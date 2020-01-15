Arquivos & Anexos
Proclamas - 15/01/20
Proclamas
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: RYAN KRULL RAFAEL, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 25 anos de idade, Solteiro(a), cobrador, residente na Avenida Colares Júnior, nº 141, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e INGLID SANTOS TERTULINO, natural de Alcobaça-BA, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Colares Júnior, nº 141, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29574 2.: CARLOS RODOLFO DE ALMEIDA SABINO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), meio oficial de refrigeração, residente na Rua Macaé, 47, Barcelona, Carapina, Serra-ES e DAIANE HONORATO RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), assistente de departamento pessoal, residente na Rua Macaé, 47, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 29576 3.: BRUNO DE AGUILAR RUAS, natural de Medeiros Neto-BA, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de armazem, residente na Avenida Colares Junior,nº 25, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e NAYARA VIEIRA RIBEIRO, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Colares Junior,nº 25, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29578 4.: PAULO XIMENES DE MESQUITA FILHO, natural de Brasilia-DF, com 30 anos de idade, Solteiro(a), garçom, residente na Rua C 10, 11, Conjunto Carapina I, Carapina, Serra-ES e MELISSA BONA DE SOUSA, natural de Salvador-BA, com 22 anos de idade, Solteira(o), confeiteira, residente na Rua C 10, 11, Conjunto Carapina I, Carapina, Serra-ES. 29584 5.: ERIVELTO BERCEMIRO DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), mecânico especializado, residente na Rua Nara Leão, nº 125, Edificio Lirio, Apartamento 103,Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e KELY MARCIANO LAURINDO, natural de Vitoria-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), tecnologa em recursos humanos, residente na Rua Nara Leão, nº 125, Edificio Lirio, Apartamento 103,Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 29590 6.: ANDERSON MARQUES DA SILVA, natural de CONSELHEIRO PENA-MG, com 48 anos de idade, Solteiro(a), aposentado, residente na Rua Carlos Larica, S/N, Lote 04, José de Anchieta II, Serra-ES e ELSINEIDE PEREIRA ROSA, natural de Colatina-ES, com 18 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Carlos Larica, S/N, Lote 04, José de Anchieta II, Serra-ES. 29591 7.: DANIEL CASTAGNA VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), analista de tecnologia da informação, residente na Rua Dona Tereza Cristina, 179, Torre C, Ap 404, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e MEYRYELLY DOS SANTOS CORRÊA, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Guarapari, 790, Ap 203, Residencial Mestre Alvaro, Bl C, Valparaiso, Carapina, Serra-ES. 29592 8.: ELTON LYRIO MORATI, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Filipinas,12, Setor Ásia, Cidade Continental, Carapina, Serra-ES e ALINE ELIAS FORÇA, natural de Vitória da Conquista-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Filipinas,12, Setor Ásia, Cidade Continental, Carapina, Serra-ES. 29594 9.: PAULO DE SOUZA BRITO, natural de Cianorte-PR, com 57 anos de idade, divorciado(a), segurança, residente na Rua Pedro Alvares Cabral, 370, Bairro de Fátima, Carapina, Serra-ES e NILCELIA ALVES DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Rua Pedro Alvares Cabral, 370, Bairro de Fátima, Carapina, Serra-ES. 29595 10.: MICHEL ARESI COTTICA, natural de Chapada-RS, com 31 anos de idade, solteiro(a), gerente de compras, residente na Rua Castelo, nº 1042, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e DAIANE PISSINATTI PACHECO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Castelo, nº 1042, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 29596 11.: RONALDO BARBOSA SUHETE, natural de São João de Meriti-RJ, com 37 anos de idade, divorciado(a), supervisor de manunteção, residente na Rua Jaime Lírio, 145, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e EDLAENE INOCH MACHADO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Jaime Lírio, 145, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29601 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 14 de janeiro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANRLEY TEIXEIRA VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Rio Mapuera, 89, Eldorado, Serra-ES e HELOISA ESTER BARRETO PINHEIRO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), comerciaria, residente na Rua Rio Mapuera, 89, Eldorado, Serra-ES. 09879 2.: FREDISON SANTOS DA CRUZ, natural de Jequié-BA, com 42 anos de idade, Solteiro(a), industriario, residente na Rua Eucalípto, nº 38, Cidade Pomar, Serra-ES e CIENE DA SILVA XAVIER, natural de Bahia-BA, com 42 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Eucalípto, nº 38, Cidade Pomar, Serra-ES. 09880 3.: ROBSON DOS SANTOS NASCIMENTO, natural de Ilhéus-BA, com 22 anos de idade, Solteiro(a), atendente, residente na Rua Fabiano Nunes Fraga, nº 224, São Marcos, Serra-ES e RENATA DA SILVA SANTOS, natural de Una-BA, com 23 anos de idade, Solteira(o), coordenadora, residente na Rua Fabiano Nunes Fraga, nº 224, São Marcos, Serra-ES. 09881 4.: EDINALDO GONÇÁLVES DA COSTA, natural de Resplendor-MG, com 38 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua do Flamboyant, nº 198, Cascata, Serra-ES e ELISANGELA DE BRITO CUNHA, natural de Resplendor-MG, com 34 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua do Flamboyant, nº 198, Cascata, Serra-ES. 09882 5.: CARLOS ANTÔNIO OLIVEIRA SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 26 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Cel Fabriciano, 17, Divinopolis, Serra-ES e LETÍCIA SOUZA DE JESUS, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Cel Fabriciano, 17, Divinopolis, Serra-ES. 09883 6.: MATHEUS CLEBERSON ROSA LOSS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de retificador, residente na Rua Humberto de Campos, 502, Jardim Limoeiro, Serra-ES e KARINE FELIPE CORDEIRO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), operadora de telemarketing, residente na Rua Primula, 16, Serra Dourada II, Serra-ES. 09884 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 14 de janeiro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO LELLIS RAMALHO, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Meaípe, nº 15, Flexal, Cariacica-ES e ANA CLÁUDIA FERREIRA MARTINS, natural de Baixo Guandu-ES, com 32 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Meaípe, nº 15, Flexal, Cariacica-ES. 12677 2.: GUSTAVO JÚNIOR RODRIGUES MENDES, natural de Santa Leopoldina-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), bombeiro hidraulico, residente na Rua São João Batista, nº 8, Bairro São João Batista, Cariacica-ES e BIANCA DA SILVA LYRA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São João Batista, nº 8, Bairro São João Batista, Cariacica-ES. 12680 3.: GIDEÃO COSTA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Divorciado(a), vendedor, residente na Rua José de Anchieta, S/nº, Flexal, Cariacica-ES e CRISTIANE CARDOSO DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua José de Anchieta, S/nº, Flexal, Cariacica-ES. 12687 4.: ARISTON RODRIGUES, natural de São Mateus-ES, com 68 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Marilandia, nº 623, Porto de Santana, Cariacica-ES e MARIA APARECIDA MARTINS SILVA, natural de Itanhomi-MG, com 46 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Marilandia, nº 623, Porto de Santana, Cariacica-ES. 12688 5.: PEDRO HENRIQUE GOMES REIS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Canada, nº 14, Bairro Porto Novo, Cariacica-ES e FRANCISLANY SANTOS SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), técnica em enfermagem, residente na Rua Canada, nº 14, Bairro Porto Novo, Cariacica-ES. 12689 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 14 de janeiro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL LORENZONI SILVA, natural de Aracruz-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua José Teixeira, nº 69, Aptº 1303, Praia do Canto, Vitória-ES e MARIANA CABRAL DE QUEIROZ, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Rua José Teixeira, nº 69, Aptº 1303, Praia do Canto, Vitória-ES. 23809 2.: ISAIAS RAYMUNDO DOSVAL, natural de Vitória-ES, com 60 anos de idade, Divorciado(a), radialista, residente na Rua Coronel Monjardim, nº 85 , Centro, Vitória-ES e MARIA BENEDITA CORRÊA VIEGAS, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, Viúva(o), costureira, residente na Rua Coronel Monjardim, nº 85, Centro, Vitória-ES. 23810 3.: THIAGO LENA VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Dom João Nery, nº 110, Santo Antônio, Vitória-ES e CAROLINA BORGES MARTINELLI, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), Cirurgiã dentista, residente na Avenida Rio Branco, nº 1675, Praia do Canto, Vitória-ES. 23812 4.: EDSON CAVALHEIRO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua José Luiz Gabeira, nº 170, Aptº 1003, Bloco A, Barro Vermelho, Vitória-ES e VALÉRIA SOARES DE OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 52 anos de idade, Divorciada(o), técnico em enfermagem, residente na Rua José Luiz Gabeira, nº 170, Aptº 1003, Bloco A, Barro Vermelho, Vitória-ES. 23813 5.: ANDRÉ HORTOLANI DE ASSUNÇÃO, natural de Domingos Martins-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Avenida Comandante Álvaro Martins, nº 110, Mata da Praia, Vitória-ES e JOYCE GONÇALVES SARTORI, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), analista de logistica, residente na Avenida Comandante Álvaro Martins, nº 110, Mata da Praia, Vitória-ES. 23814 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de janeiro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial Cartório Dyonízio Ruy Sucursal Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL DAMASCENA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de TI, residente na Travessa Tocantins, nº 30, Soteco, Vila Velha-ES e ARIANY LAMBORGUINI RAMOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de departamento pessoal, residente na Rua Emanuel, nº 19, Residencial Itaparica, Vila Velha-ES. 07464 2.: DIORGE SILVIO LIBERATO, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), agente de suporte educacional, residente na Avenida Anders, 31, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e LORENA PAULI BORGE, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), designer gráfico, residente na Avenida Anders, 31, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 07465 3.: MATHEUS AUGUSTO FLORES DE MORAES, natural de Santa Luzia-MG, com 19 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Vinte e Quatro, nº 392, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e DÉBORA ESTER DE SOUSA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Quatro, nº 12, Qd 24, Cocal, Vila Velha-ES. 07466 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de janeiro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAURICIO XAVIER DE JESUS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de manutenção, residente na Rua Guarani, nº 35, Barramares, Vila Velha-ES e ÉRICA SUELI TORRES DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Guarani, nº 35, Barramares, Vila Velha-ES. 08149 2.: RICARDO GONÇALVES DE AGUIAR JÚNIOR, natural de Irupi-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de carga e descarga, residente na Rua Santa Gerturdes, nº 328, Santa Paula II, Vila Velha-ES e RAIANE GOMES, natural de Pedro Canario-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Santa Gerturdes, nº 328, Santa Paula II, Vila Velha-ES. 08151 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de janeiro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: FILIPE DIAS MARTINS GUILHERME, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua José Romão de Melo, nº 21, Resistência, Vitória-ES e RAÍSSA GABRIELA HOVANES, natural de Belo Horizonte-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua José Romão de Melo, nº 21, Resistência, Vitória-ES. 16928 2.: BRENO SOARES CÉSAR, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Eletricista, residente na Servidão Leandra Rangel da Silva, nº 291, Santo Antônio, Vitória-ES e ALINE VIDAL PIRES, natural de Colatina-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Marilza Paranho Netto, nº 13, Estrelinha, Vitória-ES. 16929 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 14 de janeiro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CRISTIANO LEOCADIO DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Fazenda Cachoeira Alegre, Área Rural, Iúna-ES e DAIANE DA SILVA CARVALHO, natural de Iúna-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Fazenda Cachoeira Alegre, Área Rural, Iúna-ES. 08553 2.: ADELICIO JOSE DE OLIVEIRA ANDRADE, natural de Belo Horizonte-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego da Laje, Zona Rural, Iúna-ES e AMANDA FABER LIMA, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Recreio, Zona Rural, Iúna-ES. 08554 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 14 de janeiro de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL FERREIRA PARDIM, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), vendedor em domicílio, residente na Rua Lirio, 53, São Marcos, Aracruz-ES e ÍNGRID LEÃO DUTRA, natural de João Neiva-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), atendente balconista, residente na Rua Lirio, 53, São Marcos, Aracruz-ES. 12762 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 14 de janeiro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAURO LUIZ CAMPOS SERRA, natural de Aracruz-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Santos Dumont, Nº 15, Vila Nova, Aracruz-ES e KATIÉLLE GALDINO LOPES, natural de Aracruz-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Vitória Guilherme Souza, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00568 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 14 de janeiro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ CARLOS FERREIRA DE SOUZA, natural de Conceição da Barra-ES, com 54 anos de idade, Divorciado(a), Carpinteiro, residente na Rua Ilha da Trindade, N° 03, Eldorado, Viana-ES e MARIA DA GLÓRIA PEREIRA TIGRE, natural de Medeiros Neto-BA, com 52 anos de idade, Divorciada(o), Cozinheira, residente na Rua Ilha da Trindade, N° 03, Eldorado, Viana-ES. 06805 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 14 de janeiro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICARDO ALMEIDA LIMA, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de construção civil, residente na Rua do Fico, nº 37, Dom João Batista, Vila Velha-ES e AUZILENE DE SOUSA LIRIO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua do Fico, 37, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 232728310 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 14 de janeiro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã