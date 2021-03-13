Proclamas - 13/03/2021
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: REGINALDO RUFINO DA SILVA, natural de Santa Teresa-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), empresario, residente na Rua Paraná, nº 25, Planície da Serra, Serra-ES e PATRÍCIA PAGOTTO PETRONETTO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Paraná, nº 25, Planície da Serra, Serra-ES. 31282 2.: CARLOS DE OLIVEIRA VELAME, natural de São Paulo-SP, com 42 anos de idade, solteiro(a), alfaiate, residente na Rua Carlos Gomes, nº 127, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e CRISTIANA DE OLIVEIRA MARTINS, natural de Belo Horizonte-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Carlos Gomes, nº 127, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 31283 3.: ADRIANO DE ALMEIDA MAIA, natural de Virginópolis-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Minas Gerais, nº 166, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e SOLANGE DE OLIVEIRA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Minas Gerais, nº 166, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31284 4.: SALATIEL JEOSAFÁ DE JESUS SABINO, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Vitória, nº 21, Vila Nova de Colares, Serra-ES e THALITA RAMOS CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Vitória, nº 21, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31285 5.: GUILHERME EUGENIO BASTO, natural de Nova Venécia-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Dom Pedro II, nº 130, Serra-ES e VANESSA AMORIM HERMES PEREIRA, natural de João Neiva-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Dom Pedro II, nº 130, Serra-ES. 31291 6.: FILIPE JOSÉ GUERREIRO TELES, natural de Freguesia de Beja, Santiago Maior-ET, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Tiradentes, 168, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e VANUSA LOPES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), tosadora de animal, residente na Rua Tiradentes, 168, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 31293 7.: RAFAEL BARBOSA COSTA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), mecânico de manutenção, residente na Avenida Alpheu Ribeiro, nº 117, Carapina Grande, Serra-ES e SABRINA ALVARENGA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Avenida Alpheu Ribeiro, nº 117, Carapina Grande, Serra-ES. 31294 8.: ALEXSANDER SOUZA DE OLIVEIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua das Cotovias, S/n, Portal de Manguinhos, Serra-ES e JAMILY SINGULAR GUARINI, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua das Cotovias, S/n, Portal de Manguinhos, Serra-ES. 31295 9.: LUCAS SANTUZZI, natural de João Neiva-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), corretor de imóveis, residente na Avenida dos Sabiás, N° 41, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e MARIELLEN ALVES LIRIO, natural de Fundão-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), corretora de imóveis, residente na Avenida dos Sabiás, N° 41, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31296 10.: EDERSON ROBERTO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), bombeiro civil, residente na Rua Rui Barbosa, S/n, Bairro de Fátima, Serra-ES e ADANILENE DE JESUS MANHÃES, natural de Campos-RJ, com 38 anos de idade, Divorciada(o), professora, residente na Rua Rui Barbosa, S/n, Bairro de Fátima, Serra-ES. 31297 11.: SILVIO TOSTE, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, Solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Paraná, nº 62, Central de Carapina, Serra-ES e JOSIANE MORAES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), açougueira, residente na Rua Paraná, nº 62, Central de Carapina, Serra-ES. 31298 12.: ERASMO CARDOSO COSTA, natural de Porto Seguro-BA, com 38 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Coronel Manoel Nunes, nº 05, José de Anchieta, Serra-ES e ROSÂNIA PAIXÃO CASTRO, natural de Mascote-BA, com 38 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Avenida Coronel Manoel Nunes, nº 05, José de Anchieta, Serra-ES. 31299 13.: WELBER CONDACK DE MORÃES, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), corretor de imóveis, residente na Rua Paraná, nº 131, José de Anchieta III, Serra-ES e MARIZA DOS SANTOS CERQUEIRA, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Paraná, nº 131, José de Anchieta III, Serra-ES. 31300 14.: CARLOS ROBERTO BATISTA, natural de Vila Velha-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua das Acácias, nº 13, José de Anchieta, Serra-ES e MARIA ANTONIA DE JESUS, natural de Ecoporanga-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), contadora, residente na Rua das Acácias, nº 13, José de Anchieta, Serra-ES. 31301 15.: LEONARDO MONTEIRO SIMÕES, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Buzius, 40, Barcelona Serra, Serra-ES e FERNANDA PAZINI RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), escrevente, residente na Rua Buzius, 40, Barcelona, Carapina, Serra-ES-ES. 31302 16.: CÁSSIO MEDEIROS BUBACH, natural de Domingos Martins-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Servidor Público Estadual, residente na Avenida Dos Sabiás, S/n, Portal de Manguinhos, Serra-ES e WATUZZI DANTAS NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Dos Sabiás, S/n, Portal de Manguinhos, Serra-ES. 31303 17.: DYONE ANACLETO DA SILVA, natural de Machadinho D'Oeste-RO, com 22 anos de idade, solteiro(a), lavador de carros, residente na Rua Contagem, nº 29, Jardim Carapina, Serra-ES e GABRIELLA FIRMINO CORREIA, natural de Vitória-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Contagem, nº 29, Jardim Carapina, Serra-ES. 31304 18.: DANIEL PINTO DE LIMA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Antônio Francisco, nº 390, Rosário de Fátima, Serra-ES e THAYNÁ RODRIGUES BATISTA, natural de São Mateus-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Antônio Francisco, nº 390, Rosário de Fátima, Serra-ES. 31307 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 12 de março de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ CLAUDIO VERISSIMO, natural de Ibirapuã-BA, com 62 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua Projetada, nº 27, Jabaete, Vila Velha-ES e ROSALINA BARCELOS FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), domestica, residente na Rua das Orquidias S/n, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08749 2.: ANTONIO TEIXEIRA REIS, natural de João Neiva-ES, com 75 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua da Laranja, 321, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e MARILIA FERREIRA MARTINS, natural de Duque de Caxias-RJ, com 61 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua da Laranja, 321, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08752 3.: LAURISMAR GONÇALVES RIBEIRO, natural de Alegre-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), Frentista, residente na Rua Juscelino Kubitschek, N°11, Vinte e Tres de Maio, Vila Velha-ES e ROSANGELA CAITANO DA SILVA, natural de Vitória-, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Juscelino Kubitschek, N°11, Vinte e Tres de Maio, Vila Velha-ES. 08753 4.: RODRIGO CARDOZO CALIMAN, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), agente de ademias, residente na Av Princesa Isabel, Nº 1391, Bairro Barramares, Vila Velha-ES e LENILDA GONÇALVES DOS SANTOS, natural de Ilheus-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), Cuidador de idosos, residente na Av Princesa Isabel 400, Barramares, Vila Velha-ES. 08756 5.: RENILDO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Dalmares Stauffer Barramares, Vila Velha-ES e VANUZA VIANA DE OLIVEIRA, natural de Agua Doce do Norte-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Dalmares Stauffer Barramares, Vila Velha-ES. 08757 6.: SEBASTIÃO DULCIMAR MARQUES, natural de João Neiva-ES, com 121 anos de idade, divorciado(a), Pedreiro, residente na Rua Presidente Kennedy, nº 15, Bairro 23 de Maio, Vila Velha-ES e SOLANGE SILVA ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Presidente Kennedy, nº 15, Bairro 23 de Maio, Vila Velha-ES. 08758 7.: VITOR MIZAEL ALTAFIM MACHADO, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua Nossa Senhora do Rosário, nº 265, Casa 30, Santa Paula II, Vila Velha-ES e ROSILENE RIGAMONT FERREIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 42 anos de idade, viúvo(a), administradora, residente na Rua Nossa Senhora do Rosário, nº 265, Casa 30, Santa Paula II, Vila Velha-ES. 08759 8.: LEONARDO NOGUEIRA DOS SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), Porteiro, residente na Avenida Castelo Branco, nº 13, João Goulart, Vila Velha-ES e JEMIMA DA GAMA PEREIRA, natural de Mucuri-BA, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Castelo Branco, nº 13, João Goulart, Vila Velha-ES. 08760 9.: RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA, natural de Antonina do Norte-CE, com 37 anos de idade, Solteiro(a), operador de máquina, residente na Avenida França, N°3, Jabaete, Vila Velha-ES e EDILEUZA RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Parana-RO, com 34 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida França, N°3, Jabaete, Vila Velha-ES. 08761 10.: DANIEL DE SOUZA CUNHA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), executivo de negócios, residente na Rua Paul Cezani, nº 70, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e ARDALLA PIRES CANABRAVA, natural de Itaqui-RS, com 36 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Paul Cezani, nº 70, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08764 11.: GUSTAVO RAUL CARRETTO SOSA, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Agenor Queiroz, nº 18, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e JACIANNE DE ALMEIDA SIQUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Agenor Queiroz, nº 18, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08766 12.: MARCELO AFONSO DA COSTA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), gerente operacional, residente na Rua Evaldo Braga, 136, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e PÂMELA GUILHERME DE OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Evaldo Braga, 136, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08767 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de março de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: WEVERTON FELIPE DE AMORIM BATISTA, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnico de qualidade, residente na Rua Jorge Lima, S/n, Bairro Cupido, Aracruz-ES e BRUNA MANTHAY RAGAZZI, natural de Colatina-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Jorge Lima, S/n, Bairro Cupido, Aracruz-ES. 13104 2.: MANASSÉS DE LAIA CASSIM, natural de Conselheiro Pena-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), encanador industrial, residente na Rua Atílio Vivácqua, nº 681, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES e SAMARA DUTRA DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Atendente, residente na Rua Rio do Ouro, S/nº, Bairro de Fátima, Aracruz-ES. 13106 3.: ALESSANDRO DE FARIA BLANK, natural de Aracruz-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), encarregado de produção, residente na Rua Brilhante, 245, Guanabara, Aracruz-ES e ÁUREA GOMES DE MOURA, natural de Mutum-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Brilhante, 245, Guanabara, Aracruz-ES. 13107 4.: FREDERICO JOSÉ DE SOUZA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), operador de perfuração de coluna, residente na Rua Topázio, S/nº, Guanabara, Aracruz-ES e SOLANGE DA COSTA DURUTEIA, natural de Ecoporanga-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Topázio, S/nº, Guanabara, Aracruz-ES. 13108 5.: SERGIO CARON TESTA, natural de Aracruz-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), inspetor de equipamentos, residente na Rua Jorge Amado, S/n°, Villa Santi, Aracruz-ES e ADRIANA SANTI MARCHI, natural de Aracruz-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), coordenadora de recursos humanos, residente na Rua Professor Lôbo, nº 146, Centro, Aracruz-ES. 13109 6.: RAFAEL FRANCA ROCHA, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), eletromecânico, residente na Rua Roberto Campos, 40, Villa Santi, Aracruz-ES e MALENA RIPARDO POSTAY, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Roberto Campos, 40, Villa Santi, Aracruz-ES. 13110 7.: FRANCISNEY LUBIANA POGIAN, natural de Colatina-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), motorista carreteiro, residente na Rua Santa Sarmenghi Devens, 90, Bairro de Fátima, Aracruz-ES e LUCIENE JOSÉ MARIA, natural de Colatina-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Santa Sarmenghi Devens, 90, Bairro de Fátima, Aracruz-ES. 13111 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 12 de março de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: AMINADABE MACEDO DE ALMEIDA, natural de Belenzinho, Estado de São Paulo-SP, com 52 anos de idade, viúvo(a), carteiro, residente na Córrego Area Rural 1, Baixo Quartel, Linhares-ES e MARIA APARECIDA SCHAEFER, natural de Santa Teresa-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Avenida Machado de Assis, nº 473, Palmital, Linhares-ES. 10828 2.: NATAN GRAMMELISKI, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), metalúrgico, residente na Rua Pinheiro, nº 577, Movelar, Linhares-ES e SAMARA SAMPAIO PASSOS, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Pinheiro, nº 577, Movelar, Linhares-ES. 10829 3.: EDGAR GOMES PINTO, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operador de prensas, residente na Rua Pernambuco, nº 332, Aviso, Linhares-ES e MICHELE DE JESUS SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Augusto Calmon, nº 682, Centro, Linhares-ES. 10830 4.: AGNALDO ROCHA SILVA, natural de Nanuque-MG, com 47 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, nº 801, Araçá, Linhares-ES e JESSICA DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, nº 801, Araçá, Linhares-ES. 10831 5.: BRUNO SANTANA DO SANTOS, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), despachante, residente na Rua Sucupira, nº 672, Movelar, Linhares-ES e ALICE VIEIRA RIBEIRO, natural de Guarulhos-SP, com 24 anos de idade, solteiro(a), fonoaudióloga, residente na Rua Sucupira, nº 672, Movelar, Linhares-ES. 10832 6.: ARLEY DOS SANTOS ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Avenida Joaquim Calmon, S/n, Santa Cruz, Linhares-ES e BRUNA COSME, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de administração, residente na Avenida Joaquim Calmon, S/n, Santa Cruz, Linhares-ES. 10833 7.: MÁRCIO HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO, natural de Ponto Novo-BA, com 42 anos de idade, divorciado(a), pedreiro oficial, residente na Rua José Doano, nº 194, Caixa 03, Nova Betânia, Linhares-ES e LUZIA DANIELETO LOURENÇO, natural de Nova Venécia-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), agente de saúde, residente na Rua José Doano, nº 194, Caixa 03, Nova Betânia, Linhares-ES. 10834 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 12 de março de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: PLINIO FONSECA DEIRÓ, natural de Aurelino Leal-BA, com 39 anos de idade, divorciado(a), Porteiro, residente na Rua Jardim Do Edem, Nº02 , São Gabriel, Guarapari-ES e JOELMA MOREIRA DOS SANTOS, natural de Pau Brasil-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de cozinha, residente na Rua Alegre, S/n, Bela Vista, Guarapari-ES. 12202 2.: RODRIGO MANOEL DA SILVA, natural de Pau Brasil-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida João Almeida, nº 81, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e ANA PAULA CASTELO OLIVEIRA CARDOSO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Pedreira, residente na Avenida João Almeida, nº 81, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES. 12203 3.: REGINALDO JORGE SIMÕES, natural de Colatina-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua F, nº 92, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e APARECIDA LOPES SOARES DA SILVA, natural de Bom Jesus do Galho-MG, com 51 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua F, nº 92, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES. 12204 4.: EMERSON PEREIRA DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Monazita, S/n, São Gabriel, Guarapari-ES e RAFAELA SILVA SANTOS, natural de Camacan-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), Assistente de balcão, residente na Rua Monazita, S/n, São Gabriel, Guarapari-ES. 12205 5.: RÉRISSON DAVID PORTES DOS REIS LIMA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), recruta, residente na Rua Edízio Cisne, nº 337, Ipiranga, Guarapari-ES e THAMIRES CLÁUDIA LESSA DE OLIVEIRA, natural de SANTOS DUMONT-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), Esteticista, residente na Rua Edízio Cisne, nº 337, Ipiranga, Guarapari-ES. 12206 6.: LEONARDO DOS SANTOS MARIANO MOREIRA, natural de Guarapari-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Coordenador de vendas, residente na Rua Ana Toleto, nº 01, São Francisco, Cariacica-ES e ROSINETE SANT'ANA DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Rua Ana Toleto, nº 01, São Francisco, Cariacica-ES. 12207 7.: UELIS RAIMUNDO FLOR, natural de Coroaci-MG, com 54 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Batista Catini, nº 509, Muquiçaba, Guarapari-ES e MARILDA DE OLIVEIRA BARROS, natural de Mesquita-MG, com 53 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Batista Catini, nº 509, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12208 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 12 de março de 2021 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO TETZNER CARVALHO, natural de São Mateus-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Monte Belo, nº 48, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Nova Venécia-ES e DIENIFER NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Nova Venécia-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Monte Belo, nº 48, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Nova Venécia-ES. 04590 2.: KAIQUE RIBEIRO SABADINI, natural de Nova Venécia-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Marcelina, nº 112, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Nova Venécia-ES e EDUARDA DO NASCIMENTO DA ROSA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Marcelina, nº 112, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Nova Venécia-ES. 04591 3.: ERIVELTO AZEVEDO FRANCISCO, natural de Nova Venécia-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua I, S/n, Bairro Aeroporto, Nova Venécia-ES e EMILE CRISTINA TONN LUSQUINHOS GOMES, natural de Nova Venécia-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Principal, nº 14, Bairro Aeroporto II, Nova Venécia-ES. 04592 4.: PAULO HENRIQUE DA SILVA LOUBACK CARDOSO, natural de Nova Venécia-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Principal, S/n, Bairro Aeroporto, Nova Venécia-ES e PAOLA CRISTINA TONN LUSQUINHOS GOMES, natural de Nova Venécia-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Principal, Nº 14, Bairro Aeroporto, Nova Venécia-ES. 04593 5.: LUAN DA SILVA DOS SANTOS, natural de Nova Venécia-ES, com 17 anos de idade, Solteiro(a), trabalhador rural, residente na Córrego da Penha, Zona Rural, Nova Venécia-ES e PÂMELA REGINA DE OLIVEIRA SUAREZ, natural de Jandira-SP, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Córrego da Penha, Zona Rural, Nova Venécia-ES. 04596 6.: JADSON WESTPHAL DA SILVA, natural de Nova Venécia-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Principal, S/n, Perdido, Nova Venécia-ES e ANDRÉIA PERIS PAIXÃO, natural de Nova Venécia-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Principal, S/n, Perdido, Nova Venécia-ES. 04597 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 12 de março de 2021 Luiz Henrique Xavier Gomes Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS LOURENÇO DIAS NEVES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, nº 590, Ed. Norte Sul Tower, Sala 1608, Jardim Camburi, Vitória-ES e HÂNDALA SILVEIRA DE SOUZA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Domingos Martins, nº 146, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 24371 2.: WANDERSON ROMÃO, natural de Colatina-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Avenida Dante Michelini, nº 2285, Apto 202 B, Mata da Praia, Vitória-ES e IZABELA FERES DE OLIVEIRA, natural de Anchieta-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Dante Michelini, nº 2285, Apto 202 B, Mata da Praia, Vitória-ES. 24372 3.: LUIZ GUILHERME PICORELLI DE OLIVEIRA MOUTA, natural de Porto Velho-RO, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua São Paulo, nº 1950, Apto 1604, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LOUISE MAESTRI FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, nº 280, Apto 501, Torre A, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24373 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 12 de março de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAICON FERREIRA DE MATOS, natural de Diadema-SP, com 32 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua General Calmon, nº 55, Forte São João, Vitória-ES e JOYCE BATISTA DA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua General Calmon, nº 55, Forte São João, Vitória-ES. 24573 2.: LORENZO RODRIGUES MENDEZ, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Carlos Moreira Lima, nº 495, Monte Belo, Vitória-ES e CAMILA PACHECO MALISEK RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Carlos Moreira Lima, nº 495, Monte Belo, Vitória-ES. 24579 3.: CARLOS EDUARDO DUMANS E MELLO, natural de Vitória-ES, com 78 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Avenida João Baptista Parra, nº 713/1702, Praia do Suá, Vitória-ES e MARIA DE LOURDES FRIGERIO, natural de Nova Venécia-ES, com 70 anos de idade, viúvo(a), advogada, residente na Avenida João Baptista Parra, nº 713/1702, Praia do Suá, Vitória-ES. 24581 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 12 de março de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIAS ADRIANO DA SILVA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), professor de dança, residente na Rua Bauru, nº 11, Marcílio de Noronha, Viana-ES e FLORISLENE DA COSTA CUNHA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Avenida Tancredo Neves, nº 19, Canaã, Viana-ES. 07236 2.: VALDENEIS MOTA DA PAIXÃO, natural de Santa Cruz da Vitória-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Rio Santa Maria, nº 57, Bom Pastor, Viana-ES e JOELMA DA CRUZ SOUZA ARAUJO, natural de Eunápolis-BA, com 39 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Rio Santa Maria, nº 57, Bom Pastor, Viana-ES. 07237 3.: EDUARDO SEPULCRO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Espiriro Santo, N° 17, Centro, Viana-ES e TAMIRES SANTOS RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Espiriro Santo, N° 17, Centro, Viana-ES. 07238 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 12 de março de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ITHALLO MORVAN FERNANDES SILVA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), analista administrativo, residente na Rua Pinho, nº 08, Bl 13, Apto 201, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e BIANCA KAMKE DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Brasília, nº 70, Cx 05, Serra Dourada II, Serra-ES. 10805 2.: ROGÉRIO OLIVEIRA ARAUJO, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), vidraceiro, residente na Rua Jaburu, nº 20, Casa 02, Serra Dourada III, Serra-ES e ANNA KAROLINNY DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente academica, residente na Rua Jaburu, nº 20, Casa 02, Serra Dourada III, Serra-ES. 10807 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 12 de março de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ FERNANDO BITTLER CADE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), farmaceutico, residente na Rua Itacibá, nº 135, Torre B, Aptop 1409, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e TAMIRES PAULA THOMAZ, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Itacibá, nº 135, Torre B, Aptop 1409, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 08017 2.: PAULO ROBERTO RODRIGUES SEVERINO JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), armazenista, residente na Rua Colatina, S/nº, Aptº 705, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e VANESSA MARTINHO DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa junior, residente na Rua Colatina, S/nº, Aptº 705, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES. 08018 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de março de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Oficiala de Registro e Tabeliã de Notas _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: HEITOR NIKEL LOOSE, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Francisco Ladislau, 227, Campo Grande, Cariacica-ES e GABRIELA SIMÃO PIRES, natural de Manhuaçu-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Jorge Pinheiro, 391, Pinheiro, Manhuaçu-MG. 27665 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 12 de março de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADEMIR DA CUNHA ANDRADE JUNIOR, natural de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), advogado, residente na Rua Timotio Andrade, N°43, Itaoca, Itapemirim-ES e ANA LUIZA MARINHO DE SOUZA LIMA, natural de Anchieta-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de contabilidade, residente na Rua Luzia Lucas, N° 108, Itaipava, Itapemirim-ES. 01501 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 12 de março de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALTER GALI COUTO FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), técnico enfermagem, residente na Rua Orlando Bonfim, nº 321, Bairro Ariovaldo Favalessa, Vitória-ES e ARYANE BRITO SUPERTINO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Orlando Bonfim, nº 321, Bairro Ariovaldo Favalessa, Vitória-ES. 17323 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 12 de março de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAURILIO GIL CAVALCANTI, natural de Caiana-MG, com 37 anos de idade, Solteiro(a), técnico em contabilidade, residente na Av. Cristiano Dias Lopes , Nº 25, Centro, Itapemirim-ES e YASMIM DE SIQUEIRA CANDAL RAMOS, natural de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Av. Cristiano Dias Lopes , Nº 25, Centro, Itapemirim-ES. 14054 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 12 de março de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MIGUEL LUIZ ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua João Nunes Caramuru, S/nº, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e ISABELLA CRISTINA SOUZA FREIRE, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua João Nunes Caramuru, S/nº, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04223 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de março de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião