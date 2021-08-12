Proclamas - 12/08/2021
_____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERISVALDO CAMPELO DA SILVA, natural de Amarante-PI, com 41 anos de idade, solteiro(a), técnico de produção, residente na Rua Centaura, Nº 232, São José, Linhares-ES e GESILENE PAIVA FORTE, natural de São Miguel do Guaporé-RO, com 30 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Centaura, Nº 232, São José, Linhares-ES. 11165 2.: RICARDO CARLOS MACHADO BERGAMIN, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Ver. Manasses dos Reis, Nº 253, Quadra 767/8, BNH, Linhares-ES e DANDARA MOULIN PORTO, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Ver. Manasses dos Reis, Nº 253, Quadra 767/8, BNH, Linhares-ES. 11166 3.: CARLOS VINÍCIUS DOS SANTOS FERNANDES, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, Nº 2268, Interlagos, Linhares-ES e TAYNARA PERONE, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente fiscal, residente na Avenida Quintino Bocaiúva, Nº 2268, Interlagos, Linhares-ES. 11167 4.: ROGÉRIO BENTO DE BARROS, natural de Linhares-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), pintor automotivo, residente na Rua Sergipe, Nº 321, Aviso, Linhares-ES e JOSELMA PINTO DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Sergipe, Nº 321, Aviso, Linhares-ES. 11168 5.: WESLEY CARDOSO DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), arquiteto, residente na Avenida Nogueira da Gama, Nº 1179, Ap 302, Centro, Linhares-ES e NIZIANNE RODRIGUES DA SILVA, natural de Pavão-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Nogueira da Gama, Nº 1179, Ap 302, Centro, Linhares-ES. 11169 6.: ROBERTO BORGES NETO, natural de João Neiva-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), ferramenteiro, residente na Avenida João Cabral de Melo Neto, Nº 280, Bl 15, Ap H Resid Jardim Laguna, Palmital, Linhares-ES e LAYLA MATIAS RODRIGUES, natural de São Mateus-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Avenida João Cabral de Melo Neto, Nº 280, Bl 15, Ap H Resid Jardim Laguna, Palmital, Linhares-ES. 11171 7.: LEONARDO VENDRAMINI, natural de Colatina-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Odilon Nunes Barroso, S/n, Ap 111, Planalto, Linhares-ES e MARCIA TANIELLE NUNES DA SILVA, natural de Itatuba-PA, com 36 anos de idade, solteiro(a), assistente de D.P, residente na Rua Odilon Nunes Barroso, S/n, Ap 111, Planalto, Linhares-ES. 11172 8.: CARLOS ANTONIO RODRIGUES, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), motorista pool, residente na Rua Luiz de Camões, Nº 1191, Interlagos, Linhares-ES e ELIETE RANGEL, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), recepcionista, residente na Rua Luiz de Camões, Nº 1191, Interlagos, Linhares-ES. 11173 9.: JOÃO CARLOS DA SILVA SOUZA, natural de União dos Palmares-AL, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Antonio Soares, Nº 599, Jocafe II, Linhares-ES e DAIANE DE LIMA SILVA, natural de União dos Palmares-AL, com 18 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Antonio Soares, Nº 599, Jocafe II, Linhares-ES. 11174 10.: MURIEL FERREIRA DOS SANTOS, natural de Montanha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Cláudio Manoel da Costa, Nº 619, Interlagos, Linhares-ES e BIANCA LAÍS BRANCO DE SOUZA, natural de Bauru-SP, com 34 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Cláudio Manoel da Costa, Nº 619, Interlagos, Linhares-ES. 11175 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 11 de agosto de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: DICK ROGERS PREISIGKE LAET, natural de Rio Branco-MT, com 32 anos de idade, viúvo(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Moacir Fraga, S/nº, Jardim Guaranhuns, Vila Velha-ES e RAIANY RIBEIRO TEODORO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), conferente, residente na Rua Moacir Fraga, S/nº, Jardim Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232729209 2.: ELIEZER DAVID ORSO, natural de Erechim-RS, com 38 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua São Paulo, nº 250, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e JESSYCA DE OLIVEIRA PONCIO RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua São Paulo, nº 250, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 232729210 3.: JOSÉ VANDELINO DAVEL, natural de Afonso Claudio-ES, com 60 anos de idade, solteiro(a), tecnico mecânico Industrial, residente na Rua Vitória, nº 07, Vila Guaranhuns, Vila Velha-ES e WALDINETE DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 61 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais aposentada, residente na Rua Vitória, nº 07, Vila Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232729211 4.: FELIPE MOREIRA PESTANA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), montador automotivo, residente na Rua Doutor Jairo Mattos Pereira, nº 10, Vila Velha-ES e AMANDA PITTIZER BAHIENSE, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista de TI, residente na Rua Doutor Jairo Mattos Pereira, nº 10, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232729212 5.: VITOR HUGO RIBEIRO DE ARAUJO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), tecnico em telecomunicação, residente na Rua Rio Grande do Sul, nº 137, Aptº 102, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e LETÍCIA PASSOS TEODORO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), gestora de investimento, residente na Rua Ibitirama, nº 250, Aptº 601, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 232729213 6.: FLÁVIO AMON JUNIOR, natural de VITORIA-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Técnico em telecomunicações, residente na Rua Boa Morte, nº 68, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES e POLIANI SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), doceira, residente na Rua Boa Morte, nº 68, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES. 232729214 7.: LUIS FELIPE BARCELLOS SILVA, natural de Curitiba-PR, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua São Francisco, nº 76, Santa Inês, Vila Velha-ES e ANA CAROLINA LIMA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua São Francisco, nº 76, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232729215 8.: ANDRÉ LUIZ DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Copo de Leite, nº 172, Novo México, Vila Velha-ES e YORRANA NEVES SANTANA, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Copo de Leite, nº 172, Novo México, Vila Velha-ES. 232729216 9.: JEFFERSON CARLOS BERGER JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), bancario, residente na Rua Jorge Majestade, nº 25, Novo México, Vila Velha-ES e THAYTA ALVES DO ESPIRITO SANTO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Jorge Majestade, nº 25, Novo México, Vila Velha-ES. 232729217 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de agosto de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: AUREO ROBERTO NASCIMENTO NETO, natural de Vitoria-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Itacibá, s/n Ap 901, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e BRENDA HERINGER COSTA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Antonio de Almeida, N° 11 , Ap 901, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19093 2.: LUAN KARLOS CARVALHO DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnico de refrigeração, residente na Rua Jardel Jércolis Filho, N° 14, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e NÁDIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, natural de Vitoria-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), analista de exportação, residente na Rua Jardel Jércolis Filho,n° 14, Guaranhuns, Vila Velha-ES. 19095 3.: VINÍCIUS AYRES RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Goiânia, nº 255, Edifício Gilia Borgo, Apartamento 203, Praia de Itapoa, Vila Velha-ES e JOANIE RIBEIRO GOMES SILOTTI, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), publicitaria, residente na Rua Goiânia N° 255, Edifício Gilia Borgo, Apartamento 203, Itapuã, Vila Velha-ES. 19096 4.: DANIEL VIEIRA COSTA, natural de Barra Mansa-RJ, com 38 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Antonio Gil Veloso, nº 646, 303, Praia da Costa, Vila Velha-ES e DAIANNY OLIVEIRA DE ARAÚJO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Antônio Gil Veloso, nº 646, Apt. 303, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19097 5.: VINÍCIUS TAVARES DOS REIS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), eletrotécnico, residente na Rua Itaquari, nº 300, Apartamento 1104, Edifício Delaperne, Itapuã, Vila Velha-ES e PAMELLA CHRISTINA OLIVEIRA VERLY, natural de Itanhém-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Itaquari, nº 300, Apartamento 1104, Edifício Delaperne, Itapuã, Vila Velha-ES. 19098 6.: ADILSON GUIOTTO TORRES FILHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Diógenes Malacarne, nº 365, Apartamento 802, Bloco 01, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ALINE LYRA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), funcinária pública estadual, residente na Rua Professor Telmo de Souza Tavares, nº 105, Apartamento 603, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19100 7.: MILSON FERNANDES PAULIN, de nacionalidade brasileira, profissão tabelião, com quarenta e um (41) anos de idade, estado civil solteiro, natural de São Paulo-SP, com residência e domicílio na Avenida Estudante José Julio de Souza, nº 3300, Bloco A, Apartamento 101, Praia de Itaparica, em Vila Velha-ES e MARJORIE RODRIGUEZ BIM, de nacionalidade brasileira, profissão tabeliã substituta, com trinta e oito (38) anos de idade, estado civil solteira, natural de São Paulo-SP, com residência e domicílio na Avenida Estudante José Julio de Souza, nº 3300, Bloco A, Apartamento 101, Itapuã, em Vila Velha-ES. (Conversão de União estável em Casamento). Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de agosto de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: DHEISON MERÍLIO LUIZ, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Manaus, nº 17, Central de Carapina, Serra-ES e ELIENE SILVA DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 35 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Manaus, nº 17, Central de Carapina, Serra-ES. 31984 2.: MARCIO NASCIMENTO GARCIA, natural de Aracruz-ES, com 44 anos de idade, Divorciado(a), sem profissão remunerada, residente na Rua São José, nº 142, Jardim Tropical, Serra-ES e JAILDES BATISTA DAMACENA, natural de Guaratinga-BA, com 29 anos de idade, Solteira(o), sem profissão remunerada, residente na Rua São José, nº 142, Jardim Tropical, Serra-ES. 31986 3.: FRANCISCO GOMES DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), Servidor público estadual, residente na Rua dos Rouxinóis, Nº 52 Morada de Laranjeiras, Serra-ES e LETÍCIA MONTEIRO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua dos Rouxinóis, Nº 52 Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 32015 4.: NAIAN OLIVEIRA DA SILVA, natural de Itabuna-BA, com 31 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de montagem, residente na Rua 2, S/N°, Continental, Serra-ES e MAYULLE LIMA DE OLIVEIRA, natural de Itapetinga-BA, com 29 anos de idade, Divorciada(o), confeiteira, residente na Rua 2, S/N°, Continental, Serra-ES. 32023 5.: GÉLSON DE LIMA SANTOS, natural de Campina Grande-PB, com 55 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Bengala, nº 07, Cidade Continental-Setor Ásia, Serra-ES e ELZA SANTOS CUNHA, natural de Conceição da Barra-ES, com 51 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Bengala, nº 07, Cidade Continental-Setor Ásia, Serra-ES. 32027 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 11 de agosto de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALDIR DE SOUZA, natural de Pancas-ES, com 43 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro autônomo, residente na Rua Pernambuco, nº 15, Lote 03, Santo Antônio, Cariacica-ES e LAURINETE ANACLETO, natural de Aimorés-MG, com 47 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Pernambuco, nº 15, Lote 03, Santo Antônio, Cariacica-ES. 13863 2.: JULIO CESAR SEPULCRO DORTE, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de bombeiro hidráulico, residente na Rua Quatro, nº 191, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e RAYSSA MORAES FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Quatro, nº 191, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13864 3.: RENATO ROCHA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), operador de maquina, residente na Rua Schwab Ramos, nº 39, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e THEREZA CRISTYNA CORDEIRO BARROSO, natural de Belo Horizonte-MG, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Fernando Antônio, nº 15, Bela Aurora, Cariacica-ES. 13867 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 11 de agosto de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: AMIR HUSSEIN ARNOUS, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), enfermeiro, residente na Rua Guadalajara, Santa Cecília, Vitória-ES e BIANCA MEDICI AIRES, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Augusto D'Almeida, Mata da Praia, Vitória-ES. 24733 2.: JOSÉ CARNEIRO DA SILVA, natural de Mogeiro-PB, com 51 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Arthur Czartoryski, Jardim da Penha, Vitória-ES e MARILETE DE SOUZA, natural de Pinheiros-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Rua Arthur Czartoryski, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24734 3.: RENATO RIBEIRO SIMAN, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 44 anos de idade, divorciado(a), engenheiro químico, residente na Rua Arthur Czartoryski, Jardim da Penha, Vitória-ES e LORENA GREGORIO PUPPIM, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), oceonografa, residente na Rua Arthur Czartoryski, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24736 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de agosto de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALDEMIR MOREIRA GOMES, natural de Duque de Caxias-RJ, com 42 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Oswaldo Martins, Jerônimo Monteiro-ES e FRANCIELLI DELABELLA RIBEIRO, natural de Atilio Vivacqua-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Oswaldo Martins, Centro, Jeronimo Monteiro-ES. 01096 2.: WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES, natural de Ponte Nova-MG, com 34 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Deoclecio de Almeida, Número 09, Centro, Jerônimo Monteiro-ES e DESIRRE MORAIS DIAS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Deoclecio de Almeida, Número 09, Centro, Jerônimo Monteiro-ES. 01098 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jeronimo Monteiro-ES, 11 de agosto de 2021 Bruno Bittencourt Bittencourt Tabelião de Notas e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: LORIMAR FERREIRA DE SOUZA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 57 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Felicidade Correia dos Santos, nº 38, Ilha das Caieiras, Vitória-ES e CONSUELO FONTE COÊLHO, natural de Vila Velha-ES, com 54 anos de idade, Solteira(o), desfiadeira de siri, residente na Rua Felicidade Correia dos Santos, nº 38, Ilha das Caieiras, Vitória-ES. 17482 2.: GEOVANE OLIVEIRA MARTINS, natural de Osasco-SP, com 38 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Jonael Sócrates Medeiros Ferreira, nº 295, Nova Palestina, Vitória-ES e LAUDINÉIA NASCIMENTO MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de logistica, residente na Rua Jonael Sócrates Medeiros Ferreira, nº 295, Nova Palestina, Vitória-ES. 17484 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de agosto de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO FERNANDES DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua: Felicidade Siqueira, nº 200, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e GRACIELY PIMENTA BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua: Felicidade Siqueira, nº 200, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06161 2.: LEANDRO ANTUNES, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Coletor, residente na Rua São Pedro, nº 172, São Torquato, Vila Velha-ES e DAIANA BATISTA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Pedro, nº 172, São Torquato, Vila Velha-ES. 06162 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de agosto de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: KAIO ALVES NATIVIDADE, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), executivo comercial, residente na Rua Adalberto Matos, nº 60, Comdusa, Vitória-ES e SAMANTHA ALVES CHRIST, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Daniel Abreu Machado, nº 600 A, Itararé, Vitória-ES. 24936 2.: MIKAEL DA SILVA AMARAL, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Alto Belo, nº 146, Conquista, Vitória-ES e GABRIELI FERREIRA DA FRAGA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Desembargador Gilson Mendonça, nº 364, Consolação, Vitória-ES. 24937 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de agosto de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: VANGILEI RODRIGUES DE JESUS, natural de Itabuna-BA, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Porto Seguro, nº 324, João Goulart, Vila Velha-ES e ANA CRISTINA CAJAIBA NASCIMENTO, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Porto Seguro, nº 324, João Goulart, Vila Velha-ES. 08971 2.: GASPARINO ROCHA GUIMARÃES, natural de Linhares-ES, com 60 anos de idade, Divorciado(a), Carpinteiro, residente na Av Dom Americo nº 1321, Vila Velha-ES e ANITA HOMBRE DE FARIAS, natural de Alfredo Chaves-ES, com 74 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Av Dom Americo nº 1321, Vila Velha-ES. 08972 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de agosto de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL FERREIRA KROEBEL, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Pouso Alegre, nº 06, Universal, Viana-ES e CAMILLA SIQUEIRA PINHEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Pouso Alegre, nº 06, Universal, Viana-ES. 07377 2.: FELIPE COSTA ENDLICHI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), alinhador mecânico, residente na Rua Pascoal Marques, nº 31, Universal, Viana-ES e BRUNELLY SANTANA FRANCO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de laboratório, residente na Rua Oriente, S/n°, Lote 05, Qr. 4, Ipanema, Viana-ES. 07378 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 11 de agosto de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAIRA SILVA DA FRAGA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Baixo Guandu, nº 223, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ALINE PRISCILLA LOPES LEAL, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), microempreendedora, residente na Rua Baixo Guandu, nº 223, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04774 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 11 de agosto de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: VICTOR SILVA MARTINS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), servidor público estadual, residente na Localidade Safra, Itapecoá,, Itapemirim-ES e FRANCIELE BRITO DA SILVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), servidora pública estadual, residente na Localidade Safra, Itapecoá, Itapemirim-ES. 01199 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 11 de agosto de 2021 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDERSON COSWOSK MARTINS, natural de Domingos Martins-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Santo Antônio, S/nº, São Clemente, Aracruz-ES e DEBORA GASPERAZZO COELHO, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Santo Antônio, S/nº, Clemente, Aracruz-ES. 13267 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 11 de agosto de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO CÉSAR DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 47 anos de idade, Solteiro(a), funcionário público municipal, residente na Rua João Rodrigues de Oliveira 25, Apt 103, Ed. Thayse Resende, Alegre-ES e SOLANGE MOREIRA ARRUDA DA SILVA MACHADO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 43 anos de idade, Divorciada(o), prendas do lar, residente na Rua João Rodrigues de Oliveira 25, Apt 103, Ed. Thayse Resende, Alegre-ES. 03506 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 11 de agosto de 2021 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALLYSSON HENRIQUE DE CASTRO CARDOSO, natural de Inhapim-MG, com 31 anos de idade, Solteiro(a), analista de departamento pessoal, residente na Rua Julio Cesar Lima Moreira, nº 25, Bairro Paul, Vila Velha-ES e ADRIANA PRADO RODRIGUES SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), analista de RH, residente na Rua Itapemirim, nº 80, Aptº 607, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 04292 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de agosto de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: CREILTON DA COSTA SILVA, natural do Distrito do Ibes, Vila Velha, ES, com 43 anos de idade, divorciado, lavrador, residente e domiciliado no Córrego Monte Santo, zona rural, em Brejetuba-ES. ROSENI BABE ALVES, natural de Conceição do Castelo, ES, com 33 anos de idade,solteira, lavradeira, residente e domiciliada no Córrego Monte Santo, zona rural, em Brejetuba-ES.- 1011. 2.: EMILIO BATISTA ALVES, natural de Afonso Cláudio, ES, com 59 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado em Santa Rita, zona rural, Brejetuba-ES. SOLANGE APARECIDA FERNANDES ALVES, natural de Afonso Cláudio, ES, com 38 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada em Santa Rita, zona rural, Brejetuba-ES. - 1013 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 10 de agosto de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã