Arquivos & Anexos
13-01-22 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas - 13/01/2022
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: VOLME LUIS MACHADO, natural de Colatina-ES, com 70 anos de idade, divorciado(a), encarregado de operação, residente na Avenida Perimetral, nº 73, Vale Esperança, Cariacica-ES e MARIA DA PENHA FORTUNATO, natural de Santa Margarida-MG, com 46 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Avenida Perimetral, nº 73, Vale Esperança, Cariacica-ES. 28516 2.: PEDRO COELHO BORGES, natural de Linhares-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), garçon, residente na Rua Pastor Saturnino José Pereira, nº 31, Campo Grande, Cariacica-ES e MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA, natural de Castelo-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Pastor Saturnino José Pereira, 31, Campo Grande, Cariacica-ES. 28519 3.: MATHEUS SUBTIL DUTRA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Topazio, nº 04, São Geraldo, Cariacica-ES e CAROLAYNE STEFANNY RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua João Lopes Rogério, nº 196, Campo Grande, Cariacica-ES. 28521 4.: JEFERSON RODRIGUES MARTINS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Ourives, residente na Rua Rosa da Penha, S/n, Bandeirantes, Cariacica-ES e KATIANA DE SOUZA BENEDITO, natural de Cariús-CE, com 35 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Rosa da Penha, S/n, Bandeirantes, Cariacica-ES. 28522 5.: DIEGO TAVARES, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), ajudante de logística, residente na Rua Ângela Carobine, S/nº, Santa Bárbara, Cariacica-ES e DAIANE LOPES DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Ângela Carobine, S/nº, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 28523 6.: PAULO SERGIO BATISTA GOMES, natural de Valença-BA, com 50 anos de idade, divorciado(a), Técnico em Análises Clínicas, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 27, Itaquari, Cariacica-ES e SIRLEIA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), funcionária pública, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 27, Itaquari, Cariacica-ES. 28524 7.: DOUGLAS NEUMANN, natural de Itarana-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Rua Adônia da Costa Machado Toledo, nº 311, Santa Bárbara, Cariacica-ES e BRENA AQUINO DE SOUZA, natural de Colatina-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), agente de saúde, residente na Rua Adônia da Costa Machado Toledo, Nº311, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 28525 8.: ELENILDO SILVA PEREIRA, natural de Medeiros Neto-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Padre Gabriel, S/n, Padre Gabriel, Cariacica-ES e DIANA MARIA SOARES DOS SANTOS, natural de Parnaíba-PI, com 38 anos de idade, solteiro(a), copeira, residente na Rua Padre Gabriel, S/n, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 28526 9.: THALYSSON POLVORA SILVA, natural de Ibicaraí-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Primeiro de Maio, nº 08, Castelo Branco, Cariacica-ES e ADRIANA DA SILVA COSTA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua Primeiro de Maio, nº 08, Castelo Branco, Cariacica-ES. 28527 10.: EMERSON CAIQUE DOS SANTOS RODRIGUES, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Beco São Francisco, S/n, Mata da Praia, Cariacica-ES e BRUNELA DE PAULA COITINHO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Beco São Francisco, S/n, Mata da Praia, Cariacica-ES. 28528 11.: LEONARDO GODIM PESSÔA, natural de -ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Rio Doce, nº 92, Itaquari, Cariacica-ES e MONICA VELOSO DE OLIVEIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua Rio Doce, nº 92, Itaquari, Cariacica-ES. 28529 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 12 de janeiro de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELVIS MAIKE CESAR DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), aoperador de empilhadeira, residente na Rua Caramuru, 163, Novo Horizonte, Linhares-ES e MARIA AMÉLIA MOTA DE ALMEIDA, natural de Itamaraju-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Caramuru, 163, Novo Horizonte, Linhares-ES. 11594 2.: FABIANO NASCIMENTO FERNANDES, natural de Viana-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), gesseiro, residente na Avenida Paraná, nº 465, Aviso, Linhares-ES e MARIA DA PENHA DOS ANJOS ALVES, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Avenida Paraná, nº 465, Aviso, Linhares-ES. 11595 3.: HERIKE DE ASSIS E SILVA, natural de Ipatinga-MG, com 44 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Guerino Giubert, nº 870 , Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e LIVIA RENATA ROBERTI BORGES, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Guerino Giubert, nº 870 , Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES. 11596 4.: JOHN JULIO TOZATTO, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Vitória, nº 2285, Centro, Linhares-ES e MARRYARA RANGEL DA SILVA MARINO, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), recepicionista, residente na Avenida Regência Augusta, nº 393, Aviso, Linhares-ES. 11597 5.: JOSÉ CARLOS MOREIRA, natural de Santa Teresa-ES, com 83 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Avenida Tiradentes, S/n, Canivete, Linhares-ES e HEDILAMAR ROSSONI, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 48 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Tiradentes, S/n, Canivete, Linhares-ES. 11598 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 12 de janeiro de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: WEKISLLEY DE SOUZA FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Rodrigues de Souza, nº 60, Nova Palestina, Vitória-ES e TAIS CRISTINA DE OLIVEIRA BRAGA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Rodrigues de Souza, nº 60, Nova Palestina, Vitória-ES. 17674 2.: LUIZ CARLOS DE BARROS JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, Divorciado(a), cuidador de idosos, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 4435, São José, Vitória-ES e LAUDICEIA ROSA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 57 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 4435, São José, Vitória-ES. 17675 3.: ALAN DUARTE NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), gesseiro, residente na Rua da Esperança, São Pedro, Vitória-ES e PAMELA GONÇALVES EBANI DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua da Esperança, São Pedro, Vitória-ES. 17677 4.: LUCIANO DA COSTA GOMES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista contábil, residente na Rua Tiradentes, nº 156, Nova Palestina, Vitória-ES e THAÍS PEREIRA MATIAS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Tiradentes, nº 156, Nova Palestina, Vitória-ES. 17679 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 12 de janeiro de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO NUNES DA CRUZ, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), farmaceutico bioquimico, residente na Rua Manoel Nunes, nº 1, Serra Dourada II, Serra-ES e JÉSSICA SANTOS SOUZA, natural de Alcobaça-BA, com 30 anos de idade, divorciado(a), coordenadora de grupo, residente na Rua Manoel Nunes, nº 1, Serra Dourada II, Serra-ES. 11461 2.: SIDNEY DE PAULA FREITAS, natural de Iúna-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Codyline, nº 42, Serra Dourada II, Serra-ES e CINTIA PREMOLI DE LIMA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), cobradora, residente na Rua Cordylene, nº 42, Serra Dourada II, Serra-ES. 11468 3.: JOÃO BATISTA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 58 anos de idade, Solteiro(a), ambulante, residente na Rua Platina, nº 9, Serra Dourada I, Serra-ES e SELMA CARVALHO DE OLIVEIRA, natural de Conceição da Barra-ES, com 49 anos de idade, Divorciada(o), ambulante, residente na Rua Platina, nº 9, Serra Dourada I, Serra-ES. 11481 4.: DARCI CANDIDO DE FREITAS, natural de Mutum-MG, com 54 anos de idade, Solteiro(a), gari, residente na Rua Carioca, nº 132, Santo Antônio, Serra-ES e LUCIENE MEDINA, natural de Caravelas-BA, com 48 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua das Seringueiras, nº 26, José de Anchieta, Serra-ES. 11482 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 12 de janeiro de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS FERREIRA DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, Divorciado(a), separador de mercadorias, residente na Rua Eugênio José Xavier, nº 23, Jesus de Nazareth, Vitória-ES e ALINE PALMEIRAS DOS SANTOS, natural de Mascote-BA, com 32 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar d eserviços gerais, residente na Rua Eugênio José Xavier, nº 23, Jesus de Nazareth, Vitória-ES. 25264 2.: RUBENS STOCCO, natural de Conselheiro Pena-MG, com 52 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Santos Dumont,165, Casa, Maruípe, Vitória-ES e AGNEILA ALBINA DE CASTRO, natural de Governador Valadares-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), esteticista, residente na Rua Iara, nº 85, Casa, São Caetano, Betim-MG. 25267 3.: FERNANDO LOPES ALCANTARA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), Economista, residente na Avenida Adalberto Simão Nader, nº 117, Apto 303A, Mata da Praia, Vitória-ES e LETÍCIA DOMINGOS SENA, natural de Governador Valadares-MG, com 34 anos de idade, divorciado(a), Pedagoga, residente na Avenida Adalberto Simão Nader, nº 117, Apto 303A, Mata da Praia, Vitória-ES. 25268 4.: WESLEI LEÔNIDAS DA SILVA, natural de Tatuí-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), músico, residente na Rua José Antônio Freitas, nº 259, Joana D'arc, Vitória-ES e FRANCIANY MAIRINK FACUNDES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), musicista, residente na Rua José Antônio Freitas, nº 259, Joana D'arc, Vitória-ES. 25270 5.: LUIZ FERNANDO SPERANDIO LIMA, natural de Vitória-ES, com trinta e três (33) anos de idade, estado civil solteiro, profissão advogado, residente na Rua Carlos Martins, nº 291/305, Jardim Camburi, Vitória-ES e ISABELA ZILDA CARVALHO ORTELAN, natural de Serra-ES, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteira, profissão estudante, residente na Rua Carlos Martins, nº 291/305, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25252 (Republicado por incorreção) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 12 de janeiro de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FAGNER NUNES FERNANDES, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua João Deolindo, N° 281, Bloco 10, Aptº 202, Vila Bethania, Viana-ES e DANIELE FERREIRA COSTA, natural de Governador Valadares-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua João Deolindo, N° 281, Bloco 10, Aptº 202, Vila Bethania, Viana-ES. 07533 2.: ULAN FERREIRA SERPA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Guarapari, nº 23, Marcílio de Noronha, Viana-ES e BRUNA DE SOUZA MOURA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Guarapari, nº 23, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07534 3.: WILKER RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Vale Encantado, nº 45, Canaã, Viana-ES e CRISTINA DOS SANTOS LUCIO, natural de Viana-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), agente de combate a endemias, residente na Rua Vale Encantado, nº 45, Canaã, Viana-ES. 07536 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 12 de janeiro de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL JOÃO ANTÓNIO, natural de SOYO/ZAIRE-ET, com 34 anos de idade, solteiro(a), assistente aduaneiro, residente na Rua Homero Nascimento, República, Vitória-ES e SANDRAMARA DE OLIVEIRA, natural de Campinas-SP, com 33 anos de idade, solteiro(a), lider de tesouraria, residente na Rua Homero Nascimento, República, Vitória-ES. 25134 2.: LUIZ CARLOS ZAMPERLINI BOFF, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Genserico Encarnação, Mata da Praia, Vitória-ES e MARIANA PAIM RODRIGUES, natural de Uberaba-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), arquiteta e urbanista, residente na Rua Genserico Encarnação, Mata da Praia, Vitória-ES. 25138 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 12 de janeiro de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: REGYS BORGES SCAQUETTI, natural de Fundão-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Av. Conde D'eu, 389, Centro, Ibiraçu-ES e ISABELLA SIQUEIRA CARRETTA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Técnica Planejamento, residente na Av. Conde D'eu, 389, Centro, Ibiraçu-ES. 00956 2.: RYAN FERREIRA DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Marceneiro, residente na Rua Joao Furieri, N° 323, São Cristovão, Ibiraçu-ES e LORRAINE MARCHIORI DA FONSECA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Atendente, residente na Avenida Getulio Vargas, N°489, Centro, Ibiraçu-ES. 00958 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 12 de janeiro de 2022 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILLY FERNANDES SCHAFER, natural de Juiz de Fora-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, Nº 1850, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ÉRICA CORRÊA LORENZONI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Dentista, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 1850, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19614 2.: PEDRO HENRIQUE MARQUESI ELER, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), fiscal de loja, residente na Rua Largo da Conquista, nº 87, Padre Gabriel, Cariacica-ES e POLLYANNA CANDIDO OAKES, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedora responsável, residente na Travessa Antônio Ataíde, nº 95, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 19615 3.: SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS, de nacionalidade portuguesa, profissão empresário, com setenta (70) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Freguesia de Canas de Senhorim, Concelho de Nelas, Portugal, com residência e domicílio na Rua São Paulo, N° 1500, Apartamento 801, Praia da Costa, em Vila Velha-ES e BIANCA VIEIRA DE SOUSA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão comerciante, com quarenta (40) anos de idade, estado civil solteira, natural de Rio de Janeiro-RJ, com residência e domicílio na Rua São Paulo, N° 1500, Apartamento 801, Praia da Costa, em Vila Velha-ES (Republicado por incorreção) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de janeiro de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: SIDIMAR PAES PERIN, natural de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Zona Rural, Brejo Grande, Itapemirim-ES e ANA PAULA DA SILVA MARTINS, natural de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Zona Rural, Brejo Grande,, Itapemirim-ES. 14252 2.: THAYNAN GOMES CLAUDIANO, natural de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Projetada, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES e LEANDRA BARBOSA DE JESUS, natural de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua Projetada, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14253 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 12 de janeiro de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS ANTONIO TOMAZ LOPES, natural de Ecoporanga-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), padeiro, residente na Rua Galdino Pereira, 279, Ginásio, Aracruz-ES e ELIENAI VICENTE PINTO, natural de Santa Teresa-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Galdino Pereira, 279, Ginásio, Aracruz-ES. 13429 2.: JULIANO POLESE, natural de João Neiva-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), encanador, residente na Rua Orquídea, nº 32, São Marcos, Aracruz-ES e ROBERTA FELICIO DAS NEVES, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativa, residente na Rua Felisberto Modenesi, nº 525, Bela Vista, Aracruz-ES. 13432 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 12 de janeiro de 2022 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: FILIPE ALMEIDA ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Avenida Doutor Dório Silva, nº 1200, Santa Paula, Vila Velha-ES e AMANDA CHRISTINA RODRIGUES SCHAUFFERT, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 28 anos de idade, divorciado(a), diretora de artes, residente na Avenida Doutor Dório Silva, nº 1200, Santa Paula, Vila Velha-ES. 09219 2.: FILIPE RODRIGUES VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), supervisor, residente na Rua Elis Regina, nº 1263, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e NICOLY MEIRELES MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Doutor Tancredo Neves, nº 130, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 09221 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de janeiro de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: HELLEN OLIVEIRA DAS NEVES, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), pintora, residente na Rua Francisco Nossa, 250, Barra do Riacho, Aracruz-ES e JÉSSICA VIEIRA DE MELLO PANDOLFI, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Francisco Nossa, 250, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00711 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 12 de janeiro de 2022 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RHAYNNER FALCÃO FRANÇA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), assistente de logística, residente na Rua Anchieta, nº 175, Nova Brasília, Cariacica-ES e CARLA ALVARENGA LIMA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Anchieta, nº 175, Nova Brasília, Cariacica-ES. 14257 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 12 de janeiro de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DEIVID FERREIRA SOARES, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), Porteiro, residente na Rua Nova, nº 26, Vila Garrido, Vila Velha-ES e GLAUCIELI BORGES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), merendeira, residente na Rua Nova, nº 26, Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04380 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de janeiro de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião