Publicidade Legal

Proclamas - 12/12/2020

Sábado
Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2020 às 01:01

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corporis voluptates eos, exercitationem id, voluptatem ex nostrum ab sit corrupti, magni non temporibus alias rem reprehenderit quis doloremque harum aperiam similique animi culpa impedit.
Proclamas - 12/12/2020

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONATAN RODRIGUES, natural de Guarapari-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua João Bigossi, nº 717, Itapebussu, Guarapari-ES e SOLAINE BRANDÃO VAZ, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua João Bigossi, nº 717, Itapebussu, Guarapari-ES. 12064 2.: ADILSON DOS PASSOS, natural de Anchieta-ES, com 66 anos de idade, viúvo(a), mestre de obras, residente na Rua L, nº 148, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e MARIA DO CARMO ASTORI, natural de Guarapari-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), lavradoura, residente na Rua Independência, S/n, Santa Margarida, Guarapari-ES. 12065 3.: HENRIQUES DO CARMO NETO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de perecíveis, residente na Rua Waltrudes Alves Rosa, nº 107, Kubitschek, Guarapari-ES e RAYLANE BARBOZA MARQUES, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), manipuladora de alimentos, residente na Rua Waltrudes Alves Rosa, nº 107, Kubitschek, Guarapari-ES. 12066 4.: GABRIEL SOUZA DOS SANTOS, natural de São Gonçalo-RJ, com 18 anos de idade, solteiro(a), Ator de teatro, residente na Rua Castelo, nº 76, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES e ANA PAULA DA SILVA PEREIRA, natural de Ibatiba-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Castelo, nº 76, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES. 12067 5.: JULIO CESAR CARNEIRO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Sagitário, nº 119, Santa Mônica, Guarapari-ES e DILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Guarulhos-SP, com 41 anos de idade, divorciado(a), diarista, residente na Rua Sagitário, nº 119, Santa Mônica, Guarapari-ES. 12068 6.: MAURÍCIO ARAUJO MIRANDA, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), missionário, residente na Rua Silvania Alves, nº 400, Camurugi, Guarapari-ES e LUANA MAMEDE RAMOS, natural de Manaus-AM, com 22 anos de idade, solteiro(a), missionária, residente na Rua Silvania Alves, nº 400, Camurugi, Guarapari-ES. 12069 7.: FABIANO MARCELINO LORENZON, natural de Alfredo Chaves-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), agente funerário, residente na Rua São Paulo, nº 37, Coroado, Guarapari-ES e IVANETE BARBOZA DE SOUZA, natural de Ecoporanga-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua São Paulo, nº 37, Coroado, Guarapari-ES. 12070 8.: CARLOS ALBERTO GONÇALVES, natural de Ibirataia-BA, com 62 anos de idade, solteiro(a), gesseiro, residente na Rua Itaguaçú, nº 113, Ipiranga, Guarapari-ES e LUCIANA BRITO DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 49 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Itaguaçú, nº 113, Ipiranga, Guarapari-ES. 12071 9.: JOSÉ RAIMUNDO SANTANA LISBOA, natural de Ilhéus-BA, com 52 anos de idade, solteiro(a), Jardineiro, residente na Rua B, nº 9, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e GILMERY GUEDES DE BRITO, natural de Ilhéus-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua B, Nº 9 , Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES. 12072 10.: EDSON MERLO, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), montador de móveis, residente na Avenida Oceânica, nº 1694, Praia do Morro, Guarapari-ES e JOSENILDA AQUINO NASCIMENTO, natural de Pau Brasil-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), faxineira, residente na Avenida Oceânica, nº 1694, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12073 11.: FLÁVIO DA COSTA LARA PINTO, natural de Várzea Grande-MT, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Silvania Alves, nº 400, Camurugi, Guarapari-ES e RAIANE SOUZA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Babá, residente na Rua Silvania Alves, nº 400, Camurugi, Guarapari-ES. 12074 12.: ROGERIO DE JESUS SILVA, natural de Camacan-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), pintor de automóveis, residente na Rua das Capororocas, N° 116, Ipiranga, Guarapari-ES e WILDILENE FRANÇA DOMINGOS, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua das Capororocas, N° 116, Ipiranga, Guarapari-ES. 12075 13.: RAMON DUTRA BARCELLOS, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Avenida Celso Bastos Couto, nº 146, Praia do Morro, Guarapari-ES e IZABELLA PITANGA RODRIGUES, natural de Guarapari-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Itapemirim, nº 78, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12076 14.: ALLAN DA SILVA RODRIGUES, natural de Teresópolis-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico em eletrotécnica, residente na Rua L, nº 300, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e CAROLLINY BEATRIZ DA SILVA PINTO BRAGA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua L, nº 300, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES. 12077 15.: ARQUIBALDO LEAL GUIMARÃES FILHO, natural de Mucurici-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Avenida Edízio Cirne, nº 456, Centro, Guarapari-ES e TELMA REJANY DE SOUZA LUZ, natural de Mantena-MG, com 51 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Zózimo Ferreira Monjardim, nº 90, São Judas Tadeu, Guarapari-ES. 12078 16.: BRENO GOMES SUAVE, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de estoque, residente na Rua do Acordo, nº 147, São Pedro, Vitória-ES e AMANDA ALVES DA SILVA LAMAS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), analista de pcp, residente na Avenida Oceânica, nº 1620, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12079 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 11 de dezembro de 2020 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROSEMAR FRANCISCO DA CRUZ, natural de Nova Venecia-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Avenida Aroeira, nº 243, Vista da Serra I, Serra-ES e MANOELA VIANA GONÇALVES, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Avenida Aroeira, nº 243, Vista da Serra I, Serra-ES. 10542 2.: ALVARO BARBOSA SOARES, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), polidor, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 5053, São Pedro, Vitória-ES e REGILAINE ARAUJO DA SILVA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Presciliano Biluia, nº 104, São Judas Tadeu, Serra-ES. 10579 3.: RODRIGO MAESTRINI, natural de Anchieta-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), churrasqueiro, residente na Rua Três, Nº 36, São Marcos, Serra-ES e DERCY PIOL DE NARDI SILVA, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Rua Três, nº 75, São Marcos I, Serra-ES. 10586 4.: LUCAS FERREIRA DOS SANTOS, natural de Sátiro Dias-BA, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de apoio operacional, residente na Rua Seringa, nº 48, Centro da Serra, Serra-ES e ALESSANDRA MONTEIRO DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Seringa, nº 48, Centro da Serra, Serra-ES. 10590 5.: GABRIEL PEREIRA GOMES, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Dezessete, nº 240, Jardim Bela Vista, Serra-ES e SABRINA LOUREIRO DE CASTRO, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Dezessete, nº 240, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 10593 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 11 de dezembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEMAR MOREIRA VENTURIM, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 47 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 1649, Aptº 201, Ed. Venturin, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e LUCIENE RODRIGUES DE ASSIS, natural de Ibatiba-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), supervisora administrativa, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 1649, Aptº 201, Ed. Venturin, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07853 2.: DOUGLAS CYPRESTE QUEIROZ, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), coordenador de atendimento, residente na Rua Tobias Barreto, nº 1400, Soteco, Vila Velha-ES e JUCILEIA ESPINDULA, natural de Itabira-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), micropigmentadora, residente na Avenida Capixaba, nº 05, Soteco, Vila Velha-ES. 07879 3.: EDUARDO ADIRCE RAMOS, natural de Florianópolis-SC, com 36 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Avenida Hugo Musso, nº 1333, Apartamento 606, Praia da Costa, Vila Velha-ES e BIANCA DOOSE DO PRADO, natural de Ituporanga-SC, com 44 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Avenida Hugo Musso, nº 1333, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18572 4.: REYNALDO MARINHO MONTEIRO MACIEL, natural de São Paulo-SP, com 22 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor de software, residente na Rua Curitiba, nº 1417, Itapuã, Vila Velha-ES e LUZIMARA MONTEIRO, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Curitiba, N° 1417, Itapuã, Vila Velha-ES. 18573 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de dezembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIANO OLIVEIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Paraíso, 172, Jardim Tropical, Serra-ES e GLICIA RONYEERE PASSOS DE ARAUJO, natural de São Luis-MA, com 32 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua Paraíso, 172, Jardim Tropical, Serra-ES. 30781 2.: MARLON JOSE DOS SANTOS, natural de Canavieiras-BA, com 44 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Iguatemi, nº 19, Vila Nova de Colares, Serra-ES e LUCIENE RIBEIRO CARDOSO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Divorciada(o), cuidadora, residente na Rua Iguatemi, nº 19, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 30910 3.: MAURILIO ROSSI, natural de Aracruz-ES, com 59 anos de idade, Divorciado(a), porteiro, residente na Rua Coronel Walfredo Paiva, nº 259, Taquara I, Serra-ES e ELINA PALMEIRA DE JESUS, natural de Caravelas-BA, com 61 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviço gerais, residente na Rua Coronel Walfredo Paiva, nº 259, Taquara I, Serra-ES. 30913 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 11 de dezembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALDEMAR PINTO DA PENHA, natural de Ibiraçu-ES, com 61 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua das Margaridas, 78. Bairro Crubixá, João Neiva-ES e MARIA ADELIA LEONIDIO LYRIO, natural de Nanuque-MG, com 58 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Rua das Margaridas, 78. Bairro Crubixá, João Neiva-ES. 03063 2.: AUGUSTINHO BARBOSA, natural de Ibiraçu-ES, com 62 anos de idade, Solteiro(a), ajudante pedreiro, residente na Morro do Cruzeiro, s/n, João Neiva-ES e IRENE PERES DA SILVA, natural de Ibiraçu-ES, com 58 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Morro do Cruzeiro, s/n, João Neiva-ES. 03065 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 11 de dezembro de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: MURILO COSTA DA SILVA, natural de ITABUNA-BA, com 18 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na RUA OLEGARIO MARIANO, N°15, CIDADE DA BARRA, Vila Velha-ES e APARECIDA KAILANY BAZILATTO RIBEIRO, natural de Vitoria-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Olegario Mariano, N° 15, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 08640 2.: JOÃO DE ARAUJO ROCHA, natural de Cariacica-ES, com 67 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua das Ostras, nº 3, Nova Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e MIRIAM HUL, natural de Boa Esperança-ES, com 54 anos de idade, Divorciada(o), Porteira, residente na Rua das Ostras, nº 3, Nova Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08641 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de dezembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO BREDA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Torneiro mecânico, residente na Localida de Jacu, S/N, Zona Rural, Burarama, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARIELI ZAVA CORRÊA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de atendimento, residente na Rua Romildo Ferrari Beiruti, nº 11, Otton Marins, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04504 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 11 de dezembro de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL FLORENCIO SCHRAIBER, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), taxista, residente na Rua Elias Tartaglia, nº 60, Barra do Riacho, Aracruz-ES e DENILSA APARECIDA FERNANDES, natural de Varre-Sai-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de RH, residente na Rua Lídio Cordeiro, nº 160, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00623 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 11 de dezembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONAS VÍTOR SILVA SANTOS, natural de Jussari-BA, com 18 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua José Regatieri, 45, Grauna, Cariacica-ES e RANIELLEN DA COSTA DE ABREU, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua José Regatieri, 45, Grauna, Cariacica-ES. 13355 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 11 de dezembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS HENRIQUE SILVA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Rua Peçanha Póvoa, nº 17, Caratoíra, Vitória-ES e NATALIA FRANÇA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Peçanha Póvoa, nº 17, Caratoíra, Vitória-ES. 17228 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de dezembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAURILIO FERREIRA SIMÕES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua Santa Rita de Cássia, Escadaria Linhares, s/nº , Resistência, Vitória-ES e PRISCILA TIAGO ALVES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua José Horácio Costa, nº 66, Jucutuquara, Vitória-ES. 24383 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de dezembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FÁBIO LUIZ LEPAUS, natural de Santa Leopoldina-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), instrutor de transito, residente na Sitio Estiva, S/n°, Formate, Viana-ES e RAYANE RODRIGUES SANTANA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Sitio Estiva, S/n°, Formate, Viana-ES. 07145 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 11 de dezembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JASSON QUIRINO DIAS, natural de Afonso Cláudio, ES, com 40 anos de idade, solteiro, funcionário público, residente e domiciliado na Rua Firmino Teixeira Griffo, apto. 04, centro, Brejetuba-ES e HIDA LEILIANA MERÔTO, natural de Afonso Cláudio, ES, com 41 anos de idade, solteira, funcionária pública, residente e domiciliada na Rua Firmino Teixeira Griffo, apto. 04, centro, Brejetuba-ES - 000962 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 11 de dezembro de 2020. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã

