Proclamas - 14/04/21
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO DA SILVA BENEVIDES, natural de Ouro Preto do Oeste-RO, com 27 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Carlos Alberto Pessoti, Quadra 84/1-E, Planalto, Linhares-ES e JOSIANE DA SILVA SILVARES, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Carlos Alberto Pessoti, Quadra 84/1-E, Planalto, Linhares-ES. 10872 2.: PAULO VÍTOR MIRANDA GOMES SOARES, natural de Itapetinga-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida Presidente Rodrigues Alves, Nº 212, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e LARA FERREIRA LACERDA, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Presidente Rodrigues Alves, Nº 212, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES. 10873 3.: GILSON DA SILVA PRATTI, natural de Linhares-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), funcionário público, residente na Rua Monsenhor Pedrinha, nº 441, Araçá, Linhares-ES e GERALDA LOPES, natural de Linhares-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Monsenhor Pedrinha, nº 441, Araçá, Linhares-ES. 10874 4.: ALEX BARROS LOPES, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), operador, residente na Rua Mauro Soeiro Banhos, S/n, Planalto, Linhares-ES e ALICE DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), flebotomista, residente na Rua Mauro Soeiro Banhos, S/n, Planalto, Linhares-ES. 10875 5.: DANIEL LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Avenida Guaçuí, nº 1794, Shell, Linhares-ES e LOREN CHISTÉ, natural de Santa Teresa-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Guaçuí, nº 1794, Shell, Linhares-ES. 10876 6.: MARCOS NOGUEIRA DA SILVA, natural de São Mateus-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Bromélias, Nº 6, Lt 6, Qd 65, Nova Esperança, Linhares-ES e RAYELE DO NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Bromélias, Nº 6, Lt 6, Qd 65, Nova Esperança, Linhares-ES. 10877 7.: DARLEI OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Estrada Cananeia, S/n, KM 78.000, Povoação, Linhares-ES e ESTER DE SOUZA SILVA, natural de Linhares-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), dona de casa, residente na Estrada Cananeia, S/n, KM 78.000, Povoação, Linhares-ES. 10878 8.: ADEIR GAMA AURELIANO, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), montador de andaimes, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, nº 81, Qd 229/3, Araçá, Linhares-ES e MARAYZE ALVES COELHO, natural de Oeiras-PI, com 26 anos de idade, divorciado(a), dona de casa, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, nº 81, Qd 229/3, Araçá, Linhares-ES. 10879 9.: MAYKE SANTANA DE AMARAL, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), marceneiro, residente na Rua Hermínio Capucho, nº 3, São José, Linhares-ES e EDIENI AMARAL DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, divorciado(a), aux. serviços gerais, residente na Rua Hermínio Capucho, nº 3, São José, Linhares-ES. 10880 10.: FÁBIO ALVES GOMES, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Santa Catarina, nº 290, Aviso, Linhares-ES e TAMIRES DOS SANTOS MARTINS, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), dona de casa, residente na Rua Morobá, s/n, Pontal do Ipiranga, Linhares-ES. 10881 11.: JOSE ROBERTO GONÇALVES, natural de São Pedro do Suaçuí-MG, com 44 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Alberto Tomazeli, nº 11, Linhares V, Linhares-ES e NILDA SOARES RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), auxiliar, residente na Rua Alberto Tomazeli, nº 11, Linhares V, Linhares-ES. 10882 12.: IVANILSON SOARES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Jueirana, nº 10, Movelar, Linhares-ES e VANESSA ROCHA DOS SANTOS, natural de Itapetinga-BA, com 29 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Rua Jueirana, nº 10, Movelar, Linhares-ES. 10883 13.: RENALDO ERLACHER JUNIOR, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Avenida Ouro Preto, nº 1415, Interlagos, Linhares-ES e MONYELE CONTE KOPE, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Avenida Ouro Preto, nº 1415, Interlagos, Linhares-ES. 10884 14.: ESMERALDO SANTOS SODRÉ NETO, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de mecânico, residente na Rua Dorcino Antônio de Paiva, nº 764, Santa Cruz, Linhares-ES e LORRAYNE ALMEIDA TEIXEIRA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Dorcino Antônio de Paiva, nº 764, Santa Cruz, Linhares-ES. 10885 15.: JOSIAS JACINTO PASCOAL, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), técnico calibragem, residente na Av. Antônio Lopes Merçon, nº 1319 , Araçá, Linhares-ES e SCHIRLEI BARBOZA DE ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Av. Antônio Lopes Merçon, nº 1319 , Araçá, Linhares-ES. 10886 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 13 de abril de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL TORQUATO BARBOSA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de viagem, residente na Rua Professor Pedro Estellita Herkenhoff, nº 144, Basiléia, Cachoeiro de Itapemirim-ES e SARA NERY DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Professor Pedro Estellita Herkenhoff, nº 144, Basiléia, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04585 2.: TIAGO DA SILVA COSTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Floriano Fonseca, nº 42, Bela Vista, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JOICE FERREIRA DA COSTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Rua Floriano Fonseca, nº 42, Bela Vista, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04598 3.: LUCAS ROCHA DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua João Batista de Souza, nº 24, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES e SARA VIANA ALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Projetada, nº 24, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04606 4.: DOMICIO DE MORAIS MOTTA, natural de Alegre-ES, com 79 anos de idade, viúvo(a), médico, residente na Rua Mário Imperial Filho, nº 53, Santo Antônio, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ALZIRA ALICE ALVES BRETTAS, natural de Itaperuna-RJ, com 60 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Mário Imperial Filho, nº 53, Santo Antônio, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04608 5.: VINICIUS GUSSANI DE OLIVEIRA SILVA, natural de Muqui-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Valter Silva, nº 44, Agostinho Simonato, Cachoeiro de Itapemirim-ES e PALOMA ROSAES SARTI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), fiscal de caixa, residente na Rua João Brandão Filho, nº 22, Agostinho Simonato, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04610 6.: SILAS GARCIA DA FONSECA, natural de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Polícia militar, residente na Rua José Antônio Santana, nº 311, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES e KAROLLINE VIEIRA FERREIRA, natural de Maceió-AL, com 23 anos de idade, solteiro(a), Operador de caixa, residente na Rua José Antônio Santana, nº 311, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04615 7.: MARCELO DEOCLÉCIO DOS SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), Motorista, residente na Rua Iva Machado Penedo, nº 105, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ELISABETE SALES SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 51 anos de idade, viúvo(a), Enfermeira, residente na Rua Iva Machado Penedo, nº 178, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04617 8.: JOSUÉ COSTA SOAVE, natural de Castelo-ES, com 31 anos de idade, solteiro, Cafeicultor, residente na Rua Mário Bahiense, nº 57, Recanto, Cachoeiro de Itapemirim-ES, CEP: 29303-055 e JAQUELINE VOLPATO BITTENCOURT, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, solteiro, Psicólogo Clínico, residente na Rua Mário Bahiense, nº 57, Recanto, Cachoeiro de Itapemirim-ES, CEP: 29303-055. 04574 (Republicação por incorreição) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 13 de abril de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO ZANOTTI PIZOL, natural de Guarulhos-SP, com 31 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Carlos Martins, nº 341, Jardim Camburi, Vitória-ES e ANA PAULA LAGE, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Carlos Martins, nº 341, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24356 2.: JOAQUIM ALVES MOREIRA, natural de Águas Vermelhas-MG, com 62 anos de idade, divorciado(a), comerciário, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 261, Jardim Camburi, Vitória-ES e ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA, natural de Rio Novo-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 261, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24378 3.: ADRIANO MACHADO DE MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), analista de TI, residente na Rua Natalina Daher Carneiro, nº 393/A, Jardim da Penha, Vitória-ES e LÍVIA NOGUEIRA ALMEIDA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Natalina Daher Carneiro, nº 393/A, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24413 4.: TCHARLLES VIEIRA FRANCISCO DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), atendente, residente na Rua Professor Geraldo Costa Alves, nº 23, Maria Ortiz, Vitória-ES e MIKAELLE DUARTE MESQUITA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), comerciante varejista, residente na Rua Professor Geraldo Costa Alves, nº , Maria Ortiz, Vitória-ES. 24414 5.: FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS, natural de Belém-PA, com 61 anos de idade, divorciado(a), tecnico em perfuração aposentado, residente na Rua Ludwik Macal, nº 1260 Apto 203, Jardim da Penha, Vitória-ES e SANDRA VERDAN, natural de Duque de Caxias-RJ, com 51 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Silvino Grecco, nº 150 Apto 603, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24415 6.: WARNEY GOMES LAGE, natural de Simonésia-MG, com 55 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Praça Wolghano Netto, nº 400, Apto 204, Lydia, Jardim da Penha, Vitória-ES e JOSIANE VASSOLER FAVARATO, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa, residente na Rua Florália, nº 42, Cobilândia, Vila Velha-ES. 24416 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de abril de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEORGE HENRIQUE VIEIRA MARINHO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Domingos Póvoa Lemos, nº 351, Jardim Camburi, Vitória-ES e KRYSTHEL CAMILLE TEIXEIRA DA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Silvino Grecco, nº 1010, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24614 2.: MAXSUEL BARBOSA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), atendente de loja, residente na Avenida São Geraldo, nº 303, Casa 01, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e MILENA DA SILVA RIOS, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua João Vieira, nº 179, Casa 02, Monte Belo, Vitória-ES. 24615 3.: RAFAEL NERI POLATTO, natural de Campinas-SP, com 30 anos de idade, solteiro(a), web designer, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, nº 301, Apto 204, Bloco A , Jardim da Penha, Vitória-ES e DJANE LOBO GUIMARÃES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, nº 301, Apto 204, Bloco A , Jardim da Penha, Vitória-ES. 24616 4.: JOÃO TEIXEIRA RODRIGUES, natural de Campo Belo-MG, com 52 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Izaltino Arão Marques, nº 33, Aptº 1102 B, Mata da Praia, Vitória-ES e WENDY KRISTINE BATISTA TRARBACH, natural de Ouro Preto-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), gerente administrativo financeiro, residente na Rua Izaltino Arão Marques, nº 33, Aptº 1102 B, Mata da Praia, Vitória-ES. 24617 5.: MICHEL ENDLICH, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), agente de segurança patrimonial, residente na Avenida Manoel Marques, nº 625/302, São Cristóvão, Vitória-ES e GEOVANIA NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Avenida Manoel Marques, nº 625/302, São Cristóvão, Vitória-ES. 24618 6.: BERNARDO VIEIRA HARRIGAN, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Almirante Soído, nº 70, Apartamento 801, Santa Helena, Vitória-ES e MARIANA SOMMER GODINHO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Rua Vinícius Torres, nº 478, Apartamento 502, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 24619 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de abril de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: SAMUEL SANTOS PEREIRA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), Soldador, residente na Rua João José Cordeiro, 117, Bairro Centro, Aracruz-ES e MAIANE FERREIRA DA CONCEIÇÃO, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua João José Cordeiro, 117, Bairro Centro, Aracruz-ES. 13131 2.: VALDEMIR ESTEVÃO JERONYMO, natural de Aracruz-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Celso dos Santos, 21, Vila Nova, Aracruz-ES e ROSÂNGELA BAZILATTO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Presidente Gaspar Dutra, 89, Novo Horizonte, Linhares-ES. 13133 3.: UÁLEFE GOMES NASCIMENTO, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), repositor de hortifrutigranjeiros, residente na Rua Maria Alvarenga, 100, Caboclo Bernardo, João Neiva-ES e SCARLETT ARAUJO SOUZA, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), repositora de mercadorias, residente na Rua José Chrisovam Soares, 01, Vila Rica, Aracruz-ES. 13134 4.: ARNON LOUREIRO BATISTA, natural de Volta Redonda-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), caldeireiro, residente na Rua Américo Crivillin, 100, Bairro Jequitibá, Aracruz-ES e FLAVIA FERREIRA CARDOSO, natural de Teófilo Otoni-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de crediário, residente na Rua Américo Antônio Crivillin, 100, Bairro Jequitibá, Aracruz-ES. 13135 5.: ELIOMAR AMARAL SIMORA, natural de Aracruz-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua André de Mattos Pimentel, 999, Bairro de Fátima, Aracruz-ES e VANIA ALMEIDA SAMPAIO, natural de Aracruz-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), cozinheiro, residente na Rua André de Mattos Pimentel, 999, Bairro de Fátima, Aracruz-ES. 13136 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 13 de abril de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL VÍTOR MENDES DE MOURA, natural de Mutum-MG, com 24 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Brasil, nº 20, São Diogo I, Serra-ES e PATRICIA SOUZA AGUIAR, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Brasil, nº 20, São Diogo I, Serra-ES. 31402 2.: GERCI EGÍDIO DA SILVA, natural de Aimorés-MG, com 69 anos de idade, Divorciado(a), pescador aposentado, residente na Rua Claudio da Cunha, nº 260, Colina das Laranjeiras, Serra-ES e ZELIA ROMUALDO DE LIMA, natural de Colatina-ES, com 50 anos de idade, Solteira(o), pescadora, residente na Rua Claudio da Cunha, nº 260, Colina das Laranjeiras, Serra-ES. 31405 3.: CLEOMAR LOPES DO ROZARIO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Divorciado(a), coordenador de operações, residente na Avenida Copacabana, nº 244, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e ANGELA ROLIM, natural de Taquarituba-SP, com 34 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar técnica, residente na Avenida Copacabana, nº 244, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31406 4.: ROBSON DE JESUS LIMA, natural de Porto Seguro-BA, com 32 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Rio de Janeiro, Nº204 , José de Anchieta II, Serra-ES e GRAZIELE PEREIRA SABINO, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), babá, residente na Rua Paraíba, nº 204, José de Anchieta II, Serra-ES. 31407 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de abril de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS ISALDINO BOTELHO FERRARI, natural de Nova Venécia-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Agemiro Boldrini, S/n, Bairro Altoé, Nova Venécia-ES e ANDRESSA DE ALMEIDA RICARDO, natural de Nova Venécia-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Agemiro Boldrini, S/n, Bairro Altoé, Nova Venécia-ES. 04615 2.: CLAUDECI DE JESUS SILVA, natural de Porto Seguro-BA, com 40 anos de idade, Solteiro(a), fiolista, residente na Rua Presidente Medici, nº 261, Bairro Altoé, Nova Venécia-ES e EDINA BARROS DE SENNA, natural de Nova Venécia-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Presidente Medici, nº 261, Bairro Altoé, Nova Venécia-ES. 04616 3.: DOUGLAS DE MACÊDO SILVA, natural de São Mateus-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Veneza, nº 241, Bairro Altoé, Nova Venécia-ES e LAYRA CAYRU RODRIGUES, natural de Nova Venécia-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), babá, residente na Rua Veneza, nº 241, Bairro Altoé, Nova Venécia-ES. 04618 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 13 de abril de 2021 Arielly Caetano Ragazzi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: NATANAEL JERÔNIMO NICODEMOS, natural de Conselheiro Pena-MG, com 25 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Adolfo de Oliveira nº 200, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e CAROLAINE DA SILVA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Adolpho de Oliveira, nº 200, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08796 2.: ERICSON RANGEL, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), tecnico em panificação, residente na Rua Carlos Chagas, nº 1544, Morada da Barra, Vila Velha-ES e EDNA NERYS HESPANHOL, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua Carlos Chagas, nº 1544, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08798 3.: MIKAEL DE ARAUJO HADLER COSTA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), Programador, residente na Rua Cândido Portinari, S/n, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e MENYRA FERREIRA DE AZEVEDO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Rua Cândido Portinari, S/n, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08799 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de abril de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO NUNES TOLENTINO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Madre Silva, nº 379, Jardim Asteca, Vila Velha-ES e RAFAELA MASOCO DE PAULA BRITO, natural de Anchieta-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), economista, residente na Rua Doutor Jair Andrade, nº 745, Itapuã, Vila Velha-ES. 08067 2.: CLEANTES SANT'ANNA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Marechal Rondon, Nº713, Jaburuna, Vila Velha-ES e ELIANA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, natural de Buerarema-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), salgadeira, residente na Rua Jorge Tavares, nº 8, Garoto, Vila Velha-ES. 08069 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de abril de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: HENAN SOARES FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Flor de Lírio, nº 369, Universitário, Vitória-ES e LARISSA CAMPOS FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua Flor de Lírio, nº 369, Universitário, Vitória-ES. 17341 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de abril de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERIOMAR ALVES DE SOUZA, natural de São Mateus-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Doutor Roberto Calmon, nº 198, Centro, Guarapari-ES e VANUSA APARECIDA CAMPOREZ, natural de Castelo-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Doutor Roberto Calmon, nº 198, Centro, Guarapari-ES. 12243 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 13 de abril de 2021 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDER SOARES FERNANDES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 48 anos de idade, Divorciado(a), Vendedor, residente na Rua Projetada, S/n, Centro, Itapemirim-ES e GILCIMARA SILVA COTTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 44 anos de idade, Divorciada(o), Servidora Pública, residente na Rua Projetada, S/n, Centro, Itapemirim-ES. 14060 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 13 de abril de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE VIANA – REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretendem casar-se: 1.: CLAUDIO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, profissão analista de frota, estado civil solteiro, com vinte e sete (27) anos de idade, natural de pancas-ES, nascido em 11 de dezembro de 1993, residente na Rua Manoel Gomes, nº 15, Nova Bethânia em Viana-ES, filho de AUZEIR PAULO DE OLIVEIRA, brasileiro, residente em Viana-ES e MARIA SUELI DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, residente em Viana-ES e DANIELLE PANCINI ANDRADE, nacionalidade brasileia, profissão assistente financeiro, estado civil solteira, com vinte e seis (26) anos de idade, natural de Vila Velha-ES, nascida em 30 de março de 1994, residente na Rua Manoel Gomes, nº 15, Nova Bethânia em Viana-ES, filha de ROBERTO CLARINDO DE ANDRADE, brasileiro, residente em Viana-ES e MARTA CLARINDA PANCINI, brasileira, residente em Viana-ES. 2.: FLAVIO RODRIGUES BARBOSA, nacionalidade brasileira, profissão Engenheiro civil, estado civil divorciado, com trinta e sete (37) anos de idade, natural de Vitória-ES, nascido em 07 de maio de 1983, residente na Rua Marataízes, nº 16, Quadra 13, Marcílio de Noronha em Viana-ES, filho de MANOEL SEBASTIÃO BARBOSA, brasileiro, residente em Cariacica-ES e JANE RODRIGUES BARBOSA, brasileira, residente em Cariacica-ES e FLÁVIA ULIANA FERRARI, nacionalidade brasileira, profissão Enfermeira, estado civil solteira, com trinta e um (31) anos de idade, natural de Mantena-MG, nascida em 27 de fevereiro de 1989, residente na Rua Marataízes, nº 16, Quadra 13, Marcílio de Noronha em Viana-ES, filha de PEDRO FERRARI SOBRINHO, brasileiro, residente em Viana-ES e LUZIA ULIANA FERRARI, brasileira, residente em Viana-ES. 3.: MAX MÜLLER TRINDADE SOARES, nacionalidade brasileira, profissão vendedor, estado civil solteiro, com vinte e três (23) anos de idade, natural de Ibatiba-ES, nascido em 31 de outubro de 1997, residente na Rua Santa Helena, nº 281, Vila Bethânia em Viana-ES, filho de ELIAS SOARES DE OLIVEIRA, brasileiro, residente em Cariacica-ES e GISELDA TRINDADE DA CRUZ, brasileira, residente em Cariacica-ES e DANIELLI BATISTA VALLADARES, nacionalidade brasileira, profissão recepcionista, estado civil solteira, com vinte e três (23) anos de idade, natural de Vitória-ES, nascida em 08 de julho de 1997, residente na Rua Santa Helena, nº 281, Vila Bethânia em Viana-ES, filha de DEVANILDO VALLADARES, falecido e JOANA BATISTA DE LIMA, brasileira, residente em Viana-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 13 de abril de 2021 Sophie Helene Porto Oficiala do registro Civil