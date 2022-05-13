Proclamas - 13/05/2022

Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: YURI SUDÁRIO ROLIM, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Alfeu Coutinho, nº 50, Vila Velha-ES e NATHÁLLY PEREIRA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Begônia, nº 232, Vila Velha-ES. 232729787 2.: LUIZ VICTOR CARVALHO LOPES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Águas Claras, nº 72, Vila Velha-ES e RUBIANA APARECIDA MARCELINO CARDOSO, natural de Aimorés-MG, com 25 anos de idade, divorciado(a), secretaria clinica, residente na Rua Águas Claras, nº 72, Vila Velha-ES. 232729788 3.: PATRIC PINHEIRO SANTONIO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), bombeiro civil, residente na Rua José Ricardo, nº 229, Vila Velha-ES e WIARA APARECIDA CONDE MARTINS, natural de Rio Pomba-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua José Ricardo, nº 229, Vila Velha-ES. 232729789 4.: MATHEUS FERREIRA PESSOTTI, natural de João Neiva-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), encarregado de manutenção, residente na Travessa Manoel Bandeira, nº 142, Vila Velha-ES e REBECA ALVES RIOS DIAS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Travessa Manoel Bandeira, nº 142, Vila Velha-ES. 232729790 5.: GABRIEL NESPOLI MARÇAL RODRIGUES SARDINHA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Rosa Branca, nº 09, Vila Velha-ES e KAREN MOREIRA HERTEL, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 240, apto 903, Vila Velha-ES. 232729791 6.: RANNIERI MIRANDA OLIVEIRA, natural de Vitoria-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), analista de infraestrutura, residente na Rua Cinco, nº 34, Vila Velha-ES e TAMIRES CRISTINA EFFGEN MALAVASI, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente de legalização, residente na Rua Cinco, nº 34, Vila Velha-ES. 232729792 7.: LUCIANO FERNANDES SIMÕES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Anchieta,s/ n, Cariacica-ES e SARA CORRÊA GERALDO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de estoque, residente na Avenida São Gabriel da Palha, nº , Vila Velha-ES. 232729793 8.: SANDERSON NASCIMENTO DE MORAES, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Açucena, nº 12, Vila Velha-ES e THABITA MARTINS DE SOUZA, natural de Pedro Canário-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Açucena, nº 12, Vila Velha-ES. 232729794 9.: SAMUEL DA SILVA BARRETO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina industrial, residente na Rua Lucilândia, nº 440, Vila Velha-ES e TATIANA DIAS SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Lucilândia, nº 440, Vila Velha-ES. 232729795 10.: CLEVERSON WILLIAM RAMOS DE ASSIS, natural de Osaco-SP, com 47 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Gil Bernardes da Silveira, nº 49, Vila Velha-ES e MARIALICE ALVES BICALHO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Gil Bernardes da Silveira, nº 49, Vila Velha-ES. 232729796 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de maio de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO OLIVEIRA SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), estoquista, residente na Rua Porto Seguro nº 1016, Vila Velha-ES e RAFAELA XAVIER FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), assistente administrativa de pós venda, residente na Rua Porto Seguro nº 1016, Vila Velha-ES. 09388 2.: OSEIAS FARIAS PEREIRA, natural de Eunápolis-BA, com 36 anos de idade, Solteiro(a), carpiteiro, residente na Rua Guarani nº 18, Vila Velha-ES e ANA LUCIA PIRES, natural de Colatina-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), costureira, residente na Rua Guarani nº 18, Vila Velha-ES. 09389 3.: ADILSON FREGONA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Estrada Retiro do Congo, 1317, Vila Velha-ES e ROSA HELENA DE FATIMA DESSI, natural de Dores do Rio Preto-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), Comerciante, residente na Estrada Retiro do Congo, 1317, Vila Velha-ES. 09390 4.: DINO CESAR NUNES, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Santos Dumont, 7, Vila Velha-ES e MARISETE MESSA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 56 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Rua Santos Dumont, 7, Vila Velha-ES. 09391 5.: FLÁVIO VENTURINI, natural de Barra de São Francisco-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), cobrador de ônibus, residente na Rua Alfredo Santana, nº 497, Vila Velha-ES e ELIANE JESUS SANTOS, natural de Camamu-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Alfredo Santana, nº 497, Vila Velha-ES. 09392 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de maio de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELLINGTON DOS SANTOS MIGUEL, natural de Conceição da Barra-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Waldemiro Pedroti, s/n, Linhares-ES e TAMIRIS RIBEIRO DA SILVA, natural de Rio Bananal-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua das Flores, s/n, Linhares-ES. 11884 2.: DAYVISON DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico planejamento de processos, residente na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz nº 797, Linhares-ES e LILLIANY SANTANA TRASPADINI, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz nº 797, Linhares-ES. 11885 3.: RONALDO DA SILVA GUASTI, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), pescador, residente na Rua Francisco Melo Palheta, nº 684, Linhares-ES e GIRLENE DE JESUS MENGALLI, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Francisco Melo Palheta, nº 684, Linhares-ES. 11886 4.: VANDERLUCIO FERREIRA DE SOUSA, natural de Nova Venécia-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), promotor, residente na Rua Guerino Ceolin, nº 2, Linhares-ES e RAPHAELA SOUZA RIGAUD, natural de Itabuna-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), cabelereira e manicure, residente na Rua Guerino Ceolin, nº 2, Linhares-ES. 11887 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 12 de maio de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS VIEIRA ROBERT, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Rua José de Alencar, Nº708, Ap 302 B, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e TAMIRIS NOGUEIRA MUZINI, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), design de interiores, residente na Rua José de Alencar,nº 708, Ap. 302 B, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES. 19970 2.: LED ZEPPLIN BARBOSA GARCIA, natural de Bambuí-MG, com 44 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Tiradentes,nº 48, Cond. Costa Do Sol I, Ed. Deodoro Fonseca, APt 402, Itapuã, Vila Velha-ES e CLEIDIANA DURVAL SANTOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Tiradentes, nº 48, Itapoã, Vila Velha-ES. 19971 3.: JOÃO FIORENTINI BARCELLOS, natural de Serra-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), vendendor, residente na Rua Osvaldo Pereira, 205, Centro, Serra-ES e LORENA RONCONI SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), desempregada, residente na Avenida Estudante José Julio de Souza, 1800, Apartamento 1103, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19972 4.: CARLOS AURELIO DA ROCHA PINTO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 71 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 349, Apartamento 408, Praia da Costa, Vila Velha-ES e REGINA CÉLIA MARTINS DE JESÚS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 65 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 645, Apartamento 606, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19973 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de maio de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONAS ALVES DA SILVA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de obras, residente na Rua Santa Maria, s/n, Serra-ES e MARCIA HELENA COSTA DOS REIS, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na rua santa maria, s/n, Serra-ES. 11740 2.: DANIEL BICHI GOMES DE SOUZA, natural de Vitoria-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua dos Cravos, nº 21, Serra-ES e RAYANI FIRMINO ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua dos Cravos, nº 21, Serra-ES. 11787 3.: VICTOR MESSIAS TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Presciliano Biluia, nº 104, São Judas Tadeu , Serra-ES e MARCELY FERNANDES ALVES FARIA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Presciliano Biluia, nº 104, São Judas Tadeu , Serra-ES. 11788 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 12 de maio de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WARLEN VIEGAS TONON, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), frentista, residente na Rua João Batista Martinho, nº 43, Vitória-ES e KELLEN PIRES MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), comerciária, residente na Rua João Batista Martinho, nº 43, Vitória-ES. 25493 2.: ARNALDO BARBOSA DE MENEZES, natural de Vitória-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), médico, residente na Rua José Teixeira, nº 200/1502, Vitória-ES e CAROLINE REZENDE DE ALMEIDA LIMA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), turismóloga, residente na Rua José Teixeira, nº 200/1502, Vitória-ES. 25494 3.: AUDREY DE AZEVEDO SILVA SOUZA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Ruy Pinto Bandeira, nº 400/102, Vitória-ES e NURYA GONÇALVES RAMOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), biomédica, residente na Rua Ruy Pinto Bandeira, nº 400/102, Vitória-ES. 25495 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 12 de maio de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO COMÉRIO GAVA, natural de Colatina-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, Vitória-ES e JÚLIA GABRIELA PIFFER DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, Vitória-ES. 25410 2.: OSVALDO GERALDO BERGANTINI JUNIOR, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), consultor de vendas, residente na Rua Castro Alves, Serra-ES e THALYA ALVES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua São Pedro, Vitória-ES. 25418 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 12 de maio de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO CESAR DE SALES JUNIOR, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Projetada, s/nº, Linhares-ES e RAISSA KRISTIAN TEODORO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Tereza Pimentel Rocha, nº 17, Aracruz-ES. 13548 2.: MAICOU CABRAL MARTINS, natural de Aracruz-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Manoel Laurindo da Silva Borges, s/nº, Apto 102,, Aracruz-ES e SABRINA BENTO DE SOUZA, natural de João Neiva-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Carlos Suella, nº 128, Aracruz-ES. 13549 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 12 de maio de 2022 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONALDO PAULO MARTINS, natural de Cariacica-ES, com 55 anos de idade, Solteiro(a), feirante, residente na Rua Castelo Branco, nº 12, Cariacica-ES e MARILENE PEREIRA GLASSINER, natural de Belo Oriente-MG, com 57 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Castelo Branco, nº 12, Cariacica-ES. 14501 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 12 de maio de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS AMARO BRANDÃO, natural de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), cabo pm, residente na Rua José da S. Fraga, nº 55, Itapemirim-ES e MONIKE MENDES MACHADO DE SOUZA, natural de Marataízes-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua José da S. Fraga, nº 55, Itapemirim-ES. 14325 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 12 de maio de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE CALOGI DO JUÍZO DE SERRA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DENIS GONÇALVES PINA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Fazenda 3 Coroas, Zona Rural, Serra-ES e INGRID REBELLO DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Fazenda 3 Coroas, Zona Rural, Serra-ES. 00115 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 12 de maio de 2022 Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO POLIDORIO, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Ilha da Conceição, N.° 5, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES e ELENILDA ANDRADE DOS SANTOS, natural de Pau Brasil-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), alimentador de linha de produção, residente na Rua Ilha da Conceição, N.° 5, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES. 04450 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de maio de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS SAMPAIO VITORINO, natural de Queimados-RJ, com 24 anos de idade, Solteiro(a), segurança, residente na Rua Maria D Telles da Silva, nº 05, Viana-ES e PÂMELA DE VARGAS BARBOZA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Maria D Telles da Silva, nº 05, Viana-ES. 07657 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 12 de maio de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: CALEBRE PEREIRA ALVES, natural de Distrito de Brejetuba, Afonso Cláudio, ES, com 26 anos de idade, solteiro, motorista, residente e domiciliado na Rua José Olinto Badaró, s/n, centro, Brejetuba-ES e TAÍS APARECIDA DOS SANTOS MARTINS, natural de Ibatiba, ES, com 19 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada na Rua José Olinto Badaró, s/n, centro, Brejetuba-ES- 001081. 2.: LÍDIO ALVES MOREIRA, natural de Mantena, MG, com 74 anos de idade, solteiro, lavrador aposentado, residente e domiciliado no lugar denominado Córrego do Pavão, zona rural em Brejetuba-ES e LUCIMAR MENDONÇA DA COSTA, natural de Afonso Cláudio, ES, com 43 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no lugar denominado Córrego do Pavão, zona rural em Brejetuba-ES – 001082. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 12 de maio de 2022. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã