 26, Vista da Serra I, Serra-ES. 11677 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 14 de abril de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONI AQUILES DA SILVA HONORATO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), lavador de carro, residente na Rua Ceará, nº 21 , Normília Cunha, Vila Velha-ES e MARIA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Ceará, nº 21, Normilia Cunha, Vila Velha-ES. 09317 2.: RAFAEL DA SILVA ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), assistente administrativo sames, residente na Rua do Abacaxi, nº 102, Vila Velha-ES e ANDRESSA BATALHA BATISTA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na rua do abacaxi, nº 102, Vila Velha-ES. 09345 3.: RAFAEL QUERINO FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), analista de marketing, residente na Av Atlantica, 190, Nova Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e ANNA KARLA ASSIS BARBOSA DE OLIVEIRA, natural de GUAÇUI-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), TECNICA EM ALIMENTOS, residente na Av Atlantica, 190, Nova Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 09346 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de abril de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Diamantina, nº 30, Viana-ES e DRIELLY FERREIRA LIMA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Diamantina, nº 30, Viana-ES. 07622 2.: MARIO RUBEM DE SOUZA, natural de Nova Venécia-ES, com 50 anos de idade, Solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua U, nº 364, Viana-ES e NIVALDA ZIVIANI, natural de Nova Venécia-ES, com 42 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua U, nº 364, Viana-ES. 07629 3.: GEFFERSON GOMES LUNA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Técnico de telecomunicações, residente na rua Espirito Santo, n° 05, Viana-ES e NATANIELE ELER MENDES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Técnico de edificações, residente na rua Espirito Santo, n° 05, Viana-ES. 07630 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 14 de abril de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE ARCHANJO GOMES, natural de Iconha-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Projetada, S/nº, Bom Será, Itapemirim-ES e BEATRIZ SILVA DE SOUZA, natural de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Projetada, S/nº, Bom Será, Itapemirim-ES. 14314 2.: ASSUERO MARTINS NETO, natural de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de depósito, residente na Rua Lirio do Campo 1, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES e DÉBORA DOS SANTOS SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Lirio do Campo 1, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES. 14315 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 14 de abril de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO ARAUJO DE SOUSA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Jonael Socrates Medeiros Ferreira, nº 380, Vitória-ES e THAIS PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Travessa do Poço, nº 24, Vitória-ES. 17757 2.: LALDEMIR FERREIRA LENZI, natural de Colatina-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Deputado Clério Falcão, nº 40, Vitória-ES e MARIA DE LOURDES RODRIGUES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Florêncio Francisco da Costa, nº 30, Vitória-ES. 17761 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de abril de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Gironda, CI/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROGERIO LUIZ PAES BORÇOI, natural de Colatina-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Principal, S/n, Gironda, Cachoeiro de Itapemirim-ES e WANESSA MARTINS SANTANA, natural de São Paulo-SP, com 59 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta aposentada, residente na Rua Principal, S/n, Gironda, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 00058 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 14 de abril de 2022 RÉGIS CASTILHO SOARES Tabelião e Oficial Responsavel _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALLISON PIGNATON RIBEIRO, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Cozinheiro, residente na Rua Deoclesio Jose Goes S/N, Bela Vista, Ibiraçu-ES e VALENTINE VICTORIA GOMES DIAS, natural de João Neiva-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Estoquista de Supermercado, residente na Rua Tancredo Neves N° 425, Campagnaro, Ibiraçu-ES. 00975 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 14 de abril de 2022 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME DE SOUZA MELO, natural de Mantena-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Ludwik Macal, Vitória-ES e AMANDA AMARAL DE LIMA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Ludwik Macal, Vitória-ES. 25352 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de abril de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Nova Venécia-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FERNANDO CELLIA FERRARI, natural de Nova Venécia-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Calegari, nº 554, Bairro Rúbia, Nova Venécia-ES e ALEXIA MALENA MARTINS PIMENTA, natural de Governador Valadares-MG, com 27 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Calegari, nº 554, Bairro Rúbia, Nova Venécia-ES. 04889 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 14 de abril de 2022 Arielly Caetano Ragazzi Oficiala e Tabeliã Interina CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: WANDERSON ANDRADE DA SILVA, natural de Afonso Cláudio, ES, com 23 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado na Fazenda São Domingos Pequeno, zona rural, Brejetuba-ES e DEUCILENIA DA SILVA FERREIRA, natural de Conceição do Castelo, ES, com 18 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada em São Domingos Pequeno, zona rural, em Brejetuba-ES - 001077 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 14 de abril de 2022. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã