14-10-21 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas - 14/10/2021
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO DOS SANTOS ROCHA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Martins, nº 634, Porto de Santana, Cariacica-ES e MARIZA DE LIMA LUCAS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rua do Britador, nº 703, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13902 2.: GUILHERME DE OLIVEIRA CAMPOS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Rua Iconha, nº 24, Nova Brasília, Cariacica-ES e MARILIA RAPHAELA PACHECO SANTOS E FALCÃO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Odônia da Costa MachadoToledo, nº 200, Campina Grande, Cariacica-ES. 13952 3.: MARLEY DA SILVA ARGENTINA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operador industrial, residente na Rua Padre Gabriel, nº 82, Vila Progresso, Cariacica-ES e BÁRBARA SANTOS ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Padre Gabriel, nº 82, Vila Progresso, Cariacica-ES. 13976 4.: IORHONIS DA SILVA ALVES, natural de Cariacica-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), amarrador, residente na Rua José B. Sena, nº 05, Tucum, Cariacica-ES e KESSY RÉDER VALENTIM, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Maria Siqueira Dias, nº 06, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13979 5.: WILLIAM AUER DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), encarregado de operação, residente na Rua Cento e Doze, nº 23, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e ALINE MATHEUS MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente de loja, residente na Rua Cento e Doze, nº 23, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13981 6.: JOSÉ PEDRO MARQUES DE ALMEIDA LOPES, natural de Viseu- Portugal-ET, com 48 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Valter de Paula, 420, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e ROSILENE COSTA DA CRUZ, natural de Belo Horizonte-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Valter de Paula, 420, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 13982 7.: IVANE DE OLIVEIRA SILVA, natural de Jerônimo Monteiro-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), jardineiro, residente na Rua Brinco de Ouro, nº 08, Porto Novo, Cariacica-ES e PATRICIA DALMACHIO RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Brinco de Ouro, nº 08, Porto Novo, Cariacica-ES. 13986 8.: DANIEL LELES CONCEIÇÃO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Vicente Santorio, S/nº, Flexal, Cariacica-ES e DAIARA SANTOS GOMES, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vicente Santorio, S/nº, Flexal, Cariacica-ES. 13989 9.: GUSTAVO BRANDÃO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), instrutor de auto escola, residente na Rua Mário Loyola, nº 86, Santana, Cariacica-ES e LUDIMYLA SEPULCHRO FRANÇA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente de vendas, residente na Rua Mário Loyola, nº 86, Santana, Cariacica-ES. 13990 10.: FÁBIO FURTADO DE SOUZA, natural de Belo Horizonte-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Santo Antônio, nº 60, Prolar, Cariacica-ES e ODETE BARBOSA GASPARINI, natural de Santa Leopoldina-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de departamento fiscal, residente na Avenida Cariacica, nº 33, Prolar, Cariacica-ES. 13991 11.: SALVADOR OLIVEIRA DA SILVA, natural de Alcobaça-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), assistente em logistica, residente na Rua Maria Matilde dos Santos, nº 175, Nova Valverde, Cariacica-ES e THAIS BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Maria Matilde dos Santos, nº 175, Nova Valverde, Cariacica-ES. 13992 12.: JEFERSON CASSILHAS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), vigia, residente na Rua das Magnolias, S/nº, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e SIMONE RIBEIRO DE ARRUDA, natural de Belo Horizonte-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua das Magnolias, S/nº, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 13993 13.: MARCIO PINTO DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Beco São Mateus, nº 244, Cariacica Sede, Cariacica-ES e LUHANA RAMOS GOMES, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), técnica de segurança do trabalho, residente na Beco São Mateus, nº 244, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 13994 14.: CHARLES COSTA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), operador industrial, residente na Rua Belo Horizonte, nº 2492, Aparecida, Cariacica-ES e ALESSANDRA VERONICA CORTES MEYRELES, natural de Vitória-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua Nossa Senhora das Graças, S/nº, Santa Cecília, Cariacica-ES. 13995 15.: WILKER DA SILVA CARREIRO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Praça Nossa Senhora da Penha, Nº 1354, Flexal, Cariacica-ES e MAILA PEREIRA DE AMORIM, natural de Aimorés-MG, com 32 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Praça Nossa Senhora da Penha, Nº 1354, Flexal, Cariacica-ES. 13996 16.: MATHEUS SANTANA TAVARES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua São João, nº 49, Itacibá, Cariacica-ES e ALINE MACHADO RIOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua São João, nº 49, Itacibá, Cariacica-ES. 14003 17.: MARCELO SILVA DA VITÓRIA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua São Sebastião, nº 710, Porto de Santana, Cariacica-ES e CLEICIANI BARBOSA COUTO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Sebastião, nº 710, Porto de Santana, Cariacica-ES. 14010 18.: VICTOR RIBEIRO SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Beco Do Amor Divino, nº 940, Porto de Santana, Cariacica-ES e RAYANE MARTINS PIMENTEL, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), bibliotecária, residente na Rua Gabino Rios, nº 45, Porto de Santana, Cariacica-ES. 14011 19.: ICARO DA VICTORIA TONON, natural de Aracruz-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), motorista carreteiro, residente na Rua Vinte e Três, nº 86, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e DANIELA VIEIRA MELO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vinte e Três, nº 86, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 14018 20.: SEBASTIÃO ESTEVÃO DA MOTTA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 70 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua São Mateus, S/nº, Cariacica Sede, Cariacica-ES e ELIANE RASCH DA SILVA, natural de Viana-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua São Mateus, S/nº, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 14022 21.: MARCOS VINÍCIUS NASCIMENTO COSTA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), projetista, residente na Avenida Osvaldo de Azevedo, nº 578, Vila Merlo, Cariacica-ES e ÉLICA GOMES BARBOSA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Osvaldo de Azevedo, nº 578, Vila Merlo, Cariacica-ES. 14024 22.: JARDEL WILHAS BATISTA, natural de Monte Azul-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de depósito, residente na Praça Nossa Senhora da Penha, nº 07, Flexal I, Cariacica-ES e FRANCISLAINE REIS DE OLIVEIRA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Praça Nossa Senhora da Penha, nº 07, Flexal I, Cariacica-ES. 14025 23.: ALTAIR JOSÉ CATERINQUE, natural de Nova Venécia-ES, com 63 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Albania, nº 32, Nova Brasília, Cariacica-ES e ROSANGELA DE SOUSA OLIVEIRA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 53 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Albania, nº 32, Nova Brasília, Cariacica-ES. 14026 24.: ROBERTO SANTANA, natural de Colatina-ES, com 50 anos de idade, Viúvo(a), pedreiro, residente na Rua Eurico Resende, nº 12, Itacibá, Cariacica-ES e VILMA LÚCIA DE ARAÚJO, natural de Ibiraçu-ES, com 66 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Eurico Resende, nº 12, Itacibá, Cariacica-ES. 14031 25.: SILAS REZENDE, natural de Marilândia-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Estrada Leopoldina, S/nº, Campo Verde, Cariacica-ES e TEREZA DE JESUS VIEIRA, natural de Mutum-MG, com 63 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Estrada Leopoldina, S/nº, Campo Verde, Cariacica-ES. 14033 26.: REINALDO CERQUEIRA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), açougueiro, residente na Tr Bela Vista, nº 5, Aparecida, Cariacica-ES e CRISTIANA MARTINS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), confeiteira, residente na Rua Nova São Vicente, 400, Porto de Santana, Cariacica-ES. 14034 27.: MILSON CARDOZO ROCHA, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de logistica, residente na Rua Gabino Rios, nº 165, Porto de Santana, Cariacica-ES e MARIA ELIDIA BARBOSA, natural de Ecoporanga-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Gabino Rios, nº 165, Porto de Santana, Cariacica-ES. 14035 28.: SAMUEL VENANCIO DUARTE SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de logística, residente na Rua São Jorge, nº 49, Aparecida, Cariacica-ES e HERLAYNE SANTOS LOURENÇO, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Jorge, nº 49, Aparecida, Cariacica-ES. 14036 29.: WANDERSON RIBEIRO BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São Benedito, S/nº, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e JÉSSICA FERREIRA DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Florentino Avidos, nº 400, Tucum, Cariacica-ES. 14037 30.: JONATAS SOUZA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), instrutor de auto escola, residente na Rua Guaçuí, nº 2, Nova Brasília, Cariacica-ES e RAFAELA DE ALMEIDA GRIMALDO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Guaçuí, nº 2, Nova Brasília, Cariacica-ES. 14039 31.: FERNANDO ANTONIO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), refrigerista, residente na Rua João Coutinho Siqueira, nº 35, Flexal I, Cariacica-ES e MIRIAN DA SILVA FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua João Coutinho Siqueira, nº 35, Flexal I, Cariacica-ES. 14040 32.: EMANUEL ROCHA MOURA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Ouro Branco, nº 55, Nova Brasília, Cariacica-ES e MACELA VITORIA CANCIAM FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Anchieta, nº 255, Nova Brasília, Cariacica-ES. 14041 33.: ALDENIR PEREIRA CALMON, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), consultor técnico, residente na Estrada Principal, S/nº, Maricará, Cariacica-ES e DALILA RAMOS DE SOUZA, natural de Itamaraju-BA, com 34 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Estrada Principal, S/nº, Maricará, Cariacica-ES. 14043 34.: GENTIL AMORIM JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), vigilante, residente na Rua Santa Leopoldina, nº 68, Bubú, Cariacica-ES e PALOMA SOARES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Santa Leopoldina, nº 68, Bubú, Cariacica-ES. 14044 35.: CLÉSDIENDIO ALVES BERGAMASCHI, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), especialista de TI, residente na Avenida União, nº 13, Nova Esperança, Cariacica-ES e DANIELLY GONÇALVES SANTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), micro empreendedora, residente na Avenida União, nº 13, Nova Esperança, Cariacica-ES. 14045 36.: ISMAEL MARCELINO SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnico em fibra ótica, residente na Rua Visconde do Rio Branco, nº 850, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e BRUNA NASCIMENTO SALES, natural de Campinas-SP, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Dom Pedro I, nº 15, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 14046 37.: ROGÉRIO SILVERIANO DO PRADO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Dominique, nº 525, Flexal I, Cariacica-ES e FERNANDA CRISTINA VIEIRA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 30 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Dominique, nº 525, Flexal I, Cariacica-ES. 14047 38.: EDUARDO ANTUNES ALVARENGA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Castelo Branco, nº 19, Tucum, Cariacica-ES e JESSIKA LORRANY DE OLIVEIRA FREITAS, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Castelo Branco, nº 19, Tucum, Cariacica-ES. 14049 39.: BRUNO DA CONCEIÇÃO CHAVES, natural de Castelo-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), classificador de chapas, residente na Rua Jonas Louzada, nº 117, Conjunto Residencial Francisco de Souza Olmo, Pantanal, Bairro Aracuí, Castelo-ES e LIVIAN DE SOUZA LOPES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua da Paz, nº 51, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 14050 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 13 de outubro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MELISSA JANIQUES PINTO, natural de Vitoria-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), tec. de enfermagem, residente na Avenida Luciano das Neves N° 3233 Ap 503 Ed Achiles Magioni, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ALINNY FERNANDES DECOTÉ, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Luciano das Neves N°3233, Ap 503, Ed Achiles Magioni, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19231 2.: MARCELO MACHADO CARAMURU, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), servidor público, residente na Rua Antônio Régio dos Santos, nº 751 Ao 602, Itapuã, Vila Velha-ES e ELISLEIDE ALVES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Antônio Régio dos Santos, N° 751, Ap 602 Edf Liverpool, Itapuã, Vila Velha-ES. 19232 3.: RAFAEL DE PAULA ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Rua Curitiba, nº 1800, Apartamento 504, Itapuã, Vila Velha-ES e KAMILA GOMES CAMILO, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativo, residente na Rua Costa do Sol, nº 35, Apartamento 201, Itapuã, Vila Velha-ES. 19235 4.: JOÃO OCTÁVIO TAVARES DE OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 21 anos de idade, solteiro(a), telemarketing, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, N° 332, Ap 305, Ed. Guaruja, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e DÁLETE ESTER BONAPARTE DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), telemarketing, residente na Rua Quatro, nº 6 , Quadra 28, Cocal, Vila Velha-ES. 19237 5.: RIBERTI DE ALMEIDA FELISBINO, natural de Mogi Mirim-SP, com 50 anos de idade, divorciado(a), Professor, residente na Rua C, S/n, Edifício Amaranto, Apartamento 402, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e ERIKA DE OLIVEIRA CAVALCANTI, natural de Campina Grande-PB, com 40 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Rua C, S/n, Edifício Amaranto, Apartamento 402, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 19312 6.: HENOCH SIMÕES VIEIRA, natural de Fundão-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), bombeiro hidraulico, residente na Rua Universal, nº 33, Itapuã, Vila Velha-ES e WANESSA VIEIRA DA SILVA MONTEIRO, natural de Olinda-PE, com 33 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Universal, nº 33, Itapuã, Vila Velha-ES. 19313 7.: RHAINER VICTOR SIMMER SCHUNK, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Dom Jorge de Menezes, nº 131, Edifício Costa Dourada, Apartamento 1, Praia da Costa, Vila Velha-ES e AMANDA RODRIGUES LESSA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Travessa Doutor Annor da Silva, N° 605, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES. 19314 8.: ABENAILSON DE JESUS PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Emiliana Júlia da Silva, 42, Glória, Vila Velha-ES e JAMILLE AUGUSTO DA SILVA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Emiliana Júlia da Silva, nº 42, Glória, Vila Velha-ES. 19315 9.: THALES COIMBRA FERREIRA, natural de Carangola-MG, com 51 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua São Paulo, nº 2514/601, Itapuã, Vila Velha-ES e DANIELLEN FREITAS BRITO, natural de São Domingos do Capim-PA, com 42 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua São Paulo, nº 2514, Apartamento 601, Itapoa, Vila Velha-ES. 19316 10.: MATHEUS COSTA OLIVEIRA, natural de Fortaleza-CE, com 29 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor de software, residente na Rua São Paulo, 2167, Itapuã, Vila Velha-ES e MARINA GUIO VASSOLEUR, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua São Paulo, 2167, Itapuã, Vila Velha-ES. 19317 11.: ISRAEL MANTOVANELLI DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Aimorés, Nº 36, Glória, Vila Velha-ES e ALINE DE JESUS ANTUNES, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Progresso, Nº 5, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 19318 12.: ISABELA FERNANDES WITT, natural de Aimorés-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Cabo Ailson Simões, nº 409, Centro, Vila Velha-ES e KARLA NIGER CONSTANTINO DOS SANTOS, natural de Alegre-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Castro Alves, nº 237, Aptº 307 D, São Diogo II, Serra-ES. 19319 13.: MAGNO CARDOZO, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua Alberto de Oliveira, Nº 317, Soteco, Vila Velha-ES e ROSEMARY MENDES DE QUEIROZ ROCHA, natural de Recife-PE, com 51 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Alberto de Oliveira Santos, Nº 317, Soteco, Vila Velha-ES. 19320 14.: PAULO SERGIO DA COSTA, natural de Osasco-SP, com 51 anos de idade, divorciado(a), gerente, residente na Avenida Estudante José Julio de Souza, nº 1000, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ARCHENIA DA SILVA OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 1000, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19321 15.: LUCIANO HENRIQUE ANDRADE DE RESENDE, natural de Cataguases-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Rua João de Oliveira Soares, Apartamento 502, nº 278, Jardim Camburi, Vitória-ES e TAÍSSA MARES GUIA MILHOMENS, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 741, Aptº 201, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19322 16.: ALEX SANDRO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Erothildes Pena Medina, nº 50, Apartamento 103, Praia da Costa, Vila Velha-ES e AGNES RAQUEL DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Erothildes Pena Medina, nº 50, Apartamento 103, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19323 17.: WAGNER PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), biólogo, residente na Rua Vitória, nº 404, Joquey de Itaparica, Vila Velha-ES e LEIZIMARA SIMOURA, natural de Colatina-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), cabelereira, residente na Rua Vitória, nº 404, Joquey de Itaparica, Vila Velha-ES. 19324 18.: LUIZ GUILHERME MAGALHÃES CASTRO, natural de Congonhas-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Avenida Estudante José Julio de Souza, nº 2040, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e SAMARA FERREIRA DE ANDRADE, natural de Seabra-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Estudante José Julio de Souza, nº 2040, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19325 19.: MARCELO MARIANELLI LOSS FILHO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Sereia de Itapoã, nº 809, Praia de Itapoã, Vila Velha-ES e ELIANA ROSA VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, divorciado(a), nutricionista, residente na Rua Sereia de Itapoã, nº 809, Praia de Itapoã, Vila Velha-ES. 19326 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de outubro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADAIR RIBEIRO REIS, natural de Caratinga-MG, com 58 anos de idade, divorciado(a), consultor técnico, residente na Avenida Guaxindiba, 268 Apto 507 Bl 03 - Morada de Laranjeira, Vitória-ES e FLAVIA BARONI NADER COSTA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), assistente de gestão escolar, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, nº 280 Apto 302 , Jardim da Penha, Vitória-ES. 24904 2.: MELENTINO VITOR MACHADO TEDESCO, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), corretor de imóveis, residente na Rua Comissário Octávio Queiroz, Jardim da Penha, Vitória-ES e RAYANE ATAIDE RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Presidente, Grande Vitória, Vitória-ES. 24907 3.: DOUGLAS DE SOUZA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, Jardim Camburi, Vitória-ES e PAULA TARDIN DE CASTRO, natural de Colatina-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24908 4.: JULIAN RAMOS BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), encarregado de produção, residente na Rua Professora Ocarlina Drumond de Carvalho, nº 403, Maria Ortiz, Vitória-ES e THAIS RODRIGUES DE ARAUJO LOPES, natural de Teófilo Otoni-MG, com 34 anos de idade, Solteira(o), enfermeira, residente na Rua Professora Ocarlina Drumond de Carvalho, nº 403, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24909 5.: JURANDIR JOÃO DIAS, natural de Colatina-ES, com 68 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Engenheiro César Dantas, Maria Ortiz, Vitória-ES e CLÉBIA SILVA SANTOS, natural de Santa Cruz Cabrália-BA, com 46 anos de idade, divorciado(a), micro empreendedora, residente na Rua Engenheiro César Dantas, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24910 6.: JOAQUIM ALVES NASCIMENTO, natural de Aimorés-MG, com 60 anos de idade, divorciado(a), coordenador de manutenção industrial, residente na Rua Ademar Luiz Nepomoceno, Jardim Camburi, Vitória-ES e LUCIANA TEIXEIRA FABRI, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativa, residente na Rua Ademar Luiz Nepomoceno, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24911 7.: AURIO HENRIQUE SANTANA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Raymundo José de Sant'Ana, nº 75, Maria Ortiz, Vitória-ES e THATIANA SANT'ANA DE MOURA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Raymundo José de Sant'Ana, nº 75, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24913 8.: DIONATAN KRYGSMAM OLIVEIRA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 27 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Professor José Leão Nunes, nº 59, Maria Ortiz, Vitória-ES e DAÍSE ROCHA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Divorciada(o), repórter, residente na Rua Professor José Leão Nunes, nº 59, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24914 9.: ROBSON DA COSTA CEZAR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), comerciário, residente na Rua José Anchieta Fontana, Jardim Camburi, Vitória-ES e GABRIELLA ALVES DOS SANTOS ENDRINGER, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã-dentista, residente na Rua José Anchieta Fontana,Jardim Camburi, Vitória-ES. 24915 10.: LUCAS FARIAS OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Dionysio Abaurre, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARIANA SARTÓRIO RANGEL, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Dionysio Abaurre, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24916 11.: PLINIO BRIOSCHI NETO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), geólogo, residente na Rua Florêncio Baptista, Jardim Camburi, Vitória-ES e KAROLINA LOPES FERREIRA, natural de São Paulo-SP, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Florêncio Baptista, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24917 12.: LUCIANO GARCIA, natural de Colatina-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), engenheiro civil, residente na Avenida Fernando Ferrari, Mata da Praia, Vitória-ES e ANDRÉA CASTRO DE MORAIS, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua São Camilo, Tabuazeiro, Vitória-ES. 24918 13.: LEWIS SILVA CÂNDIDO, natural de Conselheiro Lafaiete-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Aristóbulo Barbosa Leão, Jardim da Penha, Vitória-ES e LAIS RODRIGUES CANELLAS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Aristóbulo Barbosa Leão, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24919 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de outubro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JANIEL ALVES DA SILVA, natural de São Raimundo Nonato-PI, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Rui Barbosa, nº 63 AP3 , Centro, Linhares-ES e NÁTHANE SANTOS CARDOSO, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua José Cussuol, nº 285, Aviso, Linhares-ES. 11360 2.: MARCOS ANTONIO CHAVES JOÃO, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), carreteiro, residente na Rua Joaquim Barcelos Rangel, nº 11, Linhares V, Linhares-ES e MÁBILE FERREIRA DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Joaquim Barcelos Rangel, nº 11, Linhares V, Linhares-ES. 11361 3.: RONEY JACINTA HELENA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Doutor Martiniano Lins, nº 154, Santa Cruz, Linhares-ES e JACIELE PINTO MARTINS, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de padaria, residente na Rua Doutor Martiniano Lins, nº 154, Santa Cruz, Linhares-ES. 11362 4.: WANDERSON GOMES NASCIMENTO SIQUEIRA, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Avenida Eugênio Gava, Boa Vista, Linhares-ES e OZILIA DE SOUZA BRZESKY ROSA, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Eugênio Gava, Boa Vista, Linhares-ES. 11363 5.: ANSELMO GARUZZI DEL PUPO, natural de Linhares-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), marceneiro, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 1, Interlagos, Linhares-ES e JANETE ANDRADE DOS ANJOS, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 1, Interlagos, Linhares-ES. 11364 6.: EDUARDO SANTOS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vidraceiro, residente na Avenida Vitória, S/N , Centro, Linhares-ES e DAYANE ALMEIDA DE JESUS, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Aux. Serviços Gerais, residente na Avenida Vitória, S/N , Centro, Linhares-ES. 11365 7.: ANDERSON DE OLIVEIRA FRANÇA, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), operador de Co2, residente na Avenida São Paulo, S/n, Canivete, Linhares-ES e KETLEN GAMA JOVÊNCIO, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Natalino Pandolffi, S/n, Vila Izabel,, Linhares-ES. 11366 8.: WASHINGTON SARDINHA LTILTZER, natural de Linhares-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Avenida Barão Rio Branco, nº 129, Casa, Interlagos, Linhares-ES e SILVIA ROBERTA LEITE STANCINI, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Avenida Barão Rio Branco, nº 129, Casa, Interlagos, Linhares-ES. 11367 9.: TULLIO ROVER SOUZA BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Harrisoniana, N° 256, Residencial Lagoa Park I, Linhares-ES e THAIS ARAUJO CONCEIÇÃO, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), Administradora, residente na Rua Harrisoniana, N° 256, Residencial Lagoa Park I, Linhares-ES. 11368 10.: ACÁCIO DA SILVA LEITE, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), inseminador, residente na Rua Antônio dos Reis Paiva, S/n, Planalto, Linhares-ES e ADRIELE VITOR MORAES, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Córrego Area Rural, S/n, Posto Correio Baixo Quartel, Linhares-ES. 11369 11.: JERONIMO ROCHA, natural de Linhares-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Treze de Maio, Nº 647 QD 871/17, Interlagos, Linhares-ES e DEUZELINA DOS SANTOS MORAES, natural de Linhares-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Treze de Maio, Nº 647 QD 871/17, Interlagos, Linhares-ES. 11370 12.: RAMON DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Avenida Luiz Cândido Durão, nº 119, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e LARISSA MARTINS ALMEIDA, natural de Nanuque-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Luiz Cândido Durão, nº 119, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES. 11371 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 13 de outubro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO WALLACE MAJESKI MENDES, natural de Afonso Cláudio-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), construtor civil, residente na Rua Rosa de Prata, nº 135, Novo México, Vila Velha-ES e PRISCILA AZEVEDO FABRI, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rosa de Prata, nº 135, Novo México, Vila Velha-ES. 232729366 2.: PATRICK CORREIA DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), serralheiro, residente na Rua Paulo Neves, nº 17, Primeiro de Maio, Vila Velha-ES e BRUNA SILVERIO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), tecnico de laboratório, residente na Rua Paulo Neves, nº 17, Primeiro de Maio, Vila Velha-ES. 232729367 3.: PIERRE FERREIRA MAGALHÃES, natural de Governador Valadares-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Olgamitho Rodrigues, nº 156, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e SCHIRLLA ADRIANA COSTA LOPES, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Olgamitho Rodrigues, nº 156, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 232729368 4.: JOÃO VICTOR SANTOS SALLES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), militar do exército, residente na Rua Jardel Jércolis Filho, nº 100, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e GABRIELA DE OLIVEIRA MAFRA, natural de Aimorés-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), operadora de telemarketing, residente na Rua Jardel Jércolis Filho, nº 100, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 232729369 5.: GABRIEL ALBANI CAMARGO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Davi Teixeira, nº 839, Guaranhus, Vila Velha-ES e THAMIRIS FERREIRA SOUTO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua 23 de Maio, nº 281, Centro, Vila Velha-ES. 232729370 6.: IVANI DE OLIVEIRA GUERRA, natural de Mantenópolis-ES, com 82 anos de idade, viúvo(a), militar reformado ex ministério da defesa Brasilia, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 315, Apto 601, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e REGINA DIAS SILVA, natural de Vitória-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), psicóloga, residente na Rua Dezessete, nº 53, Vila Nova, Vila Velha-ES. 232729371 7.: WANDERSON DE MEDEIROS, natural de Baixo Guandu-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), servidor publico, residente na Rua Gil Bernardes da Silveira, nº 72, Santos Dumont, Vila Velha-ES e LORENA NAIRA GODOI DE ANDRADE, natural de Contagem-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Manoel de Abreu, 481, Novo Mexico, Vila Velha-ES. 232729372 8.: JOSÉ AUGUSTO PIANCA FIRME, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Avenida Olgamitho Rodrigues, nº 153, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e ZELIANY BIS, natural de Nova Venecia-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Olgamitho Rodrigues, nº 153, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 232729373 9.: ROGER GONÇALVES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Maria Leal, nº 212, Ibes, Vila Velha-ES e CARLA RODRIGUES SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativo, residente na Rua Maria Leal, nº 212, Ibes, Vila Velha-ES. 232729374 10.: DEVAIR DE AMARAL, natural de Nova Venécia-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua João Antônio Afonso, nº 105, Bloco L, Apto 102, Santa Inês, Vila Velha-ES e SIRLÉIA ZUCOLOTO SANGIORGIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), designer, residente na Rua João Antônio Afonso, nº 105, Bloco L, Apto 102, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232729375 11.: ALEXSANDRO DA SILVA ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua da Esperança, 24, Dom João Batista, Vila Velha-ES e VICTÓRIA AFONSO DO ROSÁRIO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Três Irmãos, 57, Vila Garrido, Vila Velha-ES. 232729376 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de outubro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO DE OLIVEIRA MACHADO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), motorista de aplicativo, residente na Rua São José Pescador, nº 270, Redenção, Vitória-ES e KATARINY CORREA DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Independência, nº 137, São Pedro, Vitória-ES. 25082 2.: THIAGO BELTRANE COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Augusta Mendes, nº 70, Monte Belo, Vitória-ES e NARA RUBIA DALLA BERNARDINA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), bióloga, residente na Rua Flor de Lírio, nº 367, Universitário, Vitória-ES. 25083 3.: RODRIGO DA CRUZ LAHASS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), Porteiro, residente na Rua José Manoel dos Santos, nº 22 , Itararé, Vitória-ES e LUANNA BATISTA SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua José Manoel dos Santos, nº 22 , Itararé, Vitória-ES. 25084 4.: HELIO GERALDO GOMES RANGEL, natural de Guaçui-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), engenheiro civil, residente na Rua Vila Lobos, nº 147, Aptº 201, Barro Vermelho, Vitória-ES e JERUZA BONINO DE BARROS, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Rua Celso Calmon, nº 432, Aptº 1101, Praia do Canto, Vitória-ES. 25085 5.: FAGNER STOCCO MARQUES DE MOURA, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Rua Sete, nº 130, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e LORETTA MERLO ARRIGONI, natural de Colatina-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 549 , Santa Lúcia, Vitória-ES. 25086 6.: JOÃO VITOR GOMES SAGRILLO, natural de João Neiva-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Milton Manoel dos Santos, nº ,370/401 , Jardim Camburi, Vitória-ES e MARIA EDUARDA FREIRE SOUZA, natural de Fortaleza-CE, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Milton Manoel dos Santos, nº , 370/401, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25088 7.: DIEGO PEROVANO REMYDIO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), tatuador, residente na Rua Aluysio Simões, nº 34 , Bento Ferreira, Vitória-ES e INGRID DANIEL MADEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), confeiteira, residente na Rua Ângela Maria Cani Gama, nº 38, Solon Borges, Vitória-ES. 25089 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de outubro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ITALO PINTO SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), feirante, residente na Rua das Camelias, nº 27, Feu Rosa, Serra-ES e LETICIA BARBOSA DE BRITO, natural de Eunápolis-BA, com 22 anos de idade, Solteira(o), feirante, residente na Rua das Camelias, nº 27, Feu Rosa, Serra-ES. 32109 2.: JOÃO PAULO DA SILVA FREITAS, natural de Resplendor-MG, com 31 anos de idade, Solteiro(a), oficial de armação, residente na Rua Itajaí, nº 220, Vila Nova de Colares, Serra-ES e FRANCIELE DE JESUS DA SILVA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 36 anos de idade, Solteira(o), operadora de telemarketing, residente na Rua Itajaí, nº 220, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32128 3.: BENEDITO LIBANIO DA SILVA FILHO, natural de Prado-BA, com 37 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Santa Luzia, nº 165, Jardim Tropical, Serra-ES e ROSÂNGELA HELENA DA SILVA LOPES, natural de Serra-ES, com 39 anos de idade, Divorciada(o), zeladora, residente na Rua Santa Luzia, nº 165, Jardim Tropical, Serra-ES. 32402 4.: DARLAN RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 28 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Alpheu Ribeiro, nº 855, Carapina Grande, Serra-ES e ADRIELLE SANTOS JANDIROBA, natural de Itabuna-BA, com 24 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Avenida Alpheu Ribeiro, nº 855, Carapina Grande, Serra-ES. 32403 5.: MARCIEL ALVES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de vendas, residente na Rua Boa Esperança, Nº 18, Central de Carapina, Serra-ES e SIMONE DE OLIVEIRA ALVES ALMEIDA, natural de Colatina-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Boa Esperança, nº 18, Central de Carapina, Serra-ES. 32406 6.: DOUGLAS DA SILVA GONZAGA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), repositor de mercadorias, residente na Rua Palmas, nº 281, Jardim Carapina, Serra-ES e LISANDRA APARECIDA DE JESUS CARVALHO, natural de Nanuque-MG, com 28 anos de idade, Solteira(o), assistente administrativo, residente na Rua Palmas, nº 281, Jardim Carapina, Serra-ES. 32413 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de outubro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JORGE SANTOS AZEREDO, natural de "Lage" - Município de Aracruz-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), Caldeireiro (chapas de ferro e aço), residente na Rua Hortência, 25, São Marcos, Aracruz-ES e EMANUELE CARLOS TEOTONIO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Hortência, 25 , São Marcos, Aracruz-ES. 13338 2.: JESSEILTON SILVA DOS SANTOS, natural de Itanhém-BA, com 50 anos de idade, solteiro(a), Artesão, residente na Rua Topazio, 110, Bairro Guanabara, Aracruz-ES e MARIA DOS ANJOS SOARES, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de professor, residente na Rua Topazio, 110, Bairro Guanabara, Aracruz - ES-ES. 13340 3.: RAFAEL GAMA NUNES, natural de Aracruz-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Aristides Bitti, S/nº, De Carli, Aracruz-ES e GRAZIELE PEIXOTO BOBBIO, natural de Aracruz-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua Aristides Bitti, S/nº, De Carli, Aracruz-ES. 13341 4.: EDUARDO VICENTINI VIANA, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro vistoriador, residente na Rua Petunia, S/nº, Residencial Valle Verde, Aracruz-ES e LAIZA RAMPINELLI BOZZI, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista III, residente na Rua Petunia, S/nº, Residencial Valle Verde, Aracruz-ES. 13342 5.: GUSTAVO VALERIO PINTO ROSA, natural de Aracruz-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Ernesto Maioli, nº 62, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES e FLÁVIA VEIGAS CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua José Modenesi, nº 70, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES. 13343 6.: WELINGTON CIRÍACO DE OLIVEIRA, natural de Mutum-MG, com 60 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Jocarli Dutra, nº 05, Bairro São José, Aracruz-ES e TEREZA CORREIA CAROLINO, natural de Aracruz-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Jocarly Dutra, nº 05, Bairro Guaxindiba, Aracruz-ES. 13344 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 13 de outubro de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME COTA DA ROCHA JUNIOR, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 38 anos de idade, Divorciado(a), vigilante, residente na Rua São João Batista, nº 92, Resistência, Vitória-ES e NATALY RAMIRES LIMA VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), operadora de telemarketing, residente na Rua São João Batista, nº 92, Resistência, Vitória-ES. 17559 2.: BENEDITO VANDERLEY COSTA FILHO, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, Divorciado(a), pescador, residente na Travessa João Oliveira, nº 58, Santo Antônio, Vitória-ES e LIGIA BANDEIRA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Travessa João Oliveira, nº 58, Santo Antônio, Vitória-ES. 17560 3.: FERNANDO DE JESUS ROCHA, natural de Mucuri-BA, com 34 anos de idade, Solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Antônio de Cerqueira, nº 21, Nova Palestina, Vitória-ES e NADIR DE CERQUEIRA LIMA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Antônio de Cerqueira, nº 21, Nova Palestina, Vitória-ES. 17561 4.: GUILHERME DE OLIVEIRA FELIX, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), analista comercial, residente na Rua Nove de Agosto, nº 708, Grande Vitória, Vitória-ES e ANDRESSA SANTOS MOURA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), sem profissão remunerada, residente na Rua Nove de Agosto, nº 708, Grande Vitória, Vitória-ES. 17562 5.: ADILSON VIEIRA PEREIRA, natural de Ladainha-MG, com 47 anos de idade, Solteiro(a), garçon, residente na Rua Orlando Bonfim, nº 378, Caratoíra, Vitória-ES e CLAUDIANE DE SOUZA LOPES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na Rua Orlando Bonfim, nº 378, Caratoíra, Vitória-ES. 17564 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de outubro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WEBERTON OLIVEIRA SANTOS, natural de Colatina-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de mecânico, residente na Rua Henrique Laranja, Nº 269, Bairro Paul, Vila Velha-ES e RAYLANE CORREIA ROSA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), atendente junior, residente na Rua Henrique Laranja, Nº 269, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04329 2.: MOACYR PINHEIRO GONÇALVES, natural de Colatina-ES, com 69 anos de idade, divorciado(a), encarregado de almoxarifado, residente na Rua Mariana do Nascimento, nº 401, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES e CLAUDIMAR VELOSO VASCONCELOS, natural de Ipatinga-MG, com 40 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Mariana do Nascimento, nº 401, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES. 04330 3.: CAIO GRACO COELHO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Roberto Campos, nº 210, Centro, Vila Velha-ES e ISABELA GALUPPO SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), psicologa, residente na Rua Monteiro Jesuitas, nº 10, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES. 04331 4.: PATRICK COUTINHO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Quiminopolis, N° 42, Bairro Argolas, Vila Velha-ES e ANGELICA RAMOS REIS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Quiminopolis, N° 42, Bairro Argolas, Vila Velha-ES. 04333 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de outubro de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSEMAR LEMOS GARCIA, natural de Aracruz-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), montador de andaimes, residente na Rua Edgar Rocha, nº 410, Barra do Riacho, Aracruz-ES e CRISLEN CLEIDE ARAUJO MUNIZ, natural de Nanuque-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), gerente de compras, residente na Rua Edgar Rocha, nº 410, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00684 2.: LEANDRO NUNES LOPES, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), ajudante, residente na Avenida Mauro de Oliveira Cunha, Sem Numero, Barra do Riacho, Aracruz-ES e MARILIA DA SILVA RIBEIRO, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Mauro de Oliveira Cunha, Sem Numero, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00685 3.: DIONATAN DA SILVA RIBEIRO, natural de Aracruz-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), hidrojatista, residente na Rua Lídio Cordeiro, nº 1220, Barra do Riacho, Aracruz-ES e ANA PAULA DA SILVA ALVES, natural de Aracruz-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Lidio Cordeiro, 1220, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00686 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 13 de outubro de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS JOSÉ MENDONÇA CORREA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de estoque, residente na Rua Odin Moreira, N° 21, Candeus, Itapemirim-ES e TAYLANE CAMPOS SILVA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Odin Moreira, N° 21, Candéus, Itapemirim-ES. 14176 2.: JOSÉ JORGE ALEIXO JÚNIOR, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Xavier da Silva, s/nº, Itaipava, Itapemirim-ES e KEITE DA CUNHA LUCAS, natural de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Xavier da Silva S/n° , Itaipava-ES, Itapemirim-ES. 14177 3.: PEREZ DOS SANTOS PAES, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 27 anos de idade, Solteiro(a), pintor industrial escalador, residente na Avenida Rafael Vale dos Reis , N° 240, Candéus, Itapemirim-ES e MARIANA BRAGA ALVES CORRÊA, natural de Belo Horizonte-MG, com 23 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida Rafael Vale dos Reis, N° 240, Candéus, Itapemirim-ES. 14178 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 13 de outubro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ENIS FERNANDES ROCHA, natural de Colatina-ES, com 53 anos de idade, Solteiro(a), oficial pleno, residente na Rua Evaristo Canal, nº 20, Universal, Viana-ES e ANA PAULA DA SILVA CORRÊIA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Evaristo Canal, nº 20, Universal, Viana-ES. 07451 2.: CAIO CESER FERREIRA RAMOS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), apontador de produção, residente na Rua Santo Antonio, S/nº, Universal, Viana-ES e CRISLÂINE DE OLIVEIRA, natural de Lajinha-MG, com 26 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Elizabeth II, S/nº, Universal, Viana-ES. 07453 3.: PAULO CEZAR BARBOSA, natural de Viana-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Evaristo Canal, N° 27, Ipanema, Viana-ES e ELCIMARA SIQUEIRA LIMA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Evaristo Canal, N° 27, Ipanema, Viana-ES. 07454 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 13 de outubro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO JOSÉ RODRIGUES JUNIOR, natural de Nanuque-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), operador de fio diamantado, residente na Rua Maria Alvarenga, nº 152, Bairro Caboclo Bernardo, João Neiva-ES e AMANDA COLLODETTI ANACLETO, natural de João Neiva-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Maria Alvarenga, nº 152, Caboclo Bernardo,, João Neiva-ES. 03124 2.: TIAGO DOS SANTOS BISI, natural de João Neiva-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua das Cerejeiras, 24, Floresta, João Neiva-ES e LAÍS GOMES MASSARIOL, natural de João Neiva-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), analista administrativo, residente na Rua Sul America, 30, Cohab, João Neiva-ES. 03125 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 13 de outubro de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: GLEANDERSON DA SILVA VIEIRA, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Instrutor de Educação, residente na Rua Maria Da Penha Depizzol, nº 177 , São Cristovão, Ibiraçu-ES e LETICIA PEREIRA DA SILVA, natural de João Neiva-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Rua Maria Da Penha Depizzol, nº 177 , São Cristovão, Ibiraçu-ES. 00938 2.: ALEXANDRE ESPEDITO FEU, natural de João Neiva-ES, com 31 anos de idade, viúvo(a), vendedor, residente na Rua das Orquideas, N° 146, Colina, Ibiraçu-ES e GLEICIANE DAS NEVES MATOS, natural de Aracruz-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Servidora publica municipal, residente na Rua das Orquideas, N° 146, Colina, Ibiraçu-ES. 00939 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 13 de outubro de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADEMAR CARDOSO DURÃES, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), ajudante, residente na Rua Carlos Gomes, nº 56, Campinho da Serra II, Serra-ES e ÊMILY TEIXEIRA ROSA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Carlos Gomes, nº 56, Campinho da Serra II, Serra-ES. 11258 2.: SÉRGIO MENDES, natural de Pancas-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), motorista carreteiro, residente na Rua Baixo Guandu, nº 438, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e EVANILDA SILVA OLIVEIRA, natural de Pau Brasil-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Baixo Guandu, nº 438, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 11291 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de outubro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL DE SOUSA, natural de Teresina-PI, com 31 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de paderia, residente na Avenida Dr. Tancredo Neves, nº 90, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e ARIADNE RODRIGUES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Dr. Tancredo Neves, nº 90, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 09090 2.: GLEIDSON RORIGUES ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua José do Carmo, nº 1975, Morada da Barra, Vila Velha-ES e ROSILENE TELES AMORIM, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua José do Carmo, nº 1975, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 09095 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de outubro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADEMAR SOSSAI, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 69 anos de idade, Divorciado(a), lavrador aposentado, residente na Rua Projetada, S/n, Perobas, Itapemirim-ES e ELVIRA MISTURA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 54 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Projetada, S/n, Perobas, Itapemirim-ES. 01560 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 13 de outubro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALLACE DE AZEVEDO RAMOS, natural de Alegre-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), servente de pedreiro, residente na Rua Delcides Ferraz, nº 15, Centro, Alegre-ES e SARAH HELMER DE SOUZA, natural de Osasco-SP, com 32 anos de idade, Solteira(o), bolsista de apoio técnico, residente na Rua Delcides Ferraz, nº 15, Centro, Alegre-ES. 03515 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 13 de outubro de 2021 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSEMAR ALVES RETZ, natural de LINHARES-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), Representante comercial autônomo, residente na RUA CAJAMIRIM, 70, CENTRO, Sooretama-ES e MARINETE COSTA DO NASCIMENTO, natural de São Mateus-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Cajamirim, 70, Centro, Sooretama-ES. 04760 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 13 de outubro de 2021 ESMAEL NUNES LOUREIRO Tabelião CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: GUSTAVO IARLEN RODRIGUES DE ALMEIDA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 18 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no lugar denominado Fazenda leogildo, Córrego São Domingos, zona rural, Brejetuba-ES e MARIA VERONICA RODRIGUES, natural de Água Doce do Norte-ES, com 23 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no lugar denominado Fazenda Leogildo, Córrego São Domingos, zona rural, Brejetuba-ES – 001028. 2.: ELANDI OLIVEIRA MARTINS, natural de Mutum-MG, com 31 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no lugar denominado Córrego Cachoeira Alta, zona rural, Mutum-MG e MARTA LUZIA DE SOUZA, natural de Colatina-ES, com 27 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada na Rua Boa Vista, s/n, zona rural, Brejetuba-ES – 001029. 3.: CLAUDINEI VITOR DA SILVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 40 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no Córrego Santa Rita, s/n, zona rural, Brejetuba-ES e DAIANA DA SILVA AZEVEDO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 28 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no Córrego Santa Rita, s/n, zona rural, Brejetuba-ES – 001031. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 13 de outubro de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã