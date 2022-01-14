Publicidade Legal

Proclamas - 14/01/2022

14 jan 2022 às 01:00

_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATEUS ANDRADE DOS REIS BARRETO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Circular, S/nº, Padre Gabriel, Cariacica-ES e ANA CLAUDIA RAMOS DO CARMO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Circular, S/nº, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 28530 2.: CARLOS ALBERTO DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), serigrafo, residente na Rua Copo de Leite, 45, Novo Horizonte, Cariacica-ES e ELIZENE FERNANDES DE SOUZA, natural de Itamaraju-BA, com 44 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Copo de Leite, 45, Novo Horizonte, Cariacica-ES. 28531 3.: ARNOLDO LUIZ DE ARMITA, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Oito, nº 14, Vale Esperança, Cariacica-ES e CLAUDETE VIRGEM MARIA ARISTIDES MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Oito, nº 14, Vale Esperança, Cariacica-ES. 28532 4.: WARLEY BARBOSA DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Nova Cintra, nº 345, Castelo Branco, Cariacica-ES e HELIZA CABRAL DE SOUZA SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Nova Cintra, nº 345, Castelo Branco, Cariacica-ES. 28533 5.: LUCAS DOS SANTOS UHLIG, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Sondador - na mineração, residente na Rua H, nº 332, Jardim de Alah, Cariacica-ES e THAYNÁ DA SILVA SANTANA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua H, Nº 332, Jardim de Alah, Cariacica-ES. 28534 6.: GEORGES ANDERSON GARCIA ALVARENGA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Principal, nº 51, Rio Marinho, Cariacica-ES e ELISA UHLIG DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Principal, nº 51, Rio Marinho, Cariacica-ES. 28536 7.: ANDERSEN MAYRON PÔRTO DAMAS, natural de Angra dos Reis-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua José Bonifácio, nº 109, Bandeirantes, Cariacica-ES e FERNANDA DA ROCHA VITOR, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua José Bonifácio, nº 109, Bandeirantes, Cariacica-ES. 28537 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 13 de janeiro de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEISON DE OLIVEIRA TELES, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), empilhadeirista, residente na Rua do Girassol, S/n, Cascata, Serra-ES e KEILA FERNANDA BONFIM MEIRELES, natural de Vitoria-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de secretaria escolar, residente na Rua do Girassol, S/n, Cascata, Serra-ES. 11445 2.: LUCAS SILVA BRITO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 31 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Manoel Mendes, 02, Serra Dourada I, Serra-ES e DEIDIANE SOUZA LOURES, natural de Ipatinga-MG, com 30 anos de idade, Divorciada(o), cozinheira, residente na Rua Manoel Mendes, 02, Serra Dourada I, Serra-ES. 11448 3.: VICENTE PEREIRA NETO, natural de Mimoso do Sul-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), cuidador de idosos, residente na Rua Muniz Freire, nº 44, Vista da Serra I, Serra-ES e ARIELE SILVA DO SANTOS, natural de Itabela-BA, com 23 anos de idade, Solteira(o), babá, residente na Rua Muniz Freire, nº 44, Vista da Serra I, Serra-ES. 11471 4.: SERGIO GOMES DALLY, natural de Nova Viçosa-BA, com 45 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Avenida Bela Vista, nº 307, Jardim Bela Vista, Serra-ES e PATRÍCIA VIEIRA RIBEIRO, natural de Fundão-ES, com 35 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Avenida Bela Vista, nº 307, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 11484 5.: VINICIUS DOS SANTOS COSTA, natural de Aracruz-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Amazonas, nº 54, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e MARLENE JOVINO MARTINS, natural de Nova Viçosa-BA, com 50 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Rua Amazonas, nº 54, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 11485 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de janeiro de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEAN CARLO ROSA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Casimiro de Abreu, nº 15, Industrial, Vila Velha-ES e LILIANE GOMES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Casimiro de Abreu, nº 15, Industrial, Vila Velha-ES. 06309 2.: GERALDO PEREIRA SOARES, natural de Aracruz-ES, com 63 anos de idade, solteiro(a), Porteiro, residente na Rua Jardim Mirim, nº 131, Cobilândia, Vila Velha-ES e MARIA ALBERTA SILVA MENDES, natural de Camacan-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Jardim Mirim, nº 131, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06310 3.: MATHEUS DE SOUZA BOLDRINI, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Programador, residente na Rua Américo Bernardes, nº 188, Alvorada, Vila Velha-ES e MARIA ALICE GOBBI, natural de Colatina-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Fisioterapeuta, residente na Rua Américo Bernardes, nº 188, Alvorada, Vila Velha-ES. 06311 4.: RAFAEL LAGE BENTO, natural de Caratinga-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Joanópolis, nº 211, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e DANIELE LEMOS GOMES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Manicure, residente na Rua Joanópolis, nº 211, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06312 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de janeiro de 2022 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRIEL MORAES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Beco Manoel da Matta, nº 139, Itararé, Vitória-ES e FRANCIELLY MACIL DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Beco Manoel da Matta, nº 139, Itararé, Vitória-ES. 25265 2.: CEDRIK DA SILVA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), Porteiro, residente na Avenida Leitão da Silva, nº 1477, Itarare, Vitória-ES e TÁRSYLA MARTINS RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Maria da Paixão Santos, nº 76, Gurigica, Vitória-ES. 25269 3.: MAGNO DE OLIVEIRA FURTADO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Ana Marculina Marques, nº 190, Tabuazeiro, Vitória-ES e KAROLAYNE GOMES PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ana Marculina Marques, nº 190, Tabuazeiro, Vitória-ES. 25271 4.: WANDERSON BARBOSA AVELINO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Major Josias Cruz do Nascimento, nº 187, Tabuazeiro, Vitória-ES e CAROLINA PITANGUI FAGUNDES, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Major Josias Cruz do Nascimento, nº 187, Tabuazeiro, Vitória-ES. 25272 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de janeiro de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS LUIZ ANCHIETA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Clotildes Souza Da Silva, nº 06, Cariacica Sede, Cariacica-ES e MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO PEREIRA, natural de Cariacica-ES, com 57 anos de idade, Viúva(o), cuidadora de idosos, residente na Rua Clotildes Souza Da Silva, nº 06, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 14259 2.: KRIS EVERT LUIZ DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rodovia Governador José Henrique Sette, S/n, Tucum, Cariacica-ES e NATHÁLIA SEPULCHRO SALES, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rodovia Governador José Henrique Sette, S/n, Tucum, Cariacica-ES. 14262 3.: ANDRÉ XAVIER DA SILVA, natural de Nanuque-MG, com 34 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Rua Setenta e Três, nº 84, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e ANA MARIA SARTI DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Divorciada(o), artesã, residente na Rua Setenta e Três, nº 84, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 14263 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 13 de janeiro de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ CUNHA BRITO, natural de Canavieira-BA, com 63 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Henrique de Coimbra, nº 262 , Interlagos, Linhares-ES e HOZANA GIL DE ALMEIDA, natural de São Paulo-SP, com 38 anos de idade, divorciado(a), cuidadora, residente na Rua Henrique de Coimbra, nº 262 , Interlagos, Linhares-ES. 11599 2.: VINÍCIUS GONÇALVES DE CARVALHO, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua dos Pinheiros, N° 866, Movelar, Linhares-ES e CRISTIANO RAMALHETE, natural de Rio Bananal-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), metalúrgico, residente na Rua dos Pinheiros, N° 866, Movelar, Linhares-ES. 11600 3.: FÁBIO DE ASSIS MACHADO, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), inspetor de qualidade, residente na Rua Íria Fioretti, nº 42, Santa Cruz, Linhares-ES e MARIA DAS DORES RODRIGUES DA SILVA, natural de São Miguel dos Campos-AL, com 39 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Avenida Henrique Gaburro, S/n, Bl 01 Ap 407, São José, Linhares-ES. 11601 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 13 de janeiro de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELVIS JUBINI SEBASTIÃO, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Padre Gabriel, nº 03, Dom João Batista, Vila Velha-ES e RUTH LÉA QUINTINO SEVERIANO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), representante de serviço especializado, residente na Rua Padre Gabriel, nº 03, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 232729557 2.: FELIPPE LOPES CESCONETTO, natural de Cariacica-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista de suporte, residente na Rua Violeta, nº 68, Jardim Colorado, Vila Velha-ES e ALINE ANDRADE DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), analista de cobrança, residente na Rua Violeta, nº 68, Jardim Colorado, Vila Velha-ES. 232729558 3.: EDUARDO RAMOS SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua Magnólio Silva, nº 23, Apto 203, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e WESLEY DA COSTA SILVINO, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), tecnico em informatica, residente na Rua Magnólio Silva, nº 23, Apto 203, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232729559 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de janeiro de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBSON CARLOS MOURA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, Divorciado(a), porteiro, residente na Rua Central, nº 185, São José, Vitória-ES e DAIANE ALMEIDA GOMES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Central, nº 185, São José, Vitória-ES. 17676 2.: TIAGO CARNEIRO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua São Felipe, nº 136, Vila Rubim, Vitória-ES e MARIANA DA SILVA RODRIGUES, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de contabilidade, residente na Rua Presidente Arthur Bernardes, nº 349, Caratoíra, Vitória-ES. 17678 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de janeiro de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALOÍSIO ZAMBON PINHEIRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Augusto Nogueira, nº 11, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES e BARBARA SCARAMUSSA CAMPOS, natural de Vargem Alta-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assitente de logística, residente na Rua Augusto Nogueira, nº 11, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04968 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 13 de janeiro de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCO ANTONIO DE ANDRADE DINIZ, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 66 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Rua Doutor João Batista Miranda Amaral, nº 95, Apto 904, Ed. Porto Vitória, Jardim Camburi, Vitória-ES e PATRICIA PAES MARREIRO, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), nutricionista, residente na Rua Doutor João Batista Miranda Amaral, nº 95, Apto 904, Ed. Porto Vitória, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25139 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de janeiro de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Acioli, da Comarca de João Neiva Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO REZENDE DA SILVA, natural de Ipatinga-MG, com 46 anos de idade, divorciado(a), Motorista, residente na Rua Felipe Raizer, s/n, Acioli, João Neiva-ES e ROSIANI DE SOUZA, natural de Espirito Santo-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), salgadeira, residente na Rua Felipe Raizer, N° 277, Acioli,, João Neiva-ES. 00105 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 13 de janeiro de 2022 MICHELLE DE ALMEIDA VIEIRA PENEDO PREZOTTI Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARNALDO GABRIEL KIM DE SOUZA MUQUI, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), assistente de produção, residente na Avenida Maruípe, nº 134, Maruípe, Vitória-ES e SILMARA GONÇALVES SILVA, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Hematita, nº 15, Guaxindiba, Aracruz-ES. 13435 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 13 de janeiro de 2022 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala Interina _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO FRASSETTI CHAGAS PORTO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), tecnólogo de logística, residente na Rua Vera Cruz, nº 1, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES e JULIANA TURRINI DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Vera Cruz, nº 1, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES. 04382 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de janeiro de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARGEU TAVARES ROSA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Voluntários da Pátria, s/nº , Nova Bethânia, Viana-ES e DEBORAH DA SILVA COSTA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Voluntários da Pátria, nº 05, Nova Bethânia, Viana-ES. 07535 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 13 de janeiro de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA SEDE DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: MATEUS MACHADO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, natural de Itapemirim-ES, nascido em 30 de janeiro de 1998, estado civil solteiro, profissão empreendedor, residente na Rod. Safra X Marataízes, s/nº, KM 25, Itapemirim-ES, filho de ELESSANDRO PEREIRA DA SILVA e MARISILVIA COSTA MACHADO e THAYNARA MARVILA GARCIA, de nacionalidade brasileira, natural de Marataízes-ES, nascida em 26 de março de 1998, estado civil divorciada, profissão estudante, residente na Rod. Safra X Marataízes, s/nº, KM 25, Itapemirim-ES, filha de VALDINEI FERNANDES GARCIA e REGIANE DA SILVA MARVILA GARCIA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 13 de janeiro de 2022 Natalia Bastos Bechepeche Antar Oficial do Registro Civil

