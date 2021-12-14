Arquivos & Anexos
14-12-21 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas - 14/12/2021
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: NICOLAS THALES DA SILVA, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), militar, residente na Rua Manaus, nº 45, Santa Luzia, Serra-ES e LILIANE SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Itamaraju-BA, com 24 anos de idade, Solteira(o), técnica em enfermagem, residente na Rua Manaus, nº 45, Santa Luzia, Serra-ES. 32795 2.: JOÃO PAULO DE OLIVEIRA GONÇALVES, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), operador logístico, residente na Avenida Boa Vista II, Nº293, Boa Vista, Serra-ES e RHEBECA DE MENEZES GOMES, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Boa Vista II, Nº293, Boa Vista, Serra-ES. 32816 3.: MAYKON ELIAS BATISTA, natural de Campo Grande-MS, com 28 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua do Cravo, nº 51, Balneário de Carapebus, Serra-ES e FRANCIELI SOARES DOS REIS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua do Cravo, nº 51, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 32818 4.: ALAN OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Conceição da Barra-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), técnico de elétrica, residente na Avenida Mekong, Nº14 , Cidade Continental, Serra-ES e CÉLIA NASCIMENTO SANTOS, natural de Itapetinga-BA, com 42 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de indústria, residente na Avenida Mekong, Nº14 , Cidade Continental, Serra-ES. 32819 5.: EVALDO FARIA PINTO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 64 anos de idade, solteiro(a), motorista aposentado, residente na Rua Herman Stern, nº 371, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e JUCEIA MAGALHÃES DA ROCHA, natural de Alegre-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Herman Stern, nº 371, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 32820 6.: LUCAS FIGUEIREDO MACHADO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Borba, nº 80, Barcelona, Serra-ES e POLIANA DE LIMA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa, residente na Rua da Esperança, nº 118, Feu Rosa, Serra-ES. 32825 7.: JEFERSON DE JESUS PINTO, natural de Nova Viçosa-BA, com 27 anos de idade, Solteiro(a), analista logistico, residente na Rua Iguatemi, nº 1966, Vila Nova de Colares, Serra-ES e LUANY VIEIRA SENA, natural de Salto da Divisa-MG, com 24 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua Iguatemi, nº 1966, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32827 8.: LUCAS SILVA ANGELO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), atendente, residente na Rua Dançador, nº 14, Novo Horizonte, Serra-ES e TATIANE DE JESUS CHRISTO, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na Rua Dançador, nº 14, Novo Horizonte, Serra-ES. 32828 9.: ZAQUEU FLEGLER DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), micro empresário, residente na Avenida Porto Seguro, nº 574, Jardim Carapina, Serra-ES e MIRIAN ALVES GOLDNER, natural de Colatina-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica veterinária, residente na Córrego Seguro, Baunilha, Colatina-ES. 32829 10.: BRUNO DE OLIVEIRA GOMES COSTA DA SILVA, natural de Itaperuna-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Guriri, nº 28, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e ANA CAROLINA BARBOSA GIL, natural de Itaperuna-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Guriri, nº 28, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 32830 11.: FAGNER DO NASCIMENTO BOTELHO PINTO, natural de Itaguaçu-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), ofical de montagem, residente na Rua Olindina Leão Nunes, nº 150, Taquara I, Serra-ES e DAIANE CORREIA, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Olindina Leão Nunes, nº 150, Taquara I, Serra-ES. 32832 12.: PATRICK GOMES NETO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Avenida Olinda, nº 19, Barcelona, Serra-ES e RENATA SCHAEFFER MUNIZ, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), encarregada de obra, residente na Av Olinda 19, Barcelona, Serra-ES. 32833 13.: KELVIN BARROS DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Belo Horizonte II, nº 260, Jardim Limoeiro, Serra-ES e THAIS SANTOS SERAFIM, natural de Colatina-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), analista de qualidade, residente na Rua Belo Horizonte II, nº 260, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 32834 14.: ALEX SILVERIO BATISTA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Água Marinha, nº 34, José de Anchieta, Serra-ES e PALOMA BARATO BENIN, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Água Marinha, nº 34, José de Anchieta, Serra-ES. 32835 15.: GABRIEL SANTOS SILVA, natural de Ilhéus-BA, com 20 anos de idade, Solteiro(a), Mecânico, residente na Rua Capanema, nº 63, Barcelona, Serra-ES e LIDIA MARA EVANGELISTA CORDEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), consultora de vendas, residente na Rua Capanema, nº 63, Barcelona, Serra-ES. 32836 16.: ADRIANO GIL ANGELO FRANÇA, natural de Nova Friburgo-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), eletrotécnico, residente na Rodovia Norte Sul, Nº17, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e BRUNA GRAZIELA DE CARVALHO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rodovia Norte Sul, Nº17, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 32837 17.: ADILSON PAULO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua Brasil, nº 140, Novo Horizonte, Serra-ES e MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS, natural de Umburatiba-MG, com 54 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Brasil, nº 140, Novo Horizonte, Serra-ES. 32838 18.: RONES ALVES FONTES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), Eletricista, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 19, Jardim Limoeiro, Serra-ES e VANESSA FERREIRA SALOMÃO, natural de Pedro Canário-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), gerente de filial, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 19, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 32839 19.: MURILO OLIVEIRA ALMEIDA, natural de Salvador-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua São Cristovão Colombo, nº 75, São Diogo II, Serra-ES e FABIANA BARRETO DOS REIS, natural de Ouro Preto do Oeste-RO, com 31 anos de idade, Divorciada(o), operadora de caixa, residente na Rua São Cristovão Colombo, nº 75, São Diogo II, Serra-ES. 32840 20.: HERCULES RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), microempreendedor individual, residente na Rua Castelo, nº 15, Jardim Limoeiro, Serra-ES e PAULA BRAGA MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Castelo, nº 15, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 32842 21.: AYMAN BEN TATA, natural de Ksar El Kebir-ET, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Avenida Ribeirão Preto, nº 217, Barcelona, Serra-ES e SIMONE DO LIVRAMENTO MARQUES, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Avenida Ribeirão Preto, nº 217, Barcelona, Serra-ES. 32843 22.: LEANDRO DE ANDRADE CALEFFE, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnico em operações, residente na Rua Guimarães Rosa, nº 479, Chácara Parreiral, Serra-ES e JAQUELINE SOUZA COSTA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), supervisora comercial, residente na Rua Gustavo Barroso, nº 288, Guaraciaba, Serra-ES. 32844 23.: GILDOMAR FERREIRA ALVES, natural de Nova Venécia-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), Motoboy, residente na Rua Recife, nº 48, Central de Carapina, Serra-ES e MARIANA SANTOS MENINO, natural de São Paulo-SP, com 21 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua Recife, nº 48, Central de Carapina, Serra-ES. 32845 24.: PAULO AUGUSTO MACHADO JUNIOR, natural de Governador Valadares-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), gestor de ti, residente na Rua Sandro Boticelli, nº 53, Bloco C, Apartamento 602, Condomínio Vivenda Laranjeiras, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e DELMA BELO DE BARROS, natural de Colatina-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Sandro Boticelli, nº 53, Bloco C, Apartamento 602, Condomínio Vivenda Laranjeiras, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 32847 25.: JOÃO VITOR DA CRUZ SILVA, natural de Taboão da Serra-SP, com 25 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Gavião, nº 11, Qd. 48, Novo Horizonte, Serra-ES e ANA CAROLINA ARAÚJO SILVA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Gavião, nº 11, Qd. 48, Novo Horizonte, Serra-ES. 32849 26.: SILVIO DE SOUZA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 57 anos de idade, divorciado(a), técnico em eletrônica, residente na Rua Lavrador José Barbosa da Silva, nº 156, Jardim Limoeiro, Serra-ES e MAUREEN BARBOSA LADISLAU, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua Lavrador José Barbosa da Silva, nº 156, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 32851 27.: SOLIVAN ANTONIO BOLSANELO, natural de Boa Esperança-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida dos Sabiás, S/n, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e JAKELLYNY DA SILVA PEREIRA, natural de Parauapebas-PA, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Avenida dos Sabiás, S/n, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 32852 28.: TIAGO FÉLIX CERI, natural de Acreúna-GO, com 31 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Linha de Força, nº 38, Cantinho do Céu, Serra-ES e DANIELA DE AQUINO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Linha de Força, nº 38, Cantinho do Céu, Serra-ES. 32853 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de dezembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: OSVALDINO PENA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), sondador, residente na Rua Juscelino Kubitschek, nº 235, Tabajara, Cariacica-ES e CLAUDIANE RANGEL PANI, natural de Santa Leopoldina-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Juscelino Kubitschek, nº 235, Tabajara, Cariacica-ES. 14038 2.: JURANDIR MATIAS DO NASCIMENTO, natural de São Bento do Una-PE, com 69 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Anselmo Lage, nº 01, Tucum, Cariacica-ES e SÂMARA FATIMA CORRÊA, natural de Vila Velha-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), gestora, residente na Rua Anselmo Lage, nº 01, Tucum, Cariacica-ES. 14152 3.: FAYRLON VINÍCIUS DE MORAES MIRANDA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), portuário, residente na Rua Hugo Silveira, nº 2, Itacibá, Cariacica-ES e JHOICY SCHMITEL NASCIMENTO PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Hugo Silveira, nº 2, Itacibá, Cariacica-ES. 14181 4.: PAULO VITOR SOUZA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua João Coutinho Gomes, nº 25, Cariacica Sede, Cariacica-ES e LUANA CORRÊA DE FARIA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua João Coutinho Gomes, nº 25, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 14182 5.: MATEUS SANTOS FRANCISCO, natural de Itamaraju-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Setenta e Dois, nº 04, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e CAROLINE FERREIRA MACHADO DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar operacional, residente na Rua Setenta e Dois, nº 04, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 14184 6.: LEANDRO ROCHA LARANJA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Carlos Schwab, nº 30, Porto Belo I, Cariacica-ES e RAFAELA EDUARDO BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de laboratorio, residente na Rua Carlos Schwab, nº 30, Porto Belo I, Cariacica-ES. 14185 7.: TIERRI DE JESUS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Valadares, nº 28 , Presidente Médice, Cariacica-ES e ALINE DA SILVA PEREIRA, natural de Cariacica-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Avenida Valadares, nº 28 , Presidente Médice, Cariacica-ES. 14188 8.: FLÁVIO DE OLIVEIRA NUNES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Mimoso do Sul, nº 347, Nova Brasília, Cariacica-ES e KCHAROLINY SANTOS CALABUND, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), copeira, residente na Rua Mimoso do Sul, nº 347, Nova Brasília, Cariacica-ES. 14189 9.: JOÃO ALVES DE SOUSA, natural de Antonina do Norte-CE, com 71 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Colatina, nº 109, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e AGRIPINA MARIA DE PAULA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 64 anos de idade, solteiro(a), assessora parlamentar junior, residente na Rua Colatina, nº 109, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 14191 10.: GERSON MARCHESI, natural de Domingos Martins-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Oitenta e Cinco, nº 132, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e CIRENE MARIA CORRÊA, natural de Ipatinga-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Oitenta e Cinco, nº 132, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 14196 11.: KENNEDY DA CUNHA RANGEL, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua B, nº 224, Aparecida, Cariacica-ES e JAQUELINE PEREIRA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua B, nº 224, Aparecida, Cariacica-ES. 14203 12.: DANIEL VELTEN ALVES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), controlador de manutenção, residente na Rua Florianópolis, nº 122, Nova Valverde, Cariacica-ES e MIRELA GORZA PEREIRA DA SILVA, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Florianópolis, nº 122, Nova Valverde, Cariacica-ES. 14204 13.: THIAGO VIEIRA FERNANDES, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Travessa Antônio Botelho, nº 02, Itacibá, Cariacica-ES e ÉRICA MARIA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), atendente, residente na Travessa Antônio Botelho, nº 02, Itacibá, Cariacica-ES. 14205 14.: ELIAS SAMPAIO DE SOUZA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), serralheiro, residente na Avenida Obed Emerich, nº 264, Campo Verde, Cariacica-ES e LAURIANA TAVARES DOS SANTOS, natural de Barra de São Francisco-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), promotora de vendas, residente na Avenida Obed Emerich, nº 264, Campo Verde, Cariacica-ES. 14207 15.: ALAN MOURA CHAVES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua das Torres, nº 81, Flexal II, Cariacica-ES e PÂMELA FURLAN FARIAS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Antonio Leandro da Silva, nº 344, Santa Luzia, Cariacica-ES. 14208 16.: EVANDRO DE JESUS, natural de Medeiros Neto-BA, com 63 anos de idade, solteiro(a), montador de estrutura metalica, residente na Rua Padre Gabriel Maire, nº 243, Bairro Modelo, Cariacica-ES e AEUZA FERNANDES DE SANTANA, natural de Itamaraju-BA, com 63 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Padre Gabriel Maire, nº 243, Bairro Modelo, Cariacica-ES. 14209 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 13 de dezembro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDISON DE OLIVEIRA NETO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Estambul, nº 15, Araçás, Vila Velha-ES e JENNIFER JESUS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, nº 117, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729506 2.: DJAN IGLESIAS DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), lavador de estofados, residente na Rua Professor Humberto de Campos, nº 226, Ataíde, Vila Velha-ES e LENIZE MACHADO CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Professor Humberto de Campos, nº 226, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729507 3.: MARLON BICHI DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), mecanico industrial, residente na Avenida João Mendes, nº 1528, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e DAMARIS ALVES BARBOSA DA SILVA, natural de Salvador-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), medica, residente na Rua Vinte e Nove, nº 111, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 232729508 4.: LEANDRO PEREIRA DA SILVA, natural de Itabela-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Jose Joaquim Santana Rosa, 37, Vila Guaranhuns, Vila Velha-ES e LORENA DE OLIVEIRA VERONEZ, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Jose Joaquim Santana Rosa, 37, Vila Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232729509 5.: MÁRIO CÉLIO LEMOS GOMES, natural de Governador Valadares-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), construtor, residente na Rua Pastor Joao Pedro da Silva, nº 45, Ataíde, Vila Velha-ES e MARIA LUCIA DOS SANTOS, natural de Jussari-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Pastor Joao Pedro da Silva, nº 45, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729510 6.: CLÉRIA BEATRIZ DIAS DA COSTA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), encarregada, residente na Rua Beira Rio, nº 23, Santa Rita, Vila Velha-ES e EMILY DOS SANTOS GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Beira Rio, nº 23, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232729511 7.: PABLO TOMAZINI VALADARES, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), técnico em telecomunicações, residente na Rua Estocolmo, nº 102, Araçás, Vila Velha-ES e TATIANA TEIXEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), analista de beneficios, residente na Rua Danilo Alves,, Cobilândia, Vila Velha-ES. 232729512 8.: WEVERTON VON RONDON MIRANDA JACÓ, natural de Belo Horizonte-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua João de Vargas Martins, nº 210, Ataíde, Vila Velha-ES e ARIADNI NOGUEIRA FONTES, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua João de Vargas Martins, nº 210, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729513 9.: HAYNER DUARTE BATISTA, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Travessa Sao Luiz, nº 1002, Aribiri, Vila Velha-ES e ALESSANDRA GOMES WASZAK, natural de Guarulhos-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Travessa Sao Luiz, nº 1002, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729514 10.: WILLIAM JOUBERT RAMOS DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), arquiteto, residente na Rua Antonio Zonotelli, 200, Apto 901, Ed. Barra Do Jucu, Santa Ines, Vila Velha-ES e CLÉCIA PEREIRA DOS SANTOS, natural de Medeiros Neto-BA, com 35 anos de idade, divorciado(a), gerente administrativo, residente na Rua Antonio Zonotelli, 200, Apto 901, Ed. Barra Do Jucu, Santa Ines, Vila Velha-ES. 232729515 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de dezembro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: CAIO FARIA RAFALSKI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua São Pedro, Jabour, Vitória-ES e TAYNÁ CASSARO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), coordenadora pedagógica, residente na Rua São Pedro, Jabour, Vitória-ES. 25084 2.: MARCOS VINICIUS CASSIMIRO DO NASCIMENTO, natural de Ipatinga-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Professora Clara Lima, Antônio Honório, Vitória-ES e ANA CAROLINE BARBOSA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Professora Clara Lima, Antônio Honório, Vitória-ES. 25085 3.: CARLOS AMARAL, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 42 anos de idade, solteiro(a), procurador municipal, residente na Rua Manaus, Itapuã, Vila Velha-ES e JULIANA BARBOZA COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), dentista, residente na Rua Doutor Dido Fontes, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25086 4.: JOÃO EDUARDO DA SILVA LEITÃO, natural de Santa Vitória do Palmar-RS, com 36 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua José Celso Cláudio, Jardim Camburi, Vitória-ES e CAROLINE COELHO RIBEIRO, natural de Guarapari-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Avenida Desembargador Santos Neves, Praia do Canto, Vitória-ES. 25087 5.: FRANCIS GEISSON PEREIRA DOS SANTOS, natural de Janaúba-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Professora Ocarlina Drumond de Carvalho, Maria Ortiz, Vitória-ES e KAMILA RODRIGUES TOFOLI, natural de Fundão-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), dentista, residente na Rua Professora Ocarlina Drumond de Carvalho, Maria Ortiz, Vitória-ES. 25088 6.: MARCOS PAULO DE ABREU E SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Theófilo Costa, Jardim Camburi, Vitória-ES e ALINE FÁTIMA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), servidora pública federal, residente na Rua Theófilo Costa, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25089 7.: VITOR DE PAULO RAIDER, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), comprador, residente na Rua Carijós, Jardim da Penha, Vitória-ES e THALYSSA ALLENA DA SILVA LOURENÇO MENDES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Carijós, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25090 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de dezembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: YGOR HENRIQUE PEIXOTO TOLENTINO, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), maqueiro hospitalar, residente na Rua João Dentuski, N° 23, São José, Vitória-ES e KELY CRISTINA PROVETTI NIERO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativo, residente na Rua Guarany, N° 152, Glória, Vila Velha-ES. 19527 2.: WILLIAN KALOT GHISOLFI, natural de Santa Teresa-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), gerente de vendas, residente na Avenida Hugo Musso, Nº 1149, Apartamento 501, Praia da Costa, Vila Velha-ES e JULIANA DAVEL PADOANI, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Av Hugo Musso nº 1149, Apartamento 501, Ed. Oswaldo Cruz, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19528 3.: PAULO ROBERTO INACIO DA CRUZ, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), técnico de manutenção, residente na Rua Expedicionários, N° 37, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e EDNA ALVES DA SILVA, natural de Mutum-MG, com 49 anos de idade, divorciado(a), promotora de vendas, residente na Rua Expedicionários, N° 37, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 19529 4.: GERALDO ROCHAEL ALVES COIMBRA, natural de Braúnas-MG, com 68 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 160, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e MARIA DA CONCEIÇÃO ROSA, natural de Cariacica-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 160, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 19530 5.: DANIEL HEMERLY MOREIRA VIEIRA TORRES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Dom Jorge de Menezes, nº 140, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ANA KAROLYNA RODRIGUES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Ayrton Senna da Silva, nº 303, Itapoã, Vila Velha-ES. 19531 6.: EWERTON ESRON PINTO DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), mecânico alinhador, residente na Rua Joaquim de Freitas, nº 367, Jaburuna, Vila Velha-ES e THAYNARA DA SILVA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Joaquim de Freitas, nº 367, Jaburuna, Vila Velha-ES. 19532 7.: BRUNO SANTOS CAMILO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de suporte, residente na Rua Castelo Branco, N° 253, Bela Aurora, Bela Aurora, Cariacica-ES e JULIA DOS SANTOS SOUZA, natural de São Paulo-SP, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar adiministravo, residente na Rua Guanabara, N° 1304, Apartamento 104, Itapuã, Vila Velha-ES. 19533 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de dezembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: CAIO PASSINI DA CUNHA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pátio, residente na Rua Doutor Romildo Gonçalves, nº 15, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ROBERTA VITORIA DE SOUZA CORRÊA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Doutor Romildo Gonçalves, nº 15, Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04896 2.: MATHEUS GUARNIEL TIRELLO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), encarregado de convés, residente na Rua Giovanni Altoé, nº 170, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim-ES e RENATA ARAUJO DE FARIA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), nutricista, residente na Rua Apóstolo Bartolomeu, nº 1, Rui Pinto Bandeira, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04942 3.: VALTELI BASTOS VIEIRA FILHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), fotógrafo, residente na Rua Daniel Dezan Cherini, nº 17, Recanto, Cachoeiro de Itapemirim-ES e RAFAELLA ALMEIDA PEREIRA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Daniel Dezan Cherini, nº 17, Recanto, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04943 4.: ALLAN ALMEIDA NASCIMENTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Amâncio da Silva, nº 6, Baiminas, Cachoeiro de Itapemirim-ES e BEATRIZ VERZOLA FRANZONI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Amâncio da Silva, nº 6, Baiminas, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04944 5.: JOÃO PEDRO MONTEIRO DE CASTRO VIDAL LOPES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Governador Christiano Dias Lopes Filho, nº 48, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES e CAROLINA BONADIMAN MACHADO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Avenida Governador Christiano Dias Lopes Filho, nº 48, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04945 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 13 de dezembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ CICERO GONÇALO PEREIRA, natural de Murici-AL, com 29 anos de idade, solteiro(a), carregador, residente na Rua Barão de Itapemirim, nº 12, Mucuri, Cariacica-ES e JUSÉLIA FRANCISCA MOREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Barão de Itapemirim, nº 12, Mucuri, Cariacica-ES. 28450 2.: DANIEL FRITZ FONSECA, natural de Ecoporanga-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Farmacêutico, residente na Rua Padre José Carlos, nº 09, Campo Grande, Cariacica-ES e NATÁLIA RODRIGUES, natural de São Paulo-SP, com 28 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Padre José Carlos, nº 09, Campo Grande, Cariacica-ES. 28461 3.: RAPHAEL CORRÊA DA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), carteiro, residente na Rua Apolo XV, nº 15, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e FRANCIENE PENHA NASCIMENTO SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Coronel Pacheco, nº 48, Alto Boa Vista, Cariacica-ES. 28462 4.: ELSON ROBERTO BARBOSA, natural de Fundão-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Anchieta, S/nº, Alto Lage, Cariacica-ES e NADYR BARBOSA, natural de São Mateus-ES, com 67 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Anchieta, S/nº, Alto Lage, Cariacica-ES. 28469 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 13 de dezembro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROGÉRIO BORGES CUSTÓDIO, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), educador físico, residente na Rua Antônio Moro, nº 827, Vila Izabel, Linhares-ES e RANIELY GONÇALVES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), educador física, residente na Rua Antônio Moro, nº 827, Vila Izabel, Linhares-ES. 11541 2.: JOCIMAR DA CONCEIÇÃO FERREIRA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rua Presidente Jânio Quadros, S/n, Novo Horizonte, Linhares-ES e PATRICIA SANTANA DA FONSECA, natural de Natal-RN, com 32 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Presidente Jânio Quadros, S/n, Novo Horizonte, Linhares-ES. 11542 3.: LUCAS CORREIA RIBEIRO, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), caminhoneiro, residente na Rua Dom Pedro I, nº 913, Interlagos, Linhares-ES e RAFAELA BIS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Dom Pedro I, nº 913, Interlagos, Linhares-ES. 11543 4.: MARCEL ROCHA GREGORIO MOSCON, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro agrônomo, residente na Avenida Presidente Costa e Silva, nº 5, Novo Horizonte, Linhares-ES e SUELLEN FERREIRA MOULIN, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Avenida Presidente Café Filho, nº 448, Novo Horizonte, Linhares-ES. 11544 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 13 de dezembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO GARCIA SOBRINHO JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Professor, residente na Rua Calogi, nº 638, Rio Marinho, Vila Velha-ES e THAÍS SCARDUA RANGEL, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Rua Calogi, nº 638, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06288 2.: FILIPE DIAS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Policial militar, residente na Rua: Francisco Guimarães, nº 380, Ipessa, Vila Velha-ES e LARISSA RUAS SGULMARO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), Policial militar, residente na Rua Fluviópolis, nº 157, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06289 3.: JARBAS BALARINI, natural de Colatina-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), Comerciante, residente na Rodovia Carlos Lindenberg, nº 5702, Nova América, Vila Velha-ES e MARIELE FAÉ SELIM, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rodovia Carlos Lindenberg, nº 5702, Nova América, Vila Velha-ES. 06290 4.: FABIO SCHAEFER LOPES, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Regencia, Nº16 , Rio Marinho, Vila Velha-ES e HEVILLYN DA SILVA AGUIAR, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Regencia, Nº16 , Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06291 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de dezembro de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: NESLI MOTA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Goiabeiras, 333, Vista da Serra II, Serra-ES e MARINEDI JESKE TETELOF, natural de Serra-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), fiscal, residente na Rua Goiabeiras, 333, Vista da Serra II, Serra-ES. 11365 2.: VALMIR MEZES MAGALHÃES, natural de Duque de Caxias-RJ, com 44 anos de idade, solteiro(a), servidor público estadual, residente na Rua Carlos Gomes, S/n, Campinho da Serra II, Serra-ES e SULAMITA OLIVEIRA BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), bióloga, residente na Rua Carlos Gomes, S/n, Campinho da Serra II, Serra-ES. 11400 3.: WELBERT TEIXEIRA TODESCO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Avenida Jones dos Santos Neves, 339, Caçaroca, Serra-ES e DÁFNY BARCELLOS RODRIGUES, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), fisioterapeuta, residente na Rua das Glicinias, 16, Cascata, Serra-ES. 11402 4.: CHRISTIAN PEDROSA GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Matias Barbosa, nº 492, Nova Carapina II, Serra-ES e CLÉCIA ANDRADE DOS SANTOS, natural de São José da Vitória-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Matias Barbosa, nº 492, Nova Carapina II, Serra-ES. 11404 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de dezembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLAUDIO DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Chafic Murad, nº 107/803, Bento Ferreira, Vitória-ES e IARA GIUBERTI PERINI, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Engenheira Quimica, residente na Rua Chafic Murad, nº 107/803, Bento Ferreira, Vitória-ES. 25220 2.: HILDO DIAS, natural de Vitória-ES, com 73 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes-, Nº581 , Enseada do Suá, Vitória-ES e ALBERTINA GODINHO DUTRA, natural de Lajinha-MG, com 63 anos de idade, viúvo(a), aposentada, residente na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes-, Nº581 , Enseada do Suá, Vitória-ES. 25221 3.: LUCILIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Rua Zemínio de Oliveira, nº 08, Fradinhos, Vitória-ES e GÉSCICA BRANDT SANTANA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), técnica em segurança do trabalho, residente na Rua Contagem, nº 48, Jardim Carapina, Serra-ES. 25222 4.: LUAN ANDRADE LOOSE, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor, residente na Rua José Luiz Gabeira, nº 170, Barro Vermelho, Vitória-ES e NICOLE RIZZI NUNES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedora, residente na Rua José Luiz Gabeira, nº 170, Barro Vermelho, Vitória-ES. 25223 5.: LEANDRO NUNES PILLER, natural de Rio de Janeiro-RJ, com trinta e oito (38) anos de idade, estado civil solteiro, profissão vigilante, residente na Rua Antônio da Costa Brandão, 05, Tabuazeiro, Vitória-ES e SUELLEN DOS SANTOS GONÇALVES, natural de Resplendor-MG, com trinta e quatro (34) anos de idade, estado civil solteira, profissão advogada, residente na Rua Antônio da Costa Brandão, nº 05, Tabuazeiro, Vitória-ES. 25199 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de dezembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHEANN CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Antonio Furlan, 46, Inhanguetá, Vitória-ES e ARIELY DA SILVA FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), cabeleireira autônoma, residente na Rua Antonio Furlan, 46, Inhanguetá, Vitória-ES. 17635 2.: RODRIGO CALDEIRA BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Jesuíta, nº 14, Grande Vitória, Vitória-ES e AINESSA DO NASCIMENTO ALVES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Jesuíta, nº 14, Grande Vitória, Vitória-ES. 17638 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de dezembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELLINGTON CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), motorista autônomo, residente na Avenida Piracicaba, nº 01, Marcílio de Noronha, Viana-ES e CREUZA DE SOUZA, natural de São Mateus-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Piracicaba, nº 01, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07506 2.: MATEUS SOARES RODRIGUES, natural de Caravelas-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), Barbeiro, residente na Rua Beija Flor, nº 19, Universal, Viana-ES e SHIRLEI DE OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Recreadora infantil, residente na Rua Beija Flor, nº 19, Universal, Viana-ES. 07507 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 13 de dezembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELINGTON SIMÕES LEITE, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de obras, residente na Rua Muriaé, 453, Barramares, Vila Velha-ES e THIARE BENEVIDES CASTRO, natural de Itabuna-BA, com 27 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Muriae, 453, Barramares, Vila Velha-ES. 09189 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de dezembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã