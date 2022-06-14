Publicidade Legal

Proclamas - 14/06/2022

Terça-feira

Publicado em 14 de Junho de 2022 às 01:00

Proclamas

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS ANTÔNIO MARTINS, natural de Conceição do Castelo-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), serrador, residente na Rua Projetada, s/n, Venda Nova do Imigrante-ES e MARIA SOUZA DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), lavradora, residente na Rua Projetada, s/n, Venda Nova do Imigrante-ES. 03418 2.: CLEISON FELIPE FARIA, natural de Muniz Freire-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Área Rural, S/n, Venda Nova do Imigrante-ES e ENDRICA SANARINE TOMAS BÜGER, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rodovia Pedro Cola, S/n, Venda Nova do Imigrante-ES. 03420 3.: GEORGE FURLAN MENDES, natural de Iconha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), coordenador operacional de transportes, residente na Rua Pedro Camilo Guedes, nº 18, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ESTELA DARIVA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Arabica, nº 72, Venda Nova do Imigrante-ES. 03421 4.: LOUIS FERNANDO LITTIG WOLKERS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor, residente na Rua Integralistas, nº 71, Venda Nova do Imigrante-ES e GABRIELA STEIN REBULI, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Av. Elizabete Minete Perim, s/n, Venda Nova do Imigrante-ES. 03422 5.: PAULO MAZZOCO JUNIOR, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Buganvileas, s/n, Venda Nova do Imigrante-ES e FERNANDA FREIRE MASCARELLO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), personal treiner, residente na Avenida Domingos Perim, nº 1068, Ap. 303, Venda Nova do Imigrante-ES. 03423 6.: MARCOS ZANDONADI CALIMAN, natural de Conceição do Castelo-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), engenheiro agrônomo, residente na Avenida Caetano Zandonadi, 150, Venda Nova do Imigrante-ES e BRUNA BOTTACIN ZANDONADI, natural de Castelo-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Domingos Perim, 62, Venda Nova do Imigrante-ES. 03424 7.: KAYWAN DOS SANTOS NEVES, natural de Conceição do Castelo-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Roseira, 31, Venda Nova do Imigrante-ES e BEATRIZ DIAS VILELA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Roseira, 31, Venda Nova do Imigrante-ES. 03425 8.: MARCELO HENRIQUE DA SILVA FABRE DE MELO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua São Pedro, s/n, Venda Nova do Imigrante-ES e LÍGIA MARIA CORRÊA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua São Pedro, s/n, Venda Nova do Imigrante-ES. 03426 9.: MARCELO GOMES DA SILVA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Av. Beira Rio, S/n    , Venda Nova do Imigrante-ES e ELISANGELA MARIA DA SILVA, natural de Juazeiro-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Av. Beira Rio, S/n    , Venda Nova do Imigrante-ES. 03427 10.: PEDRO HENRIQUE CHAVES BRANDÃO, natural de Abre Campo-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), enfermeiro, residente na Rua Tiradentes, nº 45, Venda Nova do Imigrante-ES e PATRÍCIA COELHO DA SILVA, natural de Mutum-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Tiradentes, nº 45, Venda Nova do Imigrante-ES. 03428 11.: GEILZO DORDENONI DA CONCEIÇÃO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua São Lourenço, nº 307, Venda Nova do Imigrante-ES e CLAUDINICIA FLORES, natural de Conceição do Castelo-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua São Lourenço, nº 307, Venda Nova do Imigrante-ES. 03429 12.: DIERLES SOUZA DE ALMEIDA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avn. 24 de Junho, Venda Nova do Imigrante-ES e JOICY RAFAELLA DE SOUZA FABRE, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), atendente comercial, residente na Rua Mario Ambrozim, s/n, Venda Nova do Imigrante-ES. 03430 13.: MAURÍCIO JÚNIOR DOS SANTOS FERREIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Crg. Área Rural, s/n, Venda Nova do Imigrante-ES e TAINARA ANDRADE AMORIM, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), repositora, residente na Crg. Área Rural, s/n, Venda Nova do Imigrante-ES. 03431 14.: FERNANDO CAMPOS CARDOSO, natural de Resplendor-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua João Paulo II, nº 538, Venda Nova do Imigrante-ES e LORRAYNE LOPES EUZEBIO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua João Paulo II, nº 538, Venda Nova do Imigrante-ES. 03432 15.: FERNANDO QUINELATO CÔGO, natural de Muniz Freire-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua 20 de Maio, s/n, Venda Nova do Imigrante-ES e BRUNA MILAINE BROEDEL VAZ, natural de Castelo-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua 20 de Maio, s/n, Venda Nova do Imigrante-ES. 03433 16.: ADILSON GRATIVOL VIEIRA, natural de Chalé-MG, com 53 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Euzebio Terra, nº 122, Venda Nova do Imigrante-ES e MÁRCIA BRASILIANA DE OLIVEIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Euzebio Terra, nº 122, Venda Nova do Imigrante-ES. 03434 17.: ANDREY CÔRA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Crg. Área Rural, s/n, Venda Nova do Imigrante-ES e GEOVANA SALES SOSSAI, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), gerente fiscal, residente na Crg. Área Rural, s/n, Venda Nova do Imigrante-ES. 03435 18.: PATRICK ARLINDO FERREIRA PANCIERI, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), educador físico, residente na Avn. Lorenzo Zandonadi, nº 200, Venda Nova do Imigrante-ES e VANESSA POSSEBÃO GARBELOTTO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avn. Lorenzo Zandonadi, nº 200, Venda Nova do Imigrante-ES. 03436 19.: MARCOS VINÍCIUS OLIVEIRA ROZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua São Lourenço, nº 307, Venda Nova do Imigrante-ES e PATRÍCIA ALVES LOUSADA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Lourenço, nº 307, Venda Nova do Imigrante-ES. 03437 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Venda Nova do Imigrante-ES, 13 de junho de 2022 Paula Mafra Nunes Leite Oficiala e Registradora Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO HENZ GELLER, natural de Porto Alegre-RS, com 36 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Rua Jahira Santos Rodrigues, Jardim da Penha, Vitória-ES e LORENA DALMASCHIO SCHUINA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), servidora pública estadual, residente na Rua Jahira Santos Rodrigues, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25493 2.: MANOEL CARLOS SANTOS JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Carlos Cariello, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARINA MOITA SFORZA, natural de Rio Grande-RS, com 36 anos de idade, solteiro(a), psicologa, residente na Rua Carlos Cariello, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25495 3.: JONATHAN RICHARD PEREIRA MOTTA, natural de São João de Meriti-RJ, com 26 anos de idade, Solteiro(a), professor de educação fisíca, residente na Rua Izaltino Arão Marques, nº 33, Vitória-ES e ISABELLA PEREIRA BOTELHO SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), professora de educação física, residente na Rua Izaltino Arão Marques, nº 33, Vitória-ES. 25500 4.: LUCAS BASSETTI RODRIGUES DA FONSECA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), analista de TI, residente na Rua Comissário Octávio Queiroz, Jardim da Penha, Vitória-ES e JULIANA BURZLAFF, natural de Afonso Cláudio-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de TI, residente na Rua Comissário Octávio Queiroz, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25501 5.: LUCAS BRUNO DE SOUZA VASCONCELOS, natural de Belo Horizonte-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), gerente de operações, residente na Avenida Manuel Nunes do Amaral Pereira, Jardim Camburi, Vitória-ES e REBECA LIMA FERNANDEZ, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), coordenadora de tecnologia da informação, residente na Avenida Santos Evangelista, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25502 6.: DANILO RIBEIRO MEIRELLES, natural de Colatina-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Alice Bumachar Neffa, Jardim Camburi, Vitória-ES e ALINE CARPANEDO DO CARMO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Doutor João Batista Miranda Amaral, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25503 7.: SAULO BRAGA MULIN, natural de Jerônimo Monteiro-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Avenida Judith Leão Castello Ribeiro, Jardim Camburi, Vitória-ES e KELLEN PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), nail designer, residente na Avenida Judith Leão Castello Ribeiro, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25504 8.: THIAGO QUEIROZ TAGARRO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, Jardim da Penha, Vitória-ES e NATÁLIA DE MACEDO MOREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25506 9.: ANTONIO MANOEL ASSED SALOMÃO, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Ruy Pinto Bandeira, Jardim Camburi, Vitória-ES e SULY ANNA HENRIQUES SOUZA, natural de São Mateus-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Ruy Pinto Bandeira, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25508 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de junho de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADEMAR GONÇALVES DE SOUZA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), pedreiro de acabamento, residente na Rua Acacia, nº 15, Vila Velha-ES e MARIA SUEDA STELZER, natural de Colatina-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Acacia, nº 15, Vila Velha-ES. 09435 2.: MATHEUS PEREIRA CARNEIRO ROCHA, natural de Inhapim-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), TECNICO EM INFORMATICA, residente na RUA ALGAS MARINHAS Nº 380, Vila Velha-ES e BRUNA CAMILETTI DA VITORIA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), FISIOTERAPEUTA, residente na RUA ALGAS MARINHAS Nº 380, Vila Velha-ES. 09438 3.: RAMON VENANCIO DOMICIANO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Magno nº 115, Vila Velha-ES e BEATRIZ DOS SANTOS SALLES, natural de Cariacica-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Magno nº 115, Vila Velha-ES. 09442 4.: IZAC DE JESUS OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de almoxarife, residente na Rua Sereia, s/n, Vila Velha-ES e GIOVANA SOUZA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Cuidadora, residente na Rua Sereia, s/n, Vila Velha-ES. 09444 5.: JÚNIOR CLARINDO, natural de Linhares-ES, com 46 anos de idade, Solteiro(a), Auxiliar de operador, residente na Rua Gaivota, 450, Vila Velha-ES e LILIAN MATTOS EVANGELISTA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, Divorciada(o), Porteira, residente na Rua Gaivota, 450 , Vila Velha-ES. 09445 6.: VALDINEI ROCHA DE OLIVEIRA, natural de Camacan-BA, com 37 anos de idade, Solteiro(a), Açougueiro, residente na Av Franca, Nº 270, 3º etapa, ap 203, Vila Velha-ES e ALLINE MACHADO VOGEL, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), Do lar, residente na Av Franca, Nº 270, 3º etapa, ap 203, Vila Velha-ES. 09446 7.: GABRIEL BARBOSA SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Maringá, nº 11 , Vila Velha-ES e KETHELLY CRISTIELLY BARBOSA DUMER, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Maringá, nº 11, Vila Velha-ES. 09447 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de junho de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO CARLOS REIS DA VITORIA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), analista de dados, residente na Avenida Constantino Moscon, nº 717, Cariacica-ES e SONYELLEN REMYDIO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), administradora de banco de dados, residente na Avenida Constantino Moscon, nº 717, Cariacica-ES. 28925 2.: MARCO AURELIO MONDADORI, natural de Caxias do Sul-RS, com 62 anos de idade, divorciado(a), massoterapeuta, residente na Rua México,s/nº , Cariacica-ES e RENATA EQUER, natural de Colatina-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua México, s/nº , Cariacica-ES. 28926 3.: WELLINGTON DE SALES NICHEL, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Eurico Salles de Aguiar, nº 63, Cariacica-ES e ADRIELLY PEREIRA DE ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Eurico Salles de Aguiar, nº 63, Cariacica-ES. 28927 4.: ALEXANDRE DOS SANTOS PIMENTEL, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Consultor de vendas, residente na Rua Alegre, nº 18, Cariacica-ES e JUVERCINO HONORIO DE OLIVEIRA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Assistente de contabil, residente na Rua Alegre, nº 18, Cariacica-ES. 28928 5.: ABEL ALVES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), mecânico montador diesel, residente na Rua Rosa da Penha, s/n, Cariacica-ES e ÉLIDA ZUCOLOTTO FERRARI, natural de Colatina-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), cabeleleira, residente na Rua Rosa da Penha, s/nº , Cariacica-ES. 28929 6.: ANDRÉ FELIPE OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), microempreendedor individual, residente na Rua Cassiano Castelo, nº 10, Cariacica-ES e LAUDICEIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), microempreendedora individual, residente na Rua Cassiano Castelo, nº 10, Cariacica-ES. 28930 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 13 de junho de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE LUGÃO RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Vinte e Oito, nº 40, Vila Nova, Vila Velha-ES e BIANCA GAVI ANTUNES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, Nº1596, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 20064 2.: ELDER SELL NUNES, natural de Curitiba-PR, com 38 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua Ayrton Senna da Silva, nº 125, Bl C, Ap. 1202, Ed. Villaggio Di Roma, Itapuã, Vila Velha-ES e JULIANA ISABEL RUSSO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 43 anos de idade, divorciado(a), publicitária, residente na Rua Ayrton Senna da Silva, Nº 125, Apartamento 1202, Torre C, Condomínio Villagio Di Roma, Itapuã, Vila Velha-ES. 20065 3.: LUCIO COUTO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), Oficial Superior de Máquinas, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 461, Apartamento 102, Belluno, Praia da Costa, Vila Velha-ES e NEUMACI COSTA SANTOS, natural de Itaberaba-BA, com 48 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 461, Apartamento 102, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 20070 4.: YURI BERNARDES VARGAS, natural de Mimoso do Sul-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Maria da Penha Queiroz, nº 388, Apartamento 1105, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LARISSA BERGAMI, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Maria da Penha Queiroz, nº 388, Apartamento 1105, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 20071 5.: DIEGO DOS SANTOS PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Dora Vivacqua, nº 150, Ap 404 Ed Maringa, Jardim Camburi, Vitória-ES e CLÁUDIA LUBE DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), analista de exportação, residente na Rua Doutor Jair Andrade, nº 750, Ap 102, Ed Mac Laynne, Praia de Itapoa, Vila Velha-ES. 20072 6.: ANDRÉ VARGAS OLIVEIRA FALCÃO DE ALMEIDA, natural de Belo Horizonte-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Antonio Zanotelli, 200, Apartamento 705, Edificio Barra do Jucu, Santa Inês, Vila Velha-ES e NATHALIA COSTA AZEVÊDO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista financeiro, residente na Rua São Marcos, 161, Apartamento 202 A, Santa Inês, Vila Velha-ES. 20073 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de junho de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: KAIRO CARVALHO CANTILIO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), operador de estoque, residente na Rua Ubu, s/n, Bloco J, Apto 302, Serra-ES e STHEFANY OLIVEIRA SIMORA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Tiê, nº 86, Serra-ES. 11854 2.: ANERFLÁSIO SOUZA BISPO, natural de Eunápolis-BA, com 21 anos de idade, Solteiro(a), operador logístico, residente na Avenida Guarani, 644, Serra-ES e JAQUELINE DA SILVA MARQUETE, natural de Serra-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida Guarani, 644, Serra-ES. 11855 3.: JOILSON SOUZA SANTOS, natural de Buerarema-BA, com 42 anos de idade, Solteiro(a), pintor industrial, residente na Rua Ipê Roxo, nº    40, Serra-ES e DIOLENE BARBOSA CALÓ, natural de Ituberá-BA, com 52 anos de idade, Solteira(o), babá, residente na Rua Minas Gerais, nº 145, Serra-ES. 11857 4.: MAXSUEL PATRÍCIO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), microempresário individual, residente na Rua Tiri, s/n, Qd 03, Lt 24, Serra-ES e FLAVIA MODENESE BEZERRA MASSOLIO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), servidora pública municipal, residente na Rua Angelim, nº 02, Serra-ES. 11858 5.: CARLOS LAÉCIO CHAVES NAPOLEÃO, natural de Alto Santo-CE, com 52 anos de idade, divorciado(a), micro empresário, residente na Rua Camburi, 337, Serra-ES e ANDREIA REGINA BIANCHI, natural de Duque de Caxias-RJ, com 52 anos de idade, divorciado(a), esteticista, residente na Rua Elesbão Linhares, 404, Ap 1102, Ed Reggio Cababia, Vitória-ES. 11860 6.: CHRISTIAN NATHÃ RAINHA OHNESORGE SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Tapauá, nº 14, Serra Dourada II, Serra-ES e RAYANI SOUZA RANGEL, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), nutricionista, residente na Rua Tapauá, nº 14, Serra Dourada II, Serra-ES. 11861 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de junho de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: EVARISTO ARAUJO DE MENEZE, natural de Itueta-MG, com 64 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Emilio Ferreira da Silva, nº 205, Vitória-ES e TEREZINHA LIBERATO DE MENEZES, natural de Vitória-ES, com 62 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Emilio Ferreira da Silva, nº 205, Vitória-ES. 25556 2.: LUCAS FIUZA RANGEL, natural de Fortaleza-CE, com 29 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro, residente na Rua Ademar Luiz Nepomoceno, nº 150, Vitória-ES e DENISE BISSA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), promotora de vendas, residente na Rua Ademar Luiz Nepomoceno, nº 150, Vitória-ES. 25559 3.: ROGER ARAGÃO MACÊDO, natural de Anchieta-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auditor, residente na Rua Ademar Luiz Nepomoceno, nº 291/501, Vitória-ES e RAIÇA RONCHETTI OLIVEIRA, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), arquiteta urbanista, residente na Rua Ademar Luiz Nepomoceno, nº 291/501, Vitória-ES. 25560 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de junho de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCIO MUNIZ DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Manoel Soares de Mello, nº 63, Vitória-ES e GEISHA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS, natural de Guaçuí-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Manoel Soares de Mello, nº 63, Vitória-ES. 17820 2.: JONATHAN JOSÉ MARCELINO DE SOUZA, natural de Baixo Guandu-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), gerente de loja, residente na Rua Bela vista, nº 130, Vitória-ES e TAMIRIS CHAGAS DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Bela vista, nº 130, Vitória-ES. 17821 3.: DEIGLISON DOS ANJOS SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), gari, residente na Rua Ezídio Silva, nº 51, Vitória-ES e GABRIELA TEIXEIRA ALVES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), encarregada junior, residente na Rua São Tiago, nº 310, Vitória-ES. 17822 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de junho de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: KRYSTIAN HENDREW ALVES DE ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), inspetor de qualidade, residente na Rua Santa Catarina, nº 12, Linhares-ES e MONYZE LERBOM BARBOZA, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Santa Catarina, nº 12, Linhares-ES. 11980 2.: LAURINDO BABISK, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Avenida Ventura Ferraço, nº 11, Linhares-ES e MARIA MADALENA DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Ventura Ferraço, nº 11, Linhares-ES. 11981 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 13 de junho de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MICHEL PACHÊCO DA FONSECA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxiliar comercial, residente na Rua Colatina, nº 15, Viana-ES e GÉSSICA FRANCO MACHADO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Farmacêutica, residente na Rua Duque de Caxias, nº 02, Viana-ES. 07688 2.: MATHEUS CHRIST CORREIA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Governador Valadares, nº 13, Viana-ES e WANDA OLGA DE OLIVEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), operadora de máquinas e instalações, residente na Rua Governador Valadares, nº 13, Viana-ES. 07689 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 13 de junho de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: EZEQUIEL BARBOZA COSTA, natural de Muqui-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Empresário, residente na Rua Clara Malfacini Mucelini, nº 142, Cachoeiro de Itapemirim-ES e TAMIRES VENANCIO CRUZ, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Contadora, residente na Rua Clara Malfacini Mucelini, nº 142, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05151 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 13 de junho de 2022 Gabrielle Jacomelli Silva Oficiala e Tabeliã de Notas Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALDIR MIRANDA, natural de Linhares-ES, com 57 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Avenida Céu Azul, sem numero, Aracruz-ES e ROSILENE FERREIRA SANTANA QUEIROZ, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Avenida Céu Azul, sem numero, Aracruz-ES. 00746 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 13 de junho de 2022 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBSON ALVES DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), montador senior, residente na Rua Dezesseis, nº 229, Cariacica-ES e SOLINARA MONTEIRO OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 39 anos de idade, Divorciada(o), gastronoma, residente na Rua Dezesseis, nº 229, Cariacica-ES. 14590 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 13 de junho de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS GERMANO FERREIRA DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Manoel Julião, s/n, Itapemirim-ES e MILENA ADMIRAL LOPES, natural de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Manoel Julião, s/n, Itapemirim-ES. 01621 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 13 de junho de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABRÍCIO GARCIA GIORI, natural de Castelo-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro agrônomo, residente na Localidade de Fazenda da Prata, Castelo-ES e KARLA PAGIO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Localidade de Santa Luzia, Conceição do Castelo-ES. 00656 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 13 de junho de 2022 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS SIEBERT, natural de Baixo Guandu-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua João Batista, nº 119, Argolas, Vila Velha-ES e CAROLINA BARBOSA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua João Batista, nº 119, Argolas, Vila Velha-ES. 04474 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de junho de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião

