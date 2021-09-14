Publicidade Legal

Proclamas - 14/09/2021

Terça- feira

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 01:00

14 set 2021 às 01:00

_____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Avenida São Mateus, nº 1079, Araçá, Linhares-ES e MAGDA DE SOUZA COSTA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Avenida São Mateus, nº 1079, Araçá, Linhares-ES. 11246 2.: FELIPE BATISTA DE JESUS, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), operador de maquinas, residente na Rua Doutor Ocir Silva Ramos, S/n , Santa Cruz, Linhares-ES e SHELEY SANTOS DA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), operadora de caix, residente na Rua Doutor Ocir Silva Ramos, S/n , Santa Cruz, Linhares-ES. 11247 3.: RODRIGO CAVERZAN DIAS, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Monsenhor Pedrinha, nº 1265, Centro, Linhares-ES e NATHALIA ARDIÇON CARRIÇO, natural de Rio Bananal-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Monsenhor Pedrinha, nº 1265, Centro, Linhares-ES. 11248 4.: ANTONIO DE ALMEIDA, natural de Muniz Freire-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Avenida Castro Alves, nº 934, Interlagos, Linhares-ES e MARIA HELENA RIBEIRO VIEIRA, natural de Rio Quartel, Neste Distrito-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Avenida Castro Alves, nº 934, Interlagos, Linhares-ES. 11249 5.: ALINE CRISTINA MIGUEL, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), operadora, residente na Rua Joana D'Arc, S/n, Interlagos, Linhares-ES e JANINE PEREIRA PEDROSA, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Joana D'Arc, S/n, Interlagos, Linhares-ES. 11250 6.: PAULO FERREIRA DE FREITAS, natural de Linhares-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Trinta e Cinco, Bairro Planalto, Linhares-ES e JACIRA SANTANA GOMES, natural de Linhares-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Rua Joana D'Arc, nº 108, Interlagos, Linhares-ES. 11251 7.: DAVI GONÇALVES DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), motorista carreteiro, residente na Rua Antônio Bitti, S/n, Vila Izabel, Linhares-ES e KAMILY DE OLIVEIRA PIRES, natural de Jaguaré-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Antônio Bitti, S/n, Vila Izabel, Linhares-ES. 11253 8.: ELTON GOMES DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Técnico em segurança, residente na Avenida Gilson Aguiar Batista, Nº 5, São José, Linhares-ES e EDLANE DE OLIVEIRA MOITINHO BATISTA, natural de Guaratinga-BA, com 39 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de odonto, residente na Avenida Gilson Aguiar Batista, Nº 5, São José, Linhares-ES. 11267 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 13 de setembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO PEÇANHA, natural de Vitoria-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), musico, residente na Rua Duarte Carino de Freitas, nº 256, Casa, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e RUTE MARISA MARTINS FERREIRA, natural de Gondomar( São Cosme)-ET, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua do Ouro, nº 73, 2º Esquerdo, Fanzeres, Porto-ET. 232729300 2.: DIEGO AUGUSTO SILVA MACIEL, natural de Vitoria-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), gerente administrativo, residente na Rua La Paz, nº 134, Araçás, Vila Velha-ES e ANDRESSA PEREIRA MATHEUS, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), gestora de pessoas, residente na Rua La Paz, nº 134, Araçás, Vila Velha-ES. 232729301 3.: LUIZ HENRIQUE CARVALHO AMBROZINI, natural de Muqui-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rua São Mateus, nº 45, Santa Inês, Vila Velha-ES e DHYESSIKA LORRAYNE DE SOUSA SANTOS, natural de Brasilia-DF, com 22 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua São Mateus, nº 45, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232729302 4.: DIEGO DETTIMANN COSTA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), farmaceutico, residente na Rodovia Carlos Lindenberg - 1541, Aribiri, Vila Velha-ES e CAROLINY DA SILVA RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rodovia Carlos Lindenberg, nº 1541, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729303 5.: ROGERIO AYRES ALVES, natural de Brasilia-DF, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Trindade, nº S/n, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES e MAYARA DARE VIDIGAL, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Trindade, s/n, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES. 232729304 6.: CARLOS ANDRÉ SILVA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Goiabeira, nº 517, Garoto, Vila Velha-ES e MARIA HELENA FREITAS GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua das Palmeiras, 12, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729305 7.: FELIPE GOMES RIBEIRO SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua São Tomé, nº 27, Santa Inês, Vila Velha-ES e NATHALIA PEREIRA DEL PUPPO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua São Tomé, nº 27, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232729306 8.: CHARDISON PEREIRA TONOLI, natural de Domingos Martins-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), cobrador, residente na Rua São Francisco, nº 603, Santa Inês, Vila Velha-ES e BRENDA JULIE DE OLIVEIRA LIMA COUTINHO, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Francisco, nº 603, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232729307 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de setembro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO DE PAULA JESUS, natural de São Bernardo do Campo-SP, com 31 anos de idade, Solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, nº 435, Apto 1004, Jardim Camburi, Vitória-ES e CAROLINE DA SILVA SOUSA, natural de Maceió-AL, com 28 anos de idade, Solteira(o), sem profissão remunerada, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, nº 435, Apto 1004, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24812 2.: JAMILE AZEVEDO COUTO NAZÁRIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Vitória Tackla, Mata da Praia, Vitória-ES e MARINA VASCONCELLOS PINHO DE CARVALHO, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Vitória Tackla, Mata da Praia, Vitória-ES. 24813 3.: CALEBE ALVES MOREIRA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), coordenador de relacionamento, residente na Rua Desembargador Eurípdes Queiroz do Valle, Jardim Camburi, Vitória-ES e MAYARA COUTINHO FILGUEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Praça Anníbal Anthero Martins, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24814 4.: ÍCARO CASSA ALVES, natural de Muniz Freire-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), DJ, residente na Avenida Armando Duarte Rabello, Jardim Camburi, Vitória-ES e SERGIO PAZOLINI MARIM, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), servidor público federal, residente na Avenida Armando Duarte Rabello, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24817 5.: CARLOS FREDERICO BASTOS PEREIRA, natural de Cariacica-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, Jardim Camburi, Vitória-ES e JESSICA BARCELOS FERRARI, natural de Colatina-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24818 6.: PEDRO HENRIQUE ZÁKHIA NARDELLI, natural de Lavras-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de controle e automação, residente na Avenida Comandante Álvaro Martins, Mata da Praia, Vitória-ES e AMANDA CARVALHO PENIDO, natural de Lavras-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), agrônoma, residente na Rua Doutor Paulo de Oliveira Lima, Vila Vera Cruz, Lavras-MG. 24819 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de setembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL VIEIRA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), trader, residente na Avenida Estudante José Julio de Souza, nº 610, 1402, Itapuã, Vila Velha-ES e MARIANA SILVEIRA MEYERFREUND, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Estudante José Julio de Souza, nº 610, 1402, Itapuã, Vila Velha-ES. 19202 2.: ANDERSON DE ALMEIDA MOREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Goiânia, N° 235, Vila Velha-ES e CAMILA SANTOS SILVA, natural de Vitoria-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Goiânia - N° 235, Ap 402 , Ed Madison, Praia de Itapuã, Vila Velha-ES. 19203 3.: ALOÍSIO PASSOS DE FREITAS, natural de Governador Valadares-MG, com 49 anos de idade, divorciado(a), quimico industrial, residente na Avenida Saturino Rangel Mauro, N° 375, Edificio Argeu Cunha, Apartamento 204, Itapuã, Vila Velha-ES e ROBERTA SOARES DA SILVEIRA, natural de Italva-RJ, com 44 anos de idade, divorciado(a), economista, residente na Rua Luiz Fernandes Reis, n° 231 Apartamento 103, Edificio Palm Springer, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19204 4.: RAPHAEL NASCIMENTO DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Saldanha da Gama, nº 22, Aribiri, Vila Velha-ES e TAISNARA BARBOSA DA SILVA, natural de Mantena-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Saldanha da Gama, nº 22, Aribiri, Vila Velha-ES. 19205 5.: NELMO VIEIRA ZAMPRONI, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, viúvo(a), autônomo, residente na Rua Maranhão, nº 95, Praia da Costa, Vila Velha-ES e MARINÉIA SABINO DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), cabelereira, residente na Rua Fernando Pessoa, Nº 55, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 19206 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de setembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADEILTON JOSÉ DOS SANTOS, natural de Potoraguá-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Avenida França, Jabaeté, Vila Velha-ES e GIOVANNA SANTOS DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), Copeira, residente na Avenida França, Jabaeté, Vila Velha-ES. 09027 2.: FRANCISCO BADKE BISSOLI, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), EMPRESÁRIO, residente na Rodovia do Sol, nº 1620, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e TATHIANA PEDROSA NUNES, natural de VITÓRIA-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), ENFERMEIRA, residente na Rodovia do Sol, nº 1620, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 09029 3.: VITOR BRUNO DA SILVA, natural de Ipatinga-MG, com 26 anos de idade, Solteiro(a), gari coletor, residente na Av Vitoria, 254, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e ITAYANE LIMA MEDRADO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de cartório, residente na Av Vitoria, 254, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 09030 4.: GENECI FERREIRA DA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 46 anos de idade, Divorciado(a), conferente, residente na Rua Seringueira, Quadra 26, Lote 09, Jabaeté, Vila Velha-ES e JULIANA SOARES FRAGA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua Seringueira, Quadra 26, Lote 09, Jabaeté, Vila Velha-ES. 09032 5.: ROBSON JOSÉ FREITAS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 58 anos de idade, Divorciado(a), pintor, residente na Avenida França, S/n, Jabaeté, Vila Velha-ES e LUCIANA LIMA XAVIER, natural de Vila Velha-ES, com 46 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida França, S/n, Jabaeté, Vila Velha-ES. 09034 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de setembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROMILDO MARQUES OLIVEIRA, natural de Viana-ES, com 51 anos de idade, Divorciado(a), lavrador, residente na Rua Projetada, S/n°, Area Rural, Perobas, Viana-ES e PATRICIA COSTA SOARES, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Projetada, S/n°, Area Rural, Perobas, Viana-ES. 07414 2.: LUCIANO MARTINS JACINTO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Avenida Senador Vergueiro, nº 15, Vale do Sol, Viana-ES e ROSIANE DOS SANTOS LEAL, natural de Arataca-BA, com 40 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Senador Vergueiro, nº 15, Vale do Sol, Viana-ES. 07415 3.: JOÃO VITOR DEGASPERI, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua Marionete, S/n°, Areinha, Viana-ES e RAYSSA GOMES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Marionete, S/n°, Areinha, Viana-ES. 07416 4.: WANDERSON GONÇALVES SARDINHA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), coletor, residente na Rua das Laranjeiras, N° 69, Vale do Sol, Viana-ES e MILENA TEIXEIRA DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Operadora de caixa, residente na Rua dos Professores, S/nº, Bloco C, Apto. 301, Operário, Cariacica-ES. 07417 5.: GAMALIEL BENTO DA GAMA JUNIOR, natural de Cariacica-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de refrigeração, residente na Rua Himalaia, nº 49, Nova Bethânia, Viana-ES e FRANCIELE SANTOS RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), tecnica de enfermagem, residente na Rua Himalaia, nº 49, Nova Bethânia, Viana-ES. 07418 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 13 de setembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL MOURA SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Água Limpa, nº 04, Vale Encantado, Vila Velha-ES e ANA BEATRIZ DROSDROSKY CASTODE, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Água Limpa, nº 04, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 06192 2.: SAULO NASCIMENTO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Rua São José, nº 09, Santa Clara, Vila Velha-ES e BRUNA DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), Analista de Relacionamento, residente na Rua C, nº 134, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 06193 3.: DHARLYSON SOUZA BIZ, natural de Nova Venécia-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Alfredo Merlo, nº 30, Rio Marinho, Vila Velha-ES e SHEICY KAILA ALVES SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Alfredo Merlo, nº 30, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06194 4.: MARCOS ANDRÉ DOS SANTOS PINHEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua 29 de Julho, nº 66 , São Torquato, Vila Velha-ES e FABIANA ARAUJO DA FONSECA, natural de Baixo Guandu-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua 29 de Julho, nº 66 , São Torquato, Vila Velha-ES. 06195 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de setembro de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: GLAUCO CARVALHO DA SILVEIRA, natural de Niterói-RJ, com 33 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de radiologia, residente na Rua Itaipú, nº 135, Vila Nova de Colares, Serra-ES e EDITH RODRIGUES RAMALHO, natural de Fundão-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), consultora de maquiagem, residente na Rua Itaipú, nº 135, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32063 2.: ROBERTO DOS SANTOS MARTINS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Divorciado(a), eletrecista, residente na Rua Quero-quero, nº 16, Novo Horizonte, Serra-ES e FERNANDA DA CRUZ SANTIAGO, natural de Itamaraju-BA, com 31 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Rua Quero-quero, nº 16, Novo Horizonte, Serra-ES. 32065 3.: DIJALMA DOS PASSOS LYRIO, natural de Colatina-ES, com 64 anos de idade, Solteiro(a), Serralheiro, residente na Rua Eldorado, nº 59, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e MARIA APARECIDA VIEIRA FERREIRA, natural de Colatina-ES, com 65 anos de idade, Solteira(o), recepcionista aposentada, residente na Rua Santo Ângelo, nº 74, Barcelona, Serra-ES. 32268 4.: PEDRO LUCAS SANTOS TEIXEIRA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de vendas, residente na Rua dos Miosótis, nº 31, Feu Rosa, Serra-ES e LUANA PACHECO FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de escritório, residente na Rua dos Miosótis, nº 31, Feu Rosa, Serra-ES. 32269 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de setembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEYTON BARBOSA GARCIA ANDRÉ, natural de São Paulo-SP, com 40 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua 11, nº 04, Prolar, Cariacica-ES e SARA DE JESUS, natural de Sooretama-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua 11, nº 04, Prolar, Cariacica-ES. 13957 2.: GABRIEL WERVERSON RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), armazenista, residente na Rua Boa Esperança, nº 841, Flexal I, Cariacica-ES e SARAH ALMEIDA TEIXEIRA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Boa Esperança, nº 841, Flexal I, Cariacica-ES. 13958 3.: ELTON ALVES DE OLIVEIRA, natural de Frei Gaspar-MG, com 37 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rua Da Paz, nº 150, Cariacica Sede, Cariacica-ES e DANÚBIA COUTINHO BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Da Paz, nº 150, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 13959 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 13 de setembro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: KENNY SOUZA DO NASCIMENTO, natural de Aracruz-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Argeu Banhos, nº 24, Vila do Riacho, Aracruz-ES e PATRICIA HÉLEM DA SILVA NUNES, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Argeu Banhos, nº 24, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00676 2.: CARLOS GUIMARÃES DOS REIS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), carpinteiro naval, residente na Beco Jose Nilton Ribeiro, 05, Barra do Riacho, Aracruz-ES e ANDRESSA VICENTE AIRES, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Beco Jose Nilton Ribeiro, 05, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00677 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 13 de setembro de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MÁRCIO MARVILLA DE SOUZA, natural de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), pescador, residente na Rua Luzia Lucas, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES e ANA CLAUDIA DE PAULO SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Luzia Lucas, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES. 01551 2.: MARCOS GONZAGA GONÇALVES, natural de João Monlevade-MG, com 41 anos de idade, Divorciado(a), empresario, residente na Avenida Marataizes, S/n, Joacima, Itapemirim-ES e CLAUDIA AUGUSTA BARROS DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), tecnica de enfermagem, residente na Avenida Marataizes, s/n, Joacima, Itapemirim-ES. 01552 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 13 de setembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: SAULO CAETANO DA SILVA, natural de Mimoso do Sul-ES, com 66 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua João Cont, nº 261, Redenção, Vitória-ES e MARIA DA ASSUNÇÃO, natural de Camamu-BA, com 42 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua João Cont, nº 261, Redenção, Vitória-ES. 17522 2.: ALECSANDRO CONCEIÇÃO DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua São Jacob, nº 86, Vila Rubim, Vitória-ES e HELANE CRISTINA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua São Jacob, nº 86, Vila Rubim, Vitória-ES. 17525 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de setembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLAUDIO SIVIRINO DA COSTA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Itambacuri, nº 74, Nova Carapina I, Serra-ES e JEANE BARBOZA DE OLIVEIRA, natural de Carlos Chagas-MG, com 36 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Itambacuri, nº 74, Nova Carapina I, Serra-ES. 11184 2.: PAULO HENRIQUE RANGEL SOARES, natural de Afonso Cláudio-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Altair Siqueira Costa, 170, São Judas Tadeu, Serra-ES e SAMARA BIAZUTI BORGES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Itapemirim, 160, Planalto Serrano, Serra-ES. 11216 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de setembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: NELSON CÂNDIDO NETO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 54 anos de idade, Solteiro(a), aposentado, residente na Rua Projetada, nº 15, Candéus, Itapemirim-ES e JILSIMARA GOMES FERREIRA, natural de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Projetada, nº 15, Candéus, Itapemirim-ES. 14155 2.: ALMIR DE PAULA FLORENTINO, natural de Resplendor-MG, com 64 anos de idade, Divorciado(a), conferente aposentado, residente na Rua Projetada, nº 42, Candéus, Itapemirim-ES e GECILDA LEOPOLDINA SCHETTINE, natural de Piúma-ES, com 68 anos de idade, Viúva(o), comerciante aposentada, residente na Rua Projetada, nº 42, Candéus, Itapemirim-ES. 14156 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 13 de setembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: REINALDO PASSOS FRAGA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), operador de máquina reprográfica, residente na Rua Jaime Villas Boas, nº 2, Monte Belo, Vitória-ES e JOSELENY DE MELLO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Solteira(o), fiscal de caixa, residente na Rua Jaime Villas Boas, nº 2, Monte Belo, Vitória-ES. 25011 2.: RICARDO ANDERSON QUEIROZ, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), vendedor autonomo, residente na Rua José Dell Antonio, 60, Jucutuquara, Vitória-ES e SARA ADRIANA ROCHA BARBALHO, natural de Aracaju-SE, com 50 anos de idade, divorciado(a), analista judiciário, residente na Rua José Dell Antonio, 60, Jucutuquara, Vitória-ES. 25012 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de setembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MACÁRIO DO NASCIMENTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Benjamim Silva, nº 120 , Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARILZA MARCELO SIQUEIRA, natural de Itapemirim-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Benjamim Silva, nº 120, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04809 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 13 de setembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO ANTONIO GALAVOTTI, natural de Conceição do Castelo-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), Agricultor, residente na Localidade de Catitu, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES e MARIA FATIMA DOS REIS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), Lavradora, residente na Localidade de Catitu, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES. 00599 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 13 de setembro de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ Cartório Registro Civil e Tabelionato de Soturno Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAURÍCIO JESUS DE SOUZA, natural de Santos-SP, com 35 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rodovia Gumercindo Moura Nunes, S/n.º, Distrito de Vargem Grande de Soturno, Cachoeiro de Itapemirim-ES e GRAZIELA CARINA RAMOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Psicóloga, residente na Rodovia Gumercindo Moura Nunes, S/n.º, Distrito de Vargem Grande de Soturno, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 01874 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 13 de setembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Oficio e Tabelião Interino _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EWERTON DOS SANTOS PRATTA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Beco José Pontes, S/Nº, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES e CAROLAYNE DA SILVA LOPES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Beco José Pontes, S/nº, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES. 04317 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de setembro de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: LUCIANA MERÇON VIEIRA, natural de Umuarama, -PR, nascida em 17 de agosto de 1973, estado civil solteira, profissão advogada, residente e domiciliado Rod. ES 164, KM 73, Condominio Villaggio Verdi, A-17, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Annibal Merçon Vieira e Luzia Almeida Vieira e CAROLINA SINISCALCHI, natural de Rio de Janeiro, -RJ, nascida em 30 de março de 1982, estado civil solteira, profissão advogada, residente e domiciliada Rod. ES 164, KM 73, Condominio Villaggio Verdi A-17, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Vitor Emilio Siniscalchi e Janete Maria de Oliveira Siniscalchi. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 03 de setembro de 2021. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil

