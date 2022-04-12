Publicidade Legal

Proclamas - 12/04/2022

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 01:00

12 abr 2022 às 01:00

Arquivos & Anexos

12-04-22 - PROCLAMAS.pdf

Proclamas

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO DE ALMEIDA REIS, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua José Pinto, Serra-ES e RENATA COSTALONGA DRUMOND, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheira de minas, residente na Rua Waldomiro Antônio Pereira, Vitória-ES. 25340 2.: GUSTAVO ANTONIO PIERAZZO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Dante Michelini, Vitória-ES e TIFFANY TOFANO MONTEIRO, natural de Ecoporanga-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Antônio Borges, Vitória-ES. 25344 3.: PABLO KONICEZNA RUFINO, natural de São Mateus-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), mecânico montador, residente na Rua Uruguai, Serra-ES e CAROLINE RAMOS DA SILVA BAUDSON, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, viúvo(a), servidora pública, residente na Rua Astrogildo Romão dos Anjos, Vitória-ES. 25345 4.: JADERSON ROCHA MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley , Vitória-ES e GABRIELLI SELVATICI QUEIROZ, natural de Ibiraçu-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), analista de sistêmas, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley , Vitória-ES. 25346 5.: ANDRÉ RODRIGUES DE SOUSA MOTTA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), administrador de empresas, residente na Rua Dináh Feu Ribeiro, Vitória-ES e KARLA CORRÊA GOMES DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), personal trainer, residente na Rua Dináh Feu Ribeiro, Vitória-ES. 25347 6.: PAULO ROBERTO PEREIRA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 59 anos de idade, divorciado(a), bancário, residente na Avenida Rozendo Serapião de Souza Filho, Vitória-ES e MAGDA DE AQUINO SILVA, natural de Vitória-ES, com 57 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Rozendo Serapião de Souza Filho, Vitória-ES. 25348 7.: HENRIQUE DE SOUZA PIMENTA, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, Vitória-ES e LUIZA LOUZADA DALVI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Aflordízio Carvalho, Vitória-ES. 25350 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de abril de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATEUS GUSTAVO GUIMARAES DE SOUZA, natural de Conceição da Barra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Osvaldina Gonçalves s/n, Linhares-ES e GEOVANNA DE SOUZA SANTOS, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autonôma, residente na Rua Osvaldina Gonçalves s/n, Linhares-ES. 11812 2.: JONAS BIROQUE BARBOZA, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), pintor, residente na Avenida Padre Manoel da Nóbrega, nº 1261, Linhares-ES e MILCA DOS SANTOS PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Avenida Padre Manoel da Nóbrega, nº 1261, Linhares-ES. 11813 3.: JOSÉ FABRICIO CALAVORTI, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador de escavadeira, residente na Rua Felipe Camarão nº 1297, Linhares-ES e WESLANE SOARES, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Felipe Camarão nº 1297, Linhares-ES. 11814 4.: JOÃO VITOR DE SOUZA SANTIAGO, natural de Domingos Martins-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Rua Raquel de Queiroz, nº 264, Linhares-ES e THAISSA SANTOS DIAS, natural de Mauá-SP-SP, com 20 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar Administrativo, residente na Avenida Pau Brasil, nº 1377, Linhares-ES. 11815 5.: MURIEL FERREIRA DOS SANTOS, natural de Montanha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Cláudio Manoel da Costa, 619, Linhares-ES e BIANCA LAÍS BRANCO DE SOUZA, natural de Bauru-SP, com 35 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Cláudio Manoel da Costa, 619, Linhares-ES. 11816 6.: VALDECI VIEIRA ARAGÃO, natural de Mascote-BA, com 38 anos de idade, solteiro(a), caseiro, residente na Rua Augusto de Carvalho, nº 869, Linhares-ES e ANA MARIA PEREIRA, natural de Itamaraju-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Augusto de Carvalho, nº 869, Linhares-ES. 11817 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 11 de abril de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FRANCISCO RAIMUNDO SANTOS SOUZA, natural de Garrafão do Norte-PA, com 34 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Goias, 44, Soteco, Vila Velha-ES e MARIA CAMILLA BRAGA DE MELO, natural de Belém-PA, com 31 anos de idade, solteiro(a), açougueira, residente na Rua Goias, 44, Soteco, Vila Velha-ES. 19885 2.: JEFERSON WILLIAM TOEPFER, natural de Vila Velha-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua José Carlos da Fonseca,, Bela Aurora, Cariacica-ES e CÉLIA REGINA DOS SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 50 anos de idade, divorciado(a), balconista, residente na Avenida Antônio Gil Veloso - até 500 - Lado Par, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19886 3.: HUGO FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA, natural de Viçosa-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), cooperativista, residente na Rua C, S/n, Edificio Pinho, Bloco 209, Apartamento 402, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e THATIANY FELIX PIMENTEL, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), bióloga, residente na Rua C, S/n, Edificio Pinho, Bloco 209, Apartamento 402, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 19887 4.: VITOR SERGIO GUIMARÃES CAMILO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua 10 de Abril, nº 328, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e SOLANGE LOPES COSTA, natural de Santa Teresa-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnica em radiologia, residente na Rua Emanuel, 9, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES. 19888 5.: RHODOLPHO MARCELINO BASSANI DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de petróleo, residente na Rua Romero Lofego Botelho, nº 170, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ÉRIKA TATIANE LACERDA, natural de João Monlevade-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), cabelereira, residente na Rua Desembargador Eurípdes Queir, nº 91, Loja 11, Jardim Camburi, Vitória-ES. 19889 6.: WENDEL BRAMBATI FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 240, Praia da Costa, Vila Velha-ES e HERCILIA CAMARGO AMARAL, natural de Aimorés-MG, com 30 anos de idade, divorciado(a), consultora de vendas, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 240, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19890 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de abril de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS DA SILVA TENENTE, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), coletor, residente na Travessa Izidro Vicente Pereira, nº 49, Vitória-ES e SUZANY MONIKY DA ROCHA FLORENCIO SILVA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), tecnica de enfermagem, residente na Travessa Izidro Vicente Pereira, nº 49, Vitória-ES. 25425 2.: MATHEUS DOS SANTOS PEREIRA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de motorista, residente na Escadaria José Francisco, nº 55, Vitória-ES e ANA KAROLINA CARVALHO CORREA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Escadaria José Francisco, nº 55, Vitória-ES. 25426 3.: GILVAN AGUIAR COSTA, natural de -ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), policial federal, residente na Rua Chafic Murad, nº 780, apt 103, Vitória-ES e KATHELLYN RIOS SORIANO DE LIMA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na avenida felicino lopes, nº.96, Piúma-ES. 25427 4.: LEONARDO SILVA UGIETE, natural de Belém-PA, com 23 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Ludwik Macal, nº 955, apto 202, Vitória-ES e LUANA MARIA KIEFER DE ARAUJO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira ambiental, residente na Rua Professor Telmo de Souza Torres, nº 700, Vila Velha-ES. 25428 5.: GESIEL MOREIRA QUINTINO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), logistica, residente na Rua Doutor Américo Oliveira, nº 173, Vitória-ES e LUCIANA GOMES DE PAULA, natural de São Paulo-SP, com 44 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de farmácia, residente na Rua Doutor Américo Oliveira, nº 173, Vitória-ES. 25429 6.: CAÍQUE DA PIEDADE GALDINO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), supervisor, residente na Rua Porto Alegre, nº 893, aptº 204 B, Vila Velha-ES e MARIA CLARA MONTOVANELLI GUANANDY, natural de Montanha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Rio Branco, nº 249, Aptº 101, Santa Lúcia, Vitória-ES. 25430 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de abril de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOABSON FEITOSA DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Entregador de gás, residente na Rua Tupinuá, 100, Vale do Sol, Sooretama-ES e JAQUELINE RAMALHO CÂMARA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Embalador, a mão, residente na Rua Tupinuã, 100, Vale do Sol, Sooretama-ES. 04868 2.: RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA, natural de São Mateus-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante universitário, residente na Alameda Francisco Queiroz, 47, Centro, Sooretama-ES e MAHESKA BORLINI MONTEIRO, natural de Pedro Canário-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), estagiária, residente na Alameda Francisco Queiroz, 47, Centro, Sooretama-ES. 04869 3.: ANTÔNIO GONÇALVES, natural de Linhares-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), funcionario público municipal, residente na Rua Miguel Alves, 347, Centro, Sooretama-ES e DAYANE DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Miguel Alves, 347, Centro, Sooretama-ES. 04870 4.: ROMÁRIO DA SILVA PEREIRA, natural de Eunápolis-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Loteamento Novo Alemão, Zona Rural, Joeirana B, Sooretama-ES e IARA SUIM DIAS, natural de Jaguaré-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), Trabalhadora rural, residente na Loteamento Novo Alemão, Zona Rural, Joeirana B, Sooretama-ES. 04871 5.: ANDERSON BAIÔCO, natural de Linhares-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), mecânico soldador, residente na Córrego Rodrigues, Zona Rural, Sooretama-ES e RAYRIS MARIA BADIANI BIANCHI, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Córrego Rodrigues, Zona Rural, Sooretama-ES. 04872 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 11 de abril de 2022 ESMAEL NUNES LOUREIRO Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL BARBOSA DOS SANTOS, natural de Caraí-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Rua Jose de Oliveira Santos N°15, Cariacica-ES e NAYARA RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Caraí-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Jose de Oliveira Santos N°15, Cariacica-ES. 28751 2.: NILO VENTURIN NETO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 381, Cariacica-ES e BRENDA NICOLAU VALASCO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), assistente financeiro, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 381, Cariacica-ES. 28752 3.: LUIZ GABRIEL DE ALMEIDA GALVÃO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Rua Mercúrio, nº 12, Cariacica-ES e FERNANDA ABOU MOURAD FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Mercúrio, nº 12, Cariacica-ES. 28753 4.: NATHAN VIANA SCHUENG, natural de Nova Venécia-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), assistente de logística, residente na Rua São João, nº 15, Cariacica-ES e THALYTA NASCIMENTO COSTA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), assistente multitarefa, residente na Rua São João, nº 15, Cariacica-ES. 28754 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 11 de abril de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIANO DE SOUZA LIMA, natural de Itapemirim-ES, com 45 anos de idade, Divorciado(a), lavrador, residente na Rua Jacques Lima Soares, nº 143, Centro, Itapemirim-ES e STEPHANY DE OLIVEIRA COSTA, natural de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Jacques Lima Soares, nº 143, Centro, Itapemirim-ES. 14311 2.: ANDERSON DA CONCEIÇÃO LIMA, natural de Presidente Kennedy-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), servente de pedreiro, residente na Rua Bernardino Monteiro, Centro, N° 291, Itapemirim-ES e GISELE EMILY GOMES PAES, natural de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Bernardino Monteiro, N° 291, Centro, Itapemirim-ES. 14312 3.: PAULO ROBERTO ARAUJO COSTA, natural de SÃO PAULO-SP, com 33 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na São José do Frade, N°1, Itapemirim-ES e APARECIDA DOS SANTOS AGUIAR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 48 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na São Jose do Frade, N°1, Itapemirim-ES. 14313 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 11 de abril de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDSON RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Ji-Paraná-RO, com 30 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Beta, 160, Nossa Senhora da Conceição, Serra-ES e PATRÍCIA DOS SANTOS REIS, natural de Pau Brasil-BA, com 31 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Beta, 160, Nossa Senhora da Conceição, Serra-ES. 11650 2.: JULIANO LOIOLA LOPES, natural de Serra-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), técnico em mecânica, residente na Rua Itaguaçu, 384, Vista da Serra I, Serra-ES e SORAYA CRUZ, natural de São Paulo-SP, com 41 anos de idade, divorciado(a), analista financeiro, residente na Rua Itaguaçu, 384, Vista da Serra I, Serra-ES. 11661 3.: JOSELI DE ARAUJO VIEIRA, natural de Aracruz-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Matias de albuquerque, 84, Novo Porto Canoa , Serra-ES e MARQUILENE PEREIRA DOS SANTOS, natural de Nanuque-MG, com 53 anos de idade, solteiro(a), consultora, residente na Rua Matias de albuquerque, 84, Novo Porto Canoa , Serra-ES. 11671 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 11 de abril de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALDEIR FELIPE MARCELINO, natural de Aracruz-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Brilhante, 97, Aracruz-ES e MARIA ALAILZA MARCELINO FELIPE, natural de Aracruz-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Brilhante, 97, Aracruz-ES. 13523 2.: LUCAS SANTOS DE SOUZA, natural de Colatina-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Castelo Branco, nº 862, Aracruz-ES e ANDREIA MANDELLI, natural de Santa Teresa-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Joaquim Ramos Neto, s/nº, Aracruz-ES. 13524 3.: PAULO CESAR FERREIRA DOS SANTOS, natural de Salvador-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), lixador, residente na Rua Pedro Tonon, 66, Aracruz-ES e JACQUELINA MOTA DE LIMA, natural de São Sebastião do Passé-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), pintora industrial, residente na Rua Pedro Tonon, 66, Aracruz-ES. 13525 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 11 de abril de 2022 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAYSSON FLORENTINO BRAZ, natural de Barra de São Francisco-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua das Laranjeiras, nº 69, Viana-ES e WILLIENE GONÇALVES SARDINHA, natural de Aimorés-MG, com 28 anos de idade, Solteira(o), recuperadora de crédito, residente na Rua das Laranjeiras, nº 69, Viana-ES. 07621 2.: ELCINEI FERREIRA DE SOUZA, natural de Central de Minas-MG, com 50 anos de idade, divorciado(a), motorista aposentado, residente na Rua Getúlio Vargas, nº 81, Viana-ES e IRACEMA VICENTE, natural de Goioerê-PR, com 49 anos de idade, divorciado(a), consultora de vendas, residente na Rua Getúlio Vargas, nº 81, Viana-ES. 07625 3.: ROMERO MENDES DE FREITAS, natural de Sertânia-PE, com 27 anos de idade, solteiro(a), Porteiro, residente na Rua Goiás, s/nº , Viana-ES e RAMONA BORTOLOTTI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), compradora, residente na Rua Goiás, s/nº , Viana-ES. 07626 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 11 de abril de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS DE SOUZA SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), Gari, residente na Rua Walter dos Santos Paiva, nº 18, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MICHELINE DE OLIVEIRA LOPES, natural de São Paulo-SP, com 48 anos de idade, divorciado(a), Cuidadora social, residente na Vila Batista, nº 13, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05062 2.: GABRIEL LEITE PAULA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Ajudante de Mecânico, residente na Rua Andre Caetano, 48, Cachoeiro de Itapemirim-ES e KAUANY DE SOUZA PEREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Andre Caetano, 25, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05064 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 11 de abril de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSUÉ DOS SANTOS EUZÉBIO, natural de Baixo Guandu-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), Motorista, residente na Rua Carolina Maria do Nascimento 1°, Ibiraçu-ES e THAÍS BERGER, natural de Baixo Guandu-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), Lavradora, residente na Rua Carolina Maria do Nascimento 1°, Ibiraçu-ES. 00972 2.: GUSTAVO DE OLIVEIRA DONATO, natural de João Neiva-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), Autonomo, residente na Rua Ayrton Senna, 208, São Cristovão,, Ibiraçu-ES e ANIELI DANIEL DE MORAIS, natural de Aracruz-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), Técnica de enfermagem, residente na Rua Presidente Kennedy, nº 750 , Bela Vista, Aracruz-ES. 00973 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 11 de abril de 2022 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: ÁLEFE WANDEKOKEN PEREIRA, natural de Rio Bananal-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), ajudante prático, residente na Rua Himério Moacir Batista, nº 22, Vitória-ES e JEANE SILVA BONIFACIO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Himério Moacir Batista, nº 22, Vitória-ES. 17755 2.: DANIEL SANTIAGO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua João Meira Júnior, nº 426, Vitória-ES e ESTER LEITE DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de operações e identificações, residente na Rua 7 de Julho, s/nº , Vitória-ES. 17756 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 11 de abril de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FERNANDO ONORIO, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na rua 084320, nº 09, Cariacica-ES e THAIS DE OLIVEIRA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na rua 084320, nº 09, Cariacica-ES. 14443 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 11 de abril de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS TRICHIES, natural de João Neiva-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Av. Benedito Gadiolli, 117, João Neiva-ES e MASEONIRA MERCADANTE DE SOUZA, natural de Colorado-PR, com 49 anos de idade, divorciado(a), domestica, residente na Av. Benedito Gadiollii Neto, 117, João Neiva-ES. 03166 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 11 de abril de 2022 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE ALTO SANTA MARIA Faço saber que pretender casar-se: 1.: KELVIN MORAU SOTELLE, natural de Santa Teresa-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Várzea Alegre, Santa Teresa-ES e ISYS MOREIRA ROSSIM, natural de Nova Venécia-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Várzea Alegre, Santa Teresa-ES. 00013 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Santa Teresa-ES, 11 de abril de 2022 DINIZ CYPRESTE DE AZEVEDO Tabelião e Oficial Interino _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: MANOEL MESSIAS ALVES CORREIA, natural de Jacinto-MG, com 38 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua Valadares, s/nº, Vila Velha-ES e MARILZA PEREIRA SANTOS, natural de Santa Maria do Salto-MG, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Valadares, s/nº, Vila Velha-ES. 09341 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 11 de abril de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE ALTO CALDEIRAO Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ CARLOS DE MENEZES JUNIOR, natural de Passos-MG, com 58 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Serra dos Pregos, S/nº, Sítio Castelo de Amor, Santa Teresa-ES e SABRINA BASTOS BINO, natural de Muqui-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Serra dos Pregos, S/nº, Sítio Castelo de Amor, Santa Teresa-ES. 25777 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Santa Teresa-ES, 11 de abril de 2022 Diniz Cypreste de Azevedo

