Proclamas - 13/07/2021
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA
Faço saber que pretender casar-se:
1.: STEPHEN GEOFFREY EGGLETON, natural de Godstone-ET, com 62 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Espírito Santo, s/nº , Bicanga, Serra-ES e APARECIDA DE FATIMA FRANZIN, natural de Baixo Guandu-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), chefe de cozinha, residente na Rua Espírito Santo, s/nº , Bicanga, Serra-ES. 31788
2.: JOÁS CIMA NASCIMENTO, natural de Boa Esperança-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), serralheiro, residente na Rua Raul Soares, nº 31, Jardim Carapina, Serra-ES e GLÁUCIA FONTOURA HENRIQUE, natural de Pedro Canário-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Raul Soares, nº 31, Jardim Carapina, Serra-ES. 31789
3.: ADÃO FLÁVIO TELES DOS SANTOS, natural de Teófilo Otoni-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Dom Pedro II, nº 312, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e ANNELISE CARVALHO SOUTTO MAYOR DE CAMPOS, natural de Santa Leopoldina-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Dom Pedro II, nº 312, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31790
4.: BRUNO ALVES RODRIGUES DE FREITAS, natural de Mantena-MG, com 29 anos de idade, divorciado(a), fiscal, residente na Rua Cristovão Colombo, 90, São Diogo II, Serra-ES e ESTHER CASSEMIRO FRANCA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cristovão Colombo, 90, São Diogo II, Serra-ES. 31793
5.: WANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Operador, residente na Rua Papagaio, s/nº , Novo Horizonte, Serra-ES e ESTER GONÇALVES SIMÃO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de supervisão, residente na Rua Cambacica, nº 07, Novo Horizonte, Serra-ES. 31794
6.: FELIPE LEMOS CARDOSO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar técnico de refrigeração, residente na Rua Rouxinol, S/N, Novo Horizonte, Serra-ES e CARLA BARBOSA DA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Rouxinol, S/N, Novo Horizonte, Serra-ES. 31795
7.: EDSON GARCIA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnico em suporte, residente na Rua Samora Machel, 03, Qd. 22, Cidade Continental-Setor África, Serra-ES e SARA VIANA PAULINO, natural de Fortaleza-CE, com 28 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Seis, 244, Barrocão, Itaitinga-CE. 31796
8.: JOAO PAULO BARRETO NEPOMUCENO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Av. Desembargador Antonio José Miguel Feu Rosa, nº 647, CS 53, Praia da Baleia, Serra-ES e SAMARA DIOLINO BARROS, natural de Barra do Garças-MT, com 34 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Av. Desembargador Antonio José Miguel Feu Rosa, nº 647, CS 53, Praia da Baleia, Serra-ES. 31798
9.: LEVI RIBEIRO, natural de Conceição de Ipanema-MG, com 68 anos de idade, divorciado(a), mecânico aposentado, residente na Avenida Perimental, nº 195, Maringá, Serra-ES e LUZIA VIANA HENRIQUE, natural de Muniz Freire-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Avenida Perimental, nº 195, Maringá, Serra-ES. 31799
10.: MARCOS GOMES CUMIN, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Central, nº 15, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e SIMONE EUCLIDES MACHADO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Avenida Central, nº 15, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 31800
11.: KAIO FABRYCIO SILVA DE LIMA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), militar das forças armadas, residente na Rua X A, nº 229, Torre B Ap 402, Jardim Limoeiro, Serra-ES e JULIANA BASTOS GOTARDO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), técnica de segurança do trabalho, residente na Rua X A, nº 229, Torre B Ap 402, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 31805
12.: ISAIAS HENRIQUE PRETTI DE SOUZA, natural de Anchieta-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de carregamento, residente na Rua Domineu Rody Santana, 240, Apto 705, Bl: F, Vista de Manguinhos, Ourimar, Serra-ES e NILVANE NASCIMENTO DA CRUZ, natural de Vitoria-ES, com 49 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Domineu Rody Santana, 240, Apto 705, Bl: F, Vista de Manguinhos, Ourimar, Serra-ES. 31816
13.: SEBASTIÃO CARLOS DO PRADO JÚNIOR, natural de Cariacica-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), assistente de logística, residente na Rua Amazonas, nº 79, José de Anchieta II, Serra-ES e NADHINE LOPES DUTRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), nutricionista, residente na Rua Amazonas, nº 79, José de Anchieta II, Serra-ES. 31825
14.: RODOLFO SOUZA AZEVEDO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Avenida dos Jacarandás, nº 12, José de Anchieta, Serra-ES e JÉSSICA ALVES FREITAS, natural de Itabuna-BA, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida dos Jacarandás, nº 12, José de Anchieta, Serra-ES. 31830
15.: GABRIEL SOARES DE PAULA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Divorciado(a), eletrecista, residente na Rua Mantena, nº 25, Jardim Carapina, Serra-ES e ARIANE LOPES FERREIRA, natural de Padre Paraíso-MG, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Mantena, nº 25, Jardim Carapina, Serra-ES. 31836
16.: RODRIGO JARDIM BATISTA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), gerente de produção e operações, residente na Rua Castro Alves, S/nº, São Diogo II, Serra-ES e JAQUELINE POCIDONIO RODRIGUES, natural de São Mateus-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), educadora social, residente na Rua Castro Alves, S/nº, São Diogo II, Serra-ES. 31840
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 12 de julho de 2021
Silvio dos Santos Neto
Tabelião e Oficial
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS
Faço saber que pretender casar-se:
1.: VINÍCIUS MATTEDI CURTY, natural de Viçosa-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, Jardim Camburi, Vitória-ES e LUIZA TOMASI SCARDUA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), farmacéutica, residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24624
2.: VITOR DE OLIVEIRA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), bioquimíco, residente na Rua Manoel Vivácqua, Jabour, Vitória-ES e LUANA CORREIA RIBEIRO, natural de Dona Euzébia-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Manoel Vivácqua, Jabour, Vitória-ES. 24625
3.: FERNANDO VAGO SANTANA, natural de Montanha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Hamilton Almeida Guimarães, Morada de Camburi, Vitória-ES e CINDY HELENKA ALVES, natural de Domingos Martins-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Hamilton Almeida Guimarães, Morada de Camburi, Vitória-ES. 24627
4.: VITOR EDUARDO DIAS CAMARGO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Joel Antônio de Jesus, Ilha das Flores, Vila Velha-ES e LORENE ALEXANDRE PRATES, natural de Montes Claros-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), pesquisadora, residente na Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24628
5.: JHONNY SOARES PIMENTEL, natural de Guarapari-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica II, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, Jardim Camburi, Vitória-ES e LARA LEAL VOLPINI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), analista de laboratório, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24629
6.: TIAGO FERREIRA BEZERRA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), publicitário, residente na Avenida Corsanto, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES e MARIANA MOTA SOARES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24630
7.: NATASHA PEREIRA DE VARGAS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), profissional de educação fisica, residente na Rua Elzira Vivácqua, Jardim Camburi, Vitória-ES e ISABELLA MERCEDES SIMAN DIAS, natural de Betim-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Elzira Vivácqua, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24631
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 12 de julho de 2021
Paula Cecilia da Luz Rodrigues
Oficial
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOSÉ FERREIRA VILA NOVA NETO, natural de Prado-BA, com 52 anos de idade, divorciado(a), balconista, residente na Rua Jaguaré, nº 04, Vale Encantado, Vila Velha-ES e CLAUDIA DE SOUZA CORREIA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Jaguaré, nº 04, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 06130
2.: RAFAEL VENTURA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Vila Verde, nº 251, Rio Marinho, Vila Velha-ES e MIDIÃ KEMELY ALIXANDRE, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Vila Verde, nº 251, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06131
3.: CARLOS EDUARDO BRANDÃO LETHIÉRI, natural de São João de Meriti-RJ, com 38 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Córrego Grande, nº 474, Vale Encantado, Vila Velha-ES e ERIKA DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), Manicure, residente na Rua Córrego Grande, nº 474, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 06132
4.: NÍCOLAS XISTO DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Eletricista, residente na Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 297, Cobilândia, Vila Velha-ES e MYLENA ESTER ZOTELLI DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), analista de compras, residente na Avenida Águia Branca, nº 10, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 06133
5.: GILDEVAN SOUZA DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), Pintor, residente na Rua Platino, nº 44, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e ROSANE RIBEIRO DA SILVA, natural de Ilhéus-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), Camareira, residente na Rua Platino, nº 44, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06134
6.: LUCIANO LEMOS SAPLISCHE, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Travessa Cascolar, nº 13, Alvorada, Vila Velha-ES e MARLUCI DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), Técnica de enfermagem, residente na Travessa Cascolar, nº 13, Alvorada, Vila Velha-ES. 06135
7.: FAGNER TEIXEIRA HERCULANO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Fiorista, residente na Rua Platino, nº 697, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e JULIETE RICARDO FERREIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Platino, nº 697, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06136
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 12 de julho de 2021
ANTÔNIO NUNES BELÉM
Tabelião e Oficial
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede
Faço saber que pretender casar-se:
1.: WALDIR XAVIER JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Floriano Peixoto, 557, Centro, Serra-ES e LUCIANA OLIVEIRA MENDES, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), florista, residente na Rua Floriano Peixoto, 557, Centro, Serra-ES. 10941
2.: MICAEL AGUIAR CRUZ, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), inspetor de segurança, residente na Rua Assembleia de Deus, 54, Jardim Tropical, Serra-ES e SAMILA RIBEIRO DE ALCÂNTARA, natural de Nova Venecia-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), comerciária, residente na Rua Barnabé do Nascimento Neves, 66, Centro, Serra-ES. 11015
3.: ANTONIO DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 44 anos de idade, Divorciado(a), montador de andaimes, residente na Avenida Cataguases, 580, Nova Carapina I, Serra-ES e MARIA BETÂNIA ALMEIDA SANTOS, natural de Itajuípe-BA, com 36 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Avenida Cataguases, 580, Nova Carapina I, Serra-ES. 11026
4.: JOSÉ PEREIRA DA SILVA, natural de Ecoporanga-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Campinho, 167, Caçaroca, Serra-ES e MARIA APARECIDA STINGHEL RAMOS, natural de Pancas-ES, com 49 anos de idade, viúvo(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Campinho, 167, Caçaroca, Serra-ES. 11033
5.: ADEMIR CARDÔSO, natural de Carlos Chagas-MG, com 50 anos de idade, Solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua Santa Catarina, nº 135, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e ELIANA SANTANA DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 47 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Santa Catarina, nº 135, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 11045
6.: CARLOS HENRIQUE AUGUSTO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua das Magnólias, S/n, Cascata, Serra-ES e QUESEDE NAFTALI DE SOUZA TOLEDO, natural de Manhuaçu-MG, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Chico Prego, nº 91, Santo Antônio, Serra-ES. 11052
7.: SAMUEL JESUS DE SÁ OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), ajudante prático, residente na Rua Uberaba, nº 285, Nova Carapina I, Serra-ES e EVELI CRISTINA FERREIRA PINTO, natural de Nanuque-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Uberaba, nº 285, Nova Carapina I, Serra-ES. 11054
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 12 de julho de 2021
Marisa de Deus Amado
Oficiala e Tabeliã
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: DIEGO LOPES DAS CANDEIAS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Manoel Pinto Araújo, nº 3, São Cristóvão, Vitória-ES e KAMILLA ANÍCIO MACIEL, natural de Timóteo-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Sebastião da Silva Rabello, nº 65, Apartamento 401, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24844
2.: JOSÉ HENRIQUE MARIANI DE BRITO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de investimento, residente na Avenida Desembargador Alfredo Cabral, nº 580, Ilha do Frade, Vitória-ES e GIULIANA MAINENTI RONCHI, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Engenheiro Fábio Ruschi, nº 133/1304, Bento Ferreira, Vitória-ES. 24845
3.: DANIEL SELLITTI CHIABAI DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Ofelina Almeida de Souza, nº 80, Enseada do Suá, Vitória-ES e MARIA AUGUSTA RIBEIRO MATTEDI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Fortunato Ramos, nº 433, Apartamento 1201, Praia do Canto, Vitória-ES. 24848
4.: ELY BLUNCK SILVEIRA, natural de Presidente Kennedy-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), pastor, residente na Rua Dukla de Aguiar, 69, Apartamento 701, Praia do Suá, Vitória-ES e JULIANA JARDIM SOARES E MELO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 37 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Álvaro Sarlo, nº 140, Ilha de Santa Maria, Vitória-ES. 24849
5.: PAULO RICARDO CARREIRO MORAES CAMPOS, natural de São Mateus-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), eletricista de equipamento, residente na Rua Fidelina Pereira da Costa, nº 200, Rosário de Fátima, Serra-ES e JESSICA NASCIMENTO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua São Camilo, nº 65, Tabuazeiro, Vitória-ES. 24850
6.: WELLINGTON DA CRUZ, natural de Aimorés-MG, com 58 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Professor Mário Bodart, nº 23, Maria Ortiz, Vitória-ES e LUCIMAR MARQUES DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 51 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Avenida Vereador Reny Pereira, nº 31, Apto 101 , Altinópolis, Governador Valadares-MG. 24851
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 12 de julho de 2021
RODRIGO SARLO ANTONIO
Oficial
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ANDRÉ PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Monteiro Lobato, n 11, Boa Vista I, Vila Velha-ES e PAULA BARBOSA TEIXEIRA RODRIGUES, natural de Alegre-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Monteiro Lobato, N° 11, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 18984
2.: RICARDO SCHULTZ CYPRESTE SANTOS, natural de Pancas-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Porto Seguro, nº 266, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e BEATRIZ COSTA, natural de Colatina-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Porto Seguro, 266, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 18985
3.: HELTON DOS SANTOS SILVA DE BRITO, natural de Niterói-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Avenida Santa Leopoldina, N° 2300, Bloco 101, Apto. 202, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e ISABELA ROSA LIMA, natural de Niterói-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Santa Leopoldina, nº 2300, Bloco 101, Apto. 202, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 18986
4.: GILBERTO DE OLIVEIRA ALVES SANTOS, natural de Belo Horizonte-MG, com 58 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Avenida Santa Leopoldina, 2050, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e RACHEL IRIAS FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2050, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 18987
5.: MARCO AURELIO SIMÃO DO CARMO, natural de Vitoria-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), servidor público estadual, residente na Rodovia do Sol - N° 3420,apt 1506B, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e DIANA BARCELLOS, natural de JOÃO NEIVA-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Dentista, residente na Rodovia do Sol , N° 3420, APT 1506B, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18988
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 12 de julho de 2021
João Ferreira de Paiva
Oficial e Tabelião de Notas Interino
Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória
Faço saber que pretender casar-se:
1.: RHUSSENN RODRIGUES DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), técnologo em logistica de transportes, residente na Rua José Mathias do Nascimento, nº 27, Santa Tereza, Vitória-ES e INGRID RIBEIRO DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), sem profissão remunerada, residente na Rua José Mathias do Nascimento, nº 27, Santa Tereza, Vitória-ES. 17437
2.: HUITLAN DE SOUZA PLACIDO OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), músico, residente na Rua Espírito Santo, nº 47, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES e STELLA GOMES ZEFERINO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua do Canal, nº 04, Grande Vitória, Vitória-ES. 17442
3.: ROGÉRIO BATISTA ELEOTÉRIO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Rafael Jantorno, nº 173, Santa Tereza, Vitória-ES e NAYARA GOMES ROSA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), nail designer, residente na Rua Rafael Jantorno, nº 173, Santa Tereza, Vitória-ES. 17443
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 12 de julho de 2021
Paula Cecília da Luz Rodrigues
Delegatária Interina
Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: GLADSTONE MOREIRA DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de elétrica, residente na Rua Sebastião Pereira, nº 102, Nossa Senhora da Penha, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ELCIANE PINHEIRO DA COSTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Atílio Vivácqua, nº 12, Rubem Braga, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04726
2.: FLÁVIO LUIZ SILVA LOPES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), polidor, residente na Praça Jerônymo Monteiro, nº 17, Centro, Cachoeiro de Itapemirim-ES e VANESSA BAPTISTA PEREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Praça Jerônymo Monteiro, nº 17, Centro, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04727
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cachoeiro de Itapemirim-ES, 12 de julho de 2021
Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior
Tabelião de Notas e Oficial de Registro
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: BRUNO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Rua Lemos, nº 23, Porto Novo, Cariacica-ES e BRUNA LUIZA ANTUNES VERNECK, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), técnica em enfermagem, residente na Rua Lemos, nº 23, Porto Novo, Cariacica-ES. 13793
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 12 de julho de 2021
Milson Fernandes Paulin
Tabelião e Oficial
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ELIOMAR TONES, natural de Nova Venécia-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rua W Leste, S/nº, Bairro São Cristóvão, Nova Venécia-ES e ELIANE ARAUJO ROSA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua W Leste, S/nº, Bairro São Cristóvão, Nova Venécia-ES. 04677
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Nova Venécia-ES, 12 de julho de 2021
Arielly Caetano Ragazzi
Oficiala e Tabeliã Interina
Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MATEUS SAMPAIO DA VITÓRIA, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de montagem A4, residente na Rua Continente Asiático, 26, Bairro Itaputera, Aracruz-ES e CAMILA RIBEIRO MOREIRA, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Continente Asiático, 57, Nova Esperança, Aracruz-ES. 13225
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Aracruz-ES, 12 de julho de 2021
Alzenira Zampa Bitti Blank
Oficiala e Tabeliã
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MÁRCIO NASCIMENTO DE SOUSA, natural de Buerarema-BA, com 25 anos de idade, Solteiro(a), açougueiro, residente na Rua do Pescador, nº 205, São Conrado, Vila Velha-ES e MARILENE SILVA SANTOS, natural de Jussari-BA, com 33 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua do Pescador, nº 205, São Conrado, Vila Velha-ES. 08917
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 12 de julho de 2021
Najla Aparecida Assad de Morais
Oficiala e Tabeliã