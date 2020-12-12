Proclamas - 12/12/2020
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONATAN RODRIGUES, natural de Guarapari-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua João Bigossi, nº 717, Itapebussu, Guarapari-ES e SOLAINE BRANDÃO VAZ, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua João Bigossi, nº 717, Itapebussu, Guarapari-ES. 12064 2.: ADILSON DOS PASSOS, natural de Anchieta-ES, com 66 anos de idade, viúvo(a), mestre de obras, residente na Rua L, nº 148, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e MARIA DO CARMO ASTORI, natural de Guarapari-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), lavradoura, residente na Rua Independência, S/n, Santa Margarida, Guarapari-ES. 12065 3.: HENRIQUES DO CARMO NETO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de perecíveis, residente na Rua Waltrudes Alves Rosa, nº 107, Kubitschek, Guarapari-ES e RAYLANE BARBOZA MARQUES, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), manipuladora de alimentos, residente na Rua Waltrudes Alves Rosa, nº 107, Kubitschek, Guarapari-ES. 12066 4.: GABRIEL SOUZA DOS SANTOS, natural de São Gonçalo-RJ, com 18 anos de idade, solteiro(a), Ator de teatro, residente na Rua Castelo, nº 76, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES e ANA PAULA DA SILVA PEREIRA, natural de Ibatiba-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Castelo, nº 76, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES. 12067 5.: JULIO CESAR CARNEIRO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Sagitário, nº 119, Santa Mônica, Guarapari-ES e DILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Guarulhos-SP, com 41 anos de idade, divorciado(a), diarista, residente na Rua Sagitário, nº 119, Santa Mônica, Guarapari-ES. 12068 6.: MAURÍCIO ARAUJO MIRANDA, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), missionário, residente na Rua Silvania Alves, nº 400, Camurugi, Guarapari-ES e LUANA MAMEDE RAMOS, natural de Manaus-AM, com 22 anos de idade, solteiro(a), missionária, residente na Rua Silvania Alves, nº 400, Camurugi, Guarapari-ES. 12069 7.: FABIANO MARCELINO LORENZON, natural de Alfredo Chaves-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), agente funerário, residente na Rua São Paulo, nº 37, Coroado, Guarapari-ES e IVANETE BARBOZA DE SOUZA, natural de Ecoporanga-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua São Paulo, nº 37, Coroado, Guarapari-ES. 12070 8.: CARLOS ALBERTO GONÇALVES, natural de Ibirataia-BA, com 62 anos de idade, solteiro(a), gesseiro, residente na Rua Itaguaçú, nº 113, Ipiranga, Guarapari-ES e LUCIANA BRITO DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 49 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Itaguaçú, nº 113, Ipiranga, Guarapari-ES. 12071 9.: JOSÉ RAIMUNDO SANTANA LISBOA, natural de Ilhéus-BA, com 52 anos de idade, solteiro(a), Jardineiro, residente na Rua B, nº 9, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e GILMERY GUEDES DE BRITO, natural de Ilhéus-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua B, Nº 9 , Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES. 12072 10.: EDSON MERLO, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), montador de móveis, residente na Avenida Oceânica, nº 1694, Praia do Morro, Guarapari-ES e JOSENILDA AQUINO NASCIMENTO, natural de Pau Brasil-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), faxineira, residente na Avenida Oceânica, nº 1694, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12073 11.: FLÁVIO DA COSTA LARA PINTO, natural de Várzea Grande-MT, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Silvania Alves, nº 400, Camurugi, Guarapari-ES e RAIANE SOUZA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Babá, residente na Rua Silvania Alves, nº 400, Camurugi, Guarapari-ES. 12074 12.: ROGERIO DE JESUS SILVA, natural de Camacan-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), pintor de automóveis, residente na Rua das Capororocas, N° 116, Ipiranga, Guarapari-ES e WILDILENE FRANÇA DOMINGOS, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua das Capororocas, N° 116, Ipiranga, Guarapari-ES. 12075 13.: RAMON DUTRA BARCELLOS, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Avenida Celso Bastos Couto, nº 146, Praia do Morro, Guarapari-ES e IZABELLA PITANGA RODRIGUES, natural de Guarapari-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Itapemirim, nº 78, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12076 14.: ALLAN DA SILVA RODRIGUES, natural de Teresópolis-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico em eletrotécnica, residente na Rua L, nº 300, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e CAROLLINY BEATRIZ DA SILVA PINTO BRAGA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua L, nº 300, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES. 12077 15.: ARQUIBALDO LEAL GUIMARÃES FILHO, natural de Mucurici-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Avenida Edízio Cirne, nº 456, Centro, Guarapari-ES e TELMA REJANY DE SOUZA LUZ, natural de Mantena-MG, com 51 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Zózimo Ferreira Monjardim, nº 90, São Judas Tadeu, Guarapari-ES. 12078 16.: BRENO GOMES SUAVE, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de estoque, residente na Rua do Acordo, nº 147, São Pedro, Vitória-ES e AMANDA ALVES DA SILVA LAMAS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), analista de pcp, residente na Avenida Oceânica, nº 1620, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12079 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 11 de dezembro de 2020 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROSEMAR FRANCISCO DA CRUZ, natural de Nova Venecia-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Avenida Aroeira, nº 243, Vista da Serra I, Serra-ES e MANOELA VIANA GONÇALVES, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Avenida Aroeira, nº 243, Vista da Serra I, Serra-ES. 10542 2.: ALVARO BARBOSA SOARES, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), polidor, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 5053, São Pedro, Vitória-ES e REGILAINE ARAUJO DA SILVA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Presciliano Biluia, nº 104, São Judas Tadeu, Serra-ES. 10579 3.: RODRIGO MAESTRINI, natural de Anchieta-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), churrasqueiro, residente na Rua Três, Nº 36, São Marcos, Serra-ES e DERCY PIOL DE NARDI SILVA, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Rua Três, nº 75, São Marcos I, Serra-ES. 10586 4.: LUCAS FERREIRA DOS SANTOS, natural de Sátiro Dias-BA, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de apoio operacional, residente na Rua Seringa, nº 48, Centro da Serra, Serra-ES e ALESSANDRA MONTEIRO DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Seringa, nº 48, Centro da Serra, Serra-ES. 10590 5.: GABRIEL PEREIRA GOMES, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Dezessete, nº 240, Jardim Bela Vista, Serra-ES e SABRINA LOUREIRO DE CASTRO, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Dezessete, nº 240, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 10593 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 11 de dezembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEMAR MOREIRA VENTURIM, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 47 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 1649, Aptº 201, Ed. Venturin, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e LUCIENE RODRIGUES DE ASSIS, natural de Ibatiba-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), supervisora administrativa, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 1649, Aptº 201, Ed. Venturin, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07853 2.: DOUGLAS CYPRESTE QUEIROZ, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), coordenador de atendimento, residente na Rua Tobias Barreto, nº 1400, Soteco, Vila Velha-ES e JUCILEIA ESPINDULA, natural de Itabira-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), micropigmentadora, residente na Avenida Capixaba, nº 05, Soteco, Vila Velha-ES. 07879 3.: EDUARDO ADIRCE RAMOS, natural de Florianópolis-SC, com 36 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Avenida Hugo Musso, nº 1333, Apartamento 606, Praia da Costa, Vila Velha-ES e BIANCA DOOSE DO PRADO, natural de Ituporanga-SC, com 44 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Avenida Hugo Musso, nº 1333, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18572 4.: REYNALDO MARINHO MONTEIRO MACIEL, natural de São Paulo-SP, com 22 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor de software, residente na Rua Curitiba, nº 1417, Itapuã, Vila Velha-ES e LUZIMARA MONTEIRO, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Curitiba, N° 1417, Itapuã, Vila Velha-ES. 18573 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de dezembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIANO OLIVEIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Paraíso, 172, Jardim Tropical, Serra-ES e GLICIA RONYEERE PASSOS DE ARAUJO, natural de São Luis-MA, com 32 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua Paraíso, 172, Jardim Tropical, Serra-ES. 30781 2.: MARLON JOSE DOS SANTOS, natural de Canavieiras-BA, com 44 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Iguatemi, nº 19, Vila Nova de Colares, Serra-ES e LUCIENE RIBEIRO CARDOSO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Divorciada(o), cuidadora, residente na Rua Iguatemi, nº 19, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 30910 3.: MAURILIO ROSSI, natural de Aracruz-ES, com 59 anos de idade, Divorciado(a), porteiro, residente na Rua Coronel Walfredo Paiva, nº 259, Taquara I, Serra-ES e ELINA PALMEIRA DE JESUS, natural de Caravelas-BA, com 61 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviço gerais, residente na Rua Coronel Walfredo Paiva, nº 259, Taquara I, Serra-ES. 30913 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 11 de dezembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALDEMAR PINTO DA PENHA, natural de Ibiraçu-ES, com 61 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua das Margaridas, 78. Bairro Crubixá, João Neiva-ES e MARIA ADELIA LEONIDIO LYRIO, natural de Nanuque-MG, com 58 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Rua das Margaridas, 78. Bairro Crubixá, João Neiva-ES. 03063 2.: AUGUSTINHO BARBOSA, natural de Ibiraçu-ES, com 62 anos de idade, Solteiro(a), ajudante pedreiro, residente na Morro do Cruzeiro, s/n, João Neiva-ES e IRENE PERES DA SILVA, natural de Ibiraçu-ES, com 58 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Morro do Cruzeiro, s/n, João Neiva-ES. 03065 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 11 de dezembro de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: MURILO COSTA DA SILVA, natural de ITABUNA-BA, com 18 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na RUA OLEGARIO MARIANO, N°15, CIDADE DA BARRA, Vila Velha-ES e APARECIDA KAILANY BAZILATTO RIBEIRO, natural de Vitoria-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Olegario Mariano, N° 15, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 08640 2.: JOÃO DE ARAUJO ROCHA, natural de Cariacica-ES, com 67 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua das Ostras, nº 3, Nova Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e MIRIAM HUL, natural de Boa Esperança-ES, com 54 anos de idade, Divorciada(o), Porteira, residente na Rua das Ostras, nº 3, Nova Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08641 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de dezembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO BREDA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Torneiro mecânico, residente na Localida de Jacu, S/N, Zona Rural, Burarama, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARIELI ZAVA CORRÊA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de atendimento, residente na Rua Romildo Ferrari Beiruti, nº 11, Otton Marins, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04504 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 11 de dezembro de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL FLORENCIO SCHRAIBER, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), taxista, residente na Rua Elias Tartaglia, nº 60, Barra do Riacho, Aracruz-ES e DENILSA APARECIDA FERNANDES, natural de Varre-Sai-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de RH, residente na Rua Lídio Cordeiro, nº 160, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00623 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 11 de dezembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONAS VÍTOR SILVA SANTOS, natural de Jussari-BA, com 18 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua José Regatieri, 45, Grauna, Cariacica-ES e RANIELLEN DA COSTA DE ABREU, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua José Regatieri, 45, Grauna, Cariacica-ES. 13355 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 11 de dezembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS HENRIQUE SILVA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Rua Peçanha Póvoa, nº 17, Caratoíra, Vitória-ES e NATALIA FRANÇA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Peçanha Póvoa, nº 17, Caratoíra, Vitória-ES. 17228 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de dezembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAURILIO FERREIRA SIMÕES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua Santa Rita de Cássia, Escadaria Linhares, s/nº , Resistência, Vitória-ES e PRISCILA TIAGO ALVES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua José Horácio Costa, nº 66, Jucutuquara, Vitória-ES. 24383 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de dezembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FÁBIO LUIZ LEPAUS, natural de Santa Leopoldina-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), instrutor de transito, residente na Sitio Estiva, S/n°, Formate, Viana-ES e RAYANE RODRIGUES SANTANA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Sitio Estiva, S/n°, Formate, Viana-ES. 07145 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 11 de dezembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JASSON QUIRINO DIAS, natural de Afonso Cláudio, ES, com 40 anos de idade, solteiro, funcionário público, residente e domiciliado na Rua Firmino Teixeira Griffo, apto. 04, centro, Brejetuba-ES e HIDA LEILIANA MERÔTO, natural de Afonso Cláudio, ES, com 41 anos de idade, solteira, funcionária pública, residente e domiciliada na Rua Firmino Teixeira Griffo, apto. 04, centro, Brejetuba-ES - 000962 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 11 de dezembro de 2020. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã