Proclamas - 14/07/2021
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: VITTOR COUTINHO CALDEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Alfredo Couto Teixeira, nº 45, Oriente, Cariacica-ES e JAMILLY DE SOUZA MERELIS, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de escritório, residente na Rua Alfredo Couto Teixeira, nº 45, Oriente, Cariacica-ES. 27790 2.: FABRICIO EVANGELISTA DE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), funcionário público estadual, residente na Rua Primeiro de Maio, nº 10, Alto Boa Vista, Cariacica-ES e JOSIANE MOULIN DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativo, residente na Rua Primeiro de Maio, nº 10, Alto Boa Vista, Cariacica-ES. 27864 3.: RÔMULO CAETANO NUNES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua J, nº 455, Jardim de Alah, Cariacica-ES e BRUNA DELARMELINA VIDIGAL, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Avenida Dois, nº 08, Castelo Branco, Cariacica-ES. 27945 4.: ARYSON ANTONIO AZEVEDO SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), personal treanning, residente na Rua Linhares, nº 09, Bandeirantes, Cariacica-ES e LUANA HENRIQUES DE SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Dom Pedro I, S/nº, Bela Vista, Cariacica-ES. 27953 5.: ELVIS BOMFIM DE SOUZA, natural de Itamaraju-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), Programador, residente na Rua Santo Antônio, nº 10, Itanguá, Cariacica-ES e PRISCILA FREITAS DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), operadora de telemarketing, residente na Rua Santo Antônio, nº 10, Itanguá, Cariacica-ES. 27956 6.: FELIPE MEIRELES ENDLICH, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua João Moscon, nº 46, Piranema, Cariacica-ES e JANIELE FERREIRA DA SILVA SOUZA, natural de Boa Esperança-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua João Moscon, nº 46, Piranema, Cariacica-ES. 27957 7.: LUCAS MARCHESI GROBERIO, natural de Cariacica-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de produção, residente na Rua Bom Pastor, nº 20/203, Campo Grande, Cariacica-ES e RAYANE PEREIRA PAIVA, natural de Pinheiros-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira de produção, residente na Rua Bom Pastor, nº 20/203, Campo Grande, Cariacica-ES. 27961 8.: MARCELO GERÔNIMO LOPES, natural de Mathias Lobato-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), ´pedreiro, residente na Rua São João, nº 428, Novo Horizonte, Cariacica-ES e RAKEL JONAS DE SOUZA, natural de Governador Valadares-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São João, nº 428, Novo Horizonte, Cariacica-ES. 27962 9.: JACIRO ALVES DA SILVA, natural de Virginópolis-MG, com 64 anos de idade, divorciado(a), soldador, residente na Rua Equador, nº 11, Estrela Do Sul, Cariacica-ES e ROSIMAR LOUREIRO, natural de Serra-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Equador, nº 11, Estrela Do Sul, Cariacica-ES. 27965 10.: DANIEL MORAES RIBEIRO, natural de Mimoso do Sul-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Aracaju, 193, Campina Grande, Cariacica-ES e TATIANE RIBEIRO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Aracaju, Nº193, Campina Grande, Cariacica-ES. 27970 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 13 de julho de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO OLIVEIRA NEVES, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnico de manutenção, residente na Rua Rio Preto, nº 9, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES e EMANUELLY ARANTES CARMINATE, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), coordenadora, residente na Rua Rio Preto, nº 9, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES. 18989 2.: CARLOS HATILA KINUPP NASCIMENTO, natural de Cariacica-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua São Paulo N° 2255, Edifício Solar Costa Azul Apartamento N° 202,Itapuã, Vila Velha-ES e DÉBORA BATISTA, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua São Paulo, N°2255, Edifício Solar Costa Azul Apartamento N° 202, Itapuã, Vila Velha-ES. 18990 3.: EDUARDO ANDRADE, natural de -ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), técnico em informática, residente na rua Felipe dos Santos, 188, apto 302, Itapuã, Vila Velha-ES e WANESSA SIQUEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Felipe dos Santos,n°188 Edifício Euclides D, Apartamento N° 302, Itapuã, Vila Velha-ES. 18991 4.: LORENZZO DE ANGELI CESCONETTO, natural de Cariacica-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 400, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ANNANDA PINHEIRO MARTINS, natural de Pelotas-RS, com 26 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua São Luiz, nº 71, Apto 1001, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18992 5.: LUCAS FRANCO ROMANELO ANTONIO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua XV de Novembro, nº 232, Praia da Costa, Vila Velha-ES e JESSICA DE OLIVEIRA REIS, natural de Vitoria-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Rua XV de Novembro, nº 232, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18993 6.: ROBERTO RIBEIRO GARCIA, natural de Guarapari-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), laminador, residente na Rua Doralício Queiroz, nº 42, Soteco, Vila Velha-ES e MARTA RAMPINELLI SANTOS, natural de D/São João do Sobrado, Neste M/de Pinheiros-Espiri, com 57 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Doralice Queiroz, nº 42, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 18994 7.: MARCOS ANTONIO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Rua Henrique Laranja, nº 325, Centro Vila Velha, Vila Velha-ES e ROSINÉA CORREIA LIMA, natural de Vitória-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), supervisora operacional, residente na Rua Henrique Laranja, nº 325, Centro Vila Velha, Vila Velha-ES. 18995 8.: JOÃO ANTONIO BARBOSA NETO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2050, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e LUZIANY DOS SANTOS SIQUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Saturno, nº 26, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 18996 9.: RIVIANE SOUZA RIBEIRO, natural de Vitoria-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua São Paulo N° 2255, Ap 903, Itapuã, Vila Velha-ES e SIMONE AZEVEDO MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), Chefe de Cozinha, residente na Rua São Paulo, nº 2255, Itapuã, Vila Velha-ES. 18997 10.: SEVERINO HELIO CORREIA DE MELO, natural de Paudalho-PE, com 68 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Rua Salomão José de Almeida, N° 550, Bl 8, Apartamento 104, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e MARILINA BONICONTRE DA FONSECA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 57 anos de idade, solteiro(a), Tecnica em Radiologia, residente na Rua Salomão José de Almeida,n°550, Apartamento 104 Bl 08, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 18998 11.: GABRIEL INDUZZI VARGAS DE MACEDO LEMOS, de nacionalidade brasileira, profissão empresário, com vinte e nove (29) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vila Velha-ES, com residência e domicílio na Rua Desembargador Augusto Botelho, Numero 108, Praia da Costa, em Vila Velha-ES e GABRIELLE CORTI SEDEL, de nacionalidade brasileira, profissão empresária, com trinta e cinco (35) anos de idade, estado civil solteira, natural de Colatina-ES, com residência e domicílio na Rua Desembargador Augusto Botelho, Número 108, Praia da Costa, em Vila Velha-ES. Republicado por Incorreção. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de julho de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: TÁCIO SILVA RODRIGUES, natural de Betim-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Dulcinopolis, 41, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e ANDRESSA SILVA FERREIRA, natural de Ecoporanga-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Dulcinopolis, 41, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 232729149 2.: JADSON MARTINS DE PAULO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escrevente, residente na Rua Vinte e Sete, nº 23, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e EMILLY POLIANE SANTOS DA SILVA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 28 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de escrevente, residente na Rua Vinte e Sete, nº 23, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 232729150 3.: MARIA CECILIA DA CONCEIÇÃO MORAES, natural de Viana-ES, com 61 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua Paulo Neves, nº 100, Primeiro de Maio, Vila Velha-ES e ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Itabuna-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), porteira, residente na Rua Paulo Neves, nº 100, Primeiro de Maio, Vila Velha-ES. 232729151 4.: LUKYAN DE ALMEIDA ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresario, residente na Rua Cedrolandia, n 1275, Jardim do Vale, Vila Velha-ES e AMANDA GONÇALVES DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Platino, nº 19, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 232729152 5.: WILLIAN PEREIRA VIEIRA, natural de Niterói-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), projetista, residente na Rua Francisco Domingos Ramos, nº 100, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e MARITTE NESPOLI RODRIGUES DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), bancaria, residente na Rua Francisco Domingos Ramos, nº 100, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 232729153 6.: GUSTAVO XIBLI RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua das Carambolas, nº 18, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES e ALLINE CORREIA DEVENS, natural de João Neiva-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua das Carambolas, nº 18, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES. 232729154 7.: IAGO MARCOS PULCINO SANTOS, natural de Eunápolis-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Teolândia, Sn, Rio Marinho, Vila Velha-ES e ROSILEILA PEREIRA DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Teolândia, Sn, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232729155 8.: KEVIN QUINTELA MELO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Ayrton Senna, 249,Jardim Botânico, Cariacica-ES e ACSA SILVEIRA CORCINI, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Olavo Bilac, nº 365, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232729156 9.: LUCAS BELESA CHABUDE, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rodovia Carlos Lindenberg, 4000, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e BRUNA SARDINHA DE SOUZA, natural de Mucuri-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rodovia Carlos Lindenberg N° 4000, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232729157 10.: GABRIEL LUCHI GUIMARÃES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Curitiba - 1329, Itapuã, Vila Velha-ES e DAIANNY GUEDES MOREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Dália, nº 280, Jardim Asteca, Vila Velha-ES. 232729158 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de julho de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS OLIVEIRA DE MATTOS FERREIRA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), caldereiro, residente na Rua Seis, nº 25, Maringá, Serra-ES e LETÍCIA SILVA DE BRITO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Seis, nº 25, Maringá, Serra-ES. 31807 2.: GUILHERME ROGER RANGEL RAMOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), atividades de intermediação e agenciamento de serv, residente na Rua das Acácias, nº 52, José de Anchieta, Serra-ES e RENATA CAETANO GRIGÓRIO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnica fiscal, residente na Rua das Acácias, nº 52, José de Anchieta, Serra-ES. 31808 3.: ADWALTER ROSA DO SACRAMENTO, natural de Aracruz-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), metalúrgico, residente na Avenida Petrópolis, nº 237, Barcelona, Serra-ES e MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, natural de Ecoporanga-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), contabilista, residente na Avenida Petrópolis, nº 237, Barcelona, Serra-ES. 31809 4.: HUDSON NEVES JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Saara, nº 03, Cidade Continental-Setor África, Serra-ES e FLAVIA TOZATO PEREGRINO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Saara, nº 03, Cidade Continental-Setor África, Serra-ES. 31810 5.: ROBERT CALDAS PALHANO, natural de São Luís-MA, com 49 anos de idade, solteiro(a), motorista profissional, residente na Av. Antonio Jose Miguel Feu Rosa, nº 747, Praia da Baleia, Serra-ES e ROSIMERY ROSA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), cuidadora de idoso, residente na Av. Antonio Jose Miguel Feu Rosa, nº 747, Praia da Baleia, Serra-ES. 31813 6.: AFONSO PEREIRA DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de pedreiro, residente na Rua da Pereira, nº 01, Balneário de Carapebus, Serra-ES e DORACI NOVAIS DE ARAÚJO, natural de Itabuna-BA, com 47 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua da Pereira, nº 01, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 31814 7.: ANTONIO GOMES, natural de Pancas-ES, com 48 anos de idade, Divorciado(a), oficial de manutenção, residente na Av. Augusto Ruschi, nº 1900, Balneário de Carapebus, Serra-ES e MARCELA DOS SANTOS RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Divorciada(o), técnica de enfermagem, residente na Av. Augusto Ruschi, nº 1900, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 31833 8.: DIONATHA ALVES PEREIRA, natural de Itanhém-BA, com 32 anos de idade, Solteiro(a), conferente, residente na Rua Alfredo Galeno, nº 189, Vila Nova de Colares, Serra-ES e AMANDA DE ASSIS GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), Atendente de loja, residente na Rua Alfredo Galeno, nº 189, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31841 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de julho de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL SOARES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), Auxiliar de elétrica, residente na Rua Aguiar Filho, nº 16, Cruzamento, Vitória-ES e SAYONARA SOUZA DOS ANJOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), Técnico em enfermagem, residente na Rua Aguiar Filho, nº 16, Cruzamento, Vitória-ES. 24846 2.: REINALDO MARINHO DOS SANTOS, natural de Niterói-RJ, com 52 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua Joaquim Franco Netto, nº 78, da Penha, Vitória-ES e SILVANIA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Solteira(o), garçonete, residente na Rua Joaquim Franco Netto, nº 78, da Penha, Vitória-ES. 24847 3.: BRUNO EDISON DA VITORIA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante universitário, residente na Rua Aylton Tovar, nº 25, Ilha do Boi, Vitória-ES e ANA CAROLINA ZUCOLOTO QUIROZ, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Aylton Tovar, nº 25, Ilha do Boi, Vitória-ES. 24852 4.: NÍCOLAS SILVA COURA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Operador de empilhadeira, residente na Rua Benigno Antonio Ventura, S/nº , Andorinhas, Vitória-ES e RAYSSA DE SOUZA BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar contábil, residente na Rua Benigno Antonio Ventura, S/nº , Andorinhas, Vitória-ES. 24853 5.: NICOLAS FERREIRA DE AGUIAR TANCREDI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), barista, residente na Rua do Vintém, nº 101/901, Centro, Vitória-ES e MANOELA COUTO DE AZEREDO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora de língua italiana, residente na Rua do Vintém, nº 101/901, Centro, Vitória-ES. 24854 6.: RODOLFO GASPAR CARNEIRO DE MENDONÇA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Saturnino de Brito, nº 1001, Apto 501, Praia do Canto, Vitória-ES e BÁRBARA CAMPOS FRIZZERA ZANOTTI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Curitiba, nº 763, Itapuã, Vila Velha-ES. 24855 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de julho de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROSIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Abaetetuba-PA, com 30 anos de idade, solteiro(a), caldeireiro, residente na Rua Cravo Branco, 36, São Marcos, Aracruz-ES e ZELITA CORREA NOVAIS, natural de Aracruz-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), balconista, residente na Rua Cravo Branco, nº 36, São Marcos, Aracruz-ES. 13223 2.: EDMAR LIUTH TESSAROLO, natural de Aracruz-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), engenheiro agrônomo, residente na Comunidade Córrego Alegre, 01, Distrito de Guaraná, Aracruz-ES e RAPHAELI BALBI, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), médica clínico geral, residente na Rua Gloxinea, 15 , Bairro Guaxindiba, Aracruz-ES. 13224 3.: VALDIR DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 58 anos de idade, viúvo(a), auxiliar de obras, residente na Rua Rio Gemunhuna, 30, Bairro Segato, Aracruz-ES e JULIETA BATISTA DE OLIVEIRA, natural de Feira de Santana-BA, com 55 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Rio Gemunhuna, 60, Bairro de Fátima, Aracruz-ES. 13226 4.: MATHEUS DUARTE CAVALHERI, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Antônio Pessoa Pimentel, nº 15, Vila Rica, Aracruz-ES e GIOVANA CUZZUOL BOSI, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua 7 de Setembro, nº 573, Itaputera, Aracruz-ES. 13227 5.: MURILLO RIOS MARTINS BORINI, natural de São Mateus-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de produção, residente na Rua Quintino Loureiro, 557, Bairro Centro, Aracruz-ES e YASMIN MÔRO NETO, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), microempreendedora, residente na Rua Quintino Loureiro, 557, Bairro Centro, Aracruz-ES. 13228 6.: FABIO LOBATO CABRAL, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Rio Sauê, 41, Fátima, Aracruz-ES e LIVIA HELEN ALVES MERCIER, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Benjamin Sizenando Correia, 05, Bairro Vila Rica, Aracruz-ES. 13229 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 13 de julho de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILCIMAR ANTONIO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Divorciado(a), fiscal, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 5300 , São José, Vitória-ES e NILTA REGINA VIEIRA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 5300 , São José, Vitória-ES. 17438 2.: ROBSON MAXIMIANO MEDEIROS DIAS JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), motorista intermitente, residente na Rua Hilton de Oliveira, nº 40, Estrelinhas, Vitória-ES e DANIELA BARROS BARBOZA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Aquarius, nº 252, Alecrim, Vila Velha-ES. 17439 3.: VANDEILTON SANTOS SOUZA, natural de Camacan-BA, com 31 anos de idade, Solteiro(a), faxineiro, residente na Rua Carlos Roberto Santana, S/n, Estrelinha, Vitória-ES e DAYANA DA SILVA VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Carlos Roberto Santana, S/n, Estrelinha, Vitória-ES. 17440 4.: VINICIUS MARTINS BARRETO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Agostinho Lopes Silva, nº 60, São José, Vitória-ES e ARIELE DA SILVA SANTANA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), técnica de segurança do trabalho, residente na Rua Agostinho Lopes Silva, nº 60, São José, Vitória-ES. 17441 5.: RODRIGO FERNANDO DE OLIVEIRA, natural de Volta Redonda-RJ, com 38 anos de idade, solteiro(a), operador de ponte rolante, residente na Rua Marilza Paranho Netto, nº 12, Inhanguetá, Vitória-ES e MARA LUANA BOREL DE SOUZA, natural de Governador Valadares-MG, com 38 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Marilza Paranho Netto, nº 12, Inhanguetá, Vitória-ES. 17445 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de julho de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: DALTON ESTEVES DA SILVA, natural de do Estado-RJ, com 54 anos de idade, Divorciado(a), carpinteiro, residente na Av. Colatina, 643, Planalto Serrano, Bl A, Serra-ES e MARIA APARECIDA SANTOS EVANGELISTA, natural de Conceição da Barra-ES, com 46 anos de idade, Solteira(o), acompanhante de idosos, residente na Av. Colatina, 643, Planalto Serrano, Bl A, Serra-ES. 10953 2.: LUCAS OSCAR RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Muriaé, 316, Nova Carapina II, Serra-ES e ANA VICTORIA GOMES DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Muriaé, 316, Nova Carapina II, Serra-ES. 10988 3.: MATEUS SANTOS SILVINO, natural de Itaju do Colônia-BA, com 25 anos de idade, Solteiro(a), mecânico de manutenção, residente na Rua Floriano Peixoto, 459, São Judas Tadeu, Serra-ES e PÂMELA GOMES, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), comerciária, residente na Rua Floriano Peixoto, 459, São Judas Tadeu, Serra-ES. 11030 4.: NILSON COELHO DA SILVA JUNIOR, natural de Vitoria-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), montador de drywall, residente na Avn Presidente Kennedy, 310, Vista da Serra I, Serra-ES e THAYLANE NOVAIS PINHEIRO, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Eucalipto, 35, Cidade Pomar, Serra-ES. 11037 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de julho de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ JÚNIOR CARREIRO GALOTE, natural de Ibatiba-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Vereador José Eugenio, Número 44, Bairro Pito, Iúna-ES e FRANCIELE SOUZA SILVA, natural de Ibatiba-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), lavradeira, residente na Rua Vereador José Eugenio, Número 44, Bairro Pito, Iúna-ES. 08854 2.: SWIAN BENTO BATISTA VIANA, natural de Iúna-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua José Eugenio Oliveira, Número 55, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e ISABELLA ARAÚJO DE OLIVEIRA, natural de Iúna-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua José Eugenio Oliveira, Número 55, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08855 3.: JOÃO BATISTA CAETANO, natural de Iúna-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Alto Trindade, Zona Rural, Iúna-ES e VILMA OLIVEIRA DA LUS, natural de Irupi-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Alto Trindade, Zona Rural, Iúna-ES. 08856 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 13 de julho de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO PAULO FERNANDES ALMEIDA, natural de Vitória da Conquista-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Áurea Pinto Gonçalves, nº S/n, Apt 1304, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES e DEBORA MARQUES VEGHINI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Áurea Pinto Gonçalves, nº S/n, Apt 1304, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04729 2.: RAONE DA CRUZ AMARAL, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua dos Pardais, nº 08, Fé e Raça, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MYRIELE JANUÁRIO ALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua dos Pardais, nº 08, Fé e Raça, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04730 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 13 de julho de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO HENRIQUE FERNANDES CERQUEIRA, natural de Pedro Canário-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), agente de crédito autônomo, residente na Rua Astrogildo Romão dos Anjos, nº 81, Apto 402 A, Jardim Camburi, Vitória-ES e JULIA LELLIS FONTANA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), engenheira civil, residente na Rua Rio Guajará, nº 28, Hélio Ferraz, Serra-ES. 24632 2.: ADRIANO DHENNER NUNES MALTA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vistoriador, residente na Avenida Jerônimo Vervloet, Maria Ortiz, Vitória-ES e MILENA SOUZA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), agente de locação, residente na Rua Olimpio Rodrigues Passos, Jabour, Vitória-ES. 24633 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de julho de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: HENRIQUE EDSON MAZEGA, natural de Ibiraçu-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), microempreededor, residente na Rua Durval Gama de Castro, nº 9, João Neiva-ES e MARLI PEREIRA SANTOS, natural de Guaratinga-BA, com 46 anos de idade, solteiro(a), microempreendedora, residente na Rua Durval Gama de Castro,nº 9, Centro, João Neiva-ES. 03104 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 13 de julho de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ BATISTA VITALINO DA CRUZ, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), Eletricista de manutenção de linhas elétricas, residente na Rua José Oliveira de Souza, nº 35, Bairro Pedro Rigo, Conceição do Castelo-ES e MYELLI LAZARO DA SILVA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), Representante comercial, residente na Rua José Oliveira de Souza, nº 35, Bairro Pedro Rigo, Conceição do Castelo-ES. 00585 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 13 de julho de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JADEILSON VIDAL DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Augusto Jacinto Bernardo, nº 91, Campo Acima, Itapemirim-ES e JOSELI BENEVIDES FABIANO, natural de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Rua Augusto Jacinto Bernardo, nº 91, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14107 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 13 de julho de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ HENRIQUE CERQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 63 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Dois Amigos, nº 04, Nova Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e BELMILDES SANTANA SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 52 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Dois Amigos, nº 04, Nova Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08920 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de julho de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: LUCAS PAULO COELHO DA SILVA, natural de Afonso Cláudio, ES, com 25 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no Córrego Grande, zona rural, em Brejetuba-ES e RAYANE DE SOUZA DIAS, natural de Afonso Cláudio, ES, com 21 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada em Barra de Santa Rita,, zona rural, em Brejetuba-ES.001000. 2.: ROBERTO SCHAEFER DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha, ES, com 32 anos de idade, solteiro, empresário, residente e domiciliado em Vargem Grande, s/n, zona rural, Brejetuba-ES. THAYNÁ HONORIO MARTIM, natural de Vila Velha, ES, com 24 anos de idade, solteira, empresária, residente e domiciliada em Vargem Grande, s/n, zona rural, Brejetuba-ES – 00999. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 13 de julho de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã