Proclamas - 15/02/2020
Proclamas
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: KEVIN GOBBI SALOMÃO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Piloto de R.O.V, residente na Rua Candeias, 58, Barcelona, Carapina, Serra-ES e AMANDA FERREIRA ROSSINI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Candeias, 58, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 29708 2.: BRUNO SABARA RODRIGUES, natural de Vitoria-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), assistente operacional, residente na Rua Candeias, nº 147, Barcelona, Carapina, Serra-ES e MARESSA AGUIAR DUTRA LACERDA, natural de Nanuque-MG, com 33 anos de idade, divorciado(a), analista de R.H, residente na Rua Candeias, nº 147, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 29713 3.: EDUARDO TONIATO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Florestal, 8, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e SARA DIAS SALVINO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Florestal, 8, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 29715 4.: PATRICK RODRIGUES DIAS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), analista de redes, residente na Rua Cristovão Colombo, Nº75, São Diogo II, Carapina, Serra-ES e LUANA MOREIRA MACHADO, natural de Itu-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de crédito, residente na Rua Cristovão Colombo, Nº75, São Diogo II, Carapina, Serra-ES. 29717 5.: EDSON BARROS, natural de Serra-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), policial militar, residente na Rua Santa Luzia, nº 150, Jardim Tropical, Carapina,,, Serra-ES e DIANA FERNANDES BALIEIRO, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Santa Luzia, nº 150, Jardim Tropical, Carapina,, Serra-ES. 29718 6.: ANDRE LUIZ RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Carlos Larica,S/ Nº, José de Anchieta II, Carapina, Serra-ES e PRISCILA MARA PEREIRA DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Carlos Larica,S/ Nº, José de Anchieta II, Carapina, Serra-ES. 29719 7.: BRUNO FRANÇA BRAGA, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), mecânico de equipamentos, residente na Rua das Casuarinas, 4, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e ANDRESSA DIAS MORAES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua das Casuarinas, 4, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29720 8.: PAULO SERGIO DAS NEVES OLIVEIRA, natural de São Mateus-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), marceneiro, residente na Rua do Cedro, nº 57, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES e OSÂNGELA OLIVEIRA PORTELO, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), cabeleireira, residente na Rua do Cedro, nº 57, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 29721 9.: ADRIANO DE JESUS SÁTIRO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 34 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Dom João Batista, nº 304, Laranjeiras Velha, Carapina, Serra-ES e TAMIRES SANTOS MOREIRA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 30 anos de idade, Solteira(o), monitora escolar, residente na Avenida Dom João Batista, nº 304, Laranjeiras Velha, Carapina, Serra-ES. 29723 10.: JOÃO RODRIGUES FREIRE, natural de Canaã dos Carajás-PA, com 25 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Itapeva, nº 119, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e SABRINA LOPES BARBOSA, natural de Pedro Canário-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Itapeva, nº 119, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29724 11.: RONALDO VERLI GUERRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), encarregado de obras, residente na Rua Chagas Freitas, 360, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e DANIELA GONÇALVES VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), merendeira, residente na Rua Chagas Freitas, 360, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29725 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 14 de fevereiro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO GUARAPARI Faço saber que pretender casar-se: 1.: EURICO CHRISTINO MARINHO FILHO, natural de Guarapari-ES, com 46 anos de idade, viúvo(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Barão do Rio Branco, nº 173, Kubitschek, Guarapari-ES e ALCIONE DIAS DE SOUZA, natural de Ipatinga-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Rua Barão do Rio Branco, nº 173, Kubitschek, Guarapari-ES. 11688 2.: MATHEUS MOREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), cobrador, residente na Rua Independência, nº 100, Santa Margarida, Guarapari-ES e MICHELLY DE JESUS NEVES, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Independência, nº 100, Santa Margarida, Guarapari-ES. 11689 3.: JOCIMAR PORTO JACINTO, natural de Alfredo Chaves-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), cortador de roupas, residente na Rua São Tomé, nº 03, São José, Guarapari-ES e KELLYAN PEREIRA DA SILVA, natural de Anchieta-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Tomé, nº 03, São José, Guarapari-ES. 11690 4.: LUIZ NELSON MEDEIROS COSTA JÚNIOR, natural de Anchieta-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de departamento fiscal, residente na Rua Pedro José Simões, nº 59, Centro, Guarapari-ES e PRISCILA APARECIDA BONI, natural de Conceição da Barra-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Pedro José Simões, nº 59, Centro, Guarapari-ES. 11691 5.: JONATAN DE SOUZA MENÉZIO, natural de Guarapari-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua Félix Simão Nader, nº 114, Independência, Guarapari-ES e ADILANE DE LIMA MOURA, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Félix Simão Nader, nº 114, Independência, Guarapari-ES. 11692 6.: MARCUS VINÍCIUS DE LIMA E SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Joaquim da Silva Lima, nº 432, Centro, Guarapari-ES e EDLENE AZEREDO DA SILVA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Joaquim da Silva Lima, nº 432, Centro, Guarapari-ES. 11693 7.: ALCIONE DIAS DE CARVALHO, natural de Lajinha-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Quatorze, S/nº, Fátima Cidade Jardim, Guarapari-ES e VALERIA CRISPIM VIEIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 49 anos de idade, divorciado(a), frizeira, residente na Rua Quatorze, S/nº, Fátima Cidade Jardim, Guarapari-ES. 11694 8.: LUIZ CARLOS DE ARAUJO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 62 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Prefeito Epaminondas de Almeida, nº 84, Parque da Areia Preta, Guarapari-ES e ELIZETH CASSIA COELHO TRISTÃO SILVA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 60 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Prefeito Epaminondas de Almeida, nº 84, Parque da Areia Preta, Guarapari-ES. 11695 9.: EVANDRO BELARMINDO, natural de Alfredo Chaves-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Paraná, nº 40, Camurugi, Guarapari-ES e LETICIA DA SILVA VIEIRA, natural de Guarapari-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Paraná, nº 40, Camurugi, Guarapari-ES. 11696 10.: GESSI VIANA GONÇALVES, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Paissandú, S/n, Olaria, Guarapari-ES e CARLAILDES PEREIRA PINTO DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Paissandú, s/n, Olaria, Guarapari-ES. 11697 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 14 de fevereiro de 2020 ALBERSON RAMALHETE COUTINHO Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTO PEREIRA DE ABREU, natural de Vila Velha-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), Técnico de telecomunicações, residente na Rua Diadema, nº 15, Marcílio de Noronha, Viana-ES e JOSÉLIA MARIA DA CRUZ, natural de São Bernardo do Campo-SP, com 50 anos de idade, solteiro(a), Cabeleireira, residente na Rua Diadema, nº 15, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06836 2.: JOSÉ MESSIAS OLIVEIRA, natural de Rubim-MG, com 45 anos de idade, Solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Jundiaí, nº 111, Marcílio de Noronha, Viana-ES e VALDELICE NOVO SILVA, natural de Itabuna-BA, com 67 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Jundiaí, nº 111, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06838 3.: ADRIANO DA PENHA DE MOURA, natural de Viana-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Laurentino Pimentel, nº 254, Centro, Viana-ES e LÚCIA FALCÃO, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), Enfermeira, residente na Rua Laurentino Pimentel, nº 254, Centro, Viana-ES. 06839 4.: LUCAS PEREIRA BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar técnico, residente na Rua Santos Dumont, nº 73, Canaã, Viana-ES e ALINE NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Campinas-SP, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Santos Dumont, nº 73, Canaã, Viana-ES. 06840 5.: DIEGO RIBEIRO BRITO, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Belem N° 1, Soteco, Viana-ES e JANIQUELI DE MORAES FARIAS, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Belem N° 1, Soteco, Viana-ES. 06841 6.: MARINALDO BOREL, natural de Ibatiba-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Nossa Senhora das Graças, nº 21, Nova Bethânia, Viana-ES e VALESKA DE SOUSA REIS, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Divorciada(o), professora, residente na Rua Nossa Senhora das Graças, nº 21, Nova Bethânia, Viana-ES. 06842 7.: EDRAN CHAGAS LIRA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua dos Carajás, S/nº, Nova Bethânia, Viana-ES e LAURIETE GONÇALVES TEIXEIRA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), caixa, residente na Rua dos Carajás, S/n°, Nova Bethânia, Viana-ES. 06843 8.: WASHINGTON VERLI BRAGA, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Santos Dumont, nº 53, Canaã, Viana-ES e GABRIELA DE LIMA MATOS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Santos Dumont, nº 53, Canaã, Viana-ES. 06844 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 14 de fevereiro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDSON CARDOSO ROCHA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 41 anos de idade, divorciado(a), polícial federal, residente na Rua Laurentino Proença Filho, nº 104, Jardim da Penha, Vitória-ES e CAMILA TORTELOTE MUSIELLO BARCELLOS BEITE, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), Advogada, residente na Rua Laurentino Proença Filho, nº 104, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23615 2.: ARTHUR STORCH GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 55, Resid. Barramares Bloco A5 Apto 602, Jardim Camburi, Vitória-ES e NÁRIMA ARCIZIA ARAUJO, natural de Itaguaçu-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnina em segurança do trabalho, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 55, Resid. Barramares Bloco A5 Apto 602, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23616 3.: ODIR SCHERR CALDEIRA, natural de Ipanema-MG, com 74 anos de idade, viúvo(a), comerciante aposentado, residente na Rua Darly Antônio Lima, nº 50, Jardim Camburi, Vitória-ES e LUCY MARTINS FROSSARD, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 53 anos de idade, divorciado(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Darly Antônio Lima, nº 50, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23623 4.: LUCAS MATARANGAS MOREIRA DA FRAGA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), servidor público federal, residente na Praça Philogomiro Lannes, nº 78, Jardim da Penha, Vitória-ES e AMANDA MEDEIROS ARGOLO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Praça Philogomiro Lannes, nº 78, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23624 5.: EDSON MATTIUZZI DE ASSIS JÚNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, nº 360, Ed. Monet Apto 301, Jardim da Penha, Vitória-ES e ELISÂNGELA ADRIANO GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), psicóloga, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, nº 360, Ed. Monet Apto 301, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23625 6.: ROGÉRIO TONIATO LUGON VALLADÃO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Izaltino Arão Marques, nº 191, Ed. Praia de Setiba Apto 303, Mata da Praia, Vitória-ES e RAISA LEANDRO SOBREIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Izaltino Arão Marques, nº 191, Ed. Praia de Setiba Apto 303, Mata da Praia, Vitória-ES. 23631 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de fevereiro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADIVALTER MATOS OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Eumenes Peixoto Guimarães, nº 184, Gurigica, Vitória-ES e NAYANE DOS SANTOS VILA NOVA, natural de São Mateus-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), porteira, residente na Rua Eumenes Peixoto Guimarães, nº 184, Gurigica, Vitória-ES. 23864 2.: ODILON NICCHIO, natural de Colatina-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Dante Michelini, nº 1801, Aptº 602, Mata da Praia, Vitória-ES e JULIANA CORADELO MULINARIO, natural de Iconha-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), estudante, residente na Rua Elesbão Linhares, nº 404, Aptº 801, Barro Vermelho, Vitória-ES. 23866 3.: VALDENILSON DA SILVA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), motorista no serviço doméstico, residente na Rua Aleixo Netto , Nº05/1201, Praia do Canto, Vitória-ES e LIZIANE DE AGUIAR LEMOS, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Avenida Cariacica, nº 15, Prolar, Cariacica-ES. 23867 4.: SANDRO CORREA CELESTINO, natural de Vitória-ES, com quarenta e nove (49) anos de idade, estado civil divorciado, profissão comerciante, residente na Rua Frederico Lagassa, nº 60, Consolação, Vitória-ES e ANA CRISTINA ALBERTO NEVES, natural de Fundão-ES, com trinta e quatro (34) anos de idade, estado civil solteira, profissão empresária, residente na Rua Frederico Lagassa, nº 60, Consolação, Vitória-ES 23845. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de fevereiro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FERNANDO HEULLER COELHO, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de entrega, residente na Rua São Jorge, S/nº, Areinha, Cariacica-ES e JOCIMARA BASTOS DA COSTA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Jorge, S/nº, Areinha, Cariacica-ES. 12749 2.: WESLLEY RAMOS LUCAS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de carga e descarga, residente na Rua Cinquenta, nº 47, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e AMANDA DE ARAÚJO SILVA, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Noventa e Cinco, nº 60, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 12751 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 14 de fevereiro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS VINICIUS MOIANO DA SILVA, natural de Santo Ângelo-RS, com 31 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 105, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e VÍVIAN ROBERTA DE OLIVEIRA TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 105, Apartamento 805, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 18134 2.: JOSÉ GUILHERME BAIÃO OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), administrador de empresas, residente na Rua Almirante Soido, nº 70 - Ap 102, Praia de Santa Helena, Vitória-ES e JULIA MARTINS BRUNELLI, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Gastao Roubach, 350, Ap 901, Solar da Costa, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18135 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de fevereiro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: NATAN LUCAS DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Recluso no Centro de Detenção Provisorio de Vila Velha, Xuri, Vila Velha-ES e LAÍS MATOS DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Avenida Nossa Senhora Da Penha, Nº 862, Flexal II, Cariacica-ES. 08198 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de fevereiro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONIVAL PEREIRA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina pesada, residente na Rua Presidente Arthur Bernardes, nº 12, Novo Horizonte, Linhares-ES e ANGELICA RIBEIRO DE SOUZA, natural de Itamaraju-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Presidente Arthur Bernardes, nº 12, Novo Horizonte, Linhares-ES. 10028 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 14 de fevereiro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS ALVES DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), Lanterneiro, residente na Avenida Governador Lindemberg, Nº 439, Centro., Jerônimo Monteiro-ES e LUCIANA GOMES BALDOTTO, natural de Alegre-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), Do lar, residente na Avenida Governador Lindemberg, Nº439, Centro, Jerônimo Monteiro-ES. 01003 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jeronimo Monteiro-ES, 14 de fevereiro de 2020 Bruno Bittencourt Bittencourt Registrador Civil e Notário _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ LUIZ THEODORO BANHOS, natural de Aracruz-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), Vidraceiro, residente na Rua Jonael Sócrates Medeiros Ferreira, s/n , Nova Palestina, Vitória-ES e CLAUDIA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Jonael Sócrates Medeiros Ferreira, S/n, Nova Palestina, Vitória-ES. 16951 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de fevereiro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO VICENTE DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), assistente de estoque, residente na Rua Oiti, nº 7, QD 22, Vista da Serra II, Serra-ES e LETÍCIA ROSI SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Oiti, nº 7, QD 22, Vista da Serra II, Serra-ES. 09946 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 14 de fevereiro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã