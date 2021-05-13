Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Publicidade Legal

Proclamas - 13/05/2021

quinta-feira

Publicado em 

13 mai 2021 às 01:00

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

13-05-21 - PROCLAMAS.pdf

Tamanho do arquivo: 87kb
Baixar

Proclamas - 13/05/2021

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: PHILIPE ALEXANDRE FIAIA COSTA, natural de Anápolis-GO, com 23 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de computação, residente na Rua Bartholomeu dos Santos Ribeiro, Nº422 , Castelândia, Serra-ES e LARISSA ARAÚJO JAEGER, natural de Porto Velho-RO, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de engenharia, residente na Rua Bartholomeu dos Santos Ribeiro, Nº422 , Castelândia, Serra-ES. 31280 2.: PABLO NOVAIS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), Capoteiro, residente na Rua Carlos Nicolete Madeira, 20, Taquara I, Serra-ES e ELIZETE LOPES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Carlos Nicolete Madeira, 20, Taquara I, Serra-ES. 31497 3.: VITOR MATEUS PINHEIRO ESTEVÃO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), assessor parlamentar, residente na Rua São Paulo, 33, Central De Carapina, Serra-ES e KÉFTA LORRÃYNNE GONÇALVES OLIVEIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), fisiterapeuta, residente na Rua São Paulo, 33, Central De Carapina, Carapina, Serra-ES. 31519 4.: FÁBIO DA SILVA SOUTO, natural de João Pessoa-PB, com 41 anos de idade, solteiro(a), operador de manutenção refratário, residente na Rua Curio, S/nº, Lagoa de Carapebus, Serra-ES e LUDMILA BOURGUIGNON SANTANA, natural de Vitoria-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Curio, S/nº, Lagoa de Carapebus, Serra-ES. 31520 5.: JEFFERSON SATLHER FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de suporte comercial, residente na Rua do Suá, nº 425, Mata da Serra, Serra-ES e ALICE OLIVEIRA DA SILVA, natural de Camacan-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua do Suá, nº 425, Mata da Serra, Serra-ES. 31523 6.: ANDRÉ BARBOSA DA VITÓRIA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de TI, residente na Rua Marataízes, nº 250, Valparaíso, Serra-ES e JULIANA YURI KANEZAKI DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Rua Marataízes, nº 250, Valparaíso, Serra-ES. 31524 7.: RANULFO SOUZA FILHO, natural de Vitória-ES, com 73 anos de idade, divorciado(a), técnico em produção, residente na Rua Dom Pedro II, S/N, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e RITA LIRA DA SILVA, natural de Nanuque-MG, com 54 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Dom Pedro II, S/N, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31528 8.: IVISSON DE CASTRO CASOTTO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista operacional, residente na Rua dos Ipês, nº 10, Feu Rosa, Serra-ES e MARIANE SILVA PINTO, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua dos Ipês, nº 10, Feu Rosa, Serra-ES. 31529 9.: CAIKE XAVIER DO NASCIMENTO, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), operador, residente na Rua Muqui, nº 152, Barcelona, Serra-ES e MARIA GIULIA WERNECK RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Muqui, nº 152, Barcelona, Serra-ES. 31530 10.: RENAN MOREIRA PINHEIRO, natural de Vitoria-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Itaipú, nº 55, Vila Nova de Colares, Serra-ES e JOSIANE RODRIGUES DA CRUZ, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Itaipú, nº 55, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31532 11.: WANDERSON CÁSSIO DA SILVA SOUZA, natural de Pancas-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), pintor residencial, residente na Avenida Roma, nº 355, Parque Residencial de Tubarão, Serra-ES e NATHÁLIA SCHIMITH, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Roma, nº 355, Parque Residencial de Tubarão, Serra-ES. 31534 12.: RENAN VIANA, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), pizzaiollo, residente na Rua São Conrado, nº 17, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e CAMILA FONSECA DA SILVA BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), cerimonialista, residente na Rua São Conrado, nº 17, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31535 13.: DIEGO CORONA BAITELLE, natural de Colatina-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro agrônomo, residente na Rua Amazonas, nº 10, Planície da Serra, Serra-ES e KEZIA MORAES VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheira agrônoma, residente na Rua Amazonas, nº 10, Planície da Serra, Serra-ES. 31536 14.: RENATO OLIVEIRA DE JESUS, natural de Vitoria-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Sabiá, nº 5, Novo Horizonte, Serra-ES e DEBORA FEZER MARTINS, natural de Vitoria-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Sabiá, nº 5, Novo Horizonte, Serra-ES. 31537 15.: EVANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 50 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Casuarina, nº 09, Balneario Carapebus, Serra-ES e SANDRA APARECIDA FERREIRA MARTINS, natural de Baixo Guandu-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Casuarina, nº 09, Balneario Carapebus, Serra-ES. 31538 16.: VALBER ESTEFERSON AGUILAR SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 22 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua Santa Teresa, Nº23, Central de Carapina, Serra-ES e MIKAELY SOUZA SANTOS, natural de Pedro Canário-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Santa Teresa, Nº23, Central de Carapina, Serra-ES. 31539 17.: ROBSON WANZELLER DO NASCIMENTO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), comerciante, residente na Rua Isaac Newton, nº 40, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e JULIANA MONTEIRO CARNEIRO GONÇALVES PEREIRA, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), comerciante, residente na Rua Isaac Newton, nº 40, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 31540 18.: WANDERSON CAMILO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), oficial de rede, residente na Rua das Margaridas, nº 11, Vila Nova de Colares, Serra-ES e FLÁVIA RAMOS MARQUES, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua das Margaridas, nº 11, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31541 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 12 de maio de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRENO BOSSATO HESPANHOL, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 850, Praia da Costa, Vila Velha-ES e RAYLANE DE SOUZA CASTOLDI, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Seis, nº 112, Cocal, Vila Velha-ES. 18813 2.: ARCILIO HILÁRIO AIGNER, natural de Viana-ES, com 66 anos de idade, viúvo(a), motorista, residente na Rua Trinta e Seis, nº 6, Santa Monica, Vila Velha-ES e ADENILZA MARIA BELARMINO, natural de Viana-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), cuidadora, residente na Rua Jorge Majestade, nº 8, Novo Mexico, Vila Velha-ES. 18814 3.: MIGUEL DUNSHEE DE ABRANCHES FIOD, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 40 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 240, Apt 201, Praia da Costa, Vila Velha-ES e CAROLINE RIBEIRO SERRÃO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), cirurgiã dentista, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 240, Apt 201, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18815 4.: DANIEL LEÃO LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), product owner, residente na Rodovia do Sol, nº 2950, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ISABELLA LOUREIRO STEINKOPF, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 65, Bl 1, Apto 0502, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 18816 5.: JOEL ROBERTO MACHADO, natural de Aracruz-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Itacibá, nº 135 (Apto. 1009), Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e TELMA MARIA PEREIRA DE SOUZA, natural de Londrina-PR, com 42 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Itaciba, nº 135, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18817 6.: RODRIGO VICTOR LOIOLA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), encarregado, residente na Rua Emanuel, nº 44, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e WELLEN CRISTINA DOS SANTOS PINHEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), atendimento especializado, residente na Rua José Mauro de Vasconcelos, nº 02,Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES. 18818 7.: VICTOR SEMEDO DE MATTOS SIQUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Antônio de Almeida Filho, nº 505, Ed. Turim, Apartamento 1102 B, Vila Velha-ES e STHEFANIA MACHADO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Antônio de Almeida Filho, nº 505, Ed. Turim, Apto 1102 B, Vila Velha-ES. 18819 8.: ADILSON GUSS DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), guarda municipal, residente na Rua Arare, Nº 221, Divino Espirito Santo, Vila Velha-ES e NAREL GUSS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Sivaldo Azevedo, nº 3, Porto de Santana, Cariacica-ES. 18820 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de maio de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: AUGUSTO OLIVEIRA DE SOUSA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Desengano, nº 151, Rio Marinho, Vila Velha-ES e STHEFANY GOMES GONZAGA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), representante de atendimento, residente na Rua Desengano, nº 151, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06073 2.: DOUGLAS ALVARENGA MATOS, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Rui Barbosa, nº 227, Planalto, Vila Velha-ES e THALIA VIEIRA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Rui Barbosa, nº 227, Planalto, Vila Velha-ES. 06074 3.: NATAN DOS SANTOS RANGEL, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Regência, nº 222, Rio Marinho, Vila Velha-ES e AMANDA TAVARES ELOI, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Regência, nº 222, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06075 4.: RHAYSON TEIXEIRA CORBELLARI, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Augusto Clóvis dos Santos, nº 258, Alvorada, Vila Velha-ES e JOICY ABREU DE QUEIROZ, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Augusto Clóvis dos Santos, nº 258, Alvorada, Vila Velha-ES. 06076 5.: DANIEL PEREIRA DE MELLO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Fiscal de ônibus, residente na Rua Leopoldina, nº 500, São Torquato, Vila Velha-ES e LARISSA KATHELLYN DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Universitária, residente na Rua Leopoldina, nº 500, São Torquato, Vila Velha-ES. 06077 6.: JORGE SOARES MARTINS, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, viúvo(a), autônomo, residente na Rua Grande Vitória, nº 10, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e TAYNÁ ALCANTARA ALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Grande Vitória, nº 10, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06078 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de maio de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS ROGÉRIO DA SILVA GONÇALVES, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Antônio Silva Araújo, nº 349, Santa Cruz, Linhares-ES e JÉSSICA DE SOUZA GONÇALVES, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Piabanha, Quadra 41/5, Nova Esperança, Linhares-ES. 10954 2.: BRENO VIEIRA GROENER, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Avenida Aurora Nunes de Oliveira, nº 37, Linhares V, Linhares-ES e GABRIELA GOULART BOONI, natural de Rio Bananal-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Avenida Aurora Nunes de Oliveira, nº 37, Linhares V, Linhares-ES. 10955 3.: FELIPE CARLOS RIBEIRO DE CARVALHO, natural de Juiz de Fora-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Robson Antônio Milanez, nº 146, Três Barras, Linhares-ES e THAINÁ FRANCISCO GARCIA DE FRANÇA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Presidente Deodoro da Fonseca, nº 242, Araçá, Linhares-ES. 10956 4.: OSMY BORGES PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), líder de produção, residente na Rua Paulo Damião Tristão, Nº 27, Santa Cruz, Linhares-ES e KÁSSIA RIBEIRO CALIXTO, natural de Linhares-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Sebastião Costa Pinto, Nº 115, Santa Cruz, Linhares-ES. 10957 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 12 de maio de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: PABLO RICARDO GUIMARÃES MOTTA, natural de RIO DE JANEIRO-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), AUTONOMO, residente na RUA DIONIZIO PEREIRA NEVES Nº 1679, JOÃO GOULART, Vila Velha-ES e TAKYSHA ROBERTA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Agente comunitário de saúde, residente na AV PADRE GABRIEL, TERRA VERMELHA, Vila Velha-ES. 08826 2.: JOSIAS BARBOSA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), embalador, residente na Rua Alexandre de Queiroz da Silva, nº 209, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e ELISÂNGELA NASCIMENTO DE JESUS, natural de Jacobina-BA, com 40 anos de idade, Solteira(o), zeladora, residente na Rua Alexandre de Queiroz da Silva, nº 209, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08831 3.: ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA, natural de São João de Meriti-RJ, com 47 anos de idade, solteiro(a), funcionário público federal, residente na Rodovia do Sol, Km 30, Casa 14,, Vila Velha-ES e LARISSE DE CASTRO ANDRADE, natural de Lajinha-MG, com 30 anos de idade, divorciado(a), farmacêutica, residente na Rodovia do Sol, Km 30, Casa 14,, Vila Velha-ES. 08832 4.: FÁBIO AUGUSTO FURLAN, natural de Presidente Epitácio-SP, com 35 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Estrada Ayrton Senna da Silva, S/nº, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e ADRIANA DE MAGALHÃES PERIM, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Estrada Ayrton Senna da Silva, S/nº, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 08833 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de maio de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICARDO TORRESANI DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Rua Aristóbulo Barbosa Leão, Jardim da Penha, Vitória-ES e ANNA CAROLINA MARTINS CASSANI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora de educação física, residente na Rua Aristóbulo Barbosa Leão, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24477 2.: JOÃO CARLOS ALMEIDA VEIGA MOREIRA, natural de Leopoldo de Bulhões-GO, com 36 anos de idade, solteiro(a), cabeleireiro, residente na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, Jardim Camburi, Vitória-ES e ROSIANE CASTELAN DE ASSIS, natural de Águia Branca-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), agricultora, residente na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24478 3.: DANIEL RODRIGUES FRAGA, natural de Leopoldina-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), empregado público federal, residente na Rua Mucio Auto Alencar, Jardim Camburi, Vitória-ES e JOANNA SILVA DO VALE, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua Mucio Auto Alencar, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24479 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 12 de maio de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JERFFESON SILVEIRA DE OLIVEIRA, natural de Itabuna-BA, com 35 anos de idade, Solteiro(a), armador, residente na Ladeira Anthero Braído, nº 39, Praia do Suá, Vitória-ES e SILÂNDIA SANTOS GUIMARÃES, natural de Itabuna-BA, com 32 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Ladeira Anthero Braído, nº 39, Praia do Suá, Vitória-ES. 24677 2.: JONATHAN RODRIGUES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnico de refrigeração, residente na Rua Loureiro Nunes, nº 216, de Lourdes, Vitória-ES e KAREN SANTOS DE CASTRO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Loureiro Nunes, nº 216, de Lourdes, Vitória-ES. 24679 3.: ROBSON SOUZA MACHADO, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, Divorciado(a), Portuário, residente na Rua Augusta Mendes, nº 352 , Monte Belo, Vitória-ES e LUCIA HELENA DE PAULA, natural de Viana-ES, com 48 anos de idade, Solteira(o), Cuidadora, residente na Rua Augusta Mendes, nº , Monte Belo, Vitória-ES. 24680 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 12 de maio de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Beco Quatro, nº 932, Presidente Médice, Cariacica-ES e MÔNICA NOGUEIRA ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Beco Quatro, nº 932, Presidente Médice, Cariacica-ES. 13660 2.: WESLEY CORNELIO DIAS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Vinte e Seis, nº 153, Quadra 71, LT 30, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e JESSICA PRISCILLA PEREIRA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), bióloga, residente na Alameda Rio Doce, nº 127, Morada do Vale, Coronel Fabriciano-MG. 13663 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 12 de maio de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: VENANCIO DE JESUS SANTOS, natural de Guaratinga-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnico G1, residente na Rua Sul America, 12, Cohab, João Neiva-ES e JENNIFER PIMENTEL TONINI, natural de João Neiva-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Sul América, 12, Cohab, João Neiva-ES. 03092 2.: VINICÍUS RUAN SANTI CAPUCHO, natural de João Neiva-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), arquiteto e urbanista, residente na Rua Arnulfo Neves, S/n, Centro, João Neiva-ES e BRUNA PEROVANO SIRTULI, natural de João Neiva-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), arquiteta e urbanista, residente na Rua Arnunfo Neves,s/n, Centro, João Neiva-ES. 03093 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 12 de maio de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Conceição do Castelo Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ VALENTIM DA ROCHA SILVA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 43 anos de idade, Solteiro(a), Frentista, residente na Rua Maria Ribeiro Soares, nº 95, Centro, Conceição do Castelo-ES e IRINÉIA DA SILVA NEVES, natural de Contagem-MG, com 42 anos de idade, Solteira(o), servente, residente na Avenida Vaticano, nº 378, Parque Residencial de Tubarão, Serra-ES. 00576 2.: VANDERLEI MINETE, natural de Conceição do Castelo-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), Marteleiro - na extração de pedras, residente na Localidade de Mata Fria, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES e LEIDIANE GOMES DE SOUZA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Localidade de Mata Fria, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES. 00578 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 12 de maio de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO SANTOS ROCHA, natural de Itaju do Colônia-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de caldeiraria, residente na Rua Tiri (Loteamento Monte Verde), nº 26, Nova Carapina II, Serra-ES e JÉSSICA STHANLLAY JESUS, natural de Mucurici-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de consultorio, residente na Rua Tiri (Loteamento Monte Verde), nº 26, Nova Carapina II, Serra-ES. 10908 2.: BRUNO GOMES FERREIRA, natural de Ipatinga-MG, com 38 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua Jari, nº 12, Serra Dourada II, Serra-ES e VIVIANA DA SILVA MAURICIO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Jari, nº 12, Serra Dourada II, Serra-ES. 10913 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 12 de maio de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAMON MARCELINO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Vitor dos Santos, s/nº , Primeiro de Maio, Vila Velha-ES e THAÍS FERREIRA DE ANDRADE, natural de Raul Soares-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Henrique Laranja, nº 400, Paul, Vila Velha-ES. 232729039 2.: LUIZ ANTONIO MIRANDA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), luthier, residente na Rua Maria do Nascimento Pereira, nº 281, Santa Rita, Vila Velha-ES e JADE GASPAR LINDOSO DA SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), tec em segurança do trabalho, residente na Rua Maria do Nascimento Pereira, nº 281, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232729040 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de maio de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: THAYNAN PELEGRINI VICTOR, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Belo Horizonte, nº 13, Marcílio de Noronha, Viana-ES e BIANCA PINTO PEREIRA SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Belo Horizonte, nº 13, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07284 2.: TIAGO SILVA DOS SANTOS, natural de Eunápolis-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), ajudante de carga e descarga, residente na Rua Santa Maria, N° 15, Campo Verde, Viana-ES e BRENDA BATISTA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Operadora de caixa, residente na Rua Santa Maria, N° 15, Campo Verde, Viana-ES. 07285 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 12 de maio de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS BAPTISTA DE SOUZA BINDELI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), engenheiro mecanico, residente na Rua Belo Horizonte , N° 406, Itaipava, Itapemirim-ES e DALYLA PEÇANHA MARVILA, natural de Iconha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), fisioterapeuta, residente na Rua Belo Horizonte N° 406, Itaipava, Itapemirim-ES. 01515 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 12 de maio de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLERISVALDO SANTOS SOARES, natural de Açucena-MG, com 43 anos de idade, Solteiro(a), funcionário público, residente na Rua Projetada, S/n, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES e EDILZA GOMES, natural de João Neiva-ES, com 45 anos de idade, Solteira(o), funcionária pública, residente na Rua Projetada, S/n, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES. 00888 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 12 de maio de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: YVES SIPOLATTI OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), segurança pessoal, residente na Beco João Soares, nº 60, Bela Vista, Vitória-ES e ELISIANE PESSANHA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente de atendimento, residente na Beco João Soares, nº 60, Bela Vista, Vitória-ES. 17371 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 12 de maio de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: TAYLOR MARTINS SAMUEL, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), gerente de vendas, residente na Ilha Grande, Itapemirim-ES e ELESSANDRA LESSA PINHEIRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Ilha Grande, Itapemirim-ES. 01182 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 12 de maio de 2021 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENATO CARDOSO DE OLIVEIRA, natural de Iúna-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Pouso Alto, Zona Rural, Iúna-ES e SARA DE ALMEIDA ANDRADE, natural de Manhumirim-MG, com 17 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Pouso Alto, Zona Rural, Iúna-ES. 08828 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 12 de maio de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: NUNES SOARES DA SILVA, natural de Afonso Cláudio, ES, com 36 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado na Rua Projetada, s/n, Brejaubinha II, Brejetuba-ES e MARILENE DA CONCEIÇÃO, natural de Afonso Cláudio, ES, com 35 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada na Rua Projetada, s/n, Brejaubinha II, Brejetuba-ES – 000983. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 12 de maio de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente morre em confronto com a PM na Serra; ônibus é alvo de ataque
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados