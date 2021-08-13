Proclamas - 13/08/2021
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA, natural de Boa Esperança-ES, com 45 anos de idade, Solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Domingos Martins, nº 32, Central de Carapina, Serra-ES e CLAUDIA DA CONCEIÇÃO DIONIZIO, natural de São Mateus-ES, com 43 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Rua Domingos Martins, nº 32, Central de Carapina, Serra-ES. 31961 2.: JHONATAN RODRIGO GOMES DE ALMEIDA, natural de Itamaraju-BA, com 29 anos de idade, Solteiro(a), terapeuta holístico, residente na Rua Betim, nº 119 , Jardim Carapina, Serra-ES e NAIARA DOS ANJOS SEVERO, natural de Itabuna-BA, com 32 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua Betim, nº 119, Jardim Carapina, Serra-ES. 31981 3.: VALDEVINO PEREIRA DE SA, natural de Itanhém-BA, com 57 anos de idade, divorciado(a), gerente, residente na Rua Iguatemi, S/nº, Vila Nova de Colares, Serra-ES e MARIA DE FÁTIMA NEVES CARIRÊ, natural de Caravelas-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), cabelereira, residente na Rua Iguatemi, S/nº, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32008 4.: ARTHUR KALKE SANT'ANNA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Monteiro Lobato, nº 33, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e JULIA DE ALMEIDA ENTRINGER, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Monteiro Lobato, nº 33, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 32010 5.: CLÉRIO COSTA CADETE, natural de Aimorés-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), Montador, residente na Rua Itu, nº 123, Barcelona, Serra-ES e CRISTINA CARVALHO PEDRO, natural de Ipatinga-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Itu, nº 123, Barcelona, Serra-ES. 32019 6.: ELIVANDO HORACIO RODRIGUES, natural de Galiléia-MG, com 43 anos de idade, divorciado(a), carpinteiro, residente na Rua Carlos Nicolete Madeira, nº 258, Taquara I, Serra-ES e IVONE DOS SANTOS SANTANA, natural de Santa Bárbara-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), balconista de frios, residente na Rua Carlos Nicolete Madeira, nº 258, Taquara I, Serra-ES. 32020 7.: LUIZ GABRIEL FERREIRA SILVA, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Oriente, nº 13, Cantinho do Céu, Serra-ES e BIANCA CRISTINA SIQUEIRA PEREIRA GARCÊZ, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), cabelereira, residente na Rua Oriente, nº 13, Cantinho do Céu, Serra-ES. 32022 8.: CILIOMAR TAVARES NARCIZO, natural de Ribeirão Claro-PR, com 55 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua das Seringueiras, nº 13, José de Anchieta, Serra-ES e ADRIANA DIAS, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), microempreendedora individual, residente na Rua das Seringueiras, nº 13, José de Anchieta, Serra-ES. 32024 9.: FERNANDO ÁVILA FOSSI SILVEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Av. Des. Mário da Silva Nunes, Nº 717, Jardim Limoeiro, Serra-ES e ALEXSSANDRA CRISTINA LIMA ALVES PEREIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), ferroviária, residente na Av. Des. Mário da Silva Nunes, Nº 717, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 32025 10.: ANDERSON LOPES MACHADO, natural de São João de Meriti-RJ, com 44 anos de idade, divorciado(a), tecnólogo de logística, residente na Rua Rio Grande do Norte, nº 644, Solar de Anchieta, Serra-ES e MARILDES SILVA DE JESUS, natural de Itapebi-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Rio Grande do Norte, nº 644, Solar de Anchieta, Serra-ES. 32028 11.: DANILO OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), cozinheiro, residente na Rua das Andorinhas, nº 111, Porto Canoa, Serra-ES e ROCHANE LÚCIA MORAES AMARAL, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua das Andorinhas, nº 111, Porto Canoa, Serra-ES. 32030 12.: MÁRIO HENRIQUE COELHO, natural de Belo Horizonte-MG, com 34 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Recife, nº 01, Central de Carapina, Serra-ES e KEILA DE KACIA ARRAIS DE CARVALHO, natural de Loreto-MA, com 36 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Recife, nº 01, Central de Carapina, Serra-ES. 32040 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 12 de agosto de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEVI JERONIMO, natural de Serra-ES, com 69 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Irmã Marcelina, nº 302/302, Bloco 01, São Francisco, Cariacica-ES e ADEMILZA HILARIO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 65 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua Irmã Marcelina, nº 302/302, Bloco 01, São Francisco, Cariacica-ES. 28060 2.: PAULO HENRIQUE CORRÊA, natural de Fundão-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Coordenador de monitoramento, residente na Rua Eurico Salles de Aguiar, nº 53, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e LORENA NUNES DE BARROS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Analista financeiro, residente na Rua Eurico Salles de Aguiar, nº 53, Morada de Santa Fé,, Cariacica-ES. 28066 3.: RENAN GABRIEL DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Ametista, nº 242, São Geraldo, Cariacica-ES e THAYANNA BEATRIZ MOREIRA DE FREITAS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Ametista, nº 242, São Geraldo, Cariacica-ES. 28068 4.: PETERSON ROCHA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), Técnico de informática, residente na Rua Mucuri, S/n, Mucuri, Cariacica-ES e FABIANA MARIA DA SILVA, natural de Itabaiana-PB, com 42 anos de idade, divorciado(a), Do lar, residente na Rua Mucuri, S/n, Mucuri, Cariacica-ES. 28069 5.: MARCELO BRAZ GRIJÓ, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua do Império, nº 03, Vila Rica, Cariacica-ES e LETICIA DA SILVA MORAES, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), Assistente de logística de transporte, residente na Rua do Império, nº 03, Vila Rica, Cariacica-ES. 28070 6.: WALTER FELIPE ASMAD BARRUETA, natural de Lima-ET, com 61 anos de idade, divorciado(a), Embalador, residente na Rua Colatina, nº 40, Jardim Botânico, Cariacica-ES e PATRICIA FRANCISCO BARCELLOS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Operador de caixa, residente na Rua Colatina, nº 40, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 28072 7.: ARICELIO DA SILVA SANTOS, natural de Porto Seguro-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), Psicólogo clínico, residente na Rua Piúma, nº 06, Padre Gabriel, Cariacica-ES e TIELE DE OLIVEIRA ROQUE, natural de Nanuque-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Piúma, nº 06, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 28075 8.: GIOVANI PAGOTTO FIOREZE, natural de Castelo-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Jornalista, residente na Rua Jerusalém, nº 11, Bela Aurora, Cariacica-ES e DANIELLE DA PENHA NICOLI DO VALLE, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), Administrador, residente na Rua Jerusalém, nº 11, Bela Aurora, Cariacica-ES. 28077 9.: DIMON DE JESUS, natural de Água Limpa-MG, com 58 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Humaitá, nº 09, Itaquari, Cariacica-ES e LOURACINA DOS REIS, natural de Barra de São Francisco-ES, com 68 anos de idade, viúvo(a), aposentada, residente na Rua Humaitá, nº 09, Itaquari, Cariacica-ES. 28082 10.: HIAGO PEREIRA GOMES DALMASO, natural de Montanha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Consultor de negocios, residente na Avenida Rio Grande do Norte, S/n°, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES e THAYANE DIAS GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), encarregada de limpeza, residente na Avenida Rio Grande do Norte, S/n°, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES. 28086 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 12 de agosto de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: IAN OTAVIO TEIXEIRA FRANÇA, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de depósito I, residente na Rua Conselheiro Pena, nº 02, Nova Carapina I, Serra-ES e JANAINA PAIXÃO FRAGA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Conselheiro Pena, nº 02, Nova Carapina I, Serra-ES. 11097 2.: MARCOS VINICIUS BASTOS DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, Divorciado(a), gerente comercial, residente na Rua Mercurio, 27, Serra Dourada I, Serra-ES e KELLE HELLEN BASTOS FRANCISCO, natural de Vitoria-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Mercurio, 27, Serra Dourada I, Serra-ES. 11106 3.: JOVACÍ DOMINGOS ROGERIO, natural de Linhares-ES, com 55 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro refratário, residente na Rua Indio Poti, 84, Novo Porto Canoa, Serra-ES e CREUZA MARIA DE SOUZA COSTA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 47 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua Indio Poti, 84, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 11109 4.: RAFAEL ANDRADE DA SILVA, natural de Betim-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Coronel Fabriciano, nº 594, Nova Carapina II, Serra-ES e NAYARA SANTOS SIQUEIRA DA SILVA, natural de São Bernardo do Campo-SP, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logistica, residente na Rua Coronel Fabriciano, nº 594, Nova Carapina II, Serra-ES. 11110 5.: JOÃO CARLOS LACERDA, natural de Pancas-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), separador, residente na Rua Damasco, 246, Vista da Serra II, Serra-ES e DEBORA VIEIRA XAVIER, natural de Inhapim-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), garçonete, residente na Rua Damasco, 246, Vista da Serra II, Serra-ES. 11112 6.: MATHEUS CARVALHO DE JESUS, natural de Eunápolis-BA, com 21 anos de idade, Solteiro(a), borracheiro, residente na Avenida Vitória Régia, nº 487, Campinho da Serra I, Serra-ES e RAIANE DELFINA TULHER DE CAMPOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Divorciada(o), manicure, residente na Avenida Vitória Régia, nº 487, Campinho da Serra I, Serra-ES. 11119 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 12 de agosto de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEIEL MUNIZ NERIS, natural de Ilhéus-BA, com 23 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Castro Alves, nº S/n, Morada da Barra, Vila Velha-ES e MIRIAM AZEVEDO DE OLIVEIRA, natural de São Sebastião-SP, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Castro Alves, s/n, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08970 2.: ROBERT SILVA DA VITÓRIA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Anderson Luiz de Oliveira, nº 08, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e ÉRICA DA ROCHA FELIX, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Anderson Luiz de Oliveira, nº 08, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 08975 3.: THIAGO PINHEIRO RIBEIRO, natural de Belford Roxo-RJ, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de rouparia, residente na Rua Raul Seixas nº 57, Ulisses Guimaraes, Vila Velha-ES e LETÍCIA DOS SANTOS SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua Raul Seixas nº 57, Ulisses Guimaraes, Vila Velha-ES. 08976 4.: ANTONIO SOUZA GUSMÃO, natural de Itabuna-BA, com 38 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida C, nº 87, Jabaeté, Vila Velha-ES e GABRIELA MARTINS DA COSTA, natural de Cariacica-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida C, nº 87, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08977 5.: DEMISSON FRANÇA DE SOUZA, natural de Ilhéus-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), operador de manutenção refratário, residente na Rua Minas Gerais, nº 50, Normília Cunha, Vila Velha-ES e BRUNA DE SOUZA ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Minas Gerais, nº 50, Normília Cunha, Vila Velha-ES. 08978 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de agosto de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIVAL DOS SANTOS PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Paulina de S Sales, Nº 235, Aviso, Linhares-ES e CELIDALVA ALMEIDA SALES, natural de Guaratinga-BA, com 57 anos de idade, solteiro(a), micro empresária, residente na Rua Paulina de S Sales, Nº 235, Aviso, Linhares-ES. 11176 2.: PATRICK DE MOURA FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua das Garças, S/N, Lt 10A, Qd 76, Residencial Gaivotas, Linhares-ES e DAYANE FERREIRA CANDIDO, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua das Garças, S/N, Lt 10A, Qd 76, Residencial Gaivotas, Linhares-ES. 11177 3.: LUCAS PRUDENCIO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), supervisor, residente na Avenida Conceição da Barra, Nº 2266, Ap 401, Shell, Linhares-ES e TAIANY DE SOUZA GUIDINI, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), desempregada, residente na Avenida Conceição da Barra, Nº 2266, Ap 401, Shell, Linhares-ES. 11178 4.: FERNANDO DOS SANTOS NASCIMENTO, natural de Camacan-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), motorista de aplicativo, residente na Rua Monteiro Lobato, Nº 2245, Interlagos, Linhares-ES e DIENE RAMOS COITINHO, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), agente de saúde, residente na Rua Monteiro Lobato, Nº 2245, Interlagos, Linhares-ES. 11179 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 12 de agosto de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS GONÇALVES MAIA, natural de Porto Firme-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de curso livre, residente na Rua Sol Nascente, N° 12, Industrial, Vila Velha-ES e MILLENA SOUZA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de curso livre, residente na Rua Sol Nascente, N° 12, Industrial, Vila Velha-ES. 06163 2.: GABRIEL PIM GOMES RODRIGUES, natural de Muniz Freire-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), Eletrotécnico, residente na Rua Nova, nº 79, São Torquato, Vila Velha-ES e KAMILA EUZÉBIO LEITE DE JESUS, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua Nova, nº 79, São Torquato, Vila Velha-ES. 06164 3.: ARLEM ANTÔNIO DE SOUZA SOARES, natural de Belo Horizonte-MG, com 47 anos de idade, solteiro(a), Técnico em mecânico, residente na Avenida Quinta, nº 187, Cobilândia, Vila Velha-ES e FLÁVIA SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), Supervisora pedagógico, residente na Avenida Quinta, nº 187, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06165 4.: CLAUDIO RAFAEL DE PINHO MARINHEIRO, natural de São João de Ver-ET, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Beco Alegrete, nº 46, Planalto, Vila Velha-ES e RAIANE MARQUES PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Beco Alegrete, nº 46, Planalto, Vila Velha-ES. 06166 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de agosto de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONALDO FILISBINO DE SOUZA, natural de Colatina-ES, com 52 anos de idade, viúvo(a), Porteiro, residente na Rua Piracicaba, nº 14, Universal, Viana-ES e JOSANETE COUTO DE LIMA, natural de Viana-ES, com 51 anos de idade, viúvo(a), merendeira, residente na Rua Piracicaba, nº 14, Universal, Viana-ES. 07379 2.: FERNANDO EDUARDO LIMA, natural de Aracaju-SE, com 65 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua do Campo Democrata, N° 11, Marcilio de Noronha, Viana-ES e GISELMA DE SOUZA OLIVEIRA, natural de Januária-MG, com 62 anos de idade, divorciado(a), analista de crédito, residente na Rua do Campo Democrata, N° 11, Marcilio de Noronha, Viana-ES. 07381 3.: JOCIMAR SCHREIDER, natural de Afonso Cláudio-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São Clemente, nº 24, Bairro Nova Bethânia, Viana-ES e LILIANE PEREIRA DE LYRIO, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São Clemente, nº 24, Bairro Nova Bethânia, Viana-ES. 07382 4.: JONATHAS HENRIQUE VIEIRA SEGADES, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Brasil, nº 10, Primavera, Viana-ES e JAINE DE OLIVEIRA PARENTE, natural de Aimorés-MG, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Brasil, nº 10, Primavera, Viana-ES. 07383 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 12 de agosto de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEAN CLOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA, natural de Manhuaçu-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Fazenda da Conquista, Zona Rural, Distrito de Laranja da Terra, Iúna-ES e RANILEY SANGI LOUBACK, natural de Ibatiba-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Fazenda da Conquista, Zona Rural, Distrito de Laranja da Terra, Iúna-ES. 08873 2.: PABLO AMORIM TIENGO, natural de Ibatiba-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Loteamento Nossa Senhora das Graças, sem Número, Iúna-ES e RAYNARA CHARPINEL DA SILVA, natural de Ibatiba-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), lavadeira, residente na Loteamento Nossa Senhora das Graças, sem Número, Iúna-ES. 08874 3.: GENECI ALMEIDA DE ABREU, natural de Iúna-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rodovia Coronel Leoncio de Vieira, sem Número, Distrito de Perdição, Iúna-ES e LUCIMAR APARECIDA MONTEIRO, natural de Muniz Freire-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rodovia Coronel Leoncio de Vieira, sem Número, Distrito de Perdição, Iúna-ES. 08875 4.: RENATO BATISTA DE ALMEIDA, natural de Iúna-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Córrego Trindade, Zona Rural, Iúna-ES e ANA PAULA DIAS CARNEIRO, natural de Iúna-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Córrego Trindade, Zona Rural, Iúna-ES. 08876 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 12 de agosto de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JÔNATAS LUCIANO DOS SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Nicanor Batista, nº 31, Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim-ES e RAIANE SANTOS COUTINHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Iva Machado Penedo, nº 20, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04771 2.: TÉRCIO VIEIRA PACHECO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), entregador, residente na Rua Celcino Pimenta, nº 33, Santa Helena, Cachoeiro de Itapemirim-ES e DANIELLE MARQUES IGNACIO VIEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Aldoziro Dutra, nº 36, Agostinho Simonato, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04776 3.: ZAQUEU BATISTA DO NASCIMENTO, natural de Ecoporanga-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua Domingos Vivácqua, nº 11, Santo Antônio, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARIA RITA PAULA GAMA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), administradora de empresa, residente na Rua Domingos Vivácqua, nº 11, Santo Antônio, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04777 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 12 de agosto de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL VIEGAS TERRA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, Jardim da Penha, Vitória-ES e LOHANNA ALMEIDA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24735 2.: ALEXANDER COSLOP FERREIRA, natural de Itaguaí-RJ, com 44 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Presidente Prudente de Moraes, República, Vitória-ES e ISMÊNIA FERNANDA MOREIRA MUNIZ, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Presidente Prudente de Moraes, República, Vitória-ES. 24737 3.: GLAYCON ARAUJO CRUZ, natural de Vitoria-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), militar, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, Jardim Camburi, Vitória-ES e ELAINE DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24738 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 12 de agosto de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILVAN JOSÉ SALES, natural de Recife-PE, com 68 anos de idade, Solteiro(a), mecânico em refrigeração, residente na Beco Escadaria José Marcelino Barbosa, nº 237 , Ilha de Santa Maria, Vitória-ES e SIRLEIDE SOUZA ROSARIO, natural de Ilhéus-BA, com 39 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Beco Escadaria José Marcelino Barbosa, nº 237 , Ilha de Santa Maria, Vitória-ES. 24935 2.: JULIO CESAR BINDA CORDEIRO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), instalador acessórios, residente na Rua Wilson de Oliveira Guimarães, nº 110, Tabuazeiro, Vitória-ES e LARISSA ALVES RAMOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Wilson de Oliveira Guimarães, nº 110, Tabuazeiro, Vitória-ES. 24938 3.: ANDERSON PASSOS CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), Auxiliar de limpeza, residente na Beco José Henrique de Almeida, nº 105, São Benedito, Vitória-ES e SIMONE PATRICIA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Beco José Henrique de Almeida, nº 105, São Benedito, Vitória-ES. 24939 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 12 de agosto de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: FERNANDO VIEIRA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Córrego do Caboclo, Zona Rural, Nova Venécia-ES e CAMILLY VICTÓRIA PEREIRA FERRAZ, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Córrego do Caboclo, Zona Rural, Nova Venécia-ES. 04701 2.: JACKSON RIGUETTI FLEGLER, natural de Itaguaí-RJ, com 28 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua de Angelo, nº 118, Bairro Rubia, Nova Venécia-ES e ELI CRISTINA DE SOUZA NASCIMENTO, natural de Nova Venécia-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), secretária, residente na Rua de Angelo, nº 118, Bairro Rubia, Nova Venécia-ES. 04702 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 12 de agosto de 2021 Arielly Caetano Ragazzi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICARDO GAVA SECCHIN, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Marajó, N° 77 Ed Costa Atlantica Apt 1301, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LARA MENDES BIANCARDI, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Marajó,n° 77 Ed Costa Atlantica Apt 1301, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19101 2.: CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), higienizador, residente na Rua Doralice Queiroz, nº 22, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e LINDINALVA DOS SANTOS REIS, natural de Guaratinga-BA, com 47 anos de idade, solteiro(a), porteira, residente na Rua Doralice Queiroz, nº 22, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 19102 3.: RAINER FERREIRA NASCIMENTO, natural de Vitória, ES, com 23 anos de idade, solteiro, crediarista, residente e domiciliado na Rua Ipes, 06, São Marcos II, Serra, ES e RAISLAYNNE ALMEIDA DA SILVA, natural de Vila Velha, ES, com 21 anos idade, solteira, recepcionista, residente e domiciliada na Rua Ipes, 06, São Marcos II, Serra, ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de agosto de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: MANOEL DE JESUS, natural de Prado-BA, com 45 anos de idade, divorciado(a), churrasqueiro, residente na Rua Canoeiro, nº 138, Inhaguetá, Vitória-ES e EDENETE FRANCISCO TEIXEIRA, natural de Itamaraju-BA, com 55 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Canoeiro, nº 138, Inhaguetá, Vitória-ES. 17491 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 12 de agosto de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL ALVES DA CONCEIÇÃO, natural de Itaboraí-RJ, com 30 anos de idade, Solteiro(a), montador mecânico, residente na Rua Belo Horizonte, S/nº, Itaipava, Itapemirim-ES e DARIANA CORRÊA PORTELA, natural de Anchieta-ES, com 24 anos de idade, Divorciada(o), cabelereira, residente na Rua Belo Horizonte, S/nº, Itaipava, Itapemirim-ES. 14130 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 12 de agosto de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ESTEVÃO RODRIGUES BOMFIM, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Paschoal Dezam Costa Longa, nº 23, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e EMMANUELLE DOS SANTOS RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Paschoal Dezam Costa Longa, nº 23, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04296 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de agosto de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JOÃO VICTOR PEREIRA FERNANDES, natural de Guaçuí, -ES, nascido em 18 de agosto de 1989, estado civil solteiro, profissão professor, residente e domiciliado Rod. BR 262, KM 93, Pousada Pedra da Montanha, S/N, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de João Anchieta Fernandes, falecido e Leila Maria Pereira & POLIANA ERLACHER natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 15 de maio de 1998, estado civil solteira, profissão atendente educacional, residente e domiciliada Rod. BR 262, KM 93, Pousada Pedra da Montanha, S/N, Pedra Azul, Aracê, Domingos Martins- ES., em Domingos Martins-ES, filha de Claudinei Erlacher e Rosineia Altenrath MachadoErlacher. 2.: LUCAS VICENTE SIQUEIRA, natural de Belo Horizonte, -MG, nascido em 09 de outubro de 1990, estado civil solteiro, profissão garçom, residente e domiciliado Av. Modolo, 05, Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filho de Silvio Pinto Siqueira e Manoelita Vicente Siqueira & MILENA GABRIELE MORAES DA SILVA natural de Belo Horizonte, -MG, nascida em 06 de setembro de 1998, estado civil solteira, profissão atendente, residente e domiciliada Av. Modolo, 5, Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filha de Emerson José Júnio Moraes e Eva Aparecida Ramos da Silva. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 25 de junho de 2021. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ADENALDO MENDES DA SILVA, natural de Distrito de Roseiral, Mutum, MG, com 47 anos de idade, divorciado, lavrador, residente e domiciliado na Vila Madalena s/n, CX01, zona rural, Brejetuba-ES. ANELÍCIA LUIZA DE CARVALHO, natural de Distrito de Humaitá, Mutum, MG, com 45 anos de idade, divorciada, lavradeira, residente e domiciliada na Vila Madalena s/n, CX01, zona rural, Brejetuba-ES.- 1014. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 12 de agosto de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE DA SEDE DE CARIACICA-ES. Faço saber que pretendem casar-se: 1.: LORRAN NOGUEIRA DE PAULA, nacionalidade brasileira, profissão autônomo, com vinte e cinco (25) anos de idade, , estado civil solteiro, natural de Vitória-ES, residente na Rua do Canal, no 26, Nova Brasília em Cariacica-ES e LAYSE BOTELHO DEMACENO, nacionalidade brasileira, profissão assistente administrativo, com vinte e quatro (24) anos de idade, , estado civil solteira, natural de Colatina-ES, residente na Rua do Canal, no 26, Nova Brasília em Cariacica-ES. 13524. Cariacica ES, 12 de Agosto de 2021 MILSON FERNANDES PAULIN Oficial do Registro Civil