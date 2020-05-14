Arquivos & Anexos
Proclamas - 14/05/20
Proclamas
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILLIARD DO ROSARIO KOEFFLER, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), prestador de serviços, residente na Avenida Corsanto, 164, Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES e MARIANA RODRIGUES DA SILVA, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Corsanto, 164, Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES. 29964 2.: WERLEY SOUZA TOTOLA, natural de Vitoria-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Cristovão Colombo, nº 75, São Diogo II, Carapina, Serra-ES e PATRICIA ABREU DA SILVEIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Cristovão Colombo, nº 75, São Diogo II, Carapina, Serra-ES. 29966 3.: ANDRÉ CAROLINO DE SOUZA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), médico veterinário, residente na Rua Nelcy L Vieira, 333, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e ACSA BEATRIZ RODRIGUES BARROS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Nelcy L Vieira, 333, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 29970 4.: LEANDRO FELIPE ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de obra, residente na Rua Osasco, 34, Barcelona, Carapina, Serra-ES e ANA PAULA SANTANA SILVA, natural de Santa Teresa-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Itu, 106, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 29971 5.: ANDERSON DA SILVA FACUNDES, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua das Araras, nº 20, Lagoa de Carapebus, Carapina, Serra-ES e NAIELLE DE JESUS HENRIQUETA, natural de Itamaraju-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua das Araras, nº 20, Lagoa de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 29974 6.: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, natural de Mascote-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), padeiro, residente na Rua Carvalho, s/n , Balneario de Carapebus, Carapina, Serra-ES e KELLY CRISTINA RODRIGUES LOPES, natural de Baixo Guandu-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de creche, residente na Rua Carvalho, s/n , Balneario de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 29975 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de maio de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: GENILTON DE SOUSA LIMA, natural de Itapetinga-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Vicente G Morello, N° 81, Bairro Aviso, Linhares-ES e ELIANA MONTEIRO, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Vicente G Morello, N° 81, Bairro Aviso, Linhares-ES. 10124 2.: JEFFERSON RODRIGUES QUEIROZ, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Cláudio Manoel da Costa, nº 2424 , Interlagos, Linhares-ES e ALINE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), aux. serviços gerais, residente na Avenida Cláudio Manoel da Costa, nº 1449 , Interlagos, Linhares-ES. 10125 3.: SÁVIO BÔA VIEIRA, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Técnico segurança, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 18, Interlagos, Linhares-ES e JÚLIA TOZZI DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 18, Interlagos, Linhares-ES. 10126 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 13 de maio de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL CARVALHO GUSMÃO, natural de Itabuna-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Angelina Martins Leal, nº 20, Soteco, Vila Velha-ES e MONIQUE DE BARROS MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Angelina Martins Leal, nº 20, Soteco, Vila Velha-ES. 18218 2.: ALEF JUNIOR JASTROW, natural de Domingos Martins-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Ernani de Souza, nº 601, Bloco 1, Apartamento 402, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e LUANA HOLLUNDER, natural de Domingos Martins-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Ernani de Souza, N° 601, Bloco 1, Apartamento 402,Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 18219 3.: RAPHAEL CARLOS SAMPAIO MOREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), orives, residente na Rua Humaita, nº 43, Apto 202, Divino Espirito Santo, Vila Velha-ES e THAIS BRÍGIDO DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), gerente comercial, residente na Rua Humaita, nº 43, Apto 202, Divino Espirito Santo, Vila Velha-ES. 18220 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de maio de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADILSON FERREIRA SILVA, natural de Timoteo-MG, com 43 anos de idade, Divorciado(a), Motorista, residente na Rua Valentina Rosa de Oliveira N°1000, Itaoca, Itapemirim-ES e ROSIMERY DE OLIVEIRA, natural de ICONHA-ES, com 46 anos de idade, Solteira(o), microempreendora, residente na Rua Valentina Rosa de Oliveira N°1000, Itaoca, Itapemirim-ES. 01418 2.: EDUARDO DE SOUZA VENANCIO, natural de Piuma-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), caminhoneiro, residente na Rua Deolindo Martins Beco, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES e SOLANGE DA COSTA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Deolindo Martins Beco, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES. 01421 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 13 de maio de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: GENTIL ANTONIO DA SILVA, natural de Ecoporanga-ES, com 45 anos de idade, Divorciado(a), lavrador, residente na Rua Jacarepaguá, S/n, Lt 19, Jardim Guanabara, Serra-ES e MARCIA APARECIDA FRANÇA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Divorciada(o), balconista, residente na Rua Jacarepaguá, S/n, Lt 19, Jardim Guanabara, Serra-ES. 10073 2.: LUCAS QUINTELA MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua Muniz Freire, nº 234, Vista da Serra I, Serra-ES e DANIELLE PEREIRA DE MELO, natural de Teresina-PI, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Muniz Freire, nº 234, Vista da Serra I, Serra-ES. 10075 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de maio de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIAK RIGONI, natural de Aracruz-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), controlador de transporte, residente na Rua Raimundo José Peixoto, nº 260, Barra do Riacho, Aracruz-ES e BARBARA DE AMORIM LOUREIRO, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), autonoma, residente na Rua Raimundo José Peixoto, nº 260, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00586 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 13 de maio de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, natural de Eunápolis-BA, com 20 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de mecânico, residente na Avenida Atlantica, S/nº, Barramares, Vila Velha-ES e MARIANA DE CARVALHO DE LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Atlantica, S/nº, Barramares, Vila Velha-ES. 08282 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de maio de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAYNER SOARES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 120 anos de idade, Solteiro(a), atendimento comercial, residente na Rua Joaquim Nabuco, nº 434, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e TAYNÁ BARBOZA NUNES, natural de Vila Velha-ES, com 120 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Doutor Ceciliano Abel de Almeida, nº 25, Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232728450 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de maio de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANGELO CHIEPPE MOURA DALLA BERNARDINA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresario, residente na Avenida Saturnino de Brito, nº 583, Praia do Canto, Vitória-ES e JULIANA SPADAROTT BULLUS KWAK, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Avenida Saturnino de Brito, nº 465, Praia do Canto, Vitória-ES. 23963 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de maio de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial