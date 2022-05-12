Proclamas - 12/05/2022

Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDNALDO SILVINO DA SILVA, natural de Niterói-RJ, com 45 anos de idade, Divorciado(a), padeiro, residente na Rua Maranta, nº 25, Serra-ES e ADRIANA BORGES, natural de Linhares-ES, com 50 anos de idade, Divorciada(o), cuidadora de idosos, residente na Rua Maranta, nº 25, Serra-ES. 11698 2.: ALEXANDER SOUZA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), funcionário público estadual (militar), residente na Rua Cariacica, nº 193, Serra-ES e LETICIA PATRICIO MOREIRA DE SOUZA, natural de Vitoria-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), odontóloga, residente na Rua Cariacica, nº 193, Serra-ES. 11747 3.: EDIMILSON FRANCISCO DE SOUZA FILHO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Ipatinga, S/N, Serra-ES e JAQUELINE ARAUJO ALVES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ipatinga, s/n, Serra-ES. 11748 4.: EZEQUIEL PINTO DA PENHA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de caminhão, residente na Rua Rio Marinho, nº 56, Serra-ES e THAIS DOS SANTOS CAPUCHO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Divorciada(o), supervisora administrativo, residente na Rua Rio Marinho, nº 500, apt. 56, Serra-ES. 11756 5.: JESSÉ DOS SANTOS SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de padaria, residente na rua buriti, 03, serra dourada I, Serra-ES e PALOMA MORAES BASTOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na rua buriti, 03, serra dourada I, Serra-ES. 11777 6.: EMANUEL SANTOS CAETANO, natural de Pedro Canário-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida das Palmeiras, nº 02, Cidade Pomar, Serra-ES e DANYLLA NUNES ALVES, natural de Colatina-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida das Palmeiras, nº 02, Cidade Pomar, Serra-ES. 11780 7.: NILTON JUSTOS, natural de Caravelas-BA, com 36 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Sergipe, nº 254, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e ALANA SOUZA SANTANA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 28 anos de idade, Solteira(o), técnica em enfermagem, residente na Rua Sergipe, nº 254, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 11781 8.: ROMULO ALMEIDA ROSA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), supervisor de logística, residente na Avenida Pau Brasil, nº 321, Centro da Serra, Serra-ES e ELIZANGELA DE JESUS SANTOS, natural de Pedro Canário-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), assistente financeiro, residente na Avenida Pau Brasil, nº 321, Centro da Serra, Serra-ES. 11782 9.: LUIZ GONZAGA FRANCISCO DIAS, natural de Coração de Jesus-MG, com 68 anos de idade, viúvo(a), vigilante, residente na Rua Carangola, 62, Nova Carapina II, Serra-ES e TEREZA MACRINA HORACIO, natural de Nova Viçosa-BA, com 67 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Carangola, 62, Nova Carapina II, Serra-ES. 11783 10.: RODRIGO ALVES PENNA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativo, residente na Avenida Vitória Régia, nº 77, Campinho da Serra I, Serra-ES e ALCILÉIA MAGALHÃES, natural de Serra-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Vitória Régia, nº 77, Campinho da Serra I, Serra-ES. 11784 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 11 de maio de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JARBAS DE ALMEIDA ALVES, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 3250, Vila Dita Ap 908 A Torre A, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e RENATA VICTOR DE FARIA, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), servidora publica, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 3250, Ed Vila Dita, Apto 908 A, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19963 2.: MICHEL ALVES PIMENTEL, natural de Mantena-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Maria Valadares, nº 143, Casa 02, Jaburuna, Vila Velha-ES e ESTEPHANNI FERREIRA CUNHA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Antônio Ataíde, nº 1168, Centro, Vila Velha-ES. 19964 3.: LUCIANO TEIXEIRA PIMENTEL, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua João Nunes Coelho, 70, Mata da Praia, Vitória-ES e DANIELA DOS SANTOS CARVALHO QUADRADO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Rua Humberto Serrano, 555, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19965 4.: JOCIMAR DA SILVA, natural de Afonso Claudio-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Belarmino Nunes, nº 115, Centro, Vila Velha-ES e JULIANA MORAES DE OLIVEIRA CABRAL DA SILVA, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 38 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Belarmino Nunes, nº 115, Centro, Vila Velha-ES. 19966 5.: ANTONIO CARLOS ABRANCHES PACHECO, natural de Ubá-MG, com 73 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Rio de Janeiro, 31, Apartamento 201, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e NORMA ELISA ABRANCHES, natural de Juiz de Fora-MG, com 62 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Rio de Janeiro, 31, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 19967 6.: HERCULES DE JESUS DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Tenente Adilson, nº 28, Soteco, Vila Velha-ES e TALITA RAFAELA DE ALMEIDA ESTEVES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de recursos humanos, residente na Rua Alvarenga Peixoto, nº 104, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 19968 7.: LUCAS SODRÉ DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Doutor Jairo de Matos Pereira, nº 780, Praia da Costa, Vila Velha-ES e KAROLINE VIANA BASTOS, natural de Itabuna-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Doutor Jairo de Matos Pereira, nº 780, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19969 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de maio de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDILSON DE JESUS BARRETO, natural de Montanha-ES, com 58 anos de idade, viúvo(a), funcionário público, residente na Rua Vitorio Bobbio, 215, Centro, Sooretama-ES e MARTA DE OLIVEIRA SILVA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 51 anos de idade, divorciado(a), Balconista, residente na Rua Domingos Oleandra, 135, Loteamento Salvador, Sooretama-ES. 04880 2.: ELIAS PEREIRA DA SILVA, natural de Itanhém-BA, com 44 anos de idade, solteiro(a), Motorista carreteiro, residente na Av. Cristo Rei, 569, Centro, Sooretama-ES e VALDINEIA SOUZA SANTANA, natural de Conceição da Barra-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), Atendente de berçário, residente na AV. Cristo Rei, 569, Centro, Sooretama-ES. 04881 3.: RICHARD WOTIKOSKI BRUMATTI, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Técnico de planejamento da indústria metalúrgica (, residente na Rua Jataipeba, 376, Centro, Sooretama-ES e BRUNA ALMEIDA CANDIDO, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Arquiteto urbanista, residente na Rua João Gabideli, 62, Centro, Sooretama-ES. 04882 4.: LUIZ HENRIQUE MONTEIRO BARBOSA, natural de São Paulo-SP, com 29 anos de idade, solteiro(a), Administrador, residente na Rua Sucupira, 192, Centro, Sooretama-ES e KRISSALYS SANTOS GONÇALVES, natural de Ecoporanga-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Educador infantil de nível médio, residente na Rua Sucupira, 192, Centro, Sooretama-ES. 04883 5.: DANILO ALVES DOS SANTOS, natural de Pedro Canario-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Operador de máquina de rotular, residente na Av. Angelo Suzano, 508, centro, Sooretama-ES e KETHENY DE MORAES LOURENÇO, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Atendente de balcão, residente na Rua Cristo Rei, Nº1469, Salvador, Sooretama-ES. 04884 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 11 de maio de 2022 ESMAEL NUNES LOUREIRO Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEX SILVA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Maria da Silva, s/n, Cariacica-ES e ANA CLAUDIA DE PALMA SIMÕES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Maria da Silva, s/n, Cariacica-ES. 28825 2.: MICHELLO DA SILVA MEDEIRO, natural de Sabará-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), Motorista, residente na Rua Doze, nº 12, Cariacica-ES e LEILA SILVA DO CARMO, natural de Pedro Canário-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Atendente, residente na Rua Doze, nº 12, Cariacica-ES. 28827 3.: FIDELIS JOSÉ SARTORI, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Avenida Jerusalém, nº 35, Cariacica-ES e SIMONE BUECKE, natural de Domingos Martins-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Cabeleireira, residente na Avenida Jerusalém, nº 35, Cariacica-ES. 28828 4.: EZEQUIEL SANTOS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua da Assembléia, nº 81, Cariacica-ES e GISLAYNE SANTOS SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua da Assembléia, nº 81, Cariacica-ES. 28829 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 11 de maio de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FÁBIO MENDONÇA SANT'ANA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), encanador, residente na Rua 11, S/nº, Cariacica-ES e WESLAINE BATISTA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua 11, S/nº, Cariacica-ES. 14504 2.: WELLINGTON SILVA GRIJÓ, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 44 anos de idade, Divorciado(a), pintor, residente na Rua Bela Vista, nº 19, Cariacica-ES e LEIZIELE FREITAS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Bela Vista, nº 19, Cariacica-ES. 14505 3.: RUDNEY TRAVEZANI DE PAULA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Santa Leopoldina, nº 02, Cariacica-ES e LAURINDA DE ASSIS LIMA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Santa Leopoldina, nº 02, Cariacica-ES. 14508 4.: EVERTON PEREIRA DA COSTA, natural de São Paulo-SP, com 32 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Cinquenta e cinco, 115, Cariacica-ES e ROSIANE DE JESUS MOROSINI, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Cinquenta e cinco, 115, Cariacica-ES. 14509 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 11 de maio de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JORGE IASBIK NETO, natural de Visconde do Rio Branco-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), Agrônomo, residente na Rua Eugenílio Ramos, Vitória-ES e TAMIRES RODRIGUES CARVALHO SOARES, natural de Colatina-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), fonoaudióloga, residente na Rua Eugenílio Ramos, Vitória-ES. 25370 2.: LUIZ EDUARDO DE LIMA MARTINS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), analista financeiro, residente na Rua Dináh Feu Ribeiro, Vitória-ES e TAISLA SOPRANI, natural de Ibiraçu-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Dináh Feu Ribeiro, Vitória-ES. 25415 3.: VITOR FERREGUETTI COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser,, Vitória-ES e GABRIELA FERNANDES VIANNA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, Vitória-ES. 25416 4.: RAFAEL GEAQUINTO DUARTE, natural de Bauru-SP, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Ruy Pinto Bandeira, Vitória-ES e MELINA MURTA TEDESCO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Ruy Pinto Bandeira, Vitória-ES. 25417 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de maio de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: FLÁVIO MARTINS DE OLIVEIRA, natural de Águas Formosas-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Conselheiro Antônio, nº 828, Linhares-ES e LUCIANA CORREA NEVES, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Conselheiro Antônio, nº 828, Linhares-ES. 11881 2.: ADILSON ROSSI CORRÊA, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), funcionario público, residente na Rua Pedro Palácios, nº 1756, Linhares-ES e ALINE MENDES DO ROSARIO, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Pedro Palácios, nº 1756, Linhares-ES. 11882 3.: RODRIGO BATISTA CARDOSO, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), pintor industrial, residente na Rua Maria Carmen Almenara Calmon, nº 1021, Linhares-ES e ALEXANDRA GONÇALVES FERREIRA, natural de Porto Seguro-BA, com 41 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Maria Carmen Almenara Calmon, nº 1021, Linhares-ES. 11883 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 11 de maio de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS SILVA OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Rua Antônio da Silva, nº 33, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MAYRA VIMERCATI CHAGAS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Rua Antônio da Silva, nº 33, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05108 2.: LUCAS ROSA DA SILVA, natural de Mimoso do Sul-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Mecânico, residente na Rua Gonçalves Crespo, nº 17, Cachoeiro de Itapemirim-ES e DRIELE DE JESUS LOPES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), assistente de recursos humanos, residente na Rua Gonçalves Crespo, nº 17, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05110 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 11 de maio de 2022 Gabrielle Jacomelli Silva Oficiala e Tabeliã de Notas Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALLACE SANTOS NINZ, natural de São Paulo-SP, com 35 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Madaleno Silva, nº 178, João Neiva-ES e PÂMELA ALBUGUETHI DE MARCHI, natural de João Neiva-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), farmacêutica, residente na Rua Madaleno Silva, nº 178,, João Neiva-ES. 03174 2.: ROGER SOPRANI DE SOUSA, natural de João Neiva-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), operador de embaladeira, residente na Rua Benedito Gadioli Neto, s/n, João Neiva-ES e JORDANY DA COSTA SOUZA SCHEREDER, natural de Itaguaçu-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Benedito Gadioli Neto, s/n,, João Neiva-ES. 03175 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 11 de maio de 2022 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADELSON SILVA QUEIROZ, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), servente, residente na Rua América do Sul, nº 349, Vitória-ES e SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS, natural de São Gabriel-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Rua América do Sul, nº 349, Vitória-ES. 17789 2.: MAGNO ROBERTO SOARES DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Divorciado(a), açogueiro, residente na Escadaria Antônio Moreira, s/nº , Vitória-ES e ANDREZA KELY DE OLIVEIRA ANASTÁCIO, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 26 anos de idade, Divorciada(o), balconista, residente na Escadaria Antônio Moreira, s/nº , Vitória-ES. 17790 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de maio de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES - CNS: 022111 Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICARDO CÉSAR VIEIRA DA SILVA E SILVA, natural de Alegre-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua João Bravo, nº 190, Alegre-ES e TATIANE GUILHERME DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua João Bravo, nº 190, Alegre-ES. 03567 2.: MARCELO HUMBERTO DE OLIVEIRA, natural de Brasília-DF, com 24 anos de idade, Solteiro(a), servidor público federal, residente na Av. Olivio Corrêa Pedrosa, 163, Alegre-ES e GABRIELLA AVELINO OLIVEIRA LEÃO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 24 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Av. Olivio Corrêa Pedrosa, 163, Alegre-ES. 03568 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 11 de maio de 2022 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO LOPES ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), Arquivista, residente na Rua Adolfo de Oliveira, N° 54, Vila Velha-ES e JÉFERSON HENRIQUE BERNARDES VICENTE, natural de SUZANO-SP, com 27 anos de idade, Solteira(o), ESTUDANTE, residente na Rua Adolpho de Oliveira, nº 54, Vila Velha-ES. 09384 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de maio de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: HÉRCULES MONTEIRO SABLAK, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), técnico de manutenção, residente na Rua Diadema, nº 31, quadra 48, Viana-ES e ROSIMERI BOLONHA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua São Vicente, nº 17, Cariacica-ES. 07656 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 11 de maio de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: RODRIGO ROGER DARÉ ULIANA, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascido em 05 de novembro de 1994, estado civil solteiro, profissão engenheiro civil, residente e domiciliado Rod. ES 165, KM 2, S/N, União, Alto Jucu, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Jorge Uliana e Neiva Regina Daré Uliana e BIANCA FONSECA ROMUALDO, natural de Cachoeiro de Itapemirim, -ES, nascida em 12 de outubro de 1996, estado civil solteira, profissão advogada, residente e domiciliada Rod. Afonso Claudio, KM 2, S/N, União, Alto Jucu, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Rogério Romualdo e Vania Lucia Alves Fonseca Romualdo. 2.: LEONARDO CÔRA MINTO GOMES, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascido em 17 de dezembro de 1995, estado civil solteiro, profissão barman, residente e domiciliado Rua Bellon, S/N, Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filho de Luiz Carlos Minto Gomes e Mônica José Côra e MARIA EDUARDA PETERLI TESCH, natural de Vitória, -ES, nascida em 05 de agosto de 1998, estado civil solteira, profissão comerciante, residente e domiciliada Rua Bellon, S/N, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Nestor Tesch e Leticia Peterli. 3.: VINÍCIUS MENEGHETTE KAIQUE, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascido em 06 de março de 1992, estado civil solteiro, profissão vendedor, residente e domiciliado Área rural, S/N, Fazenda do Estado, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Francisco Luiz Kaique e Maria das Graças Meneghette Kaique e TAMIRIS LINHARES CARVALHO PINTO, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascida em 06 de agosto de 1998, estado civil divorciada, profissão auxiliar administrativa, residente e domiciliada Área rural, S/N, Fazenda do Estado, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Milton Carvalho Pinto e Cláudia Maria Linhares Carvalho Pinto. 4.: MATHEUS FERNANDES FASSARELLA, natural de Cachoeiro de Itapemirim, -ES, nascido em 13 de dezembro de 1999, estado civil solteiro, profissão gerente, residente e domiciliado Rod. Afonso Cláudio, S/N, Barcelos, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Ricardo Fassarella e Flavia Patricio Fernandes Fassarella e RAFAELA FREDERICO MANZOLI, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascida em 01 de agosto de 2001, estado civil solteira, profissão gerente, residente e domiciliada Rod. Afonso Claudio, S/N, Barcelos, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Robson Manzoli e Marcelene da Penha Frederico Manzoli. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES,11 de maio de 2022. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil