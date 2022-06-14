Proclamas - 14/06/2022

Proclamas
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MARCOS ANTÔNIO MARTINS, natural de Conceição do Castelo-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), serrador, residente na Rua Projetada, s/n, Venda Nova do Imigrante-ES e MARIA SOUZA DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), lavradora, residente na Rua Projetada, s/n, Venda Nova do Imigrante-ES. 03418
2.: CLEISON FELIPE FARIA, natural de Muniz Freire-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Área Rural, S/n, Venda Nova do Imigrante-ES e ENDRICA SANARINE TOMAS BÜGER, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rodovia Pedro Cola, S/n, Venda Nova do Imigrante-ES. 03420
3.: GEORGE FURLAN MENDES, natural de Iconha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), coordenador operacional de transportes, residente na Rua Pedro Camilo Guedes, nº 18, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ESTELA DARIVA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Arabica, nº 72, Venda Nova do Imigrante-ES. 03421
4.: LOUIS FERNANDO LITTIG WOLKERS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor, residente na Rua Integralistas, nº 71, Venda Nova do Imigrante-ES e GABRIELA STEIN REBULI, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Av. Elizabete Minete Perim, s/n, Venda Nova do Imigrante-ES. 03422
5.: PAULO MAZZOCO JUNIOR, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Buganvileas, s/n, Venda Nova do Imigrante-ES e FERNANDA FREIRE MASCARELLO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), personal treiner, residente na Avenida Domingos Perim, nº 1068, Ap. 303, Venda Nova do Imigrante-ES. 03423
6.: MARCOS ZANDONADI CALIMAN, natural de Conceição do Castelo-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), engenheiro agrônomo, residente na Avenida Caetano Zandonadi, 150, Venda Nova do Imigrante-ES e BRUNA BOTTACIN ZANDONADI, natural de Castelo-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Domingos Perim, 62, Venda Nova do Imigrante-ES. 03424
7.: KAYWAN DOS SANTOS NEVES, natural de Conceição do Castelo-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Roseira, 31, Venda Nova do Imigrante-ES e BEATRIZ DIAS VILELA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Roseira, 31, Venda Nova do Imigrante-ES. 03425
8.: MARCELO HENRIQUE DA SILVA FABRE DE MELO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua São Pedro, s/n, Venda Nova do Imigrante-ES e LÍGIA MARIA CORRÊA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua São Pedro, s/n, Venda Nova do Imigrante-ES. 03426
9.: MARCELO GOMES DA SILVA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Av. Beira Rio, S/n , Venda Nova do Imigrante-ES e ELISANGELA MARIA DA SILVA, natural de Juazeiro-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Av. Beira Rio, S/n , Venda Nova do Imigrante-ES. 03427
10.: PEDRO HENRIQUE CHAVES BRANDÃO, natural de Abre Campo-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), enfermeiro, residente na Rua Tiradentes, nº 45, Venda Nova do Imigrante-ES e PATRÍCIA COELHO DA SILVA, natural de Mutum-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Tiradentes, nº 45, Venda Nova do Imigrante-ES. 03428
11.: GEILZO DORDENONI DA CONCEIÇÃO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua São Lourenço, nº 307, Venda Nova do Imigrante-ES e CLAUDINICIA FLORES, natural de Conceição do Castelo-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua São Lourenço, nº 307, Venda Nova do Imigrante-ES. 03429
12.: DIERLES SOUZA DE ALMEIDA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avn. 24 de Junho, Venda Nova do Imigrante-ES e JOICY RAFAELLA DE SOUZA FABRE, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), atendente comercial, residente na Rua Mario Ambrozim, s/n, Venda Nova do Imigrante-ES. 03430
13.: MAURÍCIO JÚNIOR DOS SANTOS FERREIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Crg. Área Rural, s/n, Venda Nova do Imigrante-ES e TAINARA ANDRADE AMORIM, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), repositora, residente na Crg. Área Rural, s/n, Venda Nova do Imigrante-ES. 03431
14.: FERNANDO CAMPOS CARDOSO, natural de Resplendor-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua João Paulo II, nº 538, Venda Nova do Imigrante-ES e LORRAYNE LOPES EUZEBIO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua João Paulo II, nº 538, Venda Nova do Imigrante-ES. 03432
15.: FERNANDO QUINELATO CÔGO, natural de Muniz Freire-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua 20 de Maio, s/n, Venda Nova do Imigrante-ES e BRUNA MILAINE BROEDEL VAZ, natural de Castelo-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua 20 de Maio, s/n, Venda Nova do Imigrante-ES. 03433
16.: ADILSON GRATIVOL VIEIRA, natural de Chalé-MG, com 53 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Euzebio Terra, nº 122, Venda Nova do Imigrante-ES e MÁRCIA BRASILIANA DE OLIVEIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Euzebio Terra, nº 122, Venda Nova do Imigrante-ES. 03434
17.: ANDREY CÔRA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Crg. Área Rural, s/n, Venda Nova do Imigrante-ES e GEOVANA SALES SOSSAI, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), gerente fiscal, residente na Crg. Área Rural, s/n, Venda Nova do Imigrante-ES. 03435
18.: PATRICK ARLINDO FERREIRA PANCIERI, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), educador físico, residente na Avn. Lorenzo Zandonadi, nº 200, Venda Nova do Imigrante-ES e VANESSA POSSEBÃO GARBELOTTO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avn. Lorenzo Zandonadi, nº 200, Venda Nova do Imigrante-ES. 03436
19.: MARCOS VINÍCIUS OLIVEIRA ROZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua São Lourenço, nº 307, Venda Nova do Imigrante-ES e PATRÍCIA ALVES LOUSADA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Lourenço, nº 307, Venda Nova do Imigrante-ES. 03437
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Venda Nova do Imigrante-ES, 13 de junho de 2022
Paula Mafra Nunes Leite
Oficiala e Registradora Civil
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MARCELO HENZ GELLER, natural de Porto Alegre-RS, com 36 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Rua Jahira Santos Rodrigues, Jardim da Penha, Vitória-ES e LORENA DALMASCHIO SCHUINA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), servidora pública estadual, residente na Rua Jahira Santos Rodrigues, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25493
2.: MANOEL CARLOS SANTOS JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Carlos Cariello, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARINA MOITA SFORZA, natural de Rio Grande-RS, com 36 anos de idade, solteiro(a), psicologa, residente na Rua Carlos Cariello, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25495
3.: JONATHAN RICHARD PEREIRA MOTTA, natural de São João de Meriti-RJ, com 26 anos de idade, Solteiro(a), professor de educação fisíca, residente na Rua Izaltino Arão Marques, nº 33, Vitória-ES e ISABELLA PEREIRA BOTELHO SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), professora de educação física, residente na Rua Izaltino Arão Marques, nº 33, Vitória-ES. 25500
4.: LUCAS BASSETTI RODRIGUES DA FONSECA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), analista de TI, residente na Rua Comissário Octávio Queiroz, Jardim da Penha, Vitória-ES e JULIANA BURZLAFF, natural de Afonso Cláudio-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de TI, residente na Rua Comissário Octávio Queiroz, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25501
5.: LUCAS BRUNO DE SOUZA VASCONCELOS, natural de Belo Horizonte-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), gerente de operações, residente na Avenida Manuel Nunes do Amaral Pereira, Jardim Camburi, Vitória-ES e REBECA LIMA FERNANDEZ, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), coordenadora de tecnologia da informação, residente na Avenida Santos Evangelista, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25502
6.: DANILO RIBEIRO MEIRELLES, natural de Colatina-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Alice Bumachar Neffa, Jardim Camburi, Vitória-ES e ALINE CARPANEDO DO CARMO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Doutor João Batista Miranda Amaral, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25503
7.: SAULO BRAGA MULIN, natural de Jerônimo Monteiro-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Avenida Judith Leão Castello Ribeiro, Jardim Camburi, Vitória-ES e KELLEN PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), nail designer, residente na Avenida Judith Leão Castello Ribeiro, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25504
8.: THIAGO QUEIROZ TAGARRO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, Jardim da Penha, Vitória-ES e NATÁLIA DE MACEDO MOREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25506
9.: ANTONIO MANOEL ASSED SALOMÃO, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Ruy Pinto Bandeira, Jardim Camburi, Vitória-ES e SULY ANNA HENRIQUES SOUZA, natural de São Mateus-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Ruy Pinto Bandeira, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25508
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 13 de junho de 2022
Paula Cecilia da Luz Rodrigues
Oficial
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ADEMAR GONÇALVES DE SOUZA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), pedreiro de acabamento, residente na Rua Acacia, nº 15, Vila Velha-ES e MARIA SUEDA STELZER, natural de Colatina-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Acacia, nº 15, Vila Velha-ES. 09435
2.: MATHEUS PEREIRA CARNEIRO ROCHA, natural de Inhapim-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), TECNICO EM INFORMATICA, residente na RUA ALGAS MARINHAS Nº 380, Vila Velha-ES e BRUNA CAMILETTI DA VITORIA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), FISIOTERAPEUTA, residente na RUA ALGAS MARINHAS Nº 380, Vila Velha-ES. 09438
3.: RAMON VENANCIO DOMICIANO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Magno nº 115, Vila Velha-ES e BEATRIZ DOS SANTOS SALLES, natural de Cariacica-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Magno nº 115, Vila Velha-ES. 09442
4.: IZAC DE JESUS OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de almoxarife, residente na Rua Sereia, s/n, Vila Velha-ES e GIOVANA SOUZA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Cuidadora, residente na Rua Sereia, s/n, Vila Velha-ES. 09444
5.: JÚNIOR CLARINDO, natural de Linhares-ES, com 46 anos de idade, Solteiro(a), Auxiliar de operador, residente na Rua Gaivota, 450, Vila Velha-ES e LILIAN MATTOS EVANGELISTA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, Divorciada(o), Porteira, residente na Rua Gaivota, 450 , Vila Velha-ES. 09445
6.: VALDINEI ROCHA DE OLIVEIRA, natural de Camacan-BA, com 37 anos de idade, Solteiro(a), Açougueiro, residente na Av Franca, Nº 270, 3º etapa, ap 203, Vila Velha-ES e ALLINE MACHADO VOGEL, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), Do lar, residente na Av Franca, Nº 270, 3º etapa, ap 203, Vila Velha-ES. 09446
7.: GABRIEL BARBOSA SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Maringá, nº 11 , Vila Velha-ES e KETHELLY CRISTIELLY BARBOSA DUMER, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Maringá, nº 11, Vila Velha-ES. 09447
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 13 de junho de 2022
Najla Aparecida Assad de Morais
Oficiala e Tabeliã
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas
Faço saber que pretender casar-se:
1.: DIEGO CARLOS REIS DA VITORIA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), analista de dados, residente na Avenida Constantino Moscon, nº 717, Cariacica-ES e SONYELLEN REMYDIO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), administradora de banco de dados, residente na Avenida Constantino Moscon, nº 717, Cariacica-ES. 28925
2.: MARCO AURELIO MONDADORI, natural de Caxias do Sul-RS, com 62 anos de idade, divorciado(a), massoterapeuta, residente na Rua México,s/nº , Cariacica-ES e RENATA EQUER, natural de Colatina-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua México, s/nº , Cariacica-ES. 28926
3.: WELLINGTON DE SALES NICHEL, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Eurico Salles de Aguiar, nº 63, Cariacica-ES e ADRIELLY PEREIRA DE ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Eurico Salles de Aguiar, nº 63, Cariacica-ES. 28927
4.: ALEXANDRE DOS SANTOS PIMENTEL, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Consultor de vendas, residente na Rua Alegre, nº 18, Cariacica-ES e JUVERCINO HONORIO DE OLIVEIRA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Assistente de contabil, residente na Rua Alegre, nº 18, Cariacica-ES. 28928
5.: ABEL ALVES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), mecânico montador diesel, residente na Rua Rosa da Penha, s/n, Cariacica-ES e ÉLIDA ZUCOLOTTO FERRARI, natural de Colatina-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), cabeleleira, residente na Rua Rosa da Penha, s/nº , Cariacica-ES. 28929
6.: ANDRÉ FELIPE OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), microempreendedor individual, residente na Rua Cassiano Castelo, nº 10, Cariacica-ES e LAUDICEIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), microempreendedora individual, residente na Rua Cassiano Castelo, nº 10, Cariacica-ES. 28930
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 13 de junho de 2022
Fabiana Aurich
Oficiala e Tabeliã
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: FELIPE LUGÃO RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Vinte e Oito, nº 40, Vila Nova, Vila Velha-ES e BIANCA GAVI ANTUNES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, Nº1596, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 20064
2.: ELDER SELL NUNES, natural de Curitiba-PR, com 38 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua Ayrton Senna da Silva, nº 125, Bl C, Ap. 1202, Ed. Villaggio Di Roma, Itapuã, Vila Velha-ES e JULIANA ISABEL RUSSO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 43 anos de idade, divorciado(a), publicitária, residente na Rua Ayrton Senna da Silva, Nº 125, Apartamento 1202, Torre C, Condomínio Villagio Di Roma, Itapuã, Vila Velha-ES. 20065
3.: LUCIO COUTO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), Oficial Superior de Máquinas, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 461, Apartamento 102, Belluno, Praia da Costa, Vila Velha-ES e NEUMACI COSTA SANTOS, natural de Itaberaba-BA, com 48 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 461, Apartamento 102, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 20070
4.: YURI BERNARDES VARGAS, natural de Mimoso do Sul-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Maria da Penha Queiroz, nº 388, Apartamento 1105, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LARISSA BERGAMI, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Maria da Penha Queiroz, nº 388, Apartamento 1105, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 20071
5.: DIEGO DOS SANTOS PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Dora Vivacqua, nº 150, Ap 404 Ed Maringa, Jardim Camburi, Vitória-ES e CLÁUDIA LUBE DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), analista de exportação, residente na Rua Doutor Jair Andrade, nº 750, Ap 102, Ed Mac Laynne, Praia de Itapoa, Vila Velha-ES. 20072
6.: ANDRÉ VARGAS OLIVEIRA FALCÃO DE ALMEIDA, natural de Belo Horizonte-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Antonio Zanotelli, 200, Apartamento 705, Edificio Barra do Jucu, Santa Inês, Vila Velha-ES e NATHALIA COSTA AZEVÊDO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista financeiro, residente na Rua São Marcos, 161, Apartamento 202 A, Santa Inês, Vila Velha-ES. 20073
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 13 de junho de 2022
João Ferreira de Paiva
Oficial e Tabelião de Notas Interino
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede
Faço saber que pretender casar-se:
1.: KAIRO CARVALHO CANTILIO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), operador de estoque, residente na Rua Ubu, s/n, Bloco J, Apto 302, Serra-ES e STHEFANY OLIVEIRA SIMORA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Tiê, nº 86, Serra-ES. 11854
2.: ANERFLÁSIO SOUZA BISPO, natural de Eunápolis-BA, com 21 anos de idade, Solteiro(a), operador logístico, residente na Avenida Guarani, 644, Serra-ES e JAQUELINE DA SILVA MARQUETE, natural de Serra-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida Guarani, 644, Serra-ES. 11855
3.: JOILSON SOUZA SANTOS, natural de Buerarema-BA, com 42 anos de idade, Solteiro(a), pintor industrial, residente na Rua Ipê Roxo, nº 40, Serra-ES e DIOLENE BARBOSA CALÓ, natural de Ituberá-BA, com 52 anos de idade, Solteira(o), babá, residente na Rua Minas Gerais, nº 145, Serra-ES. 11857
4.: MAXSUEL PATRÍCIO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), microempresário individual, residente na Rua Tiri, s/n, Qd 03, Lt 24, Serra-ES e FLAVIA MODENESE BEZERRA MASSOLIO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), servidora pública municipal, residente na Rua Angelim, nº 02, Serra-ES. 11858
5.: CARLOS LAÉCIO CHAVES NAPOLEÃO, natural de Alto Santo-CE, com 52 anos de idade, divorciado(a), micro empresário, residente na Rua Camburi, 337, Serra-ES e ANDREIA REGINA BIANCHI, natural de Duque de Caxias-RJ, com 52 anos de idade, divorciado(a), esteticista, residente na Rua Elesbão Linhares, 404, Ap 1102, Ed Reggio Cababia, Vitória-ES. 11860
6.: CHRISTIAN NATHÃ RAINHA OHNESORGE SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Tapauá, nº 14, Serra Dourada II, Serra-ES e RAYANI SOUZA RANGEL, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), nutricionista, residente na Rua Tapauá, nº 14, Serra Dourada II, Serra-ES. 11861
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 13 de junho de 2022
Marisa de Deus Amado
Oficiala e Tabeliã
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: EVARISTO ARAUJO DE MENEZE, natural de Itueta-MG, com 64 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Emilio Ferreira da Silva, nº 205, Vitória-ES e TEREZINHA LIBERATO DE MENEZES, natural de Vitória-ES, com 62 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Emilio Ferreira da Silva, nº 205, Vitória-ES. 25556
2.: LUCAS FIUZA RANGEL, natural de Fortaleza-CE, com 29 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro, residente na Rua Ademar Luiz Nepomoceno, nº 150, Vitória-ES e DENISE BISSA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), promotora de vendas, residente na Rua Ademar Luiz Nepomoceno, nº 150, Vitória-ES. 25559
3.: ROGER ARAGÃO MACÊDO, natural de Anchieta-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auditor, residente na Rua Ademar Luiz Nepomoceno, nº 291/501, Vitória-ES e RAIÇA RONCHETTI OLIVEIRA, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), arquiteta urbanista, residente na Rua Ademar Luiz Nepomoceno, nº 291/501, Vitória-ES. 25560
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 13 de junho de 2022
RODRIGO SARLO ANTONIO
Oficial
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MARCIO MUNIZ DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Manoel Soares de Mello, nº 63, Vitória-ES e GEISHA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS, natural de Guaçuí-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Manoel Soares de Mello, nº 63, Vitória-ES. 17820
2.: JONATHAN JOSÉ MARCELINO DE SOUZA, natural de Baixo Guandu-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), gerente de loja, residente na Rua Bela vista, nº 130, Vitória-ES e TAMIRIS CHAGAS DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Bela vista, nº 130, Vitória-ES. 17821
3.: DEIGLISON DOS ANJOS SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), gari, residente na Rua Ezídio Silva, nº 51, Vitória-ES e GABRIELA TEIXEIRA ALVES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), encarregada junior, residente na Rua São Tiago, nº 310, Vitória-ES. 17822
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 13 de junho de 2022
Paula Cecília da Luz Rodrigues
Delegatária Interina
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8
Faço saber que pretender casar-se:
1.: KRYSTIAN HENDREW ALVES DE ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), inspetor de qualidade, residente na Rua Santa Catarina, nº 12, Linhares-ES e MONYZE LERBOM BARBOZA, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Santa Catarina, nº 12, Linhares-ES. 11980
2.: LAURINDO BABISK, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Avenida Ventura Ferraço, nº 11, Linhares-ES e MARIA MADALENA DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Ventura Ferraço, nº 11, Linhares-ES. 11981
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Linhares-ES, 13 de junho de 2022
FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Notário e Registrador Civil
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MICHEL PACHÊCO DA FONSECA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxiliar comercial, residente na Rua Colatina, nº 15, Viana-ES e GÉSSICA FRANCO MACHADO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Farmacêutica, residente na Rua Duque de Caxias, nº 02, Viana-ES. 07688
2.: MATHEUS CHRIST CORREIA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Governador Valadares, nº 13, Viana-ES e WANDA OLGA DE OLIVEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), operadora de máquinas e instalações, residente na Rua Governador Valadares, nº 13, Viana-ES. 07689
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Viana-ES, 13 de junho de 2022
Sophie Helene Rodrigues Porto
Tabeliã e Oficiala
Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: EZEQUIEL BARBOZA COSTA, natural de Muqui-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Empresário, residente na Rua Clara Malfacini Mucelini, nº 142, Cachoeiro de Itapemirim-ES e TAMIRES VENANCIO CRUZ, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Contadora, residente na Rua Clara Malfacini Mucelini, nº 142, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05151
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cachoeiro de Itapemirim-ES, 13 de junho de 2022
Gabrielle Jacomelli Silva
Oficiala e Tabeliã de Notas Interina
CARTÓRIO BEIRIZ
Faço saber que pretender casar-se:
1.: WALDIR MIRANDA, natural de Linhares-ES, com 57 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Avenida Céu Azul, sem numero, Aracruz-ES e ROSILENE FERREIRA SANTANA QUEIROZ, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Avenida Céu Azul, sem numero, Aracruz-ES. 00746
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Aracruz-ES, 13 de junho de 2022
Humberto Manoel Passos Beiriz
Tabelião e Oficial
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ROBSON ALVES DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), montador senior, residente na Rua Dezesseis, nº 229, Cariacica-ES e SOLINARA MONTEIRO OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 39 anos de idade, Divorciada(o), gastronoma, residente na Rua Dezesseis, nº 229, Cariacica-ES. 14590
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 13 de junho de 2022
Milson Fernandes Paulin
Tabelião e Oficial
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA
Faço saber que pretender casar-se:
1.: CARLOS GERMANO FERREIRA DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Manoel Julião, s/n, Itapemirim-ES e MILENA ADMIRAL LOPES, natural de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Manoel Julião, s/n, Itapemirim-ES. 01621
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Itapemirim-ES, 13 de junho de 2022
NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR
Oficiala e Tabeliã Interina
CARTÓRIO DO REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: FABRÍCIO GARCIA GIORI, natural de Castelo-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro agrônomo, residente na Localidade de Fazenda da Prata, Castelo-ES e KARLA PAGIO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Localidade de Santa Luzia, Conceição do Castelo-ES. 00656
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Conceição do Castelo-ES, 13 de junho de 2022
FÁBIO MAGNO SPADETO
Oficial e Notário
RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: DOUGLAS SIEBERT, natural de Baixo Guandu-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua João Batista, nº 119, Argolas, Vila Velha-ES e CAROLINA BARBOSA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua João Batista, nº 119, Argolas, Vila Velha-ES. 04474
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 13 de junho de 2022
Fabrini Leite Marçal
Oficial e Tabelião