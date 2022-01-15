Proclamas - 15/01/2022
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLLEY JANUÁRIO DA CUNHA, natural de Ubá-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedor externo, residente na Rua Badiah Assef Boueri, nº 179, Jardim Boa Vista, Guarapari-ES e NATÁLIA COSME FERREIRA CARNEIRO, natural de Ubá-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Badiah Assef Boueri, nº 179, Jardim Boa Vista, Guarapari-ES. 12696 2.: JEAN CARLOS WESTPHAL MOREIRA, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Fisioterapeuta, residente na Rua B Quatorze, nº 10, Portal, Guarapari-ES e LARISSA VIANA DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Cuidadora, residente na Rua B Quatorze, nº 10, Portal, Guarapari-ES. 12697 3.: MÁRCIO GONÇALVES, natural de Aimorés-MG, com 54 anos de idade, divorciado(a), Policial Militar RR, residente na Rua São Paulo, Nº 1, Jardim Boa Vista, Guarapari-ES e SILVANA SOUZA SANTOS, natural de Camacan-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), comerciária, residente na Rua São Paulo, Nº 1, Jardim Boa Vista, Guarapari-ES. 12698 4.: CAIO CESAR SUELA CALDAS, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnico em refrigeração, residente na Rua João Bigossi, nº 584, Itapebussu, Guarapari-ES e ESTER CASEMIRO DE OLIVEIRA, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), atendente de lanchonete, residente na Rua João Bigossi, nº 584, Itapebussu, Guarapari-ES. 12699 5.: YEH SHIH PAI, natural de Taiwan-ET, com 69 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Avenida Praiana, nº 1133, Praia do Morro, Guarapari-ES e NEUSA MARIA VASCONCELOS, natural de Baixo Guandu-ES, com 57 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Praiana, nº 1133, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12700 6.: ROBERTO ESTEVES DUARTE, natural de Seropédica-RJ, com 55 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Avenida Atlântica, nº 1605, Praia do Morro, Guarapari-ES e ADRIANA DE CARVALHO RAMOS, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 43 anos de idade, divorciado(a), Professora de educação física, residente na Avenida Atlântica, nº 1605, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12701 7.: CLODOALDO MACHADO DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de Serviços Gerais, residente na Rua Teófilo Otoni, Nº 13, Meaípe, Guarapari-ES e ELIZANGELA NASCIMENTO BOURGUIGNON, natural de Guarapari-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), Porteira, residente na Rua Teófilo Otoni, Nº 13, Meaípe, Guarapari-ES. 12702 8.: JORGE LUIZ DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 53 anos de idade, viúvo(a), eletricista, residente na Travessa Gentil Marchesi Pavesi, nº 1240 , Itapebussu, Guarapari-ES e ANA ILDA SEZINI, natural de Alfredo Chaves-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Travessa Gentil Marchesi Pavesi, nº 1240 , Itapebussu, Guarapari-ES. 12703 9.: ABRÃO DE OLIVEIRA SOBRINHO, natural de Pau Brasil-BA, com 60 anos de idade, solteiro(a), servente, residente na Rua Paraiso, S/nº, Bela Vista, Guarapari-ES e ROSANGELA CAMPOS DOS SANTOS, natural de Camacan-BA, com 48 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Paraiso, S/nº, Bela Vista, Guarapari-ES. 12704 10.: SAUER WINTER VALIS, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnico de mecânica industrial, residente na Rua José Barcellos de Mattos, nº 177, Parque Areia Preta, Guarapari-ES e NAYARA FROZI CAIADO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Rua José Barcellos de Mattos, nº 177, Parque Areia Preta, Guarapari-ES. 12705 11.: ANDERSON REBONATO BERMOND, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua João Batista Piumbini, nº 30, Praia do Morro, Guarapari-ES e ANA CAROLINA BRAMBATI TEIXEIRA, natural de Anchieta-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua João Batista Piumbini, nº 30, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12706 12.: MATHEUS HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Bela Vista, nº 445, Sol Nascente, Guarapari-ES e KAMILA MATOS DE MIRANDA, natural de Baixo Guandu-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Bela Vista, nº 445, Sol Nascente, Guarapari-ES. 12707 13.: WILIAS DOS SANTOS FERREIRA, natural de Una-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), operador de equipamentos, residente na Rua Anhanguera, S/n, São Jose, Guarapari-ES e JAMILE SILVA DA CRUZ, natural de Ilhéus-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Anhanguera, S/n, São Jose, Guarapari-ES. 12708 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 14 de janeiro de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficial Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCO LEÃO DE MIRANDA, natural de Anápolis-GO, com 41 anos de idade, divorciado(a), diretor, residente na Rua Doutor Jairo de Matos Pereira,nº 780, Apartamento 904, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ANA CAROLINA LARANJA ROLDI, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Doutor Jairo de Matos Pereira,nº 780, Apartamento 904, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19616 2.: GÉRVES SANTOS BARCELOS, natural de Guarapari-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Bela Vista, nº 30, Soteco, Vila Velha-ES e ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS, natural de Tumiritinga-MG, com 46 anos de idade, solteiro(a), arrematadora, residente na Rua Bela Vista, nº 30, Soteco, Vila Velha-ES. 19617 3.: VICTOR HENRIQUE AMORIM MOUTINHO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), servidor publico, residente na Avenida Amazonas, nº 501, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e JESSICA VICENTE GUANANDY, natural de Guarapari-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), analista de licitação, residente na Avenida São Paulo, nº 2330, Praia de Itapuã, Vila Velha-ES. 19618 4.: LEANDRO JESÚS DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), programador de sistemas, residente na Rua Antonio Régis dos Santos, N° 717, Casa Fundos, Itapuã, Vila Velha-ES e JULIA XAVIER BRUSCHI, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua São Marcos, nº 161, Santa Inês, Vila Velha-ES. 19619 5.: WESLLEY CORRÊA DO NASCIMENTO, natural de Iapu-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico de segurança no trabalho, residente na Rua Inacio Higino, nº 600, Praia da Costa, Vila Velha-ES e CAMILA PAULA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), nutricionista, residente na Rua Inacio Higino, nº 600, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19620 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de janeiro de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO FRANCISCO DE JESUS, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), analista de TI, residente na Avenida Henrique Gaburro, nº 9 Qu 66, São José, Linhares-ES e JULIANA DA SILVA SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Manoel Luiz Correa, Qd 82/2, Planalto, Linhares-ES. 11602 2.: JAIME HENRIQUE SANTANA PEREIRA, natural de São Paulo-SP, com 19 anos de idade, solteiro(a), Aux. de Produção, residente na Rua Artur Pinto Santana, nº 576, Interlagos, Linhares-ES e FRANCIELLE NEVES ALVES, natural de Linhares-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Felipe Camarão, Nº 988 , Interlagos, Linhares-ES. 11603 3.: MARCELO SANTOS SILVA, natural de Barretos-SP, com 41 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Alegre, nº 101, Ed Antonia, Shell, Linhares-ES e ISABELLE AMADEI DE SOUZA, natural de Sorocaba-SP, com 22 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Centaura, Residêncial Lagoa Park I, Qd 10/13E, Linhares-ES. 11604 4.: PAULO ALBERTO SANTOS DE SOUSA, natural de Itabuna-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), gerente de vendas, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, nº 1765, Interlagos, Linhares-ES e ANDRÉA BATISTA ALMEIDA, natural de Itabuna-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), crediarista, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, nº 1765, Interlagos, Linhares-ES. 11605 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 14 de janeiro de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSILDO SCHWAMBACH MACHADO, natural de Vitória-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Constante Sodré, nº 1313/2101-A, Praia do Canto, Vitória-ES e PATRICIA DE LIMA E LIMA, natural de Governador Valadares-MG, com 54 anos de idade, divorciado(a), autonoma, residente na Rua Constante Sodré, nº 1313/2101-A, Praia do Canto, Vitória-ES. 25273 2.: MARCOS ARNOLD FARIAS MASCARENHAS FILHO, natural de Salvador-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Maria de Lourdes Poyares Labuto, nº 245/302, Mata da Praia, Vitória-ES e CAROLINE OLIVEIRA BRÊTAS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Rio Branco, nº 1200/1101, Praia do Canto, Vitória-ES. 25274 3.: GABRIEL HERINGER DE MENDONÇA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), promotor de justiça estadual, residente na Avenida Rio Branco, nº 1200, Praia do Canto, Vitória-ES e HUGO FELIPE QUINTELA, natural de Aimorés-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), servidor público federal, residente na Avenida Rio Branco, nº 1200, Praia do Canto, Vitória-ES. 25275 4.: ANDRÉ FEITOSA TEDESCO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), Advogado, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 215, Jardim Camburi, Vitória-ES e BRENDA DA CUNHA FEITOZA, natural de São Mateus-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira de petróleo, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 215, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25276 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de janeiro de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL ANDRADE BARCELLOS, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Aldary Nunes, nº 18, São Lourenço, Serra-ES e MARISÂNGELA ATHAIDE MARIANO, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Aldary Nunes, nº 18, São Lourenço, Serra-ES. 11470 2.: LUCIANO DE SOUZA BATISTA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, Divorciado(a), vigilante, residente na Rodovia Serra-Jacaraípe, nº 321, Centro da Serra, Serra-ES e LIGIANE DA CRUZ PORTO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 30 anos de idade, Solteira(o), vigilante, residente na Rodovia Serra-Jacaraípe, nº 321, Centro da Serra, Serra-ES. 11473 3.: ALLAN WENDELL DE MELO RONCONI, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Itabira, 165, Nova Carapina I, Serra-ES e THAÍS FERREIRA BRITO, natural de Mucuricí-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Porto Alegre, 06, São Marcos II, Serra-ES. 11505 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 14 de janeiro de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIO JOSÉ ESTEVÃO, natural de Pancas-ES, com 43 anos de idade, Divorciado(a), lavrador, residente na Rua Onze, S/nº, Antônio Ferreira Borges, Cariacica-ES e ELIANE TEIXEIRA DE PAULA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 51 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Rua Onze, S/nº, Antônio Ferreira Borges, Cariacica-ES. 14265 2.: KEWEN PACHECO MORGADO, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de operação de produção, residente na Rua Paladio, S/n, Campo Verde, Cariacica-ES e ANA CAROLINA RODRIGUES DE SOUSA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Paladio, S/n, Campo Verde, Cariacica-ES. 14267 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 14 de janeiro de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL TRABACH BROEDEL, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), Faxineiro, residente na Rua Barão da Torre, nº 01, Areinha, Viana-ES e JOICIMARA DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Barão da Torre, nº 01, Areinha, Viana-ES. 07537 2.: EDIUISLEI JOSÉ FARIA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua São Lucas, nº 26, Universal, Viana-ES e THAYNARA ROELA DE FARIA, natural de Aimorés-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar fiscal, residente na Rua São Lucas, nº 26, Universal, Viana-ES. 07538 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 14 de janeiro de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO SECCHIN DE ALMEIDA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), agente autônomo de investimento, residente na Rua João Nunes Coelho, Mata da Praia, Vitória-ES e LARA GUIMARAES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, Barro Vermelho, Vitória-ES. 25140 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de janeiro de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATEUS MACHADO DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), empreendedor, residente na Rod. Safra X Marataízes, S/nº, Km25, Itapemirim-ES e THAYNARA MARVILA GARCIA, natural de Marataízes-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rod. Safra X Marataízes, S/nº, Km25, Itapemirim-ES. 14254 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 14 de janeiro de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEX DOS SANTOS GOMES, natural de Iúna-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Santo Antonio, Zona Rural, Iúna-ES e LIZANDRA LEITE NEVES, natural de Iúna-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Baby-sitter, residente na Avenida São Vicente de Paulo, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08991 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 14 de janeiro de 2022 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas