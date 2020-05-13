Proclamas - 13/05/20
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: BENEDITO DE ASSIS DEODORO, natural de Linhares-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua Carijós, nº 111, Jardim da Penha, Vitória-ES e ALEXANDRA ALMEIDA DE FARIA, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 39 anos de idade, divorciado(a), economista, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Nº 55, Apto 204, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23744 2.: EDELSON CARLOS ROCHA, natural de Brasília-DF, com 56 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Martinho Gomes, nº 09, República, Vitória-ES e SILÉSIA MARIA SOARES, natural de Afonso Claúdio-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), assistente social, residente na Rua Martinho Gomes, nº 9 , República, Vitória-ES. 23748 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 12 de maio de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO MARQUES VIEIRA BATISTA, natural de Conceição da Barra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Tupinambás, N° 19, Eldorado, Viana-ES e THALIA ENDLICH DE FREITAS, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), assistente operacional, residente na Rua Tupinambás, N° 19, Eldorado, Viana-ES. 06892 2.: ERILDO VIEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Domingos Martins, S/n°, Morada de Bethania, Viana-ES e LUCILÉIA RODRIGUES MODESTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), domestica, residente na Rua Domingos Martins, S/n°, Morada de Bethania, Viana-ES. 06893 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 12 de maio de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ FILIPE MONTES ROCHA, natural de Iúna-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Projetada, sem Número, Bairro Guanabara, Iúna-ES e BRUNA OLIVEIRA DA COSTA, natural de Iúna-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Projetada, sem Número, Bairro Guanabara, Iúna-ES. 08593 2.: VANTUIL VIEIRA COELHO, natural de Pequiá,-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rodovia BR262, sem Número, Distrito de Pequiá, Iúna-ES e CLAUDIA APARECIDA AGUIAR DOS REIS, natural de Iúna-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rodovia BR262, sem Número, Distrito de Pequiá, Iúna-ES. 08594 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 12 de maio de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL GOMES JACINTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Balconista, residente na Rua Argemiro Barboza de Amorim, nº 45, Coramara, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ANNA BEATRIZ GARCIA DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Maquiador, residente na Rua Argemiro Barboza de Amorim, nº 45, Coramara, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04353 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 12 de maio de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: SÍLVIO DOS SANTOS BRITO, natural de Itanhém-BA, com 44 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Rogério Braga Rosa, 110, Nova Conquista I, Aracruz-ES e MARCELA ROSA FIGUEIREDO, natural de Guaratinga-BA, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rogério Braga Rosa, 110, Nova Conquista I, Aracruz-ES. 12840 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 12 de maio de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: PATRICK MACHADO OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), supervisor operações, residente na Rua Iriri, nº 19, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e NAGAI RODRIGUES SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), supervisora de vendas, residente na Rua Irir, S/n, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 08280 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de maio de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY RAMIRES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Divorciado(a), porteiro, residente na Rua Pica-pau, s/nº , Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e DAMIANA SARDINHA ALMEIDA, natural de Santo Estêvão-BA, com 37 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Pica-pau, s/nº , Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 29969 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 12 de maio de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO DA SILVA TAVARES, natural de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), pescador, residente na Rua Joubert Ayub Alves, nº 44, Bairro Vila Nova, Itapemirim-ES e LUCIANA MARINHO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 40 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Joubert Ayub Alves, nº 44, Bairro Vila Nova, Itapemirim-ES. 13906 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 12 de maio de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã ___________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE CALOGI - SERRA-ES Faço saber que pretendem se casar: 1.: Lucas Ramos Araujo, brasileiro, solteiro, maior, agricultor, natural de Vitória/ES, nascido em 04/11/1994, residente e domiciliado na Fazenda Aruaba, S/n, Muribeca, Serra/ES, e Giuliana Figueiredo Souza de Araújo, brasileira, solteira, maior, estudante, natural de Serra/ES, nascida em 19/07/2000, residente e domiciliada na Rua Marataízes, nº 154, Vista da Serra I, Serra/ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 12 de maio de 2020. Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala de Registro Civil CARTÓRIO DYONIZIO RUY - SEDE Faço saber que pretendem casar-se: 1.: EDUARDO LEITE PIMENTEL, de nacionalidade brasileira, profissão estoquista, com cinquenta e nove (59) anos de idade, estado civil viúvo, natural de Vitória-ES, com residência e domicílio na Avenida Luiz Manoel Vellozo, nº 299, Praia de Itaparica, em Vila Velha-ES e PAULINA BUENO BASTOS STOFEL, de nacionalidade brasileira, profissão téc. enfermagem, com cinquenta e oito (58) anos de idade, estado civil divorciada, natural de Vitória-ES, com residência e domicílio na Avenida Luiz Manoel Vellozo, nº 299, Praia de Itaparica, em Vila Velha-ES. (REPUBLICADO POR INCORREÇÃO) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 12 de maio de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Oficiala de Registro Civil