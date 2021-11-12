Proclamas - 12/11/2021

Proclamas
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARLYSON VAREJÃO MATOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), expedidor de mercadoria, residente na Rua Nove, nº 11, Maringá, Serra-ES e PALOMA DOS SANTOS ALCÂNTARA, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), assistente comercial, residente na Rua Nove, nº 11, Maringá, Serra-ES. 32554 2.: CARLOS VIEIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de obras, residente na Rua Paul Brasil, 47, Feu Rosa, Carapina,, Serra-ES e WELLIGTA FABÍOLA DIAS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), sem profissão remunerada, residente na Rua Paul Brasil, 47, Feu Rosa, Carapina,, Serra-ES. 32579 3.: DEIVDE MALTA SILVA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), técnico de manutencão, residente na Av. Des. Antonio José Miguel Feu Rosa, nº 665, Praia da Baleia, Serra- e ISLANDIA RODRIGUES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), assistente financeiro, residente na Av. Des. Antonio José Miguel Feu Rosa, nº 665, Praia da Baleia, Serra-. 32581 4.: ALEX RODRIGUES VIANA, natural de Salvador-BA, com 45 anos de idade, Divorciado(a), técnico em enfermagem, residente na Rua dos Girassóis, nº 08, Feu Rosa, Serra-ES e FRIDALINA EWALD GOMES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 39 anos de idade, Divorciada(o), técnica em enfermagem, residente na Rua Manoel Lopes, N° 248, Taquara II, Serra-ES. 32601 5.: MURILO BARBOSA COIMBRA, natural de Patos de Minas-MG, com 24 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Avenida Colares Júnior, nº 1944, Vila Nova de Colares, Serra-ES e SABRINA MORAES MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Colares Júnior, nº 1944, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32602 6.: RENÊ ANTONIO DA SILVA SANTOS, natural de Santana do Jacaré-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), carteiro, residente na Rua Dom Pedro II, Nº 241, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e MARILIA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Rua Dom Pedro II, Nº 241, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 32644 7.: ALEX DE FREITAS JÚNIOR, natural de Barra de São Francisco-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estagiário, residente na Rua Jose Ronaldo Barbosa, nº 284, Camará, Serra-ES e JULIA PEREIRA FLORENTINO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Jose Ronaldo Barbosa, nº 284, Camará, Serra-ES. 32645 8.: CHARDSON RODRIGUES LEMPKE, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Fartura, nº 40, Vila Nova de Colares, Serra-ES e KARINA SANTOS SOUZA, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa, residente na Rua Fartura, nº 40, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32646 9.: LEYRISON FRANCISCO BARBOSA CRAVO, natural de Ibiraçu-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), técnico em planejamento, residente na Avenida Desembargador Antonio José Miguel Feu Rosa, nº 747, Praia da Baleia, Serra-ES e PATRICIA SOUZA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Desembargador Antonio José Miguel Feu Rosa, nº 747, Praia da Baleia, Serra-ES. 32647 10.: VALDEMI ALVES DE SOUZA, natural de Itamaraju-BA, com 61 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Sebastião J. de Almeida, nº 100, Jardim Limoeiro, Serra-ES e LUCILENA DA SILVA CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Sebastião J. de Almeida, nº 100, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 32648 11.: ELIAS BRITO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua 7 de Setembro, nº 06, Carapina Grande, Serra-ES e JAYNE MOREIRA DE SOUSA MEIRELES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), bióloga, residente na Rua 7 de Setembro, nº 06, Carapina Grande, Serra-ES. 32649 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 11 de novembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: CELSO MIGUEL DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 48 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Vinte e Sete, nº 270, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e JULIANA TRABA RODRIGUES, natural de Viana-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vinte e Sete, nº 270, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 232729438 2.: ZAÍNE DA PENHA LOZER PINTO, natural de João Neiva-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Ana Pestana, nº 102, Ibes, Vila Velha-ES e NATAINE FELISBERTO DE SOUZA, natural de Mantenópolis-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Ana Pestana, nº 102, Ibes, Vila Velha-ES. 232729439 3.: SAMUEL DIAS DE CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), operador logístico, residente na Rua Engenheiro Inácio Carvalho, nº 286, Vale Encantado, Vila Velha-ES e RENATA DAS VIRGENS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), assessora técnica de educação, residente na Rua Engenheiro Inácio Carvalho, nº 286, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232729440 4.: NICAEL GRÜNEWALDT, natural de Itarana-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua dos Diamantes, nº 12, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e RAQUEL APARECIDA DORTE SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua dos Diamantes, nº 12, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232729441 5.: JESSE JAMES CORRENTE DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), polivalente, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, nº 1620, Interlagos, Linhares-ES e IRACILDA LOYOLA JUSTINO, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, viúvo(a), professora, residente na Rua Dom Pedro I, nº 202, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729442 6.: BENICIO RAMOS RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), engenheiro eletricista, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, nº 117, Apto 101, Ed. Resid Aribiri, BL 04, Ataíde, Vila Velha-ES e GEICILENE DA SILVA NUNES, natural de Bela Vista-MS, com 38 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Pedro Nolasco, nº 69, Sotema, Cariacica-ES. 232729443 7.: CÉSAR VINICIUS ALMEIDA DE OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), arquiteto, residente na Rua das Acácias, nº 26, Jardim do Vale, Vila Velha-ES e CRISLANE PEREIRA DO ROSÁRIO, natural de Itarana-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua das Acácias, nº 26, Jardim do Vale, Vila Velha-ES. 232729444 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de novembro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WÉVERTON FERREIRA DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Mal Floriano, nº 393, Novo Jardim, Cariacica-ES e VANILDA DE OLIVEIRA DOS ANJOS, natural de Açailândia-MA, com 30 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de cozinha, residente na Rua Mal Floriano, nº 393, Novo Jardim, Cariacica-ES. 14121 2.: WENDSON DA SILVA PONTES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua da Vitória, nº 711, Porto Novo, Cariacica-ES e DAYANA OLIVEIRA SILVA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua da Vitória, nº 711, Porto Novo, Cariacica-ES. 14122 3.: IURI DE ALMEIDA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro autônomo, residente na Rua Marilandia, 1435, Porto de Santana, Cariacica-ES e ALINE PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Divorciada(o), promotora de vendas, residente na Rua Marilandia, 1435, Porto de Santana, Cariacica-ES. 14124 4.: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida dos Imigrantes, nº 200, Nova Esperança, Cariacica-ES e ÉRIKA CRISTINA SANTOS, natural de São Miguel do Guaporé-RO, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida dos Imigrantes, nº 200, Nova Esperança, Cariacica-ES. 14126 5.: LEVI BATISTA DO NASCIMENTO FILHO, natural de Governador Valadares-MG, com 45 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Oitenta e Sete, nº 87, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e ÉVELIM RIOS RODRIGUES, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Oitenta e Sete, nº 87, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 14127 6.: ABNER PEREIRA DE SOUSA ROZA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Vitória, s/n , Porto Novo, Cariacica-ES e JOSEANE DE MEDEIROS DA SILVA, natural de São Miguel dos Campos-AL, com 27 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Vitória, s/n , Porto Novo, Cariacica-ES. 14128 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 11 de novembro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: AFRANIO BATISTA DE CARVALHO, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Argeu Pinheiro, nº 967 QD 16/19, Vila Izabel, Linhares-ES e ELISÂNGELA ALVES CAMARA, natural de Jaguaré-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Argeu Pinheiro, nº 967 QD 16/19, Vila Izabel, Linhares-ES. 11460 2.: MARCOS PAULO FERREIRA OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Avenida Conceição da Barra, nº 733 QD 236/12, Araçá, Linhares-ES e MEIRIELLY DO SANTO BARBOSA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Avenida Conceição da Barra, nº 733 QD 236/12, Araçá, Linhares-ES. 11461 3.: DANILO SALGADO GONÇALVES, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Adenilton Garcia Durão, nº 244, Três Barras, Linhares-ES e THAMIRES DUARTE TAQUETT, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua José de Alencar, S/n, Palmital, Linhares-ES. 11462 4.: PATRICK HENRIQUE XAVIER DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Augusto de Carvalho, Nº 756, Araçá, Linhares-ES e RAYANE JULIO, natural de Colatina-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Augusto de Carvalho, Nº 756, Araçá, Linhares-ES. 11463 5.: ANDRÉ HEMERLY MAIA, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Avenida Goulart de Andrade, nº 150, Palmital, Linhares-ES e ELISA ARAUJO SANSON, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Presidente Costa e Silva, nº 6, Novo Horizonte, Linhares-ES. 11464 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 11 de novembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIOGO OLIVEIRA DE LAIA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Castanheiro, nº 18, Centro da Serra, Serra-ES e ADRIELE OLIVEIRA SANTOS, natural de Guaratinga-BA, com 20 anos de idade, Solteira(o), operadora de atacarejo, residente na Rua Castanheiro, nº 18, Centro da Serra, Serra-ES. 11315 2.: OSNYEL DE JESUS DOS PASSOS, natural de Fundão-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua I, S/n, Qd. 01, Lt. 03, Colina da Serra, Serra-ES e JAQUELINE SILVA SANTOS, natural de Una-BA, com 24 anos de idade, Solteira(o), operador industrial I, residente na Rua I, S/n, Qd. 01, Lt. 03, Colina da Serra, Serra-ES. 11317 3.: MATHEUS CRUZ FERNANDES, natural de Nova Viçosa-BA, com 23 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Pimenta Bueno, nº 185, Novo Porto Canoa, Serra-ES e GEISIANE FERNANDES JAVARINI, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Pimenta Bueno, nº 185, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 11318 4.: VALDIR RODRIGUES CRAVO JUNIOR, natural de Fundão-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), metalurgico, residente na Rua Porto Alegre, 09, São Marcos II, Serra-ES e CASSIA CARVALHO VIEIRA, natural de Ipatinga-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar operacional, residente na Rua Porto Alegre, 09, São Marcos II, Serra-ES. 11363 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 11 de novembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONIDIO SILVA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Escadaria da Amargura, nº 51, Conquista, Vitória-ES e JOSIANE PEREIRA LIMA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria da Amargura, nº 51, Conquista, Vitória-ES. 17599 2.: BRUNO RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rodovia Serafim Derenzi, 714, Bela Vista, Vitória-ES e KÉSSILA DAMASCENO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Santo Antônio, nº 22, Mário Cypreste, Vitória-ES. 17602 3.: JOSÉ CARLOS JESUS DOS SANTOS, natural de Porto Seguro-BA, com 48 anos de idade, solteiro(a), borracheiro, residente na Rua Leoncio Nunes, nº 89, Santo Antonio, Vitória-ES e DERUANDSAN RAYÉRES CANDIDO DA FONSECA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Leoncio Nunes, nº 89, Santo Antonio, Vitória-ES. 17603 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de novembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONY COSTA LUNZ FERREIRA, natural de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua da Torre, nº 9999, Centro, Itapemirim-ES e FERNANDA GARCIA MACHADO, natural de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua da Torre, nº 9999, Centro, Itapemirim-ES. 14195 2.: MIQUEIAS COSTA HENRIQUE, natural de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), administrador, residente na Rua da Caixa D'agua, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES e QUÉZIA DE SOUZA JESUS, natural de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), enfermeira, residente na Rua da Caixa D'agua, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14196 3.: JEAN SILVEIRA ALMEIDA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 32 anos de idade, Solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rodovia Safra X Marataízes, S/nº, Km 25,, Itapemirim-ES e JULIANA AZEREDO DA SILVA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rodovia Safra X Marataízes, S/nº, Km 25,, Itapemirim-ES. 14197 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 11 de novembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: SÁVIO ARAUJO FURTADO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), piscineiro, residente na Rua Corinto Barbosa Lima, nº 129, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MYLENA POLONINI PAZINI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), fotógrafa, residente na Rua Corinto Barbosa Lima, nº 129, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04907 2.: BRENO MOREIRA MARCONCINI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), almoxarife, residente na Rua Washington Luiz, nº 2, Nossa Senhora da Penha, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LAÍS NERY PEREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Washington Luiz, nº 2, Nossa Senhora da Penha, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04909 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 11 de novembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS SILVA DE OLIVEIRA, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Coronel Herculano Leal, 32, Vila do Riacho, Aracruz-ES e TATIANE FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua Coronel Herculano Leal, 32, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00696 2.: JONATAN DE SOUZA, natural de Vitoria-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), mergulhador, residente na Rua das Flores, 40, Barra do Riacho, Aracruz-ES e DAIANI GALACHA DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua das Flores, nº 40, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00697 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 11 de novembro de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: DENIS NUNES MORAES, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Brasil, Nº 437, Cobi de Baixo, Vila Velha-ES e MYLLENNA BASILIO SIQUEIRA, natural de Domingos Martins-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Brasil, Nº 437, Cobi de Baixo, Vila Velha-ES. 06262 2.: JÚLIO CÉSAR SOUZA GOMES, natural de Sabará-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Jaguaré, nº 05, Vale Encantado, Vila Velha-ES e PATRICIA MARTINS DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), administadora, residente na Rua Jaguaré, nº 05, Vale Encantado,, Vila Velha-ES. 06263 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de novembro de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS DO NASCIMENTO RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pintor, residente na Escadaria Tenente Aristides, nº 102, Centro, Vitória-ES e ALEXANDRINA MESSIAS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Escadaria Tenente Aristides, nº 102, Centro, Vitória-ES. 25141 2.: WALLACE DE CASTRO LOUBACK, natural de Governador Valadares-MG, com 57 anos de idade, divorciado(a), contador, residente na Rua Ivan Neiva Neves, nº 580/404, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e LILIAN CRISTIAN DOS REIS, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Rua Manoel Pinto Araújo, nº 31, São Cristóvão, Vitória-ES. 25144 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de novembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO PORTERO DA SILVA, natural de SUZANO-SP, com 39 anos de idade, Solteiro(a), ELETRICISTA DE AUTOMOVEIS, residente na RUA ALM BARROSO Nº 250, BARRAMARES, Vila Velha-ES e DAYANE PIRES DE SOUZA, natural de São Paulo-SP, com 27 anos de idade, Solteira(o), Merendeira, residente na RUA ALM BARROSO Nº 250, BARRAMARES, Vila Velha-ES. 09138 2.: BRUNO PONTES BLEIDÃO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Avenida França, S/n, Jabaeté, Vila Velha-ES e CYNTIA DE OLIVEIRA STARICK, natural de Teófilo Otoni-MG, com 22 anos de idade, Solteira(o), estagiária, residente na Avenida França, S/n, Jabaeté, Vila Velha-ES. 09141 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de novembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas de Burarama Faço saber que pretender casar-se: 1.: WEVERTON DE OLIVEIRA SALES, natural de Muqui-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Monte Alegre, Distrito de Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARCELO ALVES VENTURA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), lavrador, residente na Monte Alegre, Distrito de Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 00143 2.: WILLIAN FERREIRA REZENDE, natural de Muniz Freire-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rua da Creche, nº 1, Distrito de Conduru, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LUCIANA ADRIANO DE SILLIS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Distrito de Burarama, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 00144 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 11 de novembro de 2021 Nelisa Galante de Melo Santos Registradora Civil e Tabeliã de Notas _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAGNO CÂNDIDO CARVALHO SILVA, natural de Aracatu-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Esther Oliveira Galveas, Jardim Camburi, Vitória-ES e VINICIUS LIMA LOPES WANDERLEY, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Esther Oliveira Galveas, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24997 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de novembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ALBERTO ADÃO CARVALHO, natural de João Neiva-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), Aux. de Produção, residente na Rua Santos Ramalho, N° 5, Franscico Campagnaro, Ibiraçu-ES e RAFAELA MINELLI MARCHI, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), Aux. de secretária Escolar, residente na Rua Santos Ramalho, N° 5, Francisco Campagnaro, Ibiraçu-ES. 00940 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 11 de novembro de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOELSIM DE SOUZA PINHEIRO, natural de Santo Augusto-RS, com 48 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Ilha dos Aires, 565, Ilha dos Aires, Vila Velha-ES e ADRIANA RODRIGUES CAMPOS, natural de João Neiva-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), técnico de Enfermagem, residente na Rua Ilha dos Ayres, N° 565, Casa 2, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES. 19435 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de novembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JOSÉ ALBERTO DE OLIVEIRA LUCAS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 39 anos de idade, divorciado, pedreiro, residente e domiciliado no lugar denominado Vila do Cedro, s/n, zona rural, Brejetuba-ES e NEUZI BATISTA GOMES, natural de Afonso Cláudio-ES, com 41 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no lugar denominado Vila do Cedro, s/n, zona rural, Brejetuba-ES- 001046. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 11 de novembro de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã