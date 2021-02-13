Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Publicidade Legal

Proclamas - 13/02/2021

Sábado

Publicado em 

13 fev 2021 às 01:00

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

Tamanho do arquivo: 99kb
Baixar

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: WASHINGTON JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR, natural de Guarapari-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), servidor público municipal, residente na Rua Mercedes Costa Pimentel, nº 91, Centro, Guarapari-ES e PATRÍCIA MORAES DE SOUZA, natural de Lajinha-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Alayr Rampinelli, nº 137, Itapebussu, Guarapari-ES. 12155 2.: HERCULES GOMES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua C, S/n, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e ADRIANE DA SILVA GONÇALVES, natural de Guarapari-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Santana do Iapó, nº 721, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12156 3.: DIOLENO GERALDO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), operador de moto niveladora, residente na Rua Silvana Alves N°864, Camurugi, Guarapari-ES e MARLÍ PEREIRA DA COSTA, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Silvana Alves N°864, Camurugi, Guarapari-ES. 12157 4.: HENRIQUE FELIX DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), cinegrafista, residente na Rua Jovelina Monteiro Alcantara, N°46, Una, Guarapari-ES e THAIS GOLTARA MAIOLI, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), fotógrafa, residente na Rua José Krohling, S/n , Aeroporto, Guarapari-ES. 12158 5.: TARCILIO DOS SANTOS GOMES, natural de Andreanópolis-RJ, com 41 anos de idade, solteiro(a), Caseiro, residente na Rua Linhares, nº 290, Bela Vista, Guarapari-ES e JOSIANE DE SOUZA COSTA, natural de Guarapari-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Linhares, nº 290, Bela Vista, Guarapari-ES. 12159 6.: TCHARLES SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de pedreiro, residente na Beco Da Igreja, s/n , Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e KAYLANE SANTANA DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Beco Da Igreja, S/n, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES. 12160 7.: RONY NASCIMENTO MILER, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operador vídeo monitoramento, residente na Rua do Corsario N°57, Santa Mônica, Guarapari-ES e YASMIN JESUS MACIEL, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Prefeito Santa Rita, nº 175, Santa Mônica, Guarapari-ES. 12161 8.: LUIZ FELIPE SANTOS SIMÕES, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Luiz Souza Simões, nº 40, Itapebussu, Guarapari-ES e THALITA RIBEIRO DUTRA SIMÕES, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Pedro da Costa Vieira, nº 190, Nossa Senhora da Conceição, Guarapari-ES. 12162 9.: VALDEMIR ANJOS MENEZES, natural de Jequié-BA, com 38 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Ariticuns N° 22, Ipiranga, Guarapari-ES e LUCINEIA RODRIGUES BARBOSA PEREIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Ariticuns N° 22, Ipiranga, Guarapari-ES. 12163 10.: ROBERTO CARLOS REIS, natural de Queimados-RJ, com 49 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de rampa, residente na Rua Antônio Cristóvão do Nascimento, nº 11, Santa Margarida, Guarapari-ES e ELIANDRA ALMEIDA MORENO, natural de Pau Brasil-BA, com 45 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Antônio Cristóvão do Nascimento, nº 11, Santa Margarida, Guarapari-ES. 12164 11.: ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA, natural de Salvador-BA, com 53 anos de idade, divorciado(a), projetista, residente na Rua Joaquim da Silva Lima, nº 298, Centro, Guarapari-ES e YANÊ VIEIRA SILVA, natural de Vitória-ES, com 63 anos de idade, viúvo(a), aposentada, residente na Rua Joaquim da Silva Lima, nº 298, Centro, Guarapari-ES. 12165 12.: CLEUZIMAR DEODATO SILVÉRIO, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Soteco, Nº115, São Gabriel, Guarapari-ES e KARINA GRACY VICENTE RAMOS, natural de São Paulo-SP, com 34 anos de idade, divorciado(a), atendente, residente na Avenida Soteco, Nº115, São Gabriel, Guarapari-ES. 12166 13.: RAFAEL COELHO SILVA, natural de Nova Friburgo-RJ, com 45 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Benedito de Oliveira Coutinho, nº 50, Praia do Morro, Guarapari-ES e ROBERTA LOPES, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Benedito de Oliveira Coutinho, nº 50, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12167 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 12 de fevereiro de 2021 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua dos Colibris, 127, Carapina Grande, Serra-ES e ADENILDA DE JESUS SOUSA, natural de Apuarema-BA, com 31 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua dos Colibris, 127, Carapina Grande, Serra-ES. 31035 2.: RONAN ALMEIDA MACEDO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), gestor de segurança, residente na Rua da Braúna, nº 521, Balneário de Carapebus, Serra-ES e SARA LOPES DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Esmeralda, nº 207, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES. 31177 3.: JOÃO VITOR STORCH SÓRIO, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), bombeiro militar, residente na Rua dos Rouxinois, N° 52, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e GLORIA RAMÍREZ MOREIRA, natural de Espanha-ET, com 24 anos de idade, solteiro(a), analista admnistrativo, residente na Rua dos Rouxinois, N° 52, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31178 4.: FABIO COSTA DE SIQUEIRA, natural de Chalé-MG, com 37 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua das Orquideas, 9, Carapina Grande, Serra-ES e MARISLENE RAMALHO PEREIRA, natural de Bertópolis-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), domestica, residente na Rua das Orquideas, 9, Carapina Grande, Serra-ES. 31180 5.: JOSIMAR DE JESUS SILVA, natural de Nanuque-MG, com 34 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua Catarina, N° 10, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e CLAUDIA CALDEIRA FRANCISCO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Divorciada(o), operadora de monitoramento, residente na Rua Catarina, N° 10, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31181 6.: LUIZ ALBERTO MOREIRA DELGADO, natural de São Mateus-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Avenida Guarapari, nº 1054, Valparaíso, Serra-ES e JÚLIA CAROLINE CALDEIRA TEDESCO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Guarapari, nº 1054, Valparaíso, Serra-ES. 31183 7.: RICHARDSON ALCIDES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar operacional, residente na Rua Pau Brasil, nº 251, Feu Rosa, Serra-ES e DEBORA FROSSARD OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Pau Brasil, nº 251, Feu Rosa, Serra-ES. 31184 8.: FRANKLIN SANTANA SOUZA, natural de Porto Seguro-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnico em eletrodomestico, residente na Rua Rio Guaíba, nº 56, Hélio Ferraz, Serra-ES e SUELLEN ALVARENGA OLIVEIRA, natural de Vitoria-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Rio Guaíba, nº 56, Hélio Ferraz, Serra-ES. 31190 9.: YALLYSSON STORCK SILVA, natural de Aimorés-MG, com 21 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Rio Jucú, S/n, André Carloni, Serra-ES e NATHALIA BATISTA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua Rio Jucú, S/n, André Carloni, Serra-ES. 31193 10.: JACKSON RODRIGO DA SILVA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), acabador de granito, residente na Rua Bahia, nº 144, Solar de Anchieta, Serra-ES e KAROLINE FERREIRA DA FONSECA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Bahia, nº 144, Solar de Anchieta, Serra-ES. 31195 11.: VAGNER BATISTA DE SOUZA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 35 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua das Laranjeiras, nº 40, Feu Rosa, Serra-ES e QUENIA CASSIA BORGES FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Divorciada(o), professora, residente na Rua das Laranjeiras, nº 40, Feu Rosa, Serra-ES. 31200 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 12 de fevereiro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO TRAVASSOS PAIXÃO, natural de Alfredo Chaves-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rodovia do Sol, N°1601, Apt°901, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LAIARA FARIAS GONÇALVES, natural de Domingos Martins-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rodovia do Sol, N°1601, Apt°901, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07965 2.: DANILO DE ALCÂNTARA E CASTRO, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Assunção, nº 152, Araçás, Vila Velha-ES e CAMILA RODRIGUES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Dom Pedro II, nº 161, Glória, Vila Velha-ES. 07966 3.: WESLEY MACHADO E SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de logística, residente na Rua Ayrton Senna da Silva, Nº8, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e VANESSA DA SILVA XAVIER SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 36 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Ayrton Senna da Silva, N°8, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 07967 4.: GUILHERME CONRADO DA SILVA RODRIGUES, natural de Lajinha-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Humberto Pereira, N°135, Apt°508, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MARIANE BAZZARELLA LUCINDO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica veterinária, residente na Rua Humberto Pereira, Nº135, Apt°508 Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07968 5.: JOÃO MARCOS DA SILVA SÁ, natural de Timóteo-MG, com 28 anos de idade, divorciado(a), gerente de projetos, residente na Rua Rio de Janeiro, N°145, Apt°302, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e RAMILE LUCIANO, natural de Colatina-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Rio de Janeiro, N°145, Apt°302, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 07969 6.: THOMAS WILLYAN HOLLUNDER HACKBARDT, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), técnico de manutenção, residente na Avenida Professora Francelina Carneiro Setúbal, N°254, Itapuã, Vila Velha-ES e CAMILA REDAELLI DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), psicóloga, residente na Avenida Professora Francelina Carneiro Setúbal, nº 254, Itapuã,, Vila Velha-ES. 07970 7.: LEONARDO VECCHIO RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), engenheiro civil, residente na Rua Goiânia, N° 472, Apt°101, Vila Velha-ES e ROSELÍ NOBRE PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), produtora rural, residente na Rua Goiânia, N° 472, Apt°101, Vila Velha-ES. 07971 8.: RAPHAEL OTTONI PORTO BARBOSA, natural de Teófilo Otoni-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rodovia do Sol, nº 819, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ISABELLA CRISTINA SOUSA LANGHOLZ, natural de Teófilo Otoni-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rodovia do Sol, nº 819, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07972 9.: THALLES POZZATTI LIRIA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Bernardino Monteiro, nº 170, Paul, Vila Velha-ES e GISLANE PATROCINIO RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo I, residente na Rua Rubem Braga, nº 23, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 07973 10.: GISMAR PINHEIRO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), servidor público, residente na Rua Humberto Serrano, nº 201, Ap 101, Ed. Caterina de Vinci, Praia da Costa/ES, Vila Velha-ES e MICHELLE VENTURIN, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), fiscal de contrato, residente na Rua Castelo Branco, nº 60, Ed. Primo Fanelli, Aptº 504, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18669 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de fevereiro de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS GOMES COELHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Torneiro mecânico, residente na Rua Edmar Silveira, nº 06, Álvaro Tavares, Cachoeiro de Itapemirim-ES e NUBIA ABREU VIEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Rua Coronel Felinto Martins, nº 08, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04499 2.: JULIO CÉSAR MESQUITA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), microempreendedor, residente na Rua Alcebíades Sarmento, nº 13, Doutor Luiz Tinoco da Fonseca, Cachoeiro de Itapemirim-ES e CREISIELY DE FÁTIMA DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Maria de Jesus Pereira da Silva, nº 29, Doutor Luiz Tinoco da Fonseca, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04525 3.: JONATHAN ROCHA PEREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), ajudante de mecânico, residente na Praça Gastão Pim, nº 01, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JASNA PINHEIRO RAMOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Praça Gastão Pim, nº 01, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04551 4.: BRUNO MEDEIROS RODRIGUES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), ajudante de pátio, residente na Rua Alfredo Levy, nº 212, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES e GABRIELLE COUTO ALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxilar de farmácia, residente na Rua Alfredo Levy, nº 212, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04559 5.: MARCELO CARLOS DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), ajudante de serrador, residente na Rua Hugo Cocco, nº 98, Santa Helena, Cachoeiro de Itapemirim-ES e POLIANA GABRIEL DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Hugo Cocco, nº 98, Santa Helena, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04570 6.: IGOR RODRIGUES DE SOUZA RIBEIRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), acabador, residente na Rua José Alves da Silva, nº 39, Doutor Gilson Carone, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MILENA RODRIGUES ALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços da educação, residente na Rua Virgílio Bolognini, nº 46, Doutor Gilson Carone, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04572 7.: MARCOS PAULO DE OLIVEIRA, natural de Muqui-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), polidor automotivo, residente na Rua Rogelson Machado Nascimento, S/N, Gilson Carone, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LETICIA DE SOUZA SANTOS PINTO, natural de Alegre-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Rogelson Machado Nascimento, S/N, Gilson Carone, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04573 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 12 de fevereiro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL SANTOS ROCHA, natural de Porto Seguro-BA, com 35 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Miguel Alves, 443, Centro, Sooretama-ES e FLÁVIA BONELÁ HUPP, natural de Alcobaça-BA, com 36 anos de idade, divorciado(a), Pedagoga, residente na Rua Miguel Alves, 443, Centro, Sooretama-ES. 04669 2.: JOHN KENNEDY DOS SANTOS DE CASTRO, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Serralheiro, residente na Rua João Viana, nº 443, Centro, Sooretama-ES e JOYCE FERNANDES BORGES, natural de Jaguaré-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Vendedor de comércio varejista, residente na Rua João Viana, nº 443, Centro, Sooretama-ES. 04670 3.: WLADEMIR DA SILVA BARROSO, natural de Rio Bananal-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), Gari, residente na Rua Buganville, Nº94, Centro, Sooretama-ES e IVANIA LIQUES DE ANDRADE, natural de Santa Teresa-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Buganville, Nº94, Centro, Sooretama-ES. 04671 4.: DIEGO DOS SANTOS SEIXAS, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Rua João Viana, 361, Centro, Sooretama-ES e KELLI ANDRÉ DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante universitária, residente na Rua João Viana, 361, Centro, Sooretama-ES. 04672 5.: NIVALDO SOARES DE SOUZA, natural de Colatina-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), Motorista, residente na Rua Projetada, s/n, Sooretama-ES e AUREA NEOMERG DA SILVA, natural de Nova Venécia-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), Costureira em geral, residente na Rua Projetada, s/n, Sooretama-ES. 04673 6.: LUCIMÁRIO LOPES FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Agricultor, residente na Santa Luzia do Chumbado, Zona Rural, Sooretama-ES e MICHELLI ZAMPIROLLI, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), agricultora, residente na Sitio São João Batista dos Reis, Córrego Chumbado, Sooretama-ES. 04674 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 12 de fevereiro de 2021 ESMAEL NUNES LOUREIRO Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: MURILO ALVES RODRIGUES, natural de Nova Venécia-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Olivia Altoé, S/n, Diadema, Nova Venécia-ES e SAMARA MENDES DA SILVA, natural de Nova Venécia-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), balconista de padaria, residente na Rua Olivia Altoé, S/n, Diadema, Nova Venécia-ES. 04568 2.: JOSÉ MARCIO LUIZ, natural de Água Boa-MG, com 37 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Francisco Boechat, S/n, Monte Castelo, Nova Venécia-ES e RAQUEL KAMPIN DE FREITAS, natural de Nova Venécia-ES, com 30 anos de idade, Divorciada(o), frentista, residente na Rua Avico Delevedove, nº 301, Bairro Diadema, Nova Venécia-ES. 04571 3.: OTÁVIO MENDES HONÓRIO, natural de Nova Venécia-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Cesar Cunha, nº 178, Bairro Bela Vista, Nova Venécia-ES e RUTI LOPES RODRIGUES, natural de Ecoporanga-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Cesar Cunha, nº 178, Bairro Bela Vista, Nova Venécia-ES. 04574 4.: UESLEY DOS ANJOS FERREIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), resinador, residente na Rua Espírito Santo, nº 186, Bairro Altoé, Nova Venécia-ES e BÁRBARA ESTEFANI MONTEIRO RODRIGUES, natural de Nova Venécia-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua P, S/n, Bairro Aeroporto, Nova Venécia-ES. 04575 5.: JEFFERSON LOPES PINHEIRO, natural de Nova Venécia-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de farmácia, residente na Avenida Vitória, nº 447, Bairro Centro, Nova Venécia-ES e ANA CLARA SESCONETE NEVES, natural de Nova Venécia-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de escritório, residente na Avenida Vitória, nº 447, Bairro Centro, Nova Venécia-ES. 04576 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 12 de fevereiro de 2021 Luiz Henrique Xavier Gomes Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: CHRISTIAN SOARES REINALDO, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Avenida Robert Kennedy, nº 380, Itararé, Vitória-ES e FLÁVIA DE SOUZA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Robert Kennedy, nº 380, Itararé, Vitória-ES. 24492 2.: TALLES WERNER PAIVA, natural de Ipatinga-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), Analista de sistemas, residente na Rua Almirante Soído, nº 410, Santa Helena, Vitória-ES e IZADORA PAULINO DE LAIA FRANÇA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Edmundo de Oliveira, nº 45, Santa Luíza, Vitória-ES. 24506 3.: VILSON DA COSTA CABRAL, natural de Eunápolis-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), ajudante de oficina, residente na Rua Ângelo Zardine, nº 115, Santa Martha, Vitória-ES e TAMARA MARINHO DA SILVA, natural de Nova Viçosa-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Carlos Alves, nº 12, Bento Ferreira, Vitória-ES. 24507 4.: PHILLIPY CASSARO MACHADO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Mary Ubirajara, nº 110, Aptº 601, Santa Lúcia, Vitória-ES e SARA BRIDI, natural de Santa Teresa-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Avenida Rio Branco, nº 932, Aptº 904, Praia do Canto, Vitória-ES. 24509 5.: FRANCESCO LUDOVICO PESSOTTI DELEVEDOVE, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Travessa Joinville, nº 1019, Aptº 904, Itapuã, Vila Velha-ES e GABRIELLA NORRIS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Augusta Mendes, nº 206, Monte Belo, Vitória-ES. 24510 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 12 de fevereiro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL TIMBOIBA BORGES, natural de São Mateus-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida do Testa, Nova Esperança, Linhares-ES e MIRIAN CORDEIRO VIEIRA, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar TST, residente na Avenida do Testa, Nova Esperança, Linhares-ES. 10741 2.: NEEMIAS SILVA MARTINS, natural de Mutum-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Maria G Rosa, Nº 86 Cs, São Francisco do Humaitá, Mutum-MG e SARAH MENEZES VACCARI, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida Augusto Calmon, nº 1846, Quadra 86/11, Centro, Linhares-ES. 10742 3.: RAPHAEL DA SILVA BORSONELLI, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Francisco Melo Palheta, nº 697, Interlagos, Linhares-ES e LORENA ROSSE BARREIRA, natural de Linhares-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Cláudio Manoel da Costa, nº 372, Interlagos, Linhares-ES. 10743 4.: WILLAMS FERREIRA DA SILVA, natural de Rio Largo-AL, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Antônio dos Reis Paiva, S/n, Qd 87, Planalto, Linhares-ES e ANDRESSA DOS SANTOS RODRIGUES, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), monitora, residente na Rua Waldemiro Pedroti, S/n, Caixa 2, Lt 16, Qd 91, Planalto, Linhares-ES. 10744 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 12 de fevereiro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILTON DA COSTA TAVARES, natural de Almas-TO, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de minas, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 515, Apto 802, Jardim Camburi, Vitória-ES e JULIA LOFÊGO CHAIA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 515, Apto 802, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24259 2.: LUCIANO AZEREDO ROSEMBERG, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), perito oficial criminal, residente na Rua Alvim Borges da Silva, nº 345, Apto 303, Bloco 02, Edifício Porto Real, Jardim Camburi, Vitória-ES e ELIANA FAIRICH, natural de São Paulo-SP, com 43 anos de idade, divorciado(a), agente de transporte, residente na Rua Alvim Borges da Silva, nº 345, Apto 303, Bloco 02, Edifício Porto Real, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24296 3.: CLAYWERSON SANTOS PIMENTEL, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), marceneiro autônomo, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, nº 376/391, Apto 102, Segurança do Lar, Vitória-ES e FERNANDA MACIEL FERNANDES, natural de São Mateus-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, nº 376/391, Apto 102, Segurança do Lar, Vitória-ES. 24302 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 12 de fevereiro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ GILBERTO AYRES COUTINHO, natural de Aracruz-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), frentista, residente na Rua João Sfalsin, nº 05, Bairro Jequitibá, Aracruz-ES e ÉRICA BORGES BARBOSA, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Travessa da Amizade, nº 01, Bairro Clemente, Aracruz-ES. 13083 2.: RONI FERREIRA BORGES, natural de Aracruz-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), montador de palio, residente na na Localidade de Santa Rosa, Área Rural, Aracruz-ES e ELANE DE JESUS OLIVEIRA, natural de Medeiros Neto-BA, com 30 anos de idade, Solteira(o), Manicure, residente na na Localidade de Santa Rosa, Área Rural, Aracruz-ES. 13084 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 12 de fevereiro de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS DE FRANÇA SOUZA, natural de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Argentino Fonseca, S/n, Centro, Itapemirim-ES e SAMANTHA DE ALMEIDA RIOS, natural de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), cabelereira, residente na Rua Argentino Fonseca, S/n, Centro, Itapemirim-ES. 14035 2.: JOCIMAR FABIANO FERREIRA, natural de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rua Projetada, s/n Morro do Cabrito, Itapemirim-ES e MARIA HELENA DE ALMEIDA FRANÇA, natural de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Rua Projetada, s/n Morro do Cabrito, Itapemirim-ES. 14037 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 12 de fevereiro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTO MARIANO, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, Divorciado(a), porteiro, residente na Travessa Bela Vista I, nº 81 , Aparecida, Cariacica-ES e MARYANGELA SOUZA SANTOS, natural de Buerarema-BA, com 41 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Travessa Bela Vista I, nº 81 , Aparecida, Cariacica-ES. 13500 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 12 de fevereiro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: IVAN GOMES DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), caldeireiro, residente na Rua Projetada S/n, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES e ANA PAULA WALGER, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Projetada S/n, Elias Bragato, Ibiraçu-ES. 00872 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 12 de fevereiro de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS EDUARDO BARTH NETTO, natural de Serra-ES, com 33 anos de idade, Divorciado(a), fiscal, residente na Rua São Pedro, nº 241, Nova Palestina, Vitória-ES e RUTILEIA RODRIGUES DE SOUZA, natural de Itamaraju-BA, com 30 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua São Pedro, nº 241, Nova Palestina, Vitória-ES. 17283 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 12 de fevereiro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Tabeliã e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIS HENRIQUE COSTA BARRETO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Patrimônio, nº 15, Vale Encantado, Vila Velha-ES e BIANCA NEVES DA SILVA, natural de Macaé-RJ, com 20 anos de idade, solteiro(a), Assistente administrativo, residente na Avenida Roberto Muniz de Souza, nº 850, Córrego do Ouro, Macaé-RJ. 06004 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de fevereiro de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS HENRIQUE FIRMINO SANTIAGO, natural de Mucurici-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), pintor industrial, residente na Rua Carioca, nº 112, Santo Antônio, Serra-ES e WEYSLA CORDEIRO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Carioca, nº 112, Santo Antônio, Serra-ES. 10571 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 12 de fevereiro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY DIAS DE OLIVEIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Estrada do Alto Caxixe, S/n, Zona Rural, Venda Nova do Imigrante-ES e RAFAELA CRISTINA AMORIM, natural de Muniz Freire-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Via Alto Caxixe, S/n, Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES. 03204 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Venda Nova do Imigrante-ES, 12 de fevereiro de 2021 Paula Mafra Nunes Leite Oficiala e Registradora Civil _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALLAN PARDIM ALVES, natural de Pinheiros-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Antônio Cardoso, nº 72, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e MARGARETH NASCIMENTO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Antônio Cardoso, nº 72, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04216 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de fevereiro de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados