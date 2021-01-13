Proclamas - 13/01/21
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO MARCOS GUIMARÃES GINELLI, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), médico veterinário, residente na Rua Fundão, S/n, Belvedere, Serra-ES e POLLYANNY BROMONSCHENKEL CASTELLO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Fundão, S/n, Belvedere, Serra-ES. 10643 2.: JONAS GOMES DE OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Itabira, nº 39, Nova Carapina I, Serra-ES e MARIA DE LOURDES DA SILVA, natural de Ecoporanga-ES, com 62 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Itabira, nº 39, Nova Carapina I, Serra-ES. 10645 3.: ELTON CARLOS DE JESUS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 30 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Antão de Mesquita, S/n, Novo Porto Canoa, Serra-ES e BEYBIANE DA SILVA PEREIRA, natural de Jauru-MT, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Antão de Mesquita, S/n, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 10646 4.: CARLOS HENRIQUE DE JESUS PAZ, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), cabeleireiro, residente na Avenida Cataguases, nº 833, Nova Carapina I, Serra-ES e KAREN CRISTINA BARROS SILVA, natural de Suzano-SP, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Cataguases, nº 833, Nova Carapina I, Serra-ES. 10654 5.: GUSTAVO DO CARMO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), ajudante, residente na Rua Xique-Xique, S/n, Vista da Serra II, Serra-ES e ARIELE DE SOUZA DA SILVA, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Mestre Álvaro, nº 217, Campinho da Serra II, Serra-ES. 10656 6.: JUAREZ DA SILVA LANDES, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 58 anos de idade, divorciado(a), funcionário público, residente na Rua Azaléia, nº 882, Centro da Serra, Serra-ES e ANA PAULA GUERRA JARDIM, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), porteira, residente na Rua Azaléia, nº 882, Centro da Serra, Serra-ES. 10657 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 12 de janeiro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALACE DA SILVA PEREIRA, natural de Nanuque-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Indio Carneiro Magalhães, nº 160, Centro, Aracruz-ES e LARISSA DOS SANTOS ROSÁRIO, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Avenida Barão do Rio Branco, N° 459, Interlagos, Linhares-ES. 10665 2.: MARCIO SANTOS FLORES, natural de Itamaraju-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Avenida Presidente Rodrigues Alves, N° 44, Bairro Conceição, Linhares-ES e ELAYNE FANTIN FRACALOSSI, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Avenida Presidente Rodrigues Alves, Nº 42, Juparanã, Linhares-ES. 10666 3.: JACKSON SILVA DA CONCEIÇÃO, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Camilo Ferreira Almeida, S/n, Vila Izabel, Linhares-ES e INGLID SANTOS SILVARES, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Camilo Ferreira Almeida, S/n, Vila Izabel, Linhares-ES. 10667 4.: ALEXANDRE DA PENHA BELO PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Rio Branco, nº 201, Aviso, Linhares-ES e SARA TRAGINO DE QUEIROZ, natural de Linhares-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Rio Branco, nº 201, Aviso, Linhares-ES. 10668 5.: LUCIANO VICENTE PASSOS, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Tulipas, S/n, Bairro Nova Esperança, Linhares-ES e VALDETE GONÇALO DOS SANTOS, natural de Sooretama-ES, com 121 anos de idade, divorciado(a), cobradora, residente na Rua Tulipas, S/n, Bairro Nova Esperança, Linhares-ES. 10669 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 12 de janeiro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FRANCISCO JORGE QUINTO DE MELLO, natural de Jerônimo Monteiro-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), servidor público federal, residente na Rua Raimundo Maurício Freire, 96, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e FELIPE DE MOURA, natural de Vitoria-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro de processo, residente na Rua Raimundo Maurício Freire, 96, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 07923 2.: MAYCON SABADINI PRATES, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Vitória, nº 5, Residencial Itaparica, Vila Velha-ES e FERNANDA DA SILVA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Vitória, nº 5, Residencial Itaparica, Vila Velha-ES. 07924 3.: DAX WALLACE XAVIER SIQUEIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), Advogado, residente na Rua Henrique Moscoso, nº 711, Aptº 1002, Centro, Vila Velha-ES e MICHELINE XIBLE DE FREITAS, natural de Governador Valadares-MG, com 48 anos de idade, divorciado(a), Administradora, residente na Rua Henrique Moscoso, nº 711, Aptº 1002, Centro, Vila Velha-ES. 18611 4.: ELISEU PEREIRA DE MATTOS, natural de Vila Velha-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), Pedreiro, residente na Rua Arare. N°221, Divino Espirito Santo, Vila Velha-ES e MARIA SANTOS DA SILVA, natural de Medina-MG, com 62 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua Arare. N°221, Divino Espirito Santo, Vila Velha-ES. 18612 5.: FREDERICO CORRÊIA NEGREIROS, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 710, AP. 201, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e EMILLY FORESTTI DOS REIS, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Pedro Tonon, nº 161, Centro, Aracruz-ES. 18613 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de janeiro de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS MARTINS DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar operacional, residente na Rua São Gabriel da Palha, nº 02, Santa Clara, Vila Velha-ES e AMANDA NASCIMENTO CHAGAS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua São Gabriel da Palha, nº 02, Santa Clara, Vila Velha-ES. 05977 2.: WILLIAN VINICIUS AMARAL DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua 10 de Abril, nº 561, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e LUCIANE SILVA REIS, natural de Conceição da Barra-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), micro empresária, residente na Avenida Otávio Borin, s/nº , Cobilândia, Vila Velha-ES. 05978 3.: JOSÉ AUGUSTO ALVES, natural de Vitória-ES, com 69 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua: 08 Avenida, Cobilândia, Vila Velha-ES e EDITE DOS PRAZERES FURTADO, natural de Pancas-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua: 08 Avenida, Cobilândia, Vila Velha-ES. 05979 4.: THIAGO MAGIONI DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Brasil, nº 190, Cobi de Baixo, Vila Velha-ES e DANIELY ZANI ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedora autônoma, residente na Avenida Brasil, nº 190, Cobi de Baixo, Vila Velha-ES. 05980 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de janeiro de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: FERNANDO SIMÕES VALADARES, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), guarda vidas, residente na Rua Alfred Sisley, nº 249, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e WILIANA ROTH, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Avenida Alfredo Sisley, nº 249, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08669 2.: LUIZ HENRIQUE PEREIRA DOS REIS, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Avenida Dom Pedro I, nº 53, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e JÉSSICA FERREIRA DE PAULA, natural de Mantena-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Dom Pedro I, nº 53, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08670 3.: LEOCIR TEODORO DOS SANTOS, natural de Nova Teutônia-SC, com 50 anos de idade, divorciado(a), logista, residente na Rua Vasco Alves, nº 76, João Goulart, Vila Velha-ES e EDIVÂNIA BENEVIDES DA ROCHA, natural de Itapemirim-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), do lae, residente na Rua Vasco Alves, nº 76, João Goulart, Vila Velha-ES. 08671 4.: GUERICKE NUNES, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Oití, nº 66, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e TAMARA DE SOUZA SILVA, natural de Belford Roxo-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), Representante comercial autônoma, residente na Rua Oití, nº 66, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08673 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de janeiro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALLISON MAX SILVA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 955, Ed. Vila Rica Bloco A Apto 303, Jardim Camburi, Vitória-ES e PÂMELA SUELEN TEODORO DE MORAES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de consultório, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 955, Ed. Vila Rica Bloco A Apto 303, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24218 2.: PAULO SERGIO DA SILVA JÚNIOR, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), servidor público federal, residente na Avenida Dante Michelini, nº 4595, Jardim da Penha, Vitória-ES e LARISSA NOBRE COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Dante Michelini, nº 4595, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24220 3.: DIEGO LUGON ALBINO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 57, República, Vitória-ES e JHENNIFER CEZINI LOPES NUNES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 57, República, Vitória-ES. 24221 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 12 de janeiro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ CARLOS CARRIÇO PEREIRA, natural de Anchieta-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Planalto, nº 70, Mata da Serra, Serra-ES e LAIZA MICHELLE DIAS ALVES NEVES SIQUEIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 42 anos de idade, Divorciada(o), porteira, residente na Rua Planalto, nº 70, Mata da Serra, Serra-ES. 31015 2.: PAULO AMBROZIO DOS SANTOS, natural de Ilheus-BA, com 43 anos de idade, Viúvo(a), pedreiro, residente na Rua Barauna, 367, Balneario de Carapebus, Serra-ES e ELIETE AUGUSTA RODRIGUES, natural de Aimorés-MG, com 43 anos de idade, Solteira(o), técnica em enfermagem, residente na Rua Barauna, 367, Balneario de Carapebus, Serra-ES. 31021 3.: VINICIUS DE SOUSA FAGUNDES, natural de Santa Teresa-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), Funcionário Público, residente na Rua Dom Pedro II, 155, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e JULIANA AMORIM DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), nutricionista, residente na Rua Dom Pedro II, 155, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31029 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 12 de janeiro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: SUELI TIAGO DOS SANTOS, natural de Pancas-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Avenida Amazonas, Nº 08, Bairro Canaã, Viana-ES e VALDIRENE CARVALHO SPAVIERO, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Amazonas, Nº 08, Bairro Canaã, Viana-ES. 07175 2.: RODOLPHO RETZ NETTO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de manutenção, residente na Rua Quarenta e Quatro, nº 10, Qd. 29, Lt. 07, Universal, Viana-ES e ANDRESSA CORRÊA DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Quarenta e Quatro, nº 10, Qd. 29, Lt. 07, Universal, Viana-ES. 07176 3.: HALLEY JAYSON RAMOS DA SILVA, natural de Ibatiba-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista de expedição, residente na Rua Waldomiro Candido de Souza, S/n, Treze de Maio, Viana-ES e MARESSA CARVALHO RAMOS, natural de Itamaraju-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Avenida Minas Gerais, nº 05, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07177 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 12 de janeiro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONATHAN PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Escadaria Dalmacio Sodré, sem Número, Santa Tereza, Vitória-ES e CLAUCINEIDE SOUZA DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 33 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de confeitaria, residente na Escadaria Dalmacio Sodré, sem Número, Santa Tereza, Vitória-ES. 17252 2.: KELVIN DOS SANTOS NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Agostinho Lopes Silva, nº 22, São José, Vitória-ES e LAYANE CARVALHO SALUSTIANO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Cabeleireira, residente na Rua Agostinho Lopes Silva, nº 22, São José, Vitória-ES. 17253 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 12 de janeiro de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL ROSA DE OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 52 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Vinte e Oito, nº 39, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e CREUZA MASCARENHAS DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 46 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Vinte e Oito, nº 39, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13418 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 12 de janeiro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO HENRIQUE BRAVIN, natural de Nova Venécia-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rua Z 2, nº 64, Bairro Aeroporto, Nova Venécia-ES e ELAINE DE BRITO SOUZA, natural de Nova Venécia-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Z 2, nº 64, Bairro Aeroporto, Nova Venécia-ES. 04545 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 12 de janeiro de 2021 Luiz Henrique Xavier Gomes Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENAN COSTA FLAUSINO, natural de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), aux. administrativo, residente na Rua Projetada, nº 10, Campo Acima, Itapemirim-ES e JULLYANNA PEREIRA DA SILVA MAURICIO, natural de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Projetada, nº 10, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14022 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 12 de janeiro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 525, Aptº 304, Praia da Costa, Vila Velha-ES e SWELLEN NASCIMENTO SOARES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), dentista, residente na Rua Elias Daher,75, Enseada do Suá, Vitória-ES. 24445 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 12 de janeiro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ROSEMIRO MOREIRA, natural de Colatina, ES, com 39 anos de idade, divorciado, professor, residente e domiciliado na Rua Regina Zambom Uliana, s/n, centro, Brejetuba, ES e FABIANA ZULCOM MENEGUETTI, natural de Conceição do Castelo, ES, com 35 anos de idade, divorciada, agricultora, residente e domiciliada no Córrego Areia Branca, Alto Rancho Dantas, Brejetuba, ES – 000963. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 12 de janeiro de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: CLAUDIO DA ROCHA, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 26 de junho de 1974, estado civil solteiro, profissão comprador, residente e domiciliado Rua Projetada, S/N, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Angelo da Rocha, falecido e Zelinda Magre da Rocha e SELMA MESSIAS MIGUEL, natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 25 de novembro de 2002, estado civil solteira, profissão auxiliar de escritório, residente e domiciliada Estrada Vicinal, S/N, zona rural, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Edmar de Souza e Claudiane Pereira de Carvalho de Souza. 2.: FERNANDO BELLON ULIANA, natural de Castelo, -ES, nascido em 01 de novembro de 1994, estado civil solteiro, profissão Advogado, residente e domiciliado Rod. BR 262, KM 85, S?N, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Vitorino Uliana e Valdirene Bellon Uliana e MICHELE APARECIDA BARBOSA BOONE, natural de Vila Velha, -ES, nascida em 06 de fevereiro de 1996, estado civil solteira, profissão Advogado, residente e domiciliada Estrada Vicinal, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Rogerio Boone e Elizabete Barbosa Boone. 3.: JOÁLISON BELISÁRIO, natural de Conceição do Castelo, -ES, nascido em 13 de janeiro de 1993, estado civil solteiro, profissão empresário, residente e domiciliado Rua Aracê, S/N, Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filho de JORGE BELISÁRIO e LÚCIA CYPRIANO BELISÁRIO e ANDREIA ALVES FEU, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascida em 08 de outubro de 1990, estado civil solteira, profissão empresária, residente e domiciliada Rua Aracê, S/N, Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filha de ERILDO FEU e MARIA GENILDA ALVES. 4.: LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS, natural de Conceição do Castelo, -ES, nascido em 13 de maio de 1983, estado civil solteiro, profissão Biólogo, residente e domiciliado Rod. BR 262, KM 88, S/N, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Wilson de Freitas Mathias e Maria Lourdes Brioschi Mathias e ADELIANE PETERLE PETRONETTO, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascida em 14 de janeiro de 1993, estado civil solteira, profissão Biólogo, residente e domiciliada Rod. BR 262, KM 88, S/N, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Adevan Lopes Petronetto e Eliana Aparecida Peterle Petronetto. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 12 de janeiro de 2021. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil