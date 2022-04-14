Proclamas - 14/04/2022

Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WAGNER LUIZ MACHADO SOARES, natural de Belém-PA, com 43 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rua do Vintém, nº 26, Apartamento 1303, Centro, Vitória-ES e ELAINE GOMES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), nutricionista, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 29, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 19882 2.: ADRIEL SOUZA FREITAS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), tec em edificações, residente na Rua Joaquin Calazans, 150, Casa De Eskina, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e MARIANA TOLENTINO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Rua Saturno, 25, Boa Vista, Vila Velha-ES. 19884 3.: GERLANIO MEDEIROS FREITAS, natural de Monte Formoso-MG, com 29 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Mourisco, Glória, Vila Velha-ES e MICHELE COSTA SILVA, natural de Alcobaça-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), Autonoma, residente na Rua Aracati, N°28, Glória, Vila Velha-ES. 19891 4.: EDILSON GARCIA ROSA, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 1200, Bloco 319, Apartamento 402, Edificio Paqueta, Coqueiral de Itapar,, Vila Velha-ES e ACSA DORNELAS REIS, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 3390, Apartamento 703, Edificio Ilhas Marshall, Praia de Itaparic,, Vila Velha-ES. 19892 5.: LUCAS FREITAS AMON BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Lúcio Bacelar, nº 280, Praia da Costa, Vila Velha-ES e FERNANDA ARAUJO DE RESENDE DE SOUSA, natural de Brasilia-DF, com 38 anos de idade, divorciado(a), fisioterapeuta, residente na Rua Lúcio Bacelar, nº 280, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19893 6.: KAIO CÉSAR SALES TOZZI, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Avenida Antonio Gil Veloso,2466, Itapuã, Vila Velha-ES e CAROLINE LEONE VAILLE, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Luiz Fernandes Reis, 111, Apartamento 303, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19898 7.: CAIQUE CIANCIULLI QUEIROZ SANZ, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendas, residente na River Cottage, Camden Farm, Faringdon, United Kingdom,, Vila Velha-ET e ISABELLY DA SILVA MELO CAMPONEZ, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Av Hugo Musso, N° 1430, Ap 103, Ed Costa do Atlantico Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19899 8.: GEAN CARLOS DE MORAES FERRANI, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de segurança da informação, residente na Rua Grajau, 100, Itapuã, Vila Velha-ES e DANDARA REBOLLEDO AVILA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Grajau, 100, Itapuã, Vila Velha-ES. 19900 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de abril de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO VITOR ALMEIDA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), operador de equipamentos, residente na Rua Zaluar Dias, nº 17, Vitória-ES e LAÍS DA SILVA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Sebastião Inácio da Silva, nº 428, Vila Velha-ES. 25432 2.: BRUNO COSTA MELLO SILVA, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), médico, residente na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 581, apartamento 2102, torre 01, Vitória-ES e STEPHANNY DE CARVALHO BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº. 581, apartamento 2102, torre 01, Vitória-ES. 25436 3.: MÁRCIO RODRIGO FERREIRA LIMA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Francisco Lopes Nogueira, nº 1, Vitória-ES e CRISTIANA MARIA DOS PASSOS, natural de Vargem Alta-ES, com 37 anos de idade, Divorciada(o), operadora de caixa, residente na Rua Francisco Lopes Nogueira, nº 1, Vitória-ES. 25437 4.: FLÁVIO SILVA MOREIRA DA FRAGA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, nº 515/202, Vitória-ES e ANDRESSA JÚLIA OLIVEIRA BARROS, natural de Governador Valadares-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, nº 515/202, Vitória-ES. 25438 5.: ALEXANDRE BARBATTO DE CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Músico, residente na Rua das Palmeiras, nº 182, Vitória-ES e MARIANA MENDONÇA FERREIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua das Palmeiras, nº 182, Vitória-ES. 25439 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de abril de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALISON BARBOSA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), caldeireiro, residente na Rua Onze, nº 60, Cariacica-ES e LETYCIA PEREIRA DE ASSIS TORRENTE, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Onze, nº 60, Cariacica-ES. 28757 2.: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), Padeiro, residente na Rua Dom Pedro II, s/nº , Cariacica-ES e NIURLENE MARIA CIRILO, natural de Santa Teresa-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), comerciario, residente na Rua Dom Pedro II, s/nº , Cariacica-ES. 28758 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 13 de abril de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO HENDRIX ALVES MOREIRA, natural de Pavão-MG, com 38 anos de idade, divorciado(a), Programador de sistemas, residente na Rua Municipal, nº 90, Vila Velha-ES e JESSICA HELENO STOFFEL, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Administradora, residente na Rua Municipal, nº 90, Vila Velha-ES. 06387 2.: ALEX MARCONI CANCIAN, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor, residente na Rua Cleto Corrêa Netto, nº 03, Vila Velha-ES e FLÁVIA NASCIMENTO SANTOS, natural de Arataca-BA, com 46 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor, residente na Rua Cleto Corrêa Netto, nº 03, Vila Velha-ES. 06388 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de abril de 2022 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS MORAIS ENCARNAÇÃO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), montador, residente na Rua São Sebastião, nº 334, Vitória-ES e RUTH GABRIELE SANTANA LINO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São Sebastião, nº 334, Vitória-ES. 17758 2.: ISAC JOSÉ WALTER RODRIGUES GONÇALVES SABINO, natural de São Gonçalo-RJ, com 32 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Escadaria Maximiniano Passini, nº 65, Vitória-ES e JÉSSIKA DOS SANTOS FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Escadaria Maximiniano Passini, nº 65, Vitória-ES. 17759 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de abril de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: JAILSON COUTINHO DANIEL, natural de Aracruz-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rodovia ES 10, sem numero, Aracruz-ES e JOCIÉLY OLIVEIRA MATTOS, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), produtora rural, residente na Rodovia ES 10, sem numero, Aracruz-ES. 00731 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 13 de abril de 2022 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO NUNES DE OLIVEIRA SOARES, natural de Volta Redonda-RJ, com 40 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua Monte Sinai 175, , Vila Velha-ES e ELIOMAR SOUZA DE BRITO, natural de Porto Seguro-BA, com 41 anos de idade, divorciado(a), autonoma, residente na Rua Monte Sinai 175, , Vila Velha-ES. 232729733 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de abril de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: NERIVALDO CARVALHO FERREIRA, natural de Ibicaraí-BA, com 41 anos de idade, Solteiro(a), Pedreiro, residente na Avenida Equador, nº 39, Jabaete, Vila Velha-ES e VALDIRENE GOMES DOS SANTOS, natural de Canavieiras-BA, com 39 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Equador, nº 39, Jabaete, Vila Velha-ES. 09344 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de abril de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã