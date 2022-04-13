Proclamas - 13/04/2022

Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRENDON VIEIRA MACHADO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), fiscal de loja, residente na Rua Jorge Majestade, s/n, Vila Velha-ES e CRISTIANE MENDES DE MELO, natural de São Joao do Meriti-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Jorge Majestade,s/n , Vila Velha-ES. 232729719 2.: WAMBASTEN DIAS MAFORTE, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Sandro dos Reis Shimoda, s/nº , Vila Velha-ES e RAFAELLA SPERANCINI DE FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), veterinária, residente na Rua joão waler dos santos, nº 101, Vila Velha-ES. 232729720 3.: LUIZ ROBERTO MARTINS, natural de -ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), corretor de imóveis, residente na Rua São Domingos, nº 86, Vila Velha-ES e CHIRLEY SOARES SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), empreendedora, residente na Rua São Domingos, nº 86, Vila Velha-ES. 232729721 4.: ALEXSANDRO ALVES FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), zelador, residente na Rua Darcy Vargas, nº 409, Vila Velha-ES e LUCIANA NEVES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Darcy Vargas, nº 409, Vila Velha-ES. 232729722 5.: EDSON DE PAULA OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Sílvio Ávidos, nº 24, Vila Velha-ES e JULIANA DOS SANTOS TRAGINO, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Sílvio Ávidos, nº 24, Vila Velha-ES. 232729723 6.: ANTONY PISSINATTI WESTPHAL, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autõnomo, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, nº 52, Vila Velha-ES e GENAÍNE LENA DE ANDRADE, natural de Belo Horizonte-MG, com 29 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, nº 52, Vila Velha-ES. 232729724 7.: THIAGO LIMA DE JESUS, natural de Vitoria-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), tecnico de telecomunicação, residente na Rua Doutor Genebaldo Rosas, nº 819, Vila Velha-ES e ROBERTA MACHADO PASQUINI, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Doutor Genebaldo Rosas, nº 819, Vila Velha-ES. 232729725 8.: DOUGLAS CASSILIAS DE ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), ambulante, residente na Rua Ângelo Euzébio Dias, nº 18, Vila Velha-ES e ERINEIA DA PENHA TEIXEIRA DA SILVA, natural de Domingos Martins-ES, com 57 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Ângelo Euzébio Dias, nº 18, Vila Velha-ES. 232729726 9.: LUZITANO DUARTE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Rua Doutor Ceciliano Abel de Almeida, nº 1195, Vila Velha-ES e LILIAN VANUZY DA CUNHA, natural de Aimorés-MG, com 50 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua Doutor Ceciliano Abel de Almeida, nº 1195, Vila Velha-ES. 232729727 10.: WRYEL RIBEIRO SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Felipe Camarão, nº 145, Vila Velha-ES e THAIS LUCAS PEREIRA RANGEL, natural de VITORIA-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), ENFERMEIRA, residente na Rua Felipe Camarão, nº 145, Vila Velha-ES. 232729728 11.: PATRICK MATIAS DOS SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), instalador técnico, residente na Rua Maria do Nascimento Pereira, nº 06, Vila Velha-ES e CAMILA SILVA RANGEL, natural de Vitoria-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), tecnica de enfermagem, residente na Rua Maria do Nascimento Pereira, nº 06, Vila Velha-ES. 232729729 12.: CRISTI MARCO COUTINHO PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), montador de vidros, residente na Rua Jaime de Barros, nº 27, Vila Velha-ES e ROSINETE SALES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Jaime de Barros, nº 27, Vila Velha-ES. 232729730 13.: GUSTAVO NUNES LOUREIRO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Brejeiro, nº 04, Vila Velha-ES e GLENDA DA SILVA BACCHIET, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), empreendedora, residente na Rua Joanópolis, nº 213, Vila Velha-ES. 232729731 14.: GILBERTO PEREIRA CABRAL, natural de Pau Brasil-BA, com 46 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Laurentino Ferreira, nº 400, Vila Velha-ES e MARIA ALDA PEREIRA AZEVEDO, natural de Camacan-BA, com 46 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Laurentino Ferreira, nº 400, Vila Velha-ES. 232729732 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de abril de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: EMERSON LUIZ ROSA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Conceição da Barra, S/n, Belvedere, Serra-ES e JAQUELINE JESUS DA SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 23 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Conceição da Barra, S/n, Belvedere, Serra-ES. 11653 2.: JOELVIS BASTOS DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), operador de logística, residente na Rua Matias Barbosa, 397, Nova Carapina II, Serra-ES e LIRIEL BARROS PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Poços de Caldas, 26, Nova Carapina II, Serra-ES. 11655 3.: MARINALDO SOUZA DOS SANTOS, natural de Ibicaraí-BA, com 49 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Timbuí, nº 285, 1 andar, Serra-ES e RAQUEL ROCHA COSTA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Timbuí, nº 285, 1 andar, Serra-ES. 11660 4.: LUIZ CARLOS SOUZA SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 63 anos de idade, Viúvo(a), porteiro, residente na rua itaperucu, 214, eldorado, Serra-ES e LUZIA BATISTA DUARTE, natural de Bugre-MG, com 53 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na Rua Itaperucu, 214, Eldorado, Serra-ES. 11662 5.: PEDRO PAULO ROMANHA MAIA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Araxá, nº 267, Serra-ES e EDERLANGE RETZ ZUMACKE, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Araxá, nº 267, Serra-ES. 11665 6.: CLODOMAR CAMILO, natural de Serra-ES, com 68 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Dom Bosco, nº 68, Serra-ES e FLORISNELDA MALIKOUSKE SCHULZ, natural de Colatina-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Dom Bosco, nº 68, Serra-ES. 11670 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 12 de abril de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL PACHECO RAMOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), enfermeiro, residente na Avenida Levino Fanzeres, nº 168, Cachoeiro de Itapemirim-ES e RHAYRA ISMAELA SILVA MADEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Avenida Levino Fanzeres, nº 168, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05065 2.: EMERSON MACHADO PEREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Estoquista, residente na Rua Princesa Isabel, nº 23, Cachoeiro de Itapemirim-ES e FABIANA GAMA DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Cuidadora, residente na Rua José Farias de Jesus, nº 39, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05066 3.: IGOR CREVELÁRIO DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Professor de educação física, residente na Rua Amâncio da Silva, nº 97, Cachoeiro de Itapemirim-ES e PAULA APARECIDA DE SOUZA SABINO, natural de Mimoso do Sul-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Secretária, residente na Rua Gonçalves Crespo, nº 8, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05067 4.: JEAN REIS SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Ajudante geral, residente na Rua Doutor Lourival de Paula Serrão, nº 12, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LAIZ ANDRADE DE SOUZA, natural de Guaçuí-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Design de sobrancelha, residente na Rua Doutor Lourival de Paula Serrão, nº 12, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05068 5.: NICKSON PEREIRA DOS SANTOS PONTES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Motorista, residente na Rua Natalino Moreira, nº 18, Cachoeiro de Itapemirim-ES e SARAH FERREIRA DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Rua José Bonifácio, nº 173, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05069 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 12 de abril de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANILO XAVIER VALLE, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), engenheiro de computação, residente na Rua Doutor Guilherme Serrano, nº 26, Vitória-ES e DAYANE VULTI DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua das Saracuras, nº 62, Serra-ES. 25431 2.: GABRIEL HECTOR FONTANA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Miguel Jantorno, nº 190, Vitória-ES e BRUNELLE DE PINHO MORAES ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnica de edificações, residente na Rua Hugo Viola, nº 63, Cariacica-ES. 25433 3.: EDILSON ANDRADE MATOS, natural de Jacobina-BA, com 71 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Avenida Coronel José Martins de Figueiredo, nº 359/202-BLC 3, Vitória-ES e MARIA JOVANE TEIXEIRA, natural de NANUQUE-MG, com 56 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Coronel José Martins de Figueiredo, nº 359/202-BLC 3, Vitória-ES. 25434 4.: HENRIQUE SCHERRER GRIPP, natural de Belo Horizonte-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), Cirurgião dentista, residente na Rua Eugênio Netto, nº 240, apto 204 , Vitória-ES e JÚLIA FACINI TERNES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Nutricionista, residente na Rua João Joaquim da Mota, nº 330, Vila Velha-ES. 25435 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 12 de abril de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAYKON BRAGA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Supervisor de operação e manutenção, residente na Rua Inácio Higino, 312, Praia da Costa, Vila Velha-ES e SHIRLEY OLIVEIRA SELVATI, natural de Natal-RN, com 32 anos de idade, solteiro(a), Dentista, residente na Rua Inácio Higino, 312, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19894 2.: ALEXANDER RUY, natural de Vila Velha-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), pintor imobiliario, residente na Rua dos Eucaliptos, nº 338, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES e BENEDITA ODETE DA CONCEIÇÃO, natural de São Mateus-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Eucalipto, nº 338, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES. 19895 3.: FAGNER SOARES ANSELMO, natural de Matão-SP, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Itaboraí, nº 158, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e THAÍS DOS SANTOS ANDRADE LEITE, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Itaquarí, nº 295, Itapuã, Vila Velha-ES. 19896 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de abril de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDISSANDRO CESCONETTO TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Gerente, residente na Rua Córrego Grande, nº 12, Quadra 90 , Vila Velha-ES e ARYADNE DONDONI SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), Fisioterapeuta geral, residente na Rua Córrego Grande, nº 12, Quadra 90, Vila Velha-ES. 06384 2.: DAVID GONÇALVES ALVES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Garçom, residente na Rua Tabajara, nº 15, Vila Velha-ES e MARIANA BATISTA DOS SANTOS, natural de Cipó-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), Garçonete, residente na Rua Tabajara, nº 15, Vila Velha-ES. 06385 3.: PAULO MARCOS MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), Construtor civil, residente na Rua Regencia, nº 162 , Vila Velha-ES e ELIANA BRITO DOS SANTOS, natural de Una-BA, com 45 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Boapaba, nº 162, Vila Velha-ES. 06386 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de abril de 2022 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: SEBASTIÃO HENRIQUE SOBRINHO, natural de Conselheiro Pena-MG, com 48 anos de idade, solteiro(a), Motorista, residente na Avenida São Francisco de Assis, nº 24, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e ZILMA FERREIRA VASCONCELOS, natural de Cuparaque-MG, com 49 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida São Francisco de Assis, N° 24, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 09340 2.: THIAGO ALMEIDA HENRIQUES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), tecnico de infermagem, residente na Av Espirito Santo nº 105, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e QUÉSSIA PICCIN DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estagiaria em arquitetura, residente na Av Espirito Santo nº 105, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 09342 3.: LALDIERRY BONELA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnico de eletrotécnica, residente na Avenida Álvares de Azevedo, nº 866, Vila Velha-ES e KAROLLYNE ALMEIDA CARDOSO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), atendente de teleatendimento, residente na Avenida Álvares de Azevedo, nº 866, Vila Velha-ES. 09343 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de abril de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: HELCIO DE SOUZA, natural de Pancas-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), micro empreendedor, residente na Rua J, S/n, Cariacica-ES e ROSANGELA FRANCISCO, natural de Nova Venécia-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua J, S/n, Cariacica-ES. 28755 2.: FABIANO BREGONCI ZANETTI, natural de Colatina-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Itamarati, s/nº, Cariacica-ES e PATRICIA VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Itamarati, s/nº, Cariacica-ES. 28756 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 12 de abril de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS ANGELO LIMA, natural de Mimoso do Sul-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Boa Esperança, 1, BC 10, Flexal, Cariacica-ES e CÁLITA ALVES DE OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Boa Esperança, 1, BC 10, Flexal, Cariacica-ES. 14363 2.: WENDER DE AMORIM DAMASCENO, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Trinta e Um de Março, nº 29, Cariacica-ES e DÉBORAH CRISTINA DE SOUSA VIEIRA, natural de Goiânia-GO, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Trinta e Um de Março, nº 29, Cariacica-ES. 14448 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 12 de abril de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: IGOR DI CARLOS RAMOS JUNIOR, natural de São José dos Campos-SP, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley , Vitória-ES e MARIELE CRISTINA DIAS IZIDORO, natural de São José dos Campos-SP, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley , Vitória-ES. 25349 2.: DIOGO ALESSANDRO CALDAS GABRIEL MOTTA, natural de São Luís-MA, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Dináh Feu Ribeiro, Vitória-ES e KARINE BARRETO DOS SANTOS, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Dináh Feu Ribeiro, Vitória-ES. 25351 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 12 de abril de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRE CARVALHO DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), fiscal de prevenção e perdas, residente na Rua José Roberto de Moraes, número 31, Iúna-ES e JACYARA MARQUES PACHECO, natural de Guaçuí-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua José Roberto de Moraes, número 31, Iúna-ES. 09034 2.: MATEUS ALMEIDA DE SOUZA, natural de Iúna-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Anita Osorio de Matos, número 513, Iúna-ES e MARIA APARECIDA DE FÁTIMA LOPES, natural de Iúna-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Anita Osorio de Matos, número 513, Iúna-ES. 09035 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 12 de abril de 2022 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO SALOMÃO ALVES, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 26 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Projetada, s/nº, Viana-ES e WADNA ALMEIDA DOS SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 26 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Projetada, s/nº, Viana-ES. 07617 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 12 de abril de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala