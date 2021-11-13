Proclamas - 13/11/2021

Proclamas
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISNALDO SOARES PEREIRA, natural de Fronteira dos Vales-MG, com 55 anos de idade, Solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Cisne, nº 58, Novo Horizonte, Serra-ES e MARIA DA PENHA DA SILVA, natural de São Mateus-ES, com 61 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Cisne, nº 58, Novo Horizonte, Serra-ES. 30973 2.: PAULO CÉSAR VALE, natural de São Bento-MA, com 46 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São João, nº 300, Vila Nova de Colares, Serra-ES e EDICLEIA SILVA ASSUNÇÃO, natural de São Luis-MA, com 40 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São João, nº 300, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32583 3.: MATHEUS SANTOS DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de vendas, residente na Beco da Paz, nº 91, Taquara II, Serra-ES e ESTHER DO COUTO MENDES FERREIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar, residente na Beco da Paz, nº 91, Taquara II, Serra-ES. 32650 4.: JOÃO PANDOLFI FRIGINI, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Braúna, nº 264, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e RAFAELA ALMEIDA FEITOSA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Avenida Braúna, nº 264, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 32651 5.: WYLKEN LUCAS DA SILVA RISSARI, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua 8, Nº399, Jardim Tropical, Serra-ES e KEROLAINE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operadora de call center, residente na Rua 8, Nº399, Jardim Tropical, Serra-ES. 32652 6.: VALDEIR ABEL CORREIA, natural de Mantena-MG, com 45 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Varsóvia, nº 22, Parque Residencial de Tubarão, Serra-ES e JULIANE TEIXEIRA RIBEIRO, natural de Mantena-MG, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Varsóvia, nº 22, Parque Residencial de Tubarão, Serra-ES. 32654 7.: ÉRIC SANTOS SANTANA, natural de Itamaraju-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), polidor, residente na Rua Castro Alves, nº 111, Cantinho do Céu, Serra-ES e STEFFANI SILVA PEDERZINI, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Castro Alves, nº 111, Cantinho do Céu, Serra-ES. 32655 8.: SERGIO FERNANDO SILVA, natural de Palmares-PE, com 48 anos de idade, divorciado(a), servidor público municipal, residente na Rua Olindina Leão Nunes, nº 26, Taquara I, Serra-ES e IANDRA PEREIRA DA SILVA, natural de Curimatá-PI, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Olindina Leão Nunes, nº 26, Taquara I, Serra-ES. 32656 9.: EMANUEL BARROS BARGLINE, natural de Iúna-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), carpinteiro, residente na Avenida Corsanto, nº 164, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES e EMANUELLI AMARAL SALA, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Corsanto, nº 164, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES. 32660 10.: ROGERIO ROCHA MARQUES JUNIOR, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Dom Pedro II, Nº354, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e RAÍSA MELLO ALVES, natural de Castelo-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Dom Pedro II, Nº354, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 32661 11.: JOEDSON ALMEIDA DA SILVA, natural de Itagimirim-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Flamingo, nº 20, Novo Horizonte, Serra-ES e ALESSANDRA SOUZA SANTOS, natural de Camacan-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Flamingo, nº 20, Novo Horizonte, Serra-ES. 32663 12.: GEVANILDO SANTOS BISPO, natural de Guanambi-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rua Basílio da Gama, nº 145, Chácara Parreiral, Serra-ES e MIRLENE VIEIRA DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), Confeiteira, residente na Rua Augusto dos Anjos, nº 269, Ap 807, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 32664 13.: AGOSTINHO JORGE BIAGUÊ, natural de Guiné-bissau-ET, com 42 anos de idade, divorciado(a), técnico em informática, residente na Rua Gonçalves Dias, nº 1193, São Diogo II, Serra-ES e FABÍOLA DO NASCIMENTO ROSA, natural de Itabira-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa, residente na Rua Gonçalves Dias, nº 1193, São Diogo II, Serra-ES. 32665 14.: JOÃO OLIVEIRA DA SILVA, natural de Medeiros Neto-BA, com 53 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Sanhaço, S/n, Novo Horizonte, Serra-ES e JOCIENE GONÇALVES PEDROSO, natural de Nanuque-MG, com 52 anos de idade, divorciado(a), cuidadora, residente na Rua Sanhaço, S/n, Novo Horizonte, Serra-ES. 32666 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 12 de novembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JAIR FRANÇA DA SILVA, natural de Natal-RN, com 53 anos de idade, divorciado(a), motorista interestadual, residente na Rua Francisco Vieira Passos, nº 292, Muquiçaba, Guarapari-ES e ROZILANE ATHAIDE DE SÁ, natural de Duque de Caxias-RJ, com 42 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Francisco Vieira Passos, nº 292, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12598 2.: LEONARDO LOÇASSO DOS SANTOS COSTA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico de planejamento, residente na Avenida Praiana, nº 520, Praia do Morro, Guarapari-ES e MYLLA TÓFOLI ARAUJO, natural de Colatina-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente de garantia da qualidade, residente na Avenida Oceânica, nº 1127, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12599 3.: FERNANDO ALVES DE ASSIS, natural de João Monlevade-MG, com 40 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua da Lagoa, S/n, Condados de Meaípe, Guarapari-ES e SILVANA MONTOVANELLI GOMES, natural de Guarapari-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua da Lagoa, S/n, Condados de Meaípe, Guarapari-ES. 12600 4.: LUCIANO JOSÉ DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Circular, Nº217, Kubitschek, Guarapari-ES e DENIZA DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Circular, Nº217, Kubitschek, Guarapari-ES. 12601 5.: DIÓGENES BARRETO SILVA, natural de Itabuna-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 148, Ipiranga, Guarapari-ES e CAMILLA NERI DE SOUZA, natural de Ariquemes-RO, com 36 anos de idade, solteiro(a), assistente técnico, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 148, Ipiranga, Guarapari-ES. 12602 6.: LUIZ FERREIRA DOS SANTOS, natural de Nanuque-MG, com 68 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua José Barcellos de Mattos, nº 141, São Judas Tadeu, Guarapari-ES e IRAZILMA PAULO DE SOUZA, natural de Ecoporanga-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua José Barcellos de Mattos, nº 141, São Judas Tadeu, Guarapari-ES. 12603 7.: RIBAMAR BENINCÁ CUNHA, natural de Anchieta-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), marinheiro de máquinas, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 5, Ipiranga, Guarapari-ES e LAYSA COSTA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 5, Ipiranga, Guarapari-ES. 12604 8.: SÉRGIO AUGUSTO DA CRUZ ROCHA, natural de Governador Valadares-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Manoel Simões, nº 16, Praia do Riacho, Guarapari-ES e THAIS DAS GRAÇAS CADETE, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Manoel Simões, nº 16, Praia do Riacho, Guarapari-ES. 12605 9.: FABRICIO DE ANDRADE ROCHA, natural de Belo Horizonte-MG, com 40 anos de idade, divorciado(a), estudante, residente na Avenida Praiana, nº 537, Praia do Morro, Guarapari-ES e MICHELLE BORBA DA SILVA, natural de Camaquã-RS, com 38 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativa, residente na Avenida Praiana, nº 537, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12606 10.: UAN WAGNER FERREIRA MARTINS, natural de Governador Valadares-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Espírito Santo, S/n, Lameirão, Guarapari-ES e JAKELINE RODRIGUES DE ARAUJO, natural de Cabreúva-SP, com 19 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Espírito Santo, S/n, Lameirão, Guarapari-ES. 12607 11.: JOÃO PAULO LAUREANO JUNIOR, natural de Itabuna-BA, com 52 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Monazita, nº 130, São Gabriel, Guarapari-ES e ROSIDETE DOS SANTOS BARBOSA, natural de Una-BA, com 60 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Santo Antonio, S/n, Bela Vista, Guarapari-ES. 12608 12.: REGINALDO SANTOS GUIMARÃES, natural de Itabuna-BA, com 45 anos de idade, solteiro(a), encarregado de obras, residente na Rua Alfredo Chaves, S/n, Bela Vista, Guarapari-ES e MARIA ELIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Camacan-BA, com 44 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Alfredo Chaves, S/n, Bela Vista, Guarapari-ES. 12609 13.: MAXISUEL ALIPIO DA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Linhares, nº 180, Bela Vista, Guarapari-ES e KAMILA OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua Linhares, nº 180, Bela Vista, Guarapari-ES. 12610 14.: FERNANDO OLIVEIRA MAGALHÃES, natural de França-ET, com 49 anos de idade, divorciado(a), barista, residente na Avenida Beira Mar, nº 1922, Praia do Morro, Guarapari-ES e ANACELLI DA SILVA MICHILES, natural de Olinda-PE, com 42 anos de idade, divorciado(a), tradutora pública, residente na Avenida Beira Mar, nº 1922, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12611 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 12 de novembro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficial Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: AGNALDO DA ROCHA RIBEIRO, natural de Coribe-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), serviço geral, residente na Rua Machado de Assis, Nº 15, Boa Vista I, Vila Velha-ES e FRANCIÁRIA SILVA SANTOS, natural de Buerarema-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Machado de Assis, Nº 15, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 19436 2.: MOISÉS COUTINHO ALVES, natural de Duque de Caxias-RJ, com 50 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rodovia do Sol, n ° 01980, Edificio Reserva de Itaparica, Apartamento 1301, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ROSILENE SOARES CARVALHO, natural de Colatina-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rodovia do Sol, n ° 01980, Edificio Reserva de Itaparica, Apartamento 1301, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19437 3.: MAYCKEL DOMACÍLIO MACHADO, natural de Monte Carmelo-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), supervisor de vendas, residente na Rua João Paulo II, nº 4000, Edifício Ilhas, 1102, Condominio Residencial Costa Bela, Ataíde, Vila Velha-ES e IRIELY STANCINI SPERANDIO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Goiânia, nº 300, Itapuã, Vila Velha-ES. 19438 4.: DIEGO WAGMACKER NASCIMENTO, natural de Camacan-BA, com 36 anos de idade, divorciado(a), médico ortopedista, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, Nº 1000, Apartamento 402, Edifício Venina, Praia da Costa, Vila Velha-ES e PATRÍCIA KIILH, natural de Barra de São Francisco-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, Nº 1000, Apartamento 402, Edifício Venina, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19439 5.: JEAN FREIRE DE OLIVEIRA, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua José Bernadino Sena, nº 36, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e JOZIANE DA HORA RAIMUNDO, natural de Guarapari-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativo, residente na Rua José Bernadino Sena, nº 36, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 19440 6.: VICTOR LEITE MORAES, natural de Itajuba-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), delegado de polícia, residente na Rua Mamanguape, N° 546, Apartamento 801, Boa Viagem, Recife-PE e SAMILA BARRETO COSTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), bancária, residente na Rua Belem, N° 145, Apartamento 401, Edificio Ilha do Mel, Itapua, Vila Velha-ES. 19441 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de novembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAOLO MAGALHÃES NEGRELI, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), médico, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, Jardim Camburi, Vitória-ES e CAIO MOLINA MANFREDI, natural de São Caetano do Sul-SP, com 35 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24982 2.: JORGE LUIZ MARTINS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), micro empreendedor, residente na Travessa Agua Viva, Maria Ortiz, Vitória-ES e MAINNY PEREIRA SILVA, natural de Nanuque-MG, com 28 anos de idade, divorciado(a), consultora de vendas, residente na Travessa Agua Viva, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24998 3.: GILMAR DA SILVA MATOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), operador de equipaentos, residente na Rua Armando Moreira de Oliveira, Goiabeiras, Vitória-ES e MARCELA ROSA ROSSI, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Armando Moreira de Oliveira, Goiabeiras, Vitória-ES. 24999 4.: ANTONIO WILSON ARAÚJO FERREIRA, natural de Crateús-CE, com 41 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Professora Idalina Lopes Marangoni, nº 38, Maria Ortiz, Vitória-ES e GRACE KELLY DA SILVA LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Professora Idalina Lopes Marangoni, nº 38, Maria Ortiz, Vitória-ES. 25000 5.: RAFAEL ALEXANDRE JANTORNO, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), técnico em enfermagem, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Jardim Camburi, Vitória-ES e ROSANA RIBEIRO MARTINS, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25002 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 12 de novembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARLLON MILLERE FERNANDES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, Solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Alfa Um, S/n, Bairro São Cristovão, Nova Venécia-ES e MATHIELLI FELIPE ROLIM, natural de Nova Venécia-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de produção, residente na Rua Alfa Um, S/n, Bairro São Cristovão, Nova Venécia-ES. 04785 2.: GABRIEL FIRME SALMORA, natural de Nova Venécia-ES, com 17 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua X, nº 51, Bairro Aeroporto, Nova Venécia-ES e CAMILI VITÓRIA LAVANHOLE DE ALMEIDA, natural de Nova Venécia-ES, com 16 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Um, nº 28, Bairro Padre Gianni, Nova Venécia-ES. 04786 3.: PAULO RICARDO ROCHA, natural de Nova Venécia-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Córrego Coqueiral, S/n, Bairro São Francisco, Nova Venécia-ES e CONCEIÇÃO APARECIDA LUSQUINHO GOMES, natural de Nova Venécia-ES, com 44 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Córrego Coqueiral, S/n, Bairro São Francisco, Nova Venécia-ES. 04787 4.: GUILHERME BARBOSA FONSECA, natural de Nova Venécia-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Córrego Coqueiral, S/n, Bairro Centro, Nova Venécia-ES e JAIANE DE SOUZA SCHERRER, natural de Nova Venécia-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), autonomo, residente na Rua Z 2, S/n, Bairro São Cristovão, Nova Venécia-ES. 04788 5.: EDILSON DE JESUS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 40 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Juscelino Kubstichek, nº 75, Bairro Altoé, Nova Venécia-ES e LUCILENE FRANÇA FERREIRA, natural de Foz do Iguaçu-PR, com 40 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Juscelino Kubstichek, nº 75, Bairro Altoé, Nova Venécia-ES. 04789 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 12 de novembro de 2021 Arielly Caetano Ragazzi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALAN RODRIGUES SILVA, natural de Nanuque-MG, com 26 anos de idade, Solteiro(a), gerente, residente na Rua Onze, 15, Jardim Bela Vista, Serra-ES e ERIKA LORRAINE SOARES, natural de Nanuque-MG, com 26 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de produção, residente na Rua Onze, 15, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 11294 2.: HANIEL DE PAULA AZEVEDO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Rua Esmeralda, nº 18, Serra Dourada I, Serra-ES e LUISA SOUZA GONÇALO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnica de segurança do trabalho, residente na Rua Esmeralda, nº 18, Serra Dourada I, Serra-ES. 11336 3.: EDWYGUES RAVEL ALVES FERREIRA, natural de Alta Floresta D'Oeste-RO, com 25 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Rio Tijuco, nº 139, Eldorado, Serra-ES e NEUZILAINE REIS DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), supervisora, residente na Rua Seringueira, nº 06, Cidade Pomar, Serra-ES. 11337 4.: WELSON ALVES DOS SANTOS, natural de Umburatiba-MG, com 54 anos de idade, solteiro(a), seringueiro, residente na Rua Alfa, 92, Nossa Senhora da Conceição, Serra-ES e QUEILA SIMÃO DE OLIVEIRA, natural de Alto Rio Novo-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Alfa, 92, Nossa Senhora da Conceição, Serra-ES. 11342 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 12 de novembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: SAMUEL DO NASCIMENTO, natural de Prado-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua dos Papagaios, QD 9/14, Residencial Gaivotas, Linhares-ES e GERLIANE LEBARCH MARSALIA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida João Evanildo Marin, QD 38/5, São José, Linhares-ES. 11465 2.: RODRIGO MANENTI, natural de São Miguel do Iguaçu-PR, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Oswaldo Santana, S/n, Boa Vista, Linhares-ES e ALINE BISI DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua Alexandre Cardari, Nº 8, Juparanã, Linhares-ES. 11466 3.: LUCIANO SANTOS SOUZA, natural de Santa Luzia-BA, com 41 anos de idade, divorciado(a), encarregado, residente na Fazenda Tres Marias, s/n Japira, Linhares-ES e MARIA NILMARA MATOS DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 48 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Nogueira da Gama, nº 512, Centro, Linhares-ES. 11467 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 12 de novembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO OTÁVIO RIQUIERI, natural de Alfredo Chaves-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), encarregado de logística, residente na Rua Manoel Coutinho, nº 131, Porto de Santana, Cariacica-ES e SARA ANTUNES FANTIN DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Manoel Coutinho, nº 131, Porto de Santana, Cariacica-ES. 14120 2.: GELIEL EDUARDO SELISTRINO RUFINO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obra, residente na Rua Cento e Vinte e Três, nº 114, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e LETICIA GOMES DA SILVA, natural de Mantena-MG, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Córrego dos Brum, Distrito de Limeira, Mantena-MG. 14134 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 12 de novembro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: SEBASTIÃO RIBEIRO FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), instalador de internet, residente na Escadaria Christovão Ximenes, nº 160, Romão, Vitória-ES e GRAZIELE TRANCOSO MOTA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), auxiliar fiscal, residente na Escadaria Christovão Ximenes, nº 160, Romão, Vitória-ES. 25145 2.: ROBERTO BUEQUER, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), mergulhador, residente na Rua São Luiz, nº 10, São Francisco, Cariacica-ES e MICHELLY RUY DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), artesã, residente na Rampa Márcio Serra Madeira, nº 30, Jesus de Nazareth, Vitória-ES. 25146 3.: DYLLAN CAMPOS NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com vinte e seis (26) anos de idade, estado civil solteiro, profissão tatuador, residente na Rua Lima, nº 443, Araçás, Vila Velha-ES e LUANA QUEIROZ SARLO, natural de Vila Velha-ES, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteira, profissão analista financeiro, residente na Rua Lisandro Nicoletti, nº 118, Jucutuquara, Vitória-ES. 25143 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 12 de novembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEILSON MENEGUSSI ULIANA, natural de Afonso Claudio-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Bauru, nº 19, Marcílio de Noronha, Viana-ES e ALICE MEROTO DE OLIVEIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Bauru, nº 19, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07476 2.: STENIO ALVES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), almoxarife, residente na Rua Diadema, nº 02, Marcílio de Noronha, Viana-ES e SIMONE DA SILVA MELO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Bauru, nº 09, Marcílio de Noronha, Viana-ES, -ES. 07477 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 12 de novembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VANICLÉSIO RODRIGUES SILVA, natural de Felisburgo-MG, com 38 anos de idade, divorciado(a), Serrador de madeira, residente na Localidade de Ribeirão do Meio, Zon Rural, Conceição do Castelo-ES e GENECI ANACLETO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Localidade de Ribeirão do Meio, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES. 00622 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 12 de novembro de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROMENIGUE DE ALMEIDA PAZ, natural de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, Divorciado(a), instrutor de trânsito, residente na Rua Assucena, S/nº, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES e GISELA MARA DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, Divorciada(o), manicure, residente na Rua Assucena, S/nº, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES. 14198 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 12 de novembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: HUDSON DA SILVA MIGUEL, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), motorista de aplicativo, residente na Rua República, S/n, Alecrim, Vila Velha-ES e ADRIANA ALVES DE PAULA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua República, S/n, Alecrim, Vila Velha-ES. 04354 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de novembro de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ZANDONATO JOSÉ DIAS, natural de Distrito de Brejetuba, Afonso Cláudio-ES, com 40 anos de idade, divorciado, lavrador, residente e domiciliado na Rua Faustino Francisco Coelho, s/n, centro, Brejetuba-ES e DÉBORA ROBERTA DE LIMA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 19 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada na Rua Faustino Francisco Coelho, s/n, centro, Brejetuba-ES- 001047. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 12 de novembro de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã