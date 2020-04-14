Proclamas - 14/04/20
Proclamas
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: ESLEY SILVA MARZIN, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua João Bubach, nº 76, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES e CIRLANNE TONOLI, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), faturista, residente na Rua Salomão, nº 11, Vila Palestina, Cariacica-ES. 26787 2.: ANTONIO CARLOS ALMEIDA LAUREANO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Analista de logística, residente na Rua Império da Vila, nº 528, Campina Grande, Cariacica-ES e CLEIDIANE DO NASCIMENTO CONTI, natural de Sooretama-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Bancária, residente na Rua Duque de Caxias, nº 6, Bandeirantes, Cariacica-ES. 26788 3.: LEANDERSON VIEIRA DO NASCIMENTO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Castelo, nº 18, Bandeirantes, Cariacica-ES e JACIARA DOS SANTOS FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Assistente departamento fiscal, residente na Rua Castelo, nº 18, Bandeirantes, Cariacica-ES. 26789 4.: LEONARDO DOS SANTOS MOREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Getúlio Vargas, nº 3, Bandeirantes, Cariacica-ES e LUCIANA DA SILVA MEDEIROS, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), merendeira, residente na Rua Getúlio Vargas, nº 3, Bandeirantes, Cariacica-ES. 26790 5.: JORGE PAIVA BEZERRA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), analista de suporte técnico, residente na Rua Monte Castelo, s/nº , Vera Cruz, Cariacica-ES e PÂMELA PERINI BICUDO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), analista departamento pessoal, residente na Rua Monte Castelo, s/nº , Vera Cruz, Cariacica-ES. 26791 6.: VICTOR NASCIMENTO OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Américo Siqueira, nº 42, Campo Grande, Cariacica-ES e NARIANE CORRÊA CALIMAN, natural de Afonso Claúdio-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), assistente administartivo, residente na Rua Américo Siqueira, nº 42, Campo Grande, Cariacica-ES. 26792 7.: HUDSON DA SILVA BROSEGUINI, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), teécnico em mecânica, residente na Rua Santa Luzia, nº14, Sotema, Cariacica-ES e FABIANA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), cabeleleira, residente na Rua Santa Luzia, nº14, Sotema, Cariacica-ES. 26793 8.: ÉBERT PEREIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Nove, nº 13, Rio Marinho, Cariacica-ES e ANA JÚLIA SANTOS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Nove, nº 13, Rio Marinho, Cariacica-ES. 26794 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 13 de abril de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOHNNY RODRIGUES NEVES, natural de São Bernardo do Campo-SP, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista, residente na Rua Brauna, 19, Vista da Serra II, Serra-ES e GABRIELA ROSSI DIAS, natural de Divinópolis-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Brauna, 19, Vista da Serra II, Serra-ES. 10036 2.: PAULO LOURENÇO DE PAULA, natural de Ecoporanga-ES, com 67 anos de idade, Viúvo(a), pensionista, residente na Rua Américo Miranda, nº 5, São Marcos II, Serra-ES e LAUDICÉIA INÁCIO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Américo Miranda, nº 5, São Marcos II, Serra-ES. 10037 3.: CARLOS WESLEY SANTOS SOUZA, natural de Itajuípe-BA, com 25 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Rio Paranapanema, nº 19, Eldorado, Serra-ES e LILIANE ROSA DE JESUS, natural de Itajuípe-BA, com 22 anos de idade, Solteira(o), operador de frios e laticinios, residente na Rua Rio Paranapanema, nº 19, Eldorado, Serra-ES. 10038 4.: MAXSUEL COSTA SANTOS, natural de Eunápolis-BA, com 40 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Cerejeiras, nº 72, São Marcos I, Serra-ES e VANDERLEA FERREIRA SOUZA, natural de Nanuque-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Cerejeiras, nº 72, São Marcos I, Serra-ES. 10039 5.: JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Buerarema-BA, com 57 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Amazonas 468, Bloco B, Planalto Serrano, Serra-ES e CLEONICE MARIA BRAGA, natural de Rio Casca-MG, com 46 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Amazonas, nº 468, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 10041 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de abril de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEORGE GIGANTE CORDEIRO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), montador, residente na Rua Dom Pedro II, S/n, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e DYESSICA FERREIRA RIBEIRO, natural de Vitoria-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), assessora parlamentar, residente na Rua Dom Pedro II, S/n, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29914 2.: ROGER DIAS PONCIDONIO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Divorciado(a), mecânico industrial, residente na Rua Rio Jucú, 01, Apt. 303, Bloco B, Edificio Perola, André Carloni, Carapina, Serra-ES e ADRIANA PANCIERI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Divorciada(o), auxliar de laboratório, residente na Rua Rio Jucú, 01, Apt. 303, Bloco B, Edificio Perola, André Carloni, Carapina, Serra-ES. 29915 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de abril de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial