Proclamas - 12/05/2022

Quinta-feira

Publicado em 

12 mai 2022 às 01:00

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 01:00

Arquivos & Anexos

12-05-22 - PROCLAMAS.pdf

.
Tamanho do arquivo: 169kb
Baixar

Proclamas

_____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDNALDO SILVINO DA SILVA, natural de Niterói-RJ, com 45 anos de idade, Divorciado(a), padeiro, residente na Rua Maranta, nº 25, Serra-ES e ADRIANA BORGES, natural de Linhares-ES, com 50 anos de idade, Divorciada(o), cuidadora de idosos, residente na Rua Maranta, nº 25, Serra-ES. 11698 2.: ALEXANDER SOUZA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), funcionário público estadual (militar), residente na Rua Cariacica, nº 193, Serra-ES e LETICIA PATRICIO MOREIRA DE SOUZA, natural de Vitoria-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), odontóloga, residente na Rua Cariacica, nº 193, Serra-ES. 11747 3.: EDIMILSON FRANCISCO DE SOUZA FILHO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Ipatinga, S/N, Serra-ES e JAQUELINE ARAUJO ALVES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ipatinga, s/n, Serra-ES. 11748 4.: EZEQUIEL PINTO DA PENHA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de caminhão, residente na Rua Rio Marinho, nº 56, Serra-ES e THAIS DOS SANTOS CAPUCHO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Divorciada(o), supervisora administrativo, residente na Rua Rio Marinho, nº 500, apt. 56, Serra-ES. 11756 5.: JESSÉ DOS SANTOS SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de padaria, residente na rua buriti, 03, serra dourada I, Serra-ES e PALOMA MORAES BASTOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na rua buriti, 03, serra dourada I, Serra-ES. 11777 6.: EMANUEL SANTOS CAETANO, natural de Pedro Canário-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida das Palmeiras, nº 02, Cidade Pomar, Serra-ES e DANYLLA NUNES ALVES, natural de Colatina-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida das Palmeiras, nº 02, Cidade Pomar, Serra-ES. 11780 7.: NILTON JUSTOS, natural de Caravelas-BA, com 36 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Sergipe, nº 254, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e ALANA SOUZA SANTANA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 28 anos de idade, Solteira(o), técnica em enfermagem, residente na Rua Sergipe, nº 254, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 11781 8.: ROMULO ALMEIDA ROSA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), supervisor de logística, residente na Avenida Pau Brasil, nº 321, Centro da Serra, Serra-ES e ELIZANGELA DE JESUS SANTOS, natural de Pedro Canário-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), assistente financeiro, residente na Avenida Pau Brasil, nº 321, Centro da Serra, Serra-ES. 11782 9.: LUIZ GONZAGA FRANCISCO DIAS, natural de Coração de Jesus-MG, com 68 anos de idade, viúvo(a), vigilante, residente na Rua Carangola, 62, Nova Carapina II, Serra-ES e TEREZA MACRINA HORACIO, natural de Nova Viçosa-BA, com 67 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Carangola, 62, Nova Carapina II, Serra-ES. 11783 10.: RODRIGO ALVES PENNA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), assistente administrativo, residente na Avenida Vitória Régia, nº 77, Campinho da Serra I, Serra-ES e ALCILÉIA MAGALHÃES, natural de Serra-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Vitória Régia, nº 77, Campinho da Serra I, Serra-ES. 11784 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 11 de maio de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JARBAS DE ALMEIDA ALVES, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 3250, Vila Dita Ap 908 A Torre A, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e RENATA VICTOR DE FARIA, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), servidora publica, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 3250, Ed Vila Dita, Apto 908 A, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19963 2.: MICHEL ALVES PIMENTEL, natural de Mantena-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Maria Valadares, nº 143, Casa 02, Jaburuna, Vila Velha-ES e ESTEPHANNI FERREIRA CUNHA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Antônio Ataíde, nº 1168, Centro, Vila Velha-ES. 19964 3.: LUCIANO TEIXEIRA PIMENTEL, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua João Nunes Coelho, 70, Mata da Praia, Vitória-ES e DANIELA DOS SANTOS CARVALHO QUADRADO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Rua Humberto Serrano, 555, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19965 4.: JOCIMAR DA SILVA, natural de Afonso Claudio-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Belarmino Nunes, nº 115, Centro, Vila Velha-ES e JULIANA MORAES DE OLIVEIRA CABRAL DA SILVA, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 38 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Belarmino Nunes, nº 115, Centro, Vila Velha-ES. 19966 5.: ANTONIO CARLOS ABRANCHES PACHECO, natural de Ubá-MG, com 73 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Rio de Janeiro, 31, Apartamento 201, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e NORMA ELISA ABRANCHES, natural de Juiz de Fora-MG, com 62 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Rio de Janeiro, 31, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 19967 6.: HERCULES DE JESUS DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Tenente Adilson, nº 28, Soteco, Vila Velha-ES e TALITA RAFAELA DE ALMEIDA ESTEVES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de recursos humanos, residente na Rua Alvarenga Peixoto, nº 104, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 19968 7.: LUCAS SODRÉ DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Doutor Jairo de Matos Pereira, nº 780, Praia da Costa, Vila Velha-ES e KAROLINE VIANA BASTOS, natural de Itabuna-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Doutor Jairo de Matos Pereira, nº 780, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19969 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de maio de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDILSON DE JESUS BARRETO, natural de Montanha-ES, com 58 anos de idade, viúvo(a), funcionário público, residente na Rua Vitorio Bobbio, 215, Centro, Sooretama-ES e MARTA DE OLIVEIRA SILVA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 51 anos de idade, divorciado(a), Balconista, residente na Rua Domingos Oleandra, 135, Loteamento Salvador, Sooretama-ES. 04880 2.: ELIAS PEREIRA DA SILVA, natural de Itanhém-BA, com 44 anos de idade, solteiro(a), Motorista carreteiro, residente na Av. Cristo Rei, 569, Centro, Sooretama-ES e VALDINEIA SOUZA SANTANA, natural de Conceição da Barra-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), Atendente de berçário, residente na AV. Cristo Rei, 569, Centro, Sooretama-ES. 04881 3.: RICHARD WOTIKOSKI BRUMATTI, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Técnico de planejamento da indústria metalúrgica (, residente na Rua Jataipeba, 376, Centro, Sooretama-ES e BRUNA ALMEIDA CANDIDO, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Arquiteto urbanista, residente na Rua João Gabideli, 62, Centro, Sooretama-ES. 04882 4.: LUIZ HENRIQUE MONTEIRO BARBOSA, natural de São Paulo-SP, com 29 anos de idade, solteiro(a), Administrador, residente na Rua Sucupira, 192, Centro, Sooretama-ES e KRISSALYS SANTOS GONÇALVES, natural de Ecoporanga-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Educador infantil de nível médio, residente na Rua Sucupira, 192, Centro, Sooretama-ES. 04883 5.: DANILO ALVES DOS SANTOS, natural de Pedro Canario-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Operador de máquina de rotular, residente na Av. Angelo Suzano, 508, centro, Sooretama-ES e KETHENY DE MORAES LOURENÇO, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Atendente de balcão, residente na Rua Cristo Rei, Nº1469, Salvador, Sooretama-ES. 04884 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 11 de maio de 2022 ESMAEL NUNES LOUREIRO Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEX SILVA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Maria da Silva, s/n, Cariacica-ES e ANA CLAUDIA DE PALMA SIMÕES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Maria da Silva, s/n, Cariacica-ES. 28825 2.: MICHELLO DA SILVA MEDEIRO, natural de Sabará-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), Motorista, residente na Rua Doze, nº 12, Cariacica-ES e LEILA SILVA DO CARMO, natural de Pedro Canário-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Atendente, residente na Rua Doze, nº 12, Cariacica-ES. 28827 3.: FIDELIS JOSÉ SARTORI, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Avenida Jerusalém, nº 35, Cariacica-ES e SIMONE BUECKE, natural de Domingos Martins-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Cabeleireira, residente na Avenida Jerusalém, nº 35, Cariacica-ES. 28828 4.: EZEQUIEL SANTOS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua da Assembléia, nº 81, Cariacica-ES e GISLAYNE SANTOS SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua da Assembléia, nº 81, Cariacica-ES. 28829 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 11 de maio de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FÁBIO MENDONÇA SANT'ANA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), encanador, residente na Rua 11, S/nº, Cariacica-ES e WESLAINE BATISTA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua 11, S/nº, Cariacica-ES. 14504 2.: WELLINGTON SILVA GRIJÓ, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 44 anos de idade, Divorciado(a), pintor, residente na Rua Bela Vista, nº 19, Cariacica-ES e LEIZIELE FREITAS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Bela Vista, nº 19, Cariacica-ES. 14505 3.: RUDNEY TRAVEZANI DE PAULA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Santa Leopoldina, nº 02, Cariacica-ES e LAURINDA DE ASSIS LIMA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Santa Leopoldina, nº 02, Cariacica-ES. 14508 4.: EVERTON PEREIRA DA COSTA, natural de São Paulo-SP, com 32 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Cinquenta e cinco, 115, Cariacica-ES e ROSIANE DE JESUS MOROSINI, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Cinquenta e cinco, 115, Cariacica-ES. 14509 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 11 de maio de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JORGE IASBIK NETO, natural de Visconde do Rio Branco-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), Agrônomo, residente na Rua Eugenílio Ramos, Vitória-ES e TAMIRES RODRIGUES CARVALHO SOARES, natural de Colatina-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), fonoaudióloga, residente na Rua Eugenílio Ramos, Vitória-ES. 25370 2.: LUIZ EDUARDO DE LIMA MARTINS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), analista financeiro, residente na Rua Dináh Feu Ribeiro, Vitória-ES e TAISLA SOPRANI, natural de Ibiraçu-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Dináh Feu Ribeiro, Vitória-ES. 25415 3.: VITOR FERREGUETTI COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser,, Vitória-ES e GABRIELA FERNANDES VIANNA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, Vitória-ES. 25416 4.: RAFAEL GEAQUINTO DUARTE, natural de Bauru-SP, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Ruy Pinto Bandeira, Vitória-ES e MELINA MURTA TEDESCO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Ruy Pinto Bandeira, Vitória-ES. 25417 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de maio de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: FLÁVIO MARTINS DE OLIVEIRA, natural de Águas Formosas-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Conselheiro Antônio, nº 828, Linhares-ES e LUCIANA CORREA NEVES, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Conselheiro Antônio, nº 828, Linhares-ES. 11881 2.: ADILSON ROSSI CORRÊA, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), funcionario público, residente na Rua Pedro Palácios, nº 1756, Linhares-ES e ALINE MENDES DO ROSARIO, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Pedro Palácios, nº 1756, Linhares-ES. 11882 3.: RODRIGO BATISTA CARDOSO, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), pintor industrial, residente na Rua Maria Carmen Almenara Calmon, nº 1021, Linhares-ES e ALEXANDRA GONÇALVES FERREIRA, natural de Porto Seguro-BA, com 41 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Maria Carmen Almenara Calmon, nº 1021, Linhares-ES. 11883 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 11 de maio de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS SILVA OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Rua Antônio da Silva, nº 33, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MAYRA VIMERCATI CHAGAS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Rua Antônio da Silva, nº 33, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05108 2.: LUCAS ROSA DA SILVA, natural de Mimoso do Sul-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Mecânico, residente na Rua Gonçalves Crespo, nº 17, Cachoeiro de Itapemirim-ES e DRIELE DE JESUS LOPES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), assistente de recursos humanos, residente na Rua Gonçalves Crespo, nº 17, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05110 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 11 de maio de 2022 Gabrielle Jacomelli Silva Oficiala e Tabeliã de Notas Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALLACE SANTOS NINZ, natural de São Paulo-SP, com 35 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Madaleno Silva, nº 178, João Neiva-ES e PÂMELA ALBUGUETHI DE MARCHI, natural de João Neiva-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), farmacêutica, residente na Rua Madaleno Silva, nº 178,, João Neiva-ES. 03174 2.: ROGER SOPRANI DE SOUSA, natural de João Neiva-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), operador de embaladeira, residente na Rua Benedito Gadioli Neto, s/n, João Neiva-ES e JORDANY DA COSTA SOUZA SCHEREDER, natural de Itaguaçu-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Benedito Gadioli Neto, s/n,, João Neiva-ES. 03175 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 11 de maio de 2022 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADELSON SILVA QUEIROZ, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), servente, residente na Rua América do Sul, nº 349, Vitória-ES e SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS, natural de São Gabriel-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Rua América do Sul, nº 349, Vitória-ES. 17789 2.: MAGNO ROBERTO SOARES DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Divorciado(a), açogueiro, residente na Escadaria Antônio Moreira, s/nº , Vitória-ES e ANDREZA KELY DE OLIVEIRA ANASTÁCIO, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 26 anos de idade, Divorciada(o), balconista, residente na Escadaria Antônio Moreira, s/nº , Vitória-ES. 17790 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de maio de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES - CNS: 022111 Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICARDO CÉSAR VIEIRA DA SILVA E SILVA, natural de Alegre-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua João Bravo, nº 190, Alegre-ES e TATIANE GUILHERME DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua João Bravo, nº 190, Alegre-ES. 03567 2.: MARCELO HUMBERTO DE OLIVEIRA, natural de Brasília-DF, com 24 anos de idade, Solteiro(a), servidor público federal, residente na Av. Olivio Corrêa Pedrosa, 163, Alegre-ES e GABRIELLA AVELINO OLIVEIRA LEÃO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 24 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Av. Olivio Corrêa Pedrosa, 163, Alegre-ES. 03568 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 11 de maio de 2022 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO LOPES ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), Arquivista, residente na Rua Adolfo de Oliveira, N° 54, Vila Velha-ES e JÉFERSON HENRIQUE BERNARDES VICENTE, natural de SUZANO-SP, com 27 anos de idade, Solteira(o), ESTUDANTE, residente na Rua Adolpho de Oliveira, nº 54, Vila Velha-ES. 09384 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de maio de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: HÉRCULES MONTEIRO SABLAK, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), técnico de manutenção, residente na Rua Diadema, nº 31, quadra 48, Viana-ES e ROSIMERI BOLONHA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua São Vicente, nº 17, Cariacica-ES. 07656 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 11 de maio de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: RODRIGO ROGER DARÉ ULIANA, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascido em 05 de novembro de 1994, estado civil solteiro, profissão engenheiro civil, residente e domiciliado Rod. ES 165, KM 2, S/N, União, Alto Jucu, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Jorge Uliana e Neiva Regina Daré Uliana e BIANCA FONSECA ROMUALDO, natural de Cachoeiro de Itapemirim, -ES, nascida em 12 de outubro de 1996, estado civil solteira, profissão advogada, residente e domiciliada Rod. Afonso Claudio, KM 2, S/N, União, Alto Jucu, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Rogério Romualdo e Vania Lucia Alves Fonseca Romualdo. 2.: LEONARDO CÔRA MINTO GOMES, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascido em 17 de dezembro de 1995, estado civil solteiro, profissão barman, residente e domiciliado Rua Bellon, S/N, Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filho de Luiz Carlos Minto Gomes e Mônica José Côra e MARIA EDUARDA PETERLI TESCH, natural de Vitória, -ES, nascida em 05 de agosto de 1998, estado civil solteira, profissão comerciante, residente e domiciliada Rua Bellon, S/N, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Nestor Tesch e Leticia Peterli. 3.: VINÍCIUS MENEGHETTE KAIQUE, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascido em 06 de março de 1992, estado civil solteiro, profissão vendedor, residente e domiciliado Área rural, S/N, Fazenda do Estado, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Francisco Luiz Kaique e Maria das Graças Meneghette Kaique e TAMIRIS LINHARES CARVALHO PINTO, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascida em 06 de agosto de 1998, estado civil divorciada, profissão auxiliar administrativa, residente e domiciliada Área rural, S/N, Fazenda do Estado, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Milton Carvalho Pinto e Cláudia Maria Linhares Carvalho Pinto. 4.: MATHEUS FERNANDES FASSARELLA, natural de Cachoeiro de Itapemirim, -ES, nascido em 13 de dezembro de 1999, estado civil solteiro, profissão gerente, residente e domiciliado Rod. Afonso Cláudio, S/N, Barcelos, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Ricardo Fassarella e Flavia Patricio Fernandes Fassarella e RAFAELA FREDERICO MANZOLI, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascida em 01 de agosto de 2001, estado civil solteira, profissão gerente, residente e domiciliada Rod. Afonso Claudio, S/N, Barcelos, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Robson Manzoli e Marcelene da Penha Frederico Manzoli. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES,11 de maio de 2022. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa
Imagem de destaque
Uso da tecnologia nas empresas evolui e impulsiona novos modelos de negócio
Imagem de destaque
O partido de Marcos do Val e Augusto Cury

