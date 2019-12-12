Proclamas

Proclamas - 12/12/19

Proclamas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2019 às 00:01

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 00:01

Arquivos & Anexos

Proclamas - 12/12/19

Tamanho do arquivo: 1mb
Baixar

Proclamas

Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSELIAS DE OLIVEIRA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Professora Francelina Carneiro Setúbal, N°254, Itapuã, Vila Velha-ES e ELISABETH REDAELLI DA SILVA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), consultora de beleza, residente na Avenida Professora Francelina Carneiro Setúbal, N°254, Itapuã, Vila Velha-ES. 07432 2.: MARCIO THADEU PRETTI, natural de Colatina-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Av Saturnino Rangel Mauro, nº 3250, Aptº 901, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e FERNANDA GOMES DE OLIVEIRA AIRES, natural de Guarapari-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Av Saturnino Rangel Mauro, nº 3250, Aptº 901, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07433 3.: MARLON FREDDY PÉREZ SAVILVINO, natural de Departamento Loreto Provincia Mariscal Ramón Casti, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Calle Libertad 892, Calleria, Coronel Portillo, Ucayali-Peru,, -ET e CAILANE DE MELO DA SILVA, natural de Ariquemes-RO, com 28 anos de idade, divorciado(a), telefonista, residente na Rua Vinte e Um, nº 105, Aptº 302, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 07434 4.: RICARDO RODRIGUES OLIVEIRA, natural de VITÓRIA-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Av Canal, 111, Ap 01, Ed Riachelli, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e ISABELLA BRESSANINI CAPELARIO, natural de LINHARES-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), educadora física, residente na Rua Duarte da Costa, nº 297, Interlagos, Linhares-ES. 18034 5.: ALISSON JEREMIAS DA SILVA, natural de Volta Redonda-RJ, com 41 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na R Piratininga, 110, Apto. 505, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ALESSANDRA AUGUSTA DE CARVALHO, natural de Resende-RJ, com 47 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua Piratininga, 110, Ap 505, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18041 6.: WESLEY CASTRO DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Delio Silva Britto, Nº150, Ed. Ubatuba, Apto 504, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e MARTA MARIA DE OLIVEIRA, natural de Mutum-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Delio Silva Britto, nº 150, Bloco 1, Apto 504, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 18042 7.: JOÃO LUIZ DA SILVA REZENDE, natural de Mimoso do Sul-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua Luciano das Neves, nº 1360, Centro, Vila Velha-ES e ADRIELY SOARES DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Luciano das Neves, nº 1360,, Centro, Vila Velha-ES. 18043 8.: AUGUSTO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), médico, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, 401, Praia da Costa, Vila Velha-ES e FERNANDDA RANGEL ZANOTTI, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Av Antonio Gil Veloso, 3210, Ap 401, Itapuã, Vila Velha-ES. 18044. 9.: LEONARDO BRANDÃO LIRA, de nacionalidade brasileira, profissão músico, com quarenta e quatro (44) anos de idade, estado civil solteiro, natural de Vila Velha-ES, com residência e domicílio na Rua Anderson Luiz de Oliveira, nº 25, Terra Vermelha, em Vila Velha-ES e MARIA DA PENHA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, com cinquenta e três (53) anos de idade, estado civil divorciada, natural de Vitória-ES, com residência e domicílio na Rua Sinval Moraes, nº 242, Divino Espírito Santo, em Vila Velha-ES. (Republicado por Incorreção) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de dezembro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: EWERTON DUARTE CHAGAS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), encarregado de serviços gerais, residente na Rua Recife, nº 441, Jardim Limoeiro, Serra-ES e SULAMITA PIMENTEL BORGES, natural de Vitoria-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Recife, nº 441, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 29472 2.: WALLACE CAIO RIBEIRO LIMA, natural de Vitoria-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), embalador, residente na Rua Yanomami, 21, Cidade Continental, Carapina, Serra-ES e LAYS CURTO SILVA, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar técnico administrativo, residente na Rua Yanomami, 21, Cidade Continental, Carapina, Serra-ES. 29473 3.: FABIO JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS NACIF, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, divorciado(a), operador de auto de linha, residente na Rua Uberlandia, 42, Barcelona, Carapina, Serra-ES e LETICIA KLIPPEL PRALON, natural de João Neiva-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), assistente financeira, residente na Rua Uberlandia, 42, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 29474 4.: SAULO LOPES FREITAS SANTOS, natural de Belo Horizonte-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), almoxarife, residente na Rua Um, S/n, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e KAROLAYNE GOMES AMORIM, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Um, S/n, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 29475 5.: AIRES DE OLIVEIRA ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), enfermeiro, residente na Rua Marataízes, 250, Valparaíso, Carapina, Serra-ES e BIQUEILA DUTRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Marataízes, 250, Valparaíso, Carapina, Serra-ES. 29476 6.: RAPHAEL SMITH PEREIRA CARDOSO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Cassimiro de Abreu, nº 339, São Diogo, Carapina, Serra-ES e LUCIANA SOUZA JANUARIO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Cassimiro de Abreu, nº 339, São Diogo, Carapina, Serra-ES. 29478 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 11 de dezembro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial ___________________ CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ  DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: GEOVANE VIANA PINHEIRO DA SILVA e PÂMELA RIBEIRO, ele, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascido em 04 de maio de 1993, estado civil solteiro, profissão Educador Físico, residente e domiciliado Rua Projetada B, S/N, Vivendas de Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Sebastião Pinheiro da Silva e Tarcisa do Carmo Viana, ela, natural de Conceição do Castelo, -ES, nascida em 30 de dezembro de 1994, estado civil solteira, profissão doméstica, residente e domiciliada Rua Projetada B, S/N, Vivendas de Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Adeir Alves Ribeiro e Rozinete Lameira Ribeiro . 2.: ROGERIO SONCINE e KEILA PAIXÃO DA SILVA, ele, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 24 de outubro de 1983, estado civil divorciado, profissão lavrador, residente e domiciliado Área rural, S/N, São Floriano, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de José Maria Soncine e Elvira Locatelli Soncine, ela, natural de Vitória, -ES, nascida em 26 de agosto de 1988, estado civil solteira, profissão técnica em enfermagem, residente e domiciliada Área rural, S/N, São Floriano, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Verdeval Angelo Viana Da Silva e Helena Paixão Da Silva . 3.: WENDER BERUDE HELKER e ESTER SILVA NEVES, ele, natural de Vitória, -ES, nascido em 25 de abril de 1991, estado civil solteiro, profissão caminhoneiro, residente e domiciliado Área Rural, S/N, São Bento, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Osvaldo Helker e Maria Gracilda Berude, ela, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascida em 28 de novembro de 2002, estado civil solteira, profissão estudante, residente e domiciliada Loteamento Vivendas de Pedra Azul, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Jurandir Tosta das Neves e Elizane Aparecida Silva . 4.: MATEUS AUGUSTO BICKER BLEIDORN e FABRICIA BORGES PIANZOLA, ele, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascido em 29 de fevereiro de 1996, estado civil solteiro, profissão jardineiro, residente e domiciliado Área rural, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Anilton Bleidorn e Maria Helena Bicker Bleidorn, ela, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascida em 30 de maio de 1999, estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada Rua Projetada, S/N, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Sebastião Pianzola e Maria Aparecida Borges Pianzola . 5.: RONY MARQUES DE OLIVEIRA e IVANA CARLA BEZERRA MARCONDES, ele, natural de Rio de Janeiro, -RJ, nascido em 14 de dezembro de 1968, estado civil divorciado, profissão agente de escolta, residente e domiciliado Rua Projetada B, S/N, Vivendas de Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de José Marques de Oliveira e Nelma Maria Guedes, ela, natural de Caicó, -RN, nascida em 02 de setembro de 1966, estado civil divorciada, profissão Administradora, residente e domiciliada Rua Projetada B, S/N, Vivendas de Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filha de Manoel Batista da Silva e Necy Bezerra Batista . 6.: JOSÉ AUGUSTO SALVADOR e LAILA DEL PUPPO HERBST, ele, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 19 de dezembro de 1988, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado Estrada Vicinal, S/N, Cristo Rei, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Maximiliano Anézio Salvador e Délia Büger Salvador, ela, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascida em 26 de junho de 1995, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada Estrada Vicinal, S/N, Alto Jucu, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Nivaldo Herbst e Fátima Del Puppo Herbst . Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 11 de dezembro de 2019. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO ALVES PARADIZO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operador de equipamentos, residente na Rua Carcara, 38, Serra Dourada II, Serra-ES e IZABELLA KATRINY SILVEIRA MORAIS, natural de Mossoró-RN, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Caviuna, 07, Serra Dourada I, Serra-ES. 09815 2.: ROMARILDO FAGUNDES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida São Paulo, nº 364, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e MARIA RODRIGUES, natural de Central de Minas-MG, com 47 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida São Paulo, nº 364, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 09816 3.: OLERINO PEREIRA DOS SANTOS, natural de Alcobaça-BA, com 41 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Rio Paraíba do Sul, nº 110, Eldorado, Serra-ES e ELISANGELA PORTO DE OLIVEIRA, natural de Mimoso do Sul-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Rio Paraíba do Sul, nº 110, Eldorado, Serra-ES. 09819 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 11 de dezembro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS PESENTE BINOTTE, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Presidente Epitácio Pessoa, nº 24, República, Vitória-ES e FABIOLA MARTINS BASTOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), servidora pública federal, residente na Rua Arthur Czartoryski, nº 421, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23474 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de dezembro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ FERNANDO DIAS LOURENÇO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Rua Oito de Julho, nº 27, Grande Vitória, Vitória-ES e ALESSANDRA DOS SANTOS BAIOCO, natural de João Neiva-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Oito de Julho, nº 27, Grande Vitória, Vitória-ES. 16902 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de dezembro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial ___________________ CARTÓRIO 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA SEDE DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: MAYCON LOPES LIMA, de nacionalidade brasileira, natural de Itapemirim-ES, nascido em 13 de abril de 1990, estado civil solteiro, profissão barbeiro, residente na CRG Área Rural, s/n, Piabanha do Norte, Itapemirim-ES, filho de JOSÉ CLAUDIO DA COSTA LIMA e LUZIANA LOPES LIMA e JAQUELINE FRANCISCO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, natural de Itapemirim-ES, nascida em 27 de junho de 1992, estado civil solteira, profissão professora, residente na CRG Área Rural, S/n, Piabanha do Norte, Itapemirim-ES, filha de ELIELZO DA SILVA e CRISTIANE RIBEIRO FRANCISCO DA SILVA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 11 de dezembro de 2019 Natalia Bastos Bechepeche Antar Oficial do Registro Civil _____________________________ CARTÓRIO DE ARAÇATIBA  2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ÁLEFI PAIVA LOPES, nacionalidade brasileira, natural de Mutum-MG, nascido em 02 de janeiro de 1998, estado civil solteiro, profissão motorista, residente na Rua São Paulo, S/n, Industrial em Viana-ES, filho de ELIVALDO SANTANA DE PAIVA e KELIA ROZANIA DA SILVA LOPES DE PAIVA & AYRA AUWANNE DOSSI NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascida em 23 de agosto de 2003, estado civil solteira, profissão autônoma, residente na Rua São Paulo, S/n, Industrial em Viana-ES, filha de ADENILSON NASCIMENTO e ADRIANA APARECIDA DOSSI NASCIMENTO. Se alguém souber de algum impedimento, oponho-se na forma da Lei. Viana  ES, 11 de dezembro de 2019 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã Oficial

